10 softwares de gerenciamento de arquivos de funcionários em 2025

Vasculhar pastas aleatórias, arquivos com nomes errados e planilhas misteriosas apenas para encontrar um documento de integração.

Não é divertido, não é? Além disso, você corre o risco de perder arquivos importantes de funcionários e se ver em uma situação totalmente desastrosa. Se você é um profissional de RH, é provável que já tenha passado por isso.

E você não está sozinho! De acordo com um relatório da ClickUp, o profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho. Isso representa mais de 120 horas perdidas por ano, tempo que você poderia ter dedicado às suas tarefas reais.

É por isso que é hora de atualizar para um software de gerenciamento de arquivos de funcionários de RH que torne sua vida mais fácil.

Quer você esteja administrando uma startup em rápido crescimento ou apenas tentando colocar um pouco de ordem no caos, aqui estão 10 ferramentas de software de gerenciamento de arquivos de funcionários que realmente valem a pena conferir.

Visão geral do software de gerenciamento de arquivos de funcionários

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento centralizado de documentos e acompanhamento de tarefas; Tamanho da equipe: Startups, PMEs, grandes empresas Documentos para perfis de funcionários, pesquisa conectada, automações, controle de acesso, modelos de RH Gratuito para sempre, personalizações para empresas Bamboo HR Opção de autoatendimento para funcionários; Tamanho da equipe: PMEs Acompanhamento de férias, ferramentas de integração, assinaturas eletrônicas, relatórios de RH pré-elaborados Preços personalizados Rippling Automatização de fluxos de trabalho de RH; Tamanho da equipe: PMEs, grandes empresas RH, TI e finanças unificados, conformidade automatizada, folha de pagamento e gerenciamento de dispositivos Preços personalizados Zoho People Documentação compatível com dispositivos móveis; Tamanho da equipe: PMEs, grandes empresas Gerenciamento de casos, fluxos de trabalho personalizáveis, pesquisas rápidas, LMS integrado Preços personalizados Gusto Gerenciamento de documentos de folha de pagamento; Tamanho da equipe: Equipes pequenas, PMEs Registro de impostos sobre a folha de pagamento, integração, sincronização de benefícios e relatórios personalizados Planos a partir de US$ 49/mês Namely Funcionários e gerentes que precisam de uma plataforma de autoatendimento; Tamanho da equipe: Equipes pequenas, PMEs Autoinscrição em benefícios, feeds de notícias personalizáveis e acompanhamento de metas Os planos começam em US$ 9/mês por usuário Paycor Empresas de saúde e manufatura Tamanho da equipe: Empresas com mais de 1.000 funcionários Recrutamento baseado em IA, otimização de turnos e acompanhamento de despesas com mão de obra Preços personalizados ADP Workforce Now Terceirização de RH; Tamanho da equipe: Empresas Alertas de expiração de documentos, relatórios personalizados, assinaturas eletrônicas e permissões de acesso Preços personalizados SAP SuccessFactors Gerenciamento do crescimento na carreira dos funcionários; Tamanho da equipe: Empresas Portfólio de crescimento, consultas em linguagem natural, integração automatizada, monitoramento de conformidade uS$ 75,60/mês por usuário DocuWare Manutenção da conformidade dos dados de RH; Tamanho da equipe: Empresas Assinatura digital segura, trilhas de auditoria, filtros de pesquisa inteligentes e conformidade com HIPAA/GDPR Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de arquivos de funcionários

Nem todo sistema de gerenciamento de documentos de funcionários que você encontrar será adequado para você. Aqui está uma lista de verificação para escolher uma ferramenta que transforme o pesadelo dos documentos em zen para o RH:

Armazenamento centralizado de documentos: Armazena todos os contratos, comprovantes de identidade e arquivos de políticas — todos os documentos dos seus funcionários em um único espaço organizado, e oferece Armazena todos os contratos, comprovantes de identidade e arquivos de políticas — todos os documentos dos seus funcionários em um único espaço organizado, e oferece modelos gratuitos de RH para facilitar a organização

Filtros detalhados e opções de pesquisa: Oferece filtros abrangentes (nomes, tags ou até mesmo palavras-chave) para que sua equipe possa usar facilmente o software de gerenciamento de documentos de RH

Tarefas administrativas automatizadas: Permite definir regras para nomenclatura de arquivos, controle de versões e alertas de expiração. Com esse Permite definir regras para nomenclatura de arquivos, controle de versões e alertas de expiração. Com esse software de gerenciamento de funcionários , sua equipe de RH gasta menos tempo clicando e mais tempo fazendo o que realmente importa

Atualizações de edição em tempo real: Mostra quem editou o quê e quando, com um histórico de versões claro. Chega de alterações misteriosas ou momentos do tipo “Quem apagou isso?!”

Integração perfeita com as ferramentas existentes: Sincroniza com seu sistema de RH, software de folha de pagamento, ferramentas de videoconferência e armazenamento em nuvem existentes

Segurança de nível empresarial : oferece criptografia de ponta a ponta, controles de acesso, : oferece criptografia de ponta a ponta, controles de acesso, compartilhamento seguro de arquivos para empresas e backups para proteger seus arquivos. Menos problemas de conformidade para o RH resolver

Aplicativo móvel: oferece um aplicativo móvel para visualizar ou enviar documentos em qualquer lugar. Perfeito para equipes híbridas e momentos espontâneos em que você precisa de algo imediatamente

👀 Você sabia? Uma pesquisa da Nitro revelou que apenas 3% dos profissionais do conhecimento estão satisfeitos com o processo de tratamento de documentos de suas empresas. Portanto, a maioria das organizações tem fluxos de trabalho de documentos ineficientes.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de arquivos de funcionários

Agora que você sabe como é o software ideal para gerenciamento de documentos de RH, aqui estão as dez melhores opções.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento centralizado de documentos e acompanhamento de tarefas)

Monitore o desempenho, o engajamento e o crescimento dos funcionários com o ClickUp Project Management para equipes de RH

*o ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo e a solução completa perfeita para gerenciar arquivos de funcionários

Seja contratos de trabalho, documentos de integração ou avaliações de desempenho, o ClickUp mantém tudo organizado e fácil de encontrar em um só lugar. É como seu arquivo digital, mas sem aqueles cortes desagradáveis de papel e o caos de documentos perdidos.

ClickUp Brain e Brain MAX

Reúna todas as suas necessidades de gerenciamento de arquivos de funcionários em um único e poderoso espaço de trabalho com tecnologia de IA com o Brain MAX no ClickUp. Veja como:

Pesquisa inteligente: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Aproveite modelos externos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo

Organização automatizada: sugere pastas, tags ou categorias para seus arquivos com base no conteúdo e nos padrões de uso, mantendo tudo organizado de forma clara

Além disso, você pode pedir ao ClickUp Brain para recuperar arquivos e documentos do seu espaço de trabalho ou, melhor ainda, criá-los com você e ver como ele faz isso em segundos.

O Brain permite que os profissionais de RH criem rapidamente descrições de cargos, documentos de políticas e comunicações com os funcionários com apenas um comando. Ele garante que o conteúdo seja claro, consistente e adaptado ao público, economizando um tempo valioso na elaboração e edição.

Com o Brain, os profissionais de RH podem se concentrar mais nas pessoas e na estratégia, enquanto a IA cuida do trabalho pesado de criação de conteúdo.

Use o ClickUp Brain para automatizar a comunicação, gerenciar tarefas rotineiras e recuperar instantaneamente qualquer arquivo

ClickUp Chat e Pastas

E não é só isso! Nosso elegante gerenciamento de arquivos de funcionários também oferece o ClickUp Chat, onde você e sua equipe podem discutir políticas importantes de RH, desempenho dos funcionários e tudo mais.

Agora que você tem o perfil dos funcionários e outros rascunhos de informações sobre os funcionários prontos, mantenha tudo organizado com a Hierarquia de Projetos do ClickUp.

Crie uma cadeia de comando transparente com a Hierarquia de Projetos do ClickUp

Comece criando um espaço para sua equipe de RH. Nesse espaço, você pode configurar pastas do ClickUp para cada departamento, como marketing, engenharia e suporte ao cliente. Em cada pasta de funcionário, adicione outros documentos relevantes, como páginas aninhadas ou subseções:

Integração

Avaliações de desempenho

Certificações

Registros de licenças

Você também pode adicionar listas de verificação a cada subpasta. Quando você amplia sua equipe, o número de pastas e subpastas aumenta naturalmente. Ainda assim, encontrar documentos não deve parecer uma caça ao tesouro, e nosso software de gerenciamento de documentos de funcionários também resolve esse problema.

Pesquisa ClickUp Enterprise

Com o ClickUp Enterprise Search, você pode encontrar qualquer arquivo, documento ou tarefa em sua pilha de tecnologia integrada com apenas alguns cliques.

Pesquise facilmente qualquer arquivo de funcionário com o ClickUp Connected Search

Procurando um contrato de funcionário? Ou talvez você precise encontrar uma avaliação específica de um funcionário? Basta pesquisar por palavra-chave, proprietário ou outros atributos relevantes, e pronto! O documento que você procura está bem ali.

Tudo o que você precisa fazer é integrar suas ferramentas de RH existentes ao ClickUp, e o recurso de pesquisa conectado exibirá todas as informações que você deseja. Assim, você não precisará mais vasculhar pastas intermináveis e torcer para não perder nada.

Depois de todo esse planejamento, uma tarefa de RH esquecida pode comprometer todos os seus esforços. Mas com o ClickUp Project Management para equipes de RH, você mantém todas as tarefas em dia.

Gerencie tarefas de RH com o ClickUp Gerenciamento de projetos para equipes de RH

Ele permite que você transforme planos de integração e outras estratégias de RH em tarefas do ClickUp. Você pode atribuir cada uma delas ao membro certo da equipe, definir prazos e acompanhar o progresso em um só lugar.

ClickUp Ambient Agents

E isso não é tudo. Os agentes do ClickUp respondem a determinados gatilhos e realizam ações em um local específico.

Deixe que um agente autopilot personalizado faça o trabalho pesado: defina as regras e veja como ele lida com consultas de RH como um profissional

Caso de uso: por exemplo, o canal da equipe de RH está inundado com novos funcionários de operações de pessoal solicitando documentos e arquivos. O líder de parceria de pessoal deseja usar IA para localizar alguns desses arquivos e liberar o tempo de sua equipe Eles criam um Agente Autopilot personalizado no Canal e o instruem a compartilhar o arquivo na base de conhecimento à qual ele tem acesso. Eles especificam que o Agente Autopilot só deve responder quando a mensagem do usuário contiver um exemplo claro e direto. Eles até fornecem exemplos de perguntas ao Agente Autopilot.

ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, você pode criar, armazenar e organizar todos os registros dos seus funcionários e anotar os detalhes relevantes. Elabore facilmente contratos de funcionários, políticas de RH, formulários e etapas de integração com sua equipe.

Crie e gerencie perfis individuais de funcionários e planos de RH no ClickUp Docs

Lembre-se de que seus stakeholders podem editar o documento simultaneamente e deixar comentários para membros específicos da equipe com o recurso Atribuir Comentários do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar os recursos abrangentes de gestão de RH um pouco complicados no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Anne Thomas, gerente de RH do escritório da Snowville Creamery LLC, afirma:

O ClickUp nos permite publicar todas as comunicações entre todas as áreas da nossa empresa em um único local centralizado. Isso torna fácil e conveniente receber notificações e manter agendas, rotas e entregas para nossa empresa.

O ClickUp nos permite publicar todas as comunicações entre todas as áreas da nossa empresa em um único local centralizado. Isso torna fácil e conveniente receber notificações e manter agendas, rotas e entregas para nossa empresa.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Relationships para vincular tarefas, documentos ou até mesmo listas inteiras! Por exemplo, você pode conectar a tarefa de integração de um funcionário à sua avaliação de desempenho, lista de verificação de RH e documentos de treinamento, para que tudo permaneça conectado contextualmente e seja fácil de navegar sem precisar alternar entre abas!

2. Bamboo HR (melhor opção de autoatendimento para funcionários)

via Bamboo HR

Acompanhar as informações dos funcionários, as etapas de integração e os pedidos de folga não precisa ser um trabalho em tempo integral. Soluções de gerenciamento de dados de funcionários, como o BambooHR, podem salvar sua sanidade.

Ele mantém todas as suas operações de pessoal, desde a integração até o controle de folgas e gestão de desempenho, organizadas e funcionando perfeitamente em um só lugar. Além disso, os relatórios de RH pré-elaborados facilitarão o acompanhamento dos registros dos funcionários para melhorias nos processos de RH.

Melhores recursos do Bamboo HR

Acompanhe os registros dos funcionários, benefícios, férias e histórico profissional em um só lugar

Use ferramentas integradas de integração para orientar os novos contratados em cada etapa com facilidade

Automatize solicitações e aprovações de folgas com integrações de calendário

Habilite assinaturas eletrônicas para otimizar a documentação sem precisar imprimir e enviar documentos

Limitações do Bamboo HR

O software de gerenciamento de documentos de RH pode ser bem caro para equipes maiores

Preços do Bamboo HR

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Bamboo HR

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 2.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 3.000 avaliações)

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

3. Rippling (ideal para automatizar fluxos de trabalho de RH)

via Rippling

O Rippling é uma plataforma de gerenciamento de força de trabalho que unifica as operações de RH, TI e finanças em um único sistema coeso. Além de manter os dados dos funcionários organizados, este software de automação de documentos automatiza tarefas de conformidade de RH, acompanhamento de horas faturáveis, folha de pagamento e etapas de integração, permitindo que sua equipe se concentre em estratégias.

Os melhores recursos do Rippling

Mantenha todos os dados dos funcionários, desde cargos até equipamentos fornecidos, em um perfil dinâmico que é atualizado automaticamente em todos os sistemas conectados

Atribua, gerencie e até mesmo apague remotamente os dispositivos da empresa para manter as informações dos funcionários e outros dados internos seguros

Automatize fluxos de trabalho para tudo, desde o envio de lembretes sobre renovações de contratos até o encaminhamento de avaliações de desempenho para o gerente certo.

Pague funcionários e prestadores de serviços internacionais em sua moeda local, com conformidade garantida

Limitações do Rippling

Faltam opções de personalização para os recursos

Alguns usuários relatam configurações complexas para fluxos de trabalho e integrações, além de integrações limitadas com sistemas de folha de pagamento de terceiros.

Preços escalonados

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Rippling

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 7600 avaliações)

Capterra: 4,9/5 estrelas (mais de 3800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rippling?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no Rippling é como ele reúne vários sistemas — folha de pagamento, benefícios, integração, gerenciamento de dispositivos — tudo em um só lugar. A integração perfeita economiza muito tempo e reduz erros manuais, o que é uma grande mudança para equipes em expansão. Parece que a plataforma foi realmente criada pensando no usuário final.

O que mais gosto no Rippling é como ele reúne vários sistemas — folha de pagamento, benefícios, integração, gerenciamento de dispositivos — tudo em um só lugar. A integração perfeita economiza muito tempo e reduz erros manuais, o que é uma grande mudança para equipes em expansão. Parece que a plataforma foi realmente criada pensando no usuário final.

🧠 Curiosidade: O conceito de horário flexível foi pioneiro da empresa aeroespacial alemã Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Eles introduziram o “Gleitzeit”, que significa horário flexível, dando aos funcionários a liberdade de começar e terminar o trabalho em horários flexíveis.

4. Zoho People (ideal para documentação e gerenciamento de funcionários em dispositivos móveis)

via Zoho People

Lembre-se de que dissemos que ter um aplicativo móvel para o seu software de gerenciamento de documentos de funcionários é importante para manter registros em qualquer lugar? O Zoho People é a plataforma ideal para isso.

O sistema de RH é altamente personalizável para se adequar às suas necessidades dinâmicas. Como é baseado na nuvem, você nunca mais precisará se preocupar com a perda de dados importantes dos funcionários.

Você também pode usá-lo para automatizar os fluxos de trabalho de contratação e integração. Além disso, o Zoho People oferece um helpdesk de RH que seus funcionários podem usar para criar tickets e resolver problemas.

Melhores recursos do Zoho People

Use o módulo de gerenciamento de casos para lidar com as dúvidas dos funcionários com acordos de nível de serviço e regras de escalonamento

Crie e implemente fluxos de trabalho de RH personalizáveis e use modelos de diretório para gerenciar facilmente os dados dos funcionários

Crie pesquisas rápidas para coletar feedback dos funcionários e acompanhar as tendências de engajamento ao longo do tempo

Monitore o progresso do treinamento com um LMS integrado para garantir que sua equipe continue aprendendo e crescendo

Limitações do Zoho People

Os recursos de check-in e check-out costumam apresentar falhas

Alguns usuários consideram a interface do usuário/experiência do usuário pouco refinada ou menos intuitiva do que outros softwares de RH

Preços do Zoho People

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho People

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 270 avaliações)

5. Gusto (ideal para gestão de folha de pagamento para pequenas empresas)

via Gusto

Esqueça os contracheques, a papelada e o pânico, porque o Gusto ajuda você a evitar os três. Essa plataforma de RH combina folha de pagamento, integração, benefícios e gerenciamento de equipe em um único espaço fácil de usar.

Tem equipes remotas trabalhando em diferentes estados dos EUA? Registre-se facilmente para o pagamento de impostos sobre a folha de pagamento em todos os 50 estados diretamente no Gusto para um gerenciamento simplificado da folha de pagamento. Além disso, ele se integra a softwares populares de gerenciamento de desempenho, permitindo que você acompanhe e avalie o desempenho e o envolvimento dos funcionários em um só lugar.

Melhores recursos do Gusto

Integre novos funcionários com cartas de oferta digitais, assinaturas eletrônicas e listas de verificação pré-criadas

Sincronize a folha de pagamento com benefícios e controle de ponto, para que tudo funcione no piloto automático

Gere relatórios personalizados para planejamento de pessoal, análise de remuneração e muito mais

Ofereça aos funcionários um portal de autoatendimento para visualizar seus perfis, holerites, benefícios e documentos fiscais a qualquer momento

Limitações do Gusto

Se você for iniciante, levará algum tempo para se familiarizar com todos os recursos

Escalabilidade e funcionalidades de relatórios limitadas

Preços do Gusto

Simples: US$ 49/mês + US$ 6/mês por pessoa

Mais: US$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa

Premium: US$ 180/mês + US$ 22/mês por pessoa

Avaliações e comentários sobre o Gusto

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 2300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gusto?

Um avaliador do G2 diz

Uso o Gusto há alguns anos. É muito fácil de usar, fácil de configurar e funciona perfeitamente sem que eu precise fazer nada mensalmente. Também adoro o fato de eles se manterem atualizados com as mudanças e regulamentações fiscais — eles me informam, me dizem o que preciso fazer e cuidam de tudo, se eu quiser.

Uso o Gusto há alguns anos. É muito fácil de usar, fácil de configurar e funciona perfeitamente sem que eu precise fazer nada mensalmente. Também adoro o fato de eles se manterem atualizados com as mudanças e regulamentações fiscais — eles me informam, me dizem o que preciso fazer e cuidam de tudo, se eu quiser.

6. Namely (ideal para implementar uma plataforma de autoatendimento para funcionários e gerentes)

via Namely

A Namely oferece um portal de autoatendimento para funcionários e gerentes que reúne tudo, desde holerites a benefícios e pedidos de folga, em um só lugar, para que eles não precisem procurar informações em várias plataformas. E acredite, isso é importante.

De acordo com a Harvard Business Review, 27% dos funcionários afirmam se sentir sobrecarregados com informações, a ponto de nem se darem ao trabalho de tentar acompanhar tudo.

Este software de banco de dados de funcionários elimina a desorganização e oferece à sua equipe um local limpo e centralizado para se manterem informados. Você pode usá-lo para entregar formulários W-4 estaduais e federais, obtê-los assinados e otimizar a conformidade e o preenchimento de impostos.

Ele também possui um feed de notícias integrado ao seu canal do Slack, onde você pode compartilhar anúncios importantes, comemorar conquistas, aniversários de trabalho, aniversários e muito mais.

Principais recursos

Dê aos funcionários controle sobre as ferramentas de gerenciamento de perfis para atualizar suas próprias informações pessoais e fiscais sem enviar formulários para o RH

Habilite a autoinscrição em benefícios durante o período de inscrições abertas ou eventos da vida, tornando o processo mais tranquilo e transparente

Use feeds de notícias personalizáveis para compartilhar atualizações e anúncios em um único local fácil de encontrar para todos

Acompanhe metas e desempenho com modelos de avaliação integrados e ferramentas de feedback que funcionários e gerentes podem usar de forma independente

Limitações do Namely

Os serviços de atendimento ao cliente são lentos

Alguns usuários relataram problemas com a interface do software, incluindo dificuldades para atualizar informações, falhas e problemas para acessar determinados recursos, como holerites

Preços da Namely

Namely Now: A partir de US$ 9/mês por usuário

Namely Plus, Plus People e Complete: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Namely

G2: 3,9/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,2/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

👀 Você sabia? Um único funcionário pode usar 10.000 folhas de papel por ano, o que custa cerca de US$ 80. Quando você faz as contas para toda a sua força de trabalho, mudar para um sistema de gerenciamento de documentos não parece a escolha mais sensata?

7. Paycor (ideal para empresas de saúde e manufatura)

via Paycor

A Paycor oferece um sistema integrado de gerenciamento de documentos de funcionários para os setores de saúde, manufatura e serviços. Além do sistema de gerenciamento de documentos, ela oferece uma ferramenta de recrutamento com inteligência artificial para selecionar candidatos adequados a partir de um amplo banco de talentos.

Você pode automatizar suas campanhas de divulgação, acessar fichas de avaliação de candidatos e simplificar os fluxos de trabalho de integração. Essa ferramenta também facilita o controle das horas faturáveis e a programação do trabalho, para que todos os seus funcionários tenham uma carga de trabalho justa e recebam seus pagamentos em dia.

Melhores recursos do Paycor

Encontre e contrate os talentos certos e mantenha todas as suas informações organizadas diretamente na plataforma

Registre e acompanhe o tempo dos funcionários com ferramentas baseadas em IA

Otimize os turnos dos funcionários considerando as necessidades da sua empresa e a disponibilidade dos funcionários, com a capacidade de trocar turnos em tempo real.

Acompanhe as despesas com mão de obra em tempo real com alertas de orçamento para horas extras, ajudando a controlar os custos com mão de obra.

Limitações do Paycor

Falta de recursos e funcionalidades avançadas, o que pode limitar sua usabilidade para operações complexas de RH

Os usuários dizem que o suporte ao cliente não é responsivo

Preços da Paycor

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Paycor

G2: 3,9/5 estrelas (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 2.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paycor?

Uma avaliação da Capterra diz:

Minha experiência tem sido positiva. Trabalho com a Paycor há 10 anos e gosto de tudo o que eles têm a oferecer.

Minha experiência tem sido positiva. Trabalho com a Paycor há 10 anos e gosto de tudo o que eles têm a oferecer.

📖 Leia também: Um guia digital para organizar e criar um espaço de trabalho produtivo

8. ADP Workforce Now (ideal para terceirização de RH)

via ADP Workforce Now

Sua pequena equipe de RH está tendo dificuldades para gerenciar as tarefas de integração e gestão de funcionários? Use o ADP Workforce Now. Este software de gerenciamento de documentos mantém todas as informações dos seus funcionários organizadas e oferece profissionais especializados em RH para ajudá-lo com o acúmulo de tarefas de recursos humanos.

Se você tem mais de 1.000 funcionários, o ADP Workforce Now oferece até mesmo uma solução integrada de HCM e folha de pagamento personalizada para sua empresa.

Melhores recursos do ADP Workforce Now

Defina datas de validade para documentos e receba alertas automáticos para garantir a conformidade e atualizações oportunas

Gere relatórios personalizados e trilhas de auditoria para rastrear o acesso e as modificações de documentos, garantindo transparência

Otimize a assinatura de documentos com assinaturas eletrônicas seguras e integradas para fluxos de trabalho mais rápidos

Controle e proteja as permissões de acesso com base nas funções dos usuários, garantindo que os dados confidenciais dos funcionários sejam acessíveis apenas ao pessoal autorizado

Limitações do ADP Workforce Now

O recurso de relatórios é bastante complicado

A integração com ferramentas de terceiros também pode apresentar falhas

Preços do ADP Workforce Now

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 estrelas (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 7.000 avaliações)

🎥 Assista: Como usar IA para documentação:

9. SAP SuccessFactors (ideal para gerenciar o crescimento na carreira dos seus funcionários)

via SAP SuccessFactors

63% das pessoas deixam seus empregos devido a feedback insuficiente ou de baixa qualidade. Por quê? Porque isso as mantém no escuro sobre seu progresso e as impede de fazer melhorias práticas.

Evite isso com o SAP SuccessFactors, um software de gerenciamento de documentos de RH com o recurso Growth Portfolio. Além de manter as informações dos seus funcionários seguras e organizadas, ele também permite que sua força de trabalho analise seu desempenho e implemente sugestões orientadas.

Melhores recursos do SAP SuccessFactors

Recupere informações do perfil dos funcionários e documentos de políticas de RH usando consultas em linguagem natural

Permita que os funcionários enviem pedidos de folga e busquem informações sobre políticas de RH por meio de uma interface conversacional, melhorando a experiência dos funcionários

Forneça aos novos contratados tarefas e listas de verificação automatizadas e personalizadas para integração, garantindo uma integração tranquila na cultura da empresa

Monitore e sinalize possíveis problemas de conformidade em tempo real

Limitações do SAP SuccessFactors

Este software de gerenciamento de documentos de RH demora mais tempo para carregar do que suas alternativas

Preços do SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): US$ 75,60/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 estrelas (mais de 670 avaliações)

Capterra: 4,0/5 estrelas (mais de 280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SAP SuccessFactors?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no SAP SuccessFactors é que ele reúne todas as tarefas de RH em um sistema fácil de usar. É ótimo para empresas de qualquer tamanho, ajuda a entender os dados dos funcionários com relatórios poderosos e funciona bem em diferentes países e idiomas. Posso agendar entrevistas, liberar ofertas, gerenciar integrações e muito mais. É uma ferramenta para tudo.

O que mais gosto no SAP SuccessFactors é que ele reúne todas as tarefas de RH em um sistema fácil de usar. É ótimo para empresas de qualquer tamanho, ajuda a entender os dados dos funcionários com relatórios poderosos e funciona bem em diferentes países e idiomas. Posso agendar entrevistas, liberar ofertas, gerenciar integrações e muito mais. É uma ferramenta para tudo.

🧠 Curiosidade: A Westinghouse Electric & Manufacturing Company criou o primeiro filme de treinamento corporativo, ensinando aos funcionários os procedimentos de segurança e as técnicas de trabalho corretas. Parece que eles sabiam da importância de mostrar aos funcionários como trabalhar com segurança antes mesmo da existência do PowerPoint!

10. DocuWare (ideal para manter a conformidade dos dados de RH)

via DocuWare

Navegar pela conformidade de RH, especialmente com uma equipe global, é altamente desafiador. Um único deslize e você se verá envolvido em questões jurídicas obscuras.

Com recursos de segurança e conformidade de nível empresarial, o DocuWare é o seu companheiro ideal para coletar e armazenar informações de funcionários com segurança. Ele arquiva com segurança todos os tipos de arquivos em um sistema centralizado, mantendo suas práticas de RH em conformidade com a HIPAA, o GDPR e outras regulamentações.

Com direitos de usuário superespecíficos, fluxos de trabalho sólidos e entradas que não podem ser adulteradas, você está protegido contra perda de dados, confusões e edições suspeitas.

Melhores recursos do DocuWare

Facilite a assinatura digital segura de documentos, simplificando fluxos de trabalho e reduzindo documentos em papel

Gere relatórios personalizados e trilhas de auditoria para monitorar edições de documentos e controlar o acesso

Crie holerites em qualquer plataforma de folha de pagamento e armazene-os automaticamente nos arquivos pessoais digitais dos funcionários

Localize rapidamente informações de funcionários usando filtros de pesquisa inteligentes, como nome, departamento, tipo de documento ou status

Limitações do DocuWare

Embora não haja limitações inerentes ao tamanho dos arquivos no sistema DocuWare, a velocidade de upload pode ser um fator importante para documentos muito grandes.

Preços do DocuWare

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DocuWare

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 100 avaliações)

Simplifique e proteja o gerenciamento de documentos de funcionários com o ClickUp

De armazenamento seguro e recursos de pesquisa avançados a fluxos de trabalho automatizados e acesso móvel, as ferramentas que apresentamos trazem uma organização séria aos seus processos de RH. Quer você esteja administrando uma startup enxuta ou expandindo uma empresa em rápido crescimento, há algo aqui para cada tipo de equipe.

Quer tudo isso em uma única plataforma? Escolha o ClickUp. Use-o como seu arquivo digital e centro de documentos. Receba atualizações em tempo real para nunca mais perder uma tarefa de RH.

Além disso, o recurso de pesquisa conectada garantirá que você não se perca ao tentar localizar um documento de funcionário.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para tornar o gerenciamento de documentos de funcionários menos trabalhoso e mais automatizado.