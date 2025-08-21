Baserow vs. Airtable: qual ferramenta de banco de dados sem código é melhor para você?

Há alguns anos, criar um aplicativo personalizado significava contratar desenvolvedores, escrever código e estourar seu orçamento. Hoje, você pode lançar uma poderosa ferramenta de banco de dados gratuita em minutos, sem precisar programar.

Plataformas sem código, como Airtable e Baserow, revolucionaram a forma como as equipes gerenciam dados, automatizam tarefas e facilitam a colaboração em tempo real.

No entanto, eles adotam abordagens muito diferentes para a otimização do fluxo de trabalho. Enquanto o Airtable é sofisticado, rápido e repleto de visualizações dinâmicas, o Baserow é de código aberto, auto-hospedável e feito para equipes com conhecimento técnico.

Nesta postagem do blog, vamos comparar o Baserow e o Airtable, destacar os pontos fortes de cada ferramenta e qual delas pode ser a mais adequada para você. E, se você está cansado de alternar entre ferramentas para acessar recursos básicos como documentos, tarefas e tabelas, há uma opção bônus e mais inteligente também. Sim, é o ClickUp!

Baserow vs. Airtable em resumo

Aqui está uma comparação rápida entre Baserow e Airtable:

Recurso Baserow Airtable Bônus: ClickUp 🥇 Interface e experiência do usuário IU minimalista e limpa, com menos distrações Interface elegante, no estilo de planilha; fácil para usuários sem conhecimentos técnicos IU moderna e personalizável; combina tarefas, documentos e bancos de dados em um só lugar Personalização e controle do desenvolvedor Totalmente open source e auto-hospedável Limitado a APIs e scripts; back-end fechado Fluxos de trabalho, automações e integrações altamente personalizáveis; não é open source Colaboração e permissões Código aberto e auto-hospedagem Edição em tempo real, @menções, gerenciamento de permissões robusto Colaboração em tempo real, permissões granulares, comentários, chat e @menções Visualizações e visualização Oferece visualizações padrão (Grade, Formulário, Kanban, etc.); menos dinâmico Visualizações interativas ricas para vários fluxos de trabalho Várias visualizações (lista, quadro, calendário, Gantt, mapa mental, etc.); painéis e relatórios Código aberto e auto-hospedagem Sim, ideal para implementações flexíveis e com foco na privacidade Não, somente na nuvem, código fechado Não, baseado em nuvem; não é open source nem auto-hospedado Preços e escalabilidade Preços transparentes; custo total mais baixo por meio de hospedagem própria Custo mais alto em grande escala; plano gratuito generoso, mas os custos aumentam rapidamente Preços flexíveis; planos gratuitos disponíveis, escaláveis para equipes de todos os tamanhos

O que é o Baserow?

via Baserow

O Baserow é uma plataforma de código aberto sem código que permite criar bancos de dados e aplicativos personalizados sem escrever uma única linha de código. É superintuitivo: você tem uma interface limpa com ferramentas de arrastar e soltar, layouts prontos e até modelos de gerenciamento de projetos para facilitar a configuração e a organização.

Precisa conectá-lo às suas ferramentas existentes? Sem problema. O Baserow se integra perfeitamente a plataformas como Zapier, n8n e Make, facilitando a expansão do seu sistema.

Com o Baserow, você tem controle total desde o início. Você instala em seus servidores, analisa o código-fonte e modifica para se adequar exatamente à sua configuração. Seu modelo de código aberto oferece total liberdade, além de oferecer recursos avançados, como automação de fluxo de trabalho, permissões personalizadas e colaboração escalável.

👀 Você sabia? O desenvolvimento sem código começou com ferramentas visuais e linguagens de programação de quarta geração (4GLs) nas décadas de 1980 e 1990. No entanto, ganhou força no final dos anos 2000, graças ao aprimoramento do design da interface do usuário e ao surgimento da computação em nuvem.

Recursos do Baserow

O Baserow oferece uma variedade de ferramentas, incluindo um criador de aplicativos, um criador de bancos de dados, painéis personalizáveis e muito mais. Todos os recursos oferecem suporte a casos de uso reais, sem adicionar complexidade ou exigir habilidades técnicas.

Vamos dar uma olhada em alguns deles.

Recurso nº 1: Construtor de aplicativos

via Baserow

O Application Builder tem uma interface simples que suporta tabelas, formulários e visualizações. Você pode criar ferramentas internas, lançar diretórios públicos ou publicar portais que extraem dados em tempo real diretamente de uma tabela Baserow conectada.

Comece com layouts prontos, adicione lógica e crie sistemas que reagem instantaneamente às atualizações. Da mesma forma, as opções de estilo permitem definir cores, fontes e designs de botões em níveis globais e individuais de elementos.

Recurso nº 2: analise arquivos com a IA do Baserow

via Baserow

A IA do Baserow lê documentos, faturas e textos longos para extrair detalhes ou até mesmo gerar rascunhos de conteúdo com mais rapidez e precisão. Ele lida com tarefas como classificação de dados, resumo e geração de conteúdo usando modelos de linguagem natural projetados para resultados estruturados.

Esse recurso está disponível apenas em planos premium pagos e se integra diretamente às suas tabelas, oferecendo processamento inteligente de documentos.

Recurso nº 3: Construtor de bancos de dados

via Baserow

O Database Builder da Baserow permite gerenciar bancos de dados, vincular várias tabelas usando campos relacionais e extrair insights de conjuntos de dados em camadas. Você conecta registros complexos entre tabelas e configura a lógica para trabalhar com dados estruturados ou não estruturados.

Se você estiver criando algo mais avançado, a API aberta permite criar integrações diretas ou aplicativos externos que se conectam à sua configuração. Com instantâneos, você pode rastrear versões, reverter alterações e ficar por dentro de quem fez o quê usando logs de auditoria.

Recurso nº 4: painel personalizável

via Baserow

Os painéis se adaptam totalmente às suas necessidades de layout e conteúdo com ferramentas de arrastar e soltar para tabelas, widgets e gráficos. Você pode filtrar dados, classificar visualizações e aplicar temas para criar uma interface que corresponda às suas preferências visuais e estruturais.

Conecte dados de fontes como PostgreSQL ou MySQL e exiba-os por meio de componentes totalmente ajustáveis. Você também pode atribuir funções para mostrar aos usuários apenas as informações relevantes para suas tarefas, tornando os painéis robustos e seguros.

Preços do Baserow

Nuvem Gratuito Premium : US$ 12/mês por usuário Avançado : US$ 22/mês por usuário

Gratuito

Premium : US$ 12/mês por usuário

Avançado : US$ 22/mês por usuário

Auto-hospedagem Gratuito para sempre Premium : US$ 12/mês por usuário Avançado : US$ 22/mês por usuário Empresarial: Preço personalizado

Gratuito para sempre

Premium : US$ 12/mês por usuário

Avançado : US$ 22/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Gratuito

Premium : US$ 12/mês por usuário

Avançado: US$ 22/mês por usuário

Gratuito para sempre

Premium : US$ 12/mês por usuário

Avançado : US$ 22/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

O que é o Airtable?

via Airtable

A Airtable é uma plataforma de software como serviço (SaaS) baseada em nuvem que combina a interface amigável de planilhas como as do Excel com os recursos de um banco de dados relacional.

O layout é familiar, mas lida com relações complexas entre tarefas, contatos, projetos e conteúdo sem precisar de código. Você pode criar aplicativos que simplificam o armazenamento, o compartilhamento e a organização de dados em toda a sua equipe. Use tabelas, visualizações e fluxos de trabalho personalizados de acordo com suas necessidades.

O Airtable inclui recursos como registros vinculados e várias visualizações, incluindo Grade, Calendário e Kanban, para melhorar a visibilidade e a organização dos dados. Ele oferece suporte à colaboração por meio de comentários, atualizações em tempo real, notificações e permissões baseadas em funções que definem o que os usuários podem ver ou fazer.

Ferramentas populares como Slack, Salesforce e Jira se integram diretamente ao Airtable por meio de integrações nativas, permitindo que você mantenha seu sistema conectado sem precisar alternar entre aplicativos.

🧠 Curiosidade: Os recursos de codificação online saltaram de 70% para 80% em popularidade! Os adolescentes adoram aprender com recursos online (por exemplo, vídeos, blogs, fóruns), enquanto os jovens de 25 a 34 anos ainda dependem do ensino tradicional (55%), mesmo acumulando certificados!

Recursos do Airtable

A interface do Airtable é limpa e moderna, mas familiar para usuários que já trabalharam com softwares tradicionais de planilhas.

Mesmo usuários sem conhecimento técnico podem criar e gerenciar configurações complexas sem se perder nas etapas de configuração ou codificação. Embora os recursos básicos atraiam as pessoas, os recursos avançados diferenciam a plataforma das alternativas simples do Airtable.

Recurso nº 1: Designer de interface

via Airtable

O Interface Designer da Airtable ajuda você a criar interfaces personalizadas para diferentes usuários quando sua base contém muitos dados para serem exibidos de uma só vez. Classificar várias visualizações pode ser confuso, por isso essa ferramenta oferece controle total sobre o que cada membro da equipe vê.

Use seus componentes de arrastar e soltar para criar páginas que correspondam à forma como cada pessoa trabalha, sem lógica de back-end. Sua equipe de marketing pode visualizar campanhas, enquanto sua equipe financeira se concentra nos orçamentos — tudo a partir da mesma base.

Recurso nº 2: Portais

via Airtable

Os portais Airtable permitem que você colabore com clientes, fornecedores ou parceiros externos à sua organização sem conceder acesso total a eles. Eles fazem login por meio de uma página segura e interagem apenas com os registros ou formulários que você atribui a eles.

Você pode conceder ou remover o acesso a qualquer momento para manter suas informações seguras sem perder flexibilidade.

Adapte o design do portal à estética da sua marca usando cores, logotipos e imagens de fundo personalizados para apresentar uma experiência sofisticada e consistente. (Este é um dos recursos mais avançados do Airtable, disponível apenas para os planos Business e Enterprise Scale. )

Recurso nº 3: Dados conectados

via Airtable

As ferramentas Connected Data permitem importar conjuntos de dados massivos para o Airtable e sincronizar atualizações entre equipes instantaneamente usando o HyperDB. Extraia informações de fontes como Snowflake e Databricks e amplie para dezenas de milhões de registros, com suporte para bancos de dados complexos que exigem sincronização em tempo real.

Com esse recurso, você pode conectar bancos de dados, aplicativos e sistemas em toda a sua empresa — uma alteração é refletida em todos os lugares sem a necessidade de etapas adicionais. Quando os dados fluem para o Airtable, sua equipe pode criar aplicativos que dependem de registros atualizados e acesso compartilhado.

Recurso nº 4: Assistente Airtable

via Airtable

O Airtable Assistant responde a perguntas complexas de negócios com base nos dados das suas tabelas conectadas e registros vinculados. Você pode perguntar sobre tendências, resumos ou feedback dos clientes e obter respostas claras sem precisar vasculhar milhares de linhas.

Ele lê documentos longos, destaca questões importantes e extrai insights relevantes em formatos estruturados que você pode usar para agir. Use a IA para revisar contratos, analisar relatórios ou extrair dados de desempenho entre equipes sem definir regras ou condições.

Recurso nº 5: Airtable Cobuilder

via Airtable

Com o Airtable Cobuilder, você pode criar aplicativos personalizados que conectam seus dados e os exibem em layouts limpos e fáceis de navegar. Escolha entre visualizações como Grade, Galeria ou Calendário para personalizar a forma como os usuários interagem com os dados e ajuste o acesso com base nas funções para manter tudo seguro e relevante.

Quer ajustar o layout? Basta arrastar e soltar campos, componentes e elementos para fazer ajustes visuais rápidos. O Cobuilder também facilita a criação de experiências personalizadas. Os usuários veem apenas os dados de que precisam, mantendo a interface organizada e focada.

Preços do Airtable

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 24/mês por usuário

Negócios : US$ 54/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Baserow vs. Airtable: comparação de recursos

Baserow e Airtable são plataformas poderosas sem código que atendem a diferentes necessidades dos usuários. Agora, vamos comparar Airtable e Baserow para ver como eles diferem no uso real.

Recurso nº 1: Interface e experiência do usuário

O Airtable imita a familiaridade das planilhas, oferecendo uma experiência visualmente atraente que torna a integração mais fácil para equipes acostumadas ao Excel ou ao Google Sheets. Você pode alternar entre as visualizações com apenas alguns cliques, e recursos como registros de arrastar e soltar e rótulos codificados por cores adicionam apelo visual.

Por outro lado, o Baserow mantém as coisas mais simples e utilitárias. Sua interface minimalista pode não parecer muito atraente, mas evita distrações e se concentra nas funcionalidades essenciais. Ele não tem o refinamento interativo que o Airtable oferece, especialmente para usuários que esperam elementos dinâmicos na interface.

🏆 Vencedor: Airtable Se você é um usuário comum que valoriza uma interface de usuário sofisticada, automação integrada e uma extensa biblioteca de modelos, o Airtable é a sua melhor opção.

Recurso nº 2: Personalização e controle do desenvolvedor

O Baserow é totalmente open source, dando aos desenvolvedores a liberdade de modificar o código-fonte, adicionar plugins e hospedar por conta própria. Você pode executá-lo em seus próprios servidores, ajustar a funcionalidade de back-end e manter controle total sobre sua estrutura de dados, tudo sem precisar de profundo conhecimento técnico para começar.

Em contrapartida, o Airtable oferece APIs e blocos de script para automação, mas opera em um ambiente fechado. Os desenvolvedores podem criar extensões e scripts personalizados, mas apenas dentro dos limites definidos pelo Airtable. Você não terá acesso aos principais sistemas de back-end nem ao controle de implantação.

🏆 Vencedor: Baserow O Baserow é a melhor opção para construções personalizadas, hospedagem própria e liberdade de back-end.

Recurso nº 3: Colaboração e permissões

O Airtable permite edição em tempo real, níveis de permissão detalhados (editor, comentarista, visualizador, etc.) e recursos impressionantes, como @menções e threads de comentários. A plataforma também oferece suporte à coedição de tabelas em tempo real e permite criar visualizações personalizadas, como quadros Kanban, calendários e galerias.

O Baserow inclui ferramentas de colaboração e suporta vários usuários, mas suas opções de permissão são mais limitadas, especialmente no plano gratuito.

Você precisará da versão premium para obter controle de acesso granular, pois a versão gratuita oferece recursos limitados para equipes que precisam de configurações avançadas de permissão. Mesmo assim, ela não se compara à maturidade do Airtable nessa área.

🏆 Vencedor: Airtable A Airtable se destaca aqui, especialmente para equipes e uso entre departamentos.

Recurso nº 4: Visualizações e opções de visualização

O Baserow oferece várias maneiras de visualizar seus dados para que você possa gerenciar tarefas simultaneamente a partir de diferentes perspectivas. A visualização modal se divide em duas seções principais: uma mostra todas as visualizações salvas na tabela selecionada e a outra lista os tipos de visualização disponíveis.

O Baserow lida bem com dados tabulares, mas ainda não oferece a mesma flexibilidade na visualização de dados que o Airtable. Isso pode ser uma desvantagem para usuários que precisam de layouts altamente dinâmicos e voltados para o usuário.

Como alternativa, o Airtable oferece uma variedade de opções de visualização que atendem a diferentes fluxos de trabalho, incluindo Kanban para gerentes de projeto, Calendário para profissionais de marketing, Gantt para gerentes de projeto, Galeria para designers e Linha do tempo para operações.

🏆 Vencedor: Airtable A Airtable continua sendo a melhor opção graças à visualização de dados personalizável em vários formatos.

Recurso nº 5: Recursos de código aberto e hospedagem própria

O Airtable não oferece suporte para hospedagem própria. É uma plataforma fechada, disponível apenas na nuvem, então você fica vinculado à infraestrutura e às políticas de tratamento de dados deles.

O Baserow é um software de código aberto, auto-hospedável e desenvolvido para equipes preocupadas com a privacidade. Você pode executá-lo localmente ou em uma nuvem privada, o que lhe dá controle total sobre sua infraestrutura, desempenho e segurança.

🏆 Vencedor: Baserow O Baserow é o vencedor indiscutível para equipes que priorizam privacidade, conformidade ou flexibilidade de infraestrutura.

Baserow vs. Airtable no Reddit

Adoramos avaliações honestas dos usuários. E nada demonstra honestidade como o Reddit.

Com base no tópico r/Airtable do Reddit, os usuários parecem ter adotado a ferramenta amplamente, mas, ao mesmo tempo, questionam seu modelo de código fechado e preços.

Um usuário elogiou a API do Airtable e destacou seus recursos de filtragem:

A API do Airtable é ótima e você pode adicionar um parâmetro filterByFormula, que permite fazer algo semelhante a uma pesquisa difusa.

A API do Airtable é ótima e você pode adicionar um parâmetro filterByFormula, que permite fazer algo semelhante a uma pesquisa difusa.

No entanto, outro usuário discordou dessa avaliação e apontou uma limitação:

Eu li sobre o parâmetro filterByFormula, mas parece mais complicado do que o necessário apenas para fazer uma pesquisa difusa. Parece-me que eles extraem todos os seus registros e os executam através do parâmetro para filtrar, o que é um pouco ineficiente. Digamos que eu tenha duas colunas – título e descrição – e queira fazer uma pesquisa difusa em ambas as colunas, atribuindo um valor de peso mais alto ao título. Parece que não é tão simples fazer isso através do parâmetro.

Eu li sobre o parâmetro filterByFormula, mas parece mais complicado do que o necessário apenas para fazer uma pesquisa difusa. Parece-me que eles extraem todos os seus registros e os executam através do parâmetro para filtrar, o que é um pouco ineficiente. Digamos que eu tenha duas colunas – título e descrição – e queira fazer uma pesquisa difusa em ambas as colunas, atribuindo um valor de peso mais alto ao título. Parece que não é tão simples fazer isso através do parâmetro.

O Baserow, por outro lado, chama a atenção por ser de código aberto, mas seu status relativamente novo levanta preocupações. Um usuário do Reddit compartilhou sua experiência inicial:

O Baserow (e os outros mencionados no título) são de código aberto. O Baserow parece realmente novo. Tentei executar uma versão localmente e acho que ele não lida com uploads de imagens corretamente.

O Baserow (e os outros mencionados no título) são de código aberto. O Baserow parece realmente novo. Tentei executar uma versão localmente e acho que ele não lida com uploads de imagens corretamente.

Os usuários do Reddit reconhecem a maturidade e as integrações do Airtable, mas o Baserow é elogiado pela transparência e pelo controle local, mesmo que ainda precise melhorar alguns detalhes.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Baserow e ao Airtable

Se você está procurando uma plataforma que unifique bancos de dados poderosos, gerenciamento de tarefas e colaboração avançada, as ferramentas acima podem parecer peças de quebra-cabeça que não se encaixam perfeitamente.

É aí que entra o ClickUp como o aplicativo completo para o trabalho!

Imagine o seguinte: você está gerenciando o lançamento de um produto em cinco ferramentas diferentes. As tarefas estão espalhadas no Airtable, os comentários dos usuários estão enterrados no Google Docs, os cronogramas estão no Notion e as atualizações saltam entre o Slack e o e-mail. Um desenvolvedor perde uma atualização importante das especificações, um designer trabalha com um arquivo desatualizado e você passa a noite rastreando alterações que deveriam ter sido sincronizadas.

O ClickUp elimina esse caos combinando suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho em um único espaço de trabalho unificado. Em vez de juntar aplicativos desconectados, tudo o que você precisa — desde especificações e cronogramas de produtos até ciclos de feedback e execução — está em um só lugar, totalmente integrado e criado para oferecer clareza.

Não é surpreendente que as equipes que mudam para o ClickUp consigam substituir três ou mais ferramentas e economizar pelo menos três horas por semana! 🦄

Vamos ver o que torna o ClickUp a melhor ferramenta de banco de dados e fluxo de trabalho sem código.

Vantagem nº 1 do ClickUp: Visualização em tabela e campos personalizados do ClickUp

Crie bancos de dados relacionais sem codificação usando o ClickUp Table View

Suponha que você seja um gerente de projetos ou fundador de uma startup em busca de uma combinação única de flexibilidade, relatórios e personalização. Nesse caso, este recurso do ClickUp certamente irá conquistá-lo, especialmente porque oferece recursos semelhantes aos do Airtable e do Baserow em um espaço unificado.

A Visualização em Tabela do ClickUp permite visualizar e gerenciar dados em uma visualização responsiva, semelhante a planilhas e bancos de dados. Ela lida com dados de projetos complexos sem que você precise escrever uma única linha de código. Ao contrário do Airtable, que limita certas visualizações ou recursos avançados a planos mais caros, o ClickUp oferece essa visualização gratuitamente como parte de sua ampla flexibilidade de espaço de trabalho.

Você pode:

Veja tarefas, responsáveis, prazos e prioridades em um só lugar e alterne colunas ou classifique entradas sem perder a clareza

Crie relações entre tabelas usando campos de link, para que sua equipe possa acessar dados relevantes instantaneamente. Economize tempo ao cruzar referências ou trabalhar com grandes conjuntos de dados

O Airtable também suporta registros vinculados, mas o ClickUp os integra mais estreitamente ao acompanhamento de projetos. Você ganha visibilidade enquanto mantém tudo estruturado, enquanto o Baserow pode exigir mais configuração e não possui os recursos nativos de gerenciamento de projetos do ClickUp. 🦄

Em seguida, você pode adicionar campos personalizados ilimitados no ClickUp a todas as suas tarefas e projetos. Acompanhe tudo, desde o andamento do projeto até orçamentos, índices de satisfação do cliente, pontos de sprint, responsáveis pelas tarefas, e-mails e números de contato dos clientes. Tudo personalizado para o seu fluxo de trabalho.

Classifique, filtre e gerencie tarefas do ClickUp com precisão usando os campos personalizados do ClickUp

Use campos numéricos, de texto, suspensos, de fórmula, de upload de arquivos ou de moeda, dependendo dos dados de que você precisa.

Esse recurso rivaliza com os tipos de campos flexíveis do Airtable, mas supera os modelos pré-construídos e a facilidade de uso do Baserow. Você não precisa ajustar seu processo para se adequar a um layout fixo. 🦄

Você pode filtrar e classificar dados com base em campos específicos e localizar rapidamente as informações corretas sem precisar alternar entre ferramentas. Isso torna o ClickUp flexível para equipes técnicas que o utilizam para desenvolvimento interno de aplicativos e acompanhamento de tarefas.

💡 Dica profissional: Você sabia que o ClickUp oferece campos personalizados com IA que automatizam suas tarefas repetitivas? Conheça os campos de IA! Os campos de IA são campos personalizados inteligentes que geram informações dinamicamente a partir do conteúdo da sua tarefa — pense neles como ferramentas poderosas para resumir, traduzir, categorizar ou extrair sentimentos das tarefas sem digitação manual Dependendo do tipo de campo, você obtém diferentes recursos: Tipo de campo Recursos Texto curto Detecção de sentimentos Texto longo Resumo, atualização do progresso, tradução, itens de ação, texto personalizado Menu suspenso Categorizar, menu suspenso personalizado, classificação de tamanhos de camisetas

Você pode assistir a este vídeo para saber mais sobre os campos de IA:

Você também pode alternar entre qualquer uma das mais de 15 visualizações no ClickUp. Use quadros Kanban para acompanhar o progresso visualmente ou gráficos de Gantt para programar e gerenciar cronogramas. Esse recurso é diferente do Baserow, que oferece menos visualizações nativas, e também do Airtable, onde algumas visualizações são limitadas por nível.

Monitore o andamento das tarefas no seu estilo preferido com diferentes visualizações do ClickUp

Modelo de planilha ClickUp

Com o ClickUp, você tem acesso a modelos prontos no estilo planilha que ajudam você a começar a trabalhar imediatamente.

Com o modelo de planilha do ClickUp, você pode acompanhar fornecedores, clientes ou solicitações de recursos. Cada linha armazena informações estruturadas, como nome, categoria, detalhes de contato e status, e você pode filtrar essa lista por campo para exibir apenas as entradas importantes, como clientes de alta receita ou leads ativos.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a criação e o gerenciamento de bancos de dados com o modelo de planilha do ClickUp

Ele também permite incluir formulários de admissão que preenchem automaticamente as linhas com novas entradas. Isso reduz a entrada de dados e mantém seu pipeline organizado com o mínimo de esforço.

Vantagem nº 2 do ClickUp: gerenciamento avançado de tarefas

Otimize a atribuição de tarefas e melhore a colaboração com o ClickUp Tasks

Gerenciar vários projetos não precisa ser uma tarefa difícil. O ClickUp Tasks facilita a divisão do trabalho e ajuda você a se manter organizado.

Ao contrário do Airtable, que oferece modelos básicos de acompanhamento de tarefas, o ClickUp oferece um controle mais profundo com hierarquias de tarefas, configurações de prioridade, prazos e atribuição fácil aos membros da equipe — tudo com apenas alguns cliques.

O ClickUp também ajuda você a manter o foco com recursos como Milestones, que destacam as principais conquistas e prazos, e prompts alimentados por IA que auxiliam na definição de cronogramas ou na geração de gráficos de Gantt.

Além disso, as dependências de tarefas no ClickUp garantem que tudo seja feito na ordem certa, ajustando automaticamente os cronogramas e enviando alertas quando necessário para evitar gargalos.

O ClickUp é indispensável para equipes que trabalham em vários departamentos ou locais. Ele permite automatizar, priorizar e personalizar tarefas, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade em tempo real da capacidade da equipe. Ele também ajuda a distribuir o trabalho com base nas habilidades e na disponibilidade, o que requer uma configuração extra no Airtable e não é totalmente compatível com o Baserow.

💡 Dica profissional: automatize seu fluxo de tarefas com os Agentes Personalizados do ClickUp, que agem de forma independente quando as prioridades mudam ou os prazos são alterados. Use IA para atribuir, comentar ou atualizar cronogramas automaticamente, sem qualquer acompanhamento manual. Automatize fluxos de tarefas com os agentes autopilot personalizados com IA da ClickUp

Vantagem nº 3 do ClickUp: Automações do ClickUp

Otimize os fluxos de trabalho em qualquer espaço, pasta ou lista dentro da sua área de trabalho usando as automações do ClickUp

As atualizações manuais podem consumir seu tempo e atrapalhar seu foco. Com o ClickUp Automations, todas as suas ações rotineiras são realizadas automaticamente.

Automatize tarefas repetitivas, atualizações de status e notificações sem cliques extras. Por exemplo, depois de definir regras simples do tipo “se-então”, o ClickUp atualizará o status de uma tarefa quando uma subtarefa for concluída ou notificará a pessoa certa quando uma data de vencimento for alterada.

Embora o Airtable ofereça automação, muitos gatilhos e ações importantes estão bloqueados nos planos premium. O Baserow depende de integrações como n8n ou Zapier para automação, mas a configuração tende a ser mais manual e fragmentada. 🦄

Em contrapartida, o ClickUp centraliza tudo em um só lugar, facilitando o gerenciamento das automações sem scripts complexos.

Crie automações usando prompts em linguagem natural com o ClickUp Brain

Você pode até usar o AI Automation Builder do ClickUp para automatizar fluxos de trabalho em todo o seu espaço de trabalho, com suporte prioritário disponível para equipes em níveis mais altos que precisam de ajuda rápida e dedicada. Basta descrever o que você deseja em linguagem simples e ele configura a automação para você. As atualizações são sincronizadas entre espaços, pastas e listas em tempo real, para que sua equipe permaneça coordenada, mesmo fora do horário comercial.

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores ocasionalmente trabalham além do horário programado, enquanto 24% fazem horas extras na maioria dos dias. O problema? Sem limites, as horas extras se tornam a regra, em vez da exceção. Às vezes, você precisa de uma ajudinha para definir esses limites. Peça ao ClickUp Brain, o assistente de inteligência artificial integrado à plataforma, para intervir e criar uma programação otimizada para você. Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, ele mostra quais tarefas são realmente urgentes e quais não são! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Vantagem nº 4 do ClickUp: colaboração em tempo real com o ClickUp Chat e o ClickUp Docs

Comunique-se e gerencie tarefas facilmente em um só lugar sem perder o contexto usando o Clickup Chat

A colaboração funciona melhor quando acontece em tempo real. Com o ClickUp, sua equipe pode debater ideias, planejar e agir, tudo em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas ou perder informações em threads dispersas.

Enquanto o Airtable e o Baserow dependem de aplicativos de terceiros, como o Slack, para comunicação, o ClickUp traz as conversas diretamente para o seu espaço de trabalho. 🦄

Com o ClickUp Chat, você pode iniciar um bate-papo no contexto, vinculá-lo a uma tarefa, incorporar documentos relevantes e @mencionar colegas de equipe para incluí-los instantaneamente. É possível atribuir comentários, anexar arquivos e formatar mensagens usando rich text e comandos de barra.

O chat transforma o ClickUp em um sistema holístico de gerenciamento de tarefas. Ele transforma qualquer comentário em uma tarefa sem sair da conversa, mantendo as decisões em andamento e a documentação acionável.

O ClickUp Docs leva essa colaboração um passo adiante e oferece armazenamento ilimitado para atender às crescentes necessidades de documentos. Os documentos com tecnologia de IA oferecem às equipes um espaço limpo e em tempo real para coeditar e organizar informações.

Refine ideias, resuma conteúdos e organize detalhes usando o ClickUp Docs com tecnologia de IA

Esteja você escrevendo resumos de projetos, SOPs ou fazendo brainstorming de ideias, o Docs oferece suporte a páginas aninhadas, para que tudo fique estruturado e fácil de navegar.

Você pode marcar colegas de equipe com comentários atribuídos, transformar feedback em tarefas e controlar a visibilidade ou os direitos de edição, tudo na mesma plataforma. Ao contrário do Airtable, onde os comentários são vinculados apenas a registros individuais, ou do Baserow, que não oferece colaboração em linha, o ClickUp oferece uma experiência verdadeiramente integrada.

Veja o que Dayana Mileva, diretora de contas da Pontica Solutions, tem a dizer sobre sua experiência com o ClickUp:

Eu estava procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos e encontrei a melhor. Logo de cara, senti que o ClickUp poderia resolver todos os nossos problemas e criar soluções inovadoras que nos beneficiariam de maneiras que eu nem imaginava.

Eu estava procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos e encontrei a melhor. Logo de cara, senti que o ClickUp poderia resolver todos os nossos problemas e criar soluções inovadoras que nos beneficiariam de maneiras que eu nem imaginava.

Escolha o ClickUp para obter controle total, colaboração e clareza

Então, qual é o veredicto final?

O Airtable oferece funcionalidades poderosas, mas principalmente para fluxos de trabalho complexos e em grande escala. O Baserow, com sua estrutura de código aberto e capacidade de hospedagem própria, oferece mais controle sobre seus dados, mas deixa a desejar em áreas como visualizações personalizáveis, modelos e flexibilidade.

O ClickUp substitui várias ferramentas fragmentadas por um único espaço de trabalho poderoso.

Enquanto o Baserow e o Airtable se concentram em bancos de dados, o ClickUp se aprofunda na colaboração e execução em equipe. Além das visualizações padrão, o ClickUp oferece visualizações de mapa mental, carga de trabalho e painel para ajudá-lo a analisar e agir rapidamente. Você pode compartilhar wikis, documentos e bases de conhecimento em tempo real, diretamente dentro do seu espaço de trabalho.

Se você está gerenciando projetos, rastreando dados, automatizando fluxos de trabalho ou colaborando com sua equipe, o ClickUp reúne tudo isso com flexibilidade e profundidade que o Airtable e o Baserow simplesmente não conseguem oferecer.

