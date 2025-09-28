Modelos gratuitos de planos de marketing de eventos para realizar eventos de sucesso

Você reservou o local, contratou os palestrantes e organizou a logística, mas quase ninguém compareceu. Isso lhe parece familiar? Muitos eventos excelentes fracassam não por causa de um planejamento ruim, mas por causa de um marketing fraco.

Grandes eventos não acontecem por acaso. Eles são comercializados com precisão. É aí que um modelo abrangente de plano de marketing de eventos pode salvar o dia.

Isso ajuda você a planejar exatamente como promover seu evento, alcançar o público-alvo certo e criar buzz com antecedência.

Vamos explorar os melhores modelos de plano de marketing de eventos que se alinham com seus esforços de marketing de eventos.

🔍 Você sabia? 75% dos profissionais de marketing de eventos preferem plataformas de mídia social para a promoção de eventos.

O que são modelos de plano de marketing de eventos?

Um modelo de plano de marketing de eventos oferece uma abordagem direcionada para planejar, executar e avaliar os esforços promocionais em torno de um evento. Ele funciona como um guia passo a passo que descreve todas as tarefas necessárias, cronogramas promocionais, recursos e mensagens-chave necessárias para divulgar o evento.

Veja o que um bom modelo de plano de marketing de eventos inclui:

Objetivos do evento : liste o objetivo que você deseja alcançar com o evento

Detalhes do público-alvo : inclua quem você está visando com base na localização geográfica, preferências e muito mais

Canais de marketing : mencione os canais a serem usados, como e-mail, mídias sociais e outros, para chamar a atenção

Calendário de conteúdo : defina os prazos e os principais detalhes das tarefas e atividades do evento

Orçamento e alocação de recursos : inclua o orçamento alocado para cada tarefa e evento, juntamente com os detalhes dos gastos

Detalhes específicos do evento: adicione o link de inscrição no evento, anúncios dos palestrantes, horários das entrevistas com os palestrantes e outros detalhes para gerar entusiasmo pelo evento

🎥 Assista: Como planejar grandes eventos no ClickUp

O que torna um modelo de plano de marketing de eventos bom?

Nem todos os modelos de plano de marketing de eventos são iguais. Um bom modelo oferece estrutura, economiza tempo e mantém sua estratégia focada do início ao fim.

Portanto, para encontrar a opção certa, certifique-se de que ela atenda aos seguintes requisitos:

Clareza : procure um modelo claro e simples que permita adicionar objetivos específicos e mensuráveis, leads qualificados, participantes anteriores para redirecionamento e insights de pesquisa de mercado

Público-alvo : use um modelo que o ajude a atingir um público maior com base em seus dados demográficos e motivações para participar

Canais de marketing: Certifique-se de que há espaço para listar os canais de marketing apropriados que você usará — e-mail, redes sociais, relações públicas, publicidade paga e muito mais

Cronogramas : escolha um formato que divida o ciclo de vida do evento em fases, tarefas pré, durante e pós-evento, com prazos para cada atividade

Acompanhamento do orçamento : opte por um modelo com colunas de orçamento para categorizar os gastos por canal, fornecedor ou atividade

Funções específicas: escolha um modelo em que você possa atribuir responsabilidades à equipe para evitar sobreposições e confusão

🔍 Você sabia? 19% dos profissionais de marketing de eventos não têm os dados certos e 18% não dispõem de ferramentas eficientes para acompanhar o sucesso.

Os melhores modelos de plano de marketing de eventos

Planejar um evento é apenas metade da batalha — fazer com que as pessoas compareçam é o verdadeiro desafio. Use modelos de plano de marketing de eventos.

Eles oferecem um roteiro pronto para uso para promover seu evento, alcançar o público-alvo e gerar resultados reais.

Aqui está uma lista dos melhores modelos que você deve explorar:

1. Modelo de plano de marketing de eventos ClickUp

Mantenha seu plano de marketing de eventos alinhado com seus objetivos usando o modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

Gerenciar eventos, sejam eles presenciais ou virtuais, requer um planejamento detalhado e um acompanhamento rigoroso de cada elemento. O modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp ajuda você a criar um fluxo de trabalho com tarefas categorizadas nas principais etapas: planejamento, implementação e avaliação.

A visualização da linha do tempo do evento cria um caminho guiado. Além disso, a visualização do calendário mapeia cada tarefa para sua respectiva data de vencimento, proporcionando melhor visibilidade e responsabilidade.

Veja por que você vai gostar:

Adicione campos personalizados, como responsável, classificações, contas, contas a receber e muito mais, para maior responsabilidade

Acompanhe o orçamento de marketing de eventos comparando os gastos estimados e reais

Anexe documentos e notas para manter um contexto completo e capturar feedback

🔑 Ideal para: Gerentes de eventos, equipes de marketing e coordenadores que precisam de um modelo estruturado para planejar, executar e avaliar eventos de marketing de maneira eficaz.

💡 Bônus: Eleve seu marketing de eventos com suporte inteligente de IA: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, por modelos de marketing de eventos, planos de campanha e recursos promocionais

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar detalhes do evento ou gerenciar seu fluxo de trabalho de marketing por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar

Aproveite modelos externos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única e pronta para uso corporativo que traz contexto de trabalho e inteligência para o seu processo de marketing de eventos Experimente o ClickUp Brain MAX — a IA de trabalho mais completa que transforma o marketing de eventos, pois tem 100% do seu trabalho. Elimine a sobrecarga de ferramentas, use sua voz para criar e atualizar modelos de marketing, atribuir tarefas de campanha e otimizar todo o seu processo de planejamento de eventos — tudo em um só lugar. Capture ideias em qualquer lugar, compartilhe instruções com seus fornecedores e realize suas tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

2. Modelo de marketing de eventos do ClickUp

Organize as informações do evento, alinhe as tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de marketing de eventos do ClickUp

Visualize seu plano de marketing de eventos com o modelo de marketing de eventos do ClickUp. Ele categoriza as tarefas por tipo de evento, como seminários, eventos de networking e conferências, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento de cada uma delas.

Ele ajuda você a adicionar detalhes como local, orçamento, data e tipo de evento para ter uma visão geral abrangente de todos os eventos futuros. Com dependências de tarefas, o modelo permite que você defina um processo claro de planejamento de marketing.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha as atas das reuniões em uma pasta dedicada para facilitar a consulta

Crie resumos detalhados dos eventos para alinhar sua equipe com todas as informações importantes

Verifique os locais e as tarefas dos eventos empresariais com uma visualização personalizada do mapa

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, equipes de marketing e coordenadores que gerenciam vários eventos com metas, cronogramas e logística específicos.

3. Modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Planeje todos os detalhes do evento e alinhe a equipe e os recursos com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp ajuda você a criar um fluxo de trabalho personalizado para as operações de planejamento de eventos. Com listas separadas para atividades do evento, preparativos pré-evento, instalações e faturamento, tudo fica simplificado e fácil de gerenciar.

Por exemplo, o espaço dedicado ao orçamento ajuda você a categorizar os eventos com base na situação financeira: acima do orçamento, abaixo do orçamento ou dentro do orçamento. Além disso, a guia de prioridades lista as tarefas por urgência, para que você saiba o que precisa de atenção primeiro.

A melhor parte? O software de gerenciamento de eventos ClickUp ajuda você a colaborar com clientes, controlar orçamentos e alinhar suas metas de eventos.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso automaticamente com a barra de acompanhamento visual

Armazene os detalhes dos patrocinadores e fornecedores em um único lugar usando documentos

Calcule totais, médias, intervalos e muito mais automaticamente para manter a precisão do orçamento

🔑 Ideal para: Coordenadores de eventos, equipes de operações e líderes de projetos que precisam de uma abordagem estruturada para acompanhar orçamentos, tarefas e detalhes de fornecedores em todas as etapas de um evento.

4. Modelo de planejamento de evento único do ClickUp

Mantenha as atividades do evento e impulsione a participação com o modelo de planejamento de eventos singular da ClickUp

O modelo de planejamento de eventos singulares do ClickUp ajuda você a gerenciar todos os detalhes de eventos individuais. Ele inclui listas dedicadas para fornecedores, convidados, planejamento geral e orçamento, para que você possa manter vários fluxos de trabalho em um único espaço.

Você pode definir dependências de tarefas e categorizar itens como essenciais ou opcionais para permanecer dentro do escopo e do orçamento. Além disso, a guia de atividades ajuda a manter todas as tarefas relacionadas ao evento em um só lugar, organizadas por tags de prioridade, documentos e atualizações relevantes.

Veja por que você vai gostar:

Crie um formulário de RSVP para coletar os dados dos participantes em potencial e mantenha-os em uma lista separada

Mantenha uma lista detalhada do orçamento com informações como custo, site, fatura, notas e tipo

Crie um cronograma de atividades claro para acompanhar todas as tarefas relacionadas ao evento, do início ao fim

🔑 Ideal para: Planejadores de eventos, organizadores freelancers e pequenas equipes que lidam com eventos únicos que exigem precisão, acompanhamento detalhado e coordenação eficiente.

5. Modelo de orçamento para planejamento de eventos do ClickUp

Defina metas claras, acompanhe as despesas e analise os gastos com o modelo de orçamento para planejamento de eventos do ClickUp

Está com dificuldades para manter o orçamento do seu evento dentro do planejado? O modelo de orçamento para planejamento de eventos do ClickUp oferece a visibilidade necessária para gerenciar cada centavo com precisão.

O modelo separa as tarefas em listas para locais, eventos e itens de ação, mantendo seu fluxo de trabalho organizado e fácil de gerenciar. Por exemplo, as listas de locais incluem campos personalizados, como tipo, fotos, detalhes de contato e notas, para uma visão clara de cada centro de custo.

Veja por que você vai gostar:

Adicione subtarefas e listas de verificação a cada atividade para uma execução precisa

Defina tarefas recorrentes para acompanhar e revisar o orçamento em intervalos regulares

Use dependências de tarefas para criar um processo que flua com eficiência

🔑 Ideal para: Gerentes de eventos, equipes financeiras e líderes de operações que buscam uma maneira clara e personalizável de gerenciar, monitorar e otimizar orçamentos de eventos.

➡️ Leia mais: Melhor CRM para gerenciamento de eventos

6. Modelo de plano de marketing ClickUp

Defina objetivos viáveis, organize tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de plano de marketing do ClickUp

O modelo de plano de marketing do ClickUp ajuda você a alinhar suas iniciativas de eventos com as metas de marketing e resultados mensuráveis. Ele permite definir objetivos claros, resultados-chave e detalhes de apoio para manter o plano de marketing focado e dentro do prazo.

Seu rastreador de progresso e campo de porcentagem de conclusão oferecem uma visão em tempo real do sucesso. Além disso, com impacto, tipo de tarefa e classificação de esforço, o modelo ajuda você a priorizar eventos de maneira eficaz e planejar com mais inteligência.

Veja por que você vai gostar:

Categorize eventos e atividades por trimestre para um melhor planejamento e acompanhamento

Liste os principais resultados e objetivos em uma linha do tempo visual

Monitore orçamentos, tarefas e progresso de forma consistente para refinar sua estratégia de marketing de eventos

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de projeto e estrategistas que planejam eventos orientados para campanhas com foco no desempenho e nos resultados.

7. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Defina a estratégia para a promoção do evento com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Use o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp para manter sua equipe alinhada em todos os esforços de marketing. Este modelo detalha cada subatividade do evento com informações detalhadas, garantindo que sua equipe compreenda as expectativas, os prazos e as metas.

Ele ajuda você a criar um plano de ação completo, desde a análise do mercado-alvo e os objetivos comerciais até a estratégia de preços e insights de apoio. Além disso, o modelo orienta você sobre os principais elementos a serem definidos e organizados antes de executar seu plano.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma lista de verificação SMART para definir etapas claras e exequíveis

Defina KPIs para cada tarefa e evento para medir o progresso de forma eficaz

Audite as estratégias atuais e refine sua abordagem com insights baseados em dados

🔑 Ideal para: Estrategistas de marketing, gerentes de campanha e equipes de pequenas empresas que buscam um modelo estruturado e orientado para resultados para planejar e executar iniciativas de marketing.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de propostas de eventos em Word para organizadores de eventos

8. Modelo de plano de marketing de conteúdo ClickUp

Promova eventos com uma estratégia de marketing de conteúdo usando o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Otimize sua criação de conteúdo e processo de marketing com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp. Ele permite que você planeje, acompanhe e avalie cada parte da sua estratégia de conteúdo em um único espaço centralizado.

Isso também garante que todo o conteúdo esteja alinhado com seus objetivos de marketing e necessidades de promoção do evento.

Veja por que você vai gostar:

Crie um pipeline com etapas como concepção, produção, aprovação e publicação

Crie um cronograma para programar publicações e outros conteúdos

Mantenha um documento dedicado para cada conteúdo para armazenar textos, briefings e recursos criativos

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo, gerentes de mídias sociais e equipes de marketing que gerenciam campanhas de conteúdo multicanais vinculadas a eventos e promoções de marcas.

🔍 Você sabia? 72% dos profissionais de marketing afirmam que o marketing de conteúdo ajudou a aumentar o engajamento e o tráfego.

9. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Alinhe seu plano de conteúdo com as atividades do evento usando o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo do ClickUp é um calendário de conteúdo prático que simplifica o planejamento e a publicação de conteúdo. Ele ajuda você a mapear metas e objetivos de conteúdo, garantindo que cada parte esteja alinhada com sua estratégia geral de marketing.

A estrutura também transforma todas as necessidades de conteúdo em tarefas rastreáveis, para que você possa atribuir, gerenciar e entregar no prazo sem confusão.

Veja por que você vai gostar:

Designe redatores e anexe os recursos necessários para fornecer um contexto completo do evento

Defina prioridades de conteúdo que estejam alinhadas com o cronograma do evento e os objetivos de marketing

Identifique as tendências de conteúdo e ajuste a estratégia para impulsionar o sucesso do evento

🔑 Ideal para: Equipes de conteúdo, gerentes de mídia social e profissionais de marketing que desejam gerenciar a criação de conteúdo em torno de eventos com clareza, estrutura e flexibilidade.

💡 Dica profissional: Quer otimizar o gerenciamento de conteúdo para eventos? Ferramentas com tecnologia de IA, como o ClickUp Brain, podem ajudá-lo a direcionar seus esforços na direção certa. Veja como isso pode ajudar: Gere ideias de conteúdo para diferentes peças de conteúdo

Identifique lacunas na sua estratégia e solicite medidas para otimizá-la

Obtenha um resumo das tarefas do evento e do progresso delas Organize eventos desde a concepção, planejamento e execução com o ClickUp Brain

10. Modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

Gerencie tarefas do evento, compartilhe recursos e acompanhe orçamentos com o modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp ajuda você a controlar os custos, recursos e cronograma de cada evento, desde o planejamento até a execução. Cada evento tem uma lista dedicada para evitar duplicações.

Este modelo ajuda você a acompanhar detalhes importantes, como orçamento, status do progresso, prioridades e muito mais, tudo em um só lugar. Além disso, o mapa oferece uma visão clara dos locais dos eventos e das tarefas relacionadas para otimizar o gerenciamento de eventos.

Veja por que você vai gostar:

Automatize lembretes por e-mail para incentivar os participantes e manter as partes interessadas atualizadas

Defina um orçamento estimado e monitore-o ao longo do ciclo de vida do evento

Use tags para definir relações entre tarefas e melhorar a coordenação da equipe

🔑 Ideal para: Gerentes de eventos, equipes de operações e líderes de marketing que desejam um sistema centralizado para gerenciar tarefas, comunicação e logística em vários eventos.

11. Modelo de plano estratégico para eventos do ClickUp

Crie planos de eventos, organize tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de plano estratégico de eventos do ClickUp

O modelo de plano estratégico para eventos da ClickUp ajuda você a gerenciar detalhes específicos para uma estratégia de marketing de eventos bem-sucedida. Ele inclui detalhes específicos, como canal, orçamento e hashtags, para criar uma estratégia que atenda diretamente às suas metas de marketing.

Este modelo fornece uma visão geral clara do status de cada evento, destacando as ações pendentes, para ajudá-lo a gerenciar eventos com facilidade e manter-se em dia.

Veja por que você vai gostar:

Classifique os eventos por objetivo: aumentar a visibilidade do evento, construir relações comerciais e muito mais

Anexe arquivos relevantes a cada tarefa do evento para manter todos os seus materiais de marketing organizados

Crie um fluxo de processo desde a concepção até o rascunho, o design, a aprovação e a publicação

🔑 Ideal para: Estrategistas de marketing, planejadores de eventos e líderes de campanha que desejam desenvolver estratégias de eventos orientadas para objetivos e gerenciá-las com clareza do início ao fim

📣 Opinião do cliente: Veja o que Brianna Connetta, gerente sênior de produção de eventos da Convene, pensa sobre o uso do ClickUp: O ClickUp permite que todos nós trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante a pré-produção, mas também no dia do evento, podemos executar sabendo que todos os nossos detalhes estão em um só lugar. O ClickUp permite que todos nós trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante a pré-produção, mas também no dia do evento, podemos executar sabendo que todos os nossos detalhes estão em um só lugar.

12. Modelo de plano de projeto de evento ClickUp

Mantenha uma lista abrangente de eventos e acompanhe o progresso com o modelo de plano de projeto de eventos do ClickUp

Está lidando com vários eventos? Experimente o modelo de plano de projeto de evento do ClickUp. Com subtarefas, listas de verificação de planejamento e dependências, ele ajuda você a gerenciar cada detalhe com precisão.

O modelo descreve claramente os próximos eventos, permitindo que você planeje seus próximos passos e refine estratégias com base no desempenho anterior. Além disso, os campos personalizados permitem que você capture informações essenciais para cada atividade.

Veja por que você vai gostar:

Marque o status do evento para identificar o que está dentro do prazo e onde são necessárias melhorias

Calcule orçamentos automaticamente para melhorar a precisão e detectar inconsistências

Defina metas claras para cada evento para medir o sucesso e melhorar o planejamento futuro

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, coordenadores de eventos e equipes de marketing que precisam de uma abordagem estruturada para planejar, executar e avaliar eventos.

13. Modelo de promoção de eventos do ClickUp

Defina metas claras, crie um cronograma e execute eventos com eficiência com o modelo de promoção de eventos do ClickUp

O modelo de promoção de eventos do ClickUp ajuda você a planejar suas promoções de eventos com eficiência e acompanhar seu sucesso. Ele também ajuda você a gerenciar todos os seus materiais promocionais, como materiais de mídia social, textos de marketing por e-mail e muito mais.

Além disso, o software ClickUp Marketing Project Management ajuda sua equipe a organizar campanhas multicanais e transformar seus planos em vitórias.

Veja por que você vai gostar:

Envie mensagens personalizadas para aumentar o engajamento e alcançar o público-alvo

Defina tarefas recorrentes para acompanhar o desempenho e refinar estratégias em tempo real

Aprimore seus esforços de promoção com ferramentas como gravação de tela, edição colaborativa e ClickUp Brain

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, organizadores de eventos e criadores de conteúdo que desejam gerenciar a promoção de eventos de ponta a ponta com estrutura, rapidez e clareza.

14. Modelo de lista de verificação para organizadores de eventos do ClickUp

Planeje todos os detalhes para um evento de sucesso com o modelo de lista de verificação para planejadores de eventos do ClickUp

Com várias equipes e recursos envolvidos, o modelo de lista de verificação para planejadores de eventos do ClickUp oferece a chave para uma execução tranquila.

Este modelo divide o evento em fases claras, garantindo que todas as atividades sejam consideradas. Além disso, você pode compartilhar todos os detalhes em um só lugar, facilitando a colaboração com sua equipe, fornecedores e clientes.

Veja por que você vai gostar:

Atribua tarefas aos membros da equipe e ao responsável para garantir a prestação de contas

Monitore o progresso em tempo real para permanecer dentro do orçamento e cumprir os prazos.

Envie follow-ups automatizados após o evento para coletar feedback

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, líderes de equipe e coordenadores que precisam de uma lista de verificação por fases para gerenciar orçamentos e acompanhar o progresso.

📮 ClickUp Insight: Para 33% dos trabalhadores, a responsabilidade pelas decisões é pouco clara ou muda constantemente. O resultado? Confusão, hesitação e trabalhos importantes deixados inacabados. Mas e se a atribuição de responsabilidades ocorresse automaticamente? Com o AI Assign do ClickUp, as tarefas são instantaneamente delegadas à pessoa mais relevante, levando em consideração a carga de trabalho, a função e o escopo. Chega de transferências manuais. Apenas responsabilidades claras e inteligentes desde o início. 🎯

15. Modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp

Crie um plano detalhado para o evento com o modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp

O modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp ajuda você a acompanhar tarefas, orçamentos e recursos para manter seu evento dentro do cronograma. Seus gráficos de Gantt fornecem uma visão visual dos prazos e dependências para uma coordenação mais suave da equipe.

A melhor parte? O modelo permite uma colaboração perfeita com os membros da equipe e fornecedores, garantindo uma comunicação clara e alinhada durante todo o processo de planejamento.

Veja por que você vai gostar:

Crie um cronograma dedicado para cada atividade do evento com prazos claros

Mantenha os detalhes importantes do evento, como nome, data, hora e local, em um único lugar

Adicione imagens para melhorar o contexto da tarefa e aprimorar a visualização do evento

🔑 Ideal para: Planejadores de eventos, coordenadores e equipes operacionais que gerenciam documentação detalhada de eventos.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para mídias sociais

16. Modelo de plano de campanha de marketing ClickUp

Otimize seus eventos de marketing com um acompanhamento eficiente usando o modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

O modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp ajuda você a monitorar as análises da campanha, identificar lacunas de desempenho e otimizar as campanhas atuais e futuras. Ele permite adicionar KPIs, como orçamento, taxa, impressões, cliques e muito mais, para facilitar o acompanhamento e a análise.

Além disso, o modelo ajuda você a visualizar todas as campanhas e atividades relacionadas ao evento. Os estágios do pipeline integrados — Aberto, Conceito, Pipeline, Em execução, Revisão, Pausado e Concluído — permitem que você gerencie todas as etapas do ciclo de vida da campanha.

Veja por que você vai gostar:

Organize documentos, favoritos, listas de tarefas e recursos em um único local centralizado

Adicione links para sites de eventos, publicações nas redes sociais e páginas de destino para facilitar o acesso

Use fórmulas para calcular automaticamente a CTR, o orçamento restante e as principais métricas

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de campanha e estrategistas digitais que buscam um sistema estruturado para acompanhar o desempenho da campanha, gerenciar tarefas e tomar decisões baseadas em dados.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de programação de eventos no Excel e ClickUp

17. Modelo de plano de marketing de mídia social do ClickUp

Planeje e organize o conteúdo das redes sociais para a promoção do evento com o modelo de plano de marketing de redes sociais do ClickUp

O modelo de plano de marketing de mídia social do ClickUp ajuda você a planejar e executar o branding do evento nas mídias sociais com consistência. Ele permite que você defina metas mensuráveis para o evento e mantenha um fluxo constante de conteúdo de alta qualidade em texto, imagem ou vídeo nos canais sociais.

Ele ajuda você a organizar ideias de conteúdo, legendas e links para facilitar o planejamento e o acompanhamento. Você também pode definir datas de publicação e dependências de tarefas para manter sua equipe alinhada.

Veja por que você vai gostar:

Defina as relações entre as tarefas e anexe arquivos relevantes para fornecer todo o contexto à sua equipe de conteúdo

Crie listas separadas para cada plataforma e objetivo para se manter organizado e focado

Acompanhe e analise os resultados das redes sociais para refinar e otimizar sua estratégia

🔑 Ideal para: Gerentes de mídias sociais, criadores de conteúdo e equipes de marketing que planejam campanhas multiplataforma para promoção de eventos com precisão baseada em dados.

🔍 Você sabia? Os usuários passam em média 2 horas e 31 minutos por dia nas plataformas de mídia social.

18. Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Mantenha seus esforços e objetivos de promoção de eventos alinhados com o modelo de calendário de marketing do ClickUp

Planejar uma campanha de promoção de eventos e organizar o conteúdo fica mais fácil com o modelo de calendário de marketing do ClickUp. Este modelo de cronograma de marketing de eventos ajuda você a criar um fluxo de trabalho claro, para que sua equipe entenda a hierarquia das tarefas e a siga com precisão.

Enquanto a tabela de orçamento ajuda você a categorizar os gastos por fornecedor e evento, as imagens ajudam a visualizar o processo. A melhor parte? Fórmulas integradas garantem o acompanhamento preciso dos orçamentos e outras métricas importantes para um gerenciamento de campanha perfeito.

Veja por que você vai gostar:

Adicione comentários a cada tarefa da lista para obter feedback ou melhorar o contexto

Codifique as tarefas com cores com base na prioridade, no progresso e na categoria para facilitar a navegação

Acompanhe o progresso com filtros para restringir a visualização com base na data de publicação ou no tipo de conteúdo

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, planejadores de conteúdo e gerentes de campanha que desejam organizar, programar e acompanhar o conteúdo promocional e os orçamentos dos eventos com clareza e controle.

Mantenha os esforços de marketing de eventos alinhados com o ClickUp

Os modelos de plano de marketing de eventos ajudam você a planejar todas as tarefas, acompanhar o progresso e manter toda a sua campanha alinhada. Mas sem a estrutura certa e a colaboração da equipe, as coisas podem rapidamente se tornar confusas e os prazos podem ser perdidos.

No entanto, com modelos poderosos e ferramentas de colaboração em tempo real, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda a manter o plano claro e eficiente.

Desde definir metas até atribuir tarefas e monitorar orçamentos, tudo fica em um só lugar, mantendo toda a sua equipe sincronizada em todas as etapas. Não deixe que a desorganização atrapalhe você.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para otimizar seus esforços de marketing de eventos.