Modelos gratuitos de formulários de informações do cliente para agilizar a integração

🔎 Você sabia? 85% das pessoas ficam felizes em compartilhar feedback após uma experiência positiva, mas 81% têm a mesma propensão a fazê-lo quando as coisas dão errado. Isso significa que cada ponto de contato é uma oportunidade de aprender algo valioso.

Ainda está vasculhando e-mails ou lidando com planilhas confusas para encontrar o número de telefone de um cliente?

É por isso que um formulário de informações do cliente sistemático pode tornar a integração mais suave e profissional. Quando você cria formulários personalizados, eles ajudam a coletar informações do cliente rapidamente e manter tudo exatamente onde você precisa.

Bônus? Você parece muito mais profissional ao fazer isso.

Para ajudá-lo a padronizar seu processo de integração de clientes para fins comerciais, reunimos os melhores modelos gratuitos de formulários de informações do cliente para uso imediato! 🚀

O que são modelos de formulários de informações do cliente?

Um modelo de ficha de informações do cliente é um layout pronto que ajuda você a reunir todos os detalhes específicos sobre seus clientes em um só lugar. Pense nisso como um formulário prático que você pode reutilizar facilmente, sem precisar criar um novo do zero a cada vez.

Com o ClickUp, você pode salvar seu formulário como um modelo e reutilizá-lo para cada novo cliente, garantindo consistência e economizando tempo.

💡 Dica profissional: Com o ClickUp Brain, você pode resumir instantaneamente os formulários enviados pelos clientes, marcar automaticamente as solicitações urgentes e até mesmo gerar tarefas de acompanhamento, sem necessidade de revisão manual!

🧠 Curiosidade: A necessidade de manter registros organizados dos clientes remonta ao século XIX, quando fábricas e empresas em expansão começaram a usar fichas de informações dos clientes para gerenciar transações com mais eficiência.

Os modelos de fichas de informações do cliente geralmente incluem informações de contato, detalhes comerciais e campos relacionados aos serviços. Ajuste todos os detalhes com base no que é importante para o seu fluxo de trabalho para se manter organizado e garantir que nenhuma informação importante do cliente seja perdida.

O que torna um modelo de formulário de informações do cliente bom?

Um bom modelo de formulário de informações do cliente deve ser prático e adaptável às necessidades da sua empresa. Veja o que torna um modelo excelente:

Layout claro e simples : selecione modelos de formulários de informações do cliente fáceis de navegar, com seções bem identificadas

Campos essenciais incluídos : escolha um modelo que colete todas as informações necessárias, como detalhes de contato e informações comerciais

Personalizável : escolha modelos de informações do cliente nos quais você pode adicionar ou remover campos de acordo com suas necessidades

Fácil de atualizar : opte por um modelo de ficha de informações do cliente que organize os dados para que sejam fáceis de encontrar e editar

Campos que reduzem erros : procure um modelo de detalhes do cliente que inclua menus suspensos, caixas de seleção e áreas de entrada claras para minimizar erros

Integração perfeita: escolha uma solução como o ClickUp, que permite conectar envios de formulários diretamente a tarefas, automações e seu pipeline de CRM

💡 Dica profissional: Não deixe que registros desorganizados de clientes sabotem seu sucesso. Além do inconveniente, a desorganização gera oportunidades perdidas e riscos potenciais. Invista em um sistema completo de gerenciamento de dados de clientes equipado com processos integrados de registro e revisão para armazenar informações de clientes com eficiência.

Os 21 melhores modelos de formulários de informações do cliente

Confira os seguintes modelos de fichas de informações do cliente prontos para uso do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, e outras plataformas repletas de recursos e totalmente gratuitas:

1. Modelo de formulário de admissão ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize a integração de clientes com o modelo de formulário de admissão da ClickUp

Quando você está lidando com várias chamadas de clientes, a última coisa que precisa é de um processo de integração inconsistente. O modelo de formulário de admissão do ClickUp oferece uma configuração limpa e personalizável, pronta para uso. Você deixa de reunir informações de clientes em e-mails espalhados e começa cada projeto com uma base sólida.

Projetado para ser versátil, ele permite criar formulários para diversos setores, seja para integrar um novo cliente ou selecionar candidatos. Com campos personalizáveis e criação automatizada de tarefas, este modelo de formulário de admissão transforma instantaneamente dados brutos em fluxos de trabalho acionáveis, garantindo que nenhum detalhe importante seja esquecido.

Veja por que você vai gostar:

Personalize formulários de admissão para diferentes tipos de clientes ou projetos

Capture detalhes importantes com oito campos personalizados predefinidos, como orçamento e método de contato preferencial

Acompanhe as respostas e o status em tempo real usando visualizações dinâmicas

Mantenha um banco de dados estruturado dos envios dos clientes sem esforço

Acione automações para acompanhamentos, lembretes ou solicitações de documentos com base nas respostas do formulário

Ideal para: Profissionais, prestadores de serviços e gerentes de projetos que desejam uma maneira mais personalizável de gerenciar a admissão de clientes sem começar do zero.

2. Modelo de formulário de registro ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todos os registros de clientes com o modelo de formulário de registro do ClickUp

Começar com os registros não precisa ser complicado. O modelo de formulário de registro do ClickUp é um modelo fácil de usar para iniciantes que simplifica a coleta e o gerenciamento de informações importantes sobre os membros.

Os formulários ClickUp podem ser incorporados ao seu site ou compartilhados por meio de um link, e cada registro é automaticamente rastreado como uma tarefa ou registro em sua área de trabalho.

Ele simplifica o processo de registro para programas gerais, associações ou inscrições internas e reduz erros manuais. Ao contrário dos modelos específicos para eventos, este oferece maior flexibilidade para necessidades de registro contínuas ou recorrentes.

Visualizações personalizadas orientam você em tudo, incluindo rastreamento de listas e envios de formulários. Além disso, a integração perfeita com os fluxos de trabalho do projeto permite atribuir ações de acompanhamento automaticamente, ajudando as equipes a se manterem organizadas à medida que os registros chegam.

Veja por que você vai gostar:

Use campos predefinidos para nomes, detalhes de contato, status de pagamento e preferências de eventos para coletar informações em um local centralizado

Automatize e-mails de confirmação ou tarefas de integração para minimizar descuidos

Organize os inscritos por categoria, status de pagamento ou preferência de sessão

Monitore as tendências de registro com painéis personalizáveis

Ideal para: Organizadores de eventos, coordenadores de programas e equipes que desejam gerenciar inscrições presenciais ou virtuais sem complicações.

3. Modelo de formulário de adesão ao ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie sua comunidade sem esforço com o modelo de formulário de adesão do ClickUp

Projetado para clubes, academias, programas de fidelidade e associações, o modelo de formulário de adesão do ClickUp facilita a integração de novos membros. Ele reúne informações de contato, preferências de nível de adesão, detalhes de pagamento e formulários de consentimento em um formato profissional.

Graças a este modelo, você não precisa criar um novo formulário sempre que alguém se inscrever. Com a automação integrada, categorize membros, defina lembretes de renovação ou atribua tarefas de integração diretamente no ClickUp.

Veja por que você vai gostar:

Personalize formulários de adesão com opções em níveis e complementos para melhorar a comunicação

Integre com pipelines de CRM para aumentar o envolvimento dos membros

Acompanhe o andamento das inscrições com status personalizados, como “Para revisão” e “Aprovado”

Armazene com segurança as informações essenciais dos membros com uma integração simples ao banco de dados

Ideal para: Organizações e empresas que oferecem serviços por assinatura ou com base em membros.

4. Modelo de formulário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê os primeiros passos com um cliente de forma tranquila e sem estresse com o modelo de formulário ClickUp

Você já se pegou vasculhando e-mails tentando lembrar quais informações um cliente compartilhou na semana passada? Ou pior, percebendo que esqueceu de perguntar algo importante? O modelo de formulário do ClickUp resolve isso, servindo como uma tela em branco para criar qualquer formulário de que você precisar — feedback do cliente, admissão, solicitações de serviço ou pesquisas internas. O modelo oferece total flexibilidade em relação aos tipos de campos, design e automações. É ideal se você deseja controle total sobre a estrutura e os campos, em vez de usar um modelo pré-criado.

O ClickUp Forms suporta lógica condicional, para que você possa mostrar ou ocultar campos com base em respostas anteriores, tornando seus formulários mais inteligentes e relevantes para cada cliente.

O modelo oferece total flexibilidade em relação aos tipos de campos, design e automações. A criação instantânea de tarefas com base no envio de formulários aumenta a eficiência do fluxo de trabalho e mantém as equipes alinhadas com as solicitações ou dados recebidos.

Veja por que você vai gostar:

Capture dados e converta envios em tarefas acionáveis

Use lógica condicional para otimizar diferentes caminhos de formulários

Colabore com sua equipe por meio de comentários, lembretes e atualizações de status

Acompanhe as respostas dos formulários usando diferentes visualizações, como Lista ou Formulário

Ideal para: Equipes que precisam de formulários totalmente personalizáveis e multifuncionais para otimizar a coleta de dados e as ações.

5. Modelo de formulário de feedback ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture insights rapidamente com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do cliente ClickUp foi criado para coletar insights estruturados de clientes, membros da equipe ou participantes de eventos. Ele ajuda você a criar formulários de feedback que são preenchidos e organiza tudo de forma organizada para que você não precise procurar respostas vagas ou notas espalhadas.

Com o ClickUp, o feedback é automaticamente encaminhado para a equipe ou projeto certo, e você pode usar o ClickUp Brain (IA) para resumir e analisar as tendências das respostas.

O modelo inclui campos para avaliações, comentários abertos e sugestões de melhorias. O feedback recolhido é enviado diretamente para um espaço de trabalho centralizado, facilitando a análise de tendências e a priorização de melhorias.

Veja por que você vai gostar:

Priorize ações baseadas em feedback dentro dos fluxos de trabalho

Crie visualizações personalizadas para analisar métricas de sentimento e satisfação

Crie pesquisas de feedback personalizadas usando sete campos personalizados prontos para uso

Identifique padrões com facilidade usando avaliações estruturadas e sugestões

Ideal para: Equipes de produtos, prestadores de serviços ou startups em estágio inicial que buscam uma maneira descomplicada de capturar insights dos clientes sem reinventar a roda.

Veja o que Matus Mosney, chefe de desenvolvimento de hardware da Panza Robotics, disse sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp nos permitiu dividir um desenvolvimento complexo em uma lista de tarefas mais gerenciável. A interface é personalizável e fácil de usar, permitindo atualizações rápidas, alterações ou configuração de novas tarefas com base no feedback.

6. Modelo de formulário de inscrição para eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Facilite as inscrições com o modelo de formulário de inscrição em eventos da ClickUp

Digamos que você esteja organizando um evento importante, como um workshop da empresa, um webinar virtual ou um lançamento de produto em grande escala. A última coisa que você quer é se envolver em formulários de inscrição confusos ou e-mails desorganizados. O modelo de formulário de inscrição para eventos do ClickUp simplifica sua vida, oferecendo uma maneira descomplicada de reunir todos os detalhes essenciais antecipadamente.

Os formulários de eventos do ClickUp podem acionar lembretes automáticos, atribuir tarefas para a preparação do evento e segmentar os participantes para sessões paralelas — tudo a partir de um único envio.

Gerencie inscrições para conferências, workshops, sessões de treinamento e eventos de networking. O modelo também captura detalhes dos participantes, preferências de sessão, restrições alimentares e status de pagamento.

Veja por que você vai gostar:

Crie rapidamente formulários personalizados de inscrição em eventos que capturam todos os detalhes essenciais

Garanta que as tarefas pós-registro, como confirmações, lembretes e alocação de recursos, ocorram automaticamente com fluxos de trabalho integrados

Segmente os participantes para sessões paralelas ou requisitos especiais

Acompanhe a capacidade dos eventos e a gestão da lista de espera em tempo real

Ideal para: Organizadores de eventos, equipes de marketing e gerentes de comunidade que precisam gerenciar inscrições para diversos eventos.

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas para encontrar as informações necessárias enquanto alternam entre e-mails, bate-papos, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, bate-papos, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

Obtenha o modelo gratuito Colete leads com facilidade usando o modelo de formulário de contato do ClickUp

O modelo de formulário de contato do ClickUp é uma ferramenta fundamental para capturar consultas recebidas do seu site, aplicativo ou campanhas de marketing. Ele coleta informações básicas, como nome, e-mail, mensagem e motivo do contato.

Você pode usar este modelo de várias maneiras, como coletar informações sobre clientes, reunir seus comentários ou lidar com solicitações de serviço. Use-o para consultas gerais, campanhas de marketing ou tickets de suporte, onde a simplicidade é importante. Para históricos detalhados de clientes e campos vinculados ao CRM, experimente o modelo de formulário de contato do cliente. Cada envio pode acionar automaticamente fluxos de trabalho do CRM, atribuições de tarefas ou sequências de nutrição de leads.

Veja por que você vai gostar:

Encaminhe automaticamente os formulários enviados para os membros da equipe apropriados

Monitore facilmente o volume de leads e as tendências de interesse dos clientes

Centralize todas as consultas dos clientes em um hub organizado dentro do ClickUp

Atribua tarefas de acompanhamento instantaneamente para que nenhuma mensagem seja esquecida

Ideal para: Equipes de suporte ao cliente ou pequenas empresas que desejam uma maneira simples e fácil de gerenciar solicitações de contato e feedback recebidos.

Obtenha um modelo gratuito Conecte-se com seus clientes de maneira organizada com o modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Manter contato com os clientes não precisa ser complicado. O modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp facilita o contato direto com as pessoas mais importantes quando elas querem compartilhar feedback, fazer uma pergunta rápida ou sinalizar um problema.

Com o ClickUp Brain, você pode analisar tendências no feedback dos clientes e até mesmo gerar resumos ou itens de ação automaticamente.

Este modelo aprimora o formulário de contato padrão, adicionando campos personalizados para suporte ao cliente ou acompanhamento de vendas, como nível de urgência, interesse no produto ou serviço e métodos de comunicação preferidos. Ele ajuda as equipes de vendas e atendimento a classificar as consultas com mais rapidez e responder com um contexto melhor, aumentando a satisfação do cliente e a conversão de leads.

Diferente do Formulário de contato básico, este modelo foi criado para clientes existentes ou de alto potencial, ajudando as equipes a priorizar respostas com base na urgência, no interesse pelo produto ou no histórico do relacionamento.

Veja por que você vai gostar:

Capture informações detalhadas dos clientes para acompanhamentos personalizados

Acompanhe as interações com os clientes ao longo do tempo e vincule contatos a pipelines de CRM sem esforço

Aproveite o ClickUp Brain para analisar tendências nos comentários sem levantar um dedo

Adicione sua marca, como seu logotipo, cores ou até mesmo um vídeo de apresentação rápida, usando o ClickUp Docs

Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente e vendas que desejam otimizar os processos de gerenciamento de consultas.

9. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as solicitações recebidas sem esforço com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

O modelo de formulário de solicitação do ClickUp ajuda as equipes a processar com eficiência solicitações de serviços, manutenção, recursos ou produtos. Ele fornece campos estruturados para tipo de solicitação, prioridade, descrição e aprovações necessárias.

Colete tickets de suporte técnico de TI, solicitações de conteúdo ou design, listas de verificação de integração ou necessidades de equipamentos — tudo o que sua equipe recebe regularmente. Não se trata apenas de obter informações de contato, mas de capturar e encaminhar automaticamente solicitações de serviços, TI ou recursos para a equipe certa.

Além disso, o ClickUp Automations encaminha as tarefas para os departamentos certos, garantindo que nada seja esquecido.

Veja por que você vai gostar:

Padronize o envio de solicitações internas e externas

Priorize e atribua automaticamente as solicitações recebidas

Monitore fluxos de trabalho de aprovação e prazos de atendimento de solicitações

Acompanhe o andamento das solicitações em visualizações personalizadas, como Status da solicitação, Lista de usuários ou Novas solicitações

Ideal para: Equipes de operações, TI ou instalações que gerenciam solicitações de serviço ou suporte recebidas.

💡 Dica profissional: as equipes de RH devem usar sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) para integrar talentos de maneira integrada, filtrar os melhores candidatos e simplificar o processo de contratação.

10. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie contatos, acompanhe pipelines e automatize acompanhamentos, tudo a partir do modelo de CRM do ClickUp

O modelo ClickUp CRM é um espaço de trabalho pronto a usar, concebido para ajudar as equipas a gerir todo o ciclo de vida do cliente, desde a geração de leads até ao acompanhamento pós-venda. Integra o envio de formulários em pipelines de CRM, criando um percurso sem interrupções, desde o pedido de informações até ao fecho do negócio.

Em vez de espalhar as informações dos clientes por várias ferramentas e e-mails, este modelo centraliza todos os seus contatos, negócios, tarefas e interações em um único local organizado. Além disso, campos personalizáveis, gatilhos de automação e ferramentas de relatórios facilitam a adaptação do CRM a qualquer modelo de negócio.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe facilmente as etapas do ciclo de vida do cliente, o tamanho dos negócios e as próximas etapas

Use pastas prontas para uso com visualizações e campos pré-criados para começar imediatamente

Configure gatilhos para acompanhamentos ou próximas etapas sem trabalho manual

Organize as tarefas diárias com base na fase de vendas, no tamanho do negócio ou na urgência (priorização de tarefas)

Ideal para: Equipes de vendas e marketing que gerenciam relacionamentos com clientes em todas as etapas do funil.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para potencializar seu CRM! Experimente esta sugestão: “Analise todas as notas, e-mails e comentários dos clientes para avaliar o sentimento. Sinalize quaisquer clientes que mostrem sinais de insatisfação para atenção imediata e identifique aqueles com sentimento positivo que possam estar prontos para oportunidades de upsell.” Caso de uso do ClickUp Brain CRM Deixe a IA ajudá-lo a priorizar os relacionamentos com os clientes e identificar novas oportunidades de crescimento — automaticamente. Leia mais: Como criar seu próprio CRM no ClickUp

11. Modelo de integração de clientes da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça uma experiência profissional de integração de clientes com o modelo de integração de clientes do ClickUp

Um processo de integração sólido define o tom de todo o seu relacionamento com o cliente. O modelo de integração de clientes da ClickUp ajuda você a criar uma experiência tranquila e consistente ao receber um novo cliente ou ao fazer a transição de um cliente existente para um novo serviço.

Este modelo tem etapas e modelos de tarefas integrados para ajudar sua equipe a se manter organizada e acompanhar o progresso da integração de forma eficaz. Ele automatiza etapas como o envio de e-mails de boas-vindas, a criação de tutoriais sobre produtos, o agendamento de reuniões de configuração e o acompanhamento de marcos para ajudar a acelerar o tempo de retorno e aprofundar o relacionamento com os clientes desde o primeiro dia.

🔎 Você sabia? Quase 63% dos clientes afirmam que a experiência de integração influencia muito sua decisão de assinar um serviço ou concluir uma compra.

Veja por que você vai gostar:

Personalize facilmente o modelo para se adequar ao seu setor, serviço ou tipo de cliente

Mantenha toda a sua equipe informada com cronogramas visuais e atualizações em tempo real

Analise os gargalos na integração com painéis em tempo real

Use formulários ou comentários de tarefas para reunir insights durante e após a integração

Ideal para: Equipes de sucesso e atendimento ao cliente que desejam otimizar e aprimorar as experiências de integração.

12. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a opinião dos clientes ao longo do tempo usando relatórios visuais no modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

A satisfação do cliente é essencial para qualquer empresa que deseja crescer. O modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp facilita a medição da satisfação do cliente após a conclusão do serviço ou projeto.

Ele coleta avaliações, comentários abertos e sugestões de melhorias em um formato sistemático. Este modelo se destaca por seu design visualmente atraente e recursos interativos divertidos, como avaliações com estrelas.

Veja por que você vai gostar:

Capture métricas de satisfação do cliente em diferentes pontos de contato do serviço

Acione fluxos de trabalho de escalonamento automaticamente em caso de feedback negativo

Use os painéis do ClickUp para visualizar métricas importantes, como índices de satisfação e tendências

Identifique padrões nos comentários e acompanhe a opinião dos clientes ao longo do tempo com a automação do ClickUp

Ideal para: equipes de sucesso do cliente, gerentes de produto, líderes de suporte e empresas comprometidas em melhorar a experiência do cliente com base em feedback direto.

🧠 Curiosidade: A primeira reclamação de cliente registrada foi em uma tabuinha de argila em 1750 a.C., expressando insatisfação com a qualidade dos produtos e serviços recebidos.

💡 Dica profissional: O ClickUp Automations pode atribuir tarefas, enviar notificações ou atualizar status automaticamente quando um novo formulário é enviado, tornando a integração automática e sem erros.

13. Modelo de pesquisa de feedback sobre o produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capturar feedback sobre produtos em tempo real ficou mais fácil com o modelo de feedback de pesquisa de produtos da ClickUp

Se você tem uma empresa baseada em produtos, o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp facilita a coleta de insights significativos dos clientes, que podem ser usados para melhorar recursos, resolver pontos fracos e aprimorar a experiência geral do usuário.

Os campos personalizáveis e as análises integradas deste modelo ajudam você a transformar feedback em ação rapidamente. É eficiente, fácil de usar e criado para manter sua equipe de produtos focada na melhoria contínua e na satisfação do cliente.

Veja por que você vai gostar:

Capture insights dos usuários sobre funcionalidade, usabilidade e solicitações de recursos

Priorize atualizações futuras com base nas necessidades e preferências diretas dos clientes

Transforme feedback em trabalho de desenvolvimento prático rapidamente, integrando respostas de pesquisas à criação de tarefas

Priorize itens do roteiro com base em insights reais dos clientes e analise temas comuns

Ideal para: Gerentes de produto e equipes de desenvolvimento focados em inovação orientada para o cliente.

14. Modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro do atendimento ao paciente com o modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp

O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp é uma ferramenta revolucionária para prestadores de serviços de saúde e instituições médicas. Esse modelo ajuda os consultórios a acompanhar os registros, consultas, comunicações e acompanhamentos dos pacientes.

Além disso, as estruturas compatíveis com a HIPAA garantem que as informações confidenciais sejam tratadas de forma adequada. Use visualizações integradas para rastreamento de pacientes, formulários personalizáveis para admissão e um espaço central para gerenciar históricos médicos e planos de tratamento

Veja por que você vai gostar:

Gerencie perfis de pacientes, planos de tratamento e acompanhamentos de forma sistemática

Atribua tarefas para consultas, check-ins ou lembretes de medicação

Acompanhe as comunicações e o histórico dos pacientes em um único espaço seguro

Acesse a Visualização da Lista para rastreamento de documentos médicos (raios-X, eletrocardiogramas, relatórios laboratoriais)

Ideal para: Prestadores de serviços de saúde, clínicas, hospitais, centros de bem-estar e equipes administrativas que buscam uma solução digital para gerenciar registros de pacientes.

15. Modelo de descoberta de agência/cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie as metas e os resultados esperados dos clientes de forma sistemática com o modelo ClickUp Agency/Client Discovery

O modelo de documento de descoberta de agência/cliente da ClickUp captura os requisitos essenciais do projeto, metas, expectativas e cronogramas no início de novos compromissos. Ele garante o entendimento mútuo entre clientes e prestadores de serviços antes do início do trabalho.

Use este modelo para reunir tudo o que você precisa: objetivos do cliente, públicos-alvo, resultados esperados, cronogramas, entre outros. Ele ainda simplifica a definição do escopo e o planejamento do projeto, alinhando ambas as partes desde o início.

Veja por que você vai gostar:

Reúna claramente os objetivos, desafios e expectativas dos clientes

Identifique riscos ou lacunas do projeto antes do início

Crie uma única fonte de verdade para definir o escopo do projeto

Integre insights de descoberta nos fluxos de trabalho de planejamento de projetos

Ideal para: Agências criativas, consultores freelancers, equipes de marketing e qualquer pessoa que inicie projetos com clientes e queira fazer tudo certo desde o início.

16. Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todas as etapas do seu fluxo de trabalho jurídico com o modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp é um modelo criado especificamente para profissionais da área jurídica que precisam de mais clareza e controle do que as planilhas comuns. Ele oferece um espaço centralizado para gerenciar todos os clientes, detalhes de casos, prazos e documentos sem estresse.

O modelo mantém todos os seus casos organizados e em andamento. É tudo o que você precisa para manter os casos sob controle e os clientes informados. Também ajuda escritórios de advocacia a gerenciar com eficiência formulários de admissão, documentos de descoberta e notas de casos.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha registros organizados dos casos, documentos e prazos dos clientes

Automatize lembretes de tarefas para datas de audiências, arquivamentos e reuniões

Garanta a conformidade com os padrões de confidencialidade do cliente

Envie atualizações e mantenha contato com os clientes com a integração de e-mail

Ideal para: Escritórios de advocacia, advogados autônomos e equipes jurídicas internas que gerenciam relacionamentos contínuos com clientes e casos.

17. Modelo de formulário de informações do cliente da Template. Net

Este formulário de informações do cliente simples, mas eficaz, da Template.Net cobre todos os campos de contato essenciais de que você precisa para se manter conectado com seus clientes. Ele também ajuda você a rastrear como os clientes encontram você, identificar quais canais de marketing geram mais leads e reforçar o que está funcionando.

Ele também oferece um layout editável e imprimível para coletar informações básicas dos clientes, como nomes, endereços, números de telefone e preferências de serviço.

Veja por que você vai gostar:

Baixe em vários formatos (Word, PDF, Google Docs) para maior flexibilidade

Use para configuração de contas, faturamento ou avaliações iniciais de serviços

Ofereça várias opções de contato para melhorar as taxas de resposta

Inclua o rastreamento da fonte de indicação e espaço para notas adicionais

Ideal para: Pequenas empresas, freelancers ou qualquer pessoa que precise de uma maneira rápida e organizada de coletar e armazenar informações de clientes.

18. Modelo de ficha de informações do cliente da Template. Net

O modelo de ficha de informações do cliente da Template.Net é outra alternativa sólida ao formulário padrão de informações do cliente.

Este modelo fácil de usar captura informações detalhadas sobre os clientes para relacionamentos contínuos, incluindo dados de contato, histórico de serviços, preferências e notas. Ele permite atualizações fáceis ao longo do tempo, tornando-o ideal para empresas que precisam de registros contínuos da interação com os clientes.

Veja por que você vai gostar:

Organize os arquivos dos clientes com campos detalhados sobre seus antecedentes

Personalize formulários para tipos de clientes B2B ou B2C

Inclua preferências de pagamento e informações de cobrança

Inclua expectativas de serviço, prazos e solicitações especiais

Ideal para: Agências, consultorias e empresas que gerenciam compromissos recorrentes com clientes.

19. Modelo de ficha de informações do paciente da Template. Net

Projetado para consultórios médicos, odontológicos e de bem-estar, o modelo de ficha de informações do paciente da Template.Net é uma ferramenta eficaz para coletar dados demográficos detalhados dos pacientes, informações sobre seguros, contatos de emergência e histórico médico.

É uma ótima opção para clínicas que desejam uma opção gratuita e imprimível para uma integração rápida e descomplicada de pacientes e manutenção precisa de registros.

Veja por que você vai gostar:

Use campos padrão para otimizar os protocolos de seguro e emergência

Otimize os fluxos de trabalho de admissão e ofereça suporte às necessidades de documentação de conformidade

Saiba mais sobre detalhes de seguros e contatos de emergência

Acesse campos de consentimento e assinatura para conformidade legal e médica

Ideal para: Clínicas, profissionais liberais e pequenas unidades de saúde que precisam de uma maneira simples e imprimível de coletar informações dos pacientes rapidamente.

20. Modelo de ficha de informações do cliente para escritórios de advocacia da Template. Net

O modelo de ficha de informações do cliente para escritórios de advocacia da Template.Net foi desenvolvido para reunir perfis detalhados de clientes para escritórios de advocacia. Inclui seções para tipo de caso, histórico de contato, contratos de prestação de serviços e verificações de conflitos.

Uma ferramenta essencial para manter a conformidade, rastrear conflitos de interesse e gerenciar relacionamentos com clientes, é ideal para integrar clientes e documentar suas questões jurídicas.

Veja por que você vai gostar:

Utilize espaços totalmente editáveis para o seu logotipo e marca

Inclua notas de admissão, verificações de conflitos e detalhes sobre adiantamentos

Organize informações específicas de cada caso em planilhas estruturadas

Incorpore uma seção dedicada a resumos de questões jurídicas

Ideal para: escritórios de advocacia e profissionais autônomos, formalizando a admissão de clientes e o gerenciamento de registros.

21. Modelo de ficha de informações do cliente imobiliário da Template. Net

O modelo de ficha de informações do cliente imobiliário da Template.Net ajuda os corretores imobiliários a reunir dados essenciais dos clientes para pesquisas de imóveis, necessidades de financiamento e históricos de transações. Inclui campos para orçamento, preferências, tipos de imóveis e status de pré-aprovação de empréstimos.

O modelo captura as necessidades dos clientes e coleta informações sobre seu orçamento e preferências imobiliárias. Isso refina todo o processo de compra de imóveis para corretores imobiliários e seus clientes, desde a consulta até o fechamento do negócio.

Veja por que você vai gostar:

Registre perfis de compradores ou vendedores com campos de preferências de imóveis

Melhore o atendimento ao cliente, garantindo um melhor gerenciamento de negócios e fechamentos mais rápidos

Documente pesquisas de imóveis, visitas e feedback dos clientes

Crie um fluxo contínuo, desde a admissão até a transação

Ideal para: Agentes imobiliários, corretores e consultores imobiliários que desejam um modelo pronto a usar para a integração de clientes e a correspondência de imóveis.

Resolva seus problemas de fluxo de trabalho com o Clickup

Independentemente do seu setor, ter o sistema de informações do cliente certo pode economizar tempo, reduzir erros e melhorar a satisfação do cliente.

Os modelos que apresentamos oferecem um ponto de partida sólido, mas se você deseja aprimorar o registro de informações dos seus clientes, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a solução definitiva. Os formulários, automações e IA (ClickUp Brain) do ClickUp trabalham juntos para otimizar o registro, automatizar acompanhamentos e manter seu banco de dados de clientes organizado, tudo em um só lugar.

Para ainda mais flexibilidade, o ClickUp oferece integrações com ferramentas populares de CRM, e-mail e análise, para que os dados dos seus clientes fluam para onde você precisar. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme a maneira como você cadastra informações de clientes! 🚀