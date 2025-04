Descrição do cargo de gerente de mídia social: Funções, habilidades e responsabilidades

Você já teve a síndrome do carrinho de compras acidental? Você abre a mídia social para uma notificação e, em pouco tempo, diz: "Sim, preciso daquela caneca em forma de lhama de edição limitada que usarei uma vez. E sim, vou comprá-la diretamente da loja do TikTok, muito obrigado!"

O que aconteceu? Aconteceu um gerente de mídia social.

Por trás de cada campanha irresistível há um gerente de mídia social que sabe exatamente como criar um conteúdo que faz você dizer: "Tudo bem, pegue meu dinheiro!"

Mas o que inclui uma descrição de cargo de gerente de mídia social? Se você está contratando um gerente ou pretende se tornar um, este artigo tem todas as respostas. Vamos começar!

resumo de 60 segundos Como é um trabalho de mídia social? Os gerentes de mídia social criam conteúdo envolvente, gerenciam comunidades e promovem o reconhecimento da marca

Suas funções incluem desenvolvimento de estratégia, criação de conteúdo, envolvimento do cliente, colaboração, publicidade paga e análise de desempenho

As habilidades do gerente de mídia social incluem criatividade, análise de dados, conhecimento de tendências e experiência em ferramentas de mídia social

Durante a contratação, a descrição do cargo deve descrever claramente as responsabilidades, as habilidades necessárias, a cultura da empresa e as expectativas para atrair o gerente de mídia social certo

Embora diplomas e certificações sejam uma vantagem, a experiência pode ser suficiente para começar

O salário varia de acordo com a experiência, o setor e a localização. O salário médio nos EUA é de US$ 64.845 por ano ou cerca de US$ 31,18 por hora

O ClickUp simplifica o gerenciamento de mídia social centralizando o planejamento de conteúdo, acompanhando o desempenho bem-sucedido de campanhas de mídia social e automatizando fluxos de trabalho

Use os modelos do ClickUp para calendários de conteúdo, programação de anúncios e colaboração em equipe para otimizar sua estratégia de mídia social

Você sabia? A maioria dos consumidores (92%) prefere comprar diretamente nas mídias sociais em vez de nos marketplaces.

O que faz um gerente de mídia social?

Um gerente de marketing de mídia social cria, faz a curadoria e gerencia o conteúdo em várias plataformas de mídia social para envolver o público, desenvolver o reconhecimento da marca e impulsionar as metas de negócios.

Parece simples, certo? Não é bem assim. Um bom especialista em mídia social é uma mistura de:

Criador de conteúdo: Elaborar postagens, vídeos e memes que interrompem a rolagem

Analista de dados: Acompanhamento de métricas de mídia social para ver o que funciona

Representante de atendimento ao cliente: lidar com mensagens diretas, comentários e reputação da marca

Gerente de crise: gerenciando pesadelos de RP antes que eles se tornem virais

Observador de tendências: Acompanhar as danças do TikTok, as hashtags mais populares e os algoritmos em constante mudança

Há uma década, o marketing de mídia social significava publicar gráficos bonitos e encerrar o dia. Agora? É uma máquina de marketing digital completa. Os gerentes de mídia social bem-sucedidos lidam com tudo, desde o marketing de influenciadores até a identificação de tendências e análise de envolvimento em tempo real.

É aqui também que entra o ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, que ajuda as equipes a otimizar campanhas, acompanhar o desempenho e colaborar sem problemas. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco!

Fato divertido: O usuário médio da Internet passa duas horas e 20 minutos por dia nas mídias sociais.

Principais responsabilidades de um gerente de mídia social

Se você acha que o trabalho de um gerente de mídia social inclui apenas percorrer o Instagram e publicar um meme ocasional (o que pode funcionar às vezes), pense novamente. Veja a seguir o que inclui a descrição de um cargo de gerente de mídia social:

Desenvolvimento de estratégia de mídia social

Não, não se trata apenas de "postar e esperar pelo melhor". uma estratégia bem elaborada inclui conhecer o público-alvo, alinhar o conteúdo com as metas comerciais, escolher as plataformas certas e definir métricas de desempenho.

A criação de estratégias é mais fácil com os modelos de estratégia de marketing de conteúdo que ajudam a organizar temas e cronogramas.

📌Exemplo:

Uma marca de moda pode se concentrar no Instagram Reels, enquanto uma empresa B2B se inclina para a liderança de pensamento do LinkedIn, dependendo de seus públicos.

Criação e curadoria de conteúdo

Se o conteúdo é rei, um gerente de mídia social garante que ele use a coroa adequada. Isso inclui criar visuais atraentes, escrever legendas que pareçam humanas e programar tudo com precisão militar.

Eles também ficam à frente das tendências de mídia social porque ninguém quer ser a marca que ainda publica memes do Minion. Para manter a consistência e simplificar a programação de conteúdo, os gerentes de mídia social geralmente optam por um software de calendário de conteúdo para gerenciar publicações em várias plataformas.

Envolvimento da comunidade e gerenciamento da reputação da marca

Cada comentário, DM e tag é uma chance de construir relacionamentos. Os gerentes de mídias sociais garantem que os clientes se sintam ouvidos, seja respondendo a perguntas frequentes (FAQs), resolvendo reclamações ou apenas divulgando a publicação de um usuário.

Eles também lidam com o drama on-line ocasional, apagando incêndios com elegância quando necessário. É um equilíbrio delicado entre ser profissional e ter a dose certa de atrevimento.

Análise e relatórios de desempenho

As curtidas são boas, mas o que realmente importa é o engajamento e a conversão. Os gerentes de mídia social analisam os dados para ver o que funciona.

Eles monitoram as taxas de engajamento, o alcance e as conversões para garantir que o conteúdo não seja apenas divertido, mas que também gere resultados reais. Porque, no final das contas, as métricas de vaidade não pagarão as contas.

Publicidade paga em mídia social

O alcance orgânico é bom, mas o marketing pago (anúncios) é um complemento essencial. Os gerentes de marketing de mídia social planejam campanhas, visam o público certo e fazem testes A/B com criativos de anúncios para garantir que cada dólar gasto gere um ROI real.

O uso de modelos de planejamento de mídia pode ajudá-lo a orçar e acompanhar com eficiência o progresso das campanhas de publicidade digital.

Por exemplo, o modelo de programação do ClickUp Ads ajuda a estruturar campanhas de anúncios do início ao fim, fornecendo um roteiro visual claro para planejar, acompanhar e otimizar o desempenho dos anúncios.

Obter modelo gratuito Planeje, acompanhe e otimize suas campanhas publicitárias de forma eficaz com o modelo de programação do ClickUp Ads

Veja como isso ajuda você:

Use a visualização de calendário para mapear os posicionamentos de anúncios e garantir uma programação bem estruturada

Monitore o alcance, o custo, as impressões e os cliques com os campos personalizados para obter insights em tempo real

Automatize seu fluxo de trabalho configurando acionadores personalizados com o ClickUp Automations

Obtenha uma visão geral rápida de todas as suas campanhas publicitárias com os ClickUp Dashboards

Colaboração com equipes de marketing e criação

A mídia social não existe no vácuo. Os gerentes trabalham em conjunto com redatores de conteúdo, designers, cinegrafistas e a equipe de marketing mais ampla para garantir mensagens consistentes.

Seja para alinhar as postagens com uma campanha publicitária ou para garantir que os visuais da marca não estejam dando a impressão de um PowerPoint dos anos 2010, o trabalho em equipe é essencial.

Quando bem feito, um bom gerenciamento de mídias sociais transforma leitores casuais em clientes fiéis que defendem sua marca como se ela fosse sua melhor amiga desde a infância.

Habilidades essenciais para um gerente de mídia social

São muitas responsabilidades, certo? Mas a maioria delas pode ser resolvida com algumas habilidades essenciais e, é claro, prática. Aqui estão as habilidades essenciais que um gerente de marketing de mídia social deve ter.

Fortes habilidades de redação e criação de conteúdo

A criação de conteúdo envolvente é o pão e a manteiga de um gerente de mídia social. De legendas rápidas a narrativas convincentes, você precisa escrever de uma forma que faça as pessoas pararem no meio da leitura.

Se o seu texto conseguir transformar um usuário "apenas navegando " em um cliente pagante, parabéns - você decifrou o código.

Criatividade e percepção de tendências

Se você não está à frente das tendências, já está atrasado. Um bom gerente de mídia social sabe quando aproveitar um momento viral e quando ficar de fora.

Reconhecer a diferença entre "isso aumentará o engajamento" e "isso fará com que nos tornemos virais por todos os motivos errados" é uma arte.

Análise de dados e controle de desempenho

Os números não mentem, mas precisam ser interpretados. Um gerente de mídia social bem-sucedido não se limita a publicar conteúdo e esperar o melhor - ele acompanha as principais métricas, analisa os dados de engajamento e ajusta os esforços de mídia social de acordo com eles.

Se você puder analisar uma queda no engajamento e diagnosticar se é o algoritmo ou apenas um péssimo dia de conteúdo, você está no caminho certo.

Um bom gerente de mídia social não usa apenas a mídia social - ele usa as ferramentas certas para fazer com que o gerenciamento pareça menos uma montanha-russa.

Ferramentas de IA para mídias sociais, como Buffer, Sprout Social e Hootsuite, ajudam a programar postagens, monitorar o envolvimento e manter tudo organizado em vários canais de mídia social.

Um software confiável de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, centraliza os planos de agendamento de conteúdo, simplifica os fluxos de trabalho, gerencia campanhas e acompanha o desempenho. Portanto, quanto mais você automatizar, mais tempo terá para a criatividade.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Modelo e exemplo de descrição de cargo de gerente de mídia social

As descrições de cargos ajudam tanto o empregador quanto os possíveis funcionários. Elas devem destacar as principais responsabilidades do gerente de mídia social e as habilidades necessárias e, ao mesmo tempo, refletir a personalidade da marca para atrair o candidato certo.

Aqui está um modelo padrão de descrição de cargo:

📝Template: Título do cargo: Gerente de mídia social Localização: [Remoto/Situado/Híbrido] Tipo de emprego: [Tempo integral/Parcial/Contrato] Faixa salarial: [com base na experiência] *sobre nós:[Descreva brevemente a empresa e sua missão] Principais responsabilidades [Liste as responsabilidades diárias como "Desenvolver e implementar a estratégia de mídia social" e "Colaborar com a equipe de marketing "] Requisitos [Mencione requisitos padrão e específicos como 'Proficiência em ferramentas de marketing de mídia social'] Qualificações preferenciais: [Inclua formação e outras qualificações ou certificações, como 'X anos de experiência em publicidade paga em mídia social'] Por que se juntar a nós? [Mencione todas as vantagens de se juntar à sua empresa, como salário competitivo, cobertura de realocação, etc. ] Como se candidatar [Forneça instruções de candidatura, incluindo e-mail, requisitos de portfólio ou links de candidatura. ]

Como qualquer outro modelo de redação de conteúdo, esse é um ponto de partida sólido que pode ser ajustado para corresponder ao tom, aos valores e às necessidades específicas de sua marca.

Vamos ver isso em ação com uma descrição de cargo feita sob medida para uma marca de produtos para a pele DTC!

📌Exemplo: Descrição do cargo de gerente de mídia social para uma marca de cuidados com a pele DTC Título do cargo: Gerente de mídia social Localização: Los Angeles, CA / Remoto Tipo de emprego: Em tempo integral Faixa salarial: US$ 60.000 a US$ 75.000 por ano (com base na experiência) *sobre nós: A GlowLab é uma marca de cuidados com a pele de rápido crescimento, dedicada a oferecer soluções com base científica. Nossa missão é tornar os cuidados com a pele simples, eficazes e acessíveis. Acreditamos em resultados reais, não em promessas exageradas - assim como nossa presença na mídia social. Principais responsabilidades Desenvolva e execute estratégias de mídia social no Instagram, TikTok, Pinterest e YouTube para aumentar o reconhecimento da marca e as vendas

Crie conteúdo envolvente e de acordo com a marca - pense em Reels dignos de viral, fotos de produtos estéticos e dicas de cuidados com a pele que façam nosso público precisar daquele novo soro

Interaja com nosso público respondendo a comentários e mensagens diretas como um ser humano (não um bot)

Colaborar com influenciadores e especialistas em cuidados com a pele para criar UGC (Conteúdo Gerado pelo Usuário)

Executar campanhas de anúncios pagos no Meta e no TikTok

Acompanhar o desempenho usando ferramentas de análise e ajustar as estratégias de acordo com as necessidades Requisitos mais de 2 anos de experiência em gerenciamento de mídia social, de preferência em marcas de beleza ou estilo de vida

Domínio firme do conteúdo de vídeo curto e dos formatos mais populares

Experiência com o Meta Ads Manager, TikTok Business Suite

Habilidades básicas de design gráfico (Canva ou Photoshop)

Familiaridade com o uso do ClickUp em equipes de marketing (se não tiver, esteja aberto a aprender) Qualificações preferenciais: Bacharelado em Marketing, Comunicação ou similar (preferencial)

Experiência de trabalho com marcas DTC

Experiência em marketing de influência Por que você vai gostar daqui: Opções flexíveis de trabalho híbrido/remoto

Salário competitivo, além de benefícios de cuidados com a pele (olá, produtos gratuitos!)

Uma equipe criativa e de rápido crescimento que valoriza suas ideias e conhecimentos como se candidatar: Envie seu currículo e portfólio (ou as melhores campanhas de mídia social) para careers@glowlab. com com a linha de assunto "Social Media Manager Application. "*

No entanto, escrever uma descrição de cargo pode não ser seu ponto forte, e adicionar uma voz de marca torna isso ainda mais complicado. Mas aqui está a boa notícia - você não precisa passar horas ajustando esse modelo. O ClickUp tem uma solução.

O ClickUp Brain, o assistente interno com tecnologia de IA, cria uma descrição de cargo para você em segundos. A ferramenta refina sua redação, garantindo que ela soe exatamente como sua marca.

Além disso, ele extrai os principais detalhes de suas conversas e documentos. Isso ajuda você a criar vários modelos de funções e responsabilidades, mantendo tudo organizado e padronizado.

Crie descrições de cargos nítidas e atraentes na voz de sua marca com o ClickUp Brain

E vamos ser honestos - todos nós já perdemos aquela descrição de cargo perfeita que juramos reutilizar. Em vez de vasculhar inúmeros documentos do Word, o ClickUp Docs mantém tudo organizado e atualizado na ponta de seus dedos.

Mantenha todas as suas descrições de cargos organizadas e atualizadas em um espaço colaborativo com o ClickUp Docs

A melhor parte é que você também pode colaborar com sua equipe em tempo real para obter feedback ou edições instantâneas. Você sempre terá um modelo polido e de acordo com a marca!

Qualificações e certificações necessárias

Se você está procurando dicas eficazes de busca de emprego para entrar na área, aqui estão as boas notícias. Não existe um único grau de "bilhete dourado" para se tornar um gerente de mídia social!

Uma graduação em marketing, comunicação, jornalismo ou administração pode ser útil, mas quando se trata de mídia social, as habilidades e a experiência geralmente falam mais alto do que um diploma.

Dito isso, as marcas apreciam a prova de que os gerentes de marketing de mídia social sabem o que fazem. É nesse ponto que os cursos e as certificações on-line ajudam. Algumas ótimas opções incluem:

Marketing Digital Associate certificado pela Meta: Ideal para marketing no Facebook e no Instagram

Certificação do Google Ads: Útil se os anúncios pagos de mídia social fizerem parte da função

Certificação de marketing de conteúdo da HubSpot: Ajuda na estratégia de conteúdo e no envolvimento do público

Certificação de marketing social da Hootsuite: Uma prova sólida de experiência em mídia social

Para cargos de nível médio, a maioria das marcas busca de dois a cinco anos de experiência no gerenciamento de contas profissionais.

Mas isso não significa que os candidatos iniciantes estejam sem sorte. Se você puder comprovar seu valor - por meio de um portfólio sólido, estágios ou projetos pessoais -, poderá ter uma vantagem sobre um candidato graduado sem experiência prática.

dica profissional: Use gatilhos psicológicos para aumentar o engajamento. É mais provável que as pessoas ajam quando o conteúdo aborda preconceitos cognitivos. Aproveite o Fenômeno Baader-Meinhof (repita as mensagens principais em diferentes formatos), a Aversão à Perda (crie urgência com uma cópia sensível ao tempo) e a Prova Social (mostre experiências reais do usuário) para tornar sua marca mais memorável e persuasiva.

Salário de gerente de mídia social e crescimento na carreira

Então, quanto ganha um gerente de mídia social e como é a progressão na carreira em mídia social? Vamos descobrir.

Salário

O salário pode variar de acordo com a experiência, o local e o tamanho da empresa, mas, nos EUA, o salário médio é de US$ 64.845 por ano ou cerca de US$ 31,18 por hora. As funções sênior, especialmente em empresas maiores, podem chegar facilmente a seis dígitos.

Oportunidades de crescimento na carreira

A mídia social está em constante evolução, criando muito espaço para crescimento na carreira. Muitos começam como coordenadores de mídia social, concentrando-se na programação de conteúdo e no envolvimento do público. Com a experiência, eles passam para as funções de gerente de mídia social, supervisionando a estratégia, as campanhas e a análise.

Cargos mais altos, como Chefe de Mídia Social ou Diretor de Contas de Mídia Social, envolvem o gerenciamento de equipes inteiras. Alguns profissionais se dedicam a funções como Analista de Marketing e Gerente de Marketing Digital, enquanto outros optam por trabalhar como freelancer para ter flexibilidade e trabalhar com clientes diversos.

Independentemente do caminho, o gerenciamento de mídias sociais oferece um crescimento dinâmico na carreira, com oportunidades de se ramificar em outras áreas de marketing.

fato interessante: Os empregos de gerente de marketing, promoções e publicidade devem crescer 8%, mais rápido do que a maioria das carreiras.

ClickUp para gerentes de mídia social

O gerenciamento de mídias sociais pode passar rapidamente de um calendário organizado para 50 guias abertas ao mesmo tempo.

Com o ClickUp para equipes de marketing, você tem um espaço de trabalho completo projetado para planejar, idealizar, criar e acompanhar sua estratégia social - sem o caos!

Sem inspiração sobre o que postar em seguida? Use o ClickUp Brain para gerar novas ideias de conteúdo, criar legendas atraentes e fazer um brainstorming de conceitos de postagens envolventes em segundos.

Gere novas ideias de conteúdo instantaneamente com a assistência de IA do ClickUp Brain

Não importa se você precisa de uma legenda rápida ou de um modelo de calendário de conteúdo padronizado, a assistência com tecnologia de IA ajuda você a automatizar a criação de conteúdo com facilidade.

Depois de definir suas ideias, é hora de planejar! Use a visualização de calendário para mapear sua programação de conteúdo e garantir uma programação de postagem consistente em todas as plataformas.

Planeje e programe seu conteúdo sem esforço para uma publicação consistente com a visualização de calendário

Seja trabalhando sozinho ou gerenciando uma equipe, o ClickUp mantém todos alinhados. Use o ClickUp Tasks para atribuir ações, definir prazos e acompanhar o progresso usando as visualizações de lista, quadro e gráfico de Gantt. Os status e campos personalizados permitem que você marque o conteúdo como In Review ou Scheduled para que nada perca sua atenção.

Atribua, acompanhe e gerencie seu fluxo de trabalho de mídia social em um só lugar com o ClickUp Tasks

O ClickUp não publica diretamente na mídia social, mas funciona bem com outras ferramentas! Com mais de 1.000 integrações, você pode conectar diretamente ferramentas como Hootsuite, Buffer ou Zapier ao espaço de trabalho para automatizar a publicação.

Configure regras de automação personalizadas para acionar ações, como a atualização de status de tarefas quando as postagens forem ao ar, pois as atualizações manuais estão na última moda.

Você também pode usar o modelo de programação de postagem em mídia social do ClickUp para evitar o tempo de configuração.

Conecte-se com ferramentas de gerenciamento de mídia social para automatizar a publicação consistente com as integrações do ClickUp

Quando seu conteúdo estiver disponível, monitore seu desempenho! Use os ClickUp Dashboards para monitorar o engajamento, o alcance e o sucesso da campanha em tempo real.

Analise o que está funcionando, ajuste sua abordagem e realize uma auditoria completa da mídia social para tomar decisões baseadas em dados.

Monitore o engajamento e o sucesso da campanha e obtenha insights em tempo real com o ClickUp Dashboards

Mas vamos encarar os fatos. Configurar tudo isso é muito trabalhoso, certo? Vamos facilitar as coisas para você!

O modelo de mídia social do ClickUp é a sua solução pronta para ser implementada. Ele ajuda a planejar, gerenciar e otimizar sua estratégia de mídia social, permitindo que você agende, acompanhe e colabore em campanhas com facilidade.

Obter modelo gratuito Organize o conteúdo, programe postagens e acompanhe o envolvimento com o modelo de mídia social do ClickUp

Use este modelo de mídia social para:

Defina e acompanhe objetivos mensuráveis com o ClickUp Goals

Agende postagens com o Calendar View para otimizar o envolvimento

Salvar e categorizar ativos usando a visualização da biblioteca de conteúdo

Acompanhe as principais métricas com o ClickUp Dashboards para refinar sua estratégia

Mas você está procurando algo mais? O modelo avançado de mídia social do ClickUp ajuda você a se concentrar mais na priorização detalhada do conteúdo e nas atualizações em tempo real.

Seja você um novato em mídia social ou um profissional experiente, o ClickUp oferece as ferramentas para criar, gerenciar e expandir sua marca sem esforço. Veja o que Nancy Hamlet, proprietária do Kokua Creative Group, disse sobre o ClickUp.

O ClickUp é perfeito para qualquer agência que queira gerenciar projetos com vários membros da equipe. Nós o usamos para gerenciar projetos de design criativo, conteúdo, mídia social, projetos de sites e uma série de outros projetos. Cada cliente tem seu próprio quadro e podemos analisar os projetos por cliente ou em toda a empresa.

Mantenha-se na marca, no prazo e no ClickUp

A questão é a seguinte. Embora todos digam que entendem de mídia social porque têm uma conta no Facebook, o gerenciamento profissional de projetos de mídia social é uma arte e uma ciência.

Até mesmo os melhores profissionais de marketing precisam das ferramentas certas para acompanhar a natureza dinâmica da mídia social. É aí que o ClickUp se destaca, ajudando você a automatizar a criação de conteúdo, programar postagens, organizar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e colaborar como um profissional.

O melhor de tudo é que ele cresce com você, adaptando-se às suas necessidades à medida que a mídia social evolui. Então, por que não dar uma chance a ele?

Inscreva-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!