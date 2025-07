Modelo gratuito de plano de aula do Google Sheets para educadores

O planejamento de aulas sempre começa com boas intenções, mas termina com 17 abas abertas, três versões do mesmo documento e o tempo passando. Soa familiar?

A maioria dos professores recorre ao Google Sheets e ao Google Docs porque são rápidos e familiares. Mas criar um plano de aula do zero todas as vezes? Isso é apenas trabalho extra com uma fonte mais bonita.

Esta publicação vai direto ao ponto. Reunimos cinco modelos de planos de aula do Google Sheets que você pode usar hoje mesmo. Além disso, confira os modelos do ClickUp criados para ajudar você a planejar, organizar e ensinar sem perder tempo com formatação e retrabalho.

👀 Você sabia? O planejamento de aulas como conhecemos hoje foi influenciado por John Dewey, um filósofo e educador americano inovador. Embora Dewey não tenha inventado os planos de aula, ele reformulou a forma como eles são usados, enfatizando a aprendizagem experiencial e tornando as aulas relevantes para a vida dos alunos. Seu foco em experiências práticas e do mundo real continua a orientar as práticas educacionais modernas.

5 modelos de plano de aula do Google Sheets

Esses cinco modelos do Google Sheets foram criados para resultados rápidos. Se você planeja por semana, dá aulas para alunos mais jovens ou trabalha com um tema específico, cada um deles oferece um layout prático que você pode ajustar sem pensar muito.

1. Modelo de plano de aula do Google Sheets da Template. Net

O modelo de plano de aula do Google Sheets da Template.net oferece uma visão completa da sua aula, desde os objetivos até as avaliações, tudo organizado em um formato simples e editável. É gratuito e inclui seções dedicadas a metas de aprendizagem, materiais necessários, estratégias de ensino, métodos de diferenciação e até mesmo reflexões pós-aula.

A estrutura foi projetada para professores que desejam clareza e consistência nas aulas, sem a necessidade de reformatar cada uma delas.

Em uma sala de aula real, isso ajuda você a:

Inclua o título da aula, a série, a matéria, a duração e o nome do professor

Inclua seções claras para objetivos, materiais e atividades

Forneça sugestões integradas para estratégias de ensino, diferenciação e avaliações

Simplifique as revisões administrativas ou o planejamento conjunto com outros educadores

Apoie a reflexão após as aulas para uma melhoria contínua

🖊️ Ideal para Professores do ensino fundamental II ou médio que precisam de um modelo completo e gratuito para planejar, executar e avaliar suas aulas em um só lugar.

2. Modelo de plano de aula do Google Sheets da GooDocs

via GooDocs

O modelo de plano de aula do Google Sheets da GooDocs é um planejador semanal de aulas intuitivo e fácil de seguir, criado para oferecer rapidez e simplicidade. Ele oferece aos educadores uma visão geral clara de toda a semana, com espaços identificados para atividades diárias, objetivos e planejamento de disciplinas.

O layout é totalmente editável e reduzido ao essencial — ideal para quem precisa planejar aulas rapidamente sem se perder na formatação.

Veja o que torna isso vantajoso em uma sala de aula real:

Ofereça uma divisão por dias da semana, de segunda a sexta-feira

Inclua espaço para objetivos semanais e notas sobre as atividades

Use um formato minimalista para edição rápida e reutilização

Mantenha-se atualizado sobre o andamento das aulas com facilidade

Adicione clareza visual com um layout codificado por cores

🖊️ Ideal para: Professores do jardim de infância ou do ensino fundamental que desejam uma visão rápida de um planejador digital semanal com um design limpo e colorido.

🧠 Curiosidade: Prefere usar IA para planejar seu trabalho? Você está em boa companhia. 71% dos professores e 65% dos alunos acreditam que as ferramentas de inteligência artificial são essenciais para o sucesso na faculdade e no trabalho.

3. Modelo de plano de aula com tema escuro do Google Sheets da GooDocs

via GooDocs

O modelo de plano de aula com tema escuro do Google Sheets oferece um layout limpo e de alto contraste, com espaço extra para notas e instruções detalhadas. Ele foi projetado para aulas que exigem mais explicações, tornando-o ideal para disciplinas que envolvem orientações passo a passo ou comentários extensos.

Com duas seções para matéria, tópico e informações sobre o professor, além de um campo amplo para atividades e observações, ele ajuda a manter todo o seu conteúdo em um só lugar. Isso evita que você tenha que enfiar tudo em caixas pequenas.

Veja como isso ajuda em uma sala de aula real:

Apresenta um design arrojado e de alto contraste que é agradável aos olhos

Ofereça espaço generoso para escrever notas detalhadas sobre as aulas e comentários

Inclua campos claros para matéria, tópico e tarefa do professor

Planeje aulas em várias fases ou discussões guiadas com facilidade

Imprima ou compartilhe digitalmente com ajustes mínimos de formatação

🖊️ Ideal para: Educadores do ensino médio ou superior que precisam de espaço extra para detalhar tópicos complexos e acompanhar insights das aulas.

📖 Leia também: Os melhores trabalhos paralelos para professores

4. Modelo de plano de estudos do Google Sheets por Google Sheets Templates

via Modelos do Google Sheets

Se você é estudante, um plano de estudos robusto pode fazer toda a diferença na sua agenda. O modelo de plano de estudos do Google Sheets foi criado para estudantes que precisam de uma maneira simples e visual de gerenciar sua carga de trabalho semanal, especialmente quando comparado aos tradicionais planejadores em papel.

Ele divide as tarefas dia a dia — trabalhos de casa, preparação para testes, leituras — para que nada seja esquecido.

O layout é simples, sem distrações e facilmente ajustável conforme as datas de entrega mudam. Seja para se preparar para uma prova ou apenas para ficar em dia com as tarefas, este modelo ajuda você a criar uma rotina que funciona.

Este planejador de estudos, em um ambiente acadêmico real, ajuda a:

Organize as tarefas de estudo de segunda a sábado

Inclua blocos editáveis para trabalhos de casa, leituras e sessões em grupo

Acompanhe tarefas e prazos rapidamente

Imprima ou use digitalmente como referência diária

Planeje provas intermediárias, finais ou revisões semanais

🖊️ Ideal para: Educadores que apoiam alunos com rotinas de preparação para testes ou planos de estudo independentes, especialmente no ensino médio ou no início da faculdade.

5. Modelo de plano de aula para o jardim de infância do Google Sheets por Google Sheets Template

através do modelo do Google Sheets

Administrar um jardim de infância não é brincadeira de criança (sem trocadilhos!). O modelo de plano de aula para jardim de infância do Google Sheets foi criado para ser simples e direto, perfeito para instrutores que precisam de estrutura e clareza no planejamento de suas aulas.

Ele oferece blocos claros para aulas diárias, atividades, prioridades, objetivos e horários, ajudando os professores a organizar o dia sem complicar o layout. Também há espaço para anotações e materiais, facilitando a preparação de tudo com antecedência e evitando correria de última hora.

Principais recursos que contribuem para o sucesso em sala de aula:

Use um layout simples e visual dividido em seções intuitivas

Inclua espaço para aulas, objetivos, programação diária e prioridades dos alunos

Planeje as atividades em sala de aula com flexibilidade

Prepare materiais e comunique as necessidades dos alunos com facilidade

Mantenha seu dia organizado sem adicionar sobrecarga de planejamento

🖊️ Ideal para: Professores de jardim de infância que precisam de um plano diário claro e visual que equilibre estrutura e flexibilidade para os alunos mais jovens.

Limitações do uso do Google Sheets para planejamento de aulas

Para muitos educadores, o Google Sheets é a maneira mais rápida de organizar um plano. É familiar, flexível e gratuito, e você pode acessá-lo facilmente pelo Google Drive.

Mas, quando você vai além do simples agendamento ou começa a gerenciar instruções mais detalhadas, as limitações ficam evidentes, especialmente se você estiver tentando colaborar, personalizar o aprendizado ou acompanhar o progresso real.

Aqui está onde o Google Sheets começa a ficar aquém no planejamento de aulas:

O controle de versões pode se tornar complicado rapidamente: seja ao planejar em conjunto com outro professor ou ao compartilhar planos semanais com um chefe de departamento, é fácil perder o controle das alterações. Sem seja ao planejar em conjunto com outro professor ou ao compartilhar planos semanais com um chefe de departamento, é fácil perder o controle das alterações. Sem ferramentas de colaboração integradas para alunos e professores, as edições são feitas de forma isolada e a sincronização fica comprometida

Não possui automação, integrações ou suporte para tarefas recorrentes: todas as tarefas, desde copiar linhas até atualizar datas de aulas, devem ser feitas manualmente. Ferramentas projetadas para todas as tarefas, desde copiar linhas até atualizar datas de aulas, devem ser feitas manualmente. Ferramentas projetadas para software de educação e treinamento podem automatizar essas ações repetitivas, permitindo que você dedique mais tempo ao ensino

Não acompanha o progresso ou os resultados das aulas: o Sheets permite que você anote o que foi planejado, mas não o que foi ensinado, ajustado ou concluído. Não há uma maneira integrada de marcar o que foi feito ou refletir sobre como foi a aula

Torna o planejamento digital quase impossível: Precisa ver como será sua semana rapidamente? Quer mapear o ritmo das aulas ou a cobertura dos padrões ao longo do mês? Sem visualizações de linha do tempo, calendários ou rastreamento de dependências, o Google Sheets não consegue fazer o que até mesmo as Precisa ver como será sua semana rapidamente? Quer mapear o ritmo das aulas ou a cobertura dos padrões ao longo do mês? Sem visualizações de linha do tempo, calendários ou rastreamento de dependências, o Google Sheets não consegue fazer o que até mesmo as alternativas mais simples oferecem prontas para uso

Faz com que o conteúdo pareça desconexo e difícil de estruturar: Esboçar os objetivos da aula, escrever instruções para as atividades ou delinear avaliações pode parecer complicado. Especialmente quando comparado ao uso Esboçar os objetivos da aula, escrever instruções para as atividades ou delinear avaliações pode parecer complicado. Especialmente quando comparado ao uso de ferramentas de redação com IA que ajudam a estruturar seus pensamentos enquanto você planeja

O Google Sheets ainda é uma ferramenta útil, mas se o seu processo de planejamento cresceu além da planilha, existem maneiras melhores de criar e gerenciar suas aulas.

📮 ClickUp Insight: 46% dos profissionais do conhecimento dependem de uma combinação de chat, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação da equipe apenas para acompanhar seu trabalho. Para eles, o trabalho fica espalhado por plataformas desconectadas, tornando mais difícil manter a organização. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica tudo. Com recursos como Gerenciamento de projetos por e-mail do ClickUp, Notas do ClickUp, Chat do ClickUp e ClickUp Brain, todo o seu trabalho fica centralizado em um só lugar, pesquisável e perfeitamente conectado. Diga adeus à sobrecarga de ferramentas e dê as boas-vindas à produtividade sem esforço.

A melhor alternativa aos modelos de planos de aula do Google Sheets

Se você está pronto para melhorar o gerenciamento de aulas, materiais, progresso dos alunos e feedback em um só lugar, o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — é ideal para você. Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Os modelos do ClickUp são criados para fluxos de trabalho reais em sala de aula, tornando-os úteis tanto para professores quanto para administradores. Não são apenas arquivos editáveis, mas sistemas visuais, dinâmicos e colaborativos que ajudam você a organizar planos, acompanhar o progresso, gerenciar agendas e se adaptar em tempo real. Tudo está conectado e nada passa despercebido.

Aqui estão algumas alternativas que funcionam melhor:

1. Modelo de plano de aula do ClickUp para faculdades

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o progresso das aulas por série, estrutura e status com o modelo de plano de aula universitário do ClickUp

O modelo de plano de aula universitário do ClickUp oferece aos professores uma maneira mais inovadora de estruturar, acompanhar e refinar o conteúdo de seus cursos. Ele foi criado para o planejamento de aulas de longo prazo, conectando melhor os objetivos de aprendizagem aos resultados reais, mantendo os materiais, cronogramas e ciclos de feedback em um só lugar.

Definir metas inteligentes desde o início garante que o planejamento do seu curso permaneça focado e mensurável.

Com este modelo, você pode:

Organize seu fluxo de trabalho pelas fases ADDIE: Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação, Avaliação

Gerencie e centralize o conteúdo das suas aulas em visualizações personalizadas do plano de aula

Acompanhe o progresso das aulas por meio de status personalizados

Mantenha os professores e colaboradores alinhados com atualizações integradas e visibilidade das tarefas

Monitore a eficiência do planejamento com controle de tempo e marcadores de marcos importantes

🖊️ Ideal para: Professores universitários que elaboram planos de aula semestrais e precisam de estrutura, flexibilidade e visibilidade em todas as fases do planejamento.

2. Modelo de planejamento de programa do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize aulas por matéria, acompanhe o progresso por status e gerencie impressões com o modelo de planejamento de programa do ClickUp

Vá além de documentos estáticos e baixe um programa de estudos prático com o modelo de planejamento de programa de estudos do ClickUp. Esse modelo combina estrutura com flexibilidade para que você possa planejar tópicos, prazos e materiais em um só lugar e, depois, adaptá-los conforme o curso evolui.

Ele também complementa softwares de gestão universitária mais abrangentes, oferecendo controle prático sobre os detalhes das aulas e acompanhamento do progresso diário.

Use este modelo para:

Crie um roteiro visual do seu curso com a Visualização de linha do tempo

Acompanhe prazos e entregas através das visualizações Calendário e Quadro

Organize aulas e tarefas usando status personalizados em todas as etapas

Centralize recursos, critérios de avaliação e cronogramas de tópicos em um espaço de trabalho compartilhável

Mantenha-se informado com notificações, eliminando acompanhamentos manuais

🖊️ Ideal para: Educadores que desenvolvem programas semestrais e desejam um sistema para estruturar, acompanhar e adaptar planos em tempo real, sem perder tempo com atualizações e revisões intermináveis.

💡 Dica profissional: Use cores diferentes para codificar as seções do seu plano de aula para acesso rápido. Por exemplo, use uma cor para tarefas de casa, outra para avaliações e uma terceira para atividades em sala de aula. Isso facilita muito a navegação e a localização de tarefas específicas, economizando tempo ao pesquisar, revisar ou atualizar seu plano.

3. Modelo de planejamento de aulas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, atribua e acompanhe as aulas por seção e status com o modelo de planejamento de aulas do ClickUp

Se o seu trabalho está espalhado por várias plataformas, você está perdendo muito tempo antes e durante as aulas. O modelo de planejamento de aulas do ClickUp permite que os educadores gerenciem todos os aspectos do planejamento das aulas em um só lugar, desde aulas e tarefas até tarefas diárias e metas para toda a turma.

Em vez de ficar lidando com documentos e cronogramas, você pode mapear sua programação, armazenar materiais e acompanhar tudo sem precisar alternar entre abas. Também fica fácil começar a planejar do zero — basta abrir o ClickUp Docs para definir os objetivos e tópicos da aula antes de criar o resto.

Este modelo permite que você:

Mantenha o foco no que precisa ser feito agora com as visualizações Esta semana e Hoje

Organize as tarefas da turma por status: A fazer, Aprovado, Reprovado ou Arquivado

Armazene e gerencie detalhes específicos da turma em uma única visualização com Todas as listas

Consulte dicas e recursos úteis através da Visualização do Guia integrada

Monitore a eficiência do planejamento das aulas com atualizações de status e acompanhamento de tarefas

Colabore com assistentes de ensino ou coeducadores em tempo real

🖊️ Ideal para: Instrutores que gerenciam várias turmas e desejam otimizar o planejamento de aulas, prazos e tarefas diárias em sala de aula em um único sistema.

4. Modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e organize horários de aulas por curso, seção e matéria usando o modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp

Quer ver todas as suas aulas de relance? O modelo de plano de gerenciamento de sala de aula do ClickUp oferece aos professores a estrutura necessária para gerenciar o comportamento, as expectativas e as rotinas da sala de aula em um só lugar.

Desde acompanhar o progresso até simplificar a comunicação com os pais, este modelo transforma a disciplina reativa em planejamento proativo. Ele permite que você se concentre em criar um ambiente de aprendizagem seguro e acolhedor.

Você também pode adicionar ferramentas de agendamento, como o ClickUp Calendar, um calendário com inteligência artificial que ajuda você a gerenciar suas rotinas diárias e cronogramas.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o que o Calendário do ClickUp pode fazer por você.

Use este modelo para:

Acompanhe os perfis dos alunos e a dinâmica da sala de aula com a visualização Lista de alunos

Crie um plano de comportamento claro usando o Guia de introdução

Organize datas importantes, atividades e rotinas na visualização Calendário da turma

Monitore o andamento das tarefas e a aplicação das regras com o gráfico de Gantt

Acompanhe as ações nos status "A fazer", "Em andamento" e "Concluído"

Mantenha sua equipe alinhada com atualizações em tempo real e ferramentas de comunicação

🖊️ Ideal para: Educadores do ensino fundamental e médio que precisam de uma maneira flexível, mas estruturada, de gerenciar o comportamento, as rotinas e a responsabilidade dos alunos em sala de aula.

5. Modelo de plano de ação para professores do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, priorize e acompanhe as tarefas diárias de ensino com o modelo de plano de ação para professores do ClickUp

O modelo de plano de ação para professores do ClickUp ajuda os educadores a transformar o planejamento em progresso.

Seja para preparar aulas, definir metas acadêmicas ou enfrentar desafios em sala de aula, este modelo oferece uma estrutura simples para acompanhar tarefas, definir expectativas e avaliar resultados, sem precisar alternar entre ferramentas de ensino ou papelada.

Este modelo permite que você:

Defina e acompanhe metas acadêmicas ou comportamentais usando a Visualização de metas

Divida planos de longo prazo com a Visualização de linha do tempo para um ritmo mais claro

Organize as tarefas diárias por fase na Visualização de etapas de ação

Comece a usar rapidamente com um guia de introdução integrado

Mova as tarefas por etapas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído” para manter a responsabilidade

Analise as tendências de desempenho e ajuste seu plano de ação conforme necessário

🖊️ Ideal para: Professores que desejam um plano diário estruturado para alinhar objetivos, manter a consistência e gerenciar claramente as responsabilidades da sala de aula.

Há alguns anos, implementamos o ClickUp na instituição de ensino onde trabalho porque precisávamos melhorar os processos da organização. Era muito complicado em uma empresa com cerca de 150 funcionários, saber o que cada um estava fazendo e medir o progresso, algo que foi alcançado com o uso do ClickUp.

Há alguns anos, implementamos o ClickUp na instituição de ensino onde trabalho porque precisávamos melhorar os processos da organização. Era muito complicado em uma empresa com cerca de 150 funcionários, saber o que cada um estava fazendo e medir o progresso, algo que foi alcançado com o uso do ClickUp.

6. Modelo de cronograma de aulas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize e gerencie toda a sua programação semanal de aulas por matéria e horário usando o modelo de programação de aulas do ClickUp

Se você é um professor que deseja organizar, adaptar e gerenciar seu dia com clareza, o modelo de cronograma de aulas do ClickUp é o lugar perfeito para começar. Seja para equilibrar várias disciplinas ou atividades em grupo, este modelo oferece a estrutura de que você precisa, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para personalizar cada cronograma por aluno, tópico ou período.

Ele também pode complementar outras ferramentas de apoio, como ferramentas de IA para alunos, para manter os resultados de aprendizagem alinhados e oportunos.

Com este modelo, você pode:

Planeje e agrupe atividades por matéria usando 15 visualizações diferentes

Acompanhe a frequência das aulas com status como Ausente, Presente, Aula cancelada e A comparecer

Atribua tarefas e cronogramas a alunos específicos ou turmas

Monitore o progresso em tempo real usando a visualização em tabela

Defina notificações e lembretes para o início e o término das atividades

Realize revisões colaborativas e atualize o status das aulas ao longo do dia

🖊️ Ideal para: Professores que gerenciam horários por matéria ou planejam várias salas de aula e precisam de uma estrutura clara com visualizações personalizáveis.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de cronograma de trabalho no Excel e ClickUp

7. Modelo de horário de aulas e estudo de tempo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as aulas, avaliações e o progresso do semestre com o modelo de horário de aulas e estudo de tempo do ClickUp

O modelo de horário de aulas e estudo de tempo do ClickUp oferece aos alunos e professores as ferramentas para estruturar seu dia acadêmico com clareza.

De aulas semanais e prazos de tarefas a objetivos de estudo de longo prazo, este modelo ajuda você a priorizar, programar e acompanhar tudo em um sistema centralizado. Isso garante que nada seja esquecido, mesmo durante semanas de pico de trabalho.

Este modelo permite que você:

Concentre-se no que é mais importante a cada semana com a Visualização de Prioridades

Acompanhe metas de longo prazo através da visualização ANUAL e monitore marcos importantes

Visualize sua carga de trabalho diária com a Visualização da linha do tempo

Comece a planejar com o Start Here Visualize e organize sua programação rapidamente

Organize aulas, prazos e sessões de estudo usando a visualização de horário de aulas

Mova as tarefas por status como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluída” à medida que avança

🖊️ Ideal para: Alunos que precisam equilibrar aulas, tarefas e blocos de estudo — ou professores que apoiam alunos com ferramentas estruturadas de planejamento acadêmico.

8. Modelo de programação horária do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize tarefas, blocos de tempo e responsabilidades da equipe em um só lugar com o modelo de programação horária do ClickUp

É possível estruturar seu dia acadêmico sem estresse? Com o modelo de programação horária do ClickUp, é possível!

Este modelo foi criado para professores, alunos e profissionais que precisam de estrutura sem estresse. Desde o planejamento de aulas e tarefas até o gerenciamento de pagamentos ou prioridades, este modelo reúne tudo em um sistema organizado, para que você dedique seu tempo a realizar suas tarefas, em vez de ficar pensando no que fazer a seguir.

Use este modelo para:

Mapeie horários diários hora a hora com a visualização Calendário semanal

Armazene e planeje tarefas com facilidade usando o Guia de Introdução

Mova tarefas por status como “A fazer”, “Em andamento”, “Concluída” e “Cancelada”

Automatize lembretes para ajudar a manter o controle sem microgerenciar seu tempo

Acompanhe o progresso por meio de painéis e ajuste seu dia conforme necessário

🖊️ Ideal para: Professores e educadores domiciliares que gerenciam blocos de aulas e horários diários, hora a hora.

9. Modelo de cronograma de aulas de educação especial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Coordene atividades de aprendizagem, terapia e apoio com o modelo de cronograma de sala de aula para educação especial do ClickUp

O modelo de cronograma de aulas de educação especial do ClickUp ajuda os educadores a planejar horários flexíveis e centrados no aluno, adaptados às necessidades individuais de aprendizagem. Seja para coordenar horários de aulas, fornecer suporte à equipe ou organizar acomodações para os alunos, este modelo oferece uma estrutura clara e editável para gerenciar tudo em um só lugar.

Você também pode combiná-lo com modelos KWL ou recursos de aprendizagem semelhantes para acompanhar o progresso e apoiar as metas do IEP de forma mais eficaz.

Deixe este modelo:

Organize as atividades diárias com a visualização Atividades de todas as turmas

Acompanhe notas específicas da turma usando a visualização Notas da aula de educação especial

Crie horários claros e editáveis para cada turma na visualização Horário das aulas

Comece rapidamente com um guia de configuração passo a passo

Monitore tarefas nos status Cancelado, Concluído e A fazer

Atribua responsabilidades e ajuste horários com as automações, conforme necessário

🖊️ Ideal para: Professores e coordenadores de educação especial que planejam horários específicos para alunos, apoio à aprendizagem e rotinas de sala de aula.

💡 Dica profissional: Seja flexível na programação. Mesmo que você tenha blocos de tempo específicos para cada aula ou atividade, a vida na sala de aula pode ser imprevisível. Adicione um tempo extra para discussões espontâneas, perguntas dos alunos ou atividades adicionais, para não ficar correndo para cumprir o resto do plano.

10. Modelo de notas de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe palestras, leituras e sessões de estudo em um só lugar com o modelo de notas de aula do ClickUp

Está a lutar com impressões e folhas soltas que o fazem correr à última da hora? O modelo de notas de aula do ClickUp pode ajudá-lo a organizar melhor a sua aprendizagem.

Ele oferece um sistema estruturado e fácil de usar para acompanhar suas anotações, tarefas e insights específicos da aula, tudo em um só lugar. Esteja você assistindo a uma aula ou revisando tópicos mais tarde, este modelo baseado em documentos mantém tudo conectado e pesquisável.

Com este modelo, você pode:

Organize notas, tarefas e links de disciplinas em um documento estruturado

Pule para seções específicas com um índice pré-criado e clicável

Deixe comentários contextuais nas notas para acompanhar os professores posteriormente

Registre suas ideias instantaneamente usando o bloco de notas fixado

Duplique e personalize layouts de notas para cada projeto, tópico ou semestre

Formate notas com tabelas, títulos, tarefas e links incorporados

🖊️ Ideal para: Educadores que desejam um sistema de ferramentas de anotações limpo e pesquisável para se manterem organizados e tornar as sessões de estudo mais produtivas.

11. Modelo de tarefa de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize tarefas por matéria, prazo e status com o modelo de tarefas de aula do ClickUp

O modelo de tarefas de aula do ClickUp elimina o estresse de gerenciar o trabalho dos alunos. Os professores podem organizar tarefas, definir prazos e acompanhar notas em um só lugar, sem o incômodo das planilhas.

Para tarefas mais complexas, você também pode vincular recursos ou usar um software de vídeo de treinamento para orientar visualmente os alunos através das instruções, economizando tempo e reduzindo a confusão.

Use este modelo para:

Acompanhe todas as tarefas usando a visualização Lista ou Data de vencimento

Atribua tarefas aos alunos e acompanhe o progresso em tempo real

Use rubricas integradas para padronizar notas e feedback

Adicione notas, listas de verificação e links para materiais de apoio

Categorize as tarefas por tipo (provas, trabalhos, trabalhos em grupo) para facilitar a filtragem

Mantenha os alunos informados com lembretes automáticos e atualizações de status

🖊️ Ideal para: Professores que gerenciam várias tarefas de alunos em diferentes turmas e procuram uma única fonte de informações para otimizar o ensino e a avaliação.

12. Modelo de progresso do aluno do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o comportamento, o esforço e o progresso acadêmico em um só lugar com o modelo de progresso do aluno do ClickUp

Se você tem acompanhado o desempenho acadêmico dos seus alunos em planilhas estáticas do Google Sheets, existe uma maneira melhor! O modelo de progresso do aluno do ClickUp combina acompanhamento de desempenho, insights comportamentais e planejamento de ações em um só lugar, para que você nunca perca um sinal de alerta ou uma oportunidade de crescimento.

Seja para gerenciar relatórios de progresso individuais ou abordar tendências em toda a turma, este modelo ajuda você a identificar padrões antecipadamente e agir rapidamente.

Deixe este modelo:

Acompanhe os principais marcos e personalize o apoio para cada aluno usando a Visualização do Guia

Monitore desafios e tendências comportamentais por meio da Visualização de Problemas Comportamentais

Sinalize os alunos que precisam de apoio extra na visualização “Precisa de atenção”

Veja o desempenho geral dos alunos em um piscar de olhos na Visualização em lista

Categorize o progresso usando status claros, como “Boa performance” ou “Precisa ganhar confiança”

Acompanhe informações importantes, como esforço, comportamento, contato dos pais e muito mais com os campos personalizados

🖊️ Ideal para: Professores e educadores domiciliares que precisam de uma ferramenta centralizada para acompanhar o desempenho acadêmico e comportamental de todos os alunos.

13. Modelo de educação para alunos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os horários dos cursos, créditos e desempenho com o modelo de educação para alunos do ClickUp

Manter-se em dia com as tarefas, trabalhos e objetivos acadêmicos pode ser um desafio com anotações espalhadas e vários aplicativos. Com o modelo ClickUp para educação, organize tarefas, gerencie trabalhos e acompanhe objetivos acadêmicos sem anotações espalhadas ou vários aplicativos.

Seja você um aluno ou um educador, pode manter tudo em um único arquivo. Para um planejamento acadêmico mais amplo, o ClickUp Education também permite que as instituições simplifiquem a gestão da educação, centralizando os recursos acadêmicos e administrativos em um único lugar.

Com este modelo, você pode:

Organize o material do curso e os horários usando a Visualização do Currículo

Acompanhe as dependências do curso com a Visualização de pré-requisitos

Compartilhe dicas e materiais através do Guia de Introdução

Visualize o progresso da turma com status como Em andamento, A fazer e Concluído

Planeje com antecedência usando Marcos e o Gráfico de Gantt

Monitore e ajuste tarefas com atualizações em tempo real e verificações recorrentes

🖊️ Ideal para: Professores e educadores domiciliares que gerenciam horários de cursos, pré-requisitos e tarefas dos alunos em um sistema organizado.

💡Use a IA do ClickUp para elaborar planos de aula em minutos Seja ensinando matemática e ciências para alunos do quinto ano ou gerenciando o tempo de leitura em várias séries, o ClickUp Brain ajuda você a evitar a página em branco. Basta começar seu planejamento de aulas com IA descrevendo sua meta de aprendizagem, o contexto da turma e o cronograma. Ele cria uma aula estruturada com ritmo, atividades e pontos de verificação. Sem modelos. Apenas um gerador de planos de aula que se adapta ao seu estilo de ensino e ao seu tempo disponível. 📝 Experimente este prompt: “Sou professor do 5º ano e estou planejando uma aula de 60 minutos sobre o ciclo da água. A turma inclui alunos visuais e cinestésicos. Sugira um plano estruturado com uma atividade inicial envolvente, uma atividade prática em grupo, vocabulário-chave e uma conclusão de 5 minutos que ajude os alunos a resumir o que aprenderam.” Crie fluxos de aulas, dicas para palestras e muito mais no ClickUp Brain

O que torna um modelo de plano de aula do Google Sheets bom?

Nem todos os modelos do Google Sheets são criados para se adequar à forma como os professores do ensino médio planejam. Os melhores não são apenas editáveis; eles são criados para se adequar à forma como os educadores pensam, ensinam e se adaptam ao longo da semana.

Veja por que vale a pena usar um modelo de plano de aula do Google Sheets:

Estrutura semanal ou diária: algumas aulas exigem uma visão geral, enquanto outras precisam de um plano rigoroso, dia a dia. Bons modelos oferecem as duas opções

Espaço livre para metas e padrões: seja para se alinhar às estruturas curriculares ou criar as suas próprias, ter objetivos definidos antecipadamente mantém o planejamento focado

Seções editáveis para atividades, materiais e cronograma: a capacidade de ajustar o fluxo da aula, sem alterar o layout, é fundamental, especialmente quando o seu dia muda rapidamente

Colaboração e compartilhamento fáceis: os modelos devem funcionar para você e com você, esteja você co-ministrando aulas, planejando várias disciplinas ou compartilhando planos com a administração

Os modelos que seguem esses princípios básicos oferecem a mesma flexibilidade de planejamento que muitos aplicativos de planejamento diário, mas sem precisar começar do zero todas as vezes.

📖 Leia também: Os melhores cursos de IA para ajudar a desenvolver seus conhecimentos sobre IA

Planeje aulas, acompanhe o progresso e mantenha a flexibilidade com o ClickUp

O Google Sheets pode ajudar você a começar, mas não foi criado para a realidade da sala de aula. Os modelos do ClickUp vão além; eles foram criados para ajudar os professores a tornar o planejamento uma parte mais simplificada do seu dia.

Todos os modelos são personalizáveis, compartilháveis e gratuitos, desde a organização de horários de aulas até o acompanhamento do progresso dos alunos. Você pode gastar menos tempo organizando tudo e mais tempo focado no ensino.

Além disso, com visualizações flexíveis, automação e ferramentas como o ClickUp Brain, você não fica apenas organizado, mas também ensina com mais eficácia, sem adicionar horas extras ao seu dia.

Inscreva-se no ClickUp para simplificar o planejamento e recuperar seu tempo de preparação.