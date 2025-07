Os melhores geradores de marketing por e-mail com IA para automatizar suas campanhas

Marketing por e-mail: você escreve, envia, espera... e depois se pergunta onde foi que deu errado.

A boa notícia? Você não precisa mais se preocupar com linhas de assunto ou CTAs. Os geradores de e-mails com IA criam e-mails de alta conversão em segundos, sem necessidade de adivinhações.

Eles analisam dados, personalizam o conteúdo e até otimizam os horários de envio para que você possa se concentrar na estratégia enquanto a IA cuida do resto.

Quer você esteja administrando uma startup ou expandindo uma marca de comércio eletrônico, uma ferramenta de IA pode ajudar a automatizar suas campanhas e aumentar as taxas de abertura com apenas alguns cliques.

Vamos entender como funciona um gerador de e-mails com IA e conhecer os melhores.

O que você deve procurar em um gerador de marketing por e-mail com IA?

Com tantas ferramentas de redação com IA para ajudá-lo a criar e-mails melhores e ferramentas de marketing por e-mail com IA para envolver seu público de forma mais eficaz, como escolher a opção certa?

Veja como:

Personalização com IA : procure uma ferramenta que use dados, comportamento e preferências dos clientes para criar mensagens personalizadas que pareçam ter sido escritas especialmente para o destinatário

Automatização do fluxo de trabalho : escolha uma ferramenta que permita : escolha uma ferramenta que permita implementar fluxos de trabalho de automatização de e-mails , segmentar públicos e acionar e-mails com base nas ações dos usuários, como carrinhos abandonados ou inscrições em newsletters

Redação de alta qualidade : escolha geradores de e-mails com IA que usam processamento de linguagem natural (NLP) para criar textos envolventes e semelhantes aos humanos, alinhados com a voz da sua marca

Informações baseadas em dados : procure plataformas que ofereçam testes A/B, análises de desempenho e recomendações baseadas em IA para que você possa refinar linhas de assunto, melhorar as taxas de cliques e maximizar as conversões

Integrações: opte por uma : opte por uma ferramenta de marketing por e-mail com IA que se integre ao seu CRM (como HubSpot ou Salesforce), plataforma de comércio eletrônico (Shopify, WooCommerce) ou ferramentas de análise para garantir um fluxo de trabalho mais suave

Os melhores geradores de marketing por e-mail com IA em resumo

Os 10 melhores geradores de marketing por e-mail com IA

1. ClickUp (Ideal para integrar o marketing por e-mail com gerenciamento de projetos e colaboração em equipe)

O ClickUp é um hub abrangente de operações de marketing que reúne conteúdo, cronogramas, estratégia e colaboração em uma plataforma unificada.

Seu assistente de IA integrado, ClickUp Brain, ajuda a redigir tudo, desde linhas de assunto e introduções de e-mails até chamadas à ação e acompanhamentos convincentes, para otimizar o processo de redação de e-mails.

À medida que você gera conteúdo de e-mail, ele pode criar automaticamente tarefas relacionadas de redação, edição e aprovação, com prazos e responsáveis. Ele também extrai contexto relevante de projetos, documentos, tarefas e conversas, para que tudo fique conectado.

A melhor parte? Você pode alternar entre os melhores LLMs, como ChatGPT e Claude, diretamente no ClickUp Brain, para obter o tom e a estrutura que melhor se adequam às suas necessidades.

Depois de ter suas ideias, é hora de organizá-las. Com o ClickUp Docs, você pode redigir e refinar linhas de assunto, corpo do e-mail, acompanhamentos, resumos de campanhas e listas de verificação de marketing por e-mail sem precisar alternar entre plataformas.

Vários membros da equipe podem editar um documento simultaneamente, deixar comentários, sugerir edições ou marcar colegas para comentários ou aprovações. Isso facilita a colaboração em tempo real entre redatores, designers e gerentes e mantém os ciclos de feedback curtos.

Organize ideias em um documento colaborativo e interativo com o ClickUp Docs

Quando chegar a hora de planejar e visualizar campanhas, você precisará de uma ferramenta que combine os recursos de um software de agendamento de tarefas e um aplicativo de calendário.

O ClickUp Calendar reúne suas tarefas, eventos e reuniões em uma agenda clara e visual que mantém todos alinhados e pontuais. Você pode arrastar e soltar tarefas em seu calendário de marketing quando precisar alterar uma campanha ou ajustar cronogramas.

Agendamento por arrastar e soltar, instantâneos diários e acompanhamento de pendências ajudam a garantir que nenhuma etapa seja perdida durante campanhas dinâmicas.

Pronto para lançar sua campanha? O software de gerenciamento de projetos por e-mail da ClickUp permite planejar, programar e acompanhar campanhas por e-mail em um único espaço centralizado. Você pode criar pastas, listas e tarefas dedicadas para cada campanha por e-mail e usar os painéis da ClickUp para acompanhar tarefas em aberto, o status da campanha e métricas importantes.

Organize suas campanhas de e-mail e acompanhe o desempenho com o software de gerenciamento de projetos de e-mail da ClickUp

Para aumentar ainda mais a produtividade da sua equipe, o ClickUp Automations assume o trabalho repetitivo. Em vez de atualizar tarefas manualmente, buscar aprovações ou acompanhar prazos, você pode usar gatilhos baseados em ações para atribuir tarefas automaticamente ou definir tarefas recorrentes para boletins informativos regulares, acompanhamentos ou promoções sazonais.

Automatize os fluxos de trabalho das campanhas de e-mail com o ClickUp Automations

Se você precisa de uma estrutura pré-projetada para aumentar a eficiência de suas iniciativas de marketing por e-mail, experimente o modelo de marketing por e-mail do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o planejamento, a execução e o acompanhamento das suas campanhas de e-mail com o modelo de marketing por e-mail do ClickUp

📣 ClickUp em ação: Imagine planejar uma campanha promocional de primavera: sua equipe redige o texto do e-mail no ClickUp Docs, usa o ClickUp Brain para refinar as linhas de assunto, mapeia o cronograma de envio na visualização do calendário e acompanha o desempenho com painéis. Todas as tarefas, desde o design até os testes A/B, são atribuídas automaticamente com as automações — sem precisar alternar entre ferramentas e sem perder etapas.

Use este modelo para:

Adicione campos personalizados , como segmento, link da campanha, total de cliques, e-mails enviados e taxa de cliques, para armazenar informações essenciais da campanha

Segmente sua lista em grupos com base nas metas da campanha com a Visualização em tabela no ClickUp

Monitore o desempenho da sua campanha com análises e ajuste sua abordagem para melhorar o engajamento

Melhores recursos do ClickUp

Planejamento e programação : planeje campanhas de e-mail com várias etapas e dependências em uma linha do tempo visual com : planeje campanhas de e-mail com várias etapas e dependências em uma linha do tempo visual com a visualização de gráfico de Gantt no ClickUp

Acompanhamento de metas : use : use o ClickUp Goals para definir e medir KPIs específicos de marketing por e-mail

Colaboração em tempo real: mantenha as conversas organizadas dentro dos seus projetos e converta mensagens em tarefas com : mantenha as conversas organizadas dentro dos seus projetos e converta mensagens em tarefas com o ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizagem pode ser um pouco íngreme no início devido às muitas opções disponíveis

Preços do ClickUp

tabela de preços

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. É flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. É flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

2. Hubspot (Ideal para automação de marketing de entrada e gestão de relacionamento com clientes baseada em IA)

via Hubspot

O AI Email Writer da HubSpot gera instantaneamente linhas de assunto, corpo do texto e CTAs para diferentes tipos de campanhas de e-mail, como newsletters, ofertas promocionais, acompanhamento de clientes, etc. Com sugestões de conteúdo alimentadas por IA, você pode gerar várias variações para testes A/B e garantir mensagens alinhadas com a marca.

A ferramenta está totalmente integrada ao Marketing Hub da HubSpot, o que significa que você pode criar, enviar e analisar campanhas de e-mail a partir de um único painel.

Melhores recursos do Hubspot

Mensagens personalizadas : refina o tom, a estrutura e as mensagens com base nos dados do CRM e no comportamento do cliente para criar e-mails que parecem personalizados e persuasivos

Segmentação do público : ajuda a segmentar o público com base em compras anteriores, visitas ao site, histórico de engajamento, dados demográficos e pontuação de leads

Análises e insights: registra automaticamente os dados da campanha no HubSpot CRM, permitindo que você acompanhe as taxas de abertura, envios de leads e muito mais

Limitações do Hubspot

Alguns usuários consideraram que os recursos de relatórios, embora satisfatórios, muitas vezes carecem da profundidade e personalização necessárias para insights comerciais complexos

Preços do Hubspot

Gratuito

Marketing Hub Starter : US$ 20/mês por licença

Plataforma para clientes iniciantes : US$ 20/mês por licença

Marketing Hub Professional : US$ 890/mês

Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês

Avaliações e comentários da Hubspot

G2 : 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubspot?

Aqui está uma avaliação do G2:

As ferramentas de marketing por e-mail, combinadas com as páginas de destino e o sistema CRM, permitem que os profissionais de marketing acompanhem e relatem facilmente as atividades dos leads.

As ferramentas de marketing por e-mail, combinadas com as páginas de destino e o sistema CRM, permitem que os profissionais de marketing acompanhem e relatem facilmente as atividades dos leads.

3. Mailchimp (Ideal para marketing por e-mail fácil de usar, com análises avançadas e recursos de testes A/B)

via Mailchimp

O Mailchimp é a escolha certa para profissionais de marketing que desejam simplicidade sem sacrificar o poder. Sua tecnologia de IA pode executar campanhas de e-mail automáticas, como campanhas de gotejamento, e enviar e-mails acionados com base nas interações do usuário. Ele também oferece recomendações inteligentes com base no comportamento do público, ajudando você a melhorar tudo, desde linhas de assunto até horários de envio.

Com o recurso de teste A/B, as equipes de marketing podem comparar diferentes conteúdos de e-mails para ver o que gera engajamento e monitorar métricas como taxas de abertura, taxas de cliques e conversões para avaliar a eficácia da campanha.

Melhores recursos do Mailchimp

Otimização de conteúdo : avalia a legibilidade dos seus e-mails, analisa a integração de texto e imagens e fornece recomendações para melhorar o texto, as imagens e o layout

Integração da marca : utiliza os recursos da sua marca, como logotipos, cores, fontes e imagens, para garantir a consistência em todos os materiais de marketing

Mapeamento da jornada do cliente: descreve os vários caminhos que um cliente pode seguir para ajudar a automatizar interações com base em ações ou eventos específicos

Limitações do Mailchimp

Falta colaboração e recursos avançados de gerenciamento de projetos de e-mail além dos fluxos de trabalho de aprovação de campanhas

Preços do Mailchimp

Gratuito

Essenciais : US$ 13/mês

Padrão : US$ 20/mês

Premium: US$ 350/mês

Avaliações e comentários sobre o Mailchimp

G2 : 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailchimp?

Aqui está uma avaliação do G2 –

O Mailchimp me proporcionou uma maneira perfeita de criar minha lista de e-mails em qualquer lugar. Os formulários de inscrição são personalizáveis, permitindo-me adicionar a voz da marca aos formulários, e podem ser facilmente integrados ao meu site com um código simples.

O Mailchimp me proporcionou uma maneira perfeita de criar minha lista de e-mails em qualquer lugar. Os formulários de inscrição são personalizáveis, permitindo-me adicionar a voz da marca aos formulários, e podem ser facilmente integrados ao meu site com um código simples.

4. ActiveCampaign (Ideal para experiências personalizadas do cliente por meio de campanhas de e-mail aprimoradas por IA)

via ActiveCampaign

O ActiveCampaign foi criado para profissionais de marketing que desejam uma personalização profunda com o mínimo de esforço manual. Ele emprega ferramentas de IA para gerar conteúdo e imagens de e-mail, ajudando você a otimizar o processo de criação e manter a consistência da marca. Recursos detalhados de relatórios e análises fornecem insights sobre cliques, aberturas, rejeições e outras métricas importantes para avaliar e refinar suas estratégias de gerenciamento de e-mail.

A ferramenta também permite ampliar suas campanhas além do e-mail, integrando marketing por SMS, mídias sociais e outros canais para uma experiência coesa do cliente.

Melhores recursos do ActiveCampaign

Criação de conteúdo com IA: Utilize ferramentas com IA para gerar e personalizar o conteúdo de e-mails e páginas de destino

Gerenciamento de reputação : monitora os padrões de envio para proteger a reputação do remetente e evitar que os e-mails sejam marcados como spam

Pré-visualização da campanha: garante que os e-mails sejam exibidos corretamente em vários navegadores, caixas de entrada e dispositivos

Limitações do ActiveCampaign

Alguns usuários consideram que o painel de relatórios não é intuitivo e que pode ser difícil obter insights reais a partir dos testes A/B no relatório da campanha

Preços do ActiveCampaign

Starter : a partir de US$ 15/mês

Mais : A partir de R$ 49/mês

Pro : A partir de US$ 79/mês

Empresa: a partir de US$ 145/mês

Avaliações e comentários sobre o ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ActiveCampaign?

Aqui está uma avaliação do G2:

Ele contém quase tudo o que precisamos para gerenciar do ponto de vista do marketing: planilhas completas para gerenciar leads, marketing por e-mail, automações, formulários para o site, integração com muitas ferramentas externas, etc.

Ele contém quase tudo o que precisamos para gerenciar do ponto de vista do marketing: planilhas completas para gerenciar leads, marketing por e-mail, automações, formulários para o site, integração com muitas ferramentas externas, etc.

5. Omnisend (Ideal para marketing omnicanal, incluindo e-mail, SMS e notificações push, para empresas de comércio eletrônico)

via Omnisend

A Omnisend oferece um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para simplificar a criação, personalização e otimização de campanhas de marketing por e-mail para empresas de comércio eletrônico. A interface intuitiva ajuda a criar e-mails compráveis com blocos de conteúdo dinâmico personalizados para comércio eletrônico, como seletores de produtos e códigos de desconto exclusivos.

Você pode escolher entre 16 blocos de conteúdo diferentes, como menus, listas de produtos, imagens e códigos de cupons de desconto, para melhorar o apelo visual e a funcionalidade dos seus e-mails.

Melhores recursos do Omnisend

Impulsionador de campanhas : reenvie e-mails não abertos automaticamente para maximizar o engajamento e aumentar as vendas sem esforço adicional

Modelos personalizáveis: Acesse uma biblioteca de modelos totalmente personalizáveis e compatíveis com dispositivos móveis, que podem ser adaptados ao estilo da sua marca

Insights omnicanal: avalie o desempenho entre canais com KPIs segmentados por canal para identificar tendências e fazer os ajustes necessários

Limitações do Omnisend

A ferramenta oferece integrações limitadas fora das plataformas de comércio eletrônico e marketing

Preços do Omnisend

Gratuito

Padrão : US$ 11,20/mês

Pro : US$ 41,30/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Omnisend

G2 : 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Omnisend?

Aqui está uma avaliação do G2:

Projetado para simplificar o marketing por e-mail e SMS, o Omnisend nos oferece uma aparência profissional e atraente sem muito esforço. Ele nos permite criar campanhas de marketing personalizadas que podem ser acionadas com base no comportamento do cliente, como histórico de navegação ou compras anteriores.

Projetado para simplificar o marketing por e-mail e SMS, o Omnisend nos oferece uma aparência profissional e atraente sem muito esforço. Ele nos permite criar campanhas de marketing personalizadas que podem ser acionadas com base no comportamento do cliente, como histórico de navegação ou compras anteriores.

6. Copy.ai (Ideal para criação de conteúdo gerado por IA para elaborar textos de e-mail atraentes)

O Copy.ai é ideal para profissionais de marketing que precisam de conteúdo rápido e de alta qualidade sem muito trabalho. Ao automatizar o processo inicial de redação, ele reduz a dependência de recursos externos. Ele também ajuda a gerar ideias e resumos de conteúdo automaticamente com base em tendências de pesquisa e insights, além de otimizá-los para visibilidade nos mecanismos de pesquisa.

A ferramenta permite reutilizar o conteúdo automatizando a transcrição, extraindo insights importantes e gerando conteúdo longo, preservando a autenticidade e a voz dos palestrantes e especialistas.

Principais recursos do Copy.ai

Insights com IA : encontre insights importantes em várias fontes de dados e envolva os clientes com ações relevantes e orientadas para o valor

Tradução de conteúdo : traduza materiais de vendas para vários idiomas para garantir que a mensagem, o posicionamento e os principais recursos tenham impacto no público local

Sequências de e-mails automatizadas: configure e-mails acionados que respondem a ações específicas dos assinantes, como inscrições ou compras

Limitações do Copy.ai

Às vezes, a ferramenta produz conteúdo que já foi publicado, e isso pode ser sinalizado como plágio

Preços do Copy.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Copy.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy.ai?

Aqui está uma avaliação do G2:

Acho a interface da ferramenta simples e intuitiva. Utilizo o Copy.ai para publicações nas redes sociais e descrições de produtos, introduções de blogs e textos para websites.

Acho a interface da ferramenta simples e intuitiva. Utilizo o Copy.ai para publicações nas redes sociais e descrições de produtos, introduções de blogs e textos para websites.

7. Brevo (ideal para combinar marketing por e-mail, campanhas por SMS e funcionalidades de chat)

via Brevo

O Brevo (anteriormente Sendinblue) é uma plataforma de marketing multicanal que combina e-mail, SMS e chat, tornando-a uma opção sólida para marcas que desejam centralizar seus esforços de comunicação.

O assistente de IA ajuda a criar rapidamente assuntos e conteúdos de e-mail envolventes. É fácil criar e-mails e newsletters profissionais utilizando o editor de arrastar e soltar ou personalizando um modelo pré-criado.

Com agentes de vendas, marketing e conversação alimentados por IA, as empresas podem automatizar a segmentação do público, gerar e-mails de vendas instantaneamente, transcrever chamadas e fornecer recomendações dinâmicas de produtos para um melhor engajamento.

Melhores recursos do Brevo

Segmentação do público : aplique filtros e atributos para criar grupos de destinatários personalizados e listas dinâmicas que são atualizadas automaticamente com base na atividade dos assinantes

Automatização de campanhas : use fluxos de trabalho prontos e respostas automáticas para envolver seu público com e-mails de boas-vindas, e-mails de aniversário e e-mails de carrinho abandonado

Formulários de inscrição: amplie sua base de assinantes e envie conteúdo e promoções direcionados, coletando informações importantes, como e-mails e preferências

Limitações do Brevo

Às vezes, o design dos e-mails fica mal configurado, a plataforma fica um pouco lenta, dificultando o processo de criação

Preços do Brevo

Gratuito

Inicial : US$ 9/mês

Negócios : US$ 18/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Brevo

G2 : 4,5/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brevo?

Aqui está uma avaliação do G2:

A plataforma é incrivelmente fácil de configurar e a interface intuitiva torna o gerenciamento de campanhas muito simples. Ela me permite manter-me conectado com a nossa comunidade de forma eficiente, e os recursos de automação economizam muito tempo.

A plataforma é incrivelmente fácil de configurar e a interface intuitiva torna o gerenciamento de campanhas muito simples. Ela me permite manter-me conectado com a nossa comunidade de forma eficiente, e os recursos de automação economizam muito tempo.

8. GetResponse (Ideal para pacotes de marketing com recursos como automação de e-mails, webinars e páginas de destino)

via GetResponse

A GetResponse permite que você crie e envie newsletters, respostas automáticas e e-mails automatizados usando um editor de arrastar e soltar e geração de conteúdo com IA. O que destaca a GetResponse é seu recurso de hospedagem de webinars, que permite que as empresas combinem marketing de conteúdo e geração de leads em uma única ferramenta.

Você pode criar formulários para aumentar sua lista de assinantes e hospedar eventos online para interagir diretamente com seu público.

A ferramenta oferece mais de 150 modelos de e-mail pré-concebidos, personalizáveis e otimizados para dispositivos móveis para vários setores, eventos, feriados e mensagens de vendas.

Melhores recursos da GetResponse

Editor de fotos : recorte imagens, aplique filtros, adicione texto e ajuste cores com um criador de arrastar e soltar para criar designs profissionais

Otimização do tempo de envio : envie e-mails no horário ideal para cada assinante, analisando seus padrões de engajamento e ajustando a entrega dentro de um intervalo de 24 horas

Localização: envie e-mails na mesma hora local para cada assinante, independentemente do fuso horário, com o recurso “Viagem no tempo”

Limitações da GetResponse

A ferramenta não possui ferramentas integradas de colaboração em equipe, como compartilhamento de documentos, chat e comentários

Preços da GetResponse

Pacote inicial : US$ 19/mês

Profissional de marketing : US$ 59/mês

Criador : US$ 69/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a GetResponse

G2 : 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a GetResponse?

Aqui está uma avaliação do G2:

A GetResponse permite-me criar, enviar, gerir e monitorizar facilmente as respostas por e-mail. A capacidade de automatizar o processo de criação de campanhas de marketing por e-mail eficazes e personalizadas para cada cliente é uma das principais vantagens.

A GetResponse permite-me criar, enviar, gerir e monitorizar facilmente as respostas por e-mail. A capacidade de automatizar o processo de criação de campanhas de marketing por e-mail eficazes e personalizadas para cada cliente é uma das principais vantagens.

9. Jasper AI (Ideal para automação de e-mails com personalização da voz da marca)

via Jasper AI

Com um conjunto de recursos, o Jasper AI ajuda a criar linhas de assunto, conteúdo e chamadas à ação envolventes para uma geração eficaz de leads.

A extensão do navegador Jasper ajuda a escrever e editar e-mails diretamente em plataformas como Gmail e Outlook, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho e permitindo a criação de conteúdo sem interrupções, sem precisar alternar entre aplicativos. Você pode definir vozes personalizadas para a marca e guias de estilo dentro da ferramenta para garantir que todas as comunicações por e-mail estejam alinhadas com a marca e o tom da empresa.

Principais recursos do Jasper AI

Guia de estilo : permite definir regras e formatação para o uso de termos, gramática e pontuação da sua organização, mantendo a uniformidade nas comunicações

Personalização de conteúdo : utiliza os detalhes do histórico da empresa, estratégias, insights do público, análises da concorrência etc. para garantir que o conteúdo seja adaptado ao contexto do seu negócio

Diretrizes visuais: usa o manual da marca para sinalizar violações de imagens e sugerir correções

Limitações do Jasper AI

Alguns usuários consideram que a ferramenta não é eficaz na produção de conteúdo e que podem ocorrer algumas imprecisões factuais

Preços do Jasper AI

Criador : US$ 49/mês

Pro : US$ 69/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper AI

G2 : 4,5/5 (+ avaliações)

Capterra: 4,5/5 (+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Jasper Chat é um excelente auxiliar de redação que me ajuda a superar o bloqueio criativo. Ele ajuda a adicionar ideias criativas e me permite nunca parar de ter novas maneiras de enfrentar o problema.

O Jasper Chat é um excelente auxiliar de redação que me ajuda a superar o bloqueio criativo. Ele ajuda a adicionar ideias criativas e me permite nunca parar de ter novas maneiras de enfrentar o problema.

10. Hypotenuse AI (Ideal para geração de conteúdo escalável e orientada por IA para marketing por e-mail de alta qualidade)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI é um gerador de redação avançado criado para equipes que precisam de conteúdo de alto volume e alta qualidade, incluindo e-mails de marketing.

O seu gerador de textos ajuda a criar conteúdo para várias necessidades, incluindo e-mails, publicações em blogs, redes sociais, anúncios, textos para sites, etc. Com o objetivo do seu e-mail e palavras-chave relevantes como única informação, a ferramenta gera linhas de assunto e conteúdo personalizados que se alinham com a voz da sua marca e ressoam com o seu público-alvo.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Descrições de produtos : gere descrições de produtos individualmente ou em massa, incorporando palavras-chave de SEO para melhorar a visibilidade nos motores de busca

Redator de blog : crie artigos de blog e conteúdo de marketing de alta qualidade, factuais e otimizados para SEO

Editor de imagens: melhore a resolução das imagens, padronize o recorte e remova ou altere fundos em várias imagens simultaneamente

Limitações da IA da Hypotenuse

Ocasionalmente, repete frases semelhantes dentro do mesmo conteúdo

Preços da Hypotenuse AI

Gratuito

Básico : US$ 150/mês

Ecommerce Pro : Preços personalizados

Ecommerce Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Hypotenuse AI

G2 : 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hypotenuse AI?

Aqui está uma avaliação do G2:

O redator de IA faz um trabalho incrível escrevendo artigos excelentes e eu tive uma grande mudança no meu tráfego impulsionado por SEO em apenas alguns dias.

O redator de IA faz um trabalho incrível escrevendo artigos excelentes e eu tive uma grande mudança no meu tráfego impulsionado por SEO em apenas alguns dias.

Experimente um marketing por e-mail mais inteligente com o ClickUp

O marketing por e-mail não precisa ser um jogo de adivinhação. Com o gerador de e-mails com IA gratuito certo, você pode economizar tempo, aumentar o engajamento e atingir seus objetivos de marketing com confiança.

O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos: um poderoso gerador de e-mails com IA gratuito com o ClickUp Brain e um planejamento de campanhas perfeito através do seu software de gerenciamento de projetos de e-mail.

Desde a redação de e-mails de marketing atraentes até a atribuição de tarefas, definição de prazos e acompanhamento do desempenho da campanha, o ClickUp conecta todas as etapas do seu fluxo de trabalho de marketing em um só lugar.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e deixe o ClickUp impulsionar seu próximo grande sucesso por e-mail! 🎉