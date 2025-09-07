13 modelos gratuitos de imóveis para aluguel para usar em 2025

Gerenciar um imóvel para aluguel não é uma fonte fácil de renda passiva. Você precisa equilibrar o acompanhamento do aluguel, renovações de contratos, questões de manutenção e preparação de impostos.

Mesmo uma única unidade pode significar dezenas de partes móveis e abas infinitas no seu laptop. Um modelo de imóveis para aluguel pode ajudar a trazer ordem a esse caos.

Desde informações sobre inquilinos e contratos de locação até aluguéis mensais e depósitos de segurança, esses modelos simplificam os detalhes para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio de aluguel de imóveis.

Reunimos os melhores modelos gratuitos para ajudar proprietários, gerentes imobiliários e investidores imobiliários a manter o controle sem se afogar em planilhas ou notas adesivas. Vamos dar uma estrutura à sua estratégia de aluguel!

O que são modelos de imóveis para aluguel?

Um modelo de imóvel para aluguel é um documento ou ferramenta digital pronto para uso, projetado para ajudar proprietários, investidores e administradores de imóveis a organizar, acompanhar e gerenciar tarefas essenciais relacionadas a imóveis.

Esses modelos geralmente abrangem tudo, desde detalhes do contrato de locação e inscrições de inquilinos até acompanhamento do aluguel mensal, depósitos de segurança, cronogramas de manutenção e cálculos de renda de aluguel

Em vez de criar planilhas personalizadas ou montar formulários do zero, um modelo de imóveis para aluguel oferece um ponto de partida estruturado, economizando tempo e reduzindo erros manuais.

Para pequenas empresas de aluguel de imóveis, esses modelos são especialmente valiosos. Eles trazem consistência à forma como você controla o pagamento do aluguel, gerencia datas de vencimento ou calcula deduções para relatórios do Anexo E, tudo isso enquanto mantém seus registros organizados e suas operações em conformidade.

🧠 Você sabia? A acessibilidade e a resiliência climática estão mudando a demanda por imóveis para aluguel para o meio-oeste dos Estados Unidos, à medida que áreas de alto custo e vulneráveis ao clima, como Texas e Flórida, apresentam um crescimento mais lento. Enquanto proprietários experientes e investidores recorrentes continuam a expandir seus portfólios, os compradores de primeira viagem enfrentam barreiras de entrada cada vez maiores. O mercado de aluguéis está estável, mas para navegar nele são necessárias ferramentas mais inteligentes em meio às contínuas mudanças econômicas e políticas.

Modelos de imóveis para aluguel

Desde a seleção de inquilinos até o acompanhamento de pagamentos, esses modelos gratuitos foram projetados para otimizar todos os aspectos do seu negócio de aluguel de imóveis.

Quer você esteja gerenciando uma única unidade familiar ou um portfólio com várias propriedades, o ClickUp —o aplicativo completo para o trabalho— está aqui para ajudá-lo a organizar, automatizar e crescer.

1. Modelo de CRM da plataforma de aluguel de imóveis ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as interações com os clientes e simplifique o processo de reserva com o CRM da plataforma de aluguel de imóveis ClickUp

Quer transformar o acompanhamento e a comunicação com os inquilinos em uma máquina bem lubrificada? O modelo CRM da Plataforma de Aluguel de Imóveis ClickUp oferece gerenciamento centralizado de leads, automação de reservas e histórico de hóspedes ao seu alcance.

Com este modelo, você pode se concentrar em aumentar seus investimentos imobiliários, em vez de ficar atrás de prazos e inquilinos. Veja como:

Simplifique as operações diárias, como acompanhar pagamentos, gerenciar solicitações de manutenção e armazenar os principais termos do contrato de locação

Gerencie inquilinos em potencial, contratos de locação e inscrições em um só lugar

Automatize lembretes para datas de vencimento do aluguel, datas de rescisão do contrato e tarefas recorrentes de manutenção e cobrança de aluguel com o ClickUp Automations

Acompanhe o aluguel mensal, os valores dos depósitos de segurança dos inquilinos e o aluguel pago por unidade com status personalizados

Visualize a renda de aluguel, os dados do Anexo E e os custos de propriedade através dos painéis personalizados do ClickUp

💡 Ideal para: Gestores imobiliários e proprietários que precisam de um CRM central para otimizar operações, cobrar aluguéis e acompanhar despesas em todas as propriedades

📮Informação da ClickUp: 13% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho. Uma possível razão: preocupações com a segurança! Os usuários podem não querer compartilhar dados confidenciais de tomada de decisão com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu espaço de trabalho seguro. De SOC 2 a normas ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais elevados padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu espaço de trabalho.

2. Modelo de contrato de aluguel do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que tanto o proprietário quanto o inquilino tenham uma compreensão clara de seus direitos e responsabilidades com o modelo de contrato de aluguel do ClickUp

Evite idas e vindas e crie contratos de locação claros e assinados. O modelo de contrato de locação do ClickUp permite que você colabore, registre pagamentos e acompanhe todos os contratos dos inquilinos em um único espaço simplificado.

Com ele, você pode:

Utilize os campos personalizados do ClickUp para detalhar os contratos de locação, incluindo datas de rescisão e valores mensais do aluguel

Configure lembretes automáticos para datas de vencimento, garantindo o recebimento pontual do aluguel e reduzindo a perda de pagamentos

Agende e gerencie visitas ao imóvel e datas importantes na visualização do calendário do ClickUp

Facilite a comunicação entre os gerentes de imóveis e os inquilinos com seções de comentários e notificações integradas

Mantenha um registro abrangente das receitas e despesas de aluguel, auxiliando na preparação do Anexo E e na análise financeira

💡 Ideal para: Proprietários, administradores de imóveis e investidores imobiliários que buscam um método confiável e eficiente para gerenciar contratos de aluguel, acompanhar pagamentos e garantir a conformidade em seus imóveis para aluguel.

3. Modelo de boletim informativo imobiliário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se em destaque junto aos seus clientes e conecte-se com potenciais compradores com o modelo de boletim informativo imobiliário do ClickUp

Mantenha os clientes informados (sem a culpa do spam) — este modelo de boletim informativo imobiliário do ClickUp ajuda você a montar, programar e enviar boletins informativos refinados que destacam listagens, tendências e dicas.

Você também pode usar o modelo para:

Personalize o conteúdo para destacar tendências de mercado, novos anúncios de imóveis e dicas valiosas

Utilize campos personalizados e status para gerenciar a criação de boletins informativos e fluxos de trabalho de distribuição

Aproveite o ClickUp Docs para redigir e editar conteúdo de forma colaborativa

Programe e acompanhe o envio de boletins informativos usando as visualizações do gráfico de Gantt do ClickUp

Aumente o envolvimento dos clientes, fornecendo informações oportunas e relevantes

💡 Ideal para: Agentes imobiliários e equipes de marketing que desejam manter uma comunicação regular com os clientes, demonstrar sua experiência e estimular o engajamento por meio de boletins informativos.

4. Modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os dados e tarefas organizados com o modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp

Está lidando com uma reforma ou renovação de várias unidades? Este modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp é um rastreador completo que reúne orçamentos, cronogramas de Gantt, tarefas da equipe e supervisão de custos em um único espaço de trabalho.

Este modelo de gerenciamento de projetos imobiliários oferece um centro para gerenciar tudo, desde a pré-venda até a entrega, facilitando o manuseio de projetos imobiliários complexos. Com este modelo, você poderá:

Use campos personalizados para custos estimados, duração, dias de variação, custo de variação e observações

Atribua tarefas do ClickUp aos membros da equipe, defina prioridades, adicione prazos e aninhe subtarefas para obter análises detalhadas do projeto

Marque as partes interessadas, adicione subtarefas aninhadas, atribua vários membros da equipe e priorize tarefas

Acompanhe as despesas relacionadas ao aluguel e os orçamentos do projeto para obter uma análise precisa da receita e dos custos do aluguel

Use o Calendário ClickUp AI para integrar reuniões, tarefas e prazos, ajustando automaticamente as agendas e enviando lembretes

💡 Ideal para: Gestores de projetos imobiliários e investidores que precisam coordenar projetos de construção ou renovação em várias fases, manter os orçamentos e prazos em dia e minimizar os riscos financeiros e de programação

🎥 Cansado de acompanhar as datas de vencimento do aluguel, impostos, manutenção e muito mais? Obtenha um Calendário com IA que o mantém atualizado sobre seus imóveis para aluguel. Veja como abaixo! 👇🏼

5. Modelo de planilha imobiliária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado e planeje com o modelo de planilha imobiliária do ClickUp

Quer ter total clareza financeira sobre o seu portfólio? Este modelo de planilha imobiliária do ClickUp, no estilo de planilha, consolida leads, hipotecas, receitas de aluguel e despesas em uma visão organizada.

Use-o para registrar cada imóvel, registrar despesas e receitas e manter uma visão clara e consolidada de todo o seu portfólio. Você também pode:

Crie campos personalizados, como renda líquida, custo do seguro, preço de compra e área em metros quadrados

Use status como “Para vender”, “Em negociação” e “Vendido” para acompanhar o ciclo de vida de cada imóvel

Use a Visualização de Tabela do ClickUp para centralizar todos os seus dados imobiliários — como propriedades, negócios e informações de clientes — em um formato personalizável semelhante a uma planilha que permite tomar decisões rápidas e baseadas em dados

Calcule o ROI, acompanhe o aluguel mensal e registre a renda de aluguel em comparação com os custos para preparar rapidamente o Anexo E

Use relatórios em tempo real para identificar oportunidades e áreas de melhoria em seu portfólio

💡 Ideal para: Investidores imobiliários, proprietários e administradores de imóveis que precisam de uma planilha de alto nível para monitorar despesas, receitas de aluguel, ROI e status dos imóveis

🧠 Curiosidade: Um em cada três potenciais vendedores (38%) já investiu em reformas para preparar seu imóvel para aluguel para venda, pois aumentar o apelo não ajuda apenas na aparência externa; é uma jogada inteligente para maximizar o retorno sobre o investimento. Quais são as melhorias mais comuns? Pequenas reformas, como repintura, atualização de acessórios e pequenos trabalhos de paisagismo — realizadas por 70% dos vendedores que fizeram alterações. Quase 65% resolveram possíveis problemas de inspeção, garantindo que seus imóveis fossem aprovados nas verificações de conformidade.

6. Modelo de marketing imobiliário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Equilibre o planejamento estratégico e a execução tática para garantir o sucesso com o modelo de marketing imobiliário do ClickUp

Se você deseja divulgar seus imóveis, este modelo é ideal para você. O modelo de marketing imobiliário do ClickUp alinha estratégias de campanha, orçamentos, canais e desempenho em um só lugar.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as campanhas de marketing para seus imóveis para aluguel, ajudando você a atrair inquilinos em potencial e preencher vagas mais rapidamente

Alinhe sua equipe em torno de objetivos comuns para maximizar o ROI

Use campos personalizados, como hashtags, tom de voz, link da campanha e canal de marketing

Visualize sua estratégia nas visualizações — Agenda, Publicações, Campanhas e Mapa de imóveis

Monitore as despesas de marketing imobiliário e vincule as campanhas às oportunidades de receita de aluguel

Use automações, marcações e barras de progresso para gerenciar facilmente suas listagens e programar promoções (como oferecer um desconto no aluguel mensal)

💡 Ideal para: Proprietários, administradores de imóveis e investidores imobiliários que desejam um fluxo de trabalho de marketing profissional para promover anúncios, atrair inquilinos em potencial e maximizar a renda de aluguel

📚 Leia também: Os melhores sistemas de software de banco de dados de clientes

👀 Você sabia? Aproximadamente 44,8% dos imóveis nos Estados Unidos correm risco de danos graves ou extremos devido a ameaças ambientais. Isso se traduz em quase US$ 22 trilhões em imóveis residenciais vulneráveis a inundações, danos causados pelo vento, incêndios florestais, calor ou qualidade do ar perigosa. Isso significa que os corretores imobiliários dos EUA em áreas vulneráveis, como Colorado Springs, Riverside e Tucson, devem fazer preparativos extras em termos de documentação e melhorias reais de segurança em seus imóveis ou propriedades.

7. Modelo de lista de verificação de transações imobiliárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso das tarefas relacionadas a transações imobiliárias com o modelo de lista de verificação de transações imobiliárias do ClickUp

O modelo de lista de verificação de transações imobiliárias do ClickUp divide cada ciclo de transação em etapas claras e práticas. Desde contratos de listagem e seleção de inquilinos até a finalização do contrato de locação e lembretes de pagamento de aluguel, esta lista de verificação garante que todas as etapas sejam cumpridas. Quer você esteja fechando um novo contrato ou renovando contratos de locação existentes, você também pode usar o modelo para:

Use as listas de tarefas do ClickUp para acompanhar etapas críticas, como aceitação de ofertas, inspeções e documentos de fechamento

Acompanhe o status das inscrições dos inquilinos, verificações de antecedentes e assinaturas de contratos de locação em um só lugar

Defina lembretes para datas de vencimento, como depósitos de garantia, contingências contratuais e prazos de cobrança de aluguel

Colabore com agentes, proprietários e gerentes de imóveis para acelerar as transações e reduzir erros usando o ClickUp Docs

Personalize seções para transações imobiliárias residenciais, comerciais e de aluguel, desde contratos simples até negócios imobiliários complexos

💡 Ideal para: Proprietários, gerentes de imóveis e investidores imobiliários que desejam otimizar o processo de transação, evitar atrasos e garantir a conformidade em todas as fases do negócio de aluguel de imóveis.

💡 Bônus: Se você deseja ajuda para automatizar seu negócio de aluguel, incluindo: Pesquisa instantânea no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma única solução independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

8. Modelo de lista de verificação para fechamento de negócios imobiliários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Certifique-se de que todas as etapas necessárias sejam seguidas para concluir as transações imobiliárias corretamente usando o modelo de lista de verificação para fechamento de transações imobiliárias do ClickUp

Você merece um dia de fechamento tranquilo. O modelo de lista de verificação para fechamento de imóveis da ClickUp orienta você em todas as tarefas de prazo fixo, garantindo que todas as partes assinem no prazo, que os termos do contrato de locação sejam claramente registrados e que seu balanço patrimonial reflita todos os pagamentos finais e depósitos.

Você pode manter-se atualizado, quer esteja a fechar um contrato de arrendamento ou a finalizar a venda de um imóvel. Com este modelo, você pode:

Carregue e organize todos os documentos necessários (relatórios de inspeção, seguro de título, documentos hipotecários) diretamente no ClickUp

Registre contratos de locação, inscrições de inquilinos e documentos de fechamento com campos personalizados

Atribua tarefas a gerentes de imóveis, corretores imobiliários ou equipes jurídicas para uma responsabilização clara

Defina lembretes automáticos para prazos de pagamento, datas de início do aluguel e verificações de conformidade

Use as visualizações em quadro ou lista para visualizar o progresso em várias transações imobiliárias

💡 Ideal para: Proprietários, profissionais do setor imobiliário e administradores de imóveis que gerenciam várias transações e desejam um processo repetível para reduzir surpresas de última hora e otimizar todas as transações

📚 Leia também: Exemplos e formatos de razão geral para contabilidade

9. Modelo de relatório do mercado imobiliário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Compreenda as tendências atuais e preveja o desempenho futuro do setor imobiliário com o modelo de relatório do mercado imobiliário da ClickUp

Quer maximizar seus anúncios imobiliários? Comece com informações locais. Este modelo de relatório do mercado imobiliário do ClickUp permite analisar tendências de aluguel em tempo real, variações de preço e realidades do mercado em um painel de controle organizado.

Desde acompanhar o aluguel médio até documentar a valorização do imóvel e a demanda dos compradores, este modelo permite que você gere relatórios consistentes e precisos em vários mercados — seja você locando em New Hampshire, investindo em Rhode Island ou comparando o ROI na Virgínia Ocidental. Este modelo permite que você:

Use campos personalizados para acompanhar o valor do imóvel, as médias locais de aluguel, as métricas de oferta/demanda e as taxas de valorização

Visualize tendências com gráficos dinâmicos e painéis para apoiar o planejamento financeiro e a definição dos preços dos aluguéis

Centralize os dados de várias regiões para fazer comparações rápidas de mercado e estratégias de aluguel em vários estados

Integre os dados com o seu CRM imobiliário para conectar as informações de mercado com a seleção de inquilinos e as decisões de locação

💡 Ideal para: Investidores imobiliários, proprietários e administradores de imóveis que desejam uma abordagem baseada em dados para análise de mercado, estratégia de preços de aluguel e expansão de seu portfólio imobiliário em diferentes regiões

💡 Dica profissional: Os corretores imobiliários podem incorporar as listas de verificação de transações imobiliárias e fechamento de negócios em seu CRM para acionar automaticamente tarefas para cada novo anúncio, economizando tempo e garantindo que nenhuma etapa seja esquecida durante as negociações.

10. Modelo de contrato de locação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie seus contratos de locação em um só lugar com o modelo de contrato de locação do ClickUp

O modelo de contrato de locação do ClickUp oferece uma estrutura juridicamente consciente e pronta para uso para a criação de contratos de locação residencial em conformidade com as regulamentações estaduais.

Este modelo captura detalhes essenciais do contrato de locação, automatiza seus processos de vendas e fornece lembretes da data de vencimento do aluguel. Com este modelo, você pode:

Personalize os termos do contrato, incluindo aluguel mensal, datas de início e término do contrato e partes envolvidas

Adicione cláusulas específicas do estado, como prazos de aviso prévio do locador e divulgações sobre as condições do imóvel

Armazene cópias digitais dos contratos de locação assinados e dos documentos dos inquilinos em um local seguro

Automatize lembretes para datas de vencimento de pagamentos, renovações de contratos e verificações de antecedentes dos inquilinos

Acompanhe o aluguel pago, os depósitos e os detalhes do imóvel para auxiliar no planejamento financeiro e na declaração de impostos do Anexo E

💡 Ideal para: Proprietários, investidores imobiliários e administradores de imóveis que procuram um sistema de contratos de locação compatível, estruturado e automatizado para o seu portfólio de imóveis para aluguel.

11. Modelo de formulário de solicitação de instalações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna dados sobre tipos de solicitações, prioridades e status em um só lugar com o modelo de formulário de solicitação de instalações do ClickUp

O modelo de formulário de solicitação de instalações do ClickUp simplifica a forma como proprietários, gerentes de imóveis e inquilinos relatam e gerenciam problemas de manutenção em unidades de aluguel. Isso elimina o caos de solicitações dispersas e acompanhamento manual.

Além disso, você também pode usar o modelo para:

Use os formulários do ClickUp para coletar solicitações de manutenção dos inquilinos com detalhes específicos, como tipo de problema, localização, urgência e fotos

Automatize a criação de tarefas, atribuições e prazos com base no envio de formulários

Acompanhe o status das solicitações com campos personalizados, como Reparo necessário, Em andamento, Agendado e Concluído

Mantenha registros organizados de mantimentos para o Anexo E e documentação do seguro do locador

Garanta a conformidade anexando o histórico de serviços, despesas e detalhes do prestador de serviços de reparos

💡 Ideal para: Proprietários e gerentes imobiliários que supervisionam imóveis para aluguel com uma ou várias unidades e precisam de um sistema simplificado para lidar com solicitações de manutenção, acompanhar despesas e manter a conformidade

👀 Você sabia? Os proprietários que contratam administradores imobiliários dizem que o fazem para economizar tempo e evitar problemas legais. Os administradores imobiliários cuidam de tudo, desde a execução do contrato de locação e a seleção dos inquilinos até a manutenção e a conformidade local, tornando a propriedade de imóveis para aluguel menos estressante.

12. Modelo de Termos de Serviço do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina os direitos e responsabilidades de todas as partes envolvidas com o modelo de Termos de Serviço do ClickUp

Se você é experiente em tecnologia e oferece um portal ou aplicativo online aos inquilinos, este modelo baseado em documentos estabelece as regras básicas — desde responsabilidade até privacidade de dados — sem a complicação do jargão jurídico.

O modelo de Termos de Serviço do ClickUp cria contratos juridicamente válidos e transparentes para seus inquilinos que acessam serviços online, plataformas de reservas ou aplicativos digitais de vendas de aluguéis.

Este modelo permite que você:

Elabore, edite e colabore no seu contrato de Termos de Serviço em um documento ClickUp Doc dedicado, facilitando a organização das seções e garantindo clareza

Acompanhe o progresso do desenvolvimento dos seus Termos de Serviço (por exemplo, Em elaboração, Em revisão, Finalizado) para saber sempre em que fase se encontra cada secção

Atribua tarefas de pesquisa, elaboração, revisão jurídica e publicação às partes interessadas relevantes, com prazos e prioridades para manter o processo em andamento

Monitore o progresso geral, as tarefas pendentes e os gargalos em seu projeto de Termos de Serviço a partir de um único painel personalizável

Inclua seus Termos de Serviço diretamente nos formulários de locação ou nos documentos de integração do inquilino

💡 Ideal para: Gerentes de imóveis, proprietários e equipes imobiliárias que oferecem serviços digitais ou portais para inquilinos e precisam manter a transparência e a cobertura legal

13. Modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e armazene registros digitais de todos os termos do contrato de locação comercial usando o modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Negócios comerciais envolvem muito dinheiro e cláusulas importantes. O modelo de contrato de locação comercial do ClickUp permite definir o aluguel, as normas de depósito de segurança e as obrigações de manutenção — tudo em um documento limpo e personalizável.

O modelo simplifica o processo de elaboração e gestão de contratos de locação para escritórios, lojas, armazéns e outros imóveis comerciais. Com este modelo, você pode:

Personalize os campos para detalhar os nomes dos inquilinos, datas de início/término do contrato, aluguel mensal e depósitos de segurança

Esclareça as responsabilidades relacionadas à manutenção, reparos e termos de uso comercial

Automatize os pagamentos de aluguel e os lembretes de renovação de contratos

Use o ClickUp Docs para anexar adendas, comprovantes de seguro e plantas baixas para manter registros centralizados

Mantenha a conformidade com os diferentes requisitos estaduais (por exemplo, Texas, Rhode Island, New Hampshire) com cláusulas editáveis

Organize as receitas e despesas de imóveis comerciais para facilitar a elaboração do Anexo E

💡 Ideal para: Proprietários, agentes de locação e gerentes de imóveis comerciais que desejam otimizar a criação de contratos de locação, manter a conformidade e gerenciar operações de locação comercial com eficiência

O que torna um modelo de imóveis para aluguel bom?

Então, como escolher o modelo certo para imóveis para aluguel?

Um modelo bem elaborado deve organizar suas finanças de aluguel e facilitar a gestão do imóvel. Aqui estão alguns recursos a serem observados:

Campos personalizáveis para imóveis : ajuste para unidades individuais, casas multifamiliares ou todo um portfólio de aluguéis

Acompanhamento de inquilinos e contratos de locação : Registre os detalhes dos inquilinos, os termos dos contratos, as datas de rescisão dos contratos e as partes envolvidas

Registros de aluguel e pagamento : acompanhe o aluguel mensal, as datas de vencimento, o aluguel pago e os depósitos de segurança com campos claros

Registros de manutenção e reparos : documente os reparos em andamento, os cronogramas de manutenção e as despesas relacionadas

Preparação para o Anexo E : organize a renda, os custos, as deduções e as informações de propriedade para facilitar a declaração de impostos

Flexibilidade para vários estados : adapte modelos para imóveis em várias regiões, não importa se é na Virgínia Ocidental, Rhode Island, New Hampshire ou Novo México

Campos de despesas e seguros : inclua seções para contas de serviços públicos, seguro do proprietário e outras despesas recorrentes de gestão de imóveis

Avisos de conformidade : adicione lembretes para verificações de antecedentes, verificações de crédito e documentação de aviso prévio razoável

Estrutura pronta para automação: criada para uso em ferramentas digitais para ajudar proprietários e gerentes de imóveis a economizar tempo e reduzir erros

Gerencie seu imóvel alugado com facilidade com o ClickUp

Desde contratos de locação e acompanhamento do aluguel até a seleção de inquilinos e marketing, gerenciar imóveis para aluguel requer mais do que uma planilha e uma boa memória.

Esses modelos gratuitos de imóveis para aluguel oferecem um kit de ferramentas pronto para economizar tempo, manter a conformidade e expandir as operações de aluguel.

Com os modelos personalizáveis, os recursos prontos para automação e as ferramentas de colaboração em tempo real do ClickUp, você não está apenas organizando, mas elevando todo o seu negócio de aluguel de imóveis a um novo patamar.

Inscreva-se agora no ClickUp e comece a usar modelos gratuitos de imóveis para aluguel para otimizar cada movimento que você faz.