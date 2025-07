Modelos gratuitos de fichas de relatório de enfermagem para melhores transferências de pacientes

Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo: anotando sinais vitais em post-its, gerenciando recursos, preenchendo prontuários pela metade e agora é hora de passar o plantão. Caótico, não é mesmo?

As mudanças de turno em um hospital movimentado podem parecer um caos organizado, e é por isso que um modelo de ficha de relatório de enfermagem sólido é mais do que apenas algo bom de se ter — é sua arma secreta. Pense nisso como sua ficha mental de enfermagem: um lugar para acompanhar sinais vitais, medicamentos, avaliações e dados dos pacientes sem confusão.

Seja você um enfermeiro responsável por supervisionar toda uma unidade ou um estudante de enfermagem aprendendo o ofício, ter o formato certo mantém a comunicação clara.

Nesta publicação, encontre modelos de fichas de relatório de enfermagem gratuitos, digitais e imprimíveis, além de um software de gerenciamento de pacientes para simplificar seu fluxo de trabalho.

O que são modelos de fichas de relatório de enfermagem?

Os modelos de fichas de relatório de enfermagem servem como uma estrutura para a comunicação entre turnos. Eles informam os membros da equipe sobre a condição e as necessidades de cada paciente.

Essas ferramentas para anotações ajudam a reduzir erros de comunicação, melhorar o atendimento ao paciente e gerenciar a documentação em ambientes clínicos.

Você pode personalizar os modelos de relatórios de turno com base no tipo de unidade, como UTI, cirurgia médica ou pediatria.

Modelos gratuitos de fichas de relatório de enfermagem

Agora, vamos ver alguns modelos sólidos para simplificar os relatórios dos pacientes e a documentação das mudanças de turno de forma eficiente.

1. O modelo de relatório de turno de enfermagem da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Forneça aos enfermeiros recém-chegados um resumo claro e organizado para facilitar as transferências com o modelo de relatório de turno de enfermagem da ClickUp

Quando cada segundo conta ao lado do leito, o modelo de relatório de turno do ClickUp mantém a comunicação rápida e focada. Projetado especificamente para transferências de pacientes ao lado do leito, ele prioriza atualizações de status em tempo real e avisos de segurança para reduzir riscos durante as trocas de turno.

Com este modelo, você pode:

Inclua notas emocionais ou comportamentais para um atendimento holístico

Adicione alertas específicos para cada paciente (como risco de queda, frequência respiratória ou alergias) e use a visualização em tabela do ClickUp para acompanhar seus dados visualmente

Documente com clareza as trocas verbais entre enfermeiros

🔑 Ideal para: Enfermeiros que trabalham em unidades de alta complexidade ou em turnos rotativos e precisam de transferências rápidas e consistentes.

2. O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das necessidades de cada paciente com o modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp

À medida que seus serviços de saúde crescem, lidar com o histórico de vários pacientes pode deixá-lo confuso. O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp oferece uma visão clara e detalhada de cada caso, cobrindo tudo, desde informações sobre seguros até detalhes do médico responsável.

Ele mantém pacientes sem agendamento, pacientes internados e recém-chegados em um único local organizado. Com tudo em um só lugar, você pode priorizar os cuidados, ficar por dentro das tarefas e fazer ajustes em tempo real sem confusão.

Use este modelo para:

Monitore consultas, exames e avaliações futuras com a Visualização de Lista do ClickUp

Coordene planos de cuidados interdisciplinares numa única visualização

Defina lembretes de tarefas para verificações ou avaliações médicas

🔑 Ideal para: Gerentes de unidade e enfermeiros responsáveis que lidam com vários pacientes em diferentes equipes.

O desenvolvimento de software é uma área para a qual o (ClickUp) é altamente adequado. E eles têm vários modelos para você começar.

👀 Você sabia? Os enfermeiros foram classificados como a profissão nº 1 nos Estados Unidos — e não é por acaso. Com uma projeção de crescimento de 46% no número de vagas, os enfermeiros estão entre as profissões que mais crescem nos EUA.

3. O modelo de lista de pacientes do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de lista de pacientes do ClickUp economiza seu tempo, organizando os registros dos pacientes em um só lugar

Está afogado em papelada e gostaria de ter uma visão organizada e agrupada de todos os seus pacientes? O modelo de lista de pacientes do ClickUp é uma ferramenta útil para equipes de saúde que precisam consultar e monitorar rapidamente o estado dos pacientes.

O modelo também inclui uma guia útil para novos pacientes, facilitando a adição de detalhes e o preenchimento automático do seu quadro.

Aproveite este modelo para:

Classifique os pacientes por quarto, nível de risco ou principal preocupação

Analise rapidamente os resumos de diagnósticos e tratamentos

Use as automações do ClickUp para configurar lembretes de acompanhamento

🔑 Ideal para: Enfermeiros, auxiliares de enfermagem e equipes médicas que gerenciam o fluxo de pacientes em enfermarias movimentadas.

Como ir além? Veja como você pode usar o ClickUp para dar suporte aos fluxos de trabalho clínicos (além dos modelos): Use o ClickUp Docs para obter planilhas de relatórios de troca de turno limpas e pré-criadas que são atualizadas automaticamente à medida que você conclui as tarefas dos pacientes Abra a visualização compartilhada de tarefas do paciente para obter uma visão completa sobre o atendimento ao paciente, incluindo diagnóstico, estado atual, exames pendentes e muito mais

Integre novos enfermeiros à sua unidade com uma lista de tarefas vinculada a políticas, listas de verificação de equipamentos e uma folha de dicas com as regras não escritas da sua unidade

Configure tarefas recorrentes de cuidados com feridas para avaliações, troca de curativos e documentação fotográfica

Simplifique a comunicação entre departamentos com o chat em tempo real do ClickUp

Gerencie estoque, equipamentos e cronogramas em um só lugar

Personalize modelos de fichas de relatório de saúde e enfermagem para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico e economizar tempo

4. O modelo de folha de relatório CNA da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Facilite a comunicação entre os auxiliares de enfermagem e os enfermeiros com o modelo de relatório de enfermagem da ClickUp

Assistentes de enfermagem certificados, este é o modelo ideal para vocês. O modelo de relatório CNA da ClickUp simplifica suas tarefas de relatório, concentrando-se em tarefas de cuidados diretos, como alimentação, higiene e mobilidade.

Este modelo permite que você:

Registre as AVDs (atividades da vida diária) com incrível facilidade

Personalize os campos do paciente para incluir medicamentos, mobilidade, nutrição e muito mais

Priorize os pacientes que precisam de mais atenção

🔑 Ideal para: CNAs que acompanham dados não clínicos, mas essenciais, dos pacientes durante os turnos.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional sobre suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana inteira de trabalho desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos! A Pesquisa Conectada do ClickUp unifica todo o seu trabalho — tarefas, documentos, e-mails e chats — para que você encontre exatamente o que precisa, quando precisa, sem precisar alternar entre ferramentas.

5. O modelo de relatório de ECG da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme dados brutos em insights claros com o modelo de relatório de ECG da ClickUp

Os dados do eletrocardiograma só têm valor se forem interpretados corretamente. Assuma o controle do armazenamento dos seus dados de ECG com o modelo de relatório de ECG do ClickUp. Ele estrutura os relatórios de ECG de forma a destacar as anomalias e facilitar as comparações.

Veja o que você pode esperar deste modelo:

Insira os resultados do ritmo cardíaco, frequência e forma de onda

Compare ECGs basais e pós-tratamento

Documente quaisquer achados anormais com etiquetas visuais

🔑 Ideal para: Enfermeiros e técnicos cardíacos que acompanham padrões de ECG ao longo do tempo.

👀 Você sabia? Aproximadamente 75% dos enfermeiros têm má qualidade do sono. Turnos longos, ambientes de alto estresse e multitarefas constantes tornam difícil relaxar, especialmente quando você está lidando com transferências desorganizadas e anotações dispersas sobre os pacientes. Um modelo de relatório de enfermagem claro e estruturado não vai resolver seus problemas de sono, mas pode facilitar seu trabalho para que você termine seu turno com um pouco mais de tranquilidade!

6. O modelo de notas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de notas do ClickUp para registrar todas as ideias, decisões e atualizações

As anotações médicas desempenham um papel crucial na área da saúde. Com o modelo de notas do ClickUp, você pode registrar rapidamente observações importantes, atualizações de tratamentos e questões críticas, tudo em um só lugar.

Use este modelo para:

Registre atualizações rápidas durante as rondas dos pacientes

Registe lembretes e mensagens da equipa em qualquer lugar

Converta notas em relatórios formais com um clique usando o ClickUp Automations

🔑 Ideal para: Enfermeiros e funcionários que realizam várias tarefas simultaneamente, como documentação, planejamento e prestação de cuidados.

💡 Dica profissional: Sempre inclua espaço para as próximas etapas ou tarefas a serem realizadas — isso ajuda a equipe do próximo turno a começar a trabalhar imediatamente.

7. O modelo de prontuário médico do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o histórico médico, os planos de tratamento e o progresso dos pacientes com o modelo de prontuário médico do ClickUp

Como profissional da área médica, você trata vários pacientes todos os dias e não há como lembrar todos os detalhes sobre cada um deles. Mas, nessa área de trabalho, mesmo o menor deslize pode ter consequências graves. É por isso que vale a pena ter o modelo de prontuário médico do ClickUp em seu kit de ferramentas.

Use-o para acompanhar tudo — histórico familiar, estado neurológico, detalhes do seguro e alergias — tudo em um único local confiável e organizado.

Este modelo ajuda você a:

Mantenha registros médicos completos para cada paciente com o ClickUp Docs

Acompanhe tratamentos, medicamentos e resultados de exames ao longo do tempo com a visualização de quadro do ClickUp

Anexe imagens ou relatórios laboratoriais diretamente

🔑 Ideal para: Equipes clínicas que precisam de prontuários digitais completos para pacientes complexos ou em tratamento de longo prazo.

Gonzalo Segarra, gerente de sistemas da Santa Catalina, avalia o ClickUp:

É ótimo para gerenciar tarefas para toda a organização. Também é útil para tarefas repetitivas, nas quais você pode programar ocorrências. Muito fácil de usar e você pode adicionar campos personalizados, algo muito útil. Adoro as diferentes visualizações.

8. Modelo de quadro branco de conceitos de enfermagem do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê estrutura à teoria da enfermagem com o modelo de quadro branco de conceitos de enfermagem do ClickUp

Dá aulas? Planeia fluxos de trabalho de enfermagem? O modelo de quadro branco de conceitos de enfermagem da ClickUp permite-lhe mapear visualmente modelos de cuidados, conceitos educativos ou ideias de fluxo de pacientes.

Quer você esteja gerenciando uma equipe ou detalhando tópicos complexos, este mapa interativo mantém tudo claro, conectado e fácil de compartilhar ou atualizar conforme necessário.

Utilize este modelo para:

Use os painéis do ClickUp para comparar termos e, em seguida, crie uma representação visual dos principais conceitos e teorias de enfermagem

Crie tarefas com status personalizados para acompanhar o progresso de cada conceito

Organize notas e conceitos usando blocos codificados por cores e adicione etiquetas para categorizá-los

🔑 Ideal para: Educadores e instrutores de enfermagem que elaboram aulas ou sessões de planejamento do fluxo de trabalho.

🧠 Curiosidade: Florence Nightingale, famosa como “a dama do lampião”, reformulou a enfermagem ao enfatizar o atendimento ao paciente que leva em consideração tanto a doença quanto o ambiente.

💡Dica profissional: imagine que você está em um turno de 12 horas com quatro pacientes em estado grave, duas admissões pendentes e um sinal de chamada constante. Sem um software de gerenciamento clínico, você fica preso entre prontuários em papel, atualizações no corredor, anotações incompletas e talvez um café forte para se manter acordado. No entanto, com o ClickUp , o aplicativo para tudo no trabalho, o caos fica para trás e as informações importantes ficam em um só lugar. Em outras palavras, você pode consultar um único software de gerenciamento de turnos para comunicar informações críticas sem confusão. Essa gestão integrada é possível porque o ClickUp para gestão de cuidados de saúde centraliza a documentação dos pacientes, fichas de relatório, formulários de admissão, acompanhamento de inventário, horários dos cuidadores e muito mais num espaço de trabalho em conformidade com a HIPAA. Conecte pacientes a profissionais de saúde em vários departamentos com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Healthcare

9. O modelo de relatório de turno do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Informe antecipadamente a equipe de enfermagem sobre seus cronogramas com o modelo de relatório de turno do ClickUp

Mantenha todos os turnos funcionando como um relógio com o modelo de relatório de turno do ClickUp. Ele captura todas as informações essenciais de que os enfermeiros precisam para iniciar e encerrar seus turnos com confiança. Este modelo permite que você:

Acompanhe a administração de medicamentos e intervenções perdidas com status personalizados

Acompanhe as tendências de desempenho entre os turnos usando o banco de dados de relatórios de turnos integrado

Planeje com uma visualização do cronograma de turnos que facilita a atribuição de turnos futuros

🔑 Ideal para: Enfermeiros de enfermagem geral que precisam de resumos de turnos estruturados e repetíveis.

10. O modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Prepare sua equipe para assumir o turno com o modelo de relatório de troca de turno do ClickUp

Mudar de turno não deve significar refazer sua programação a cada poucos dias. O modelo de relatório de mudança de turno do ClickUp concentra-se na continuidade do atendimento, destacando os tratamentos em andamento e as principais preocupações à medida que uma equipe passa o turno para outra.

Simplifique seu processo e:

Documente as transições de turno com detalhes importantes, como quem está entrando, quem está saindo e o que foi concluído

Transfira automaticamente as tarefas não concluídas

Crie campos personalizados para armazenar informações relevantes para o relatório e inclua notas pessoais da enfermeira que está saindo

🔑 Ideal para: Qualquer unidade de enfermagem onde transições de turno sem falhas são imprescindíveis.

Um usuário do ClickUp do setor de saúde diz:

Começamos a usá-lo para ajudar na gestão e no início das operações da nossa startup, que era uma nova linha de negócios composta por um pequeno hospital geral. Como você pode imaginar, essa foi uma tarefa árdua, mas o ClickUp definitivamente facilitou a concretização do projeto, pois nos permitiu conectar todas as diferentes áreas da empresa e os fornecedores para que estivéssemos sempre dentro do prazo e pudéssemos programar a maior parte do projeto de forma eficaz.

11. Modelo de ficha de relatório de enfermagem da Freed

via Freed

Concebido por enfermeiros, para enfermeiros, este Modelo de Folha de Relatório de Enfermagem ajuda-o a acompanhar vários pacientes com layouts intuitivos e campos de dados de fácil visualização.

Use este modelo para:

Registre informações de até seis pacientes em uma página

Mantenha-se organizado durante as rondas com notas específicas da área

Use caixas fáceis de abreviar para ganhar tempo

🔑 Ideal para: Enfermeiros de enfermaria que gerenciam diversos casos e apreciam formatos de papel estruturados.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para gerar instantaneamente listas de verificação personalizadas para enfermeiros, informando funções específicas, tipos de turnos e departamentos, como “Criar uma lista de verificação pré-operatória para enfermeiros do turno da noite na unidade cirúrgica. ” O ClickUp Brain personalizará a lista com base no contexto, ajudando você a padronizar as tarefas sem precisar começar do zero! Crie listas personalizadas de enfermeiros em segundos usando o ClickUp Brain

12. Modelo de formulário de relatório de enfermagem da SignNow

via SignNow

Se você precisa digitalizar sua clínica e manter a conformidade, use o Modelo de Formulário de Relatório de Enfermagem. Ele combina estrutura com compatibilidade para assinatura eletrônica para um rastreamento de documentação perfeito.

Comece a usar este modelo para:

Preencha os relatórios de enfermagem eletronicamente

Assine com assinaturas digitais legalmente aceitas

Armazene ou envie relatórios instantaneamente por e-mail na nuvem

🔑 Ideal para: Departamentos de enfermagem que adotam a documentação eletrônica e a conformidade.

13. Modelo de ficha de relatório de enfermagem da Template. Net

Se você precisa acompanhar sinais vitais, documentar tratamentos ou anotar mudanças no atendimento ao paciente, o Modelo de Folha de Relatório de Enfermagem pode ajudar. Ele garante que todas as informações necessárias sejam registradas de maneira clara e organizada.

Ele também possui uma seção de plano de cuidados para que os enfermeiros anotem o plano de ação, instruções especiais e informações de acompanhamento.

Com este modelo, você pode:

Organize as notas dos turnos em blocos claramente identificados

Anote atualizações de hora em hora ou reações dos pacientes

Inclua os horários de administração de medicamentos

🔑 Ideal para: Enfermeiros que preferem o acompanhamento tradicional em papel com um layout simples.

14. Modelo de relatório de transferência de enfermagem da Template. Net

O Modelo de Relatório de Transferência de Enfermagem destaca os dados críticos do paciente que precisam ser comunicados durante o processo de transferência, incluindo sinais vitais, diagnósticos, planos de tratamento e recomendações específicas para o enfermeiro que está entrando no plantão.

Comece a usar este modelo para:

Mantenha as atualizações da família e os registros de consentimento em um só lugar

Registre os motivos da transferência e as prioridades de atendimento

Facilite as transições com uma documentação clara

🔑 Ideal para: Estudantes de enfermagem que transferem pacientes para unidades de cuidados especializados no meio do tratamento.

15. modelo de relatório de enfermagem de 24 horas por Template. Net

Quer ter uma visão geral do seu turno, informações sobre os pacientes e muito mais? O Modelo de Relatório de Enfermagem de 24 Horas reúne todos os turnos em um único relatório, sendo ideal para avaliar a qualidade do atendimento e planejar altas.

Este modelo ajuda você a:

Acompanhe as observações de três turnos em uma única visualização

Anote as respostas aos medicamentos ao longo de 24 horas

Analise tendências e refine as intervenções de enfermagem

🔑 Ideal para: Enfermeiros e gerentes que analisam o progresso dos pacientes ao longo de um ciclo completo de atendimento

🧠 Curiosidade: Se você já sentiu que está sempre trabalhando... você não está errado. Enfermeiros e médicos trabalham em média quase 48 horas por semana, incluindo fins de semana. Não é de se admirar que ferramentas que reduzem a carga mental e agilizam as transferências estejam se tornando essenciais em todas as unidades.

16. Modelo de nota de transferência de enfermagem da Template. Net

Pense no Modelo de Nota de Transferência de Enfermagem como uma ferramenta narrativa para transferências sem falhas. Ele combina dados estruturados com narrativa, dando mais contexto aos enfermeiros que chegam.

Aproveite este modelo para:

Resuma o estado do paciente e as alterações recentes

Anote as necessidades emocionais, físicas e psicossociais

Inclua questões de segurança e exames pendentes

🔑 Ideal para: Enfermeiros que valorizam transferências personalizadas e ricas em contexto.

17. Modelo de notas de enfermagem SBAR da Template. Net

O Modelo de Notas de Enfermagem SBAR (Situação, Antecedentes, Avaliação, Recomendação) ajuda os enfermeiros de medicina cirúrgica a organizar claramente os seus pensamentos ao relatar as preocupações dos pacientes. Evita que detalhes importantes sejam esquecidos, promove uma tomada de decisão clínica mais rápida e melhora a segurança do paciente.

Com este modelo útil, você pode:

Comunique as alterações aos médicos com clareza

Reduza erros durante relatórios de turno ou respostas rápidas

Padronize sua abordagem para atualizações críticas

🔑 Ideal para: Estudantes de enfermagem em ambientes dinâmicos que precisam de uma comunicação clínica estruturada.

O que torna um modelo de relatório de enfermagem bom?

Agora que você explorou suas opções, como escolher o modelo de ficha de relatório de enfermagem certo?

Uma folha de relatório de enfermagem bem elaborada pode fazer a diferença no seu turno. Ela ajuda você a se manter organizado, garantir a segurança dos pacientes e controlar rotinas de cuidados complexas, liberando tempo para o que mais importa: seus pacientes.

Aqui está o que um bom modelo de ficha de relatório de enfermagem deve incluir:

Dados demográficos do paciente com campos para nome, idade, número do quarto e detalhes da admissão, para que você sempre tenha as informações básicas à mão

Acompanhamento dos sinais vitais para registrar e comparar temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, níveis de O₂ e muito mais ao longo do turno

Seções de diagnóstico e histórico médico que descrevem o motivo da admissão, comorbidades e condição atual

Agenda de medicação com espaço para dose, hora, via e quaisquer medicamentos PRN para evitar confusão ou erros

Notas de enfermagem que permitem anotar rapidamente avaliações, progressos e observações ao longo do turno

Lista de tarefas para procedimentos, exames e tratamentos que precisam ser concluídos durante o seu turno de atendimento

Seção de exames laboratoriais e de imagem para anotar exames pendentes ou concluídos e resultados importantes

Área do plano de atendimento ao paciente para resumir intervenções, objetivos e prioridades de atendimento

Sinalizadores de risco de queda, alergias e status de isolamento para manter a segurança em primeiro plano

Notas de gerenciamento de recursos para acompanhar o uso de equipamentos, questões relacionadas à equipe e transferências de quartos

Seção de resumo do turno/transferência para uma comunicação tranquila entre os enfermeiros que estão saindo e os que estão entrando

Layout personalizável para que você possa adaptar a folha à sua unidade — UTI, medicina cirúrgica, pronto-socorro ou até mesmo escola de enfermagem

Formatação clara com fontes legíveis, espaçamento estruturado e design intuitivo que minimiza o cansaço visual durante turnos agitados

Portátil e imprimível — você pode imprimir, escrever ou salvar a folha digitalmente, de acordo com o seu fluxo de trabalho

Facilite a transferência de pacientes com o ClickUp

Todos os pacientes merecem continuidade no atendimento, e todos os enfermeiros precisam de um método eficaz de anotação que não dependa da memória durante a troca de turno.

Seja você um enfermeiro médico-cirúrgico ou um enfermeiro de UTI responsável por relatórios e cuidados, ou um enfermeiro recém-contratado que acompanha a ingestão de líquidos e o acompanhamento dos pacientes, uma folha de relatório de enfermagem confiável é sua rede de segurança.

Eles também funcionam como modelos de gerenciamento de tempo, lidando com todos os dados dos pacientes e da equipe de forma eficiente. E se você precisa de um sistema holístico para gerenciar o atendimento ao paciente, o ClickUp Health é a solução completa.

Desde o acompanhamento em tempo real dos pacientes até campos de relatório preenchidos automaticamente e documentação em conformidade com a HIPAA, o ClickUp transforma o seu turno em um espaço de trabalho compartilhado — organizado, acessível e criado para equipes de atendimento.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e garanta um atendimento excelente aos pacientes!