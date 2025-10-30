Sunsama vs. Todoist: qual gerenciador de tarefas se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho?

Escolher o gerenciador de tarefas certo pode fazer a diferença no seu fluxo de trabalho diário.

Se você está indeciso entre o Sunsama e o Todoist, saiba que não está sozinho — ambas são ferramentas populares, mas atendem a diferentes tipos de usuários e necessidades.

Nesta comparação, detalhamos os principais recursos, preços, prós e contras e para quem cada ferramenta é mais adequada.

Se nenhuma das duas opções atender a todos os seus requisitos, mostraremos por que o ClickUp pode ser a solução completa que você está procurando.

Sunsama vs. Todoist — e a melhor alternativa em resumo

Recurso Sunsama Todoist Melhor alternativa: ClickUp Criação de tarefas Inserção manual de tarefas com planejamento estruturado Entrada de linguagem natural para inserção rápida de tarefas Criação inteligente de tarefas por meio de chat, documentos, IA e modelos Automação do fluxo de trabalho Fluxos de trabalho básicos e tarefas recorrentes Etiquetas, filtros, subtarefas e projetos Personalização completa com status, campos, dependências, tags e modelos. Integração com calendário Sincronização bidirecional com Google, Outlook e iCloud Visualização do calendário por meio de integrações Calendário com tecnologia de IA, agendamento automático de tarefas e tempo de foco Controle de tempo e timeboxing Rastreamento de tempo integrado e timeboxing manual Sem controle de tempo nativo Rastreamento de tempo nativo, comparação entre planejado e real e relatórios de produtividade. Sincronização entre plataformas Aplicativos web e desktop (móveis limitados) Sincronização completa entre dispositivos, incluindo wearables Sincronize entre desktop, celular, extensões de navegador e integrações. Colaboração em equipe Listas de tarefas compartilhadas e integração com o Slack/e-mail Projetos compartilhados com comentários e anexos Colaboração em tempo real com chat, documentos, metas e visualização da carga de trabalho Recursos de IA Sem assistência de IA Sem assistência de IA ClickUp Brain: resumos inteligentes, redação de conteúdo, agendamento automático, insights Automação Apenas processos manuais Configuração básica de tarefas recorrentes Automação completa do fluxo de trabalho com gatilhos e ações entre ferramentas Modelos Não oferecido Modelos personalizáveis para vários casos de uso Dezenas de modelos + Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar *Preços US$ 20/mês US$ 2/mês (Pro), US$ 8/mês (Business) Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que é o Sunsama?

via Sunsama

O Sunsama é um planejador diário digital projetado para ajudar profissionais a gerenciar tarefas, planejar seu dia e equilibrar as prioridades da vida profissional e pessoal.

Esta ferramenta de gerenciamento de tarefas combina sua lista de afazeres, eventos do calendário, e-mails e reuniões em uma única visualização. É ideal para indivíduos e equipes que precisam de uma programação estruturada para se manterem produtivos sem o caos de ter que lidar com vários aplicativos.

👀 Você sabia? A multitarefa pode reduzir a produtividade em até 40%.

Recursos do Sunsama

Veja como o Sunsama facilita o planejamento diário:

Recurso nº 1: Planejamento diário

via Sunsama

O Sunsama não ajuda apenas a gerenciar tarefas diárias, mas também orienta você por um processo estruturado de planejamento diário. Todas as manhãs, você é solicitado a revisar todas as suas tarefas, definir metas realistas e atribuir blocos de tempo estimados para cada atividade.

Isso garante que você não sobrecarregue sua agenda nem subestime o tempo que uma tarefa levará — uma armadilha comum conhecida como viés de falácia de planejamento. Com sua capacidade de integrar o agendamento de tarefas com uma abordagem consciente e passo a passo, o Sunsama ajuda você a manter uma carga de trabalho equilibrada e, ao mesmo tempo, progredir de forma consistente em seus objetivos.

Recurso nº 2: integração poderosa com o Google Agenda

via Sunsama

A integração do Sunsama com o Google Agenda funciona bem para profissionais que dependem de suas agendas para gerenciar o dia a dia. Ao contrário de muitas outras ferramentas de produtividade, o Sunsama oferece sincronização bidirecional, o que significa que qualquer tarefa agendada no Sunsama aparece na sua agenda e vice-versa.

Isso elimina o incômodo de atualizar manualmente várias plataformas. Além disso, ele é compatível com os calendários do Outlook e do iCloud, tornando-se um sistema de gerenciamento de tarefas que se adapta ao seu fluxo de trabalho, independentemente do aplicativo de calendário que você usa.

Recurso nº 3: Gerenciamento de tarefas

via Sunsama

Todos nós temos tarefas que precisam ser realizadas regularmente, seja um relatório semanal, uma reunião mensal da equipe ou até mesmo algo tão simples como enviar e-mails de acompanhamento. O Sunsama permite que você configure tarefas recorrentes para que você não precise inseri-las manualmente todas as vezes.

Além disso, permite importar tarefas de outras ferramentas, como Trello, Asana e ClickUp, mantendo todo o seu trabalho organizado em um só lugar. A melhor parte? As tarefas importadas permanecem sincronizadas em todas as plataformas conectadas, então você não precisa se preocupar em atualizá-las separadamente.

💡 Dica profissional: Ao bloquear o tempo no Sunsama, sempre adicione um intervalo de 15 minutos entre as tarefas. Isso leva em conta atrasos inesperados e evita que sua programação seja prejudicada.

Recurso nº 4: Monitoramento de tempo e timeboxing

via Sunsama

O Sunsama vai além dos aplicativos simples de lista de tarefas, oferecendo recursos integrados de controle de tempo e timeboxing. O controle de tempo permite que você monitore o tempo gasto em tarefas e projetos específicos, ajudando a identificar gargalos e melhorar a eficiência.

Por outro lado, o timeboxing permite que você programe tarefas diretamente em sua agenda, garantindo que cada atividade tenha um intervalo de tempo dedicado. Essa abordagem é particularmente útil para gerenciar projetos complexos, pois garante que tarefas de alta prioridade não sejam esquecidas.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis na sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho excessivo!

Recurso nº 5: Colaboração em equipe

Integrações como Slack, Microsoft Teams, Gmail e Outlook permitem converter e-mails e mensagens em tarefas acionáveis. Isso significa menos e-mails esquecidos e menos distrações.

Além disso, os recursos de colaboração em equipe do Sunsama facilitam o compartilhamento de tarefas e a coordenação com colegas. Seja para atribuir responsabilidades ou acompanhar tarefas, o Sunsama oferece uma abordagem estruturada para manter tudo sob controle.

Preços do Sunsama

Gratuito: 14 dias de avaliação

Assinatura anual: US$ 16/mês

Assinatura mensal: US$ 20/mês

📖 Leia também: Alternativas e concorrentes gratuitos do Sunsama

O que é o Todoist?

via Todoist

O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas projetado para ajudar os usuários a organizar, priorizar e concluir suas tarefas com facilidade. Seja você um profissional lidando com prazos, um estudante acompanhando suas tarefas ou apenas alguém tentando manter o controle da vida cotidiana, o Todoist oferece uma maneira estruturada, mas flexível, de gerenciar tarefas com eficiência.

Com sua interface minimalista e fácil de usar e automação poderosa, o Todoist ajuda você a manter o foco, a organização e o controle, mesmo quando sua lista de tarefas fica enorme. Além disso, com a sincronização entre desktop, celular e até dispositivos vestíveis, suas tarefas estão sempre ao seu alcance.

Recursos do Todoist

Veja o que destaca o Todoist:

Recurso nº 1: Entrada em linguagem natural

via Todoist

Digitar tarefas manualmente pode ser tedioso, mas o Todoist torna o processo intuitivo com a entrada de linguagem natural.

Em vez de clicar nos menus, basta digitar “Enviar relatório todas as segundas-feiras às 10h” e o aplicativo automaticamente o agenda como uma tarefa recorrente. Esse recurso economiza tempo e torna a adição de tarefas tão fácil quanto escrever uma nota.

Recurso nº 2: sincronização entre plataformas

via Todoist

Um gerenciador de tarefas só é útil se estiver disponível, e o Todoist se destaca pela acessibilidade em várias plataformas.

O aplicativo sincroniza perfeitamente entre desktops, celulares, tablets, smartwatches, complementos de e-mail e extensões de navegador, permitindo que os usuários fiquem atualizados onde quer que estejam.

Seja adicionando uma tarefa pelo aplicativo móvel, verificando as tarefas pendentes em um laptop ou usando comandos de voz em um smartwatch, o Todoist garante que tudo fique atualizado em tempo real.

Recurso nº 3: Agendamento e organização de tarefas

via Todoist

O Todoist oferece ferramentas de agendamento e organização para você manter suas tarefas em dia.

Prazos e lembretes recorrentes garantem que tarefas importantes sempre permaneçam priorizadas, enquanto projetos, seções e subtarefas permitem uma estruturação detalhada do trabalho.

Você pode categorizar tarefas usando rótulos e filtros, facilitando a localização de tarefas com base na urgência, prioridade ou contextos específicos.

💡 Dica profissional: use as subtarefas e a hierarquia de projetos do Todoist para dividir projetos grandes em etapas gerenciáveis. Isso evita sobrecarga e facilita o acompanhamento do progresso.

Recurso nº 4: Colaboração em equipe

via Todoist

O Todoist não é apenas uma ferramenta para aumentar sua produtividade pessoal, mas também foi projetado para a colaboração em equipe. Você pode criar projetos compartilhados, atribuir tarefas a membros específicos da equipe e adicionar comentários e anexos para manter as discussões organizadas dentro das tarefas.

O registro de atividades garante transparência, permitindo que os membros da equipe acompanhem as alterações e atualizações sem esforço. Esses recursos mantêm os grupos alinhados e produtivos, sem depender de cadeias de e-mails dispersas ou várias ferramentas de comunicação.

Recurso nº 5: modelos personalizáveis

Para aqueles que precisam de um ponto de partida estruturado, o Todoist oferece modelos personalizáveis adaptados a diferentes fluxos de trabalho.

Se você precisa de uma agenda de reuniões, um rastreador de projetos, um calendário de gerenciamento de projetos ou um rastreador de hábitos, esses modelos pré-concebidos do Todoist ajudam a configurar tarefas instantaneamente.

Esse recurso é um truque de produtividade para equipes de negócios, estudantes e empreendedores, pois fornece uma estrutura pronta para se manter organizado sem perder tempo com configurações manuais.

Preços do Todoist

Iniciante: Grátis

Pró: US$ 2/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Todoist

Sunsama vs. Todoist: comparação de recursos

Está escolhendo entre o Sunsama e o Todoist? Tudo depende de como você prefere organizar o seu dia.

Recurso nº 1: Planejamento diário e integração com calendário

Sunsama: Além das integrações de calendário, a visualização do calendário do Sunsama fica em destaque, permitindo que você veja os eventos do calendário junto com as tarefas para um bloqueio de tempo realmente eficaz. Essa representação visual ajuda a criar um plano diário realista que leva em conta todos os compromissos.

Todoist: embora ofereça integrações com calendários, não tem a mesma abordagem guiada — as tarefas são agendadas, mas não incorporadas em um fluxo de trabalho diário passo a passo, como no Sunsama.

🏆 Vencedor: Quando se trata de organização de calendários, o Sunsama leva a melhor.

Recurso nº 2: Recursos de gerenciamento de tarefas

Sunsama: oferece um gerenciamento de tarefas sólido, mas enfatiza mais o fluxo de trabalho diário do que sistemas organizacionais complexos. Embora possa gerenciar e organizar tarefas de forma eficaz, carece de alguns dos recursos mais avançados de filtragem e classificação do Todoist.

Todoist: Os recursos de gerenciamento de tarefas com IA, como a compreensão de linguagem natural para a criação de tarefas, são incomparáveis. Além disso, seu sistema organizacional, que inclui projetos, subtarefas, rótulos, filtros e prioridades, oferece um fluxo de trabalho sólido para organizar tarefas sem sobrecarregar os usuários.

🏆 Vencedor: As tarefas do Todoist vencem esta rodada!

Recurso nº 3: Colaboração em equipe

Sunsama: as equipes podem compartilhar canais, ver os planos diários uns dos outros e coordenar-se de forma mais eficaz. No entanto, não possui recursos como atribuição de tarefas, discussões em equipe ou compartilhamento de arquivos, o que o torna menos ideal para o gerenciamento de tarefas em equipe.

Todoist: oferece ferramentas robustas de colaboração em equipe, incluindo projetos compartilhados, atribuição de tarefas, comentários em tempo real e acompanhamento do progresso. No entanto, não oferece a visibilidade do calendário e a transparência da carga de trabalho que o Sunsama oferece.

🏆 Vencedor: Empate! A escolha depende inteiramente das suas necessidades.

Sunsama: concentra-se em integrações profundas e orientadas para o fluxo de trabalho que permitem extrair tarefas de ferramentas como Asana, Trello, Jira e GitHub, visualizando-as e gerenciando-as juntamente com o seu calendário.

O Todoist oferece inúmeras integrações (mais de 200) com outras ferramentas de produtividade por meio de conexões nativas e Zapier, incluindo Slack, Gmail e Google Agenda.

🏆 Vencedor: Empate! O Sunsama tem integrações mais profundas com ferramentas de gerenciamento de projetos, enquanto o Todoist se conecta a um ecossistema mais amplo.

Sunsama vs. Todoist no Reddit

Nada ajuda mais do que uma avaliação honesta dos usuários, certo? Bem, fomos ao Reddit para ver o que as pessoas tinham a dizer sobre o Sunsama e o Todoist, e aqui está o que descobrimos.

No r/productivity, um usuário, Rejendra2124, destaca os recursos de bloqueio de tempo do Sunsama.

Eu pessoalmente usei o Sunsama para bloquear tempo e isso mudou completamente minha produtividade e organização.

Eu pessoalmente usei o Sunsama para bloquear tempo e isso mudou completamente minha produtividade e organização.

Enquanto outro usuário, littlelorax, aponta o Todoist como a melhor opção para gerenciamento de tarefas.

... Encontrei essa solução através do Todoist. Adoro poder usar atalhos de teclado e adicionar coisas rapidamente usando linguagem natural, em vez de clicar em milhares de menus suspensos. Ele não faz necessariamente o bloqueio de tempo, mas esse método nunca funcionou para mim de qualquer maneira. Mas posso definir datas de vencimento, tarefas recorrentes e ter uma visão geral de tudo o que tenho que fazer naquele dia, independentemente da área da minha vida em que se insere.

... Encontrei essa solução através do Todoist. Adoro poder usar atalhos de teclado e adicionar coisas rapidamente usando linguagem natural, em vez de clicar em milhares de menus suspensos. Ele não faz necessariamente o bloqueio de tempo, mas esse método nunca funcionou para mim de qualquer maneira. Mas posso definir datas de vencimento, tarefas recorrentes e ter uma visão geral de tudo o que tenho que fazer naquele dia, independentemente da área da minha vida em que se insere.

Quer uma avaliação do Sunsama feita por um especialista? Veja o que o fundador do Sunsama, sunsamahq, diz no r/msp.

…O Sunsama é, na verdade, um planejador diário e funciona melhor quando você tem uma ferramenta separada como seu sistema de registro de projetos. Dessa forma, você pode planejar suas tarefas de longo prazo na outra ferramenta e planejar apenas algumas coisas que fará todos os dias no Sunsama.

…O Sunsama é, na verdade, um planejador diário e funciona melhor quando você tem uma ferramenta separada como seu sistema de registro de projetos. Dessa forma, você pode planejar suas tarefas de longo prazo na outra ferramenta e planejar apenas algumas coisas que fará todos os dias no Sunsama.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Sunsama e ao Todoist

Se você ainda está indeciso entre o Sunsama e o Todoist ou procura uma alternativa que combine os melhores recursos dos dois aplicativos, não procure mais: o ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho!

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos abrangente, com um conjunto completo de recursos projetados para aumentar a produtividade, otimizar fluxos de trabalho e facilitar a colaboração.

Seja para gerenciar tarefas pessoais ou supervisionar projetos complexos em equipe, veja como o ClickUp facilita sua vida.

Vantagem nº 1 do ClickUp: crie tarefas em segundos

Esqueça as listas de verificação básicas — as tarefas do ClickUp são criadas para o trabalho real. Ao contrário do sistema de tarefas simples do Todoist ou do planejador diário do Sunsama, o ClickUp permite que você personalize totalmente seu fluxo de trabalho com subtarefas, dependências e campos específicos do projeto.

Mantenha o controle de todas as tarefas com fluxos de trabalho personalizáveis com o ClickUp Tasks.

Você pode otimizar essas tarefas com status personalizados, campos personalizados e tags para destacar prioridades e acompanhar o progresso. A melhor parte? Você pode criar a tarefa em praticamente qualquer lugar, como no ClickUp Chat e no ClickUp Docs integrados, ou pode até mesmo deixar que a IA faça isso por você.

Precisa de uma visão geral? Alterne entre a visualização do quadro do ClickUp, a visualização da lista, a visualização do calendário do ClickUp e muito mais para gerenciar tudo, desde tarefas diárias até projetos de longo prazo.

Vantagem do ClickUp nº 2: controle inteligente do tempo exatamente onde você trabalha

O maior problema que as pessoas enfrentam no planejamento diário é não saber onde seu tempo vai parar.

O recurso ClickUp Project Time Tracking permite registrar horas, comparar o trabalho planejado com o real e gerar relatórios detalhados de produtividade diretamente nas tarefas. Isso ajuda a controlar as horas faturáveis e garante que o trabalho seja concluído dentro do prazo.

Acompanhe o tempo automaticamente ou manualmente com o ClickUp Project Time Tracking.

Vantagem nº 3 do ClickUp: assistência de IA sempre que você precisar

Já desejou que sua ferramenta de produtividade pudesse pensar antecipadamente por você? O ClickUp Brain faz exatamente isso.

Ele otimiza seu fluxo de trabalho automatizando tarefas repetitivas, gerando sugestões inteligentes e fornecendo resumos instantâneos.

Está com dificuldades em uma tarefa? Peça ao ClickUp Brain atualizações em tempo real sobre sua equipe, insights do projeto ou relatórios gerados automaticamente. É como ter um assistente pessoal que entende seu trabalho.

Aqui está um exemplo do ClickUp Brain em ação 👇🏼

Obtenha informações de suas tarefas e conversas usando o ClickUp Brain.

Se você pensava que isso era tudo que o Brain fazia, você terá uma surpresa! Quantas vezes você já teve dificuldade para escrever conteúdo e ficou indeciso entre LLMs como ChatGPT, Gemini e Claude? Bem, adivinhe só? O ClickUp traz todas essas ferramentas para o seu espaço de trabalho!

Acesse todas as suas ferramentas de IA favoritas com o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain MAX, o superaplicativo de IA para desktop, usa IA avançada para automatizar, priorizar e resumir suas tarefas, tornando o gerenciamento de tarefas mais rápido e inteligente.

Ele também permite que você gerencie o trabalho por meio do Talk-to-Text, integra-se aos seus documentos e calendário e oferece recomendações personalizadas e relatórios automatizados — tudo em um só lugar.

Vantagem do ClickUp nº 4: gerencie calendários sem esforço

Gerenciar sua agenda não deve parecer um segundo trabalho.

O ClickUp Calendar, com tecnologia de IA, elimina os fluxos de trabalho manuais do planejamento, agendando automaticamente suas tarefas e eventos com base na prioridade.

No ClickUp, o calendário está no contexto de todo o seu trabalho. Assista a este vídeo para descobrir como👇🏼

Ao contrário do planejamento manual do Sunsama e da programação simples do Todoist, o calendário tem os recursos de um aplicativo de calendário com IA. Ele bloqueia de forma inteligente o tempo de concentração, reprograma todas as tarefas quando surgem conflitos e sincroniza perfeitamente com o Google Agenda e outras plataformas.

No entanto, se você precisar de ajuda com a configuração, o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp é a solução pronta para uso. Ele organiza tarefas, eventos e prazos, garantindo que o seu dia funcione para você, e não o contrário.

Obtenha um modelo gratuito Organize e priorize tarefas em projetos pessoais e profissionais com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp.

Veja como este modelo de gerenciamento de tarefas pode ajudá-lo.

Programe tarefas sem esforço e mantenha tudo planejado em um só lugar.

Categorize suas tarefas em grupos claros para separar trabalho, objetivos pessoais e projetos prioritários para uma melhor organização.

Analise os detalhes das tarefas com acompanhamento em tempo real, para que você sempre saiba o que vem a seguir e o que precisa de atenção.

Use status personalizados, como Aberto e Concluído, para monitorar o progresso rapidamente e manter-se atualizado sobre seu fluxo de trabalho.

Melhore seu planejamento com várias visualizações, incluindo Solicitações de Reunião, Por Função, Por Categoria e Agendas, para uma abordagem flexível e estruturada.

Vantagem nº 5 do ClickUp: automatize as tarefas repetitivas

Atualizar tarefas e projetos manualmente? Não mais.

O ClickUp Automations + AI Agents permite que você configure fluxos de trabalho personalizados que funcionam sozinhos. Novo projeto? Atribua automaticamente membros da equipe e envie lembretes. O status da tarefa mudou? Acione atualizações automáticas.

Com mais de 100 receitas de automação pré-construídas, o ClickUp faz o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que importa: realizar suas tarefas.

Desde grandes projetos de design até simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para realizar nossas atividades. Ele é usado em toda a empresa e resolve o problema do gerenciamento de tarefas, permitindo visualizar o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

Desde grandes projetos de design até simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para realizar nossas atividades. Ele é usado em toda a empresa e resolve o problema do gerenciamento de tarefas, permitindo visualizar o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

Com insights baseados em IA, personalização profunda, controle de tempo e automação, o ClickUp é tudo o que você precisa em um só lugar.

A escolha mais inteligente: ClickUp

O Sunsama é ideal para planejar seu dia, e o Todoist é um bom software de agendamento de tarefas.

Mas por que se contentar com uma quando você pode ter tudo?

O ClickUp combina gerenciamento de tarefas, controle de tempo, planejamento de calendário, assistência com inteligência artificial, automação e colaboração integrada em uma plataforma poderosa. Chega de alternar entre ferramentas ou se perder em abas — basta um único espaço de trabalho inteligente que faz tudo.

Se você está pronto para parar de alternar entre ferramentas e começar a trabalhar de forma mais inteligente, o ClickUp é a sua escolha. Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita no ClickUp!