Modelos gratuitos de carteira de investimentos para acompanhar e gerenciar seus ativos

Fazer investimentos é um passo inteligente para garantir seu futuro financeiro, mas gerenciá-los não deve parecer um trabalho em tempo integral (a menos que seja, e nesse caso, organizar-se ainda será muito útil!).

Manter-se atualizado sobre seus investimentos é essencial para otimizar seus retornos ao longo do tempo e entender o que está funcionando e o que não está. Esse hábito não apenas ajuda a aumentar suas economias e reduzir dívidas, mas também traz tranquilidade. Quando você está financeiramente preparado, pode enfrentar qualquer imprevisto que a vida lhe apresentar.

Os modelos de carteira de investimentos são a melhor maneira de fazer isso. Essas ferramentas facilitam a organização de suas finanças, o monitoramento do desempenho de seus investimentos e a diversificação de sua carteira.

Neste artigo, compilamos os modelos e rastreadores de carteira mais úteis.

👀 Você sabia? A diversificação pode reduzir o risco da carteira sem sacrificar os retornos — estudos mostram que adicionar ativos não correlacionados a uma carteira pode diminuir a volatilidade geral, mantendo os retornos esperados, um princípio fundamental da Teoria Moderna de Carteiras.

O que é um modelo de carteira de investimentos?

Um modelo de carteira de investimentos é uma ferramenta estruturada projetada para ajudar investidores individuais, consultores financeiros e profissionais a acompanhar, gerenciar e analisar uma ampla gama de investimentos pessoais. Isso inclui ações, títulos, imóveis e fundos mútuos.

Pense nisso como seu painel de investimentos, oferecendo uma visão clara de sua carteira atual, seu desempenho e como ela apoia seus objetivos financeiros.

Esses modelos geralmente vêm na forma de planilhas (como Google Sheets ou Microsoft Excel) ou painéis, combinando pontos de dados importantes, incluindo preço de compra, preço atual, valor de mercado atual e lucro/prejuízo, para fornecer informações atualizadas e insights valiosos.

Veja o que você pode fazer com um modelo de carteira de investimentos: Registre todos os ativos da sua carteira de ações, incluindo detalhes como data da transação, valor e categoria

Use gráficos interativos e gráficos de barras para visualizar o desempenho e os dados históricos da sua carteira

Identifique os níveis de risco em todas as participações para apoiar as estratégias de gestão de risco da carteira

Defina metas de investimento de curto, médio e longo prazo, como aposentadoria ou aquisição de imóveis (explore exemplos reais de metas financeiras de 1, 5 e 10 anos aqui)

Tome decisões mais inteligentes com dados em tempo real, ajudando você a aproveitar oportunidades de investimento em potencial no mercado atual

Seja você um investidor iniciante ou experiente, um rastreador de investimentos robusto permite que você monitore sua jornada de investimentos, realize análises abrangentes e tome decisões informadas — tudo em um só lugar.

📖 Leia também: Um guia completo para a Matriz de Crescimento e Participação da BCG

Melhores modelos de carteira de investimentos

Aqui estão os melhores modelos de carteira de investimentos para alcançar a independência financeira:

1. Modelo de gerenciamento de carteira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe projetos, acompanhe o progresso e mantenha as partes interessadas informadas com o modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp

O modelo de gerenciamento de carteira do ClickUp é uma ferramenta abrangente projetada para simplificar o gerenciamento eficiente de carteiras para indivíduos e equipes que lidam com vários investimentos. Ele centraliza tudo em um espaço de trabalho dinâmico quando você está gerenciando suas ações, ativos e tarefas organizacionais.

Com recursos como dados em tempo real, visualizações personalizadas do ClickUp e acompanhamento automatizado, você pode acompanhar mais de perto o desempenho da sua carteira, alocar recursos com sabedoria e alinhar projetos com metas financeiras estratégicas. É especialmente útil para quem deseja navegar por carteiras de investimentos complexas sem perder o controle de prazos, orçamentos ou prioridades.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe as etapas do projeto de forma clara com 16 status personalizados (como Novo, Em andamento, Em risco, Concluído)

Monitore despesas, alocação de equipe, custo estimado e progresso com campos personalizados

Analise dados rapidamente com gráficos interativos e gráficos de barras integrados

Organize o trabalho usando visualizações personalizadas, incluindo a lista principal do portfólio, SOPs e o guia de introdução

Visualize cronogramas e marcos com gráficos de Gantt e

Use os painéis do ClickUp para visualizar facilmente o progresso de todos os seus investimentos em um só lugar

Registre e vincule o tempo gasto em cada tarefa da carteira de investimentos com o ClickUp Time Tracking e monitore a alocação de recursos para tomar decisões de investimento informadas

🔑 Ideal para: Organizar e gerenciar ativos com uma abordagem estruturada e baseada em dados.

👀 Você sabia? Acredita-se que os termos “mercado em alta” e “mercado em baixa” tenham se originado na Califórnia do século XIX, onde lutas entre touros e ursos eram uma forma de entretenimento. Nessas lutas, os touros atacavam empurrando seus chifres para cima, enquanto os ursos atacavam com golpes para baixo.

💡 Bônus: Se você quiser.. Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Substitui dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

2. Modelo de contrato de investimento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de contrato de investimento do ClickUp para organizar os termos do investimento de forma clara e evitar confusões no futuro

Precisa organizar um pouco melhor seus investimentos pessoais? O modelo de contrato de investimento do ClickUp está aqui para te ajudar. Seja você um empreendedor, fundador de uma startup ou investidor individual, essa é uma maneira simples de definir termos, responsabilidades e retornos esperados — tudo em um só lugar.

Isso é especialmente útil para gerenciar riscos e manter tudo em conformidade com a lei, para que todos permaneçam alinhados a longo prazo.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe o preço de compra, o andamento do contrato e as negociações com status e campos personalizados

Planeje com flexibilidade usando várias visualizações de documentos, como Gantt, Calendário e Lista

Mantenha os colaboradores atualizados com notificações e comentários em tempo real

Divida os componentes do contrato (por exemplo, cláusulas, aprovações) usando pastas e subtarefas com o ClickUp Tasks

Crie relatórios detalhados no ClickUp Docs sobre o status dos contratos e as responsabilidades ao longo do tempo

🔑 Ideal para: Elaborar e gerenciar contratos de investimento com transparência e facilidade.

💡 Dica profissional: Se você é novo no mundo dos investimentos, ler o livro Psychology of Money pode ajudá-lo a entender os comportamentos por trás de decisões financeiras inteligentes — antes de colocar a caneta no papel em seu próximo contrato.

3. Modelo de carteira de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro de vários projetos e obtenha visibilidade total entre as equipes com o modelo de carteira de gerenciamento de projetos do ClickUp

Está lidando com vários projetos ao mesmo tempo? O modelo de carteira de gerenciamento de projetos do ClickUp evita que as coisas fiquem confusas. Ele reúne todos os seus projetos — marketing, desenvolvimento de produtos, operações — em um só lugar para que você possa acompanhar o progresso e atingir as metas sem esforço.

Este modelo oferece colaboração em tempo real, fluxos de trabalho personalizados e visibilidade geral para ajudá-lo a agir mais rapidamente sem perder o controle.

Com este modelo, você pode:

Reflete o progresso do projeto rapidamente com 6 status personalizados (como Não iniciado, Em andamento, Concluído e muito mais)

Acompanhe entregas, fases de projetos, orçamentos, prioridades e partes interessadas com campos personalizados

Consolide dados de projetos e obtenha insights em tempo real usando painéis no estilo de carteira

Personalize a visibilidade com visualizações como Lista de carteiras, Linha do tempo, Carga de trabalho e Quadro Kanban

Gerencie marcos e prazos com facilidade usando gráficos de Gantt e visualizações de calendário

Acione ações automaticamente — como atualizar o status de tarefas, designar membros da equipe, enviar notificações ou acompanhar o tempo — com base em eventos específicos, como mudanças de status, com o ClickUp Automations

🔑 Ideal para: Supervisionar vários projetos com alto nível de visibilidade e controle.

Assista a um tutorial sobre como usar o modelo de carteira de gerenciamento de projetos:

4. Modelo de gestão de ativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha controle total sobre os ativos, do inventário aos equipamentos, tudo em um só lugar, com o modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp é uma ferramenta centralizada para empresas que desejam acompanhar, gerenciar e manter seus ativos físicos ou digitais de forma mais eficaz. Esse modelo facilita saber quais ativos físicos você possui, onde eles estão e em que condições. Você também pode personalizá-lo para ativos digitais, como NFTs ou criptomoedas.

Você obtém campos para todos os detalhes essenciais dos ativos, além de visualizações para acompanhar custos e reparos. É um recurso essencial para otimizar o uso de ativos e reduzir o desperdício.

Com este modelo, você pode:

Registre as condições dos ativos com os 5 status personalizados, como Concluído, Funcional, Em compra, Em reparo e Em venda

Registre o tipo de ativo, número de série, valor, fabricante e muito mais com os campos personalizados

Acompanhe o foco com visualizações pré-construídas, incluindo o Calendário de Reparos, a Lista de Custos de Reparos e a Tabela de Custos de Reparos

Habilite a supervisão avançada com ferramentas de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, marcação e alertas de dependência

Colabore de maneira integrada por meio de tarefas compartilhadas, comentários e recursos de atribuição de responsáveis

Convide membros da equipe ou convidados para colaborar e atualizar informações de ativos em tempo real com o ClickUp Docs

🔑 Ideal para: Acompanhar o uso, os reparos e os ciclos de vida dos ativos com clareza e eficiência.

💡 Dica profissional: Se você gerencia orçamentos para seus ativos, confira os modelos de orçamento do Excel favoritos do ClickUp para obter suporte ao planejamento financeiro.

5. Modelo de acompanhamento de ativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os ativos com o modelo de acompanhamento de ativos do ClickUp, projetado para simplificar o acompanhamento físico e digital

Se o seu acompanhamento de ativos está deixando a desejar, este modelo resolve isso rapidamente. Projetado para inventário, equipamentos e ativos digitais, o Modelo de Acompanhamento de Ativos do ClickUp ajuda você a gerenciar todas as etapas, desde a compra até a aposentadoria.

Com campos prontos para automação e visualizações fáceis, você se manterá organizado e atualizado sem precisar vasculhar planilhas antigas.

Com este modelo, você pode:

Reflete várias etapas de acompanhamento de ativos, desde novas aquisições até alienações, com status personalizados

Acompanhe as necessidades de conformidade e orçamento usando campos personalizados, como ano de auditoria e valor total dos ativos

Use a visualização em tabela para relatórios personalizados de ativos

Atribua e acompanhe tarefas relacionadas ao preenchimento do modelo de acompanhamento de ativos.

Acione fluxos de trabalho ou notifique as partes interessadas sobre atualizações automaticamente com as automações integradas do ClickUp

Gerencie o trabalho relacionado a ativos com eficiência usando recursos de controle de tempo e atribuição de tarefas

Mantenha registros prontos para auditoria para manter a consistência dos dados, especialmente durante avaliações de inventário

🔑 Ideal para: Registrar e auditar ativos com precisão total ao longo de seu ciclo de vida.

6. Modelo de gestão financeira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, acompanhe e gerencie suas finanças sem estresse usando o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Orçamentos, despesas, planejamento — tudo fica mais fácil com o modelo de gestão financeira do ClickUp. Seja para lidar com as finanças da empresa ou com contas pessoais, ele oferece um único espaço para acompanhar, planejar e controlar cada centavo.

Usando essa estrutura, você pode definir metas, gerenciar recursos da equipe e criar hábitos financeiros mais saudáveis sem se perder em ferramentas desconectadas.

Com este modelo, você pode:

Monitore o estágio de cada tarefa financeira com 28 status personalizados, incluindo A fazer, Assinado, Em andamento e Aprovado

Organize categorias orçamentárias, metas financeiras e dados de fluxo de caixa usando campos personalizados

Atribua metas do ClickUp a orçamentos ou tarefas e acompanhe automaticamente o quanto você está perto de atingi-las

Tenha visibilidade financeira em tempo real por meio de visualizações personalizadas, como lista e calendário

Vincule tarefas financeiras relacionadas, como aprovações, revisões de orçamento e acompanhamento de despesas, com o ClickUp Dependencies , ajudando você a gerenciar os processos financeiros na ordem correta

🔑 Ideal para: Gerenciar finanças, orçamentos e previsões em um espaço de trabalho centralizado.

7. Modelo de lista de verificação para a aposentadoria do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Prepare-se para o futuro com confiança com o modelo de lista de verificação para a aposentadoria do ClickUp, criado para orientar seu planejamento passo a passo

O modelo de lista de verificação para a aposentadoria do ClickUp é um recurso de planejamento detalhado para aqueles que estão se preparando para uma aposentadoria segura e sem estresse. Ele transforma o processo de aposentadoria, muitas vezes complicado, em um fluxo de trabalho estruturado, gerenciável e orientado por metas.

Desde previsões de renda e metas de poupança até planejamento de saúde e ajustes no estilo de vida, este modelo garante que todas as etapas críticas sejam consideradas com clareza e precisão. Ele foi projetado para ajudá-lo a planejar, agir e revisar sua preparação para a aposentadoria em um só lugar.

Com este modelo, você pode:

Calcule e categorize receitas, despesas e necessidades de poupança esperadas usando campos personalizados

Defina metas e documente seu plano de aposentadoria diretamente no ClickUp Docs, mantendo todas as suas notas e recursos organizados

Visualize cronogramas com visualizações personalizadas, incluindo lista, calendário, Gantt e carga de trabalho

Configure automações para acionar lembretes, atualizar status ou notificá-lo quando as tarefas estiverem vencidas ou concluídas

Programe revisões regulares do seu plano de aposentadoria, orçamento ou desempenho de investimentos com as Tarefas Recorrentes do ClickUp

Monitore de forma abrangente suas metas financeiras e de estilo de vida de curto e longo prazo

🔑 Ideal para: Planejar a aposentadoria com uma lista de verificação organizada e prática.

💡 Dica profissional: Ao usar um modelo de carteira de investimentos ou planilha para planejamento de aposentadoria, não acompanhe apenas seus ativos atuais — inclua contribuições futuras e retornos estimados. Isso ajuda você a visualizar se está no caminho certo para atingir suas metas de aposentadoria e ajustar sua estratégia antecipadamente, se necessário.

8. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alcance seus objetivos financeiros com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp, uma ferramenta simples para gerenciar receitas, despesas e economias

Quem não gostaria de uma maneira descomplicada de gerenciar dinheiro? Este modelo oferece exatamente isso. O Modelo de Orçamento Pessoal do ClickUp divide seus gastos, receitas e economias em uma visão macro. Perfeito para orçamentos diários ou planejamento de longo prazo, ele mantém você focado em suas metas financeiras e ajuda a criar bons hábitos de consumo.

Com este modelo, você pode:

Categorize renda, poupança, necessidades, gastos discricionários e pagamentos de dívidas com campos personalizados

Monitore o fluxo de caixa e mantenha-se dentro das metas orçamentárias mensais ou semanais usando o layout pré-construído

Avalie a saúde financeira rapidamente com painéis visuais e análises

Acompanhe tarefas como pagamentos de contas, contribuições para metas e marcos de poupança com status personalizados

Adapte estratégias orçamentárias com base em mudanças no seu estilo de vida ou objetivos usando fluxos de trabalho editáveis

Organize prazos, receba lembretes inteligentes e agende revisões orçamentárias automaticamente com o Calendário de IA do ClickUp para atingir suas metas financeiras com menos esforço manual.

🔑 Ideal para: Criar hábitos orçamentários sustentáveis e gerenciar finanças pessoais.

9. Modelo de carteira financeira da CFI

O Modelo de Carteira Financeira do Corporate Finance Institute (CFI) é uma ferramenta especializada do Excel projetada para ajudar profissionais e estudantes de finanças a analisar o risco da carteira por meio de cálculos beta. É particularmente útil para aqueles que aplicam o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) para avaliar a volatilidade de títulos individuais ou carteiras inteiras em relação ao mercado.

Este modelo simplifica o processo de cálculo dos coeficientes beta, permitindo que os usuários insiram dados históricos de preços e obtenham valores beta que indicam a sensibilidade dos retornos de um título às movimentações do mercado.

Com este modelo, você pode:

Use uma estrutura pré-construída do Excel para calcular coeficientes beta com dados históricos de preços

Aplique o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) com facilidade

Avalie a volatilidade e o risco sistemático de títulos individuais

Compare os perfis de risco de diferentes investimentos dentro de uma carteira

Utilize esta ferramenta para fins educacionais e análise financeira profissional

Otimize os processos de avaliação de risco na gestão de carteiras

🔑 Ideal para: Calcular e interpretar valores beta para avaliar o risco da carteira.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas disponíveis em sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho pesado!

10. Modelo de planilha para acompanhamento de carteiras de investimentos da Rows

via Rows

Este modelo foi criado para investidores modernos que desejam atualizações em tempo real sem precisar digitar números o dia todo. O Modelo de planilha para acompanhamento de carteiras de investimentos sincroniza-se com dados em tempo real para acompanhar ações, ETFs e criptomoedas sem esforço. Com gráficos, visuais claros e opções de integração, é ideal para quem deseja um painel de investimentos mais inteligente e automatizado.

Com este modelo, você pode:

Integre dados em tempo real para atualizar automaticamente os preços dos ativos

Analise o desempenho com gráficos de lucros e perdas e detalhamentos de alocação de ativos

Incorpore gráficos e tabelas em tempo real em documentos e plataformas externas

Acompanhe uma ampla gama de ativos, incluindo ações, ETFs e criptomoedas

Personalize a configuração para atender às suas preferências pessoais de acompanhamento de investimentos

🔑 Ideal para: Acompanhar e analisar investimentos com uma planilha automatizada em tempo real.

🧠 Curiosidade: em média, o mercado de ações dos EUA subiu 53,6% dos dias de negociação entre 1951 e 2022, demonstrando uma tendência de alta de longo prazo que ressalta o valor do investimento consistente e das revisões regulares da carteira.

11. Modelo de acompanhamento de investimentos em Excel da Vertex42

via Vertex42

Procurando algo simples e eficiente para monitorar suas contas de investimento? O Modelo de Rastreador de Investimentos do Excel rastreia seus investimentos e calcula seus retornos usando XIRR — sem necessidade de fórmulas avançadas. Você insere seus valores e ele fornece uma visão clara do desempenho do seu portfólio ao longo do tempo.

Com este modelo, você pode:

Compare o valor de mercado ou o retorno total de diferentes investimentos

Desfrute de um design intuitivo, adequado tanto para investidores novatos quanto experientes

Personalize o modelo de orçamento do Excel para atender às suas necessidades individuais de acompanhamento de investimentos

🔑 Ideal para: Monitorar o desempenho dos investimentos usando um rastreador simples baseado no Excel.

O que torna um modelo de carteira de investimentos bom?

Se você leu até aqui, deve estar se perguntando qual é o melhor modelo de carteira de investimentos para você

Um modelo de carteira de investimentos eficaz é uma ferramenta abrangente para investidores individuais, consultores financeiros e profissionais que desejam gerenciar suas carteiras com eficiência.

Os principais recursos que distinguem um modelo de alta qualidade incluem:

Acompanhe todos os seus ativos em um só lugar: Registre tudo, desde ações e títulos até fundos mútuos e imóveis, incluindo preço de compra, valor atual e data de aquisiçãoMantenha tudo simples e organizado: Escolha um layout fácil de navegar e personalizar, sem fórmulas complexas ou designs confusos atrapalhando vocêAlinhe-se com seus objetivos de investimento: Quer você esteja focado em crescimento a longo prazo, retornos rápidos ou diversificação, o modelo deve se adaptar à sua estratégiaUse entradas de dados consistentes: Aderir a campos padronizados, como data da transação, tipo de ativo e valor de mercado, para tornar o acompanhamento e a geração de relatórios mais fáceisConcentre-se no que é mais importante: Em vez de se afogar em números, escolha um modelo que o ajude a identificar tendências, sinalizar desempenhos fracos e otimizar o desempenho da sua carteira

Assuma o controle de suas finanças e investimentos com o ClickUp!

Gerenciar suas finanças não precisa ser complicado. Desde o orçamento das despesas diárias até o planejamento da aposentadoria ou o crescimento da sua carteira de investimentos, a clareza vem de ter o sistema certo em vigor.

O ClickUp oferece esse sistema, combinando automação poderosa, acompanhamento em tempo real e modelos personalizáveis para otimizar todos os aspectos da sua vida financeira. Você pode visualizar gastos, acompanhar o desempenho da carteira, definir metas de longo prazo e manter tudo organizado em um só lugar.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme suas metas financeiras em realidade!