Calendário de conteúdo do LinkedIn: como planejar e programar publicações de maneira eficaz

Já ficou olhando para a caixa "Iniciar uma publicação" no LinkedIn como se fosse uma ofensa pessoal?

Todos nós já passamos por isso: queremos manter a consistência, desenvolver nossa marca pessoal e profissional (ou a da nossa empresa) e, quem sabe, até viralizar (pelo menos uma vez!).

Mas entre o trabalho com clientes, reuniões internas e tentar lembrar se você bebeu água hoje, quem tem tempo para também planejar, escrever e programar publicações no LinkedIn?

🧐 Você sabia? O engajamento no LinkedIn aumentou 30% em relação ao ano anterior em 2024 — então, se você está esperando para obter resultados consistentes, agora é a hora!

É aí que entra em cena o calendário de conteúdo do LinkedIn, com capa e tudo. ✨

Um calendário de conteúdo sólido elimina as dúvidas sobre o que publicar e quando. Ele estrutura suas ideias, permite planejar lançamentos e eventos e dá à sua estratégia de conteúdo uma base muito necessária. Seja você um criador solo, um gerente de mídia social que lida com seis marcas ou um recrutador que está construindo uma liderança inovadora, este guia irá orientá-lo exatamente sobre como criar um calendário de conteúdo do LinkedIn que funcione a favor da sua vida, e não contra ela.

Ah, e vamos mostrar como fazer tudo isso no ClickUp — sem 15 abas ou uma planilha do Google confusa à vista. (E também temos um modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn simples, gratuito e fácil de usar para você!👇🏼 )

⭐ Modelo em destaque Está com dificuldade para manter a consistência no LinkedIn? 🤯 Experimente o Modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn do ClickUp — seu hub completo para planejar, programar e acompanhar publicações de alto impacto sem a confusão das planilhas! 📅 Obtenha um modelo gratuito Este modelo ajuda você a criar um ritmo de conteúdo repetível, colaborar com sua equipe e acompanhar o progresso das publicações em visualizações como Calendário, Quadro e Lista

O que é um calendário de conteúdo do LinkedIn?

Um calendário de conteúdo do LinkedIn é o seu roteiro pessoal (ou da sua equipe) para publicar conteúdo de forma consistente e intencional no LinkedIn.

Não é apenas uma lista de ideias para postagens, é a base da sua estratégia de conteúdo do LinkedIn, mapeando o que você vai postar, quando e por que isso é importante. Pense nisso como seu passe para os bastidores do planejamento estratégico de conteúdo: você tem uma visão clara das próximas postagens, alinhamento com os objetivos de negócios e espaço para aproveitar o processo.

🎉 Curiosidade: o LinkedIn é a plataforma número 1 para distribuição de conteúdo B2B, mas também está se tornando cada vez mais poderosa para o branding pessoal.

🎯 Quer você esteja gerenciando a página de uma empresa ou construindo sua marca pessoal, um calendário de conteúdo ajuda você a:

Mantenha a consistência sem precisar se desesperar por ideias de última hora

Planeje o conteúdo em torno de lançamentos de produtos, eventos ou campanhas de contratação

Equilibre os tipos de postagens (para não ficar apenas compartilhando notícias da empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana)

Colabore de forma integrada com sua equipe ou clientes

💡 Dica profissional: configure um formulário ClickUp para que qualquer pessoa da sua empresa possa enviar ideias de publicações no LinkedIn, solicitações de campanhas ou anúncios de eventos. Os envios se tornam tarefas no seu calendário de conteúdo, garantindo que nada seja esquecido.

Você não precisa reinventar a roda toda semana — basta ter um sistema. E um bom calendário de conteúdo? Esse é o seu sistema.

💡 Dica profissional: Não espere pela inspiração. Crie um hábito de conteúdo em torno de temas e objetivos e use um calendário para fazer o trabalho pesado. (Nós mostraremos como.)

Por que você precisa de um calendário de conteúdo do LinkedIn

📮 Insight do ClickUp: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros usuários estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna integrando perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Nossa IA pode fazer tudo, desde resumir tópicos e redigir conteúdo até dividir projetos complexos e gerar subtarefas. Não é necessário alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Você poderia improvisar. Você poderia abrir o LinkedIn todas as manhãs, tentar pensar em algo perspicaz na hora e postar entre as reuniões.

Mas sejamos realistas: isso é um caminho direto para o esgotamento (e uma seção de comentários muito silenciosa).

Um calendário de conteúdo do LinkedIn oferece:

Consistência sem caos : Consistência sem caos: aparecer regularmente gera confiança, visibilidade e impulsiona o crescimento do número de seguidores ao longo do tempo

Melhor equilíbrio de conteúdo : ajuda você a alternar entre liderança inovadora, histórias pessoais, conquistas, dicas e atualizações da empresa, para que seu feed não pareça obsoleto ou comercial

Alinhamento estratégico mais claro : planejar com antecedência significa que você pode sincronizar o conteúdo com lançamentos de produtos, campanhas de contratação, feriados e eventos do setor

Mais espaço para a criatividade: quando a logística estiver resolvida, você poderá se concentrar em escrever legendas melhores e experimentar novos formatos, como carrosséis ou vídeos

🧐 Você sabia? O LinkedIn não oferece um planejador de conteúdo integrado (ainda). É por isso que profissionais de marketing e criadores confiam em ferramentas externas — e modelos inteligentes — para realizar seu trabalho.

O ClickUp torna isso mais fácil do que nunca. Use o modelo de calendário moderno para redes sociais para planejar, programar e colaborar no LinkedIn e em outras plataformas a partir de um hub central. Precisa atribuir a criação de publicações à sua equipe? Quer definir prazos, debater ideias ou acompanhar análises? Esteja você usando um software de calendário de conteúdo ou apenas começando, a ferramenta certa faz toda a diferença.

Como criar um calendário de conteúdo do LinkedIn

Criar conteúdo no LinkedIn não é apenas aparecer — é aparecer estrategicamente para construir uma presença forte no LinkedIn que seja notada. Um calendário de conteúdo oferece a estrutura para planejar com antecedência, publicar de forma consistente e alinhar seus esforços com os objetivos de negócios, esteja você trabalhando sozinho ou gerenciando uma equipe de marketing inteira.

🧐 Você sabia? De acordo com a Sprout Social, os melhores horários para publicar durante a semana são terça e quinta-feira, às 10h — aparentemente, todos precisamos da segunda-feira para nos recuperarmos emocionalmente.

Vamos ver como criar um calendário de conteúdo do LinkedIn que seja fácil de manter e gere engajamento.

Defina suas metas de publicação e seu público-alvo

Antes de escrever uma única publicação, esclareça por que você está criando conteúdo, quem é seu público-alvo e o que ele espera obter do seu conteúdo no LinkedIn. Seus objetivos e seu público devem orientar todas as decisões, desde os tópicos escolhidos até a estrutura das legendas.

Exemplos de metas:

Um fundador de startup pode publicar para atrair os primeiros usuários e aumentar a visibilidade da marca

Um recrutador pode se concentrar em mostrar a cultura da empresa para atrair os melhores talentos

Uma marca pessoal pode ter como objetivo aumentar a liderança inovadora e estimular conversas no setor

Um gerente de marketing pode dar suporte ao lançamento de um produto ou ciclo de campanha

A partir daí, analise seu público:

Eles são fundadores em estágio inicial ou compradores corporativos?

Eles querem conselhos táticos, insights sobre tendências ou histórias inspiradoras?

Eles estão familiarizados com o seu tema?

💡 Recurso do ClickUp: Documentos

Centro de estratégia de conteúdo do LinkedIn com o ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para criar um centro de estratégia de conteúdo onde sua equipe pode definir a voz da marca, os perfis do público, as metas de comunicação e exemplos aprovados. Adicione comentários, marque colegas de equipe e vincule diretamente às tarefas, para que a estratégia não fique esquecida em um documento do Google Docs.

📚 Leituras essenciais para obter melhores resultados no LinkedIn: Quer construir uma marca pessoal? Confira nosso guia de marca pessoal no LinkedIn. Precisa de uma estrutura para sua estratégia de campanha? Comece com modelos de estratégia de marketing de conteúdo.

Decida a frequência e os horários ideais para postar

A consistência impulsiona o crescimento no LinkedIn, mas o esgotamento pode prejudicar seu progresso com a mesma rapidez. Em vez de tentar publicar todos os dias, busque um ritmo repetível.

Algumas estruturas de frequência:

Criador individual : 2–3 publicações por semana — misturando dicas orientadas para o valor com reflexões pessoais

Equipe de marketing : 3 a 5 publicações por semana — liderança inovadora, destaques de produtos, notícias sobre contratações

Marca do empregador: 1–2 publicações por semana — destacando a cultura, as pessoas e as conquistas internas

E o timing é importante. Estudos sugerem que as manhãs de terça a quinta-feira são as melhores, mas cada público é diferente. Acompanhe o que funciona ao longo do tempo.

💡 Dica profissional: use o Calendário do ClickUp para arrastar e soltar publicações quando sua programação mudar — sem precisar refazer toda a sua semana.

📆 Colabore em campanhas multicanais com um calendário editorial

Garanta a consistência da marca em seus esforços de marketing nas redes sociais com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Planejando conteúdo? O modelo Calendário Editorial de Marketing de Conteúdo no ClickUp é perfeito para equipes que gerenciam publicações sociais em várias plataformas.

Acompanhe tudo em um só lugar:

Pilares de conteúdo, como eventos, depoimentos ou destaques de produtos

Formatos (carrosséis, reels, publicações em blogs)

Tipo de promoção (orgânica vs. paga)

Status de publicação e propriedade da equipe

🎉 Esta é a sua visualização ideal para coordenar lançamentos, alinhar publicações com cronogramas de produtos e garantir que as mensagens permaneçam consistentes em todos os seus canais de marketing.

🗓️ Planeje seu conteúdo do LinkedIn com clareza e controle

Use a priorização baseada em IA e ajustes automáticos para manter o foco em seus objetivos com o Calendário ClickUp

Com o Calendário do ClickUp , você não está apenas definindo datas, mas construindo um sistema de conteúdo. Mapeie visualmente sua programação de postagens no LinkedIn, atribua tarefas para cada postagem, defina prazos e ajuste rapidamente quando as prioridades mudarem.

✅ Arraste e solte tarefas✅ Filtre por responsável, tag ou canal✅ Veja o que está para vencer esta semana — ou este mês — em um layout organizado

📌 Bônus: use categorias codificadas por cores para reconhecer rapidamente os temas, seja alternando entre liderança inovadora, publicações sobre contratações ou conteúdo dos bastidores.

Exemplo de caso de uso: Digamos que sua equipe de produto tenha um lançamento previsto. Programe uma publicação teaser na terça-feira, um carrossel detalhado na quarta-feira e uma história de cliente na sexta-feira — cada uma com sua própria tarefa e responsável. Tudo é mapeado e acompanhado em um só lugar.

🧐 Você sabia? As publicações com várias imagens em 2024 obtiveram a maior taxa de engajamento de todos os tipos de conteúdo do LinkedIn, com 6,60% de impressões.

Escolha temas de conteúdo (e alterne-os)

Sem temas, seu calendário de conteúdo pode parecer uma página em branco todas as semanas. Com temas, você cria uma biblioteca de tipos de conteúdo que reforçam sua mensagem e atendem às diferentes necessidades do público.

Esses pilares de conteúdo ajudam a consolidar sua estratégia:

💡 Dicas e estruturas : Divida um processo que seu público possa aplicar hoje mesmo

🎙️ Liderança inovadora : compartilhe sua opinião sobre as tendências que estão moldando seu setor

🎉 Marcos e conquistas : comemore as conquistas da equipe ou o sucesso dos clientes

🧠 Nos bastidores : dê uma espiada no seu fluxo de trabalho, nas suas decisões ou nos rituais da sua empresa

👀 Histórias pessoais : adicione humanidade — o que você está aprendendo, com o que está lutando ou do que se orgulha

📣 Promoção de eventos/conteúdo: webinars, podcasts ou lançamentos de blogs

📖 Leia mais: Confira estes modelos de mídia social para manter seus tipos de conteúdo organizados.

Exemplo de caso de uso: um estrategista de conteúdo pode alternar temas semanais como "Dicas de segunda-feira", "BTS de quarta-feira" e "Destaques de sexta-feira". Ao agrupar o conteúdo em torno dessas categorias, eles simplificam o planejamento e mantêm a variedade.

💡 Recurso do ClickUp: Campos personalizados

Campos personalizados para acompanhar o progresso usando os painéis do ClickUp

Adicione um campo personalizado do ClickUp chamado "Tema" às suas tarefas do LinkedIn no ClickUp. Atribua uma categoria a cada postagem e, em seguida, use a visualização do quadro ou filtros para garantir que você não esteja sobrecarregando um tipo (por exemplo, três atualizações consecutivas sobre produtos). Isso proporciona uma combinação saudável de conteúdo e mantém o público envolvido.

💡 Dica profissional: Defina temas de conteúdo recorrentes nos campos personalizados do ClickUp para simplificar o planejamento semanal e manter uma combinação saudável de tópicos.

Planeje com antecedência, mas deixe espaço para conteúdo oportuno

É tentador preencher seu calendário com semanas de antecedência, mas o LinkedIn prospera com conteúdo oportuno e relevante. Você precisa de um sistema que equilibre o planejamento proativo com a publicação reativa.

Planeje com antecedência:

Lançamentos, campanhas e atualizações de produtos

Conteúdo sazonal ou dias de conscientização anual

Séries recorrentes (como dicas semanais ou insights do fundador)

Deixe espaço para:

Tendências ou notícias do setor sobre as quais você deseja comentar (use métodos de identificação de tendências para permanecer reativo sem ser caótico)

Formatos populares, como carrosséis virais ou memes

Vitórias espontâneas da equipe ou lições aprendidas

Exemplo de caso de uso: Um recrutador pode planejar publicações sobre vagas em aberto e eventos de contratação, mas deixar espaço para destacar um momento espontâneo de "Bem-vindo à equipe" quando um novo contratado publicar sua selfie do primeiro dia.

💡 Recurso do ClickUp: Visualização do quadro

Use as visualizações do quadro para gerenciar o fluxo de trabalho do calendário de conteúdo do LinkedIn

A visualização do quadro do ClickUp é perfeita para gerenciar fluxos de trabalho de conteúdo fluidos. Use colunas como "Planejado", "Rascunho", "Precisa revisar" e "Publicado" para acompanhar o status de cada postagem. Se algo novo aparecer, basta arrastá-lo para o conteúdo desta semana e mover os outros para frente — sem confusão, sem perder nada.

Configure as automações do ClickUp para mover publicações para a próxima etapa, notificar os membros da equipe quando for necessária uma revisão ou arquivar automaticamente campanhas concluídas. Isso reduz o trabalho manual e mantém o fluxo de conteúdo, sem necessidade de microgerenciamento.

💡 Dica profissional: Não publique e desapareça. Reserve 10 minutos após a publicação para responder aos primeiros comentários e aumentar seu alcance.

Use um modelo ou ferramenta de calendário de conteúdo

Agora que você já definiu suas metas de conteúdo e sua estratégia, precisa de um sistema para executá-las com tranquilidade. Planilhas podem funcionar por um tempo. Mas se você estiver colaborando, expandindo ou gerenciando várias plataformas, precisará de algo criado para fluxos de trabalho reais.

Por exemplo, o Modelo de Calendário de Conteúdo do LinkedIn do ClickUp é ideal para profissionais de marketing, criadores e construtores de marcas que desejam aparecer de forma consistente no LinkedIn sem precisar se esforçar para ter ideias todas as manhãs. Ele ajuda a otimizar seu processo de planejamento para que todas as publicações estejam alinhadas com seus objetivos e público-alvo, sem a necessidade de planilhas complicadas.

🗓️ Modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Calendário de conteúdo do LinkedIn do ClickUp para otimizar seu planejamento de mídias sociais

Este modelo oferece um espaço visual estruturado para planejar seu conteúdo do LinkedIn com dias, semanas ou meses de antecedência. Inclui campos personalizados para categorizar tipos de postagens (como liderança inovadora, bastidores ou anúncios de contratação), status para acompanhar onde cada conteúdo está no pipeline e agendamento por arrastar e soltar para manter seu calendário fluido e flexível.

Melhor ainda, o modelo inclui várias visualizações, como Calendário, Quadro e Lista, para que você possa gerenciar seu conteúdo no layout que achar mais intuitivo. Esteja você trabalhando sozinho ou em equipe, este modelo ajuda a garantir que sua presença no LinkedIn seja consistente, estratégica e atraente.

Exemplo de caso de uso: um líder de mídia social em uma empresa de SaaS poderia usar o ClickUp para planejar uma campanha de duas semanas no LinkedIn em torno do lançamento de um produto. Ele atribui a redação a um redator, as tarefas de design à equipe criativa e as aprovações aos líderes de marketing — tudo rastreado em um único modelo com lembretes automáticos quando os prazos se aproximam.

📁 Arquivo de modelos: reduza o tempo de preparação com esses recursos prontos para usar! Modelo de plano de mídia social do LinkedIn para definir sua estratégia de conteúdo de longo prazo, personas-alvo e principais objetivos da campanha em um único espaço colaborativo Modelo avançado de mídia social para gerenciar calendários de conteúdo de alto volume, atribuir tarefas, acompanhar o desempenho e otimizar os fluxos de trabalho de aprovação em todos os canais Modelo de calendário de conteúdo para organizar publicações semanais e mensais usando várias visualizações (calendário, quadro, lista) para que você nunca perca nada no LinkedIn

🆚 Alternativas como Buffer e Hootsuite são ótimas para agendar e publicar. Mas elas não oferecem ideias, colaboração e visibilidade estratégica. O ClickUp cuida de tudo — desde o brainstorming até os relatórios —, tornando-o a melhor escolha para equipes de alto volume ou alto impacto.

E se você ainda quiser usar outra ferramenta, o ClickUp se integra às suas ferramentas favoritas de agendamento, análise ou gerenciamento de ativos. Por exemplo, use o Zapier para criar tarefas automaticamente a partir do envio de formulários ou enviar publicações aprovadas para o Buffer para publicação.

📖 Leia mais: Saiba mais sobre gerenciamento de projetos de mídia social.

Avalie o sucesso e otimize o que funciona

Criar conteúdo é apenas metade da equação — a outra metade é saber o que está funcionando e por quê. Sem verificações regulares, é fácil continuar postando sem perceber quais publicações estão repercutindo e quais estão apenas... flutuando.

Veja o que você deve medir para melhorar o desempenho do seu conteúdo no LinkedIn:

📈 Taxa de engajamento : quantas pessoas estão interagindo com suas publicações? Comentários > curtidas > impressões

💬 Qualidade dos comentários : você está gerando conversas reais ou apenas coletando emojis?

💾 Salva e compartilha : esses sinais silenciosos geralmente refletem o valor real, ainda mais do que as curtidas

🎯 Tráfego e conversões: as pessoas estão clicando no seu site, produto ou link de inscrição?

Acompanhar esses dados ao longo do tempo ajuda você a reforçar o que funciona e refinar o que não funciona, ajustando o horário das publicações, testando um novo tom ou removendo temas com baixo desempenho do seu calendário.

🎉 Curiosidade: adicionar uma CTA como "Concorda ou discorda?" em sua postagem pode aumentar os comentários sem soar muito sensacionalista.

💡 Recurso do ClickUp: Painéis e relatórios

Use painéis para acompanhar o desempenho das suas publicações no LinkedIn

Com os painéis do ClickUp, você pode extrair dados em tempo real de suas tarefas de conteúdo, campanhas e métricas de desempenho em uma visualização personalizável.

🔍 Faça uma auditoria nas redes sociais para avaliar seu ponto de partida.

Crie gráficos para acompanhar o volume de publicações por semana, as tendências de engajamento por tipo de conteúdo ou até mesmo prazos perdidos pelo proprietário da publicação. Você também pode adicionar widgets para acompanhamento de metas e cronogramas de sprints ou até mesmo incorporar ferramentas de análise de terceiros, proporcionando uma única fonte de verdade para o desempenho do conteúdo.

Exemplo de caso de uso: uma equipe de marketing pode configurar um painel para monitorar o desempenho das publicações no LinkedIn relacionadas ao lançamento de um produto, acompanhando impressões, engajamento e próximas etapas no mesmo espaço de trabalho onde o conteúdo é planejado.

💡 Dica profissional: revisite suas últimas 10 publicações e marque cada uma com um tema no ClickUp — isso facilita identificar lacunas ou formatos usados em excesso.

Dicas para criar conteúdo envolvente no LinkedIn

Agora que você criou seu calendário, é hora de se concentrar no que faz as pessoas pararem de rolar a tela. Um plano organizado é ótimo, mas um conteúdo envolvente gera alcance, conexão e resultados significativos no LinkedIn.

Veja como criar conteúdo que seu público quer ler (e reagir).

1. Aproveite experiências da vida real

Nada conecta melhor do que histórias. Seja um fracasso recente, uma percepção surpreendente de um projeto ou uma lição aprendida da maneira mais difícil, a autenticidade sempre supera o refinamento.

Quer uma prova de que conteúdo ousado e divertido ainda pode gerar resultados?Quando alguém comparou o ClickUp ao "Duolingo do B2B", não foi um elogio. Mas, em vez de minimizar, nós aproveitamos. Assim como o Duolingo transformou o aprendizado de idiomas em uma sensação viral, o ClickUp adotou a narrativa baseada na personalidade para construir conexões mais fortes. Nossa lição? Quando você soa como todo mundo, você é ignorado. Quando você é autêntico, você é lembrado. 🎯 Não tenha medo de transformar momentos inesperados, mesmo críticas, em clareza sobre o que o diferencia.

Quer uma prova de que conteúdo ousado e divertido ainda pode gerar resultados?Quando alguém comparou o ClickUp ao "Duolingo do B2B", não foi um elogio. Mas, em vez de minimizar, nós nos empenhamos ainda mais.

Postagem do ClickUp sobre como se destacar nas redes sociais

Assim como o Duolingo transformou o aprendizado de idiomas em uma sensação viral, o ClickUp adotou a narrativa baseada na personalidade para construir conexões mais fortes. Nossa lição? Quando você soa como todo mundo, você é ignorado. Quando você é autêntico, você é lembrado.

🎯 Não tenha medo de transformar momentos inesperados, mesmo críticas, em clareza sobre o que o diferencia.

Veja como fazer isso nas suas publicações.

Por exemplo, quando o Zoom ficou fora do ar. O caos se instalou. Mas o ClickUp nem piscou. 👀

Em vez de ficar assistindo à confusão, eles lançaram um pop-up em tempo real promovendo o recurso ClickUp Chat e SyncUps, para que as equipes pudessem se manter conectadas sem perder nada.

📉 Crise? Talvez. 📈 Oportunidade? Com certeza.

Isso não é apenas marketing inteligente, é uma aula magistral em estratégia orientada por momentos. Sem enrolação. Apenas ação rápida, valor real e um pouco de ousadia.

A equipe de mídia social do ClickUp geralmente aproveita de maneira integrada as experiências e tendências da vida real

💡 Dica profissional: Salve essas vitórias nos bastidores no seu calendário de conteúdo do LinkedIn. Histórias como essa, em que o raciocínio rápido atende às necessidades do usuário, são o tipo de autenticidade que o seu público lembra (e com a qual se envolve).

Exemplo de caso de uso: um profissional de marketing pode compartilhar uma publicação sobre uma campanha fracassada com uma reflexão sobre o que faria de diferente. Isso gera confiança e abre espaço para conversas ponderadas nos comentários.

Use o ClickUp Docs como um diário de conteúdo privado onde você anota ideias brutas, histórias de trabalho ou lições à medida que elas acontecem. Você pode organizar suas ideias por tema, transformar pontos-chave em rascunhos completos mais tarde e colaborar com sua equipe para obter feedback antes de agendar. Adicione tags como "história pessoal" ou "insight de liderança" para manter sua voz variada e intencional.

Além disso, você pode armazenar imagens, vídeos e gráficos diretamente nas tarefas de postagem do LinkedIn. Use o ClickUp Docs ou uma lista dedicada como uma biblioteca central de ativos, facilitando a localização, reutilização ou atualização de recursos visuais para postagens futuras.

Documentos como base de conhecimento

Crie uma base de conhecimento dinâmica para sua equipe — armazene diretrizes de voz da marca, modelos de postagens e guias de instruções no ClickUp Docs, vinculados diretamente ao seu calendário de conteúdo.

Crie uma base de conhecimento dinâmica para sua equipe — armazene diretrizes de voz da marca, modelos de postagens e guias de instruções no ClickUp Docs, vinculados diretamente ao seu calendário de conteúdo.

💡 Dica profissional: salve suas publicações com melhor desempenho no LinkedIn no ClickUp Docs para reutilizá-las ou republicá-las mais tarde com um novo toque.

2. Comece com força — sua primeira linha é o gancho

No LinkedIn, você tem 1–2 linhas antes que sua publicação seja cortada. Esse é o momento decisivo. Seja fazendo uma pergunta, compartilhando uma opinião ousada ou começando com uma estatística, faça com que o leitor queira clicar em "... ver mais"

📌 Experimente ferramentas como ferramentas de IA para legendas, se precisar de ajuda para escrever.

Exemplo: Em vez de: "Aqui está o que aprendi durante o lançamento do nosso produto." Tente: "Perdemos o prazo de lançamento em três semanas — e aqui está o motivo pelo qual eu faria tudo de novo."

Esta publicação do ClickUp acerta em cheio com algo que todos nós já ouvimos* — e secretamente tememos: "Podemos acrescentar mais uma coisa?"

Sem enrolação. Apenas identificação instantânea. É assim que você ganha um clique em "ver mais". Às vezes, o melhor gancho é apenas segurar um espelho. 🪞

Postagem do ClickUp no LinkedIn como exemplo de uso de "ganchos"

Exemplo de caso de uso: Um fundador pode começar com:"Sabe aquele silêncio constrangedor nas reuniões de equipe? Pois é... nós nos rendemos a ele — e aqui está o que aprendemos. "

💡 Recurso do ClickUp: ClickUp Brain (IA)

Caso de uso do ClickUp Brain para criar uma publicação no LinkedIn

Está com dificuldade para escrever aquela frase de efeito ou primeira linha impactante? O ClickUp Brain pode ajudar. Use-o para gerar introduções fortes, reformular introduções ou analisar seu tom. Basta destacar seu rascunho dentro de um documento ou tarefa do ClickUp e pedir ao Brain para aprimorá-lo — é como ter um editor de plantão integrado ao seu espaço de trabalho.

Um bônus extra? Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet para escrever, raciocinar, planejar, projetar e muito mais

📖 Leia mais: Experimente estes modelos de planejamento de mídia para um alinhamento mais amplo da campanha

3. Não basta compartilhar — mostre valor

Seu público não está procurando um diário — eles querem insights que possam aplicar, repassar ou colocar em prática. Mesmo suas publicações mais pessoais devem deixá-los pensando: "Isso me trouxe algo útil"

Exemplos de formatos ricos em valor:

Instruções passo a passo

resumos de "3 coisas que aprendi com..."

Lições aprendidas com um fracasso ou experimento anterior

Carrosséis com estruturas ou modelos

Histórias curtas que ilustram uma tendência mais ampla

No entanto, nem todas as publicações precisam começar com uma história — às vezes, os dados são a história.

Este estudo de caso do ClickUp com a Chick-fil-A é um exemplo perfeito de conteúdo que agrega valor rapidamente: problema claro, resultados mensuráveis e relevância imediata.

Quer ajudar seu público a agir? Dê a eles algo que possam usar como referência. Seja uma estatística, um passo a passo ou uma história de sucesso — esse é o tipo de informação que as pessoas capturam em uma tela.

Postagem do ClickUp para mostrar como gerar valor a partir de estudos de caso

Exemplo de caso de uso: um líder de conteúdo poderia transformar seu processo de integração em uma publicação intitulada "Como treinamos novos redatores de conteúdo em menos de 30 dias (sem sobrecarregá-los)". Agora isso é algo que pode ser compartilhado.

📖 Leia mais: Explore modelos de redação de conteúdo para obter um tom e uma estrutura consistentes.

💡 Recurso do ClickUp: Mod elo de postagem em redes sociaisUse o modelo de postagem em redes sociais do ClickUp para criar um esboço estruturado para cada postagem. Ele inclui prompts para o gancho, mensagem principal, CTA, recursos e lembretes de formatação, como uso de emojis ou quebras de linha. É o seu código secreto para escrever mais rápido sem sacrificar a clareza.

🧐 Você sabia? Os documentos nativos (também conhecidos como carrosséis do LinkedIn) tiveram um engajamento médio de 6,10%, tornando-os um dos tipos de postagem mais eficazes.

4. Reutilize o conteúdo com melhor desempenho

Você não precisa reinventar a roda toda semana. Se uma publicação teve repercussão, reutilize a ideia em um novo formato, atualize-a com novas ideias ou adapte-a para um público ligeiramente diferente.

Reutilização de ideias:

Transforme uma publicação de alto desempenho em um carrossel

Selecione uma citação e crie uma publicação curta em torno dela

Resuma uma publicação longa em um tópico conciso com "3 pontos principais"

Expanda um comentário popular em uma publicação completa

Esta publicação é um exemplo perfeito de como o ClickUp transformou um vídeo de alta performance de uma equipe em um momento marcante para a marca. 🎤Reutilizado por um membro fundador, ele não só alcançou o público certo, como também converteu espectadores silenciosos em leads.

E aqui está a verdadeira magia: não foi um anúncio polido. Foi autêntico, engraçado e inesperado. Deixe seus funcionários falarem. Dê vida ao seu conteúdo novamente — em novos formatos, com novo contexto, para novos resultados.

Reutilização de conteúdo usando diferentes contas do LinkedIn

Exemplo de caso de uso: Um gerente de contratação que publicou uma postagem viral sobre "o que procuramos nos candidatos" poderia posteriormente compartilhar uma história mais pessoal sobre como essa lista de verificação o ajudou a identificar um candidato inesperado.

💡 Recurso do ClickUp: Relações entre tarefas

Relações entre tarefas no LinkedIn

No ClickUp, você pode vincular tarefas de conteúdo relacionadas usando as Relações entre tarefas. Isso ajuda a acompanhar o conteúdo reutilizado, evitar esforços duplicados e ver onde as ideias de conteúdo se originaram. É especialmente útil ao trabalhar com vários formatos ou campanhas.

📖 Leia mais: Explore mais ferramentas de IA para redes sociais para ampliar a geração de ideias.

5. Incentive a conversa (mas de forma natural)

O algoritmo do LinkedIn favorece o engajamento, e os comentários têm mais peso do que as curtidas. Dito isso, perguntar "O que você acha?" no final de cada postagem não é suficiente.

Em vez disso, estruture sua publicação de forma a convidar naturalmente para comentários:

Compartilhe sua opinião e pergunte aos outros se eles tiveram uma experiência semelhante

Apresente um dilema e pergunte como os outros abordariam a situação

Compartilhe uma vitória nos bastidores e marque os colaboradores relevantes

Veja esta seção de comentários, por exemplo. 👇Um estudo de caso, algumas reações genuínas e, de repente, as pessoas estão comentando como se fosse uma conversa durante o almoço.

Engajamento na seção de comentários do LinkedIn

💡 Recurso do ClickUp: Comentários + Tópicos

Exemplo de caso de uso de aprovação usando o recurso de comentários do ClickUp

Depois que sua publicação estiver programada no ClickUp, use o recurso Comentários em sua tarefa ou documento para obter feedback interno. Os colegas de equipe podem deixar sugestões alternativas de CTA, fazer edições ou reagir com emojis, acelerando seu processo e elevando a qualidade da sua publicação antes que ela seja publicada.

🎉 Curiosidade: metade dos usuários do LinkedIn tem entre 25 e 34 anos, então adapte seu tom e os formatos das publicações para atrair esse público em busca de desenvolvimento profissional e experiente em conteúdo.

Considerações finais: seu calendário do LinkedIn, pronto para uso ✅

Construir uma presença no LinkedIn não precisa ser como um segundo trabalho em tempo integral. Com um calendário de conteúdo bem planejado, o processo se torna menos confuso e mais focado em narrativas estratégicas — nos seus termos.

💖 Você não precisa viralizar para causar impacto. A autenticidade sempre vence.

Se você deseja aumentar a visibilidade, atrair leads ou desenvolver sua marca pessoal, um calendário bem planejado fortalece sua estratégia geral no LinkedIn. Ele mantém seu conteúdo alinhado com os objetivos de longo prazo.

Mantenha a consistência (mesmo em semanas agitadas)

Crie espaço para publicações oportunas e autênticas

Ajuda você a medir o que funciona — e fazer mais disso

E a melhor parte? Você não precisa alternar entre ferramentas, guias e modelos para fazer isso acontecer.

✨ O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne tudo em um só lugar: estratégia, programação, colaboração e criação de conteúdo com inteligência artificial. Desde brainstorming no Docs até o planejamento na visualização do calendário e o ajuste fino das publicações com o ClickUp Brain, tudo o que você precisa para se manter à frente no LinkedIn está no seu espaço de trabalho.

Pronto para simplificar sua estratégia no LinkedIn?

🎯 Comece a usar o ClickUp e comece a planejar publicações que funcionam.