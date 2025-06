Modelos profissionais gratuitos de descrição de cargos para Word

Escrever uma descrição de cargo parece fácil, até você realmente ter que fazer isso. Trinta minutos depois, tudo o que você tem é: "Estamos contratando"

O documento com a descrição do cargo chama sua atenção e seu cérebro oferece pérolas como "Deve ser uma pessoa sociável" e "Deve ter ótimas habilidades". E o resultado? Contratações ruins.

Felizmente, existem modelos de descrição de cargos para ajudar você a definir claramente o título do cargo, as principais responsabilidades e as qualificações necessárias. Essas estruturas prontas transformam o jargão corporativo em uma descrição de cargo clara e bem escrita, garantindo que os candidatos em potencial entendam o objetivo do cargo e as funções específicas.

Este artigo explora 25 modelos para ajudá-lo a parar de pensar demais, atrair candidatos qualificados e evitar uma crise existencial induzida pela contratação. Vamos começar!

👀 Você sabia? Muitas empresas têm as pessoas erradas em cargos críticos — cerca de 20 a 30% das vezes!

O que são modelos de descrição de cargo em Word?

Um modelo de descrição de cargo em Word é um documento pré-formatado que ajuda os gerentes de contratação a definir um cargo, funções e responsabilidades. Esses modelos garantem que detalhes essenciais do cargo, como o nome do cargo, qualificações profissionais, faixa salarial e status de emprego, estejam bem estruturados e compreensíveis.

Atrair os melhores talentos, especialmente para cargos muito procurados, pode ser particularmente competitivo, tornando essencial a elaboração de anúncios de emprego bem elaborados.

Um modelo ajuda você a acelerar o processo de recrutamento e manter a consistência em suas publicações de vagas, fornecendo um formato editável no Word. Ele também garante que você atraia os candidatos mais adequados para a função.

👀 Você sabia? 80% das pessoas afirmam que não se candidatariam a um emprego se o salário não fosse informado.

O que torna um modelo de descrição de cargo em Word bom

Um modelo de descrição de cargo vencedor é mais do que apenas um formulário para preencher. Ele não deve apenas descrever os cargos e requisitos, mas também mostrar a missão e a cultura da sua empresa.

Aqui está o que torna um modelo de descrição de cargo perfeito:

Formato lógico : organizado, fácil de ler e destaca detalhes específicos

Seções abrangentes : abrange todos os elementos-chave do cargo, desde a visão geral até as qualificações preferenciais

Formato editável : permite fácil personalização e pode ser baixado no formato de sua escolha

Visão geral da empresa: reflete a cultura e a missão da sua empresa, ao mesmo tempo que fornece detalhes específicos sobre a função do cargo

Linguagem clara e concisa: sem jargões e simples, mas impactante

Um bom modelo facilita a redação de descrições de cargos e garante que os candidatos em potencial recebam informações claras e diretas.

💡Dica profissional: listas com marcadores das responsabilidades do cargo tornam sua descrição mais clara e fácil de ler ao personalizar modelos.

Modelos de descrição de cargo em Word

Vamos ajudá-lo a encontrar um modelo gratuito de descrição de cargo que atenda às suas necessidades. Aqui estão as nossas sugestões:

1. Modelo de layout de descrição de cargo em Word da TEMPLATE. NET

O Modelo de Layout de Descrição de Funções da TEMPLATE. NET fornece uma base estruturada para redigir descrições de funções. Abrange elementos essenciais, como visão geral da empresa, resumo da função, responsabilidades e benefícios.

Ele ajuda você a:

Personalize o cabeçalho com o logotipo e a marca da sua empresa

Adapte as funções do cargo às exigências específicas da função

Modifique as seções para destacar as opções de trabalho remoto

Padronize este modelo para todas as funções e ajuste-o conforme necessário

Ideal para: Departamentos de recursos humanos que procuram um modelo de descrição de cargo versátil, mas simples, para criar descrições detalhadas para várias funções.

2. Modelo de descrição de cargo de assistente de contas em Word da TEMPLATE. NET

Se você está contratando um assistente de contabilidade, precisa de alguém que saiba lidar com planilhas, recibos e faturas sem suar a camisa. Abra o modelo de descrição de cargo de assistente de contabilidade da TEMPLATE. NET para começar sua busca.

Este modelo garante que sua descrição de cargo inclua todos os elementos essenciais, para que você não contrate acidentalmente alguém que pensa que QuickBooks é uma técnica de leitura rápida.

Ele ajuda você a:

Defina claramente as responsabilidades pela preparação e verificação dos relatórios diários

Especifique os conhecimentos necessários para gerenciar pequenas despesas e contabilidade básica

Enfatize a necessidade de proficiência na preparação de faturas e no uso do Excel

Adicione seções específicas com base nas necessidades da sua empresa

Ideal para: Empresas que procuram uma descrição de funções estruturada, mas flexível, para cargos na área da contabilidade.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

3. Modelo de descrição de cargo de assistente de diretor em Word da TEMPLATE. NET

Quando o diretor está ocupado tomando decisões importantes, o diretor assistente é o elo que mantém a operação unida. Naturalmente, contratar a pessoa certa é fundamental.

O Modelo de Descrição de Funções de Diretor Assistente da TEMPLATE. NET garante que a descrição das funções define claramente o âmbito de liderança do cargo, facilitando a contratação do candidato certo.

O modelo ajuda em:

Defina as responsabilidades de liderança, desde a coordenação da equipe até o planejamento estratégico

Destaque habilidades essenciais, como tomada de decisões, orçamento e gestão de pessoal

Garanta clareza ao definir as expectativas para uma função de alto nível

Personalize o modelo para se adequar a vários setores e estruturas empresariais

Ideal para: Organizações que procuram um diretor assistente confiável para apoiar eficazmente o diretor e contribuir para os objetivos estratégicos da empresa.

4. Modelo de anúncio de emprego para representante de vendas de publicidade em Word da TEMPLATE. NET

Vender espaço publicitário não se resume a fechar negócios — trata-se de compreender os clientes, elaborar argumentos convincentes e garantir parcerias de longo prazo. O Modelo de Anúncio de Vaga para Representante de Vendas de Publicidade da TEMPLATE. NET garante que sua descrição de cargo destaque as principais responsabilidades e habilidades para atrair os melhores talentos em vendas.

Use este modelo para:

Personalize o resumo da vaga para enfatizar a venda de espaço publicitário e o desenvolvimento de relacionamentos com clientes

Detalhe a seção de funções e responsabilidades com tarefas como prospecção de clientes, negociação e apresentação de planos de publicidade

Destaque as habilidades necessárias para o sucesso, como forte comunicação e habilidade de negociação, em um ambiente dinâmico

Descreva as qualificações necessárias, incluindo experiência relevante e formação acadêmica nas áreas de vendas ou comunicação

Ideal para: Empresas que procuram um representante de vendas de publicidade persuasivo e motivado para aumentar as suas receitas.

5. Modelo de descrição de cargo de gerente financeiro em Word da TEMPLATE. NET

Procurando alguém para analisar números e manter as funções da sua empresa funcionando perfeitamente sem estourar o orçamento? O Modelo de Descrição de Funções de Gerente Financeiro da TEMPLATE. NET ajuda você a listar todas as responsabilidades, habilidades e qualificações necessárias para encontrar candidatos qualificados.

O modelo ajuda você a ajustar sua descrição de cargo instantaneamente para execução no mundo real. Com este modelo, você pode:

Descreva as responsabilidades relacionadas ao planejamento financeiro, gestão orçamentária e redução de custos

Dê ênfase à identificação de oportunidades de redução de custos e à garantia do cumprimento das obrigações fiscais

Especifique as habilidades necessárias para analisar dados financeiros, resolver problemas e trabalhar em equipe

Personalize para diferentes tipos de projetos para atrair profissionais detalhistas que aumentam a eficiência financeira

Ideal para: Empresas que procuram um especialista financeiro responsável para supervisionar os orçamentos dos projetos e garantir o sucesso financeiro.

6. Modelo de descrição de cargo de gerente de remuneração e benefícios da TEMPLATE. NET

Criar pacotes de remuneração justos e competitivos é fundamental para atrair e reter os melhores talentos, o que requer alguém responsável e confiável. O Modelo de Descrição de Funções de Gerente de Remuneração e Benefícios da TEMPLATE. NET fornece uma estrutura organizada para a contratação. Ajuda a atrair candidatos confiáveis e profissionais para esta função crucial.

Este modelo ajuda você a:

Defina responsabilidades, desde a estrutura salarial até a administração de benefícios

Destaque a conformidade com as leis trabalhistas para proteger tanto o empregador quanto os funcionários

Especifique as habilidades necessárias para retenção e recrutamento

Ideal para: Empresas que estão contratando um gerente de remuneração e benefícios experiente e estratégico para otimizar os pacotes de benefícios dos seus funcionários.

7. Modelo de descrição de cargo de diretor financeiro em Word da TEMPLATE. NET

O Modelo de Descrição de Funções de Diretor Financeiro da TEMPLATE. NET ajuda-o a atrair os melhores candidatos. Estes líderes financeiros de topo podem traçar estratégias de crescimento e tornar as folhas de cálculo mais apelativas.

Ele já vem com o jargão financeiro necessário, para que você não peça acidentalmente alguém que possa transformar água em vinho, financeiramente falando!

Veja como você pode usar este modelo

Descreva a experiência necessária e as responsabilidades do cargo para definir metas financeiras e gerenciar iniciativas de investimento

Dê ênfase à supervisão do fluxo de caixa, ao planejamento orçamentário e à gestão de riscos financeiros

Detalhe a função em planejamento estratégico, fusões e aquisições e liderança financeira

Ideal para: Grandes empresas que procuram contratar um CFO experiente, capaz de liderar a estratégia financeira e garantir a estabilidade fiscal.

8. Modelo de descrição de cargo de segurança em Word da TEMPLATE. NET

Precisa contratar um segurança? Não precisa sair à procura — o Modelo de Descrição de Funções de Segurança da TEMPLATE. NET é tudo o que precisa. Quer esteja à procura de um protetor atento ou de alguém que leve a sério as suas funções de patrulha, este modelo cobre tudo.

Ele ajuda você a:

Liste as responsabilidades de patrulhar as instalações e monitorar ameaças à segurança

Destaque a importância de redigir relatórios detalhados sobre incidentes e cooperar com as autoridades policiais

Mencione as habilidades necessárias para operar sistemas de alarme, realizar inspeções veiculares e saber primeiros socorros

Detalhe a necessidade de manter a paz e a ordem, respeitando as normas de segurança da empresa

Ideal para: Empresas que procuram um segurança confiável e responsável para garantir a segurança de seus funcionários e ativos.

🧠 Curiosidade: A Netflix não se limitou a redigir uma declaração de missão — criou um " Memorando Cultural" com 125 slides para definir os seus valores, expectativas e abordagem à liberdade e responsabilidade. É como um manual de contratação combinado com um manifesto, garantindo que os novos contratados se identificam verdadeiramente com a cultura da empresa.

9. Modelo de descrição de cargo de fotógrafo-chefe em Word da TEMPLATE. NET

É difícil encontrar um fotógrafo-chefe que consiga equilibrar sua visão artística com os pesadelos logísticos. Felizmente, o Modelo de Descrição de Funções de Fotógrafo-Chefe da TEMPLATE. NET descreve claramente os requisitos da função, garantindo que sua descrição de funções atraia os melhores talentos.

Veja como ele pode ajudar:

Defina responsabilidades como treinar a equipe de fotografia e programar projetos

Esclareça outros requisitos do cargo, como orientar a edição de fotos e planejar composições para sessões fotográficas

Especifique as habilidades necessárias para manusear equipamentos fotográficos e usar softwares de edição de fotos

Inclua competências sociais, como boa comunicação, gestão de equipas e resolução de problemas

Ideal para: Equipes que procuram um fotógrafo-chefe criativo e organizado para liderar a criação de conteúdo visual.

10. Modelo de vaga de emprego em Word da TEMPLATE. NET

Você já publicou uma vaga de emprego e sentiu que sua mensagem desapareceu no vazio dos sites de emprego? Às vezes, elaborar um anúncio de vaga de emprego claro e conciso parece impossível.

Quer você esteja contratando para uma startup, um escritório corporativo ou uma empresa de automobilismo de alta velocidade, o Modelo de Vaga de Emprego da TEMPLATE. NET vai direto ao ponto, garantindo que sua mensagem chegue exatamente onde precisa.

Use este modelo para

Indique as informações de contato da empresa para facilitar o acesso dos candidatos

Liste as responsabilidades e qualificações necessárias para a vaga em aberto

Forneça um resumo conciso da função para atrair candidatos adequados

Destaque quaisquer benefícios ou vantagens exclusivas de trabalhar na sua empresa

Ideal para: Pequenas empresas que procuram uma maneira simples, mas eficaz, de anunciar vagas de emprego de forma eficaz.

11. Modelo de descrição de cargo de redator de contratos em Word da TEMPLATE. NET

Está com dificuldade para transmitir sua missão a um comitê de subsídios? Um redator de subsídios pode ajudar, mas como garantir a contratação certa? O Modelo de descrição de cargo de redator de contratos de subsídios da TEMPLATE. NET ajuda você a elaborar uma descrição de cargo eficaz para atrair os profissionais certos.

Ele ajuda você a:

Defina a função em pedidos de subsídios e monitoramento de orçamento

Inclua tarefas como pesquisa e compilação de documentação

Destaque as habilidades organizacionais para prazos e projetos múltiplos

Descreva qualificações como experiência em redação de propostas de subsídios e proficiência em Microsoft Office

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que contratam um redator de propostas de subsídios que possa garantir financiamento por meio de propostas bem pesquisadas e convincentes.

12. Modelo de descrição de cargo de diretor de marketing em Word da TEMPLATE. NET

Um ótimo diretor de marketing (CMO) pode transmitir mensagens fortes da marca e introduzir estratégias de marketing vencedoras que têm um impacto direto no crescimento da receita. Mas como encontrar um?

O Modelo de Descrição de Funções de Diretor de Marketing da TEMPLATE. NET simplifica este processo crucial, definindo as principais responsabilidades, competências e qualificações necessárias para um líder dinâmico, capaz de impulsionar o crescimento, aumentar a notoriedade da marca e superar a concorrência.

Use este modelo para:

Defina a função, as responsabilidades e as expectativas do CMO

Inclua tarefas como gerenciar o desenvolvimento de produtos e impulsionar o crescimento da receita

Destaque habilidades em análise de dados de mercado e implementação de orçamento

Ideal para: Startups, corporações e agências que procuram um líder de marketing visionário.

13. Modelo de descrição de cargo de diretor de informação em Word da TEMPLATE. NET

Vamos falar de tecnologia. Você precisa de um diretor de informática (CIO) que possa manter tudo funcionando de maneira tranquila, segura e eficaz, garantindo a conformidade e a inovação. O Modelo de descrição de cargo de diretor de informática da TEMPLATE. NET é o ponto de partida perfeito para ajudá-lo a encontrar um CIO que possa gerenciar as operações, os orçamentos e a estratégia de TI.

Use-o para:

Defina a função do CIO na supervisão do departamento de TI

Destaque responsabilidades como gestão de orçamento e negociações com fornecedores

Destaque as principais habilidades em estratégia tecnológica, planejamento de projetos e consultoria em TI

Descreva as contribuições para melhorar a infraestrutura de TI com novas ferramentas

Ideal para: Equipes que estão contratando um CIO para apoiar a liderança sênior e contribuir para o planejamento estratégico de forma eficaz.

14. Modelo de descrição de cargo de diretor de TI em Word da Blues Point

via Blues Point

Então, sua infraestrutura tecnológica precisa de alguém que saiba fazer mais do que reiniciar o roteador? O Modelo de Descrição de Funções de Diretor de TI da Blues Point ajuda você a contratar um líder que transforma necessidades tecnológicas em soluções reais.

Ele ajuda você a encontrar um diretor de TI capaz de transformar necessidades tecnológicas em soluções reais, sem fazer com que todos se sintam presos em um filme de ficção científica que deu errado.

Veja como este modelo pode ajudar:

Defina funções como gerenciar a equipe de TI e garantir a segurança da rede

Destaque habilidades em gestão de orçamento e relações com fornecedores

Descreva qualificações como experiência em gerenciamento de TI e proficiência em sistemas

Ideal para: Empresas que procuram um diretor de TI capaz de gerenciar eficazmente a infraestrutura de TI e alinhá-la com os objetivos de negócios.

15. Modelo de perfil profissional em Word da HubSpot

via HubSpot

Ainda não está satisfeito? Aqui está outra maneira estruturada de definir funções de trabalho. Seja para contratar um estagiário ou um executivo, o Modelo de Perfil de Função da HubSpot ajuda você a definir responsabilidades, expectativas e qualificações sem suposições.

Este se destaca porque não é apenas uma lista de tarefas. É um perfil completo com expectativas, competências e até mesmo uma visão geral do ambiente de trabalho.

Use-o para:

Organize os principais detalhes do cargo em um formato estruturado

Personalize campos para qualquer função ou departamento

Forneça informações sobre o ambiente de trabalho e as competências necessárias

Destaque as expectativas do cargo e os indicadores de sucesso para os novos contratados

Ideal para: Empresas que pretendem criar perfis de trabalho que reflitam a sua cultura e valores e atraiam os talentos certos.

Limitações do uso do Word para descrições de cargos

Modelos de descrição de cargo atraentes podem aliviar alguns dos seus desafios de RH, como definir a escala salarial ou os requisitos físicos essenciais, mas eles têm suas próprias desvantagens. Veja o que você deve observar:

❌ Desafios de colaboração: os documentos do Word existem em silos, dificultando o compartilhamento de feedback sobre modelos de funções e responsabilidades entre várias partes interessadas

❌ Problemas de controle de versão: quando os modelos são enviados por e-mail, é fácil perder o controle da versão mais recente, o que leva a informações desatualizadas nas ofertas de emprego

❌ Falta de integração: o Word não tem conexão com modelos de Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS) e software de RH, dificultando o rastreamento de vagas e funcionários em potencial

❌ Inteligência limitada: carece de ferramentas de recrutamento baseadas em IA, o que dificulta o refinamento da linguagem ou a sugestão de melhores formulações

Mas há boas notícias. Tudo isso pode ser evitado, mantendo a eficiência dos seus modelos. Como? Com o ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho!

O ClickUp possui um excelente banco de ferramentas de integração que facilitam o processo, incluindo guias para tipos de projetos em diferentes departamentos.

O ClickUp possui um excelente banco de ferramentas de integração que facilitam o processo, incluindo guias para tipos de projetos em diferentes departamentos.

Modelos alternativos de descrições de cargos em Word

Um dia na vida de um gerente de recursos humanos começa e termina com a resolução de problemas. Entre contratar, integrar e manter os funcionários satisfeitos, sua lista de tarefas nunca acaba.

O ClickUp para equipes de RH foi cuidadosamente projetado para facilitar o seu trabalho. Ele ajuda você a redigir descrições de cargos e outros documentos de RH, além de gerenciar com eficiência o seu fluxo de trabalho em uma única plataforma.

No entanto, começar pode parecer um pouco complicado no início, tornando a biblioteca de modelos uma salvação. Ela inclui tudo, desde modelos de descrição de cargos até modelos de Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS). Vejamos alguns que podem ajudá-lo:

1. Modelo de descrição de cargo da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Escreva descrições de cargos atraentes e envolventes usando IA com o modelo de descrição de cargo da ClickUp

Gostaria de ter ferramentas de redação com IA incluídas no seu modelo de descrição de cargo? O modelo de descrição de cargo da ClickUp é o que você estava esperando, oferecendo um modelo reutilizável para otimizar o processo de recrutamento. Ele permite que você crie descrições de cargo claras e estruturadas com ferramentas de redação com IA para uma personalização mais rápida.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Organize responsabilidades, qualificações e expectativas no ClickUp Docs com colaboração em tempo real

Personalize o resumo da vaga e as principais responsabilidades

Descreva as condições de trabalho e a visão geral da empresa para atrair os candidatos certos

Use o ClickUp Brain , o assistente de IA integrado, para refinar e aprimorar as descrições de cargos

Ideal para: Equipes que desejam economizar tempo na criação de descrições de cargos com opções baseadas em IA.

2. Modelo de proposta de emprego ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mostre seu valor com métricas claras e cronogramas estruturados com o modelo de proposta de emprego da ClickUp

Apresentar a si mesmo ou seus serviços pode parecer uma venda de alto risco, exceto que o produto é você! Felizmente, o modelo de proposta de emprego da ClickUp facilita a elaboração de uma proposta persuasiva e refinada que descreve claramente o seu valor.

Chega de se preocupar com a estrutura ou com detalhes importantes que faltam. Este modelo garante que você sempre cause uma boa impressão.

Veja como isso pode ajudar você:

Ideal para: Freelancers, consultores e candidatos a emprego que desejam causar uma boa impressão e se destacar da concorrência!

3. Modelo de recrutamento e contratação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique a procura e o acompanhamento de talentos com o modelo de recrutamento e contratação da ClickUp

Às vezes, o processo de busca pelo candidato certo parece mais difícil do que deveria ser. É demorado, cansativo e, ocasionalmente, mítico. No entanto, o modelo de recrutamento e contratação da ClickUp simplifica a contratação, centralizando anúncios de vagas, acompanhamento de candidatos e avaliações, ajudando você a encontrar os melhores candidatos para as vagas disponíveis.

Ele permite publicar vagas facilmente, acompanhar candidatos, criar fichas de avaliação de entrevistas e formulários de candidatura, tudo em um só lugar.

Use este modelo para:

Publique vagas e acompanhe os candidatos de forma eficiente

Padronize os cartões de pontuação das entrevistas para avaliações consistentes

Use os formulários do ClickUp para simplificar as candidaturas a vagas de emprego

Visualize o progresso dos candidatos com status e pipelines personalizáveis

Ideal para: Equipes de RH que desejam adotar um processo de contratação fácil e sem estresse.

Obtenha o modelo gratuito Simplifique a avaliação e seleção de candidatos para contratar mais rapidamente com o modelo ClickUp para contratação de candidatos

É tudo diversão e jogos até você ter que escolher entre centenas de currículos. Mas não se preocupe!

O modelo ClickUp para contratação de candidatos simplifica o acompanhamento dos candidatos, tornando as avaliações e entrevistas mais fáceis. Está analisando currículos ou agendando entrevistas? Este modelo mantém tudo organizado e sem estresse.

Este modelo permite que você:

Avalie os candidatos com escalas de classificação personalizáveis

Mantenha-se organizado usando listas de verificação e prazos

Agende e acompanhe entrevistas com a visualização de calendário do ClickUp

Compare os candidatos lado a lado com painéis e tabelas de acompanhamento

Ideal para: Recrutadores que procuram um sistema estruturado para analisar e selecionar os melhores candidatos de forma rápida e eficiente.

5. Modelo de processo de entrevista ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um sistema de entrevistas colaborativo e baseado em dados com o modelo de processo de entrevista do ClickUp

Outros modelos levam você até a entrevista, mas e depois? Você fica tentando lembrar quem disse o quê, na esperança de não contratar alguém por intuição (spoiler: isso é arriscado).

O modelo de processo de entrevista da ClickUp é o seu salvador pós-entrevista, que otimiza toda a sua experiência de entrevista para que você possa tomar decisões baseadas em dados.

Aqui estão algumas das suas melhores funcionalidades.

Crie perguntas estratégicas para entrevistas de forma colaborativa

Avalie os candidatos usando métodos de avaliação padronizados e os painéis do ClickUp

Coordene com as partes interessadas por meio de comentários e anexos de arquivos

Automatize lembretes de agendamento e comunicação com o ClickUp Automations

Ideal para: Equipes de RH que desejam otimizar seu processo de contratação colaborando em modelos de entrevista bem estruturados.

6. Modelo de notas de reunião de entrevista ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture e compartilhe insights cruciais da entrevista instantaneamente com o modelo de notas de reunião de entrevista do ClickUp

Você já saiu de uma reunião e esqueceu metade da discussão? Ao entrevistar candidatos em potencial o dia inteiro, é natural que alguns detalhes sejam esquecidos.

O modelo de notas de reunião de entrevista da ClickUp existe para evitar esses erros. Ele garante que você registre todos os detalhes, decisões e ações importantes sem depender de lembranças imprecisas.

É isso que torna este modelo confiável:

Registre os detalhes dos candidatos, datas de entrevistas e feedback das entrevistas com campos personalizados

Armazene e compartilhe notas importantes no ClickUp Docs

Colabore em tempo real com recursos de edição e comentários

Acompanhe as ações a serem realizadas usando os marcos do ClickUp

Ideal para: Gerentes de contratação que desejam simplificar o processo de anotações das entrevistas e garantir clareza nas avaliações dos candidatos.

7. Modelo de matriz de seleção de contratação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Classifique os candidatos de forma objetiva e contrate os melhores talentos com decisões baseadas em dados com o modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Os currículos são como flocos de neve: não há dois exatamente iguais. E muitos são mais aparência do que substância. Então, como transformar essa montanha de candidaturas únicas em um vencedor claro? O modelo de matriz de seleção de contratação da ClickUp cria um campo de jogo nivelado com critérios ponderados, garantindo que você escolha o melhor jogador para sua equipe, não apenas o mais barulhento.

Ele ajuda você a:

Atribua pesos aos critérios de avaliação com campos personalizados para avaliações imparciais de talentos

Gerencie as contratações com eficiência usando visualizações personalizadas, como agendas de entrevistas e banco de dados de candidatos

Compare candidatos lado a lado na visualização em tabela

Reduza o preconceito e melhore a precisão com dados objetivos

Ideal para: Equipes que priorizam um processo de seleção justo e eficiente.

8. Modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente seu fluxo de trabalho de contratação passo a passo com o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

O modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp serve, bem, para listas de verificação, garantindo que você não perca etapas importantes, como definir o cargo, as habilidades necessárias e as exigências físicas. Afinal, você não quer ficar voltando a documentos longos se sua empresa contrata com frequência.

Este modelo ajuda você a acompanhar os formatos e estilos de entrevista e lista todas as etapas envolvidas na contratação de um membro da equipe.

Use este modelo para:

Organize todas as etapas da contratação em uma lista de verificação usando o ClickUp Docs e a Visualização do Quadro

Atribua tarefas em cada etapa para garantir a responsabilização

Acompanhe o progresso com tarefas e prazos claros

Automatize tarefas repetitivas para aumentar a eficiência

Ideal para: Equipes que procuram uma lista de verificação padronizada para todos os processos de contratação.

9. Modelo ClickUp para integração de novos funcionários

Obtenha o modelo gratuito Oriente novos funcionários e crie uma primeira experiência envolvente com o modelo de integração de novos funcionários da ClickUp

Já falamos sobre descrições de cargos e contratação, mas e depois? Começar um novo emprego é empolgante, mas também pode ser estressante. O modelo de integração de novos funcionários da ClickUp garante que seus novos funcionários tenham tudo o que precisam (sem aqueles e-mails constrangedores do tipo "Onde encontro isso?"). De documentos a apresentações, ele simplifica todo o processo para que eles possam começar a trabalhar imediatamente.

Ele permite que você:

Organize as tarefas de integração com fases e prazos claros

Acompanhe o progresso visualmente usando quadros Kanban e campos automatizados

Personalize listas de verificação e atribuições de tarefas para se adequar à cultura da empresa

Centralize todos os materiais de integração para facilitar o acesso

Ideal para: Gerentes que desejam criar uma experiência de integração simples e envolvente para novos funcionários.

10. Modelo de relatório de avaliação de candidatos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie perfis completos dos candidatos para garantir decisões informadas com o modelo de relatório de avaliação de candidatos da ClickUp

O modelo de relatório de avaliação de candidatos da ClickUp ajuda você a criar um perfil abrangente, completo com insights acionáveis e conclusões baseadas em dados. Ele funciona como uma lupa metafórica para suas avaliações de candidatos, garantindo que você veja o quadro completo, não apenas detalhes confusos.

Veja como tirar o máximo proveito dele:

Reúna dados de várias fontes para uma avaliação abrangente

Gere insights baseados em métricas para apoiar as avaliações

Dê feedback e recomendações claras e práticas

Ideal para: Gerentes de contratação que procuram uma opção baseada em dados para avaliar cuidadosamente os candidatos em potencial.

Use o ClickUp para contratar melhor!

Descrições de funções bem elaboradas não se limitam a enumerar responsabilidades, mas também constituem o primeiro passo para atrair os candidatos certos e prepará-los para o sucesso. É por isso que a utilização de modelos de RH estruturados faz toda a diferença.

Embora o Word seja familiar, os modelos do ClickUp vão além do básico, combinando ferramentas de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho para manter o processo de contratação organizado, colaborativo e agradável.

Chega de notas espalhadas ou contratações precipitadas — apenas processos claros, consistentes e eficazes que ajudam você a identificar o candidato perfeito todas as vezes.

Então, por que improvisar quando você pode usar o ClickUp? Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp!