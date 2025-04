13 melhores softwares de gerenciamento de ensaios clínicos para 2025

Os ensaios clínicos são complexos.

Eles envolvem vários aspectos que precisam de atenção - desde o recrutamento de diversas populações de pacientes até o gerenciamento de estudos, análise de dados, relatórios, logística de monitoramento e muito mais.

Mesmo que você deixe de fazer uma única alteração no protocolo, o resultado será a não conformidade, penalidades pesadas e problemas legais.

É aqui que entram os Sistemas de Gerenciamento de Ensaios Clínicos (CTMS) para reunir todos os processos dispersos em um só lugar. Uma plataforma CTMS garante que todos os processos críticos estejam em um só lugar, simplificando os ensaios clínicos e as operações de pesquisa e ajudando-o a tomar decisões informadas mais rapidamente.

Esta lista inclui os melhores softwares de gerenciamento de ensaios clínicos desenvolvidos para aprimorar seus ensaios clínicos. Explore todos eles e escolha o ideal para atender a seus objetivos.

Visão geral do melhor software de gerenciamento de ensaios clínicos

Aqui está uma tabela de comparação para os Sistemas de Gerenciamento de Ensaios Clínicos (CTMS):

Nome da ferramenta Melhor para Principais recursos Preços Clique aqui Gerenciando a documentação do estudo, o rastreamento de tarefas e os fluxos de trabalho de pesquisa Rastreamento de tarefas, colaboração de documentos, automação, painéis, conformidade com a HIPAA, insights baseados em IA Gratuito, Ilimitado: US$ 7/usuário/mês, Business: US$ 12/usuário/mês, Enterprise: Preços personalizados Zelta Gerenciamento de dados clínicos Insights de dados de ensaios em tempo real, análise preditiva de reabastecimento, painéis de controle baseados em KPIs Preços personalizados Florence eBinders Monitoramento e gerenciamento remotos de ensaios clínicos eISF, assinaturas eletrônicas, armazenamento de documentos, monitoramento remoto, controles de redação integrados Preços personalizados Clinion Centralização e automação de operações clínicas Módulos de IA/ML, automação de protocolos, gerenciamento de inventário de IP, visibilidade em tempo real Preços personalizados Veeva Vault Centralização de dados e conteúdos clínicos Compartilhamento de registro de estudos, eCOA, comunicações centralizadas de estudos Preços personalizados Medidata Gerenciamento de estudos e visualização de dados Transferências de dados automatizadas, análises visuais, eTMF e integrações com o Rave EDC Preços personalizados Oracle Siebel Monitoramento e gerenciamento de operações de ensaios clínicos Automação do fluxo de trabalho, portais personalizados, rastreamento automático da conclusão da visita do sujeito Preços personalizados MasterControl CTMS Documentação clínica e gerenciamento de qualidade Gerenciamento de documentos TMF e GCP, qualificação e monitoramento de locais, integração de operações clínicas e gerenciamento de qualidade Preços personalizados TrialKit Gerenciamento de pesquisas remotas e estudos descentralizados EDC, RTSM, análise alimentada por IA, aplicativo móvel nativo A partir de US$ 1.350 CTMS em tempo real Simplificando o registro de pacientes e os ensaios clínicos Rastreamento de pacientes, agendamento automatizado, conformidade com HIPAA, relatórios avançados Preços personalizados Edge CTMS Gerenciamento de pesquisa clínica em tempo real Criador de fluxo de trabalho, módulo financeiro, rastreamento de recrutamento de pacientes Preços personalizados Castor EDC Captura de dados de ensaios clínicos eCRFs, insights de estudo em tempo real, acesso baseado em função, recursos de pesquisa Preços personalizados CTMS do Clinical Conductor Otimização dos fluxos de trabalho financeiros e de recrutamento Acompanhamento de recrutamento, gerenciamento financeiro, informações centralizadas sobre o estudo Preços personalizados

O que é gerenciamento de ensaios clínicos?

O gerenciamento de estudos clínicos envolve o planejamento, a execução e o monitoramento da pesquisa clínica para garantir que ela seja conduzida de forma ética em conformidade com os padrões regulatórios industriais.

O gerenciamento de estudos clínicos requer a coordenação de vários aspectos, como recrutamento de pacientes, coleta de dados, tomada de decisão orientada por dados, gerenciamento de documentos, gerenciamento de orçamento, manutenção da conformidade e geração de relatórios entre locais e partes interessadas. Aqui, o objetivo é realizar o estudo de forma eficiente, mantendo a integridade dos dados e a segurança dos participantes.

De acordo com um estudo de pesquisa, a realização de estudos clínicos bem-sucedidos requer vários fatores, incluindo planejamento de projeto, colaboração contínua, trabalho mínimo para pesquisadores e participantes, sistemas eficientes e recrutamento adequado de participantes do estudo.

O que você deve procurar no melhor software CTMS?

Se estiver procurando um software de gerenciamento de ensaios clínicos ou uma plataforma para ajudá-lo a criar processos de gerenciamento de utilização, certifique-se de que o software tenha esses recursos:

Gerenciamento de pacientes : Escolha uma plataforma que possa automatizar o agendamento, organizar as consultas, acompanhar a inscrição e monitorar a conformidade

Gerenciamento de documentos : Implemente um sistema de gerenciamento de estudos que o ajude a armazenar e gerenciar documentos e estudos de pesquisa de forma centralizada. Certifique-se de que ele ofereça armazenamento seguro com permissões de acesso e controle de versão

Relatórios e análises : Escolha um software que ofereça um painel personalizado e relatórios em tempo real para que você possa obter insights sobre as atividades do estudo, a produtividade da equipe e outras métricas de desempenho

Conformidade regulatória: Escolha uma plataforma compatível com os padrões de saúde necessários, incluindo HIPAA e SOC 2, e garanta a conformidade total com os padrões e protocolos

Dica profissional: Considere a facilidade de uso e a escalabilidade da plataforma. Certifique-se de que o software possa acomodar seus crescentes volumes e complexidades de ensaios. Isso o ajudará a escolher um software que possa ser mantido à medida que sua pesquisa evolui.

O melhor software CTMS

Vejamos os melhores softwares CTMS, seus principais recursos, preços e limitações.

1. ClickUp (melhor para gerenciar documentação de ensaios, rastreamento de tarefas e fluxos de trabalho de pesquisa)

Colabore em fluxos de trabalho e documentação de pacientes em tempo real com o ClickUp

Seja no local, remoto ou híbrido, os ensaios clínicos significam muito trabalho - visitas ao local, monitoramento do local, documentação excessiva, processos de ensaios complexos e requisitos regulamentares rigorosos, resultando em fluxos de trabalho desconectados.

É aqui que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina projeto, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda a tornar seus estudos clínicos mais rápidos e eficientes.

O ClickUp for Healthcare pode melhorar as experiências dos pacientes com o agendamento automático de consultas e os processos de contrato e SLA, acelerando as solicitações de registros e colaborando com os dados e a pesquisa dos pacientes. É uma plataforma compatível com SOC 2 e HIPAA com permissões de usuário avançadas para proteção de dados.

Automatize compromissos, controle agendas e equilibre cargas de trabalho com o ClickUp for Healthcare

Para começar, o ClickUp Tasks simplifica os ensaios clínicos. Ele permite organizar fluxos de trabalho complexos de ensaios em tarefas gerenciáveis (com listas de verificação), monitorar suprimentos de ensaios, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso dos ensaios clínicos em tempo real. Também é possível atribuir comentários a membros específicos da equipe para garantir a responsabilidade durante as fases do estudo.

O ClickUp Docs facilita a documentação clínica. Ele funciona como um repositório central para armazenar e gerenciar documentos regulatórios, notas de pesquisa e relatórios de estudos. As equipes de pesquisa de ensaios podem colaborar facilmente com esses documentos, mantendo o controle de versões.

Organize anotações, estudos, pesquisas clínicas e colabore em tempo real com o ClickUp Docs

Quando se trata de processos, descarregue a carga dos processos rotineiros de ensaios clínicos, como aprovações de roteamento, lembretes de estudo, alteração do status da tarefa e da coleta de dados e alertas de tarefas de acompanhamento com o ClickUp Automations. Você também pode integrar o ClickUp a outras plataformas CTMS para criar regras de automação baseadas em gatilhos e tornar os arquivos pesquisáveis em um único espaço de trabalho integrado.

Automatize as atribuições de tarefas, aprovações e configure alertas com o ClickUp Automations

O ClickUp também ajuda a monitorar os cronogramas dos estudos e as listas de verificação de conformidade e ajuda a obter visibilidade das métricas de produtividade da equipe. Com os ClickUp Dashboards personalizados, você pode acessar rapidamente as métricas e os detalhes essenciais do estudo sem precisar vasculhar montes de dados.

Além desses recursos, o ClickUp facilita seu trabalho com uma enorme biblioteca de modelos. Por exemplo, o Modelo de Gerenciamento de Pacientes do ClickUp ajuda você a:

Crie planos de tratamento personalizados e acompanhe o progresso em direção às metas de saúde

Colabore com os membros da sua equipe de estudo em tempo real

Organize compromissos, registros médicos e formulários de avaliação em um só lugar

Obter modelo gratuito Organize planos de tratamento, consultas e registros médicos com o modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp

Da mesma forma, o ClickUp tem vários modelos de documentação de processos para ajudá-lo a padronizar processos e garantir consistência e transparência.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore nos processos e pesquisas de ensaios clínicos com o ClickUp Docs

Organize as agendas com o ClickUp Calendar e automatize o agendamento de compromissos, as aprovações e outras tarefas de rotina

Monitore o tempo gasto em cada estudo clínico e ajuste os cronogramas do projeto e a alocação de recursos com o ClickUp Time Tracking

Defina metas e objetivos claros para melhorar os ensaios clínicos e acompanhe-os em um só lugar com o ClickUp Goals

Mantenha todas as discussões e consultas relacionadas a estudos em um único lugar para fácil acesso com o ClickUp Chat

Gere documentação de conformidade, crie modelos de prescrição, analise registros de pacientes, extraia informações de pesquisas clínicas e muito mais com o ClickUp Brain

Analise os dados clínicos existentes e escreva documentos de pesquisa clínica com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

No início, o ClickUp pode parecer esmagador, pois oferece uma infinidade de recursos em um só lugar

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp é uma ferramenta poderosa na qual as informações sobre cada projeto em nossa organização podem ser centralizadas para que equipes regionais e multidisciplinares mantenham todos na mesma página enquanto o negócio avança.

dica Profissional: Saiba como configurar o ClickUp Dashboard para o gerenciamento de projetos de ensaios clínicos. 👇

2. Zelta (Melhor para gerenciamento de dados clínicos)

via Zelta

Zelta, da Merative Clinical Development (anteriormente, IBM Clinical Development), é uma plataforma de gerenciamento de dados clínicos que torna os estudos clínicos mais eficientes. Ele tem uma abordagem personalizável que permite que você selecione funcionalidades para estudos específicos.

Com o Zelta, você pode obter insights sobre os dados do estudo em tempo real, incluindo o envolvimento dos participantes, a conformidade regulatória e muito mais, em um só lugar. Ele também vem com recursos de gerenciamento de suprimentos e randomização de ensaios que ajudam até mesmo na distribuição de participantes e na otimização da logística de suprimentos.

Melhores recursos do Zelta

Colete dados dos participantes, incluindo pesquisas, avaliações e diários com o Zelta EDC (Electronic Data Capture)

Preveja o inventário do local do estudo com análise preditiva de reabastecimento

Obtenha insights em tempo real, identifique tendências e bloqueios usando painéis de controle baseados em KPIs

Limitações da Zelta

Pode ficar mais lento ao trabalhar em estudos clínicos de grande porte

Preços do Zelta

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zelta

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: Não há revisões suficientes

3. Florence eBinders (melhor para monitoramento e gerenciamento de ensaios remotos)

via Florence eBinders

O Florence eBinders oferece suporte à pesquisa clínica com o eISF (Electronic Investigator Site Files) e fichários de participantes. Ele oferece recursos como assinatura eletrônica e armazenamento de documentos para acelerar o gerenciamento de estudos.

A vantagem do software está em seus recursos de monitoramento remoto. Esses recursos permitem que você monitore as atividades do estudo em tempo real, sem o incômodo da visita ao local, revise documentos prioritários e acompanhe a conformidade em qualquer lugar. Além disso, você pode acessar diretamente os fichários dos participantes sem precisar carregar documentos duplicados nos portais dos patrocinadores.

Melhores recursos do Florence eBinders

Utilize fluxos de trabalho para configuração e ativação de estudos

Identifique riscos com relatórios e painéis de controle

assine documentos eletronicamente e colabore no estudo e na redação de notas de sabão

Permita que apenas usuários autorizados vejam informações de saúde protegidas (PHI) com controles de redação integrados

Limitações do Florence eBinders

Alguns recursos podem ser confusos. Leva tempo para entender o produto

Dificuldade de colocar as assinaturas nos espaços corretos

A função de pesquisa não encontra as informações corretas

Preços do Florence eBinders

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Florence eBinders

G2 : 4. 5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Florence eBinders?

Aplicativo fácil de usar com recursos incríveis que simplificam e facilitam o trabalho. No entanto, ele ainda tem algumas complicações quando se trata de usá-lo, você ainda precisa ser um profissional de tecnologia experiente.

4. Clinion (melhor para centralizar e automatizar operações clínicas)

via Clinion

A plataforma eClinical da Clinion integra gerenciamento de ensaios, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, automação de CSR e eTMF (Electronic Trial Master File) para agilizar os ensaios clínicos. Um de seus recursos de destaque é a visibilidade em tempo real que permite monitorar cada etapa do estudo - desde o recrutamento de participantes até a captura de dados e correções de curso.

Ele também possui módulos integrados de IA/ML, como codificação médica com IA, para acelerar os cronogramas dos estudos e aprimorar a qualidade e a conformidade dos dados.

Melhores recursos do Clinion

Automatize os relatórios de protocolos e estudos clínicos para obter aprovações mais rápidas, reduzir o tempo e o custo de criação e a conformidade regulamentar

Rastreie o inventário - do recebimento à emissão e à devolução - com o gerenciamento de inventário de IP

Acompanhe e gerencie os marcos clínicos e garanta a adesão ao protocolo em tempo hábil

Veja as finanças, os projetos, os campos e o inventário com relatórios e painéis de controle

Limitações do Clinion

O carregamento de dados em lote pode ser um pouco complicado

O manuseio de grandes volumes de dados pode tornar o software lento

Preços do Clinion

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Clinion

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: Não há revisões suficientes

5. Veeva Vault (melhor para centralizar dados e conteúdos clínicos)

via Veeva Vault

O Veeva Vault é um software de gerenciamento de ensaios clínicos com os recursos necessários para atender às suas necessidades de gerenciamento de projetos de saúde. Ele oferece suporte à colaboração em tempo real com edição, comentários e bate-papo integrado. Ele permite que você rastreie as aprovações de conteúdo e documentos, garantindo a conformidade regulamentar e fluxos de trabalho padronizados.

O principal destaque da plataforma é que ela serve como uma única fonte de verdade para dados e documentação clínicos. Ela se conecta diretamente com outros aplicativos Veeva, facilitando insights em tempo real, eficiência operacional e tomada de decisão imediata.

Melhores recursos do Veeva Vault

Gerencie o compartilhamento de registro de estudos usando regras de registro pré-configuradas, fluxos de trabalho, geração de XML, envios, etc. com o Veeva Disclosures

Capture respostas de questionários diretamente dos pacientes, cuidadores ou médicos do estudo com o eCOA (Electronic Clinical Outcome Assessments)

Centralize as comunicações do estudo, os documentos, as trocas de cartas de segurança e as informações de pagamento com o Site Connect

Limitações do Veeva Vault

A função de pesquisa geralmente mostra resultados irrelevantes

Não é tão intuitivo quanto seus concorrentes. Funções como upload de documentos para o eTMF, iniciar ou visualizar um fluxo de trabalho, etc., exigem muitas etapas. exigem muitas etapas

Preços do Veeva Vault

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Veeva Vault na vida real?

A experiência geral foi satisfatória e pude usar muito bem os recursos de colaboração e acompanhar as tarefas com facilidade. No entanto, o que não é bom é que seu desempenho é lento com grandes conjuntos de dados e há problemas de latência.

6. Medidata (Melhor para gerenciamento de estudos e visualização de dados)

via Medidata

O CTMS da Medidata é uma ferramenta simples com fluxos de trabalho automatizados que ajuda você a otimizar os processos clínicos manuais. A integração perfeita do software com o eTMF e o Medidata Rave EDC elimina a entrada manual de dados, permitindo que você gerencie ensaios, estudos de pesquisa e locais. Além disso, ele oferece uma análise visual avançada para monitorar estudos e processos de pesquisa.

Melhores recursos do Medidata

Gerencie estudos clínicos de forma eficiente com transferências automatizadas de dados do EDC para painéis de controle, previsões e análises

Crie gráficos e visuais intuitivos em todos os estudos em um único relatório ou painel

Otimize a colaboração no local e gerencie documentos com as integrações Rave EDC e Medidata eTMF

Limitações da Medidata

Nenhuma opção para adicionar informações em massa

É fácil perder dados se não forem salvos ou se vários usuários trabalharem simultaneamente

Preços da Medidata

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Medidata

G2 : 4. 2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há revisões suficientes

O que os usuários reais da Medidata estão dizendo?

De modo geral, o Medidata é bastante fácil de usar, com vídeos de treinamento abrangentes. A interface não é divertida ou intuitiva para navegar e as páginas concluídas não fluem para a página seguinte depois de salvas, tornando a entrada de dados mais demorada. Além disso, não gosto do fato de que, quando você termina uma página de entrada de dados do eCRF, depois de salvar, ela não flui automaticamente para a próxima página em que os dados são necessários, especialmente na mesma visita.

Insight do ClickUp: Recentemente, descobrimos que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

7. Oracle Siebel (melhor para monitorar e gerenciar operações de ensaios clínicos)

via Oracle Siebel CTMS

O CTMS da Oracle Siebel ajuda você a aprimorar as operações de ensaios clínicos, manter a qualidade dos ensaios e gerenciar melhor os relacionamentos com os pesquisadores.

A plataforma tem ferramentas robustas, como relatórios de viagens, gerenciamento de documentos, rastreamento de pagamentos no local e gerenciamento de calendários, para executar ensaios clínicos com mais eficiência. Ela também oferece relatórios avançados de gerenciamento e status de ensaios para melhorar a tomada de decisões.

Melhores recursos do Oracle Siebel

Aprimore as operações de ensaios clínicos com visibilidade de dados em tempo real e automação do fluxo de trabalho

Acesse portais personalizados para ajudar os coordenadores de centros e CRAs a gerenciar ensaios clínicos pela Web

Rastreie automaticamente o status de conclusão da visita do sujeito, eliminando erros manuais

Limitações do Oracle Siebel

A configuração e o gerenciamento do sistema podem exigir treinamento

Pode haver altos custos de implementação, incluindo licenciamento de software, personalização e integrações

Preços do Oracle Siebel

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Oracle Siebel

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: Não há revisões suficientes

8. MasterControl CTMS (melhor para documentação clínica e gerenciamento de qualidade)

via MasterControl CTMS

O MasterControl combina CTMS e CQMS (sistemas de gerenciamento de qualidade e ensaios clínicos) para que você possa gerenciar tudo, desde a coleta de dados do paciente até a documentação, a qualidade e o risco, melhorando a precisão e a eficiência dos dados nos ensaios clínicos.

O software simplifica o gerenciamento de seu eTMF, documentos, atividades, eventos de qualidade, auditorias, treinamento e projetos durante um estudo clínico. Ele simplifica a troca de informações usando vários métodos de importação e exportação de dados. Além disso, permite vincular, relatar e pesquisar extensivamente as informações de cada centro, incluindo qualificações e participação no estudo, históricos de auditoria e visitas de monitoramento.

Melhores recursos do MasterControl CTMS

Colete e organize os documentos TMF (Trial Master File) e GCP (Good Clinical Practices) em todos os locais e CROs

Gerencie a qualificação do centro, o monitoramento, o desempenho e as auditorias e o treinamento de fornecedores durante todo o estudo clínico

Integre operações clínicas, gerenciamento de qualidade e eventos de qualidade entre CROs, fornecedores e centros de estudo

Limitações do MasterControl CTMS

A busca de dados pode ser tediosa

Curva de aprendizado acentuada

Preços do MasterControl CTMS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MasterControl CTMS

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: Não há revisões suficientes

9. TrialKit (melhor para gerenciar ensaios remotos e estudos descentralizados)

via TrialKit

O TrialKit é um sistema de gerenciamento de ensaios clínicos de ponta a ponta com gerenciamento de recursos que simplifica a execução dos ensaios. Ele permite a entrada de dados em tempo real e a transferência direta de dados para o aplicativo EDC, acelerando a coleta de dados.

A plataforma automatiza os processos de consentimento eletrônico e os resultados relatados pelos pacientes, ajudando você a realizar ensaios clínicos remotos e híbridos. Além disso, o TrialKit oferece análises baseadas em IA para ajudá-lo a tomar decisões informadas. A plataforma tem um aplicativo móvel nativo que permite aos pesquisadores gerenciar ensaios em qualquer lugar.

Melhores recursos do TrialKit

Adicione centros e coortes, modifique os regimes de dosagem, ajuste-se às mudanças regulamentares e evite desvios de protocolo usando o TrialKit Electronic Data Capture (EDC)

Execute projetos de estudos flexíveis e randomize os pacientes com precisão usando recursos de gerenciamento de recursos como o RTSM (Randomization and Trial Supply Management)

Simplifique o processo de codificação no gerenciamento de dados clínicos usando a codificação automática com o TrialKit Coder

Limitações do TrialKit

Há uma curva de aprendizado para criar e projetar EDCs de estudo

Você pode filtrar o relatório do painel por mais de um site ao mesmo tempo

Preços do TrialKit

A partir de US$ 1.350

Avaliações e resenhas do TrialKit

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: 4. 6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TrialKit?

O TrialKit atende às nossas necessidades de estudos de pesquisa. A interface do usuário é excelente, permitindo que os usuários trabalhem facilmente com a plataforma. Sua base de conhecimento abrangente vem com IA que pode responder às suas perguntas diretamente. O suporte ao cliente é excepcional! Nunca tivemos uma pergunta que ficasse sem resposta, e eles também estendem as chamadas de consulta 1:1 para ajudá-lo com quase tudo. No entanto, faltam recursos, como uma maneira mais fácil de projetar a página inicial, mais flexibilidade com os relatórios do painel e da página inicial e ações condicionais mais avançadas.

10. RealTime CTMS (melhor para simplificar o registro de pacientes e os ensaios clínicos)

via RealTime CTMS

O RealTime CTMS ajuda a otimizar os ensaios clínicos, a inscrição de pacientes e o gerenciamento de estudos. Ele vem com ferramentas de agendamento que automatizam alertas sobre datas-alvo de estudos e eventos futuros. Ele simplifica o rastreamento de pacientes e tem recursos avançados de geração de relatórios para ajudá-lo a monitorar o desempenho do centro, o recrutamento, as métricas financeiras e a produtividade da equipe.

O RealTime CTMS também é um software compatível com HIPAA que ajuda a garantir que seus ensaios clínicos estejam em conformidade com os regulamentos e padrões éticos atuais com recursos como trilhas de auditoria e verificações de integridade de dados.

Melhores recursos do RealTime CTMS

Acompanhe e monitore os novos leads de ensaios clínicos das CROs e crie seu pipeline de estudos

Crie relatórios personalizados para identificar tendências do setor e obter insights sobre as atividades do local

Acelere a programação com datas-alvo de estudo automatizadas e cálculos de janelas

Limitações do RealTime CTMS

Curva de aprendizado acentuada

O acesso e as permissões do usuário não são suficientemente granulares

Preços do RealTime CTMS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do RealTime CTMS

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: 4. 9/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RealTime CTMS?

O Real Time-CTMS oferece um conjunto de recursos que ajudam no gerenciamento de ensaios clínicos. Também adoro o programa de treinamento que atende às necessidades de todos os usuários, e o atendimento ao cliente merece uma classificação de 5 estrelas. No entanto, eu gostaria que houvesse uma maneira de importar visitas de estudo. Seria uma grande economia de tempo e minimizaria o risco de erros durante a entrada de dados.

11. Edge CTMS (melhor para gerenciamento de pesquisa clínica em tempo real)

via Edge

Como a maioria dos CTMS, o Edge foi desenvolvido como software de gerenciamento de ensaios clínicos e pacientes. O software é especializado em ajudar os pesquisadores a acompanhar e gerenciar seus estudos do início ao fim. Além disso, ele oferece visibilidade e controle completos do recrutamento de pacientes.

O Edge CTMS tem outros recursos benéficos, como um módulo financeiro e fluxos de trabalho personalizados. Portanto, ele pode substituir suas planilhas para fornecer uma visão mais transparente de relatórios financeiros, fluxos de trabalho, atributos de pacientes, faturas e muito mais.

Melhores recursos do EDGE CTMS

Capture e gerencie processos de fluxo de trabalho em tempo real

Atribua a carga de trabalho da maneira que desejar com um criador de fluxo de trabalho personalizado

Rastreie faturas e crie relatórios com um módulo financeiro abrangente

Limitações do EDGE CTMS

Falta de relatórios interativos, o que pode limitar a edição de faturas e relatórios, afetando a capacidade de otimizar a qualidade dos dados de registro

Gerenciar grandes volumes de dados de locais de pesquisa pode ser difícil e demorado

Preços do EDGE CTMS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do EDGE CTMS

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: 4. 9/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais do EDGE CTMS estão dizendo?

Ótimo sistema - fácil de usar, fácil de treinar outras pessoas para usar, atualmente não poderia fazer meu trabalho sem ele. Eu sou evangélico em relação ao EDGE - é um projeto excelente! No entanto, o sistema faz o logout se você não pressionar nenhuma tecla/movimento do mouse após um período muito curto.

12. Castor EDC (melhor para capturar dados de ensaios clínicos)

via Castor EDC

O Castor EDC é um CTMS baseado em nuvem e um software de entrada de dados. Seu banco de dados fácil de usar é ótimo para rastrear registros de pacientes. Você pode inserir dados, gerar consultas automáticas e usar as várias opções de filtro para pesquisar dados rapidamente. A plataforma também mostra a jornada geral do paciente, seu progresso e o trabalho pendente - tudo em um só lugar.

O destaque do Castor são seus elaborados recursos de pesquisa. Você pode criar formulários de casos para ensaios e pesquisas clínicas, criar várias pesquisas usando modelos, enviar pesquisas pela Web, organizar pesquisas em pacotes para facilitar a distribuição e também exibir um navegador de formulários nas pesquisas para que os participantes possam navegar facilmente entre as seções.

Melhores recursos do Castor EDC

Capture e gerencie os dados do estudo em um único hub, compartilhe-os com a equipe de gerenciamento do estudo e crie eCRFs (Case Report Forms) avançados

Obtenha insights em tempo real sobre as estatísticas do estudo e acompanhe a entrada de dados de registros

Use permissões de acesso baseadas em funções para obter controle granular e proteção de dados

Receba alertas por e-mail para eventos específicos, como repetição de entrada de dados, eventos de estudo, etc.

Limitações do Castor EDC

O gerenciamento de dados pode ser desafiador, com problemas como atraso na captura de dados, alteração de datas ao trabalhar em fusos horários diferentes etc.

Preços do Castor EDC

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Castor EDC

G2 : 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

O que dizem os usuários reais do Castor EDC?

O Castor EDC é uma ferramenta amigável e fácil de operar em estudos clínicos que usei até agora. Ele oferece flexibilidade no uso. Ele permite alterações nos recursos que podem ser adicionados para acomodar novas necessidades. Entretanto, ela é controlada centralmente. É um desafio fornecer narrações para alguns slots que são restritos. Por outro lado, ele opera lentamente em alguns dias.

13. Clinical Conductor CTMS (melhor para otimizar o recrutamento e os fluxos de trabalho financeiros)

via Clinical Conductor CTMS

O Clinical Conductor CTMS, da Advarra, oferece recursos robustos de rastreamento, recrutamento, conformidade e finanças de estudos clínicos. Ele possui um enorme banco de dados com opções de filtragem e painéis personalizados, o que o torna apto a lidar com milhares de pacientes.

A plataforma ajuda a rastrear o recrutamento de pacientes, criar relatórios detalhados e organizar reuniões e compromissos. O recurso de destaque da ferramenta é o agendamento de pacientes. Basta inserir cada estudo, definir intervalos, registrar e agendar.

Melhores recursos do Clinical Conductor CTMS

Centralize as informações relacionadas à equipe, aos protocolos, às finanças e muito mais com o gerenciamento de estudos ou pesquisas

Simplifique as tarefas de recrutamento, obtenha atualizações de registro em tempo real com os recursos de recrutamento

Gerencie orçamentos, acompanhe faturas e identifique pagamentos pendentes

Limitações do Clinical Conductor CTMS

Os recursos de gerenciamento financeiro podem ser bastante complexos

A interface com muitas páginas e botões pode parecer complicada para alguns usuários

Preços do Clinical Conductor CTMS

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Clinical Conductor CTMS

G2 : Não há revisões suficientes

Capterra: 4. 5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clinical Conductor CTMS?

O Clinical Conductor CTMS é excelente para gerenciamento de ensaios, finanças, recrutamento e programação. Depois que você aprende a usar a interface, há várias maneiras de visualizar as informações. Um ponto negativo é que ele não oferece gerenciamento eletrônico de fontes ou documentos. Se oferecesse, seria realmente uma solução completa para os centros de estudos clínicos.

Simplifique os ensaios clínicos com o software CTMS certo

Sem tecnologia, a modernização dos ensaios clínicos é como um sonho distante. Se você deseja organizar a documentação, aprimorar o monitoramento ou acelerar os processos, você precisa do CTMS ideal.

Nossa lista apresenta os melhores CTMS com recursos variados. Tudo o que você precisa fazer é avaliar suas necessidades, prioridades e orçamento para escolher uma plataforma que se adapte às suas necessidades. Por exemplo, se a sua prioridade for o gerenciamento de pesquisas, considere o Edge CTMS e, se estiver lidando com ensaios remotos, selecione o Florence eBinders.

Mas se você quiser uma solução abrangente com todos os aspectos de gerenciamento de projetos para simplificar e acelerar seus processos de ensaios clínicos, experimente o ClickUp.

Registre-se gratuitamente hoje para ver o ClickUp em ação!