Os 11 melhores softwares de gerenciamento de recursos com IA para otimizar a produtividade da equipe

É segunda-feira de manhã e sua caixa de entrada já tem três atualizações “urgentes” de projetos, um pedido de licença e uma planilha informando que seu desenvolvedor mais confiável está com a agenda lotada para a semana.

Suspiro, clássico. 🤦

Você reorganiza os recursos (novamente), entra em contato com três pessoas para verificar a disponibilidade e, de alguma forma, ainda assim perde aquela tarefa.

Talvez (definitivamente) seja hora da inteligência artificial (IA) assumir o trabalho pesado.

Nesta postagem do blog, exploraremos 11 softwares de gerenciamento de recursos com IA para ajudá-lo a alocar, programar e gerenciar recursos de maneira eficaz. 🧰

Ao escolher uma ferramenta de IA para gerenciamento de recursos, você precisa ir além de agendamentos automatizados ou reservas duplicadas. A ferramenta certa deve otimizar a utilização de recursos, ajudá-lo a reagir rapidamente às mudanças de prioridades e permitir que você planeje o crescimento com confiança.

Veja o que uma ótima ferramenta deve fazer. 👀

Previsão de capacidade: procure ferramentas que prevejam a disponibilidade de pessoas, funções e cronogramas usando dados em tempo real

Combine talentos com o trabalho: use recursos de IA que sugerem as pessoas mais adequadas com base em habilidades, localização e carga de trabalho

Adapte-se às mudanças: priorize ferramentas que oferecem suporte a agendamento com recurso de arrastar e soltar, planejamento hipotético e espaços reservados para recursos não confirmados

Acompanhe a carga de trabalho e a utilização visualmente: opte por plataformas com mapas de calor e gráficos para identificar instantaneamente o uso excessivo ou a capacidade ociosa

Alinhe o planejamento com os resultados financeiros: escolha ferramentas que prevejam recursos , receitas, custos e lucros juntamente com os cronogramas dos projetos

Ofereça insights: Dê preferência a plataformas com relatórios detalhados sobre utilização, horas faturáveis e necessidades futuras de contratação

🧠 Curiosidade: Há mais de 3.000 anos, os antigos mesopotâmios e egípcios já gerenciavam mão de obra e comércio. Pense nisso como um planejamento antecipado de recursos, só que com tabuinhas de argila.

Após a implementação mundial da IA generativa, as empresas começaram a recorrer à tecnologia para tarefas repetitivas. As ferramentas de gerenciamento de recursos de IA automatizam o agendamento, prevêem a disponibilidade e otimizam as cargas de trabalho em tempo real.

Vamos dar uma olhada nas melhores soluções criadas para ajudá-lo a gerenciar recursos com precisão. ⚒️

1. ClickUp (ideal para gerenciamento centralizado de recursos e tarefas)

Hoje em dia, o trabalho parece estar desorganizado.

Projetos, conhecimento e comunicação ficam isolados, espalhados por muitos aplicativos, arquivos e mensagens. Em vez de trabalharem mais rápido, as equipes perdem horas apenas tentando se manter alinhadas.

O ClickUp muda isso. É o aplicativo completo para o trabalho que reúne seus projetos, documentos e conversas em um só lugar — e adiciona IA para que o trabalho realmente flua.

O destaque? ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado que transforma dados dispersos em respostas instantâneas, resumos e atualizações.

ClickUp Brain: seu assistente de IA para gerenciamento de recursos

Peça ao ClickUp Brain um resumo semanal da carga de trabalho da equipe para se antecipar a gargalos

O ClickUp Brain é o seu assistente inteligente para gerenciar recursos sem precisar vasculhar manualmente tarefas ou planilhas. Precisa saber quem está sobrecarregado ou quais são as tarefas a serem concluídas hoje pela sua equipe de design? Basta perguntar.

Basta digitar “Qual responsável tem tarefas com prazo para hoje?” e ele extrairá informações diretamente do seu espaço de trabalho.

ClickUp Brain Max: planejamento de recursos por voz simplificado

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

O planejamento de recursos pode se tornar uma espiral descontrolada — reservas duplicadas, cronogramas pouco claros e edições intermináveis em planilhas. Com o ClickUp Brain Max , você dispensa o trabalho manual. Use o recurso Talk-to-Text para reatribuir tarefas, registrar o tempo ou criar itens de ação instantaneamente — basta dizer e o Brain Max integra tudo ao seu espaço de trabalho. Combine isso com o Enterprise Search e você poderá fazer perguntas como “Quem está disponível para assumir um novo projeto na próxima semana?” ou “Quais tarefas correm o risco de atrasar?” — e obter respostas em segundos, diretamente de suas tarefas, documentos e bate-papos.

Em vez de reagir aos problemas de recursos após eles ocorrerem, você obtém informações em tempo real para equilibrar as cargas de trabalho e evitar gargalos antes que eles prejudiquem seu projeto.

Isso ajuda no gerenciamento de tarefas? Sim, com certeza. Digamos que você escreva: “Prepare o relatório de vendas do segundo trimestre até a próxima sexta-feira”. O Brain transforma isso em uma tarefa ClickUp totalmente desenvolvida, completa com prazo, responsável e qualquer contexto que possa encontrar. Além disso, o gerenciador de tarefas de IA resume as atualizações do projeto, para que você sempre saiba o que aconteceu sem precisar de reuniões constantes para verificar o status.

🎥 Quer dar uma olhada rápida em como o ClickUp Brain funciona? Este breve vídeo mostra como o assistente de IA ajuda você a gerenciar tarefas, documentos e o conhecimento da equipe em um só lugar.

Equilibre as cargas de trabalho com o ClickUp Workload View

Para equilibrar as cargas de trabalho entre várias equipes, o ClickUp Workload View oferece uma visão clara e em tempo real da capacidade da equipe, para que você possa reatribuir tarefas antes que ocorra o esgotamento.

Obtenha uma visão geral de como as tarefas estão distribuídas pela sua equipe com o ClickUp Workload View

Defina a capacidade de cada pessoa e veja em tempo real quem está sobrecarregado e quem está com excesso de trabalho. Em seguida, basta arrastar e soltar para reatribuir tarefas e manter tudo equilibrado.

Por exemplo, seu designer-chefe está sobrecarregado, mas o designer freelancer tem disponibilidade. Você pode transferir o excesso de trabalho em segundos e manter o projeto em dia.

⚙️ Bônus: Escolha o modelo de matriz de recursos do projeto ClickUp para alinhar os membros da equipe, as ferramentas e os cronogramas para cada fase do projeto, tornando o planejamento de recursos mais fácil e inteligente.

Acompanhe o tempo e faça estimativas mais inteligentes com o ClickUp Time Tracking

Adicione estimativas de tempo a cada tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Se você deseja garantir que as tarefas se encaixem nos prazos da equipe e nos limites de tempo, o ClickUp Project Time Tracking permite visualizar quanto tempo as tarefas realmente levam. Use temporizadores ou registre o tempo manualmente; tudo é rastreado.

Suponha que seu editor de vídeo registre seis horas para um vídeo teaser com duração prevista de três. Agora você sabe onde o tempo está sendo gasto e pode redistribuir o trabalho para um freelancer antes que as coisas deem errado.

Use modelos para gerenciar recursos com mais eficiência

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o tempo, a capacidade e as prioridades da sua equipe com o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Aplique o modelo de planejamento de recursos do ClickUp para visualizar tarefas e recursos em um fluxo de trabalho unificado, otimizar cargas de trabalho, antecipar riscos potenciais e alinhar as equipes em torno de prioridades e objetivos de negócios.

Além disso, você pode gerenciar horas, subcontratados e disponibilidade com campos personalizáveis.

⚙️ Bônus: Implemente o modelo ClickUp Resource Management People para planejar e alocar o trabalho entre os indivíduos, acompanhar a disponibilidade e garantir que ninguém fique sobrecarregado.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos e opções de personalização pode ser um pouco complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.080 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que uma avaliação da G2 disse sobre este software de gerenciamento de recursos com IA:

... Finalmente encontrei algo que me faz sentir em casa... O que diferencia o ClickUp para mim é a forma como combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real... Basta clicar em uma tarefa e iniciar uma discussão ali mesmo. Todos os comentários, arquivos e atualizações estão exatamente onde precisam estar, anexados à própria tarefa.

... Finalmente encontrei algo que me faz sentir em casa... O que diferencia o ClickUp para mim é a forma como combina perfeitamente o gerenciamento de tarefas com mensagens e colaboração em tempo real... Basta clicar em uma tarefa e iniciar uma discussão ali mesmo. Todos os comentários, arquivos e atualizações estão exatamente onde precisam estar, anexados à própria tarefa.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras são a falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento e preocupações com segurança. Mas e se a IA fosse integrada ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Desde prever crises de capacidade até atualizar cronogramas automaticamente e equilibrar cargas de trabalho em tempo real, ele ajuda você a obter clareza sem esforço.

2. Scoro (ideal para gestão integrada de negócios e finanças)

via Scoro

O Scoro é uma ferramenta de gerenciamento de recursos para empresas de serviços profissionais, como consultorias e agências. Ele integra gerenciamento de projetos, planejamento de recursos, orçamento, vendas e finanças em um único sistema conectado, oferecendo uma visão em tempo real do desempenho e da lucratividade da sua empresa.

O que diferencia o Scoro é sua profundidade no controle financeiro. Suas ferramentas, como acompanhamento da rentabilidade em tempo real, gerenciamento de custos em nível de projeto e cotações detalhadas, o tornam especialmente valioso para empresas que se preocupam com margens. Além disso, ele é ótimo para equilibrar a carga de trabalho — ele prevê as necessidades de recursos e distribui tarefas com base na disponibilidade, ajudando a evitar o esgotamento.

Melhores recursos do Scoro

Acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis e use os insights para melhorar a rentabilidade e o planejamento

Reorganize tarefas de maneira inteligente para alterar prioridades com ajustes automáticos no cronograma entre dependências

Alinhe os prazos com a capacidade real da equipe para evitar promessas exageradas ou falhas nas metas de entrega

Use modelos de planejamento de recursos para iniciar novos projetos com tarefas e marcos predefinidos rapidamente

Limitações do Scoro

A interface vem padronizada para formatos de endereço do Reino Unido/Europa, o que pode confundir usuários de fora da UE

Falta de automação do tipo IFTTT (“se isso, então aquilo”) ou lógica condicional para formulários e campos

Preços do Scoro

Núcleo: $23,90/mês por usuário

Crescimento: US$ 38,90/mês por usuário

Desempenho: $59,90/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Aqui está uma análise da Capterra para o software de gerenciamento de recursos de IA:

O Scoro tem integrações limitadas com outras soluções. Embora existam APIs disponíveis, elas não funcionam para tudo. Os campos do Scoro para códigos postais, países e endereços de correspondência estão configurados para usar o formato do Reino Unido e da Europa, o que torna um pouco confuso inserir detalhes de contato.

O Scoro tem integrações limitadas com outras soluções. Embora as APIs estejam disponíveis, elas não funcionam para tudo. Os campos do Scoro para códigos postais, países e endereços de correspondência estão configurados para usar o formato do Reino Unido e da Europa, o que torna um pouco confuso inserir detalhes de contato.

🔍 Você sabia? O gerenciamento de recursos evoluiu com ferramentas como gráficos de Gantt (anos 1900) e o Método do Caminho Crítico (anos 1950), permitindo um melhor gerenciamento de projetos e alocação de recursos.

📖 Leia também: Modelos e formulários gratuitos de RH para melhorar os processos de RH

3. Teamwork (ideal para colaboração em projetos centrados no cliente)

através do Teamwork

O Teamwork é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que se destaca no gerenciamento de recursos. É ideal para agências e equipes focadas no cliente que desejam otimizar suas operações. A plataforma de gerenciamento de projetos aprimorada por IA vincula diretamente o planejamento de recursos humanos à lucratividade, sem complicar as coisas.

Ele também ajuda a monitorar o aumento do escopo, rastrear todas as horas faturáveis e identificar problemas de capacidade com antecedência. Com ferramentas como o Agendador de Recursos e Projetos Provisórios, você pode prever a demanda e planejar com antecedência.

Melhores recursos para trabalho em equipe

Use o planejador de carga de trabalho para alterar as atribuições com base na capacidade da equipe e evitar o esgotamento

Planeje com antecedência com projetos provisórios e recursos reservados para evitar compromissos excessivos

Mova atribuições usando configurações de tempo estimado e indisponível para um planejamento mais inteligente com o recurso de arrastar e soltar

Defina funções, habilidades e horas faturáveis por pessoa usando taxas de custo e horas de trabalho para gerenciar a economia da equipe

Limitações do trabalho em equipe

Você só pode definir datas de vencimento, não horários específicos, o que dificulta a priorização diária

É difícil visualizar tarefas de vários painéis de clientes em um único lugar sem duplicar tarefas

Preços para trabalho em equipe

Gratuito para sempre

Entrega: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

🔍 Você sabia? A Revolução Industrial revolucionou o gerenciamento de recursos. Linhas de montagem, estudos de tempo e a “gestão científica” de Frederick Taylor tornaram a produtividade a nova prioridade.

4. Resource Guru (ideal para agendamento simplificado de recursos)

através do Resource Guru

O Resource Guru é um software de gerenciamento de recursos com IA baseado em nuvem e uma ferramenta de agendamento que ajuda as equipes a alocar pessoas, equipamentos e espaços para reuniões. Conhecido por sua interface intuitiva e recursos robustos de agendamento, ele atende a equipes de pequeno e médio porte em vários setores.

Ele facilita o agendamento diário com interações de arrastar e soltar, indicadores visuais de carga de trabalho e detecção intuitiva de conflitos. O Custom Fields gerencia pessoas, equipamentos e salas de reunião a partir de um pool de recursos centralizado, e você pode filtrar talentos por habilidades, departamentos e locais.

Principais recursos do Resource Guru

Use o fluxo de trabalho de aprovação para designar aprovadores de reservas e proteger o tempo dos membros da equipe mais solicitados

Aplique campos personalizados para marcar e filtrar recursos com base em atributos exclusivos, como habilidades, ferramentas ou região

Acesse informações em tempo real com a “Barra de Disponibilidade” para otimizar as cargas de trabalho e evitar sobrecarregar a agenda

Programe com confiança em diferentes fusos horários com o suporte integrado a fusos horários, que elimina a confusão entre locais

Limitações do Resource Guru

Não há alertas claros para tempo subutilizado, e os usuários devem passar o mouse manualmente para ver as horas restantes

Os menus suspensos são ineficientes, complicados e propensos a erros, especialmente quando opções em branco são selecionadas acidentalmente

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper: US$ 5/mês por usuário

Plano Blackbelt: US$ 8/mês por usuário

Plano Master: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários do Resource Guru

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Guru?

Veja o que um revisor do G2 disse:

Não há nenhuma desvantagem real em usar um guru de recursos. No entanto, ele não é muito útil quando as pessoas não o atualizam com o projeto em que estão trabalhando e quando.

Não há nenhuma desvantagem real em usar um guru de recursos. No entanto, ele não é muito útil quando as pessoas não o atualizam com o projeto em que estão trabalhando e quando.

🔍 Você sabia? Durante a Idade Média (476-1450 d.C.), surgiram as guildas, associações de artesãos e comerciantes que gerenciavam recursos para produzir bens como pão e armaduras. Essas pequenas empresas contavam com mestres artesãos para supervisionar a produção, criando uma forma inicial de gerenciamento de recursos em nível organizacional.

5. Mosaic (o melhor para planejamento de força de trabalho baseado em IA)

via Mosaic

O Mosaic é uma ferramenta de gerenciamento de recursos nativa de IA que revoluciona as planilhas desatualizadas e o planejamento desconectado. Ele extrai dados em tempo real de seus sistemas e oferece visibilidade sobre quem está trabalhando em quê, quando e por que isso é importante. O Mosaic oferece um calendário visual de recursos para planejar e acompanhar as atribuições do projeto, aumentando a visibilidade da equipe.

A ferramenta sincroniza-se automaticamente com as suas ferramentas existentes, oferece previsões instantâneas da carga de trabalho e fornece relatórios visuais que contam uma história. Pode acompanhar o desempenho sem demora utilizando relatórios e painéis de utilização que o ajudam a analisar o tempo planeado versus o tempo real, os orçamentos e o rendimento da equipe em tempo real.

Melhores recursos do Mosaic

Combine habilidades, funções e disponibilidade em segundos com o AI Team Builder

Aproveite o “Planejamento de Pessoal com IA” para saber exatamente quando expandir sua equipe com base na demanda futura

Crie mapas de carga de trabalho para identificar instantaneamente funcionários sobrecarregados ou subutilizados em todos os departamentos

Use o deslocamento de programação e o gerenciamento de dependências para alterar cronogramas e planos sem interromper os fluxos de trabalho

Limitações do Mosaic

A equipe de desenvolvimento é lenta para implementar solicitações de recursos e tende a prometer prazos de lançamento exagerados

Os usuários não atribuídos a um projeto não podem visualizá-lo, criando problemas de visibilidade para o agendamento e o planejamento

Preços Mosaic

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mosaic

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

⚙️ Bônus: Aqui estão modelos gratuitos de gerenciamento de projetos prontos para baixar, personalizar e implementar imediatamente.

6. Forecast (ideal para análises preditivas de projetos)

via Forecast

Com planilhas de horas trabalhadas alimentadas por IA, o Forecast elimina o incômodo do registro de horas e oferece uma visão clara e em tempo real de como seus projetos, pessoas e lucros estão se saindo. É como ter um analista integrado que identifica onde você está perdendo margem, quais tarefas estão consumindo recursos e o que precisa ser corrigido, antes que se torne um problema.

O Forecast também automatiza o trabalho nos bastidores para que sua equipe possa agir de forma mais rápida e inteligente. Se o objetivo é manter a lucratividade e a proatividade, esta ferramenta é a solução ideal.

Previsão das melhores funcionalidades

Automatize o agendamento de tarefas com a visualização “People Schedule”, que combina instantaneamente a pessoa certa com a tarefa certa com base nas habilidades e disponibilidade

Defina novos projetos com antecedência usando “reservas provisórias” e “previsões de probabilidade de sucesso” para planejar com confiança antecipadamente

Acompanhe instantaneamente a saúde do projeto por meio do acompanhamento do orçamento com IA, com base nos custos em tempo real, receita obtida e status da margem por projeto

Compartilhe insights sob demanda usando relatórios de utilização que compilam dados em tempo real sobre o desempenho dos recursos e dos projetos

Limitações da previsão

Alguns recursos, como sincronização com o GitLab e temporizadores de tarefas, são lentos e apresentam falhas

Os usuários querem mais flexibilidade, como vincular subtarefas a marcos e refletir isso em horas

Preço estimado

Preços personalizados

Previsões de classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forecast?

Uma avaliação da Capterra menciona:

Posso ver facilmente meus cartões futuros e passados, prazos, cronogramas de projetos, planos de marcos e membros da equipe. Posso alterar facilmente o status do cartão de tarefas pendentes para em andamento e concluído.

Posso ver facilmente meus cartões futuros e passados, prazos, cronogramas de projetos, planos de marcos e membros da equipe. Posso alterar facilmente o status do cartão de “tarefas pendentes” para “em andamento” e “concluído”.

💡 Dica profissional: use a regra 80/20 ou uma matriz de decisão para priorizar recursos e projetos de alto impacto. Isso mantém você focado e evita o esgotamento. Use pontuação objetiva para evitar decisões emocionais na alocação de recursos.

7. Float (ideal para planejamento visual da capacidade da equipe)

via Float

O Float mantém o planejamento de recursos simples e supervisual. Ele foi projetado para oferecer uma visão em tempo real e sem suposições sobre quem está trabalhando em quê, quem está sobrecarregado e como estão seus orçamentos.

Você pode arrastar e soltar tarefas na programação, alocar horas ou porcentagens e até mesmo marcar pessoas por habilidade ou departamento. O software de gerenciamento de recursos com IA mostra instantaneamente como as mudanças afetam sua previsão. Melhor ainda? Ele leva em conta folgas, feriados e taxas faturáveis para que você não faça reservas duplicadas ou alocações incorretas.

Principais recursos do Float

Identifique problemas antecipadamente com o acompanhamento da capacidade em tempo real e receba alertas sobre agendamentos com excesso de reservas, recursos subutilizados e conflitos de folgas

Defina funções padrão, taxas de faturamento/custo e tags de habilidades para encontrar facilmente a pessoa certa para cada trabalho

Crie políticas de férias personalizadas, automatize atribuições de feriados e gerencie folgas com aprovações integradas

Programe e organize dados por cliente, departamento ou projeto com visualizações filtradas

Limitações de flutuação

Não há opção para ver facilmente os colegas de equipe designados para o mesmo projeto

O uso do filtro pode não ser intuitivo para encontrar tarefas relacionadas

Preço flutuante

Starter: US$ 8,50/mês por usuário

Pro: US$ 14/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Float

G2: 4,3/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

8. Runn (ideal para previsão de capacidade em tempo real)

via Runn

O Runn elimina o estresse de ter que lidar com pessoas, projetos e previsões, oferecendo uma visão clara e interativa. Seu agendador de arrastar e soltar e visualizações em tempo real facilitam o ajuste de cronogramas ou a realocação de recursos em tempo real.

Tem um projeto em potencial ou uma contratação ainda não confirmada? Você também pode planejar com base nisso, usando espaços reservados e projetos provisórios para se preparar antes que tudo seja definido. O Mapa de Capacidade oferece uma visão rápida, codificada por cores, da utilização da equipe e da alocação de recursos. Ao mesmo tempo, os Relatórios de Pessoas detalham a receita, as horas faturáveis e quem tem disponibilidade.

Melhores recursos do Runn

Filtre seu banco de talentos por função, habilidade, localização ou tags personalizadas usando a “Pesquisa inteligente”

Simule a carga de trabalho futura com planejamento hipotético e preveja a utilização em diferentes cenários

Planeje em torno de incógnitas usando “placeholders” para definir as necessidades de capacidade sem comprometer nomes

Acompanhe receitas, custos e lucros em tempo real com “relatórios de previsão financeira” por projeto ou portfólio

Limitações do Runn

Problemas com a consistência dos dados, como a renderização incorreta de caracteres em nomes com acentos

Impossibilidade de filtrar projetos por espaços reservados para visualizações de planejamento mais focadas

Preços do Runn

Starter: US$ 10/mês por usuário

Profissional: US$ 14/mês por usuário

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Runn

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Runn?

Veja o que uma avaliação da Capterra tem a dizer:

Gostaria de ter mais recursos na área de gestão de RH de pessoas e suas habilidades para poder usar melhor a parte de alocação de tempo em conjunto com as respostas a RFI/RFP.

Gostaria de ter mais recursos na área de gestão de RH de pessoas e suas habilidades para poder usar melhor a parte de alocação de tempo em conjunto com as respostas a RFI/RFP.

🧠 Curiosidade: O Império Romano funcionava como um relógio graças às descrições de funções e cadeias de comando. Até mesmo a Igreja tinha versões iniciais de organogramas.

9. Kantata (ideal para acompanhamento do desempenho de serviços profissionais)

via Kantata

O Kantata foi desenvolvido para equipes em que as pessoas são o produto, como consultorias, agências e empresas de serviços profissionais. Ele vai muito além do agendamento básico. Você obtém recomendações inteligentes de alocação de pessoal, atualizações de projetos em tempo real e previsões em tempo real em um só lugar.

Recursos como o Inventário de Habilidades e a Previsão de Recursos facilitam a rápida alocação das pessoas certas para os projetos certos. Em vez de um painel estático, você obtém o que os usuários chamam de “visão panorâmica”, um plano sempre atualizado que acompanha o seu negócio.

Melhores recursos do Kantata

Crie planos de alocação de pessoal flexíveis com alocação de recursos em tempo real que se ajustam à medida que os projetos evoluem

Gerencie colaboradores internos e externos de maneira integrada por meio do “Gerenciamento da Rede de Talentos”

Gere sugestões de pessoal mais adequadas automaticamente com as “Recomendações de Recursos Configuráveis”

Identifique e previna riscos de entrega antecipadamente usando o “Kantata Pulse” para acompanhar o sentimento da equipe e a saúde do projeto

Limitações do Kantata

Os usuários às vezes consideram o nível de detalhes excessivo e os painéis difíceis de personalizar

A conclusão de tarefas básicas pode exigir vários cliques, o que diminui a produtividade

Preços Kantata

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Kantata

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de software de inteligência artificial (IA) deve crescer a uma taxa composta anual de 30%. Isso significa que ele atingirá US$ 1,43 bilhão até 2030.

10. Wrike (ideal para visibilidade de projetos em nível empresarial)

através do Wrike

Se você busca mais do que apenas controlar horas e atribuir tarefas, o Wrike pode ser a ferramenta ideal. Ele conecta planejamento, colaboração e execução, adaptando-se ao fluxo de trabalho da sua equipe, em vez de forçá-lo a se ajustar. Gráficos de carga de trabalho e reservas de recursos oferecem uma visão em tempo real das cargas de trabalho, esforços e reservas, tornando o planejamento de capacidade mais preciso.

O Wrike também simplifica o recebimento e a execução com a automação do fluxo de trabalho, graças aos formulários de solicitação dinâmicos e aos tipos de itens personalizados. Tudo flui em um único espaço de trabalho, sem transferências manuais ou planilhas. Além disso, sua integração com o Klaxoon transforma sessões de brainstorming em trabalho prático, diretamente no Wrike.

Melhores recursos do Wrike

Crie reservas com “reservas de recursos” para bloquear tempo para indivíduos ou funções e monitorar o esforço real em comparação com o planejado

Equilibre as cargas de trabalho entre as equipes com gráficos de carga de trabalho em tempo real e redistribua tarefas com apenas alguns cliques

Incorpore dados relevantes em automações, painéis e relatórios com o “Wrike Datahub”

Transforme entradas em tarefas usando a criação de trabalho com IA, convertendo notas soltas em subtarefas estruturadas automaticamente

Limitações do Wrike

As configurações padrão de notificação podem causar fadiga de alertas, a menos que sejam personalizadas manualmente

Seu conjunto complexo de recursos pode parecer excessivo para o acompanhamento de tarefas básicas ou fluxos de trabalho simples

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um revisor do G2 disse o seguinte sobre o software de gerenciamento de recursos com IA:

Minha organização aproveita muito a capacidade de criar tarefas diretamente a partir de e-mails. Frequentemente recebemos solicitações por e-mail e queremos capturar o corpo da solicitação inicial para referência futura na tarefa. O recurso de e-mail nos permite fazer isso de forma rápida e consistente.

Minha organização aproveita muito a capacidade de criar tarefas diretamente a partir de e-mails. Frequentemente recebemos solicitações por e-mail e queremos capturar o corpo da solicitação inicial para referência futura na tarefa. O recurso de e-mail nos permite fazer isso de forma rápida e consistente.

🤝 Lembrete amigável: Faça treinamento cruzado sempre que possível. Isso lhe dará opções de backup quando os recursos essenciais estiverem escassos.

11. Paymo (ideal para controle de tempo com integração de faturamento)

através do Paymo

O Paymo foi desenvolvido para equipes que precisam ter uma visão clara de quem está fazendo o quê, quando e como isso está afetando os resultados financeiros. Ele combina controle de tempo, planejamento de projetos, programação de recursos e faturamento.

O que é prático? Você pode alternar entre as visualizações do projeto e dos funcionários na mesma linha do tempo, facilitando a otimização da alocação de recursos em toda a sua equipe. E como o Paymo combina dados operacionais e financeiros, você pode monitorar facilmente as margens de lucro e identificar se alguém está sobrecarregado ou subutilizado antes que isso se torne um problema.

Melhores recursos do Paymo

Converta dados de tarefas em blocos de tempo pré-agendados com “reservas fantasmas” para preencher automaticamente os planos de recursos

Gerencie as cargas de trabalho visualmente por meio do agendador da equipe, com indicadores codificados por cores para membros da equipe com excesso ou falta de trabalho

Acompanhe o tempo de forma passiva usando o “Paymo Track”, que cria automaticamente planilhas de horas trabalhadas com base na atividade do usuário

Centralize o planejamento de folgas usando o planejador de férias integrado diretamente na linha do tempo de programação

Limitações do Paymo

Impossibilidade de registrar o tempo de trabalho offline ou no deslocamento, o que afeta os usuários que precisam de registros completos de tempo

Atrasos na transferência de pagamentos de clientes para contas bancárias de usuários

Preços do Paymo

Gratuito

Starter: US$ 5,90/mês por usuário

Pequenos escritórios: US$ 10,90/mês por usuário

Negócios: $16,90/mês por usuário

Avaliações e comentários do Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 580 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 650 avaliações)

💡 Dica profissional: crie um mapa de habilidades dinâmico para sua equipe dentro da ferramenta de gerenciamento de recursos. A IA pode revelar pontos fortes ocultos, como um designer com experiência em visualização de dados ou um desenvolvedor fluente em várias estruturas, para que você possa atribuir tarefas com base no talento, e não apenas na disponibilidade. Atualize esse inventário regularmente para evitar lacunas de habilidades, planejar treinamentos e tomar decisões mais inteligentes sobre a alocação de pessoal quando novos projetos surgirem.

Obtenha eficiência com o ClickUp

Todas essas ferramentas digitais de gerenciamento de projetos oferecem recursos valiosos para gerentes de projetos, como programação inteligente, planejamento de capacidade e acompanhamento do tempo e do andamento do projeto. No entanto, a maioria delas se destaca em uma área, não em todas.

É aí que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca.

Do ClickUp Brain, que gera resumos, responde a perguntas em tempo real e aloca recursos com eficiência, ao ClickUp Workload View para um gerenciamento eficaz de recursos, você otimiza o trabalho da sua equipe.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!