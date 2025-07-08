10 modelos de CRM da monday.com para o sucesso nas vendas em 2025

Gerenciar vendas sem um sistema é como tentar lidar com leads, acompanhamentos e atualizações de negócios com uma mão amarrada nas costas. É confuso, caótico e, pior de tudo, caro.

É aí que entram os modelos de CRM. Eles são a maneira mais rápida de começar a gerenciar leads e pipelines. Esteja você acompanhando novos leads ou cultivando negócios em andamento, o modelo certo mantém tudo organizado e em movimento.

Você pode usar um modelo de CRM da monday.com ou outros modelos personalizáveis que vão além do rastreamento básico. Este guia mostra os melhores!

O que torna um modelo de CRM da monday.com bom?

Um modelo de CRM pré-configurado e de alto desempenho contém mais do que apenas informações de contato — ele organiza os dados dos clientes, prioriza as vendas e acompanha as negociações em andamento. Ele otimiza seu processo de CRM sem a necessidade de softwares complexos.

Se você está pensando em usar os modelos de CRM da monday, verifique se eles permitem fazer o seguinte:

Acompanhe os leads em cada etapa : colunas claras do pipeline, desde o contato inicial até a venda fechada

Armazene os dados certos em um piscar de olhos : informações de contato e outros dados do cliente, últimos pontos de contato, valor do negócio e probabilidade de mais negócios

Visualize o progresso com facilidade : quadros, painéis ou visualizações Gantt para oferecer uma visão completa das negociações em andamento em um local centralizado

Personalize para o seu processo : etapas, tags e campos adaptáveis para corresponder ao seu fluxo de vendas exclusivo ao longo da campanha de marketing

Automatize ações repetitivas : regras para tarefas de acompanhamento, alterações de status ou alertas para otimizar o gerenciamento de leads e economizar tempo

Integre com suas ferramentas: capacidade de sincronizar e-mails, calendários e formulários de captura de leads de maneira integrada na sua : capacidade de sincronizar e-mails, calendários e formulários de captura de leads de maneira integrada na sua plataforma de CRM

Resumindo? Os melhores modelos de CRM fazem o trabalho pesado para que sua equipe possa se concentrar em vender, não em organizar.

🧠 Curiosidade: Antes dos CRMs e dos painéis digitais, as estratégias de vendas estruturadas já eram bem-sucedidas, graças a John H. Patterson, fundador da National Cash Register Company. Já no início do século XX, Patterson treinava sua equipe de vendas usando argumentos de venda roteirizados, perfis de clientes e programas formais de treinamento em vendas. Ele foi até mesmo pioneiro na utilização de dramatizações e vendas baseadas em territórios para aumentar o desempenho e a consistência. Essas inovações iniciais estabeleceram as bases para os manuais e processos de vendas modernos.

modelos de CRM da monday.com

Cada um dos seguintes modelos de CRM da monday.com foi criado para simplificar uma parte específica do seu fluxo de trabalho de vendas ou atendimento ao cliente, ajudando sua equipe a manter o foco nos resultados.

1. Modelo de atividades de marketing

Está lidando com campanhas, solicitações e prazos em vários canais? O Modelo de Atividades de Marketing mantém todo o seu ecossistema de marketing organizado em um só lugar.

É ideal para alinhar equipes, acompanhar entregas e garantir que todas as campanhas sejam executadas dentro do prazo e com total visibilidade. Seja para lançar um novo produto ou gerenciar publicações semanais de conteúdo, este quadro tem tudo o que você precisa.

Otimize seu trabalho usando este modelo para:

Centralize o planejamento e a execução de campanhas entre equipes

Acompanhe a produção criativa, os ciclos de revisão e as datas de lançamento

Configure formulários personalizados para solicitações de marketing e recebimento de ativos

Visualize o progresso por semana, mês ou campanha

Automatize aprovações, lembretes e atualizações de status

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que gerenciam campanhas de alto volume e colaboração entre várias equipes.

2. Modelo de CRM para imobiliárias

Gerenciar várias listagens, leads e visitas pode se tornar rapidamente uma tarefa difícil, a menos que você tenha um sistema desenvolvido para o ritmo acelerado do mercado imobiliário.

O Modelo de CRM para Imobiliárias foi criado para ajudar agentes, corretores e equipes a organizar tudo, desde listagens de imóveis até comunicações com compradores. Ele simplifica seu ciclo de vendas para que você possa se concentrar em fechar negócios, em vez de gerenciar planilhas.

Aproveite ao máximo este modelo usando-o para:

Organize listagens de imóveis com campos personalizados para preço, localização e status

Acompanhe o progresso de cada lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda

Agende visitas e atribua acompanhamentos aos agentes

Visualize seu fluxo de negócios por representante, região ou estágio do pipeline

Automatize a comunicação com os clientes e atualizações de etapas

🔑 Ideal para: Agentes imobiliários e equipes que gerenciam várias propriedades e pipelines de compradores.

3. Modelo de projetos do cliente

Quando você está tentando capturar clientes potenciais em vários projetos, a visibilidade é tudo. O Modelo de Projetos do Cliente ajuda você a organizar tarefas, gerenciar cronogramas e manter todos, desde equipes internas até clientes externos, na mesma página.

Ele foi criado para lidar com horas faturáveis, arquivos compartilhados e atualizações em tempo real, sem perder o controle das principais entregas.

Mantenha-se no caminho certo usando este modelo para:

Acompanhe o progresso de todos os projetos dos clientes em um só lugar

Registre as horas faturáveis e vincule-as às tarefas do projeto

Colabore com clientes e equipes internas usando arquivos e notas compartilhados

Atribua responsabilidades e prazos para cada tarefa

Monitore a saúde do projeto usando visualizações de status, prioridade e cronograma

🔑 Ideal para: Agências e prestadores de serviços que entregam vários projetos voltados para o cliente simultaneamente.

4. Modelo de integração de clientes

A primeira impressão é importante, especialmente ao receber um novo cliente. O Modelo de integração do cliente garante que todas as tarefas, marcos e comunicações sejam estruturados para uma experiência tranquila.

Ele reúne suas equipes de sucesso do cliente, implementação e vendas para que nada se perca na tradução.

Use este modelo para:

Crie fluxos de trabalho de integração passo a passo para cada cliente

Acompanhe o tempo gasto e a conclusão de marcos em todas as contas

Alinhe os departamentos com responsabilidades claramente atribuídas

Documente notas, arquivos e atualizações importantes em cada quadro de clientes

Automatize transferências e alertas de status para um progresso contínuo

🔑 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e implementação que estão padronizando seu processo de integração.

O Modelo de Contatos é um modelo básico de CRM que ajuda você a centralizar informações de leads e clientes para que sua equipe possa pesquisar, filtrar e agir com facilidade. Chega de planilhas espalhadas ou entradas duplicadas — apenas registros de contatos claros e organizados que dão suporte a todos os esforços de divulgação.

Comece com este modelo para:

Armazene contatos com campos personalizáveis para setor, função e região

Segmente os contatos por estágio do ciclo de vida, pontuação de leads ou engajamento

Registre e acompanhe todas as interações com os clientes

Elimine entradas duplicadas para obter dados mais limpos

Sincronize novas entradas automaticamente usando formulários ou integrações de CRM

🔑 Ideal para: Equipes de vendas, marketing e suporte que procuram um centro de gerenciamento de contatos organizado.

6. Modelo de materiais de apoio às vendas

Procurar a última apresentação ou ficha do produto não deve demorar mais do que a própria chamada de vendas. O Modelo de Materiais de Apoio às Vendas funciona como uma biblioteca viva de material aprovado, facilitando à sua equipe encontrar, solicitar e distribuir os materiais certos no momento certo.

As vendas e o marketing permanecem alinhados, e os representantes sempre têm o que precisam para fechar negócios com confiança.

Use este modelo para:

Categorize os ativos de marketing por produto, região ou estágio de vendas

Acompanhe o histórico de versões e atualize o status de todos os arquivos

Configure fluxos de trabalho de aprovação para criação ou atualização de ativos

Vincule recursos diretamente a negócios ou campanhas

Garanta a consistência da marca com acesso centralizado

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e marketing que colaboram na entrega de ativos e na consistência da marca.

7. Modelo de oportunidades pós-evento

Os eventos geram energia, mas é o acompanhamento que gera receita. Se você deseja capturar leads, atribuir as próximas etapas e avançar as oportunidades pelo seu pipeline antes que elas esfriem, experimente o Modelo de oportunidades pós-evento.

Quer você esteja saindo de uma feira, webinar ou mesa redonda, ele garante que todas as conversas se transformem em ações significativas.

Obtenha ROI pós-evento usando este modelo para:

Registre leads de eventos e acompanhe seu movimento pelo funil de vendas

Atribua tarefas de acompanhamento e defina datas de lembretes

Classifique e priorize leads com base no engajamento ou no potencial

Adicione notas, arquivos e contexto específico para cada lead

Filtre e segmente oportunidades por representante, evento ou região

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e marketing que convertem o burburinho dos eventos em movimento no pipeline.

8. Modelo de formulário de pedido

O acompanhamento manual de pedidos está ficando confuso ao gerenciar grandes volumes ou solicitações personalizadas? O Modelo de Formulário de Pedido traz clareza aos seus processos de recebimento e atendimento, oferecendo à sua equipe uma única fonte de informações para acompanhamento, documentação e aprovação de pedidos.

Assuma o controle dos pedidos com este modelo para:

Colete pedidos de produtos ou serviços usando formulários personalizáveis

Acompanhe o status dos pedidos, pagamentos e prazos de entrega

Atribua tarefas de atendimento e aprovações às equipes certas

Filtre e organize pedidos por cliente, região ou urgência

Anexe recibos, documentação ou notas de compra por pedido

🔑 Ideal para: Equipes de operações e vendas que gerenciam recebimento de pedidos, entrega e documentação.

9. Modelo de solicitações de clientes

Quando as solicitações dos clientes começam a se acumular, manter-se organizado é uma vantagem. O Modelo de Solicitações do Cliente oferece uma maneira simples de registrar solicitações, atribuí-las às pessoas certas e garantir que todos os clientes recebam uma resposta útil e oportuna.

Use este modelo para:

Colete solicitações por meio de formulários incorporados ou integrações de e-mail

Encaminhe os tickets para as equipes certas com base no tipo ou na urgência

Acompanhe o andamento das solicitações usando os campos de status, prioridade e responsável

Automatize escalonamentos e alertas de resolução

Mantenha um arquivo pesquisável de consultas resolvidas

🔑 Ideal para: Equipes de suporte e sucesso que gerenciam grandes volumes de solicitações de serviços ou recursos.

10. Modelo de gerenciamento de contas da Compass

O Modelo de Gerenciamento de Contas pela Compass ajuda você a gerenciar contas de alto valor com estrutura e um ritmo constante de pontos de contato. Você pode acompanhar atividades, monitorar a saúde e fortalecer relacionamentos de longo prazo em uma visualização personalizável.

Potencialize sua estratégia de clientes com este modelo para:

Registre reuniões, feedbacks e contatos importantes nas contas dos clientes

Acompanhe os KPIs dos clientes, renovações e indicadores de risco

Atribua acompanhamentos internos a proprietários ou equipes específicos

Planeje revisões trimestrais, vendas adicionais e atividades de engajamento

Segmente contas por tamanho, receita ou pontuação de saúde

🔑 Ideal para: Gerentes de contas e equipes de sucesso do cliente focadas na retenção e no crescimento a longo prazo.

👀 Você sabia? Os sistemas de CRM podem aumentar o fechamento de negócios em 30%, o volume de leads B2B em 34% e o ROI em 32%.

limitações do modelo monday.com

Embora o monday.com ofereça uma boa variedade de ferramentas de fluxo de trabalho de CRM, ele não está isento de desvantagens, especialmente para equipes de vendas com necessidades complexas ou em evolução. Aqui estão algumas limitações a serem consideradas antes de usar o software e seus modelos:

Profundidade limitada do CRM: o monday.com foi criado principalmente para gerenciamento de projetos, portanto, seus modelos de CRM podem parecer superficiais. Recursos como pontuação personalizável de leads, previsão em várias etapas ou rastreamento avançado de negócios geralmente exigem soluções alternativas ou integrações de terceiros

Limites de automação nos planos mais básicos: Os fluxos de trabalho integrados são úteis, mas o monday.com limita o número de automações que você pode executar, a menos que você tenha um plano superior. Isso significa que seus fluxos de trabalho baseados em modelos podem atingir os limites rapidamente

Relatórios fragmentados: Quer relatórios de vendas detalhados ou painéis de receitas? Os modelos de CRM não vêm pré-carregados com relatórios detalhados, e personalizá-los pode exigir tempo, esforço ou ferramentas externas

Problemas de escalabilidade com fluxos de trabalho com muitos dados: À medida que os dados dos seus clientes aumentam, os painéis do monday.com podem ficar confusos e mais difíceis de navegar. Os modelos de CRM nem sempre são otimizados para fluxos de trabalho com grande volume e muitos dados

Ausência de ferramentas de e-mail integradas: o monday.com não oferece rastreamento de e-mails ou registro de comunicações nativos em seus modelos de CRM. Você precisará de aplicativos externos ou de uma plataforma de CRM separada para rastrear conversas com clientes e atividades de e-mail

IA limitada para fluxos de trabalho complexos: os modelos de CRM da monday.com oferecem automação básica, mas a IA não tem profundidade suficiente para personalizar ciclos de vendas não padronizados ou se adaptar a processos comerciais exclusivos

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores acreditam que a automação pouparia apenas alguns minutos de cada vez, mas 19% afirmam que poderia poupar 3 a 5 horas por semana. A realidade é que mesmo as menores economias de tempo se acumulam a longo prazo. Por exemplo, economizar apenas 5 minutos por dia em tarefas repetitivas pode resultar em mais de 20 horas recuperadas a cada trimestre, tempo que pode ser redirecionado para trabalhos mais valiosos e estratégicos. Com o ClickUp, automatizar pequenas tarefas, como atribuir prazos ou marcar colegas de equipe, leva menos de um minuto. Você tem agentes de IA integrados para resumos e relatórios automáticos, enquanto agentes personalizados lidam com fluxos de trabalho específicos. Recupere seu tempo! 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

📖 Leia também: Os melhores sistemas de software CRM personalizados

Modelos alternativos do monday.com

Para equipes que querem mais do que apenas painéis de contatos e automação básica, existe o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Em comparação com o monday.com, o CRM do ClickUp parece o Friday.

Você pode criar seu próprio CRM no ClickUp e usar modelos gratuitos que reúnem vendas, serviços e estratégia.

Desde acompanhar todos os negócios em andamento até registrar chamadas de clientes, comissões e relatórios, tudo sem sair do seu painel, os modelos e painéis do ClickUp com widgets personalizáveis foram criados para equipes dinâmicas que precisam de flexibilidade sem sacrificar a precisão.

Vamos explorar os modelos de CRM do ClickUp, a melhor alternativa ao monday.com.

1. Modelo avançado de CRM da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo avançado de CRM do ClickUp para configurar sistemas personalizados de pontuação de leads e qualificar clientes potenciais mais rapidamente

Criado para equipes de vendas que precisam de precisão e potência, o modelo avançado de CRM da ClickUp oferece controle total sobre todo o seu pipeline.

Da captura de leads até a conclusão da venda, todos os pontos de contato são documentados, atribuídos e automatizados. Com painéis personalizados do ClickUp e fluxos de trabalho em várias etapas, ele foi desenvolvido para dar suporte a ciclos de negócios complexos ou de alto volume com facilidade.

Use este modelo visual para:

Crie pipelines em várias etapas com campos personalizados, como valor do negócio, fonte ou prioridade

Atribua responsáveis e defina prazos para cada oportunidade com a visualização Minhas atribuições

Acompanhe o andamento das negociações nas visualizações Quadro, Lista ou Tabela

Automatize acompanhamentos, lembretes e transferências de leads com o ClickUp Automations

Visualize previsões de receita e desempenho dos representantes em tempo real

🔑 Ideal para: Gerentes de vendas e equipes em rápido crescimento que gerenciam pipelines grandes ou complexos.

💡 Dica profissional: Use tags de modelo ou códigos de cores para separar visualmente os estágios dos leads, os setores ou a propriedade dos representantes. Isso reduz a desorganização em pipelines movimentados e oferece clareza instantânea sem a necessidade de filtrar manualmente. Tanto no ClickUp quanto no monday.com, as regras de cores podem ser automatizadas para serem atualizadas dinamicamente conforme o status da negociação muda. Por exemplo, quando um lead se transforma em uma oportunidade, a cor da sua tarefa muda de amarelo para verde. Isso é o melhor da venda visual: reconhecimento rápido, sem cliques extras.

2. O modelo simples de CRM da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se no essencial usando campos personalizados e visualizações de tarefas mínimos com o modelo simples de CRM da ClickUp

O modelo simples de CRM da ClickUp oferece um sistema limpo e fácil de usar para rastrear leads e gerenciar acompanhamentos. Ele elimina os extras e oferece apenas o que você precisa para ficar por dentro do seu funil de vendas — perfeito para freelancers, empreendedores individuais ou equipes pequenas que valorizam a rapidez em vez da complexidade.

Aproveite ao máximo este modelo usando-o para:

Capture informações de leads, como detalhes relevantes de contatos, estágio da negociação e status

Organize os leads por prioridade, estágio do pipeline ou tipo de serviço

Acompanhe as próximas etapas e atribua acompanhamentos com prazos de vencimento

Monitore o andamento das negociações usando as visualizações em quadro ou lista

Mantenha seu CRM enxuto e focado com uma configuração mínima

🔑 Ideal para: Freelancers, consultores e pequenas equipes de vendas que desejam um CRM de baixa manutenção.

3. Modelo de acompanhamento de comissões ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe aprovações e o andamento dos pagamentos sem esforço usando o modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp

Calcular comissões manualmente é demorado e propenso a erros. O modelo de acompanhamento de comissões da ClickUp resolve esse problema.

Ele foi criado para acompanhar os ganhos por representante, negócio ou linha de produtos, com fórmulas e campos flexíveis que refletem sua estrutura de pagamentos exclusiva. Com visibilidade de todas as etapas do processo de comissão, ele mantém suas equipes financeira e de vendas sincronizadas.

Use este modelo para:

Registre negócios fechados e vincule-os a registros de comissões

Configure fórmulas para pagamentos fixos, escalonados ou percentuais usando os campos de fórmula do ClickUp

Acompanhe o status dos pagamentos e os pontos de verificação de aprovação

Monitore os ganhos por representante, mês ou produto

Mantenha todos os dados de comissões centralizados e prontos para auditoria

🔑 Ideal para: Equipes de operações comerciais e financeiras que precisam de um acompanhamento preciso e automatizado das comissões.

4. Modelo de pipeline de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique e resolva gargalos visualmente com as etapas de arrastar e soltar do modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Seu pipeline deve oferecer mais do que uma lista de negócios. Ele deve indicar exatamente onde você deve concentrar seus esforços a seguir.

O modelo de pipeline de vendas do ClickUp oferece uma visualização dinâmica e personalizável que se adapta ao seu processo de vendas, ajudando você a visualizar o progresso, identificar gargalos e fechar negócios mais rapidamente. Seja você um vendedor independente ou um gerente de equipe, ele traz clareza ao seu fluxo de trabalho.

Use este modelo para:

Crie pipelines baseados em etapas usando as visualizações Kanban de arrastar e soltar

Adicione campos personalizados para tamanho do negócio, informações de contato e data prevista de fechamento

Atribua representantes e crie tarefas vinculadas a oportunidades específicas usando as Tarefas do ClickUp

Filtre negócios por região, produto ou representante

Automatize atualizações de etapas e agende ações de acompanhamento usando as automações

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que procuram um pipeline visual personalizável para gerenciar leads e negócios.

5. O modelo de CRM de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o desempenho dos representantes em todos os pipelines em tempo real com o modelo de CRM de vendas ClickUp

Gerenciar vendas deve ser algo simples, sem precisar ficar alternando entre ferramentas ou planilhas. O modelo de CRM de vendas do ClickUp oferece um sistema centralizado para acompanhar leads, monitorar atividades do pipeline e documentar todas as interações com os clientes.

Use este modelo para:

Acompanhe todos os leads, contas e negócios em uma visualização simplificada

Crie tarefas para acompanhamentos, demonstrações ou revisões de contratos

Registre reuniões, e-mails e notas diretamente em cada conta

Visualize o progresso das negociações com painéis personalizados e widgets de relatórios

Descubra insights, acompanhe métricas de desempenho de vendas (como taxa de aquisição de clientes, valor ao longo da vida e taxa de cancelamento) e apoie a tomada de decisões baseadas em dados com o ClickUp Brain

🔑 Ideal para: Equipes de vendas prontas para gerenciar toda a jornada do cliente em um único espaço unificado.

6. Modelo de relatório de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Destaque tendências e o progresso da receita visualmente com o modelo de relatório de vendas do ClickUp

Os dados de vendas só são úteis se você puder realmente agir com base neles. Transforme métricas de desempenho em insights visuais com o modelo de relatório de vendas do ClickUp. De previsões de receita ao acompanhamento individual de representantes, tudo é atualizado em tempo real, para que você nunca perca nada.

Veja como você pode usar este modelo para melhorar seus relatórios:

Crie painéis personalizados para visualizar receitas, taxas de sucesso e velocidade das negociações

Acompanhe os KPIs entre representantes, equipes ou categorias de produtos

Crie relatórios anuais, trimestrais e mensais rápidos com as visualizações incluídas

Filtre relatórios por região, período ou estágio do pipeline

Defina, acompanhe e monitore metas de vendas com o ClickUp Goals , garantindo que sua equipe permaneça focada e responsável pelas metas com base nas conclusões dos relatórios

Convide membros da equipe ou convidados para o seu espaço de trabalho para colaboração em tempo real, feedback e visibilidade compartilhada das atividades de relatórios de vendas

🔑 Ideal para: Líderes de vendas e equipes de operações que precisam de insights rápidos e baseados em dados, sem planilhas.

7. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore todas as atividades de vendas e registros de contato usando o modelo ClickUp Sales Tracker

Quando você gerencia vários leads, tarefas e metas diariamente, manter-se organizado é metade do trabalho. O modelo ClickUp Sales Tracker oferece à sua equipe um espaço de trabalho focado para registrar contatos, monitorar atividades e manter o ritmo, sem perder nenhuma etapa.

Use este modelo para:

Registre chamadas, e-mails, reuniões e tarefas de divulgação em um só lugar

Acompanhe o progresso dos leads e atualize os status em tempo real

Use os marcos do ClickUp para marcar conquistas importantes (por exemplo, atingir uma meta de vendas).

Filtre atividades por representante, estágio da negociação ou data

Acompanhe as vendas por produto e mês usando visualizações personalizadas

Automatize acompanhamentos e atividades de vendas recorrentes (por exemplo, check-ins mensais, atualizações de relatórios)

🔑 Ideal para: Representantes de vendas e gerentes que precisam de uma visão estruturada e diária do desempenho e das atividades do pipeline.

8. Modelo de chamadas de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de chamadas de vendas do ClickUp para incorporar scripts e notas de chamadas diretamente em cada tarefa

Precisa de uma maneira simplificada de preparar, documentar e acompanhar todas as conversas de vendas? O modelo de chamadas de vendas do ClickUp mantém seu alcance organizado para que você nunca perca uma informação importante ou uma ação a ser realizada.

Use este modelo para:

Agende chamadas e registre detalhes importantes, como hora, contato e objetivo

Registre notas de chamadas, resultados e feedback dos clientes em tempo real

Atribua tarefas de acompanhamento e prazos diretamente após a chamada

Categorize as chamadas por tipo de cliente, produto ou região

Use o ClickUp Time Tracking , tags, avisos de dependência e integração com e-mail para otimizar o gerenciamento de chamadas de vendas e garantir acompanhamentos oportunos

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que realizam um grande volume de chamadas para clientes e precisam de documentação clara e acompanhamento.

9. Modelo de processo de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie fluxos de trabalho consistentes e repetíveis com o modelo de processo de vendas do ClickUp

A consistência é fundamental para expandir qualquer equipe de vendas, e o modelo de processo de vendas da ClickUp oferece a estrutura necessária para que isso aconteça. Ele mapeia todo o seu processo de vendas, desde a prospecção até o fechamento, para que cada representante saiba o que fazer, quando fazer e como avançar nas negociações com confiança.

Aproveite ao máximo este modelo usando-o para:

Defina cada etapa do seu ciclo de vendas com tarefas e responsáveis claros

Atribua responsabilidades e defina prazos para toda a equipe

Acompanhe o andamento e o progresso das negociações com atualizações de status em tempo real

Crie e colabore em manuais de vendas, scripts ou pesquisas de mercado com o ClickUp Docs

Reduza o trabalho manual automatizando ações rotineiras (por exemplo, alterações de status, notificações)

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que desejam criar processos repetíveis e impulsionar o desempenho em escala.

💡 Dica profissional: o ClickUp permite incorporar vídeos diretamente nas tarefas do CRM, o que é especialmente útil ao transferir históricos complexos de clientes. Imagine um gerente de vendas gravando um resumo rápido e incorporando-o ao negócio para contextualizar. Isso evita que todos tenham que ler notas longas ou perder tempo em chamadas de sincronização. Não se trata apenas de um truque de produtividade, mas de uma comunicação com empatia incorporada.

Por que o ClickUp é a escolha mais inteligente para o sucesso do CRM

Escolher o modelo de CRM certo tem a ver com funcionalidade, fluxo e encontrar a melhor solução que complemente seu trabalho e alivie a carga dos seus representantes de vendas.

o monday.com e seus modelos podem ajudá-lo com o rastreamento básico de leads e a automação de tarefas. Mas o ClickUp e seus modelos permitem que você construa seu próprio ecossistema de CRM, o que faz toda a diferença entre follow-ups perdidos e negócios fechados.

Os modelos de CRM da ClickUp oferecem personalização profunda, IA avançada e escalabilidade para processos de vendas complexos. Cada modelo pode ser adaptado ao seu fluxo de trabalho e ajuda você em todas as etapas do seu CRM e processo de vendas — desde a captura de dados de clientes até a previsão de receita — em um espaço de trabalho unificado.

Mantenha-se organizado e cresça sem limites. Comece com o Monday, mas feche com o ClickUp!