Modelos gratuitos de fichas técnicas de produtos para simplificar a documentação

À medida que os produtos se tornam mais complexos e os prazos mais apertados, pequenos erros de comunicação podem causar grandes atrasos. Um único detalhe esquecido no planejamento pode se transformar em um aumento do escopo e criar atritos entre as equipes.

Modelos personalizados de desenvolvimento de produtos são essenciais para documentar informações que todos os membros da equipe podem consultar quando surgirem dúvidas.

Neste guia, compilamos modelos gratuitos de fichas técnicas de produtos para simplificar esse processo, definir padrões de qualidade e medidas de controle. Você pode personalizá-los no ClickUp ou usar seu ecossistema integrado para criar um fluxo de trabalho automatizado.

O que são modelos de fichas técnicas de produtos?

Os modelos de folhas de especificações do produto são documentos pré-formatados que capturam e comunicam especificações técnicas sobre um produto ou recurso. Eles criam um ponto de referência para todas as equipes!

Esses modelos incluem especificações do produto, objetivos, público-alvo, principais recursos, requisitos técnicos, especificações de desempenho, processo de fabricação e histórias de usuários, personalizados para dar suporte à colaboração entre equipes.

🎯 Por exemplo, se você é um gerente de produto, pode usar modelos de especificações do produto para transformar sua visão em requisitos práticos.

Dessa forma, seus engenheiros recebem instruções claras sobre o planejamento e a construção para clientes em potencial. Até mesmo as equipes de marketing podem consultar esses requisitos funcionais e garantir um alinhamento antecipado sobre o posicionamento e as mensagens.

Esses modelos economizam tempo, gerenciam transferências, melhoram a compreensão do cliente e aceleram o processo de desenvolvimento do produto em diferentes departamentos.

👀 Você sabia? Surpreendentes 61% do tempo dos funcionários é gasto atualizando, pesquisando e gerenciando informações em sistemas dispersos.

O que torna um modelo de ficha técnica de produto bom?

Antes de usar modelos como recurso para escrever especificações de produtos eficazes, você deve saber quais recursos do modelo de especificações podem organizar seu fluxo de trabalho. Aqui estão as funções específicas que você deve procurar nos modelos:

Um layout claro e lógico que organiza informações valiosas. Isso esclarecerá instantaneamente o que é o produto, por que ele é importante e o que precisa ser construído. O modelo deve usar tabelas, gráficos e seções estruturadas para garantir que todos os membros da equipe possam encontrar rapidamente os detalhes

Relevância multifuncional que reserva um espaço para objetivos comerciais, especificações de recursos e requisitos não funcionais ou instruções especiais para obter uma qualidade superior

Conteúdo abrangente, incluindo detalhes de identificação do produto, especificações de recursos, descrições técnicas e informações de conformidade. Também deve incluir recursos visuais e descrever as especificações da embalagem, rotulagem e requisitos de envio.

Seções personalizáveis que permitem remover ou adaptar seções com base no escopo e no público-alvo. Nem todos os modelos exigem o mesmo nível de detalhes

Sugestões ou exemplos integrados, como descrições curtas ou entradas de exemplo, para que você não fique na dúvida sobre o que escrever na ficha do produto

Suporte para colaboração para incentivar a participação de todas as partes interessadas — engenharia, design, controle de qualidade e marketing. Isso garante que todas as perspectivas sejam consideradas, reduzindo o risco de falhas de comunicação

📖 Leia também: Guia definitivo para o desenvolvimento ágil de produtos

10 modelos gratuitos de fichas técnicas de produtos

Abaixo estão alguns exemplos de modelos de fichas técnicas de produtos prontos para uso que você pode adaptar ao seu fluxo de trabalho. Cada um deles foi projetado para capturar o nível certo de detalhes, reduzir ambiguidades e manter as equipes multifuncionais alinhadas, desde a descoberta do produto até a entrega.

📮 ClickUp Insight: 15% dos trabalhadores temem que a automação possa ameaçar partes de seus empregos, mas 45% afirmam que ela os liberaria para se concentrar em trabalhos de maior valor. A narrativa está mudando: a automação não está substituindo funções, mas sim remodelando-as para causar um impacto maior. Por exemplo, no lançamento de um produto, os agentes de IA da ClickUp podem automatizar atribuições de tarefas e lembretes de prazos, além de fornecer atualizações de status em tempo real para que as equipes possam parar de buscar atualizações e se concentrar na estratégia. É assim que os gerentes de projeto se tornam líderes de projeto! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

1. Modelo de documentos de requisitos do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lide com a desorganização do planejamento de produtos com o modelo de documentos de requisitos de produtos do ClickUp

E se você criar algo e descobrir que não era o que ninguém queria? Felizmente, o modelo de documentos de requisitos de produto do ClickUp ajuda a evitar requisitos vagos e reescritas dispendiosas. Ele define o que um produto deve fazer antes que uma única linha de código seja escrita.

Com este modelo gratuito, você pode:

Descreva claramente a visão do produto com seções integradas para quem, o quê, por que, quando e como, para uma melhor compreensão

Defina prioridades, metas e perfis de usuários para que todos saibam em que se concentrar e o que pode esperar

Acompanhe as alterações nas características de desempenho do produto ao longo do ciclo de vida e atualize o documento de forma consistente com informações detalhadas

🔑 Ideal para: Equipes que precisam de uma maneira estruturada e colaborativa de definir e alinhar a funcionalidade do produto antes da construção, especialmente nos estágios iniciais de descoberta do produto.

2. O modelo de ficha técnica de design da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza o retrabalho, elimine ambiguidades e mantenha-se alinhado com o modelo de folha de especificações de design do ClickUp

A transferência do design para o desenvolvimento raramente é tranquila. É por isso que o modelo de folha de especificações de design do ClickUp se concentra em detalhes visuais e de interação, documentando cada pixel, cor e interação entre componentes. É a ponte entre a visão do designer e o teclado do desenvolvedor, para que o que for criado tenha a aparência e o comportamento exatamente como pretendido.

Use este modelo gratuito para:

Visualize o progresso usando visualizações personalizadas do ClickUp , como Gantt, Lista e Calendário, para manter-se no caminho certo

Permita um planejamento mais inteligente com as metas , atribuições de tarefas e cronogramas do ClickUp diretamente dentro do modelo

Organize ciclos de feedback e mantenha a consistência com edição colaborativa, acompanhamento de status e lembretes automáticos

🔑 Ideal para: Equipes de design e desenvolvimento que desejam garantir uma execução perfeita e critérios de aceitação claros, distintos dos requisitos do produto, concentrando-se na “aparência” em vez do escopo funcional.

3. Modelo de documento de especificações funcionais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture, organize e comunique todos os requisitos críticos do produto no modelo de documento de especificações funcionais do ClickUp

O modelo de documento de especificações funcionais do ClickUp transforma ideias de alto nível em regras funcionais detalhadas, abrangendo o que o sistema deve fazer, como se comporta e como lida com exceções do ponto de vista técnico e do usuário.

Este modelo permite que você:

Melhore a transparência e a responsabilidade transformando responsabilidades em tarefas do ClickUp diretamente no documento

Documente as expectativas de back-end/front-end para maior clareza entre as equipes

Forneça referências para cenários de teste e controle de qualidade para definir as expectativas corretas das partes interessadas envolvidas

🔑 Ideal para: Equipes de engenharia que precisam de documentação completa e estruturada antes de escrever código

4. Modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp para um planejamento meticuloso e acompanhamento de tarefas

É possível perder etapas importantes ao lançar um produto. Para evitar isso, o modelo de lista de verificação de produtos digitais da ClickUp garante que tudo esteja verificado antes do lançamento. Tudo é controlado, desde o controle de qualidade até a conformidade regulatória e até mesmo “Nós informamos ao marketing?”

Ao contrário de outros modelos de especificações, este não se concentra tanto em descrever recursos, mas sim em garantir que todas as atividades operacionais, de conformidade e de lançamento sejam concluídas.

Veja como este modelo gratuito pode ajudá-lo:

🔑 Ideal para: Equipes que lançam produtos digitais e precisam de um guia de preparação tarefa a tarefa, em vez de um documento de especificações.

🎥 Fique à frente da concorrência ao evitar as armadilhas comuns da engenharia de produtos. Assista a este vídeo para saber mais:

5. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite falhas de comunicação com o modelo de documento de resumo do produto ClickUp

“O que exatamente estamos construindo e por quê?”

Se essa pergunta deixa sua equipe perplexa, você já está no caminho errado. O modelo de documento de resumo do produto da ClickUp resume o problema, a solução proposta, o público-alvo e o caso de negócios, tornando-o uma ferramenta de alinhamento de alto nível, em vez de um documento técnico aprofundado. Crie este modelo para:

Aninhe páginas no ClickUp Docs para organizar informações e criar um briefing completo do produto

Use formatação avançada e comandos de barra para escrever o resumo da maneira que desejar

Mencione os membros da equipe usando a função “Atribuir comentários” no ClickUp quando for necessária a opinião deles

🔑 Ideal para: Gerentes de produto e equipes de desenvolvimento que buscam uma maneira organizada, personalizável e colaborativa de criar um processo de desenvolvimento de produto coeso

👀 Você sabia? O salário base médio de um gerente de produto associado nos Estados Unidos é de US$ 81.669.

6. O modelo de posicionamento de produto da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda o que seu produto representa com o modelo de posicionamento de produto da ClickUp

“O que há de tão especial no seu produto?” As pessoas só comprarão de você se a resposta a essa pergunta for clara.

O modelo de posicionamento de produto da ClickUp define como seu produto se destaca. Você pode esclarecer mensagens, personas de clientes, vantagens competitivas, segmentação de público e diferenciais, separadamente das especificações técnicas ou requisitos operacionais.

Aproveite este modelo para:

Transforme suas descobertas de posicionamento em um roteiro para fins de marketing que ressoe com seu público

Alinhe as equipes de marketing, produto e vendas usando os recursos colaborativos do ClickUp

Use os marcos , tarefas e prazos do ClickUp para garantir a melhoria contínua do posicionamento do seu produto, dependendo das mudanças nas condições do mercado

🔑 Ideal para: Equipes de marketing ou estratégia de produtos que estão refinando a forma como um produto é posicionado e comunicado externamente.

7. Modelo de documento de requisitos comerciais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina as metas, os resultados esperados e o escopo do projeto com o modelo de documento de requisitos comerciais do ClickUp

O modelo de documento de requisitos comerciais da ClickUp oferece clareza comercial. Ele se concentra em metas, ROI, riscos e como seu projeto se alinha aos objetivos organizacionais.

Isso é especialmente útil ao lidar com executivos e equipes de compras.

Personalize este modelo para:

Liste e categorize os requisitos do projeto enquanto usa os Status personalizados do ClickUp para acompanhar o status e o progresso de cada item

Use os gráficos de Gantt do ClickUp para mapear tarefas e marcos, garantindo que você permaneça no caminho certo e cumpra os prazos

Especifique cronogramas, orçamentos e premissas para ajudar as partes interessadas a compreender o escopo completo do projeto

🔑 Ideal para: Equipes com muitas partes interessadas que precisam de uma visão do desenvolvimento do produto com foco nos negócios

8. O modelo de requisitos do sistema ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite excessos de engenharia, alterações no escopo e desalinhamentos com o modelo de requisitos do sistema ClickUp

Já lançou um produto e viu ele travar segundos depois? Ao contrário das especificações funcionais, que descrevem o que o produto faz, o modelo de requisitos de sistema da ClickUp descreve a infraestrutura, as integrações, as metas de desempenho e as condições ambientais nas quais o produto deve operar.

Este modelo pode:

Use status personalizados para acompanhar requisitos individuais e manter os projetos em dia

Defina os limites do projeto desde o início para evitar acréscimos ou alterações indesejadas durante o desenvolvimento

Defina tarefas recorrentes usando o ClickUp Automations para revisões e alterações de documentos, garantindo o alinhamento à medida que o projeto avança

🔑 Ideal para: Líderes de engenharia e gerentes de TI que garantem que o ambiente técnico de um produto suporte a funcionalidade pretendida.

👀 Você sabia? 92% dos gerentes de produto acreditam que a inteligência artificial terá um impacto duradouro neste domínio.

9. O modelo de gerenciamento de produtos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o ciclo de vida do seu produto e comunique-se com o modelo de gerenciamento de produtos da ClickUp

Apenas 28% das ferramentas são integradas, obrigando os trabalhadores a realizar tarefas redundantes, como reinserir dados e duplicar o trabalho.

Para evitar isso, personalize o modelo de gerenciamento de produtos do ClickUp. Este não é um modelo de documento estático, mas um espaço de trabalho dinâmico para acompanhar sprints, backlogs, bugs e operações contínuas do produto. Ele centraliza tudo para que as equipes possam planejar, executar e revisar sem perder o contexto.

Você pode:

Implemente sprints ou quadros Kanban para acompanhar e executar tarefas usando uma abordagem ágil, aumentando a flexibilidade e a velocidade

Realize retrospectivas regulares para analisar o desempenho da equipe, identificar áreas de melhoria e implementar medidas de garantia de qualidade

Crie um wiki da equipe para armazenar conhecimentos sobre produtos, diretrizes de desenvolvimento e documentos técnicos para fácil referência

🔑 Ideal para: Gerentes de produto que desejam um centro único para as operações diárias do produto

10. Modelo de roteiro de produtos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resolva o problema comum dos processos fragmentados de desenvolvimento de produtos usando o modelo de roteiro de produtos da ClickUp

Se você já ficou sem saber o que responder quando alguém perguntou o que vem a seguir, experimente o modelo de roteiro de produtos da ClickUp.

Ele oferece à sua equipe um roteiro visual e colaborativo que é fácil de atualizar e compartilhar. Todos podem ver o que está por vir, o que está bloqueado e o que acabou de ser enviado. Enquanto outros modelos se concentram nas especificações ou requisitos atuais, este fornece um plano visual prospectivo, mostrando quando os recursos, correções e lançamentos estão previstos.

Use este modelo para:

Use a Visualização do Roteiro Trimestral para gerenciar metas de produtos de longo prazo e garantir o alinhamento estratégico

Facilite o aprendizado da equipe de desenvolvimento de novos produtos com a Visualização de boas-vindas

Acompanhe as expectativas e os comentários dos clientes na ficha técnica do produto com a visualização Minhas solicitações de produtos

🔑 Ideal para: Equipes de produto que precisam de um roteiro visual e colaborativo para entrar em acordo sobre cronogramas e expectativas

👀 Você sabia? O ClickUp substituiu mais de três ferramentas para 40,9% dos seus clientes. Menos dispersão significa maior produtividade.

Por que o ClickUp é a melhor maneira de usar esses modelos

Se você é gerente de produto, provavelmente está cansado de perder tempo alternando entre ferramentas. Os funcionários alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia, perdendo quase quatro horas por semana com a mudança de contexto. Essa desconexão leva ao esgotamento, ao não cumprimento de prazos e à documentação inconsistente.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos e colaboração em documentos com comunicação e IA. Ele foi projetado para ajudar equipes de produto a criar, gerenciar e compartilhar fichas técnicas de produtos sem precisar alternar entre ferramentas.

O ClickUp Docs desempenha um papel importante aqui, facilitando a elaboração e atualização colaborativa de documentos de especificações de produtos.

Mantenha-se em sincronia com sua equipe com a edição colaborativa no ClickUp Docs

As equipes podem trabalhar em tempo real para organizar ideias, identificar ineficiências e refinar as descrições dos requisitos do produto à medida que os projetos evoluem. Refine as descrições à medida que os projetos evoluem. Com recursos avançados de edição e a capacidade de vincular materiais de apoio, o Docs se torna mais do que apenas um espaço de escrita — é uma parte dinâmica do fluxo de trabalho. Você pode conectar a documentação diretamente a tarefas e projetos para obter atualizações e acesso contínuos.

🎯 Por exemplo, digamos que você esteja trabalhando em uma nova especificação de fluxo de integração e escreva: “Crie um modal de boas-vindas responsivo que personalize o texto com base no tipo de usuário. ”

Você pode destacar essa frase e convertê-la instantaneamente em uma tarefa. A partir daí, você pode atribuí-la a um engenheiro usando @menção, definir uma data de vencimento, priorizá-la e até mesmo anexar referências visuais, como certificações, sem sair do documento.

Entre em contato com as pessoas mais rapidamente a partir do documento com as @menções do ClickUp

Como as tarefas do ClickUp são totalmente integradas ao Docs, no momento em que uma tarefa é criada, ela se torna parte do fluxo de trabalho mais amplo de gerenciamento de produtos. Ela passa pelo seu processo preferido — Kanban, Scrum ou algo personalizado — sem perder o contexto.

Os engenheiros obtêm visibilidade completa das especificações funcionais, requisitos técnicos, cronogramas e dependências, enquanto os profissionais de marketing podem acompanhar o conteúdo do lançamento e os marcos da campanha vinculados ao mesmo documento.

O software de gerenciamento de produtos ClickUp também mantém todos alinhados por meio de painéis personalizáveis.

Ele oferece informações em tempo real sobre o andamento do projeto, a carga de trabalho da equipe e os principais indicadores de desempenho. Esse nível de visibilidade mantém as equipes alinhadas e responsáveis, ao mesmo tempo em que permite uma tomada de decisão mais rápida e informada em todos os níveis.

O ClickUp AI acelera ainda mais o processo de redação de especificações.

O ClickUp Brain ajuda a redigir documentos técnicos, resumir comentários e criar descrições com base nos dados do seu espaço de trabalho.

Peça ao ClickUp Brain conselhos, guias completos e muito mais com instruções simples

Quer você esteja redigindo do zero ou refinando o feedback bruto dos clientes em insights acionáveis, a IA se adapta ao seu estilo e fluxo de trabalho. E se você preferir um assistente de redação diferente, pode mudar para o ChatGPT, Claude ou outros LLMs dentro do ClickUp Brain para atender às suas necessidades.

Alterne entre LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência com IA

Alinhe as especificações do produto de forma rápida e eficiente com o ClickUp

Sem um processo de documentação claro, as equipes perdem tempo valioso buscando contexto, esclarecendo objetivos e gerenciando o controle de qualidade, o que acaba retardando o desenvolvimento do produto. Uma folha de especificações do produto bem estruturada ajuda a organizar detalhes essenciais, como especificações técnicas, requisitos regulatórios e necessidades de embalagem.

O ClickUp vai além, transformando a documentação em um fluxo de trabalho integrado e contínuo:

Elabore especificações detalhadas no ClickUp Docs

Converta decisões importantes em tarefas práticas

Gerencie a execução por meio de quadros ágeis, cronogramas ou sprints

Os modelos de fichas técnicas de produtos da ClickUp tornam tudo ainda mais fácil, ajudando as equipes a começar rapidamente e a permanecerem alinhadas desde o primeiro dia.

Não há necessidade de usar várias ferramentas quando o ClickUp faz tudo.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e melhore seu processo de desenvolvimento de produtos com uma plataforma poderosa.