17 modelos gratuitos de avaliação de clientes para coletar feedback

Você já está entregando um trabalho sólido. Mas mesmo os melhores projetos podem deixar os clientes com feedback não expresso — coisas que eles apreciaram, coisas que não deram muito certo ou sugestões que podem moldar seu próximo compromisso.

Para facilitar a coleta e o uso desses comentários, você precisa de modelos de avaliação de clientes. Eles oferecem um lugar para registrar insights diretos sobre o que está funcionando, o que poderia ser melhorado e o que, de outra forma, poderia passar despercebido. Com o tempo, esses comentários fortalecerão sua reputação online, gerarão avaliações positivas e ajudarão você a se destacar nos resultados de pesquisa.

O único desafio é obter feedback honesto e valioso sem tornar o processo constrangedor ou demorado. E esses modelos gratuitos de avaliação de clientes ajudam a tornar o processo descomplicado.

O que são modelos de avaliação de clientes?

Os modelos de avaliação do cliente são estruturas ou documentos pré-concebidos e estruturados, utilizados por empresas, freelancers ou agências para recolher feedback, avaliações ou testemunhos dos clientes sobre os seus serviços, produtos ou experiência geral.

Alguns dos principais componentes que os modelos de formulários de avaliação ou feedback do cliente devem ter 👇 ✅ Declaração introdutória: uma abertura concisa e profissional que define o tom, agradece ao cliente e esclarece o objetivo do feedback (por exemplo, melhorar os serviços ou apresentar depoimentos) ✅ Perguntas direcionadas: perguntas específicas e relevantes para o setor, como “Com que eficácia atingimos os objetivos do seu projeto?” ou “O nosso produto é fácil de usar?”, para obter respostas detalhadas ✅ Métricas quantitativas: escalas de classificação (por exemplo, 1 a 5 estrelas, Net Promoter Score) para dados mensuráveis sobre satisfação, qualidade ou velocidade de entrega ✅ Perguntas qualitativas: campos abertos para sugestões, críticas ou destaques, por exemplo, “O que poderíamos fazer para receber uma classificação de 5 estrelas da próxima vez?” ✅ Cláusula de permissão: uma seção que solicita consentimento para usar feedback positivo para marketing, garantindo a conformidade com as leis de privacidade (por exemplo, GDPR ou CCPA) ✅ Opções de acompanhamento: campos para os clientes solicitarem uma ligação ou fornecerem referências, ajudando a fortalecer o relacionamento

O que torna um modelo de avaliação de cliente bom?

Claro e conciso: um bom modelo é curto e fácil de entender. Ele respeita o tempo dos clientes. Procure fazer de 5 a 7 perguntas diretas, para que seus clientes levem apenas 2 a 3 minutos para deixar suas avaliações

🔖 Exemplo: “Qual é o seu nível de satisfação com o nosso serviço? (1-10)” é direto e rápido.

Relevante para seus objetivos: as perguntas devem estar relacionadas a vários aspectos das necessidades do seu negócio, como melhorar produtos ou coletar depoimentos. Adapte-as ao seu setor e tipo de cliente para obter recomendações personalizadas e insights úteis

🔖 Exemplo: uma empresa de SaaS pode perguntar: “O nosso software foi fácil de usar?” para orientar futuras atualizações do produto.

Combinação equilibrada de perguntas: use escalas de classificação e perguntas abertas para obter dados mensuráveis e feedback detalhado. Essa combinação revela tendências e pontos fracos específicos sem sobrecarregar os clientes

🔖 Exemplo: Combine “Avalie nosso suporte (1-5)” com “O que poderíamos melhorar?”

Resultados acionáveis: cada pergunta deve alimentar decisões baseadas em resultados, como corrigir problemas ou criar conteúdo gerado pelo usuário. Escalas de classificação e prompts específicos facilitam a : cada pergunta deve alimentar decisões baseadas em resultados, como corrigir problemas ou criar conteúdo gerado pelo usuário. Escalas de classificação e prompts específicos facilitam a análise do feedback do cliente e a tomada de medidas

🔖 Exemplo: “O que o levou a dar essa avaliação?” explica uma pontuação baixa, ao mesmo tempo em que dá à sua equipe uma ideia de como evitar tais circunstâncias.

Modelos de avaliação de clientes

Se você deseja se destacar e obter uma vantagem competitiva real, esses 17 modelos de avaliação de clientes tornarão a coleta de feedback mais fácil e impactante:

1. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize e organize as respostas dos clientes usando o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback da ClickUp ajuda as equipes de produto e experiência do cliente a capturar feedback que pode ser usado em todos os departamentos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use-os para criar pesquisas personalizadas com escalas de classificação, campos de múltipla escolha e perguntas abertas que revelam insights qualitativos e tendências mensuráveis

Agrupe as respostas por cliente, categoria ou membro da equipe, filtrando o feedback por pontuação e identificando temas recorrentes em segundos

Depois que o formulário é enviado, cada resposta é automaticamente convertida em uma tarefa do ClickUp em seu espaço de trabalho

As equipes podem marcar proprietários, definir prioridades e acompanhar a resolução de problemas dos clientes sem precisar de uma ferramenta separada

Isso é especialmente útil para equipes que gerenciam lançamentos de produtos, feedback de integração ou ciclos de satisfação do cliente, onde um acompanhamento rápido faz toda a diferença.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente que desejam uma maneira estruturada e prática de coletar e responder aos comentários dos clientes

2. Modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe a satisfação com o produto, os padrões de uso e as sugestões de feedback com o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp

Se você faz parte de uma equipe de produto ou UX, o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp oferece uma maneira estruturada e repetível de coletar e analisar o feedback dos clientes. Ele ajuda a centralizar as respostas da pesquisa, acompanhar as tendências de opinião e identificar pontos críticos recorrentes com facilidade, mesmo sem acesso a um software dedicado de feedback sobre produtos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Cada resposta pode ser categorizada por tipo de produto, nível de satisfação e tema do feedback

As visualizações integradas, como “Para revisar”, “Em revisão” e “Revisado”, ajudam a priorizar as próximas etapas e evitar a perda de informações importantes em caixas de entrada ou planilhas

Use os campos personalizados do ClickUp para capturar a frequência de uso, a pontuação de satisfação e as sugestões de melhoria para o produto, para que as decisões sejam sempre baseadas em dados.

✅ Ideal para: Líderes de produto e experiência do usuário que buscam melhorar a satisfação do usuário e informar os planos de desenvolvimento de produtos com feedback estruturado

Obtenha o modelo gratuito Visualize e gerencie as solicitações de suporte ao cliente recebidas com o modelo de formulário de contato do cliente do ClickUp

O modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp oferece às equipes de suporte uma maneira mais rápida e organizada de registrar todas as interações com os clientes em um único lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Cada solicitação é canalizada por meio de um formulário de admissão estruturado e organizada de forma organizada por prioridade, tipo de preocupação ou status da questão

Desde o acompanhamento de tickets urgentes até a documentação de acompanhamentos, este modelo traz clareza aos seus processos de gestão de comunicação com o cliente

Você pode usar o modelo para filtrar mensagens não resolvidas, atribuir as próximas etapas e garantir que nenhuma consulta seja perdida

a Visualização de Quadro Ele apresenta a Visualização de Lista do ClickUp , para que sua equipe possa classificar problemas, adicionar contexto e encaminhar solicitações sem perder tempo coletando informações de vários lugares.

✅ Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente que gerenciam consultas sobre produtos, solicitações de reembolso e suporte a pedidos em todos os canais

4. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore facilmente os tickets de suporte ao cliente recebidos com o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp foi criado para equipes de suporte que desejam coletar, organizar e resolver todos os tipos de solicitações dos clientes. Assim que um cliente preenche o formulário de solicitação de serviço, sua entrada é instantaneamente transformada em uma tarefa e encaminhada para sua lista de tickets. Cada solicitação é rastreada com campos como responsável, data de vencimento, e-mail do solicitante e pontuação de satisfação, para que nada fique perdido em sua caixa de entrada.

Por que você vai gostar deste modelo:

Agrupe tarefas automaticamente por status, como Resolvida, Em andamento, Precisa de esclarecimento, Encaminhada ou Pendente

Identifique os tickets com categorias codificadas por cores, como Feedback, Bug, Reclamação ou Cancelamento, o que dá à sua equipe clareza instantânea sobre o tipo de problema com que estão lidando

Se uma tarefa precisar ser escalada, basta movê-la para um novo status e reatribuí-la em segundos

O ClickUp também facilita a filtragem por opinião do cliente ou urgência do SLA usando tags personalizadas e classificações de satisfação, para que sua equipe possa priorizar as conversas certas

✅ Ideal para: Gerentes de atendimento ao cliente e líderes de operações de suporte que lidam com grandes volumes de solicitações de serviço

5. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Veja as avaliações de satisfação do cliente por conhecimento, utilidade e clareza usando o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

O modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp ajuda os gerentes de controle de qualidade a entender e melhorar os processos internos para deixar os clientes mais satisfeitos. Com os formulários integrados do ClickUp, campos de classificação personalizados e categorização inteligente, você pode coletar dados de satisfação sobre serviços, clareza, utilidade e resolução de problemas em um só lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Assim que as respostas forem recebidas, classifique os comentários por tema ou pontuação para identificar as áreas que precisam ser melhoradas

Acompanhe padrões, como consultas não resolvidas ou baixas classificações de clareza

Atribua itens de ação ao colega de equipe certo para que você possa atingir suas metas de atendimento ao cliente

✅ Ideal para: Equipes de suporte e controle de qualidade que desejam acompanhar e agir com base nos sinais de satisfação do cliente

💡 Dica profissional: Quer uma maneira de classificar automaticamente o feedback dos clientes dos seus formulários ClickUp por sentimento? Experimente a assistência contextual de IA do ClickUp Brain diretamente no seu espaço de trabalho. Este assistente de IA inteligente compreende os dados do seu espaço de trabalho — tarefas, documentos, pessoas — para lhe fornecer insights importantes para as suas funções, negócios e setor. Analise o feedback e a opinião dos clientes em tempo real e obtenha insights de IA com o ClickUp

6. Modelo de análise das necessidades do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as tarefas de pesquisa e alinhe a estratégia de produto usando o modelo de análise das necessidades do cliente do ClickUp

O modelo de análise das necessidades do cliente do ClickUp oferece às equipes de produto e CX uma estrutura repetível para organizar, analisar e agir de acordo com o que os novos clientes realmente desejam.

Por que você vai gostar deste modelo:

Ele combina campos vinculados para dados externos (como formulários de avaliação e resultados de pesquisas) com acompanhamento claro do progresso, atribuições específicas para cada função e marcos visuais em todas as fases da pesquisa

Desde a identificação dos tomadores de decisão até o mapeamento das necessidades em relação à sua oferta, tudo foi criado para avançar rapidamente, sem pular etapas

Você também recebe 12 subtarefas pré-criadas que orientam sua equipe durante todo o processo, como coleta de dados, análise, documentação e alinhamento de GTM

✅ Ideal para: líderes de CX e gerentes de produto que realizam análises de usuários ou descobertas de clientes antes do lançamento

É claro que, mesmo com um plano claro, é fácil se sentir dividido entre dez direções diferentes. Essa é outra área em que o ClickUp Brain realmente se destaca. Basta perguntar: “Em que devo me concentrar hoje?” e ele classificará suas tarefas e dirá exatamente o que precisa da sua atenção.

Peça ao ClickUp Brain para gerar itens de ação, ajudar na priorização de tarefas e fornecer cronogramas de todo o seu espaço de trabalho em segundos

📮 ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para coletar informações essenciais, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A dificuldade é real: acompanhamentos constantes, confusão de versões e falhas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.

7. Modelo de declaração de problema do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente as frustrações e os obstáculos dos clientes em vários tipos de problemas com o modelo de declaração de problemas do cliente do ClickUp

O modelo de declaração de problema do cliente do ClickUp ajuda pesquisadores de experiência do usuário e gerentes de produto a quebrar as barreiras que impedem os clientes de atingir seus objetivos. Ele inclui documentos para traçar o perfil do cliente, identificar seus objetivos, mapear obstáculos e rastrear a causa raiz por trás dessas barreiras.

Por que você vai gostar deste modelo:

Cada seção solicita que as equipes analisem imediatamente por que esses problemas existem e qual o peso emocional que eles carregam

Isso ajuda você a priorizar mudanças que realmente fazem a diferença

Você pode usá-los como ponto de partida para orientar entrevistas, consolidar insights e alinhar equipes internas em torno de questões de alto impacto para os clientes

✅ Ideal para: equipes de UX e gerentes de produto que identificam pontos de atrito para orientar melhorias em produtos ou serviços

8. Modelo de plano de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o progresso do cliente em todas as etapas do ciclo de vida usando um quadro no estilo Kanban com o modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp

Gerencia dezenas de clientes com diferentes tipos de serviços, estágios de contrato e expectativas? Este modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp mantém todos os detalhes, como valor do contrato, tipo de serviço e informações de contato, em um só lugar para as equipes de sucesso do cliente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Ele funciona de maneira muito semelhante a um software de sucesso do cliente , ajudando você a acompanhar o nível de serviço de cada cliente, a taxa acordada, o andamento do projeto e o status de sucesso

Cada cartão de cliente funciona como um painel ao vivo, mostrando a localização, contratos em PDF e uma barra de progresso visual

Você pode agrupar os clientes por estágio do ciclo de vida (como integração, retenção ou risco), atribuir responsabilidades aos membros da equipe interna e ver instantaneamente onde o suporte está ficando para trás

Isso ajuda você a gerenciar as expectativas dos clientes , oferecer valor consistente e melhorar a retenção por meio da visibilidade e da automação

✅ Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente e líderes de integração que desejam acompanhar jornadas de clientes em várias etapas

9. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe a saúde do cliente, os níveis de suporte e as pontuações de engajamento com o modelo de sucesso do cliente do ClickUp

O modelo de sucesso do cliente do ClickUp oferece às suas equipes de integração e sucesso do cliente uma maneira estruturada de acompanhar a saúde do cliente, organizar transferências e lidar com riscos antes que eles se agravem.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha sua equipe sincronizada com visualizações agrupadas por saúde da conta e campos pré-criados para pontuações NPS, níveis de engajamento e últimos pontos de contato

Monitore o status de cada cliente, padronize os processos de integração e suporte e garanta que nenhuma conta seja negligenciada

Use listas de verificação para dividir as etapas de integração ou renovação em fluxos de trabalho repetíveis

Para economizar tempo, as automações do ClickUp acionam atualizações quando marcos são alcançados, enviam alertas quando a saúde do cliente diminui ou notificam os proprietários quando os acompanhamentos estão vencidos

✅ Ideal para: gerentes de sucesso do cliente e equipes de integração que desejam melhorar a retenção de clientes e permanecer proativos com cada cliente

10. Modelo de suporte ao cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Exiba os tickets dos clientes com campos para responsável, prioridade, tipo de solicitação e detalhes de contato com o modelo de suporte ao cliente do ClickUp

O modelo de suporte ao cliente do ClickUp oferece ao seu departamento de suporte uma estrutura de dois níveis para gerenciar solicitações de suporte com base na urgência, complexidade e caminho de escalonamento. Você também pode visualizar tudo a partir de um centro de comando: tickets abertos, barras de progresso, prioridades sinalizadas, detalhes de contato e cargas de trabalho dos responsáveis.

Por que você vai gostar deste modelo:

Agrupe tarefas por status (como “em espera” ou “em andamento”)

Marque as questões por tipo (ajuda com o produto, relatório de bug, solicitação de melhoria)

Atribua automaticamente as questões à pessoa certa para o trabalho usando o AI Assign

Tem um ticket que está demorando? Mova-o para o Nível 2 com um clique e coloque-o no radar de um agente sênior

Use os painéis do ClickUp para saber exatamente onde as coisas estão paradas, o que está atrasado e quanto trabalho ainda não foi atribuído

✅ Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente, líderes de operações de suporte e gerentes de helpdesk que desejam fluxos de trabalho mais claros e resoluções mais rápidas

11. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize e resolva escalações de atendimento ao cliente mais rapidamente com o modelo de escalação de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp ajuda a otimizar a resolução de tickets, organizando as solicitações nas categorias Nível 1 e Nível 2. Antes de criar seu fluxo de trabalho de escalonamento, você pode definir o que se qualifica como uma solicitação de baixa prioridade em comparação com uma questão crítica que precisa de atenção imediata.

Por que você vai gostar deste modelo:

Depois de definir as prioridades, crie tarefas e delegue responsabilidades facilmente, com base no tipo de problema, urgência ou especialização da equipe com o ClickUp Tasks

Com uma visão centralizada do status, responsável e categoria, sua equipe pode lidar com desafios de atendimento ao cliente , como reembolsos, substituições e acompanhamentos, com clareza e responsabilidade

Nenhum ticket fica sem acompanhamento, e todas as questões de alto impacto são encaminhadas para a pessoa certa no momento certo

✅ Ideal para: Líderes de atendimento ao cliente e equipes de escalonamento que lidam com grandes volumes de tickets ou tempos de resposta de acordos de nível de serviço (SLA)

12. Modelo de análise das necessidades do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Analise o feedback dos clientes e alinhe a estratégia com as necessidades reais dos usuários usando o modelo de análise das necessidades dos clientes do ClickUp

Antes de melhorar a satisfação do cliente, você precisa entender exatamente o que seus clientes atuais e potenciais precisam.

O modelo de análise das necessidades do cliente do ClickUp ajuda você a coletar pontos fracos, organizar feedback e transformar insights em ação. Desde a identificação dos principais tomadores de decisão até o alinhamento da sua oferta com as expectativas dos clientes em potencial, cada etapa é apresentada como uma tarefa clara e gerenciável.

Por que você vai gostar deste modelo:

Comece definindo sua análise diretamente no ClickUp Goals

Defina objetivos claros sobre o que você deseja aprender e como essas informações moldarão sua estratégia de produto ou serviço

Use as subtarefas integradas para coletar, analisar e agir com base em insights reais dos clientes, mantendo sua equipe alinhada desde a descoberta até a implementação

Ao final deste fluxo de trabalho, você terá um plano documentado para melhorar a satisfação do cliente e uma estratégia clara adaptada aos clientes existentes e potenciais.

✅ Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de produto e líderes de experiência do cliente que desejam alinhar o desenvolvimento de produtos ou serviços às necessidades reais de clientes potenciais e existentes

13. Modelo de help desk do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e priorize os tickets de suporte ao cliente com base no nível de assinatura, tipo de problema e nível do cliente usando o modelo de help desk do ClickUp

As equipes de suporte geralmente lidam com centenas de problemas recebidos — problemas de cobrança, dúvidas sobre produtos, bugs técnicos — de clientes com diferentes necessidades, níveis e graus de urgência. O modelo de help desk do ClickUp vem com uma visualização centralizada e filtrável, onde a pontuação de controle de qualidade, o tipo de problema, o segmento de clientes e o nível de assinatura organizam todos os tickets.

Por que você vai gostar deste modelo:

Você pode agrupar tickets por prioridade, atribuir proprietários, sinalizar contas problemáticas e adicionar subtarefas para ações de acompanhamento

Use as colunas de pontuação de controle de qualidade para avaliar a qualidade do serviço ou acompanhar as tendências de satisfação entre os clientes e os tipos de problemas

Por exemplo, sua equipe pode comparar rapidamente como os clientes VIP avaliam a velocidade de resolução em comparação com os clientes regulares. Com o tempo, isso fornece insights acionáveis para ajustar a equipe, o treinamento ou os caminhos de escalonamento.

✅ Ideal para: Gerentes de serviços de suporte que desejam otimizar os processos de help desk, reduzir os tempos de resposta e melhorar a qualidade do serviço

14. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Oriente os clientes desde a integração até o endosso total usando o modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp

Não é possível coletar ótimas avaliações de clientes sem primeiro criar uma experiência excepcional para eles. E gerenciar a experiência do cliente requer um sistema compartilhado, no qual as equipes de vendas, integração e entrega possam acompanhar o progresso e manter todos os clientes avançando. O modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp oferece esse sistema.

Por que você vai gostar deste modelo:

Comece com o Formulário de Recomendação de Novo Cliente para capturar informações importantes desde a primeira interação

Durante a integração, preencha o Documento de Endosso no ClickUp Docs para registrar metas, obstáculos e oportunidades. A equipe de vendas pode se concentrar nos objetivos, enquanto a produção anota as necessidades técnicas ou alinhamentos de recursos

Tudo isso alimenta o Endorsement Pipeline, um quadro visual que mostra a posição de cada cliente, desde os novos até os recomendados

Você pode arrastar cartões por cada etapa e dividir as ações em subtarefas. Isso facilita a coordenação entre as equipes e mantém o ritmo desde o início até a aprovação total

✅ Ideal para: Equipes de sucesso e integração que desejam transformar relacionamentos sólidos com os clientes em depoimentos confiáveis e oportunos e em defesa de longo prazo

15. Modelo de escala Likert do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie pesquisas estruturadas e escaláveis para medir a satisfação, a intensidade e o sentimento dos clientes com o modelo de escala Likert do ClickUp

O modelo de escala Likert do ClickUp ajuda as equipes de marketing e de produtos a criar pesquisas que capturam as opiniões dos clientes sobre seu produto, serviço ou experiência. Ao discutir satisfação, facilidade de uso ou probabilidade de recomendação, este modelo fornece a estrutura necessária para coletar respostas claras e acionáveis.

Por que você vai gostar deste modelo:

Personalize sua escala de classificação com campos marcados de 1 a 5 para refletir a intensidade ou frequência do sentimento do cliente

Adicione campos personalizados, como departamento, e-mail ou nível do produto, para segmentar respostas e identificar tendências entre diferentes tipos de clientes

Use a lista de verificação integrada para pontuar rapidamente as respostas e avaliar como os clientes percebem o posicionamento do seu produto

Como o formato é simples e familiar, é fácil para os clientes preencherem e ainda mais fácil para sua equipe analisar. Se você deseja coletar avaliações de clientes estruturadas, escaláveis e fáceis de quantificar, este modelo é um ótimo ponto de partida.

✅ Ideal para: Equipes de marketing e líderes de produto que desejam quantificar o feedback dos clientes

16. Modelo de avaliação anual de clientes de vendas da Template. Net

Este Modelo de Avaliação Anual de Clientes de Vendas da Template. Net oferece aos gerentes de contas um formato estruturado para apresentar conquistas de receita, dados de retenção de clientes e vitórias colaborativas, ao mesmo tempo em que cria espaço para feedback aberto dos clientes.

Você pode usá-lo para analisar o desempenho passado, compartilhar tendências de mercado e alinhar metas futuras. Com seções para comentários dos clientes, ele também funciona como um modelo de avaliação do cliente que captura insights que você pode usar posteriormente para melhorar a prestação de serviços ou até mesmo informar avaliações online e programas de defesa.

Isso é útil quando há várias partes interessadas envolvidas e é essencial que haja clareza em relação aos objetivos, feedback e próximos passos.

✅ Ideal para: Gerentes de contas que realizam avaliações anuais formais com clientes estratégicos ou de alto valor

17. Modelo de feedback do cliente de vendas da Template. Net

O Modelo de Feedback do Cliente de Vendas para Avaliação da Template. Net ajuda os clientes a compartilhar feedback detalhado sobre sua experiência com sua equipe de vendas. Ele abrange categorias específicas, como pontualidade, conhecimento do produto, consistência no acompanhamento e personalização.

Isso é útil após o fechamento de um negócio ou durante verificações trimestrais de contas, dando aos clientes uma maneira de expressar suas opiniões. Um cliente satisfeito pode destacar o que tornou a experiência excepcional, enquanto outros podem fornecer comentários construtivos para ajudar a fortalecer seu processo de vendas.

✅ Ideal para: gerentes de vendas e equipes de atendimento ao cliente que coletam feedback pós-venda para construir a confiança do cliente a longo prazo

Transforme o feedback dos clientes em ação com o ClickUp

Pedir feedback aos clientes pode ser constrangedor, e analisá-lo ainda mais. Você fica atrás das respostas, tentando entender respostas dispersas e se perguntando se alguma delas realmente ajudará. É muito tempo perdido com insights que você talvez possa usar.

O ClickUp torna tudo isso coisa do passado. Com modelos pré-construídos para todos os tipos de interação com o cliente — desde a integração até o feedback sobre o produto e verificações de sucesso —, você pode coletar, organizar e agir com base nas avaliações sem precisar abrir uma planilha. Os formulários alimentam diretamente as tarefas, enquanto as automações lidam com os acompanhamentos. Ao mesmo tempo, os campos personalizados ajudam a filtrar as respostas por produto, tipo de cliente ou sentimento, para que sua equipe sempre saiba onde se concentrar em seguida.

Não precisa mais adivinhar o que os clientes estão pensando. Apenas informações estruturadas e acionáveis que tornam seus serviços mais precisos e seus relacionamentos mais fortes.

Aproveite essa oportunidade. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!