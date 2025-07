15 melhores alternativas ao Quso.ai para criadores de conteúdo em 2025

O Quso.ai é ótimo para transformar vídeos longos em clipes prontos para viralizar e simplificar o planejamento de mídias sociais com agendamento e análises baseados em IA.

Mas se você é alguém que deseja mais controle criativo, opções avançadas de edição ou a capacidade de ajustar cada detalhe da sua estratégia de mídia social, isso pode parecer limitante. 😓

E quando você tenta encontrar uma ferramenta melhor? Você encontra várias plataformas, avaliações conflitantes e nenhuma resposta real sobre o que funciona melhor para criadores como você. 😩

É por isso que criamos este guia, uma lista cuidadosamente selecionada das melhores alternativas ao Quso.ai. Cada uma delas foi criada para ajudá-lo a planejar, editar e gerenciar seu conteúdo como um profissional.

Por que escolher alternativas ao Quso.ai?

Se você já usa o Quso.ai há algum tempo, provavelmente vai se identificar com algumas dessas 👇

Não possui ferramentas de edição avançadas: Você não pode ajustar transições, adicionar animações ou personalizar totalmente seus recursos de mídia como os editores profissionais podem fazer

Modelos limitados : oferece apenas algumas sugestões básicas, que não funcionam bem para conteúdos de nicho ou necessidades de formato longo

IU lenta e com falhas : a interface pode apresentar lentidão ou congelar, especialmente ao trabalhar em peças mais longas ou realizar várias tarefas simultaneamente

Tonalidade difícil de personalizar : não é possível treinar a ferramenta para automatizar a criação de conteúdo de acordo com sua voz, fazendo com que tudo soe igual

Controles limitados de legendas no plano gratuito: Você não tem muita flexibilidade para estilizar, reposicionar ou corrigir legendas, a menos que faça um upgrade

Os cortes de IA podem parecer estranhos: O recurso de corte automático às vezes corta clipes de forma inadequada, perdendo momentos importantes ou transições

📊 Você sabia? O mercado global de geradores de vídeo com IA deve atingir US$ 1,96 bilhão até 2030, crescendo a uma taxa composta anual de 19,9% a partir de 2024.

As melhores alternativas ao Quso.ai AI num relance

Precisa de uma análise rápida? Explore nossas comparações lado a lado para avaliar cada ferramenta rapidamente e encontrar a que melhor atende às suas necessidades.

Ferramenta Principais recursos Melhor para Preços* (USD/usuário/mês) ClickUp Assistente de redação com IA, ClickUp Docs, modelos de calendário Empreendedores individuais, empresas e equipes de marketing de todos os tamanhos Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Vizard. ai Recorte com IA, sincronização de texto, publicação direta Profissionais de marketing, criadores de conteúdo e gerentes de mídia social em pequenas e médias empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês InVideo Clonagem de voz, gerador de roteiros de vídeo com IA, avatar com IA Criadores individuais, pequenas empresas e profissionais de marketing Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês Opus Clip Legendas dinâmicas, inserção de B-Roll, copiloto de IA YouTubers, educadores e profissionais de marketing de conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês Buffer Caixa de entrada de engajamento, testes A/B, marcação de postagens Gerentes de redes sociais, freelancers e pequenas e médias empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês 2short. ai Legendas animadas, rastreamento de locutores, predefinições de marca YouTubers independentes e criadores de conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,90/mês SocialPilot Agendador de IA, editor de vídeo, análises avançadas e relatórios Pequenas agências, equipes de atendimento ao cliente e profissionais de marketing teste gratuito por 14 dias disponível; planos pagos a partir de US$ 23,34/mês Veed Legendas automáticas, ferramentas de IA para limpeza, recursos de estoque Criadores online e equipes focadas em acessibilidade Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5,82/mês Descript Clonagem de voz, gerador de roteiros, colaboração em equipe Podcasters e equipes de marketing de médio a grande porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês Hootsuite OwlyWriter AI, editor de vídeo integrado, permissões de equipe Empresas, grandes equipes sociais e agências de marketing teste gratuito por 30 dias disponível; planos pagos a partir de US$ 30,34/mês Sprout Social Editor de vídeo, criador de posts com IA, CRM social Equipes de marketing empresarial, criadores focados em análise e estrategistas de mídia social teste gratuito por 30 dias disponível; planos pagos a partir de US$ 199/mês GetMunch Detecção de tendências, recorte de cenas, otimização de SEO Profissionais de marketing de vídeo, editores de mídia social e estrategistas de conteúdo em grandes agências e empresas Os planos pagos começam em US$ 49/mês Legendas AI Estilize legendas, corte automático, teleprompter Influenciadores e entusiastas das redes sociais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês Repurpose. io Reutilização automática, publicação automatizada, visualização do calendário Profissionais de marketing digital, equipes focadas em automação e distribuidores de conteúdo avaliação gratuita por 14 dias disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês CapCut Recorte inteligente, aprimorador de áudio, modelos de memes Criadores de conteúdo de formato curto e influenciadores de mídia social Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,99/mês

Melhores alternativas ao Quso.ai para usar

Vamos dar uma olhada mais de perto no que cada ferramenta tem a oferecer.

1. ClickUp (Melhor para planejamento de conteúdo e gerenciamento colaborativo do fluxo de trabalho)

Planeje campanhas, gerencie tarefas, edite resumos de conteúdo e acompanhe cronogramas usando o ClickUp para equipes de marketing

ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é um espaço de trabalho completo que ajuda os criadores de conteúdo a planejar, escrever, editar e publicar conteúdo.

Com o ClickUp para Marketing, você pode gerenciar tudo, desde calendários de conteúdo diários até lançamentos de campanhas globais, em um só lugar. A ferramenta alimentada por IA com uma interface amigável reúne sua equipe, seus ativos e seus fluxos de trabalho para que você nunca precise alternar entre ferramentas.

Você pode começar com o ClickUp Docs para redigir legendas sociais, esboçar roteiros de vídeo e incorporar mídia ou feedback diretamente em seu conteúdo.

Esboce e estruture seus roteiros de vídeo visualmente usando o ClickUp Docs

Em seguida, adicione o ClickUp Brain, o assistente de IA da plataforma, para acelerar seu processo criativo. Ele pode revisar seu rascunho, reescrever seções fracas, sugerir edições ou até mesmo gerar novas ideias de conteúdo, ajudando você a aperfeiçoar vídeos ou criar ganchos curtos virais.

Gere instantaneamente ideias virais para vídeos curtos com o ClickUp Brain

Em seguida, você tem o ClickUp Clips, que permite gravar sua tela, câmera ou áudio sem sair do seu espaço de trabalho.

Esses clipes podem ser baixados, anexados a tarefas, compartilhados com sua equipe ou revisados posteriormente, e são transcritos automaticamente pelo ClickUp Brain para que você possa extrair citações, reutilizar conteúdo ou criar legendas em segundos.

Para reunir tudo, o ClickUp Calendar oferece um planejador visual com recurso de arrastar e soltar para agendar postagens, campanhas ou entregas. E se você estiver começando do zero, pode usar modelos gratuitos de mídia social, como o Modelo de Produção de Vídeo do ClickUp, para economizar tempo e manter a consistência.

Com o modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp, você pode mapear suas publicações diárias, semanais ou mensais em diferentes plataformas de redes sociais, para nunca perder um momento de conexão com seu público.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tarefas semanais e pontuais nas redes sociais com o modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Whiteboards: Um espaço de trabalho visual para mapear ideias em tempo real; ótimo para storyboarding, planejar o fluxo de conteúdo ou anotar pontos do roteiro

Campos personalizados do ClickUp: personalize tarefas com detalhes como tipo de conteúdo, plataforma, status e prazos, facilitando a organização e o acompanhamento de cada conteúdo na visualização em lista ou quadro

: visualize o andamento e os prazos do projeto, mantenha-se atualizado com alertas automáticos e evite perder datas de publicação Painéis ClickUp: visualize o andamento e os prazos do projeto, mantenha-se atualizado com alertas automáticos e evite perder datas de publicação

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes e as opções de personalização da plataforma podem apresentar uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:

Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia.

Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia.

2. Vizard. ai (Ideal para recortar rapidamente vídeos longos em vídeos curtos prontos para redes sociais)

O Vizard.ai é uma ferramenta de edição e recorte de vídeo com inteligência artificial que ajuda a transformar vídeos longos em clipes curtos compartilháveis com o mínimo de esforço.

Seu modelo Spark AI detecta as partes mais envolventes de um vídeo (como citações importantes ou momentos emocionantes) e cria automaticamente clipes curtos com legendas e formatação otimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

Além do recorte, o Vizard.ai também oferece recursos de texto para vídeo para gerar vídeos envolventes a partir de roteiros e um kit de marca personalizado para manter a consistência da marca, armazenando e aplicando logotipos, fontes e esquemas de cores em todos os vídeos.

Melhores recursos do Vizard.ai

Sincronização de texto: Alinhe as legendas com as palavras faladas para manter suas legendas perfeitamente sincronizadas e fáceis de ler

Calendário social: planeje, programe e publique conteúdo em várias plataformas para garantir uma presença online consistente

Publicação e compartilhamento diretos: baixe clipes ou publique-os instantaneamente em plataformas sociais a partir do aplicativo ou compartilhe por meio de um link sem precisar trocar de ferramenta

Limitações do Vizard.ai

Os usuários relataram casos em que os resultados gerados pela IA, como legendas ou segmentos de vídeo, não atendem às expectativas

Preços do Vizard.ai

Gratuito

Criador: US$ 29/mês

Negócios: US$ 39/mês

Avaliações e comentários sobre o Vizard.ai

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vizard.ai?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Vizard.ai:

Gosto do software Vizard, porque é super fácil gerar muito conteúdo curto apenas carregando um vídeo longo, o que me poupa muito tempo. Além disso, ele também adiciona legendas no meu idioma nativo. Isso me poupa muito tempo. Vale totalmente o investimento.

Gosto do software Vizard, porque é super fácil gerar muito conteúdo curto apenas carregando um vídeo longo, o que me poupa muito tempo. Além disso, ele também adiciona legendas no meu idioma nativo. Isso me poupa muito tempo. Vale totalmente o investimento.

3. InVideo (Melhor para criação de vídeos baseados em modelos com assistência de IA)

via InVideo

O InVideo é uma ferramenta de criação de vídeos online que oferece milhares de modelos, uma extensa biblioteca de mídia e um editor simples de arrastar e soltar, facilitando a transformação rápida de roteiros ou ideias em vídeos envolventes.

Seu Gerador de Vídeos com IA permite que você descreva uma ideia de vídeo em texto e obtenha instantaneamente um rascunho de vídeo com cenas, clipes de arquivo e narração.

Você também pode usar o recurso de caixa mágica para fazer edições em tempo real nos seus vídeos usando comandos como “mudar a música” ou “adicionar legendas”, e ele cuida do resto em segundos.

Melhores recursos do InVideo

Clonagem de voz com IA e narração automática: Gere narrações realistas com vários sotaques ou clone sua própria voz para narração

Gerador de roteiros com IA: Crie roteiros estruturados com ganchos atraentes e chamadas para ação

Avatar de IA: Crie um avatar digital de si mesmo para apresentar conteúdo, adicionando um toque pessoal aos seus vídeos

Limitações do InVideo

A ferramenta pode apresentar lentidão no desempenho ou tempos de renderização mais longos ao lidar com projetos de vídeo mais longos

Preços do InVideo

Gratuito

Mais: R$ 35/mês

Máximo: US$ 60/mês

Generativo: US$ 120/mês

Equipe: US$ 999/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o InVideo

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o InVideo?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o InVideo:

Recentemente, decidi começar a criar vídeos virais para as redes sociais. Com o Invideo, literalmente inseri meu roteiro e ele criou o vídeo INTEIRO, incluindo V/O, gráficos, música, efeitos sonoros, conteúdo de IA e conteúdo de estoque, e ficou perfeito!

Recentemente, decidi começar a criar vídeos virais para as redes sociais. Com o Invideo, literalmente inseri meu roteiro e ele criou o vídeo INTEIRO, incluindo V/O, gráficos, música, efeitos sonoros, conteúdo de IA e conteúdo de estoque, e ficou perfeito!

4. Opus Clip (ideal para reutilizar vídeos longos em clipes curtos virais)

via Opus Clip

O Opus Clip é outra ferramenta de edição de vídeo com IA especializada em transformar vídeos longos em clipes curtos virais. Ele usa um modelo proprietário de detecção de ganchos (alimentado por GPT-4) para selecionar momentos impactantes, garantir o contexto reorganizando o conteúdo conforme necessário e produzir um clipe estruturado projetado para chamar a atenção.

Ele também fornece uma “Pontuação Viral de IA” para cada clipe gerado — essencialmente uma previsão da probabilidade de o clipe ter um bom desempenho, para que você possa priorizar a publicação dos melhores.

A ferramenta também oferece recursos como curadoria de IA para remover partes desnecessárias e detecção de rostos para manter o locutor devidamente enquadrado em um formato vertical.

Melhores recursos do Opus Clip

Legendas dinâmicas com destaques em emojis: adicione automaticamente legendas grandes e estilizadas a cada clipe e destaque palavras que chamam a atenção com emojis ou texto colorido

Geração de B-Roll com IA: insira imagens de B-Roll para complementar seu clipe principal e manter os recursos visuais dinâmicos

AI Co-Pilot: Receba recomendações sobre cortes, edições e formatos ideais para diferentes plataformas

Limitações do Opus Clip

Opções avançadas de edição limitadas, incluindo controle mínimo sobre transições, animações e ajustes visuais refinados

Preços do Opus Clip

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 15/mês

Pro: US$ 29/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Opus Clip

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Opus Clip?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Opus Clip:

Uso o OpusClip como usuário Pro há cerca de dois meses. É uma incrível economia de tempo! Normalmente, eu envio um vídeo de 12 a 15 minutos por dia e produzo de 10 a 15 clipes que variam de 30 segundos a dois minutos (usando as configurações automáticas), cada um com as cores e o logotipo da minha escolha.

Uso o OpusClip como usuário Pro há cerca de dois meses. É uma incrível economia de tempo! Normalmente, eu envio um vídeo de 12 a 15 minutos por dia e produzo de 10 a 15 clipes que variam de 30 segundos a dois minutos (usando as configurações automáticas), cada um com as cores e o logotipo da minha escolha.

📈 Estatística rápida: 93% dos profissionais de marketing afirmam que vídeos curtos são o segredo para conquistar mais clientes.

5. Buffer (ideal para agendamento simples em redes sociais e gerenciamento de filas)

via Buffer

O Buffer permite que criadores de conteúdo e gerentes de mídia social planejem, agendem e publiquem posts em várias plataformas, incluindo Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, a partir de um painel simples.

Sua visualização em calendário oferece uma maneira visual de planejar o conteúdo com antecedência. Para o Instagram, também oferece suporte ao agendamento do primeiro comentário, útil para colocar hashtags separadamente e otimizar o alcance.

Ele também possui um Assistente de IA, parte da crescente onda de IA para mídias sociais, que escreve legendas envolventes adaptadas a várias plataformas de mídia social e permite que os usuários ajustem o tom, o comprimento e o estilo para combinar com a voz da sua marca.

Melhores recursos do Buffer

Caixa de entrada de engajamento: colete comentários e mensagens de diferentes plataformas para que você possa responder sem alternar entre abas

Teste A/B : experimente diferentes variações de postagens para determinar o que melhor repercute com seu público

Marcação de conteúdo: Organize ideias por tema, organize seu backlog e simplifique o planejamento em um piscar de olhos

Limitações do buffer

Não possui funcionalidades de IA integradas para edição de vídeo, geração de roteiros ou legendas automáticas

Preços do Buffer

Gratuito para sempre

Essenciais: US$ 6/mês

Equipe: US$ 12/mês

Avaliações e comentários do Buffer

G2: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buffer?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o Buffer:

Uso o Buffer há muitos anos, com algumas interrupções, mas regularmente há mais de seis meses. Tem sido uma experiência interessante. Gosto muito da possibilidade de publicar em três plataformas: Instagram, Facebook e Twitter.

Uso o Buffer há muitos anos, com algumas interrupções, mas regularmente há mais de seis meses. Tem sido uma experiência interessante. Gosto muito da possibilidade de publicar em três plataformas: Instagram, Facebook e Twitter.

6. 2short. ai (Ideal para recorte e legendagem automatizados de vídeos curtos em grande escala)

2short. ai é uma ferramenta de reutilização alimentada por IA semelhante ao Vizard que transforma rapidamente vídeos longos em trechos curtos e compartilháveis. Ela automatiza o processo de encontrar momentos importantes em seu conteúdo e cortá-los em clipes prontos para postar, completos com legendas.

Seu recurso de edição baseada em texto permite editar seu vídeo simplesmente editando a transcrição. Ele também usa rastreamento de locutor por IA e detecção facial para manter o locutor principal perfeitamente centralizado ao alternar do formato paisagem para vertical. Isso garante que seus clipes tenham uma aparência profissional e sejam enquadrados corretamente para o público que usa dispositivos móveis.

2short. ai melhores recursos

Legendas animadas : gere legendas dinâmicas e fáceis de ler que se alinham com o ritmo do vídeo

Adicionar transições automaticamente : insira transições automaticamente entre cenas para melhorar o fluxo e criar vídeos com qualidade profissional

Predefinições e modelos da marca: configure os elementos da sua marca (logotipos, fontes, cores) e aplique-os automaticamente a todos os seus clipes

limitações do 2short.ai

A IA ocasionalmente perde momentos importantes do vídeo, o que significa que você precisará intervir e ajustar os clipes manualmente

preços do 2short.ai

Iniciante: Gratuito

Lite: US$ 9,90/mês

Pro: US$ 19,90/mês

Premium: US$ 49,90/mês

avaliações e comentários sobre 2short.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 2short.ai?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o 2short.ai:

Super rápido quando se trata de dividir um vídeo em curtas, ele fornece versões em texto de cada curta, o que ajuda a decidir mais rapidamente qual clipe usar.

Super rápido quando se trata de dividir um vídeo em clipes curtos, ele fornece versões em texto de cada clipe, o que ajuda a decidir mais rapidamente qual clipe usar.

7. SocialPilot (Melhor para agendamento social multiplataforma com colaboração em equipe)

via SocialPilot

O SocialPilot é uma plataforma completa de gestão de redes sociais criada para lidar com o planejamento de conteúdo, a colaboração em equipe e o acompanhamento do desempenho em grande escala. Ele suporta o agendamento de mais de 500 publicações em várias plataformas, como LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) e até mesmo Google Meu Negócio, tudo a partir de um único painel.

O Assistente de IA integrado ajuda a gerar ideias para publicações nas redes sociais, legendas e hashtags personalizadas para o tom e formato de cada plataforma.

Para equipes, você pode convidar colaboradores, atribuir funções (como administrador, colaborador ou cliente) e definir fluxos de trabalho de aprovação, para que o conteúdo seja revisado antes de ser publicado.

Melhores recursos do SocialPilot

Gerador e editor de vídeo com IA : Use ferramentas de IA como conversão de texto em vídeo, modelos personalizáveis, edição com recurso de arrastar e soltar, gravação de narração e recursos de branding

Análises e relatórios avançados: Gere análises sobre engajamento, crescimento da audiência, principais publicações e agende relatórios em PDF para enviar aos clientes

Agendador de IA: receba recomendações sobre os melhores horários para publicar com base no momento em que seu público está mais ativo

Limitações do SocialPilot

Não possui um recurso de exclusão em massa para postagens agendadas, exigindo que os usuários removam cada postagem individualmente

Preços do SocialPilot

14 dias de teste gratuito

Padrão: US$ 23/mês (aproximadamente)

Premium: US$ 70/mês (aproximadamente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do SocialPilot

G2: 4,5/5 (mais de 830 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SocialPilot?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o SocialPilot:

Gosto de poder adicionar tantas contas sem precisar optar pelo pacote mais caro. Gerenciar mais de três contas em cada plataforma social é muito caro usando outros softwares.

Gosto de poder adicionar tantas contas sem precisar optar pelo pacote mais caro. Gerenciar mais de três contas em cada plataforma social é muito caro usando outros softwares.

8. Veed. io (Melhor para edição rápida de vídeos online com recursos avançados de IA)

via Veed

O Veed.io é um popular editor de vídeo online que oferece um rico conjunto de ferramentas de edição, desde cortes básicos, transições e filtros até a geração automática de legendas em dezenas de idiomas. Ele ainda tem uma seção de “Vídeo com IA” com ferramentas como um gerador de roteiros, um criador de texto para vídeo com tecnologia GPT-3 e avatares com IA para narrar seus vídeos.

A plataforma também oferece modelos para legendas no estilo meme, barras de progresso, cortes rápidos no estilo TikTok, etc., permitindo que você transforme rapidamente imagens brutas em publicações envolventes.

Há também um modo teleprompter para gravar você mesmo lendo um roteiro (para manter o contato visual), o que é ótimo para vídeos com narração e garante que você obtenha legendas precisas posteriormente.

Melhores recursos do Veed.io

Legendas automáticas e tradução: transcreva falas e adicione legendas a vídeos em vários estilos e idiomas

Ferramentas de “edição automática” com IA: Remova palavras de preenchimento como “hum”, reduza o ruído de fundo e limpe o áudio com um único clique

Biblioteca de conteúdo: obtenha vídeos, músicas, adesivos, GIFs e muito mais para arrastar e soltar diretamente na linha do tempo do seu vídeo

Limitações do Veed.io

Problemas de desempenho ocorrem ocasionalmente ao trabalhar com arquivos de vídeo grandes, levando a um processamento mais lento ou lag

Preços do Veed.io

Gratuito

Lite: US$ 5,80 por editor/mês (cobrado anualmente)

Pro: US$ 13,94 por editor/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Veed.io

G2: 4,6/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 3,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Veed.io?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Veed.io:

É super simples editar vídeos – para deixá-los prontos para as redes sociais, alterar tamanhos, obter clipes de vídeo, adicionar legendas, adicionar música de fundo, eliminar silêncios, remover “uhhs” e “aahs”, adicionar elementos da marca e melhorar a usabilidade geral do conteúdo de vídeo

É super simples editar vídeos – para prepará-los para as redes sociais, alterar tamanhos, obter clipes de vídeo, adicionar legendas, adicionar música de fundo, eliminar silêncios, remover “uhhs” e “aahs”, adicionar elementos da marca e melhorar a usabilidade geral do conteúdo de vídeo

🤯 Curiosidade: O primeiro vídeo enviado ao YouTube foi “Me at the zoo”, do cofundador Jawed Karim. Ele ainda está disponível hoje!

9. Descript (Melhor para edição de vídeo baseada em texto e recursos de narração em IA)

via Descript

O Descript é uma ferramenta de edição de vídeo e áudio que parece mais um documento do que um editor tradicional. Ele permite editar o conteúdo simplesmente editando a transcrição. Quando você exclui uma palavra, pausa ou frase do texto, ele atualiza automaticamente a linha do tempo do vídeo ou áudio para corresponder.

Seus recursos de IA cuidam do trabalho pesado: o Descript pode remover palavras de preenchimento como “hum” ou “tipo” com um clique, gerar legendas e até mesmo limpar seu áudio para maior clareza.

Você também pode gravar sua tela, adicionar elementos visuais e trabalhar em várias faixas de áudio.

Melhores recursos do Descript

Clonagem de voz com overdub: clone sua voz ou use vozes de IA disponíveis para criar novas narrações apenas digitando o roteiro

Gerador de roteiros com IA: Gere roteiros para podcasts, vídeos e materiais de marketing usando prompts simples

Recursos de colaboração: convide colegas de equipe para editar, comentar e colaborar em projetos em tempo real

Limitações do Descript

As ferramentas organizacionais da plataforma podem não ser tão robustas, levando a dificuldades no rastreamento e edição de vários arquivos de vídeo ou áudio simultaneamente

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24 por pessoa/mês

Criador: US$ 35 por pessoa/mês

Negócios: US$ 65 por pessoa/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Descript

G2 : 4,6/5 (mais de 770 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre o Descript:

Extremamente fácil de usar. Consegui começar a editar arquivos de áudio imediatamente. Este software é muito fácil de usar e realmente acelera o processo de edição.

Extremamente fácil de usar. Consegui começar a editar arquivos de áudio imediatamente. Este software é muito fácil de usar e realmente acelera o processo de edição.

10. Hootsuite (ideal para gerenciamento e programação de mídias sociais em escala empresarial)

via Hootsuite

O Hootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de campanhas de mídia social de nível empresarial que permite agendar postagens em massa e gerenciar centenas de perfis em várias plataformas de mídia social. Ele também rastreia atividades em tempo real por meio do recurso Streams, que permite monitorar menções à marca, hashtags, palavras-chave e postagens de concorrentes.

Ele também oferece recursos avançados, como monitoramento de redes sociais, fluxos de trabalho em equipe (como atribuir uma mensagem de cliente a um colega) e integrações com CRMs e ferramentas de publicidade.

As análises da plataforma são altamente detalhadas, com relatórios personalizáveis para que você possa medir o que está funcionando e compartilhar insights com clientes ou lideranças.

Melhores recursos do Hootsuite

Editor de vídeo integrado: Crie e edite vídeos adicionando faixas de áudio, texto, imagens, adesivos e filtros

OwlyWriter AI : Gere legendas e ideias para publicações usando fórmulas comprovadas de redação publicitária, como HOOK, AIDA e WIIFM

Colaboração e aprovações em equipe: Obtenha suporte para equipes com vários usuários com aprovações pós-publicação e trilhas de auditoria para total responsabilidade

Limitações do Hootsuite

Os usuários observaram que o calendário pode ficar visualmente confuso, especialmente ao gerenciar um grande volume de postagens programadas

Preços do Hootsuite

30 dias de teste gratuito

Padrão: US$ 30 por usuário/mês

Avançado: US$ 122 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2 : 4,2/5 (mais de 6.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Hootsuite:

Adoro o recurso de análise, que me permite aprofundar a análise das minhas contas de marca nas redes sociais. Ele me dá uma compreensão detalhada do desempenho dos meus perfis sociais, tudo em um só lugar. Ele também me fornece informações que me permitem entender os sentimentos dos clientes.

Adoro o recurso de análise, que me permite aprofundar a análise das minhas contas de marca nas redes sociais. Ele me dá uma compreensão detalhada do desempenho dos meus perfis sociais, tudo em um só lugar. Ele também me fornece informações que me permitem entender os sentimentos dos clientes.

11. Sprout Social (ideal para análises detalhadas de mídias sociais, monitoramento e publicação em grande escala)

via Sprout Social

O Sprout Social é uma ferramenta de gerenciamento de mídias sociais focada em dados, criada para equipes que se preocupam com estratégia e desempenho.

Seus recursos de publicação permitem agendar postagens em várias plataformas, gerenciar campanhas em um calendário visual e publicar automaticamente nos horários ideais com base nas tendências de engajamento do público.

Você também terá acesso a poderosas ferramentas de relatórios que detalham o engajamento, o crescimento do número de seguidores, o desempenho das hashtags e a atividade dos concorrentes.

Uma Caixa de entrada inteligente integrada reúne todas as mensagens e comentários em um só lugar, enquanto o CRM social ajuda você a criar perfis de seguidores, acompanhar conversas e organizar o alcance com tags e registros históricos.

Melhores recursos do Sprout Social

Editor de vídeo integrado no Compose: recorte, corte e aplique modelos aos vídeos diretamente enquanto compõe as publicações

Assistência de IA para criação de publicações: Gere legendas a partir das publicações com melhor desempenho ou tópicos personalizados, com uma opção “Aprimorar” para ajustar o tom e o estilo para manter a consistência da marca

Módulo de monitoramento social: acompanhe palavras-chave, tendências do setor e menções à marca em várias plataformas com a ajuda de consultas booleanas

Limitações do Sprout Social

Alguns usuários relataram dificuldades com os recursos de marcação do Sprout Social, principalmente ao gerenciar vários programas ou empresas parceiras

Preços do Sprout Social

30 dias de teste gratuito

Padrão: US$ 249 por licença/mês

Profissional: US$ 399 por licença/mês

Avançado: US$ 499 por licença/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2 : 4,4/5 (mais de 4100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sprout Social?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Sprout Social:

O Sprout Social se tornou uma parte essencial do nosso kit de ferramentas de marketing. Os recursos de relatórios são especialmente robustos — claros, personalizáveis e fáceis de compartilhar com as partes interessadas.

O Sprout Social se tornou uma parte essencial do nosso kit de ferramentas de marketing. Os recursos de relatórios são especialmente robustos — claros, personalizáveis e fáceis de compartilhar com as partes interessadas.

12. Munch (ideal para reutilização de vídeos longos em vários clipes sociais com insights sobre tendências, impulsionado por IA)

via Munch

Munch, uma ferramenta de reutilização de vídeo com tecnologia de IA, ajuda a transformar conteúdo longo em clipes curtos e de alto impacto, personalizados para plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e LinkedIn. Ela analisa cada vídeo para identificar momentos importantes com base no potencial de engajamento e, em seguida, aplica inteligência de marketing para otimizá-los para o desempenho e até mesmo ajuda você a aplicar marcas, como logotipos ou encerramentos.

Sua IA oferece otimização de SEO integrada, analisando seu conteúdo de vídeo e gerando automaticamente palavras-chave e legendas relevantes. Você também obterá insights de desempenho acionáveis e recomendações para refinar continuamente sua estratégia de vídeos curtos.

Melhores recursos do Munch

Pré-visualização de zonas seguras: Pré-visualize como o seu clipe ficará em diferentes plataformas, evitando recortes estranhos ou texto cortado

Edição orientada por tendências : analise as tendências sociais atuais e selecione os segmentos com maior potencial de viralização com base no comportamento do público

Detecção de cena e recorte: detecte automaticamente mudanças de cena e redimensione clipes para se adequar aos formatos vertical, quadrado ou paisagem

Limitações do Munch

Muitos usuários observaram que a IA ocasionalmente seleciona segmentos de vídeo sem contexto ou relevância

Preços do Munch

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Munch

G2 : 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Munch?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Munch:

Adoro a grande variedade de variações que o Munch cria a partir dos vídeos que edito. Além disso, a ferramenta Magic Posts é incrível, pois geralmente tenho que criar as legendas para todos os vídeos que faço, o que me poupa muito tempo!

Adoro a grande variedade de variações que o Munch cria a partir dos vídeos que edito. Além disso, a ferramenta Magic Posts é incrível, pois geralmente tenho que criar as legendas para todos os vídeos que faço, o que me poupa muito tempo!

13. CaptionsAI (Melhor para legendas instantâneas com IA e funcionalidade de teleprompter)

via Captions AI

Caption AI é um estúdio de edição de vídeo com IA para dispositivos móveis especializado em legendas automatizadas com estilos animados, como destaque de karaokê, máquina de escrever e salto. As legendas são totalmente editáveis, para que você possa corrigir qualquer palavra ou ajustar o estilo facilmente.

O aplicativo vem com um teleprompter integrado que ajuda você a gravar vídeos com confiança, mantendo o contato visual. Ao terminar a gravação, o Captions AI também transcreve imediatamente sua fala e adiciona legendas estilísticas (com efeitos dinâmicos, sincronização e até emojis) ao vídeo.

Você pode até criar um avatar de IA para narrar seus vídeos, se não quiser aparecer na câmera.

Melhores recursos do Captions AI

Edição e efeitos com IA: remova silêncios e amplie o som para obter um áudio mais nítido com ferramentas de um toque

Cursor automático para reenquadramento: Peça à ferramenta para rastrear seu rosto e reenquadrar imagens amplas em 16:9 em um formato vertical 9:16

Filtros e adesivos em alta: inclua ferramentas divertidas e criativas, como filtros animados, adesivos e música de fundo para dar um toque especial aos seus vídeos

Limitações da IA para legendas

Os usuários relataram dificuldades para personalizar a aparência das legendas, como ajustar o estilo, tamanho e cor da fonte

Preços do Captions AI

Gratuito

Pro: US$ 9,99/mês

Máximo: US$ 24,99/mês

Escala: US$ 69,99/mês

Negócios: US$ 399/mês

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da IA para legendas

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Captions AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Captions AI:

Aproveitando a tecnologia avançada de reconhecimento de voz, o site transforma rapidamente áudio em texto legível, economizando tempo e esforço. Ideal para criadores de conteúdo, empresas e profissionais.

Aproveitando a tecnologia avançada de reconhecimento de voz, o site transforma rapidamente áudio em texto legível, economizando tempo e esforço. Ideal para criadores de conteúdo, empresas e profissionais.

14. Repurpose. io (Melhor para automatizar a distribuição de conteúdo e reutilização entre plataformas)

Repurpose. io é uma ferramenta de automação de conteúdo que pega seus vídeos ou arquivos de áudio finalizados e automaticamente os reformata e publica em várias plataformas com base em fluxos de trabalho personalizados que você define.

Por exemplo, você pode definir uma regra como: “Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, cortar um clipe de 60 segundos e publicá-lo no TikTok e no Instagram Reels”, o Repurpose.io cuidará disso nos bastidores.

Você pode personalizar a aparência do seu conteúdo reutilizado usando modelos pré-criados que convertem automaticamente vídeos horizontais em formato vertical, adicionam legendas dinâmicas e aplicam seu logotipo ou elementos da marca.

A ferramenta também permite cortar vídeos mais longos em segmentos mais curtos ou converter áudio em audiogramas animados.

Principais recursos do Repurpose.io

Calendário de conteúdo: tenha uma visão geral de todo o conteúdo programado e otimize sua estratégia de reutilização

Extração de destaques: use IA para identificar e extrair as partes mais envolventes do seu vídeo ou podcast

Publicação automatizada: publique conteúdo instantaneamente ou agende a publicação em plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e LinkedIn

Limitações do Repurpose.io

Falta de acesso offline e funcionalidade móvel dedicada

Preços do Repurpose.io

Gratuito

Inicial: US$ 35/mês

Pro : US$ 79/mês

Agência: US$ 179/mês

Avaliações e comentários do Repurpose.io

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Repurpose.io?

Veja o que um avaliador da Trustpilot disse sobre o Captions AI:

Comecei com um objetivo simples: expandir meu canal no YouTube e, ao mesmo tempo, reutilizar o conteúdo para o Instagram, TikTok, Pinterest e muito mais, sem esforço extra. O Repurpose.io tornou isso possível ao automatizar todo o meu fluxo de trabalho de conteúdo.

Comecei com um objetivo simples: expandir meu canal no YouTube e, ao mesmo tempo, reutilizar o conteúdo para o Instagram, TikTok, Pinterest e muito mais, sem esforço extra. O Repurpose.io tornou isso possível ao automatizar todo o meu fluxo de trabalho de conteúdo.

15. Capcut (Melhor para edição rápida e gratuita de vídeos com legendas e efeitos)

via CapCut

CapCut, criado pelos criadores do TikTok, é uma poderosa ferramenta gratuita de edição de vídeo. Possui um editor de linha do tempo completo que permite cortar clipes, adicionar música, inserir texto ou adesivos e aplicar filtros e transições cinematográficas.

O aplicativo inclui ferramentas avançadas como Smart Crop, que redimensiona automaticamente vídeos horizontais para verticais, mantendo o foco no objeto.

O CapCut também oferece modelos estilizados que combinam com os formatos em alta, para que você possa inserir rapidamente seus clipes e obter um resultado polido e pronto para viralizar. Você também pode aprimorar seus vídeos com uma ampla variedade de faixas musicais licenciadas, efeitos sonoros e recursos de narração para elevar a experiência auditiva.

Melhores recursos do Capcut

Legendas automáticas: Gere legendas automaticamente com boa precisão e obtenha vários estilos de legendas animadas

Narração de texto para voz: Digite seu roteiro e escolha entre uma variedade de vozes de IA para narrá-lo; ótimo para reels e conteúdo meme

Otimizador de áudio e clonagem de voz: remova o ruído de fundo das suas gravações e use a clonagem de voz para não precisar regravar todas as vezes

Limitações do Capcut

Os usuários mencionaram que o CapCut pode apresentar lentidão ou desempenho lento ao lidar com projetos grandes ou complexos.

Preços do Capcut

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Capcut

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Capcut?

Como compartilhou um revisor do Reddit:

O Capcut tem alguns pontos fortes, sem dúvida. Seus layouts são melhores para criar coisas rápidas e ele é otimizado para mídias sociais.

O Capcut tem alguns pontos fortes, sem dúvida. Seus layouts são melhores para criar coisas rápidas e ele é otimizado para mídias sociais.

ClickUp: a espinha dorsal da criação de conteúdo mais inteligente

Não faltam ferramentas para ajudá-lo a reutilizar vídeos, adicionar legendas ou programar conteúdo. Mas você ainda precisa de um hub central para planejar, acompanhar e colaborar. É aí que o ClickUp se destaca.

Desde a criação de roteiros e edição de clipes até a organização de todo o seu calendário de conteúdo, o ClickUp mantém tudo em um só lugar. Além disso, sua IA integrada, gravação de vídeo e modelos prontos para uso aceleram seu fluxo de trabalho.

Se você está cansado de lidar com várias ferramentas e quer simplificar seu processo criativo, o ClickUp é o lugar inteligente para começar. Inscreva-se no ClickUp agora!