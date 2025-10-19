as 11 melhores ferramentas de software para espaços de trabalho em 2025

Todo gerente já passou por isso: um membro da equipe sai e, de repente, metade dos seus projetos perde o contexto.

Por que esse prazo foi definido? Quais são as últimas notícias sobre a ligação com o fornecedor? Onde estão os arquivos que eles juraram ter compartilhado?

Se o trabalho da sua equipe é feito individualmente em vez de em espaços compartilhados, você precisa experimentar um software para espaços de trabalho. Nesta postagem do blog, selecionamos 11 das melhores ferramentas para restaurar a calma após a tempestade. ⚒️

Os melhores softwares para espaços de trabalho em resumo

Aqui está uma prévia de todos os softwares gratuitos de gerenciamento de projetos. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Espaço de trabalho personalizável e completo para equipes Tamanho da equipe: Ideal para equipes de design, marketing e agências que gerenciam vários projetos de clientes Tarefas, assistência de IA (ClickUp Brain), documentos, gerenciamento de conhecimento, painéis Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Google Workspace Comunicação unificada dentro do ecossistema do Office 365Tamanho da equipe: Ideal para gerentes de projeto e agências de médio porte Colaboração em tempo real no Docs/Sheets, chatbots AI Gems com tecnologia Gemini A partir de US$ 8,40/mês por usuário Microsoft Teams Comunicação unificada dentro do ecossistema do Office 365 Tamanho da equipe: Ideal para gerentes de projeto e agências de médio porte Copilot AI para transcrições de reuniões ao vivo, resumos e geração de tarefas Gratuito; a partir de US$ 9,99/mês por usuário Basecamp Coordenação de projetos simples e fácil de usarTamanho da equipe: Ideal para agências e consultorias de pequeno a médio porte Acesso ao cliente, gráficos Hill, quadros de mensagens, relatórios, acompanhamento de tarefas Gratuito; a partir de US$ 15/mês por usuário Trello Acompanhamento intuitivo de tarefas no estilo Kanban Tamanho da equipe: Ideal para freelancers e colaboradores criativos Quadros Kanban, capas de cartões, Slide Power-Up, visualização da linha do tempo Gratuito; a partir de US$ 6/mês por usuário Wrike Portfólios de projetos estruturados com Gantt e relatórios Tamanho da equipe: Ideal para pequenas empresas e freelancers Gráficos de Gantt com dependências, acompanhamento de recursos e orçamento Gratuito; a partir de US$ 10/mês por usuário Zoho Projects Gerenciamento de projetos acessível e completo Tamanho da equipe: Ideal para agências de pequeno a médio porte que estão ampliando sua capacidade de entrega Dependências de tarefas, gerenciamento de recursos, portais de clientes/fornecedores Gratuito; a partir de US$ 5/mês por usuário Airtable Criação de aplicativos flexíveis baseados em dados com diversidade visual Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam de controle no estilo banco de dados Tabelas relacionais, designer de interface, regras de automação Gratuito; a partir de US$ 20/mês por usuário Coda Fluxo de trabalho Doc-as-app com blocos de construção interativos Tamanho da equipe: Ideal para equipes de estratégia, operações de conhecimento e equipes híbridas Tabelas interativas, pacotes, automações, modelos de reuniões e produtividade Gratuito; a partir de US$ 12/mês por usuário ProofHub Controle abrangente de projetos e revisãoTamanho da equipe: Ideal para equipes de comunicação interna, treinamento e revisão criativa Ferramentas de revisão, chat integrado, acesso baseado em funções Gratuito; a partir de US$ 50/mês Zoom Equipes híbridas que precisam de ferramentas de vídeo, IA e assíncronas integradas Tamanho da equipe: Ideal para equipes distribuídas de empresas que realizam reuniões recorrentes Vídeo HD, salas de descanso, AI Companion, quadros brancos Gratuito; a partir de US$ 16,99/mês por usuário

O que você deve procurar em um software para espaço de trabalho?

Aqui estão alguns recursos essenciais que tornam uma ferramenta de software para espaço de trabalho eficaz para sua estratégia de transformação digital:

Colaboração e comunicação em tempo real: Oferece suporte a bate-papo instantâneo, videoconferência, anotações e coedição ao vivo

Gerenciamento unificado de tarefas, arquivos e fluxo de trabalho: combina acompanhamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, comentários, aprovações e painéis de projetos em uma única interface

Recursos de automação e IA: Cuida das tarefas rotineiras e usa IA para resumir conteúdo, gerar lembretes ou analisar dados

Várias visualizações: oferece diferentes maneiras de ver seu trabalho, como quadros Kanban, calendários, linhas do tempo e gráficos de Gantt

Integrações e extensibilidade: Conecta-se às ferramentas existentes em seu espaço de trabalho e expõe uma API para fluxos de trabalho personalizados

Controles de segurança e administração: Oferece permissões de usuário robustas, criptografia, suporte a SSO e ferramentas de conformidade para gerenciar o acesso aos dados entre equipes distribuídas com segurança

🔍 Você sabia? De acordo com o livro de Mark Kozak-Holland, The History of Project Management (A História do Gerenciamento de Projetos), projetos históricos, desde construções antigas até iniciativas em escala imperial, usavam muitos dos mesmos princípios que usamos hoje: patrocínio de projetos, equipes definidas e processos estruturados.

O melhor software para espaços de trabalho

Aqui estão nossas escolhas para o melhor software para espaços de trabalho. 👇

1. ClickUp (ideal para um espaço de trabalho personalizável e completo para equipes)

Crie o espaço de trabalho da sua equipe no ClickUp Personalize seu espaço de trabalho no ClickUp

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimentos e comunicações estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O software de gerenciamento de projetos ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Divida o trabalho com o ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks é onde o planejamento se transforma em execução. Esses blocos de construção funcionam como etapas para ajudar suas equipes a ver o que precisa ser feito, quando e por quem.

Adicione dependências às tarefas do ClickUp para definir a sequência certa para o seu trabalho

Digamos que você esteja gerenciando o lançamento de um produto. Crie uma tarefa para “Página inicial do lançamento” e, em seguida, divida-a em subtarefas para redação, design, integração de desenvolvimento, testes e lançamento. Cada parte tem seu próprio responsável, prazo e dependências.

Precisa personalizar seu fluxo de trabalho? Adicione campos personalizados ao ClickUp para acompanhar itens como tipo de canal, região ou tipo de ativo. Além disso, você pode usar os status de tarefas personalizados no ClickUp para refletir como sua equipe trabalha, como “Em revisão jurídica” ou “Bloqueado pelo desenvolvimento”

Trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp Brain

Agora, é aqui que seu espaço de trabalho se torna realmente poderoso.

O ClickUp Brain é o seu assistente de IA integrado, presente em todas as partes do seu espaço de trabalho.

Pergunte ao ClickUp Brain qualquer coisa sobre o seu espaço de trabalho e obtenha respostas instantâneas e práticas

Precisa de ajuda para escrever descrições de tarefas ou resumir atualizações? Use o ClickUp Brain para gerar as próximas etapas, resumir o progresso ou até mesmo bloquear automaticamente sua agenda com base na carga de trabalho.

Tentando se atualizar após uma semana de folga? Basta perguntar: O que mudou no projeto de integração na semana passada? Ou quais tarefas estão atrasadas na reformulação do site?

O ClickUp Brain pesquisa todo o seu espaço de trabalho, como comentários, atualizações, documentos, chats e cronogramas, para fornecer respostas claras e práticas. Você pode até mesmo inserir tarefas, vincular documentos relacionados e usar IA para gerar automaticamente conceitos de imagens ou campanhas.

💡 Maximize seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain MAX

Precisa de ajuda para redigir relatórios, resumir atualizações ou transformar ideias em tarefas viáveis, sem precisar digitar tudo? O ClickUp Brain MAX é o seu copiloto de IA, criado para oferecer velocidade, clareza e integração profunda com o espaço de trabalho.

Veja como o ClickUp Brain MAX transforma cada tarefa em um espaço de trabalho inteligente, resumindo atualizações, identificando obstáculos e sugerindo as próximas ações automaticamente

Esteja você em reuniões consecutivas ou processando longos resumos de projetos, o Brain MAX ajuda você a:

Dite ideias sem usar as mãos : transforme pensamentos falados, áudio de reuniões ou gravações de tela em documentos estruturados com registros de data e hora, resumos e itens de ação

Pergunte e pesquise de forma mais inteligente : obtenha respostas instantâneas em todo o seu espaço de trabalho — documentos, tarefas, comentários e arquivos — tudo em uma única consulta

Gere conteúdo limpo automaticamente: elabore propostas para clientes, atualizações de projetos ou artigos de base de conhecimento em segundos, usando o contexto da tarefa e a documentação anterior

Exemplo de caso de uso: Digamos que sua equipe de marketing acabou de concluir uma reunião sobre o lançamento de um produto. Em vez de redigir a ata manualmente, grave a discussão, envie-a para o Brain MAX e obtenha um documento pronto para compartilhar com todas as principais conclusões e próximos passos.

💡 Dica profissional: combine o ClickUp Brain MAX com o Docs Hub e o Recurring Tasks para configurar fluxos de trabalho de revisão automatizados que mantêm seu conhecimento interno atualizado e prático, sem necessidade de manutenção manual.

Transforme ideias em conhecimento com o ClickUp Docs

Depois que as tarefas estiverem em andamento e sua equipe estiver alinhada, o próximo desafio será descobrir para onde vai todo o conhecimento.

O ClickUp Docs é onde sua equipe redige wikis, edita SOPs e colabora em tempo real, seja em especificações de produtos, listas de verificação de integração ou planos de lançamento.

Adicione listas de verificação e elementos de formatação avançados no ClickUp Docs

Digamos que sua equipe esteja trabalhando na tarefa “Página de destino” mencionada anteriormente. Você cria um documento diretamente dentro da tarefa para escrever um rascunho. O departamento de marketing entra para editar, o de produtos deixa comentários e o jurídico adiciona a aprovação final, tudo em um só lugar.

Criar um documento é uma coisa. Garantir que ele esteja organizado, acessível e utilizável daqui a seis meses é outra.

É aí que entra o sistema de gerenciamento de conhecimento ClickUp. Todos os documentos criados pela sua equipe são automaticamente indexados no Docs Hub, um local central onde você pode organizar por pasta, marcar por tópico e controlar o acesso com permissões avançadas.

Visualize o progresso com os painéis do ClickUp

À medida que seu projeto ganha velocidade, os painéis do ClickUp oferecem visibilidade para você ficar por dentro de tudo. O software completo permite criar painéis personalizados usando cartões visuais para status de tarefas, velocidade de sprint, controle de tempo, metas, gráficos de burndown e muito mais.

Monitore todas as tarefas, prazos e carga de trabalho da equipe em tempo real com os painéis do ClickUp

Por exemplo, você está planejando o lançamento de um produto no terceiro trimestre. Configure um painel com um widget de carga de trabalho para verificar se o design ou o desenvolvimento estão sobrecarregados, um gráfico de burndown para acompanhar o progresso das tarefas, um rastreador de metas vinculado a marcos de lançamento e um cartão de controle de tempo para ficar de olho nas horas faturáveis ou no foco.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos e opções personalizadas do ClickUp pode parecer um pouco complicada no início, especialmente para equipes que não estão acostumadas com ferramentas completas de gerenciamento de projetos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada. A capacidade de automatizar processos, alternar entre várias visualizações (como lista, quadro e calendário) e integrar-se a outras ferramentas aumentou significativamente minha produtividade diária. É uma plataforma completa que se adapta perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho e torna a gestão da equipe muito mais eficiente.

2. Google Workspace (ideal para produtividade colaborativa perfeita com IA integrada)

via Google Workspace

Anteriormente conhecido como Google Apps e depois como G Suite, o Google Workspace é um pacote de produtividade e colaboração baseado na nuvem desenvolvido pelo Google. Ele combina ferramentas essenciais, incluindo Gmail, Calendário, Drive, Docs, Planilhas, Apresentações, Meet e Chat.

O conjunto de ferramentas oferece um espaço de trabalho colaborativo com recursos como endereços de e-mail comerciais personalizados, armazenamento compartilhado na nuvem, videoconferência, mensagens instantâneas e assistência integrada por IA.

Melhores recursos do Google Workspace

Obtenha o Gemini AI para escrever e resumir no Gmail, gerar insights no Sheets, criar slides e debater ideias no Docs

Carregue documentos, resumos ou relatórios no NotebookLM e obtenha resumos sintetizados ou visões gerais em áudio

Crie aplicativos sem código com o AppSheet para pesquisas em equipe, fluxos de trabalho de aprovação ou rastreamento de ativos

Use o Google Agenda para permitir que clientes e colegas de equipe agendem horários com você automaticamente por meio de sua página de agendamento personalizada

Limitações do Google Workspace

Não é ideal para equipes que precisam de fluxos de trabalho complexos ou controle administrativo aprofundado, levando os usuários a alternativas ao Google Workspace

A versão para desktop do Google Drive pode travar sem uma solução clara

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 8,40/mês por usuário

Business Standard: US$ 16,80/mês por usuário

Business Plus: $26,40/mês por usuário

Enterprise Plus: US$ 42/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 43.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Veja o que um usuário tem a dizer:

O Google é simplesmente melhor do que todos os outros quando se trata de projetar um espaço de trabalho que ajuda você a fazer o máximo possível o mais rápido possível. No entanto, ele trava com mais frequência do que o Microsoft 365.

O Google é simplesmente melhor do que todos os outros quando se trata de projetar um espaço de trabalho que ajuda você a fazer o máximo possível o mais rápido possível. No entanto, ele trava com mais frequência do que o Microsoft 365.

🔍 Você sabia? As nove áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, definidas pelo PMBOK®, abrangem tudo o que é necessário para gerenciar um projeto de forma eficaz: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco e aquisição.

3. Microsoft Teams (ideal para comunicação unificada no ecossistema do Office 365)

via Microsoft

O Microsoft Teams é uma plataforma de colaboração baseada na nuvem, parte do pacote Microsoft 365, projetada para bate-papos, reuniões, chamadas, compartilhamento de arquivos e integração de aplicativos. A ferramenta reúne grupos em tempo real e bate-papos individuais com videoconferências e audioconferências de alta qualidade.

Em comparação com o Google Workspace, você obtém um controle administrativo mais detalhado. Ele permite que os usuários criem “equipes” ou canais dedicados em torno de projetos, departamentos ou tópicos, possibilitando conversas em threads, compartilhamento de mídia avançada e históricos pesquisáveis.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Intelligent Recap , em Use ferramentas com tecnologia de IA, como o, em modelos de reuniões e planos de comunicação da marca para tornar cada chamada mais focada e prática

Substitua os telefones de mesa tradicionais pelo Teams Phone , que oferece suporte a encaminhamento de chamadas, correio de voz, atendimento automático e discagem direta interna

Edite em conjunto arquivos do Word, Excel e PowerPoint diretamente no Teams com histórico de versões e comentários

Limitações do Microsoft Teams

Congelamentos, quedas de chamadas e falhas no compartilhamento de tela ainda são comuns durante as reuniões

Os anfitriões não têm controle granular, e as funções da reunião podem acidentalmente ser atribuídas por padrão aos primeiros participantes

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams: gratuito

Microsoft 365 Pessoal: US$ 9,99/mês por usuário

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês por usuário

Microsoft Teams Essential: US$ 4,80/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 16.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.200 avaliações)

🧠 Curiosidade: 1954 foi um ano importante para a gestão moderna. Foi quando o general da Força Aérea dos Estados Unidos Bernard Schriever cunhou o termo “gestão de projetos” e Peter Drucker introduziu a Gestão por Objetivos em seu livro The Practice of Management.

4. Basecamp (ideal para coordenação de projetos simples e fácil para o cliente)

via Basecamp

O Basecamp é uma plataforma simplificada de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe baseada em navegador, projetada pela 37signals (agora de volta ao seu nome original). Ele ajuda você a criar espaços de trabalho onde cada projeto inclui listas de tarefas, quadros de mensagens, armazenamento de arquivos, bate-papo em grupo em tempo real (Campfire) e agendas integradas.

A plataforma também oferece perguntas automáticas de check-in, solicitando que os colegas de equipe respondam a perguntas recorrentes como “Em que você trabalhou hoje?”.

Melhores recursos do Basecamp

Entenda onde o trabalho está fluindo bem e onde está travado com os Gráficos Hill .

Monitore cargas de trabalho, identifique conflitos de agendamento e alinhe cronogramas em vários projetos com o Lineup e o Mission Control .

Simplifique a comunicação com Pings e o menu Hey! para mensagens diretas e notificações.

Limitações do Basecamp

Falta painéis detalhados e informações sobre desempenho

Os alertas podem se acumular sem uma filtragem inteligente ou priorização.

Preços do Basecamp

Gratuito

Basecamp Plus: US$ 15/mês por usuário

Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Extraído diretamente de uma avaliação do G2:

Ele faz o trabalho de rastrear as tarefas do projeto e os usuários podem configurá-lo e colocá-lo em funcionamento rapidamente. Mas a interface do usuário não é tão boa e é um pouco limitada/sobrecarregada com coisas... A interface do usuário não é tão boa e é um pouco limitada/sobrecarregada com coisas. Quando há muitos pontos em aberto, fica mais difícil rastrear, então ainda precisamos usar outras ferramentas mais simples para tarefas pendentes. Integração limitada.

Ele faz o trabalho de rastrear as tarefas do projeto e os usuários podem configurá-lo e colocá-lo em funcionamento rapidamente. Mas a interface do usuário não é tão boa e é um pouco limitada/sobrecarregada com coisas... A interface do usuário não é tão boa e é um pouco limitada/sobrecarregada com coisas. Quando há muitos pontos em aberto, fica mais difícil rastrear, então ainda precisamos usar outras ferramentas mais simples para tarefas pendentes. Integração limitada.

5. Trello (ideal para o acompanhamento intuitivo de tarefas no estilo Kanban)

via Trello

O Trello foi criado para equipes que pensam em movimento. Seus quadros visuais ajudam a transformar ideias e tarefas dispersas em fluxos de trabalho organizados, fáceis de gerenciar e ainda mais fáceis de executar.

Você pode dividir qualquer fluxo de trabalho em etapas, atribuir tarefas, definir prazos, adicionar listas de verificação e até mesmo automatizar ações com o assistente de IA integrado, o Butler. Além disso, você pode usar o PowerUps para aprimorar a funcionalidade do Trello, adicionando calendários, controle de tempo, análises e integração mais profunda ao seu ecossistema.

Melhores recursos do Trello

Registre tudo com o Trello Inbox para salvar instantaneamente tarefas, ideias e itens de ação de e-mails, Slack ou Teams.

Organize seu trabalho visualmente com os quadros do Trello para refletir como sua equipe trabalha, usando colunas, cartões, listas de verificação e prazos.

Espelhe tarefas entre quadros com o Card Mirroring para acompanhar a mesma tarefa em vários lugares.

Limitações do Trello

Carece de insights profundos e ferramentas de relatórios nativas

Os usuários devem arquivar os cartões antes de poderem excluí-los, o que adiciona cliques desnecessários.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: $12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.600 avaliações)

🔍 Você sabia? Um estudo descobriu que as pessoas respondem de forma mais rápida e decisiva a prazos mais curtos, não apenas devido à urgência, mas porque esses prazos se alinham melhor com metas focadas em ações. No entanto, os prazos por si só não são suficientes. Eles são mais eficazes quando correspondem à mentalidade atual da pessoa.

6. Wrike (ideal para portfólios de projetos estruturados com Gantt e relatórios)

via Wrike

O Wrike é uma plataforma de gerenciamento de trabalho baseada em nuvem e de nível empresarial que ajuda as equipes a planejar, acompanhar e entregar projetos simples e complexos com eficiência. Sua personalização quando os projetos são ampliados o destaca. Você pode criar painéis personalizados para ver exatamente o que importa: cargas de trabalho da equipe, saúde do projeto, itens vencidos ou campanhas de alta prioridade.

Além disso, para equipes criativas, o Wrike Proof oferece ferramentas integradas de marcação e controle de versões. Você pode revisar PDFs, imagens e vídeos, deixar comentários com data e hora, comparar versões de arquivos e encaminhar arquivos para aprovação.

Melhores recursos do Wrike

Padronize a forma como o trabalho entra no seu sistema de gerenciamento de projetos com os Formulários de Solicitação

Visualize a colaboração em equipe com os quadros brancos compartilhados desenvolvidos pela Klaxoon para ideação, brainstorming e planejamento em tempo real

Automatize fluxos de trabalho repetitivos com o Work Intelligence para escalar automaticamente os bloqueadores e acionar transferências

Preveja antecipadamente os problemas do projeto e possíveis atrasos com a Previsão de Risco por IA

Limitações do Wrike

A sincronização do Wrike com sua pilha de tecnologia existente nem sempre é perfeita

Alguns usuários têm dificuldade com opções de filtragem incompletas ou rígidas, especialmente ao gerenciar projetos grandes

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Veja o que um usuário real tem a dizer:

Aprecio a facilidade com que posso fazer minhas solicitações e acompanhar o andamento de tudo nas etapas. Seria bom se eu pudesse escrever o briefing diretamente no aplicativo, em vez de ter que escrevê-lo em outro lugar e depois fazer o upload.

Aprecio a facilidade com que posso fazer minhas solicitações e acompanhar o andamento de tudo nas etapas. Seria bom se eu pudesse escrever o briefing diretamente no aplicativo, em vez de ter que escrevê-lo em outro lugar e depois fazer o upload.

7. Zoho Projects (ideal para gerenciamento de projetos acessível e completo)

via Zoho Projects

O Zoho Projects mantém seu trabalho organizado com listas de tarefas, marcos e gráficos de Gantt que são atualizados conforme seus planos mudam. O controle de tempo é integrado: você pode registrar horas por meio de cronômetros e planilhas de horas sem sair da plataforma.

Além disso, para reduzir o trabalho repetitivo, a plataforma oferece fluxos de trabalho, SLAs, webhooks e regras de negócios programadas. O Zoho Projects também se integra a outros aplicativos Zoho e ferramentas externas, como Slack e Microsoft Teams, e inclui uma funcionalidade para dispositivos móveis para atualizações em qualquer lugar.

Melhores recursos do Zoho Projects

Blueprints que padronizam fluxos de tarefas complexas e resultam em Automatize o trabalho comque padronizam fluxos de tarefas complexas e resultam em uma melhor gestão da equipe

Otimize a resolução de bugs com o Issue Tracking , que categoriza problemas, automatiza atualizações de status e se integra ao GitHub e ao Bitbucket

Resuma os dados do projeto, ajuste automaticamente o tom nas atualizações e traduza o conteúdo com o Zia AI

Use ferramentas de arrastar e soltar para projetar fluxos de trabalho personalizados e definir etapas de tarefas com o Blueprint Editor

Limitações do Zoho Projects

Este software para espaços de trabalho requer um investimento significativo em integração e treinamento

Quando você ultrapassa 10 projetos, a configuração, a navegação e a definição de modelos podem se tornar complicadas

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/mês por usuário

Empresa: US$ 10/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

🔍 Você sabia? A regra 80/20 por trás dos gráficos de Pareto significa que 80% dos seus prazos perdidos podem vir de apenas 20% dos seus tipos de tarefas. Com um gráfico, você pode identificar rapidamente esses problemas, tornando-o indispensável para simplificar retrospectivas e análises pós-mortem.

8. Airtable (ideal para criar aplicativos flexíveis baseados em dados com diversidade visual)

via Airtable

O Airtable é um software para espaços de trabalho baseado na nuvem que combina a familiaridade de uma planilha com o poder de um banco de dados relacional. Você cria bases, que são como mini aplicativos, compostas por tabelas nas quais define campos (por exemplo, texto, anexos, menus suspensos) e vincula registros entre tabelas para modelar relações.

Comece configurando tabelas e vinculando-as, por exemplo, conectando clientes a projetos ou estoque a pedidos. Em seguida, alterne entre as visualizações: grade (como uma planilha), Kanban, calendário, galeria ou linha do tempo/Gantt para atender às diferentes necessidades do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Airtable

Crie aplicativos instantaneamente com o AI App Builder , transformando dados brutos em ferramentas de negócios completas

Implemente fluxos de trabalho inteligentes com agentes de IA que agem dentro de seus aplicativos com base em gatilhos contextuais e tarefas

Conecte grandes conjuntos de dados com o HyperDB para importar milhões de registros de fontes como Snowflake e Databricks e, em seguida, crie aplicativos com base neles

Limitações do Airtable

Espaços de trabalho grandes e complexos podem sofrer lentidão

A exportação de dados não é intuitiva, e os usuários relataram frustração ao tentar mesclar campos

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 20/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: $45/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Um breve trecho de um usuário real:

O Airtable é um excelente armazenador de dados que combina a simplicidade de uma planilha com a funcionalidade de um aplicativo, tornando-o altamente flexível para uma variedade de casos de uso. No entanto, o Airtable pode não ser a melhor opção para projetos que envolvem grandes conjuntos de dados, pois os limites de registros podem se tornar um gargalo, dependendo de suas necessidades.

O Airtable é um excelente armazenador de dados que combina a simplicidade de uma planilha com a funcionalidade de um aplicativo, tornando-o altamente flexível para uma variedade de casos de uso. No entanto, o Airtable pode não ser a melhor opção para projetos que envolvem grandes conjuntos de dados, pois os limites de registros podem se tornar um gargalo, dependendo de suas necessidades.

9. Coda (ideal para fluxos de trabalho do tipo “documento como aplicativo” com blocos de construção interativos)

via Coda

O Coda é o que você obtém quando um documento cresce para administrar todo o seu espaço de trabalho. Se você está documentando decisões, criando ferramentas internas ou desenvolvendo aplicativos personalizados, este software de espaço de trabalho digital torna tudo tão fácil quanto escrever um documento (mas muito mais útil).

A plataforma combina edição de texto rico com tabelas que podem fazer referência umas às outras, suportam fórmulas em qualquer lugar e funcionam como mini-bancos de dados. Além disso, você pode criar aplicativos personalizados com Fórmulas e Botões para que qualquer pessoa, independentemente da habilidade de codificação, possa substituir ferramentas específicas ou automatizar tarefas repetitivas.

Melhores recursos do Coda

Transforme documentos estáticos em ferramentas dinâmicas com Tabelas Inteligentes que sincronizam edições, personalizam visualizações e atualizam dados

Gere respostas e automatize ações com o Coda Brain , um assistente de IA pronto para uso corporativo

Crie painéis e relatórios inteligentes com Live Queries , desenvolvido pela Coda + Snowflake, para obter insights de dados em tempo real

Integre aplicativos como Slack, Jira e Salesforce diretamente em seus documentos com o Coda Packs

Limitações do Coda

Somente usuários com funções pagas do “Doc Maker” podem criar ou editar bases de conhecimento internas essenciais

Muitos recursos exigem treinamento específico para o Coda ou um administrador com conhecimentos técnicos

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: $36/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

💡 Dica profissional: sempre revise semanalmente as permissões baseadas em funções e os registros de acesso do seu software para espaço de trabalho. As precauções de segurança de dados começam com saber quem pode ver o quê e quando.

10. ProofHub (ideal para controle e revisão de projetos tudo-em-um)

via ProofHub

O software para espaços de trabalho da ProofHub oferece às equipes recursos de planejamento de projetos, colaboração em tempo real e revisão. Você pode criar projetos, delegar tarefas e visualizar o progresso em quadros Kanban, gráficos de Gantt, tabelas ou calendários.

A comunicação ocorre por meio de grupos e bate-papos individuais, discussões em fóruns, anúncios e ferramentas de revisão em linha que permitem marcar arquivos e gerenciar o histórico de versões.

Melhores recursos do ProofHub

Inicie tópicos focados para colaborar no contexto e compartilhar ideias, arquivos e feedback com Discussões .

Acelere a integração com modelos para reutilizar fluxos de trabalho comprovados e configurações de projetos para trabalhos recorrentes.

Mantenha-se alinhado com os Anúncios da equipe e a Visualização do calendário para que todos fiquem a par dos marcos, conquistas e prazos futuros.

Limitações do ProofHub

O ProofHub não possui automação de fluxo de trabalho com IA integrada para tarefas repetitivas.

Não oferece complementos nativos para ferramentas populares como Slack ou Google Calendar.

Preços do ProofHub

Gratuito

Essencial: $50/mês

Controle total: US$ 99/mês

Avaliações e comentários do ProofHub

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub?

De acordo com um revisor:

Gosto da facilidade de uso do ProofHub para todos os usuários da nossa equipe. Acho que a interface do usuário para desenvolver dependências pode ser um pouco desafiadora.

Gosto da facilidade de uso do ProofHub para todos os usuários da nossa equipe. Acho que a interface do usuário para desenvolver dependências pode ser um pouco desafiadora.

via Zoom

O Zoom começou como uma ferramenta simples e de alta qualidade para videoconferências em 2011 e, desde então, evoluiu para uma plataforma de trabalho remoto frequentemente chamada de Zoom Workplace. Ele continua sendo uma opção preferida, com reuniões em vídeo HD fáceis de usar, compartilhamento de tela, gravação, salas de descanso, fundos virtuais e recursos de segurança, como salas de espera e criptografia de ponta a ponta.

Mais do que apenas um aplicativo de comunicação em equipe, ele oferece um módulo que permite que as equipes criem documentos em conjunto, planejem tarefas e construam wikis juntas.

Melhor recurso do Zoom

Priorize e acompanhe as ações a serem realizadas com o AI Companion , que captura os pontos principais das reuniões, redige e-mails e apresenta as tarefas a serem realizadas.

Unifique a comunicação com o Team Chat e o Scheduler para manter todo o seu fluxo de trabalho organizado.

Mantenha o trabalho híbrido organizado com Reserva de Espaço de Trabalho e Sinalização Digital para que as equipes saibam exatamente onde se reunir, trabalhar e colaborar em escritórios distribuídos.

Limitações do Zoom

Não é possível pré-atribuir funções de co-host a pessoas fora da sua organização.

Certos elementos de design tornam um pouco mais difícil para os anfitriões e coanfitriões gerenciarem as reuniões.

Preços do Zoom

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês (1-99 usuários)

Negócios: US$ 21,99/mês (1-250 usuários)

Avaliações e comentários do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 54.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.300 avaliações)

