Modelos gratuitos de planilhas de horas trabalhadas para construção para acompanhar as horas de trabalho

Acompanhar as horas de trabalho em um canteiro de obras é fundamental para gerenciar a folha de pagamento, os custos do projeto e a produtividade. Um modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil simplifica esse processo, garantindo que você obtenha registros precisos sem complicações.

Seja você um empreiteiro, gerente de projetos ou trabalhador, usar planilhas de horas trabalhadas estruturadas ajuda a manter tudo sob controle. O modelo certo elimina confusões, reduz erros e ajuda a pagar corretamente os trabalhadores.

A seguir, exploraremos modelos de planilhas de horas trabalhadas na construção civil, o que torna um modelo bom e sugeriremos os melhores modelos gratuitos do ClickUp, o aplicativo que tem tudo para o trabalho.

O que são modelos de planilhas de horas trabalhadas na construção civil?

Um modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil é um documento pré-formatado usado para controlar as horas trabalhadas pelos funcionários em um canteiro de obras. Ele ajuda os empregadores a monitorar a frequência, calcular os salários e garantir alta produtividade. Esses modelos simplificam a manutenção de registros, facilitando o processamento da folha de pagamento e permitindo que você encontre oportunidades de otimização.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil: Detalhes do funcionário : nome, cargo e informações de contato

Informações do projeto : localização do local, nome do projeto e descrição do trabalho

Entradas de data e hora : registros diários de entrada, saída e intervalos

Total de horas trabalhadas : o cálculo das horas normais e extras

Aprovação do supervisor : uma seção de aprovação para validar as entradas

Detalhes do pagamento: A taxa horária, o período de pagamento e o cálculo do pagamento total

Seção de notas: um espaço para comentários adicionais ou circunstâncias especiais

O que torna um modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil bom?

Um bom modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil deve facilitar o monitoramento das horas de trabalho, da produtividade e da eficiência. Ele deve permitir que você detecte facilmente tendências, identifique atrasos e garanta o gerenciamento adequado da mão de obra.

Aqui está o que você deve procurar em um modelo de planilha de horas trabalhadas para construção civil:

Simplicidade de uso : procure um modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil que seja fácil de usar, garantindo que os trabalhadores possam preenchê-lo rapidamente sem confusão. Formatos complicados levam a erros e perda de tempo

Layout abrangente : prefira modelos que incluam detalhes essenciais, como horas dos funcionários, intervalos, nomes dos projetos e informações dos funcionários. A falta desses dados importantes pode criar problemas no cálculo da folha de pagamento e no acompanhamento dos projetos

Opções de personalização : escolha um modelo que permita fazer modificações para atender às necessidades da sua empresa, como regras específicas para horas extras ou gerenciamento de vários locais de trabalho

Cálculos automatizados : o controle automatizado do tempo e os cálculos salariais ajudam a reduzir discrepâncias na folha de pagamento

Layout detalhado, mas conciso : o modelo escolhido deve manter detalhes suficientes para registros precisos, sem sobrecarregar os usuários com campos desnecessários

Capacidade de atualização regular: opte por um modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil que permita atualizar e renovar os detalhes conforme as necessidades do projeto ou as políticas da empresa mudam

💡 Dica profissional: Se você está tendo dificuldades para cumprir os prazos dos seus projetos de construção, use um software de programação de construção para otimizar a alocação de recursos.

14 modelos de planilhas de horas trabalhadas na construção civil

Aqui está uma lista dos melhores modelos de planilhas de horas trabalhadas para construção para acompanhar as horas de trabalho, garantir pagamentos precisos e aumentar a produtividade.

1. Modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore as horas faturáveis, visualize o progresso e mantenha-se organizado com o modelo de controle de tempo do ClickUp Consultant

O modelo de controle de tempo do consultor ClickUp foi projetado para ajudá-lo a monitorar facilmente as horas faturáveis como prestador de serviços, acompanhar o progresso das tarefas atribuídas e colaborar com seus clientes em tempo real.

Você obtém uma visão clara do tempo gasto em cada projeto, facilitando o faturamento e reduzindo as despesas administrativas. O modelo ajuda as equipes internas e os consultores a colaborar para que cada etapa seja concluída dentro do prazo e o projeto corra sem problemas.

👉🏼 Se você é um consultor que usa o ClickUp para colaborar com clientes, saiba como habilitar o controle de tempo no ClickUp aqui:

Veja por que você vai gostar:

Compare custos estimados e valores a pagar para diferentes projetos para uma análise completa de custo-benefício antes de assumi-los

Avalie o status de conclusão de cada tarefa e obtenha uma visão geral do que está indo bem e onde há lacunas

Mantenha registros das horas faturáveis e não faturáveis para garantir pagamentos precisos

🤝 Ideal para: Empresas de consultoria, empreiteiros e gerentes que desejam organizar melhor vários projetos

🎁 Bônus: As planilhas de horas ClickUp reúnem o controle de tempo, o envio de planilhas e as aprovações em um fluxo de trabalho contínuo. De tarefas individuais a projetos complexos, obtenha controle preciso sobre seu tempo, garantindo um faturamento preciso e um gerenciamento eficiente dos recursos. Transforme o controle de tempo de uma tarefa dispersa em um processo eficiente com o ClickUp Timesheets Veja como as planilhas de horas do ClickUp podem beneficiar você ainda mais: Conecte facilmente as entradas de tempo das tarefas às planilhas de horas, eliminando etapas extras

Monitore as horas aprovadas com painéis em tempo real, proporcionando visibilidade instantânea das atividades da equipe

Bloqueie planilhas de horas enviadas para obter um faturamento preciso e registros confiáveis

Revise, aprove ou solicite alterações diretamente no Hub de planilhas de horas trabalhadas

Comunique-se diretamente dentro do recurso Folha de ponto para que nada se perca

2. Modelo de planilha de horas trabalhadas da ClickUp Services

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as horas de serviço para medir e alocar melhor os recursos com o modelo de planilha de horas de serviço da ClickUp

O modelo de planilha de horas dos serviços ClickUp ajuda a acompanhar o tempo que os funcionários dedicam a cada tarefa para garantir a utilização eficiente dos recursos. Com tudo em um só lugar, gerenciar e alocar recursos entre projetos nunca foi tão fácil.

O modelo permite avaliar a eficácia dos seus programas de treinamento, monitorar horas extras registradas e garantir que as horas de serviço sejam utilizadas de forma responsável.

Veja por que você vai gostar:

Evite erros manuais com o cálculo automático do pagamento total com base nos dados inseridos

Categorize o total de horas dos funcionários em horas normais, horas extras, licença médica remunerada, feriados e férias remuneradas

🤝 Ideal para: Empreiteiros, gerentes de projeto e freelancers que desejam gerenciar as horas de trabalho e a produtividade dos funcionários

💡 Dica profissional: Está enfrentando dificuldades com atrasos no envio das planilhas de horas trabalhadas? Use lembretes para manter sua equipe em dia.

3. Modelo de escala de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise as agendas da equipe, gerencie as horas de trabalho e acompanhe as folgas com o modelo de escala de pessoal do ClickUp

Coordenar os horários de trabalho das equipes de construção garante que os projetos permaneçam dentro do prazo. O modelo de escala de pessoal do ClickUp simplifica o planejamento de turnos, controla a disponibilidade dos funcionários e organiza os horários de trabalho com perfeição.

Desde atribuições diárias de tarefas até registros precisos das horas trabalhadas e controle de horas extras, este modelo de escala de funcionários garante que todos os trabalhadores sejam programados de forma eficaz, reduzindo conflitos e falhas de comunicação. Além disso, os gerentes de construção podem usá-lo para atualizar as escalas em tempo real, mantendo a alocação da força de trabalho tranquila e eficiente.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe a disponibilidade dos trabalhadores em tempo real para evitar reservas duplicadas

Gerencie horas extras e licenças com um sistema de acompanhamento integrado

Sincronize as agendas da equipe com os cronogramas do projeto para um fluxo de trabalho contínuo

Avalie os níveis de satisfação dos funcionários com base na sua produtividade

🤝 Ideal para: Gerentes de projetos de construção, supervisores de obra e equipes de RH responsáveis pelo agendamento da força de trabalho

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode prejudicar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com IA da ClickUp podem ajudar você a transformar essas suposições em decisões baseadas em dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapta à sua forma de trabalhar!

4. Modelo de cronograma preenchível do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe marcos, edite tarefas e crie cronogramas com o modelo de cronograma preenchível do ClickUp

Um cronograma preciso é a espinha dorsal de qualquer projeto, e o modelo de cronograma preenchível do ClickUp facilita o mapeamento rápido de projetos e eventos. Projetado para oferecer eficiência, ele representa visualmente as fases do projeto, prazos e marcos importantes, garantindo que as equipes permaneçam alinhadas.

Ao mapear esses pontos críticos, os gerentes de construção evitam gargalos, ajustam os cronogramas conforme necessário e mantêm todas as partes interessadas informadas sobre o andamento do trabalho.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as fases da construção em uma visualização estruturada e interativa

Ajuste prazos facilmente para acomodar atrasos ou alterações no projeto

Melhore a colaboração compartilhando atualizações em tempo real com as partes interessadas

Liste prazos, datas estimadas de conclusão e notas adicionais que você gostaria de incluir para melhorar o contexto

🤝 Ideal para: Planejadores e gerentes de projetos que desejam visualizar cronogramas e manter tudo em dia

Quer mudar para uma única ferramenta para enviar, revisar e aprovar horários? Descubra por que o ClickUp é uma ótima escolha neste vídeo 👇🏽

5. Modelo de controle de horas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas e prazos e monitore o progresso com o modelo de controle de horas por hora do ClickUp

Os projetos de construção exigem cronogramas de trabalho precisos e acompanhamento das horas de trabalho para garantir o controle preciso da folha de pagamento e do orçamento. O modelo de controle de horas da ClickUp permite que as equipes registrem as horas de trabalho, acompanhem as horas extras e garantam a conformidade com as regulamentações trabalhistas.

Um formato intuitivo facilita o registro de entrada e saída dos funcionários, enquanto os gerentes obtêm informações em tempo real sobre as horas faturáveis, reduzindo erros na folha de pagamento e aumentando a eficiência. Reduza as despesas administrativas, defina prioridades claras e melhore a produtividade na construção civil com este modelo.

Veja por que você vai gostar:

Analise o custo versus o valor agregado por cada funcionário, comparando os custos variáveis com a produtividade

Preveja os gastos estimados mostrando antecipadamente as horas de trabalho potenciais

Monitore o desempenho para determinar se tarefas semelhantes no futuro devem ser reatribuídas

Acompanhe os objetivos diários para monitorar com eficiência o progresso e fazer alterações no plano, se necessário

🤝 Ideal para: Supervisores de obras, administradores de folha de pagamento e equipes de RH que gerenciam trabalhadores horistas

Veja o que Will Helliwell, diretor assistente de engenharia da Inform Communications Ltd, pensa sobre o uso do ClickUp:

Os projetos de gerenciamento ficaram muito mais fáceis entre todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que cria todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, então não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho.

Os projetos de gerenciamento ficaram muito mais fáceis entre todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que cria todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, então não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho.

6. Modelo de alocação de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize tarefas, mantenha a estrutura e acompanhe o progresso com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

O modelo de alocação de tempo do ClickUp oferece uma maneira estruturada de atribuir tarefas, estimar cargas de trabalho e acompanhar o tempo gasto em cada fase do projeto. Visualize facilmente o progresso, ajuste cronogramas, acompanhe as horas dos funcionários e garanta que todos trabalhem nas tarefas certas no momento certo.

As horas de trabalho devem ser distribuídas com base na prioridade das tarefas e na disponibilidade de recursos, eliminando ineficiências e otimizando a alocação de mão de obra para obter a máxima produtividade.

Veja por que você vai gostar:

Atribua as horas de trabalho de forma eficaz com base nas necessidades e nos prazos do projeto

Identifique gargalos antecipadamente, analisando a distribuição do trabalho em tempo real

Otimize os recursos de mão de obra para permanecer dentro das restrições orçamentárias do projeto

Calcule automaticamente a soma, o intervalo ou a média de cada tarefa e evite erros manuais

🤝 Ideal para: Gerentes de projetos de construção, freelancers, empreiteiros e equipes para acompanhar e gerenciar cronogramas com eficiência

💡 Dica profissional: Os modelos de registro de tempo podem ajudar você a controlar sua agenda e otimizar suas atividades diárias para maximizar a produtividade.

7. Modelo de análise de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore o andamento das tarefas, avalie o desempenho e otimize os processos com o modelo de análise de tempo do ClickUp

O modelo de análise de tempo do ClickUp controla as horas de trabalho, a duração das tarefas e a produtividade da força de trabalho, oferecendo insights acionáveis.

Obtenha melhor visibilidade da alocação de tempo do projeto, identifique ineficiências e detecte rapidamente áreas que precisam de melhorias. Além disso, use relatórios baseados em dados para garantir que cada hora seja aproveitada ao máximo para o sucesso do projeto.

Veja por que você vai gostar:

Identifique atrasos rapidamente com o acompanhamento de dados em tempo real

Melhore a eficiência reduzindo horas improdutivas e gargalos

Planeje os dados de uso do tempo para identificar tendências e criar um plano

Adicione fórmulas para acompanhar o custo dos trabalhadores, o custo das linhas de serviços públicos e o custo do tempo ocioso

🤝 Ideal para: Gerentes de projeto, empreiteiros, supervisores de obras e empresários que desejam garantir uma gestão eficiente do tempo e aumentar a produtividade

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores ocasionalmente trabalham além do horário programado, enquanto 24% fazem horas extras na maioria dos dias. O problema? Sem limites, as horas extras se tornam a regra, em vez da exceção. Às vezes, você precisa de uma ajudinha para definir esses limites. Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para intervir e criar um cronograma otimizado para você. Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, ele mostra quais tarefas são realmente urgentes e quais não são! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

8. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje tarefas, defina metas e alinhe equipes com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

O gerenciamento do tempo é fundamental para concluir projetos de construção com sucesso, e o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi desenvolvido especificamente para isso.

Quer você esteja gerenciando uma equipe ou acompanhando metas pessoais, este modelo garante que você possa planejar melhor para cumprir prazos, priorizar tarefas e se concentrar no que é mais importante.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe como você está gastando seu tempo. Descubra o que você pode delegar ou eliminar para ser mais eficaz

Organize tarefas com base em níveis de prioridade e defina estimativas de tempo para garantir que você permaneça no caminho certo

Analise seu progresso e faça alterações ao longo do caminho, conforme necessário

Inclua quaisquer comentários ou observações para usar como referência ao planejar projetos semelhantes no futuro

🤝 Ideal para: Empreiteiros, freelancers, gerentes de projeto, estudantes e funcionários corporativos que desejam eliminar a ineficiência

9. Modelo de relatório diário de construção ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente as atividades diárias do projeto, compartilhe atualizações do progresso e gerencie recursos com o modelo de relatório diário de construção da ClickUp

O modelo de relatório diário de construção da ClickUp garante que todos os dias úteis sejam documentados com atualizações importantes, observações de segurança e tarefas concluídas.

Ele fornece uma visão geral clara das tarefas em andamento e uma descrição detalhada dos horários dos trabalhadores da construção civil. Também funciona como um modelo de planilha de horas diárias, mantendo todos alinhados. Use-o para gerar relatórios estruturados rapidamente, ajudando as partes interessadas a se manterem informadas e garantindo a conformidade com as normas de segurança e relatórios.

Veja por que você vai gostar:

Documente incidentes de segurança e garanta a conformidade com as regulamentações do setor

Liste todas as ferramentas, trabalhadores, tarefas, condições meteorológicas e horários num único local para planear os fluxos de trabalho de forma eficiente

Garanta uma colaboração eficiente centralizando detalhes importantes para reduzir trocas de mensagens, especialmente ao revisar documentos importantes

Identifique possíveis problemas que podem prejudicar seus projetos de construção e encontre uma solução antes que se tornem grandes desafios

🤝 Ideal para: Gerentes de projetos de construção, engenheiros de obra e responsáveis pela segurança que precisam de relatórios diários enquanto gerenciam vários funcionários

10. Modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize projetos, programe tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Coordenar projetos de construção envolve lidar com várias partes móveis. O modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp simplifica o processo, centralizando o planejamento do projeto, a atribuição de tarefas e atualizações em tempo real para manter tudo organizado.

Este modelo elimina suposições e otimiza a comunicação da equipe em todas as atividades, desde o agendamento de subcontratados até o acompanhamento de pedidos de materiais. Como resultado, você fica por dentro do orçamento do projeto para garantir um melhor gerenciamento da construção.

Veja por que você vai gostar:

Melhore a colaboração da equipe com acesso compartilhado e notificações personalizáveis

Acompanhe o uso e os custos dos materiais para evitar excedentes

Crie um mapa mental para debater ideias e planejar o fluxo de trabalho de cada projeto

Use gráficos circulares nos painéis do ClickUp para obter uma visão geral da carga de trabalho por status, mapear tarefas concluídas e em andamento

🤝 Ideal para: Empreiteiros gerais, gerentes de projeto e empresas de construção que lidam com projetos em várias fases e buscam gerenciar cronogramas, orçamentos e recursos com eficiência

🎁 Bônus: Os projetos de construção exigem precisão em todos os aspectos, desde as plantas até os orçamentos. O ClickUp para Gerenciamento de Construção simplifica todas as etapas, transformando dados dispersos em insights acionáveis. Desde a otimização dos pipelines de vendas até a simplificação do gerenciamento de empreiteiros, construa seus projetos de forma mais rápida e inteligente com o ClickUp Construction Management Visualize cronogramas de projetos com gráficos de Gantt, colabore de forma integrada entre o local da obra e o escritório com o chat integrado do ClickUp e acompanhe o progresso com atualizações em tempo real.

11. Modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil em Excel/Google Sheets da Coefficient

via Coefficient

O modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil do Excel/Google Sheets da Coefficient simplifica o acompanhamento do andamento do projeto e dos custos de mão de obra. Este modelo de planilha do Excel garante o acompanhamento preciso das horas trabalhadas, incluindo horas extras, para um processamento justo e pontual da folha de pagamento.

Manter registros detalhados de presença e trabalho ajuda a identificar eficiências, otimizar a gestão da mão de obra e melhorar a produtividade geral da força de trabalho em projetos de construção. Você pode usá-lo como um modelo de planilha semanal ou mensal.

Veja por que você vai gostar:

Gere relatórios rápidos para uma melhor gestão da força de trabalho

Acompanhe com precisão as horas trabalhadas com fórmulas predefinidas

Colabore com o supervisor e o gerente de projeto de maneira eficiente

🤝 Ideal para: Empreiteiros, gerentes de construção e supervisores de obra que desejam controlar os custos por meio de um gerenciamento preciso da força de trabalho

12. Modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil em Word da QuickBooks

via QuickBooks

O modelo de planilha de horas trabalhadas na construção civil do QuickBooks simplifica o controle da mão de obra. Ele registra as horas trabalhadas em todas as tarefas, garantindo um processamento preciso da folha de pagamento e uma remuneração justa.

Com informações claras sobre o andamento do projeto e os custos de mão de obra, ele identifica ineficiências, simplifica o gerenciamento de projetos de construção e mantém os projetos de construção funcionando perfeitamente e dentro do orçamento.

Veja por que você vai gostar:

Obtenha uma visão geral das horas trabalhadas e das horas de folga para determinar áreas de ineficiência

Adicione a taxa de remuneração padrão e a taxa de remuneração por horas extras para garantir clareza nos pagamentos

Liste o progresso por projeto e tarefa

Colabore com o trabalhador e o gerente e obtenha a assinatura da folha de ponto para garantir clareza e transparência

🤝 Ideal para: Empreiteiros, gerentes de construção e supervisores de obra que desejam gerenciar melhor os prazos e orçamentos dos projetos

13. Modelo de planilha de horas trabalhadas quinzenal para construção em Excel/Word da Time Doctor

via Time Doctor

O modelo de planilha de horas trabalhadas quinzenal para construção em Excel/Word da Time Doctor ajuda a controlar as horas de trabalho dos funcionários e prestadores de serviços para um faturamento e processamento da folha de pagamento precisos. Ele garante uma remuneração justa, ao mesmo tempo em que fornece informações claras sobre a duração de cada trabalho e as atividades no local.

Projetado para empreiteiros e equipes, este modelo de planilha semanal para construção ajuda os gerentes a supervisionar a eficiência da força de trabalho.

Veja por que você vai gostar:

Simplifique o pagamento quinzenal com um sistema estruturado de registro de horas

Acompanhe as horas extras e os intervalos para garantir cálculos salariais justos

Personalize registros de tempo para diferentes projetos e funções

🤝 Ideal para: Empregadores, profissionais de RH, encarregados ou gerentes que desejam acompanhar facilmente as horas de trabalho e os pagamentos dos funcionários

14. Planilha de horas trabalhadas quinzenal com modelo de intervalos do Microsoft 365

via Microsoft 365

Mantenha-se organizado e simplifique seu processo de folha de pagamento com este modelo acessível de folha de ponto quinzenal da Microsoft. Projetado para o Excel, este modelo personalizável permite que os funcionários registrem com eficiência as horas normais, horas extras, licenças médicas e dias de férias durante um período de duas semanas. Fórmulas integradas calculam automaticamente os totais, reduzindo erros manuais e economizando tempo. Ideal para empresas de todos os tamanhos, este modelo ajuda a garantir um controle preciso do tempo e um gerenciamento simplificado da folha de pagamento.

Veja por que você vai gostar:

Monitore horas normais, horas extras, horas de licença médica e horas de férias em um só lugar para garantir pagamentos precisos

Compare as horas registradas e as tarefas concluídas ao longo de duas semanas para identificar oportunidades de otimização

Liste o pagamento por hora para horas normais, horas extras, licenças médicas e feriados para garantir um pagamento justo

🤝 Ideal para: Qualquer empregador, profissional de RH, encarregado ou gerente que deseja acompanhar as horas de trabalho e processar pagamentos com eficiência

🧠 Curiosidade: Os antigos egípcios usavam tabuinhas de calcário, conhecidas como ostraca, para registrar as faltas dos funcionários.

Otimize o gerenciamento de planilhas de horas trabalhadas na construção civil com o ClickUp

Acompanhar as horas dos funcionários, as tarifas por hora e o desempenho em projetos de construção não precisa ser complicado, especialmente com o modelo de planilha de horas certo.

O ClickUp simplifica todos os aspectos do gerenciamento de cronogramas de construção e da produtividade da equipe. Seja você um empreiteiro independente ou administre uma empresa de construção em grande escala, o ClickUp ajuda a controlar com precisão as horas de trabalho, otimizar a folha de pagamento e manter o controle dos custos do projeto — tudo em uma plataforma poderosa. Diga adeus às planilhas espalhadas e aos fluxos de trabalho desorganizados.

Experimente o ClickUp hoje mesmo e transforme cada hora em progresso. 🚀