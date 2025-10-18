Modelo gratuito de notas de reunião do Evernote para organizar discussões

Você saiu da reunião sentindo-se no controle da situação.

Agora, dois dias depois, tudo o que você tem é uma memória confusa e nenhuma anotação.

Um modelo de notas de reunião do Evernote garante que isso nunca mais aconteça.

E se você quiser algo mais do que apenas um lugar para anotar atas de reuniões? O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece modelos que transformam suas notas em ações práticas. 🤩

Vamos começar! 💪

Os melhores modelos de notas de reunião do Evernote em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de notas de reunião do Evernote e do ClickUp:

O que é um modelo de notas de reunião do Evernote?

Um modelo de notas de reunião do Evernote é um layout pré-projetado e reutilizável dentro da ferramenta para ajudar os profissionais a capturar e estruturar rapidamente informações importantes das reuniões.

Esses modelos de notas de reunião geralmente incluem seções dedicadas aos detalhes da reunião, como data, hora, participantes, agenda, pontos de discussão, decisões, itens de ação e próximas etapas.

O que torna um modelo de notas de reunião do Evernote bom?

Veja o que você deve procurar nos modelos do Evernote:

Comece com os detalhes da reunião: inclua campos para data, hora, local (ou link) e participantes para definir o contexto.

Descreve a agenda: Oferece uma seção para listar tópicos ou objetivos de discussão, para que todos estejam alinhados desde o início.

Deixa espaço para notas em tempo real: permite flexibilidade para capturar pontos-chave da discussão, citações ou ideias de brainstorming à medida que surgem.

Acompanha itens de ação: inclui colunas para responsáveis pelas tarefas, datas de vencimento e status para garantir a responsabilidade.

Usa formatação consistente: ajuda as equipes a examinar e revisar notas rapidamente com títulos, marcadores ou tabelas.

Adiciona uma seção de acompanhamento: Cria espaço para anotar os próximos passos, itens da agenda futura ou perguntas a serem revisadas na próxima reunião.

Inclui links ou anexos: Permite Permite integrações do Evernote com materiais de apoio, como relatórios, apresentações ou documentos.

Modelos gratuitos de notas de reunião do Evernote

Aqui estão algumas opções gratuitas da galeria de modelos do Evernote para ajudá-lo a realizar reuniões eficazes. 💁

1. Modelo de notas de reunião do Evernote

via Evernote

Este modelo de notas de reunião do Evernote oferece uma abordagem clara e estruturada para documentar as discussões e decisões da equipe. Ele divide a reunião em três partes essenciais: Detalhes da reunião, Objetivos da reunião e Notas da reunião.

A seção de metas apresenta um formato de tabela simples com caixas de seleção categorizadas por tópico, permitindo que as equipes acompanhem visualmente o progresso em tempo real.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Registre rapidamente todos os pontos essenciais da reunião com seções estruturadas para detalhes, objetivos e notas

Acompanhe visualmente o progresso em tempo real usando caixas de seleção e tabelas

Mantenha-se organizado e alinhado entre as equipes com um formato limpo e fácil de seguir

📌 Ideal para: Líderes de equipes de marketing, gerentes de projetos criativos e profissionais remotos que precisam alinhar estratégias de branding e delegar responsabilidades entre equipes.

2. Modelo de agenda do Evernote

via Evernote

Este modelo de agenda de reunião no Evernote é sua ferramenta essencial para o gerenciamento semanal do tempo. Ele estrutura seus dias com clareza e intencionalidade, usando uma tabela simples codificada por cores que mapeia toda a sua semana por hora.

Na parte superior, há uma lista de verificação de itens não negociáveis, ótima para destacar suas três principais prioridades da semana. Abaixo dela, a programação horária vai das 8h da manhã até o fim da tarde, segmentada por dia.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Planeje sua semana rapidamente com uma programação por hora codificada por cores

Destaque as principais prioridades usando a lista de verificação de itens não negociáveis

Mantenha o foco e a eficiência definindo um tempo limite para os itens da agenda

📌 Ideal para: Trabalhadores remotos ou profissionais que lidam com vários compromissos e desejam uma visão geral visual de sua semana.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para resumir o conteúdo e acelerar os acompanhamentos, uma grande vantagem para equipes remotas e gerentes que lidam com várias reuniões por semana. Exemplo de solicitação: “Resuma os pontos principais, as decisões tomadas e os próximos passos desta reunião. Crie uma lista de tarefas com responsáveis e prazos definidos. Obtenha resumos instantâneos das reuniões com o ClickUp Brain

3. Modelo de brainstorming de ideias do Evernote

via Evernote

O modelo Ideias e Brainstorming do Evernote começa com uma seção Notas de Reunião, onde você pode criar links para eventos do calendário e documentar detalhes básicos, como tópico, data e participantes.

A seção Brainstorming Kick-off prepara o terreno, apresentando metas, desafios e oportunidades. Por fim, a seção Ideas Generation oferece espaço livre para registrar todas as sugestões em tópicos ou parágrafos curtos.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Inicie sessões de brainstorming com sugestões de metas, desafios e oportunidades

Registre todas as ideias em seções flexíveis e de formato livre

Vincule eventos do calendário e participantes para uma preparação perfeita da reunião

📌 Ideal para: Líderes de equipe, planejadores de eventos e designers de produto que realizam sessões produtivas de brainstorming e reuniões sobre produtos.

4. Modelo de plano de projeto do Evernote

via Evernote

Este modelo de notas de reunião do Evernote estrutura trabalhos complexos e com várias etapas. Se você estiver gerenciando uma campanha de marketing ou um projeto para um cliente, ele divide as tarefas em partes mais fáceis de executar.

Um índice clicável na parte superior facilita a navegação entre as seções, enquanto cada fase inclui um espaço dedicado para notas de tarefas e links úteis.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Divida projetos complexos em fases acionáveis com seções de notas dedicadas

Navegue facilmente entre as seções usando um índice clicável.

Acompanhe os resultados e as contribuições da equipe em um espaço organizado.

📌 Ideal para: Escritores e coordenadores de projetos que precisam de uma maneira leve, mas eficaz, de acompanhar o progresso de várias entregas ou contribuições da equipe dentro do software de gerenciamento de reuniões.

5. Modelo de notas Cornell do Evernote

via Evernote

Este modelo de notas Cornell é um layout comprovado para quem deseja fazer anotações mais inteligentes e organizadas.

O modelo do aplicativo para anotações separa suas notas em três áreas principais: Questões essenciais, Ideias principais e Notas. Esse layout incentiva a escuta ou leitura ativa, solicitando que você faça perguntas, identifique pontos-chave e, em seguida, os desenvolva com detalhes ou exemplos de apoio.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Aumente a retenção com um layout comprovado de três colunas para perguntas, ideias principais e notas.

Incentive a escuta ativa e uma compreensão mais profunda durante reuniões ou treinamentos.

Organize e analise informações com eficiência para referência futura.

📌 Ideal para: Profissionais que participam de sessões de treinamento e desejam reter mais informações de palestras, webinars ou leituras.

6. Modelo de planejador diário do Evernote

via Evernote

Este modelo de planejador diário é uma maneira simples, mas poderosa, de controlar seu dia, um bloco de tempo de cada vez. Ele foi elaborado para guiá-lo da manhã à noite, com intervalos de tempo claramente definidos, listas de verificação para tarefas e uma coluna para links, notas ou detalhes de localização.

A estrutura é dividida nas seções Manhã e Tarde, facilitando o equilíbrio entre trabalho, pausas e tarefas pessoais. Precisa incluir um link para uma teleconferência ou diretrizes da marca? Há um espaço para isso. Tem planos para o almoço ou uma encomenda para retirar? Adicione essas notas também.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Estruture seu dia com blocos de tempo claros para as tarefas da manhã e da tarde.

Use listas de verificação e colunas de notas para gerenciar reuniões, tarefas e links.

Equilibre o trabalho e a vida pessoal com um planejador visual simples.

📌 Ideal para: Freelancers, profissionais remotos e membros de equipes ocupados que precisam de uma visão do seu dia dividida em blocos de tempo para equilibrar reuniões de projetos, trabalho intenso e tarefas.

7. Modelo de planejador semanal do Evernote

via Evernote

Com duas seções claras, Principais prioridades da semana e Divisão diária, este modelo de notas de reunião do Evernote permite que você dê um passo atrás e veja suas tarefas através de uma lente mais ampla.

Você pode organizar as responsabilidades por categoria (Trabalho, Saúde, Vida e Prazos) e identificar rapidamente o que é mais importante a cada dia. Na parte superior, a grade de prioridades ajuda você a definir o que é imprescindível. Abaixo dela, cada dia é dividido em blocos simples. Ele ainda tem um link para o seu Planejador Diário para uma visão mais detalhada.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Priorize sua semana com seções dedicadas às principais tarefas e divisões diárias.

Categorize as responsabilidades por trabalho, saúde, vida e prazos.

Conecte-se a agendas diárias para um fluxo de trabalho mais detalhado e conectado.

📌 Ideal para: Trabalhadores remotos e profissionais ocupados que desejam um sistema de planejamento flexível para equilibrar a produtividade e a vida pessoal.

💡 Dica profissional: Torne as reuniões semanais divertidas e gratificantes! Você pode: Faça um “Jogo de Previsão” pedindo a todos que prevejam o resultado de um tópico importante. O vencedor ganha elogios virtuais ou um café.

Use um distintivo de “MVP da reunião” para o melhor colaborador.

Experimente um “Início Silencioso”, em que todos leem ou refletem em silêncio antes de uma discussão.

Limitações dos modelos de notas de reunião do Evernote

Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar e que podem levá-lo a considerar o uso de alternativas ao Evernote:

Campos dinâmicos: os modelos gratuitos não suportam campos preenchidos automaticamente, como data atual, nome de usuário ou título da nota

Restrições do modelo: Você está limitado a usar um modelo por nota; não é possível misturar e combinar seções

Limites da conta Evernote: Usuários gratuitos podem criar apenas 50 notas e um caderno

Restrições de tamanho das notas: As notas criadas a partir de modelos devem ter menos de 25 MB (plano gratuito) ou 200 MB (plano pago), o que pode restringir usuários intensivos

Sem recursos de gerenciamento de tarefas: Os modelos não oferecem suporte à atribuição de tarefas, configuração de lembretes ou acompanhamento do progresso

Falta de colaboração em tempo real: ele oferece suporte a notas compartilhadas, mas você não pode coeditar um modelo ao vivo, como é possível em um software de gerenciamento de tarefas

Modelos alternativos do Evernote

Embora os modelos de notas de reunião da equipe do Evernote sejam ótimos para registrar o que foi dito, eles ficam aquém quando se trata do que acontece a seguir.

Se você está procurando um sistema mais voltado para a execução, o ClickUp pode ser uma opção mais adequada.

Além disso, com o ClickUp Meetings, você pode documentar suas discussões, atribuir tarefas de acompanhamento em tempo real, acompanhar o progresso e vincular notas diretamente a projetos maiores.

Aqui estão alguns modelos e ferramentas alternativos de notas de reunião que ajudarão você a decidir entre o Evernote e o ClickUp:

1. Modelo de ata de reunião (MoM) do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre todos os detalhes importantes antes, durante e depois das reuniões com o modelo MoM do ClickUp

O modelo ClickUp Minutes of Meeting (MoM) divide a estrutura da reunião em quatro subtarefas organizadas de forma clara: Participação, Agenda, Ações em aberto e Agenda para a próxima reunião. Isso permite que você registre quem participou, o que foi discutido, o que precisa de acompanhamento e o que deve ser priorizado na próxima vez.

O que destaca esse modelo é a Lista de verificação de avaliação pós-reunião. Ela faz as perguntas certas: A reunião começou no horário? Você cobriu todas as pautas da reunião de vendas? Todos controlaram o tempo? Esses pontos de verificação servem como uma ferramenta rápida de retrospectiva para melhorar a qualidade das reuniões ao longo do tempo, sem a necessidade de uma revisão formal.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Registre a presença, a agenda, as ações em aberto e os próximos passos em subtarefas estruturadas

Use a Lista de Verificação de Avaliação Pós-Reunião para melhorar a qualidade das reuniões ao longo do tempo

Atribua tarefas de acompanhamento e acompanhe a responsabilidade diretamente a partir de suas notas

📌 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e profissionais remotos que precisam de uma maneira estruturada e repetível de planejar e avaliar reuniões.

2. Modelo de estilo de notas de reunião do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Recorra ao modelo ClickUp Meeting Note Style para uma documentação rápida

O modelo de estilo de notas de reunião do ClickUp oferece uma estrutura simples que orienta você em todos os aspectos essenciais: data/hora/agenda da reunião, um espaço para o link da gravação, principais conclusões e, o mais importante, itens de ação.

Criado no ClickUp Docs, o layout é organizado visualmente usando blocos codificados por cores, facilitando a distinção entre as diferentes seções à primeira vista. A seção de resumo tem marcadores para maior clareza, e o bloco de itens de ação na parte inferior garante que as tarefas fiquem em destaque para acompanhamento imediato.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Documente reuniões rapidamente com blocos organizados visualmente e codificados por cores

Destaque os principais pontos e itens de ação para acompanhamento imediato

Mantenha todos os elementos essenciais, como data, agenda e link de gravação, em um documento fácil de visualizar

📌 Ideal para: Profissionais ocupados, equipes remotas e usuários avançados do ClickUp que desejam uma maneira fácil e repetível de capturar notas de reunião rapidamente.

💡 Dica profissional: use os quadros brancos do ClickUp para visualizar tópicos complexos em tempo real durante suas reuniões. Crie diagramas, gráficos ou roteiros em conjunto durante a chamada para melhorar a compreensão e a memorização. Isso também mantém as pessoas envolvidas. Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar ideias e fluxos de trabalho em tempo real

3. Modelos de notas de reunião do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta a responsabilidade com o modelo de notas de reunião do ClickUp

O modelo de notas de reunião do ClickUp foi criado para colaboração em tempo real e organização contínua da equipe. Ele oferece uma estrutura de várias páginas com seções dedicadas para Diretrizes de reunião, entradas de reuniões semanais e uma página para Reuniões diárias.

O que diferencia este modelo é seu foco abrangente em todo o ciclo de vida da reunião, englobando as fases pré e pós-reunião. Os participantes são incentivados a atualizar suas agendas com antecedência, enquanto o AI Notetaker do ClickUp contribui ao vivo durante a reunião.

Gere resumos de reuniões e itens de ação automáticos e em tempo real com o ClickUp AI Notetaker

🌟 Veja por que você vai adorar:

Colabore em tempo real com notas de reunião de várias páginas, alimentadas por IA

Organize reuniões recorrentes e reuniões diárias em um espaço centralizado

Incentive atualizações proativas da agenda e anotações em tempo real para todos os participantes

📌 Ideal para: Equipes remotas, líderes de equipe e gerentes de projeto que realizam sincronizações ou reuniões recorrentes e desejam um espaço colaborativo e centralizado.

4. Modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha a estrutura e a consistência com o modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

O modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp ajuda as equipes a otimizar reuniões que ocorrem em uma programação regular, como check-ins semanais, revisões mensais ou sincronizações contínuas de projetos. Ele começa com o essencial: data da reunião, objetivo, tags dos participantes, quorum e lista de ausentes.

A partir daí, ele o orienta por uma estrutura de reunião repetível que incentiva a reflexão, a clareza e a responsabilidade. O bloco de estrutura de reunião descreve quatro etapas consistentes da agenda: revisar discussões anteriores, definir o objetivo, descrever as tarefas e atribuir itens de ação.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Otimize reuniões semanais, mensais ou contínuas com uma estrutura repetível

Conduza as discussões com etapas consistentes da agenda e sugestões de reflexão

Atribua e acompanhe itens de ação para cada reunião recorrente

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipes remotas e equipes multifuncionais que realizam reuniões recorrentes com frequência.

💡 Dica profissional: use um cronômetro para cada item da agenda (como a técnica Pomodoro, mas para reuniões). Exemplo: 5 min: Recapitulação + objetivos

10 min: Discussão

5 min: Decisões + próximos passos O time-boxing mantém as reuniões focadas, parte integrante de equipes de alto desempenho.

5. Modelo de atas de reunião do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize as sessões em subpáginas fáceis de navegar com o modelo de atas de reuniões do ClickUp

O modelo de atas de reunião do ClickUp é ideal para equipes que valorizam a documentação e precisam de um registro abrangente de todas as suas discussões. Esse modelo de gerenciamento de tarefas organiza de forma inteligente as notas de reunião em subpáginas, com cada entrada (como Reunião 20221027) seguindo uma estrutura consistente que inclui seções importantes.

Cada subpágina inclui: um espaço para marcar os participantes com @menções, uma seção Links para gravações, tarefas e referências importantes, e uma tabela Ações a serem realizadas com formatagem organizada, incluindo responsáveis e prazos.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Organize o histórico das reuniões com subpáginas para cada sessão

Marque os participantes, vincule gravações e acompanhe as ações a serem realizadas em tabelas dedicadas

Mantenha um registro confiável de todas as discussões da equipe

📌 Ideal para: Gerentes de operações, equipes de sucesso do cliente e líderes de projetos remotos que desejam uma estrutura confiável e escalável para documentar reuniões de todos os tamanhos.

6. Modelo de agenda de reunião do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta clareza, preparação e participação alinhada com o modelo de agenda de reunião do ClickUp

O modelo de agenda de reunião do ClickUp tem como objetivo definir o tom antes do início da reunião. Ele se concentra em definir a logística e as expectativas com antecedência, evitando confusão ou perda de tempo para todos.

O modelo divide a preparação em duas seções principais: Detalhes da reunião e Participantes. A tabela Detalhes da reunião tem um layout organizado, cobrindo o tipo e o escopo da reunião, local, link, data e hora. Já a seção Participantes permite listar o facilitador, o responsável pelas anotações e os participantes, e até mesmo usar uma lista de verificação para marcar quem está presente.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Defina expectativas e funções claras antes do início das reuniões

Use tabelas organizadas para detalhes da reunião e listas de verificação dos participantes

Garanta que todos estejam preparados e alinhados com antecedência

📌 Ideal para: Líderes de equipe, assistentes executivos e profissionais remotos que precisam de uma maneira clara e estruturada de planejar reuniões com antecedência, definir funções e garantir que todos estejam alinhados.

👋🏾 Aprenda a escrever uma agenda de reunião eficaz aqui:

7. Modelo de reunião individual do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente e acompanhe sem esforço com o modelo ClickUp 1-on-1s

O modelo ClickUp 1-on-1s foi feito sob medida para conversas significativas entre funcionários e gerentes. Ele é dividido por datas de reuniões e ancorado em uma página central de Diretrizes 1-on-1, ajudando as equipes a manterem a consistência e, ao mesmo tempo, permitindo flexibilidade.

Cada página da reunião inclui seções para itens da agenda, atas da reunião e itens de ação. O fluxo é construído em torno de um processo claro de três etapas: antes da reunião individual (ambas as partes podem adicionar pontos de discussão de forma assíncrona), durante a reunião (as notas são capturadas ao vivo) e após a reunião (os itens de ação são convertidos em tarefas ou comentários diretamente do documento).

🌟 Veja por que você vai adorar:

Estruture as conversas entre funcionários e gerentes com seções antes, durante e depois

Permita que ambas as partes adicionem pontos de discussão de forma assíncrona

Converta itens de ação em tarefas ou comentários diretamente do documento

📌 Ideal para: Líderes de equipe, profissionais de RH e gerentes remotos que desejam tornar as reuniões individuais mais intencionais e rastreáveis.

8. Modelo de reuniões do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Torne suas notas acionáveis com o modelo ClickUp Meetings

O modelo ClickUp Meetings é perfeito para equipes que desejam tratar as reuniões como projetos: estruturadas, rastreáveis e orientadas para resultados. Ele organiza as notas por categorias, como Agendadas, Ações pós-reunião, Concluídas e Em andamento. Cada reunião é uma tarefa com campos para datas de vencimento, duração, sala de conferência, tipo de equipe, tags e notas.

O layout visual oferece clareza instantânea sobre o que está por vir, o que está atrasado e o que ainda está em andamento. Há até espaço para marcar o tópico da reunião (como 1:1s ou estratégia) e um campo de notas para registrar lembretes rápidos, como “Registre isso!” ou “Discuta a licença”

🌟 Veja por que você vai adorar:

Trate as reuniões como projetos com categorias e status rastreáveis

Veja instantaneamente o que está por vir, atrasado ou em andamento

Registre lembretes, tópicos e itens de ação em um layout visual

📌 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e profissionais de operações que desejam acompanhar as reuniões como qualquer outra tarefa em seu fluxo de trabalho.

9. Modelo de lista de verificação de reuniões do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Cuide de toda a logística pré-reunião com o modelo de lista de verificação de reuniões do ClickUp

O modelo de lista de verificação de reuniões do ClickUp reduz tudo ao essencial. Ele começa com uma seção Pré-reunião que contém todas as tarefas a serem concluídas antes da reunião.

Uma das partes que se destaca é o bloco Agendamento de compromissos. É uma lista de verificação simples que o orienta na seleção dos participantes, verificação de disponibilidade, finalização da data e hora e até mesmo na procura e reserva do local da reunião.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Cuide de toda a logística pré-reunião com uma lista de verificação simples e repetível

Siga passo a passo a seleção dos participantes, o agendamento e a reserva do local

Certifique-se de que nada seja esquecido antes do início da reunião

📌 Ideal para: Gerentes de operações, assistentes executivos e coordenadores de equipe que precisam de um processo simples e repetível para definir toda a logística da reunião com antecedência.

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que elimina o estresse do gerenciamento de reuniões. Com integração profunda em sua agenda, e-mails, documentos e ferramentas de projeto, o Brain MAX pode acessar instantaneamente notas de reuniões anteriores, agendas e itens de ação — para que você esteja sempre preparado. Precisa se atualizar? Basta pedir ao Brain MAX um resumo da reunião da semana passada ou uma lista de tarefas pendentes, e ele fornecerá os detalhes principais em segundos. Após as reuniões, você pode usar comandos de voz ou prompts de texto para adicionar suas próprias notas, esclarecer as próximas etapas ou criar novas tarefas diretamente a partir da discussão. O Brain MAX organiza e vincula automaticamente essas atualizações aos projetos e membros da equipe certos, define lembretes e garante que nada seja esquecido. Com pesquisa empresarial, insights contextuais e acompanhamento proativo, o Brain MAX mantém suas reuniões organizadas, acionáveis e produtivas — para que você possa se concentrar em levar o trabalho adiante, em vez de gerenciar os detalhes.

10. Modelo de notas de projeto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe sua equipe com o modelo de notas de projeto do ClickUp

O modelo de notas de projeto do ClickUp é um documento digital de uma página que abrange tudo o que é essencial no início de um projeto, desde o resumo de alto nível até as datas importantes e a responsabilidade clara. O layout começa com uma tabela organizada listando todos os identificadores principais: nome do projeto, número de referência, gerente de projeto, responsável, data da nota e data de conclusão.

A seção Resumo do projeto vai além, oferecendo espaço para definir a finalidade, os objetivos e o escopo com suas próprias palavras. Na barra lateral, você encontrará uma lista de seções relacionadas, como Escopo, Marcos, Melhores práticas e até mesmo um Aviso de nota do projeto, o que é ótimo para responsabilizar sem ser autoritário.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Inicie projetos com uma página digital para resumos, marcos e responsabilidades

Use seções vinculadas para escopo, melhores práticas e agradecimentos

Mantenha todos responsáveis com uma documentação clara do projeto

📌 Ideal para: Líderes de projeto, gerentes de contas e supervisores de equipe que desejam uma estrutura consistente e pronta para preencher para dar início a novas iniciativas.

💡 Dica profissional: Crie um “sistema operacional de reuniões” para sua equipe! Estabeleça normas como: As reuniões duram apenas 25 a 30 minutos, não 30 a 60

Tenha sempre um documento com a agenda com 24 horas de antecedência

Use sempre a mesma estrutura de tomada de decisão

Resuma os resultados no ClickUp usando IA

11. Modelo de notas de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize tópicos de aulas ou reuniões com o modelo de notas de aula do ClickUp

O modelo ClickUp Class Notes oferece uma solução simples e otimizada para suas reuniões. Originalmente projetado para estudantes, ele funciona igualmente bem para equipes que lidam com discussões contínuas, sessões multifuncionais ou workshops recorrentes.

O layout agrupa as notas em tarefas, atribuindo tags para classe (ou projeto), tipo (como seção, leitura ou grupo de estudo) e status de revisão, facilitando filtrar, classificar e encontrar o que é importante. Cada linha funciona como um mini-resumo: o tópico foi revisado? A qual sessão ou equipe ele pertence? Você obtém uma visão geral rápida sem precisar vasculhar os arquivos.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Organize discussões, workshops ou sessões de aprendizagem em andamento por tags e status

Resuma tópicos e sessões para referência rápida

Filtre e revisite notas facilmente em diferentes reuniões ou aulas

📌 Ideal para: Líderes de equipe ou profissionais remotos que desejam uma maneira estruturada, mas flexível, de documentar, marcar e revisitar discussões em diferentes reuniões, fluxos de trabalho ou sessões de aprendizagem.

12. Modelo de acompanhamento de reuniões do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todas as reuniões, equipes, reuniões individuais ou em toda a empresa com o modelo de acompanhamento de reuniões do ClickUp

O modelo ClickUp Meeting Tracker torna ridiculamente fácil acompanhar todo o calendário de reuniões da sua equipe. O layout é agrupado por data e codificado por cores de acordo com o tipo de reunião, oferecendo uma visão geral da sua semana sem precisar alternar entre aplicativos de lista de tarefas ou threads de e-mail.

Cada linha é uma tarefa dinâmica com subtarefas, responsáveis e detalhes de preparação integrados. Está planejando com antecedência? Há uma coluna para documentos vinculados e funções de facilitação. Quer refletir depois? Tudo ainda está em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai adorar:

Registre, organize e prepare-se para todas as reuniões em uma visualização codificada por cores e agrupada por data

Acompanhe subtarefas, responsáveis e detalhes de preparação para cada reunião

Reflita e planeje com antecedência com documentos vinculados e funções de facilitação

📌 Ideal para: Líderes de equipes remotas ou gerentes de operações que precisam de uma maneira altamente visível de registrar, organizar e se preparar para reuniões internas entre departamentos e formatos.

Ouça o que este usuário do ClickUp tem a dizer:

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes nos levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Melhore suas reuniões com o ClickUp

Capturar notas de reunião claras e acionáveis não precisa ser um incômodo. Usar um modelo de notas de reunião do Evernote é um ótimo primeiro passo.

No entanto, o ClickUp faz mais do que apenas armazenar suas notas. Ele as transforma em itens de ação dinâmicos e rastreáveis. Atribua tarefas, defina prazos, adicione comentários e até mesmo integre-os diretamente ao fluxo de trabalho da sua equipe. Suas notas de reunião passam a fazer parte de um panorama empresarial mais amplo, ajudando sua equipe a permanecer alinhada, no caminho certo e totalmente responsável.

Perguntas frequentes

Sim, o Evernote pode ser usado para fazer anotações de reuniões. Ele oferece uma plataforma flexível e organizada onde você pode rapidamente anotar pontos-chave, decisões e itens de ação durante as reuniões. Seus recursos, como cadernos, tags e funcionalidade de pesquisa, facilitam a organização e a recuperação de suas anotações de reuniões sempre que necessário.

O melhor formato para notas de reunião geralmente inclui a data e a hora da reunião, uma lista de participantes, a agenda ou os tópicos discutidos, os principais pontos de discussão, as decisões tomadas e as ações a serem realizadas com as responsabilidades atribuídas. O uso de marcadores ou listas numeradas pode ajudar a manter as notas claras e fáceis de acompanhar.

Para criar um modelo de nota no Evernote, comece projetando uma nota com sua estrutura preferida, como títulos para agenda, discussão e itens de ação. Quando estiver satisfeito com o layout, salve a nota como um modelo. Isso permite que você reutilize o mesmo formato para notas futuras, garantindo consistência e economizando tempo.

Para fazer anotações de alto nível em reuniões, concentre-se em registrar os principais tópicos discutidos, as decisões importantes tomadas e quaisquer ações ou tarefas de acompanhamento. Evite anotar todos os detalhes; em vez disso, resuma os pontos-chave e os resultados. Essa abordagem mantém suas anotações concisas e garante que as informações mais importantes sejam facilmente acessíveis.