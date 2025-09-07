Modelos gratuitos de cronograma de filmagem para planejar e organizar a produção cinematográfica

Luzes...⚡

Câmera... 🎥

Caos? 👻

Não com o modelo de cronograma de filmagem certo.

Quer você esteja filmando um curta-metragem estudantil ou gerenciando uma produção de longa-metragem, manter-se atualizado com o cronograma de produção do filme é fundamental para evitar tomadas perdidas, atrasos na equipe ou dias de filmagem perdidos.

Um ótimo modelo ajuda você a dividir cada cena, acompanhar os membros do elenco, gerenciar os locais de filmagem e manter sua programação diária em dia. Ele transforma o caos da pré-produção em um esforço coordenado e tranquilo, para que seu set funcione como uma câmera bem lubrificada.

Neste blog, reunimos os melhores modelos gratuitos para ajudá-lo a organizar sua filmagem, desde a primeira cena até o final, e deixar o drama para a cena.

O que são modelos de cronograma de filmagem?

Um modelo de cronograma de filmagem é um plano estruturado que mapeia cada cena da produção cinematográfica em dias e horários específicos.

Ao contrário de um calendário básico, ele abrange detalhes importantes da produção, como números das cenas, descrições das filmagens, horários de chamada do elenco e da equipe, locações, requisitos de configuração, notas sobre equipamentos e duração estimada das filmagens.

Ele oferece aos produtores, diretores assistentes e gerentes de linha uma maneira de:

Divida cada cena por número, local e hora do dia da filmagem

Coordene a disponibilidade do elenco e as responsabilidades da equipe

Gerencie o cronograma de produção, a configuração do equipamento, as mudanças de iluminação e as mudanças de locação

Acompanhe os adereços, figurinos e efeitos especiais necessários para cada cena

Reserve tempo para ensaios, refilmagens e reinicializações

Planeje levando em consideração a luz do dia, as condições climáticas e as restrições locais

Compartilhe planos diários de filmagem com horários e atribuições claros

Reduza falhas de comunicação com um cronograma centralizado e atualizado

Basicamente, ele substitui notas dispersas e atualizações manuais por uma única visualização estruturada, para que sua equipe saiba exatamente o que está acontecendo, onde e quando.

O que torna um modelo de cronograma de filmagem bom?

Nem todos os cronogramas de produção cinematográfica mantêm as filmagens dentro do planejado. Os melhores modelos vão além dos blocos de tempo básicos — eles dão à sua equipe espaço para respirar, flexibilidade e clareza quando algo muda no meio das filmagens.

Aqui está o que diferencia um modelo de filmagem confiável dos demais:

Tempo de buffer integrado entre as configurações para evitar atrasos consecutivos

Visualizações rápidas do progresso diário e semanal (para que você possa corrigir o rumo antecipadamente)

Campos editáveis para refletir mudanças de última hora no elenco, alterações de locações ou cenas cortadas

Colunas para status de prioridade para manter os itens não negociáveis em destaque

Detalhes diários claros que se alinham com o cronograma geral do seu projeto

Formatos compartilháveis para que todos, do chefe de iluminação ao assistente de direção, trabalhem com base no mesmo plano

Modelos que oferecem esse nível de clareza mantêm as equipes de produção focadas na execução, e não na correção de erros evitáveis.

👀 Você sabia? Em Ontário, no Canadá, 138 séries de TV nacionais foram produzidas em 2023, gerando mais de US$ 639 milhões em receita. Esse volume não é possível sem um planejamento rigoroso!

📖 Leia também: Como escrever um roteiro para um vídeo que envolva os espectadores

Modelos de cronograma de filmagem

Se você está procurando maneiras de manter a sanidade mental durante um cronograma de filmagem, experimente o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, para gerenciá-lo.

Seus recursos, uso gratuito de modelos de IA como ChatGPT, Claude e outros + uma infinidade de modelos personalizáveis evitam que mudanças de última hora no roteiro, adereços perdidos e atrasos na montagem do cenário atrapalhem o seu dia.

Aqui estão os melhores modelos de cronograma de filmagem do ClickUp e outras fontes:

1. Modelo de calendário de pré-produção do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize a preparação da sua filmagem com o modelo de calendário de pré-produção do ClickUp

O modelo de calendário de pré-produção do ClickUp oferece aos cineastas uma estrutura clara para planejar cada detalhe antes do dia da filmagem. Ele foi projetado para manter as tarefas, prazos e contribuições criativas organizados em um só lugar, para que as equipes de produção possam se concentrar na execução, em vez de ficarem atrás de atualizações.

Com este modelo, você pode:

Use a Visualização Gantt para mapear os cronogramas de pré-produção, incluindo elenco, seleção de locações e planejamento de filmagem

Mapeie todas as datas importantes da produção, incluindo dias de filmagem, prazos e marcos importantes, com a Visualização de Calendário

Programe e atribua tarefas para cada fase do processo de produção — pré-produção, produção e pós-produção — com o Calendário ClickUp

Monitore a prontidão da filmagem usando status personalizados , como Bloqueado, A fazer, Em andamento e Concluído

🔑 Ideal para: Equipes de produção que desejam gerenciar cronogramas apertados antes das filmagens usando técnicas práticas de gerenciamento de tempo.

2. Modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina as prioridades das tarefas e a disponibilidade com o modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Dividir o seu dia em segmentos focados é uma maneira comprovada de manter o controle durante a pré-produção ou a preparação da filmagem. O modelo de divisão de cronograma do ClickUp ajuda os cineastas a organizar o tempo em torno de tarefas importantes, como cenas, planejamento ou preparação, levando em consideração a disponibilidade pessoal e as necessidades de locação.

Com este modelo, você pode:

Use a Visualização de Atividades para registrar tarefas relacionadas à produção, trabalhos preparatórios ou sessões de roteiro

Configure cronogramas estruturados para os dias de filmagem usando a visualização do formulário de programação

Planeje blocos específicos para cada local com a Visualização de Locais para configuração ou reconhecimento de cenas

Alterne entre as visualizações mensal, semanal ou diária para se adaptar às mudanças nos cronogramas

Acompanhe o status das filmagens programadas usando tags como Cancelado, Concluído, Em andamento e A fazer

Ajuste os planos rapidamente, mantendo seu cronograma completo visível à primeira vista

🔑 Ideal para: Cineastas e equipes criativas que preferem blocos de tempo estruturados em vez de aplicativos de planejamento diário para mapear as atividades de preparação, roteiro e produção das filmagens.

🎥 Planeje sua agenda de filmagem e sua agenda de pré e pós-produção com facilidade usando o Calendário com inteligência artificial do ClickUp.

💡 Bônus: Como assistente de filmagem, se você deseja: Pesquise instantaneamente arquivos no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo para ideias de roteiro Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

3. Modelo de cronograma de trabalho dos funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as funções e cargas de trabalho com o modelo de cronograma de trabalho dos funcionários do ClickUp

Planejar turnos para editores, assistentes e equipe de filmagem pode se tornar complicado rapidamente, especialmente com e-mails e planilhas. O modelo de cronograma de trabalho dos funcionários do ClickUp simplifica isso, oferecendo uma maneira estruturada de alinhar a disponibilidade, gerenciar horários de chamadas sobrepostos e acompanhar as principais responsabilidades em um só lugar.

Com este modelo, você pode:

Visualize as cargas de trabalho da equipe com a Visualização da Capacidade dos Funcionários para evitar esgotamento ou lacunas

Planeje o suporte semanal às filmagens, o transporte e as tarefas administrativas usando a Visualização da programação semanal

Atribua tarefas de trabalho e preparação com base na localização a partir da Visualização de Tarefas dos Funcionários

Use a Visualização do Quadro de Status para ver quem está disponível, ocupado ou atrasado em um piscar de olhos

Atualize o andamento das tarefas em tempo real com etiquetas de status visuais para uma melhor coordenação em sets em rápida evolução

🔑 Ideal para: Coordenadores de longas-metragens e gerentes de produção que desejam obter melhor visibilidade entre as equipes usando um software prático de programação de tarefas para atribuir, acompanhar e equilibrar as cargas de trabalho.

📮 Insight do ClickUp: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e execução atrasada. Quer você esteja enviando notas de acompanhamento ou utilizando planilhas, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

4. Modelo de cronograma de turnos de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe as rotações da equipe com o modelo de cronograma de turnos de trabalho do ClickUp

Coordenar horários de chamada, equipes de locação e equipe de apoio em dias diferentes pode consumir horas sem um sistema claro. O modelo de cronograma de turnos de trabalho do ClickUp traz estrutura ao calendário da sua equipe com visualizações flexíveis, atualizações em tempo real e acompanhamento de turnos.

Isso ajuda a tornar o planejamento diário mais eficiente, sem sobrecarregar ninguém ou perder papéis importantes.

Com este modelo, você pode:

Organize filmagens em locações ou configurações de estúdio com a Visualização da Programação de Turnos

Crie tarefas para cada turno e atribua-as aos membros da equipe, facilitando a alocação de turnos e o acompanhamento das responsabilidades

Monitore as atualizações de status em tempo real para evitar lacunas na cobertura ou refilmagens

Atribua funções de forma clara e acompanhe o progresso usando status personalizados, como as etiquetas Concluído, Em andamento e A fazer

🔑 Ideal para: Assistentes de direção e chefes de equipe que gerenciam várias agendas de filmagem e precisam de uma maneira confiável de visualizar e ajustar os turnos entre os departamentos.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para gerar ideias, escrever ou editar diálogos de última hora? O ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar, editar e organizar roteiros de filmes rapidamente, fornecendo sugestões de redação com tecnologia de IA e assistência de formatação diretamente em seu espaço de trabalho. Escreva seu primeiro rascunho mais rápido — basta pedir ao ClickUp Brain

5. Modelo de cronograma horário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje as tarefas de filmagem hora a hora com o modelo de cronograma horário do ClickUp

Mesmo uma hora pode fazer a diferença quando os dias de produção são muito apertados. O modelo de cronograma por hora do ClickUp ajuda cineastas e equipes a planejar seu dia em blocos detalhados — desde a preparação dos locais e verificação dos adereços até os ensaios das cenas e intervalos.

Com este modelo, você pode:

Divida o dia de filmagem em segmentos de uma hora para cenas, preparação ou reuniões

Use os painéis do ClickUp para obter uma visão geral das horas programadas, tarefas concluídas e pagamentos, permitindo o acompanhamento e a geração de relatórios de desempenho em tempo real

Ajuste rapidamente os horários de chamada ou as ordens de tarefas com a visualização do calendário semanal

Mova as tarefas das cenas entre status personalizados, como A fazer, Em andamento, Concluído ou Cancelado

🔑 Ideal para: Produtores executivos e coordenadores de filmagem que gerenciam os cronogramas da equipe por hora, especialmente em configurações de alto esforço, como rotações de cronograma 2-2-3 ou dias de filmagem com várias cenas.

📖 Leia também: Como calcular as horas de trabalho de forma eficiente com ferramentas modernas

6. Modelo de cronograma de 24 horas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie todos os detalhes da filmagem usando o modelo de cronograma de 24 horas do ClickUp

Quando você está gerenciando filmagens consecutivas ou fazendo várias edições ao mesmo tempo, mesmo um pequeno atraso pode atrapalhar o dia inteiro. O modelo de cronograma de 24 horas do ClickUp oferece aos cineastas e equipes de produção uma visão única para mapear todas as tarefas, cenas ou sessões de preparação, hora a hora.

Ele é flexível o suficiente para se adaptar a mudanças nas planilhas de chamadas e prazos, ao mesmo tempo em que é estruturado o suficiente para manter seu dia organizado e eficiente.

Com este modelo, você pode:

Visualize todo o seu dia na Visualização do Calendário Diário e identifique intervalos de tempo entre filmagens ou tarefas

Registre as atividades concluídas para referência rápida usando a Visualização de Tarefas Concluídas

Use a Visualização da Lista de Tarefas para delinear configurações de cena, verificações de locações ou tarefas pós-produção

Acompanhe as mudanças nos planos e na produtividade ao longo do seu ciclo de 24 horas

Use o ClickUp Docs para acompanhar e analisar como você gasta seu tempo, ajudando a identificar padrões e otimizar sua rotina diária

🔑 Ideal para: Cineastas e líderes de produção que precisam de um plano claro, hora a hora, para equilibrar blocos de filmagem, chamadas da equipe e cronogramas de pós-produção — especialmente ao trabalhar com um cronograma de trabalho compactado ou 9/80.

7. Modelo de cronograma da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene as tarefas da equipe visualmente com o modelo de cronograma da equipe ClickUp

Coordenar uma equipe de filmagem, elenco ou equipe de pós-produção em vários cronogramas pode ser complicado sem um plano central. O modelo de cronograma da equipe ClickUp oferece uma visão clara das atribuições, responsabilidades pelas tarefas e prioridades semanais. Ele foi projetado para ajudar equipes criativas a planejar de forma mais inteligente, sem sobrecarregar ninguém ou perder entregas importantes.

Com este modelo, você pode:

Use a visualização da programação semanal para atribuir responsabilidades à equipe

Divida as tarefas específicas de cada departamento na Visualização da programação da equipe

Acompanhe as tarefas de produção em andamento na Visualização de Atividades do Projeto para evitar lacunas na preparação das cenas

Gerencie a disponibilidade da equipe na Visualização da carga de trabalho para equilibrar as planilhas de chamadas

Convide membros da equipe ou convidados para o seu Espaço de Trabalho para compartilhar a programação, tornando-o ideal para equipes ou famílias que coordenam atividades diárias

Combine isso com modelos de planilhas de horas trabalhadas para registrar as horas da equipe e manter o alinhamento com o cronograma

🔑 Ideal para: Gerentes de produção e diretores assistentes que precisam de total clareza sobre quem está fazendo o quê — e quando — entre a equipe, o elenco e as equipes de pós-produção.

8. Modelo de planejador de calendário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cenas e datas importantes usando o modelo de planejador de calendário do ClickUp

Os cronogramas de produção mudam rapidamente e marcos importantes podem ser perdidos sem um plano visual central. O modelo de planejador de calendário do ClickUp ajuda a mapear cenas, dias de preparação e marcos de pós-produção em um único calendário editável. Desde o acompanhamento dos próximos blocos de filmagem até o gerenciamento de prazos para entregas, este modelo mantém cada etapa em foco.

Com este modelo, você pode:

Use o Planejador Mensal para agendar dias de filmagem, reconhecimento de locações ou sprints de edição

Visualize tarefas sobrepostas ou prazos apertados na Visualização da Linha do Tempo

Acompanhe o progresso das cenas, itens de preparação ou tarefas pós-produção através do Quadro de Progresso

Divida listas de verificação de produção complexas e priorize tarefas com total clareza

Use o ClickUp Brain para analisar suas tarefas existentes, disponibilidade e prioridades para agendar automaticamente blocos de trabalho, garantindo que suas tarefas mais importantes sejam atribuídas a horários ideais sem intervenção manual

🔑 Ideal para: Produtores de vídeo, coordenadores ou estudantes que planejam calendários de produção detalhados, seja para conciliar vários cronogramas ou gerenciar fluxos de trabalho contínuos de pós-produção.

💡 Dica profissional: Sempre reserve um intervalo de 15 a 30 minutos entre as cenas. Mesmo com o melhor planejamento, atrasos inesperados acontecem, seja por um problema com o figurino ou uma refilmagem não planejada.

9. Modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente as trocas de turno com o modelo de relatório de troca de turno do ClickUp

Transições suaves são essenciais quando você está lidando com filmagens consecutivas, equipes em rodízio ou encerrando um longo dia de filmagem. O modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp facilita manter todos informados. Você pode registrar atualizações importantes, acompanhar quaisquer pendências e passar o contexto para que cada equipe continue exatamente de onde a anterior parou.

Com este modelo, você pode:

Crie um espaço de projeto completo para cada turno para documentar as cenas filmadas, as tarefas pendentes e as notas importantes

Atribua responsabilidades claras às tarefas ou atualizações para que as transições da equipe ocorram sem confusão

Acompanhe o progresso de cada troca de turno usando Status personalizados para maior visibilidade

Use o Calendário ClickUp com IA para enviar lembretes aos membros da equipe sobre mudanças de turno, envio de relatórios ou revisões necessárias, ajudando todos a manterem-se dentro do cronograma e preparados para suas responsabilidades

🔑 Ideal para: Assistentes de direção e gerentes de produção que trabalham em equipes rotativas, onde práticas estruturadas de relatórios de turnos (com software de gerenciamento de turnos ) ajudam a manter todos alinhados.

10. Modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje marcos entre equipes com o modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp

O modelo de cronograma de trabalho mensal do ClickUp oferece às equipes de produção um sistema confiável para planejar o mês, desde a preparação até a conclusão. Seja para coordenar cronogramas de diferentes departamentos ou acompanhar prazos de filmagem, esse modelo ajuda a manter as entregas mensais claras e dentro do prazo, sem atualizações manuais intermináveis.

Com este modelo para planejamento de produção , você pode:

Veja todas as tarefas, prazos e eventos do mês inteiro usando a Visualização de Calendário, facilitando a identificação de períodos movimentados, lacunas e sobreposições em sua programação

Monitore as cargas de trabalho e atribuições da equipe usando a Visualização dos Membros da Equipe

Acompanhe o andamento do projeto através da Visualização Gantt

Gerencie pagamentos e despesas de filmagem por meio da visualização de acompanhamento financeiro integrada

Integre seu Google Agenda com o ClickUp e use a funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo ajustes rápidos à medida que as prioridades mudam ou os prazos são alterados

🔑 Ideal para: Diretores de cinema ou planejadores de produção que coordenam grandes equipes, locações e cenas ao longo de um mês agitado usando cronogramas estruturados e aplicativos de programação de trabalho flexíveis.

11. Modelo de cronograma 2-2-3 do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje semanas de filmagem de forma mais inteligente — use o modelo de cronograma 2-2-3 do ClickUp para equilibrar turnos, evitar o esgotamento e manter sua equipe em ação

O modelo de cronograma 2-2-3 do ClickUp ajuda as equipes de produção e os gerentes de equipe a planejar facilmente os turnos semanais, mesmo em cronogramas de filmagem complexos. Esteja você lidando com filmagens longas, alternando entre cobertura diurna e noturna ou gerenciando dias consecutivos no estúdio, este modelo mantém tudo funcionando perfeitamente.

Com modelos de gerenciamento de tempo como este, você pode:

Use a Visualização da Programação da Equipe para organizar turnos alternados e visualizar a carga de trabalho ao longo da semana

Consulte o Guia de Introdução para configurar sua rotação de turnos sem confusão

Planeje as responsabilidades diárias na Visualização de Calendário com blocos de tempo claros

Marque e categorize funções como operadores de câmera, assistentes ou equipe de iluminação com campos personalizados

Integre com o Google Agenda, Outlook ou Apple Agenda para consolidar todos os seus eventos e tarefas em um só lugar

Ajuste os cronogramas rapidamente com automações integradas e controles de arrastar e soltar

🔑 Ideal para: equipes de produção de cinema e TV que trabalham em turnos alternados ou filmagens de vários dias e desejam estruturar a rotação de pessoal para obter melhor visibilidade.

12. Modelo de planilha de horas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe facilmente as horas faturáveis com o modelo de planilha de horas diárias do ClickUp

Tempo é dinheiro. Acompanhar cada hora de trabalho da equipe ou tarefa de serviço não deve custar nada. O modelo de planilha de horas diárias do ClickUp ajuda a registrar o tempo gasto em tarefas, cenas ou entregas completas. Ele facilita o acompanhamento das horas de revisão de filmagens, o orçamento de tempo da equipe por local e o cálculo e relatório das horas de trabalho, tudo em um só lugar.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe informações detalhadas com campos personalizados, como remuneração total, horas de licença médica remuneradas, horas de férias remuneradas, taxa horária e assinatura do funcionário, proporcionando um controle minucioso sobre os registros diários de trabalho

Use o Registro Diário de Horas Trabalhadas para acompanhar as horas da equipe, incluindo turnos baseados em locações ou sessões de pós-produção

Alterne para a visualização semanal detalhada para ter uma visão geral do tempo gasto em diferentes projetos

Marque as entradas de tempo como faturáveis ou não faturáveis, facilitando o faturamento preciso ao cliente e os relatórios internos

Analise o progresso na Visualização mensal detalhada para identificar gargalos e excedentes de recursos

🔑 Ideal para: equipes criativas e gerentes de produção que gerenciam cronogramas de equipe, registros de tempo e planilhas de horas automatizadas em projetos.

13. Modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua semana com o modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Coordenar sua semana entre filmagens, edições, reuniões com a equipe e prioridades pessoais pode rapidamente se tornar uma espiral sem uma visão estruturada do seu tempo. O modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp mapeia sua disponibilidade sem suposições, para que você possa abrir espaço para o trabalho que importa e dizer não com confiança ao que não importa.

Com este modelo, você pode:

Adicione e atualize sua disponibilidade pessoal com base nos horários de chamadas, filmagens ou viagens usando a visualização Adicionar uma atividade

Obtenha uma visão geral dos horários reservados e disponíveis com a visualização Disponibilidade

Mantenha todos os compromissos relacionados à filmagem, reconhecimentos e revisões de edição visíveis em um quadro de atividades

Use o Guia de Introdução para configurar rapidamente sua lógica de programação

Acompanhe o status de disponibilidade em quatro etapas: Programado, Concluído, Feito, Cancelado

🔑 Ideal para: Criadores que gerenciam cronogramas fragmentados entre produções, projetos pessoais e trabalhos freelance — especialmente aqueles que precisam de um melhor planejamento de recursos para equilibrar o tempo da equipe e o tempo individual.

14. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Sincronize todas as filmagens, cenas e etapas — use o modelo de cronograma de projeto do ClickUp para manter sua produção cinematográfica nos trilhos, desde a preparação até a pós-produção

O modelo de cronograma de projeto do ClickUp mantém todos os seus cronogramas sincronizados. Ele oferece uma visão clara de todas as tarefas, prazos e dependências, para que você possa gerenciar os cronogramas das cenas, as transferências e as cargas de trabalho da equipe sem perder nada.

Com este modelo de cronograma de projeto , você pode:

Divida as tarefas de produção usando a Visualização das fases do projeto para cada etapa — pré-produção, filmagem e pós-produção

Acompanhe os cronogramas entre as equipes com a Visualização do Cronograma do Projeto para uma coordenação perfeita

Veja um resumo de todas as atualizações e marcos do projeto através da Visualização do Resumo do Projeto

Atribua tarefas relacionadas a adereços, som e câmera sem interferir nos cronogramas

Acompanhe o progresso usando tags de status como Concluído, Em andamento ou A fazer

Identifique riscos ou atrasos antecipadamente, acompanhando o andamento do projeto em tempo real

🔑 Ideal para: gerentes de produção ou cineastas que gerenciam filmagens em várias fases e precisam otimizar a coordenação da equipe e o acompanhamento do cronograma do início ao fim.

15. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todas as fases com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Coordenar vários departamentos, prazos e dependências não é tarefa fácil. O modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma maneira estruturada de gerenciar resultados gerais sem perder o controle da execução diária. Desde a preparação da pré-produção até as tarefas de pós-produção, você terá uma visão clara do que está dentro do cronograma e do que precisa da sua atenção.

Com este modelo, você pode:

Use a Visualização da Fase do Projeto para mapear cada etapa da produção com prazos relevantes e responsáveis pelas tarefas

Acompanhe questões em aberto ou atrasos na Visualização de riscos e questões para se manter proativo

Monitore as atualizações do status das tarefas de toda a equipe na Visualização do quadro de status

Atribua responsabilidades e acompanhe a execução em departamentos como direção, arte ou iluminação

Mantenha-se atualizado com lembretes automáticos para prazos, reuniões e marcos importantes, reduzindo o risco de perder entregas

Sincronize com o Google Agenda, Outlook ou Apple Agenda para ter visibilidade em tempo real das tarefas e prazos do projeto em todas as plataformas

🔑 Ideal para: Produtores ou coordenadores de produção que gerenciam cronogramas de filmagem complexos e desejam centralizar o acompanhamento do progresso, as atualizações e os resultados entre as equipes.

📖 Leia também: Gerenciamento de projetos para produção de vídeo

16. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe cenas, cronogramas e atrasos com o modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Desde alinhar sequências de cenas até agendar revisões de efeitos visuais e prazos da equipe, um plano disperso não é suficiente. O modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp oferece uma maneira centralizada de mapear as tarefas do projeto, acompanhar cronogramas e ajustar em tempo real, para que nada seja esquecido e todas as partes móveis permaneçam sincronizadas.

Com este modelo, você pode:

Envie e atribua tarefas específicas para cada cena usando o Formulário de envio de tarefas

Atribua tarefas, deixe comentários, anexe arquivos e marque membros da equipe para centralizar a comunicação e a documentação do projeto.

Monitore as dependências das tarefas e o tempo na visualização do Gantt do projeto

Use painéis, gráficos e acompanhamento do progresso para monitorar o status do projeto, identificar riscos e relatar às partes interessadas

🔑 Ideal para: gerentes de produção, assistentes de direção e estudantes de cinema que planejam fluxos de trabalho de cenas, revisam edições e acompanham a disponibilidade da equipe com análises da força de trabalho.

17. Modelo de quadro branco do cronograma do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje as fases de produção com o modelo de quadro branco de cronograma de projeto do ClickUp

O modelo de quadro branco do cronograma do projeto ClickUp oferece uma tela de arrastar e soltar para mapear tarefas, marcar momentos importantes e manter todos informados. Está planejando um filme independente ou lidando com prazos comerciais? Este modelo flexível permite que você mude de marcha rapidamente, sem perder o foco no panorama geral (ou sua sanidade).

Com este modelo, você pode:

Use a visualização da linha do tempo do plano do projeto para mapear os principais resultados, como dias de filmagem, revisões de edição e marcos da produção

Acompanhe as atualizações de status por meio de um sistema simples de Aberto x Concluído, criado para edições rápidas

Colabore visualmente com colegas de equipe e parceiros externos com os quadros brancos do ClickUp

Defina e revise as principais datas de entrega para se adequar a cronogramas em evolução ou atrasos inesperados

Use subtarefas aninhadas e prioridades para planejar tarefas em camadas, como preparação de locações ou cortes de cena

Mantenha-se alinhado com produtores, editores e equipe usando alterações e alertas em tempo real

🔑 Ideal para: Equipes de produção e cineastas que precisam de uma maneira flexível e visual de criar e gerenciar seu plano de projeto, desde o conceito até a edição final.

18. Modelo de cronograma de projeto criativo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um storyboard com seus prazos usando o modelo de cronograma de projeto criativo do ClickUp

Os projetos criativos avançam rapidamente e em todas as direções. O modelo de cronograma de projetos criativos do ClickUp ajuda você a traçar cada etapa do processo de produção em um quadro branco flexível. Da pré-produção ao pós-lançamento, você pode acompanhar aprovações, sincronizar cronogramas e ficar por dentro de cada detalhe sem perder nada.

Com modelos de storyboard como este, você pode:

Use a Visualização da Linha do Tempo do Projeto Criativo para planejar cronogramas de cenas, edições e tarefas multifuncionais ao longo do ciclo de vida da produção

Atribua tarefas com duração estimada aos membros da equipe para um melhor planejamento da largura de banda

Acompanhe marcos e obstáculos em tempo real usando subtarefas aninhadas e atualizações de status

Mantenha-se alinhado com os colaboradores por meio de comentários embutidos e prazos compartilhados

Visualize o progresso criativo desde a apresentação até a entrega, mesmo que o escopo do projeto mude

Atualize e adapte seu cronograma com facilidade usando a integração Gantt de arrastar e soltar do ClickUp

🔑 Ideal para: Líderes criativos, produtores ou estudantes que gerenciam projetos multifásicos, nos quais o gerenciamento de licenças se sobrepõe a fluxos de trabalho com prazos definidos e exige visibilidade clara do cronograma entre as equipes.

19. O modelo de orçamento de filme do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os custos de produção de forma clara com o modelo de orçamento cinematográfico do ClickUp

Desde estimativas de pré-produção até reconciliações no dia da conclusão, toda equipe de filmagem precisa de um orçamento sólido para manter os projetos financeiramente saudáveis. O modelo de orçamento de filme do ClickUp oferece aos cineastas uma maneira centralizada de detalhar despesas, monitorar o status dos pagamentos e realocar recursos conforme as demandas de produção mudam.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe a divisão dos custos por fase de produção usando a Visualização de Despesas por Fase

Use a Visualização do Status de Pagamento para gerenciar reembolsos, dívidas pendentes e pagamentos concluídos em um só lugar

Capture e visualize informações detalhadas do orçamento para cada item com campos personalizados, como etapas da produção do filme, descrição, custo unitário, custo total e categoria

Defina e atualize o status dos itens, como Pago, Pendente e A pagar, para total transparência

Use o ClickUp Goals para definir e monitorar os limites orçamentários para cada categoria, ajudando você a permanecer dentro das restrições financeiras e evitar excedentes

🔑 Ideal para: Cineastas, produtores independentes e gerentes de produção que precisam de uma maneira confiável e descomplicada de gerenciar gastos, especialmente aqueles que acompanham custos entre departamentos e funções sem depender exclusivamente do Google Sheets.

🧠 Curiosidade: Antes mesmo de O Diabo Veste Prada ser publicado, a Fox 2000 adquiriu os direitos do filme em um acordo preventivo após ler 100 páginas e um resumo.

20. Modelo de cronograma de filmagem da Wrapbook

via Wrapbook

*o modelo de cronograma de filmagem do Wrapbook oferece aos cineastas uma estrutura simples para organizar as cenas diárias, o elenco, os locais e a logística das filmagens. Ele inclui campos estruturados para números de cena, descrições, horários de filmagem (dia/noite), requisitos do elenco e notas de produção, facilitando a coordenação das filmagens e minimizando a confusão no set.

Além disso, seu design simples o torna perfeito para impressão ou edições digitais rápidas.

Com este modelo, você pode:

Divida o roteiro de filmagem em cronogramas diários para maior clareza

Atribua membros do elenco e da equipe a cenas e locais específicos

Acompanhe o progresso e ajuste os planos à medida que a produção evolui

Garanta que todos os detalhes da produção estejam acessíveis em um só lugar

Otimize a comunicação entre os departamentos para dias de filmagem mais tranquilos

🔑 Ideal para: Cineastas iniciantes ou produtores independentes que procuram uma maneira simples de gerenciar as filmagens diárias sem se perderem em ferramentas complexas.

21. Modelo de cronograma de filmagem em Excel por gerente de projetos

via ProjectManager

Este modelo baseado em Excel do ProjectManager apresenta os detalhes do dia de filmagem em uma grade simples, facilitando o registro do status, tempo e detalhes de produção de cada cena. Com colunas para duração da cena, local, elenco, equipamento e notas, é uma opção prática para equipes pequenas que precisam acompanhar a logística da filmagem rapidamente, sem precisar lidar com softwares de programação complexos.

Com este modelo, você pode:

Liste todas as cenas, datas de filmagem e locais em uma tabela clara

Adicione colunas personalizadas para adereços, figurino ou notas

Filtre e classifique por elenco, local ou dia de filmagem para referência rápida

Atualize os cronogramas em tempo real e compartilhe com a equipe

Baixe ou imprima cronogramas para usar no set

🔑 Ideal para: Cineastas independentes, estudantes de cinema ou assistentes de direção que procuram um formato simples, semelhante a uma planilha, para registrar os detalhes essenciais do dia de filmagem.

22. Modelo de cronograma de produção da BBC

via BBC

O Modelo de Cronograma de Produção da BBC é um documento de planejamento do dia da filmagem que pode ser impresso, destinado a filmagens menores e produções educacionais. Ele inclui campos importantes para funções da equipe, locais de filmagem, instruções, listas de verificação de equipamentos e um cronograma de filmagem profissional detalhado, dividido em blocos de tempo.

O layout é simples, direto e criado para oferecer clareza — útil para aqueles que preferem a logística com papel e caneta nos dias de filmagem.

Com este modelo, você pode:

Descreva todo o processo de produção, incluindo pré-produção, filmagem e pós-produção

Atribua tarefas e prazos a departamentos ou indivíduos

Acompanhe o progresso com atualizações de status e marcadores de marcos importantes

Ajuste os cronogramas conforme necessário para cumprir as metas de entrega

Use como documento principal para reuniões regulares de produção

🔑 Ideal para: Cineastas, estudantes de cinema ou programas de mídia escolar que precisam de um cronograma imprimível para produções de pequena escala com planejamento claro de horários.

23. Modelo de cronograma de filmagem da Scribd

via Scribd

O modelo de cronograma de filmagem do Scribd oferece um layout simples, no estilo de planilha, que mapeia cada dia de filmagem por número de cena, hora do dia (dia/noite), tipo de locação (interior/exterior) e elenco necessário.

Ele foi criado para ser uma referência rápida no set e funciona bem como um resumo das necessidades de produção ao longo de vários dias. Sem detalhes desnecessários, apenas as informações essenciais que ajudam as equipes a se manterem alinhadas.

Com este modelo, você pode:

Simplifique a divisão do roteiro por cena e local

Registre horários de chamada, atribuições do elenco e notas especiais

Acompanhe as cenas concluídas e atualize os cronogramas em tempo real

Compartilhe os cronogramas digitalmente ou imprima-os para referência no set

🔑 Ideal para: Assistentes de direção ou gerentes de produção que procuram um documento simples para mapear filmagens de vários dias com o mínimo de complicações de formatação.

24. Modelo profissional de folha de chamada da Set Hero

via Set Hero

Conduza sua filmagem com precisão com o Modelo de Folha de Chamada Profissional da Set Hero. Com campos claros para horários de chamada, locais de filmagem, clima e detalhes do elenco, ele mantém todos informados. Seu layout em estilo prancheta é fácil de atualizar e compartilhar, para que cada chefe de departamento saiba exatamente onde estar e quando.

Com este modelo, você pode:

Gere planilhas de chamada para cada dia de filmagem com detalhes automatizados das cenas e da equipe

Inclua informações sobre o clima, estacionamento e emergências para cada local

Distribua folhas de chamada por e-mail ou celular para acesso instantâneo

Acompanhe as confirmações e respostas do elenco e da equipe

Mantenha um padrão profissional para a comunicação no set

🔑 Ideal para: Equipes de produção que coordenam dias de filmagem complexos, especialmente aquelas que trabalham com elencos e equipes maiores, exigindo um gerenciamento rigoroso de tempo e localização.

25. Modelo de cronograma de filmagem de vídeo da Reflection Software

via Reflection Software

O Modelo de Cronograma de Filmagem de Vídeo da Reflection Software é um modelo codificado por cores que simplifica a logística do dia da filmagem com colunas para horários de chamada, nomes dos talentos, instruções de figurino e detalhes do cenário. Ele foi criado para oferecer clareza, para que seu elenco e equipe saibam exatamente quando comparecer, o que vestir e o que estão filmando.

Com este modelo, você pode:

Planeje os dias de filmagem, os locais e os equipamentos necessários

Atribua tarefas aos membros da equipe e acompanhe sua conclusão

Atualize os cronogramas conforme as necessidades de produção mudarem

Centralize todas as informações da filmagem para facilitar o acesso

Melhore a coordenação entre as equipes criativas, técnicas e de produção

🔑 Ideal para: Equipes de produção que filmam vídeos de treinamento, entrevistas ou filmagens corporativas que exigem consistência no guarda-roupa e clareza no elenco em cronogramas apertados.

Execute produções mais tranquilas, do roteiro à tela, com o ClickUp

A produção cinematográfica raramente funciona no piloto automático. As coisas podem sair dos trilhos rapidamente entre mudanças nos dias de filmagem, alterações nos roteiros e atualizações dispersas da equipe. É aí que o ClickUp entra em cena — não como mais uma ferramenta para gerenciar, mas como o único lugar para gerenciar tudo.

Esteja você planejando uma filmagem de vários dias, acompanhando orçamentos ou coordenando edições de pós-produção, os modelos do ClickUp oferecem mais do que apenas um agendamento básico.

Eles combinam recursos avançados de gerenciamento de projetos com formatos flexíveis, como listas, quadros, calendários e quadros brancos, que se adaptam ao seu fluxo de trabalho de produção. E com o Calendário de IA do ClickUp, você pode otimizar o planejamento, ficar por dentro dos prazos e manter seu filme nos trilhos, da pré-produção à pós-produção.

Inscreva-se no ClickUp para manter sua próxima produção clara, controlada e criativamente precisa.