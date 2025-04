As 10 principais alternativas à Rocketlane para o gerenciamento de projetos simplificado

A Rocketlane é uma ferramenta de gerenciamento de projetos mais conhecida pela integração de clientes e execução de projetos de implementação. Ela otimiza a automação do fluxo de trabalho, a colaboração e o acompanhamento de projetos, ajudando as equipes a gerenciar a prestação de serviços estruturados.

No entanto, embora a Rocketlane integre fluxos de trabalho de projetos, ela carece de uma personalização profunda e de um gerenciamento de recursos flexível em comparação com ferramentas de GP mais amplas. Além disso, seu preço pode ser caro para pequenas equipes e empresas.

Portanto, aqui estão os 10 concorrentes da Rocketlane para ajudá-lo a integrar clientes e gerenciar projetos com mais eficiência.

Resumo de 60 segundos Aqui está nossa lista das principais alternativas ao Rocketlane: ClickUp (Melhor para integração simplificada de clientes) ✅ GUIDEcx (Melhor para gerenciamento automatizado de projetos de integração de clientes) Asana (melhor para rastreamento flexível de projetos e automação de fluxo de trabalho) ✅ monday. com (Melhor para gerenciamento visual de projetos com fluxos de trabalho personalizáveis) Smartsheet (melhor para planejamento e automação de projetos em estilo de planilha) Wrike (melhor para gerenciar projetos complexos com colaboração em tempo real) teamwork. com (Melhor para gerenciamento de projetos com foco no cliente e controle de tempo) Scoro (melhor para gerenciamento financeiro e de projetos tudo em um) Nifty (Melhor para combinar gerenciamento de projetos com comunicação de equipe) Kantata (melhor para planejamento de recursos e finanças de projetos)

O que você deve procurar em uma alternativa à Rocketlane?

Ao procurar uma alternativa à Rocketlane, não busque apenas ferramentas que ofereçam suporte à integração de clientes. Seja abrangente e concentre-se nos seguintes aspectos para garantir a eficiência a longo prazo:

Interface amigável: Escolha uma ferramenta que seja fácil de usar e navegar. Isso permitirá que você simplifique a experiência de integração de seus funcionários

Recursos de automação de fluxo de trabalho: Verifique se a ferramenta permite Verifique se a ferramenta permite automatizar fluxos de trabalho , como atribuições de tarefas, lembretes, aprovações etc. Bônus se ela fornecer modelos para padronizar processos recorrentes

Recursos de gerenciamento de tarefas: Escolha uma ferramenta com recursos incorporados, como visualizações, dependências de tarefas e marcos. Isso o ajudará a gerenciar as entregas de serviços de forma mais abrangente

Recursos de controle de recursos e de tempo: Escolha uma ferramenta que ofereça controle de tempo integrado ou embutido para horas faturáveis. Uma grande vantagem se ela incluir recursos de gerenciamento de carga de trabalho

Relatórios e análises: Procure uma ferramenta que rastreie e registre dados como a lucratividade do projeto e a utilização de recursos. Além disso, verifique se ela oferece painéis que forneçam percepções acionáveis sobre integrações, comportamento do usuário, etc

Integrações de terceiros: Escolha uma ferramenta que se integre a outras ferramentas essenciais do setor, como CRM, faturamento e comunicação. Além disso, verifique se é possível acessá-la em navegadores da Web e dispositivos móveis

Preços escalonáveis: Priorize uma ferramenta que ofereça planos de preços escalonáveis e que se adapte tanto a equipes pequenas quanto a necessidades de negócios de nível empresarial

Leia também: Como realizar uma avaliação de software de gerenciamento de projetos: Uma abordagem prática

As 10 melhores alternativas ao Rocketlane

Proporcionar uma experiência de integração rápida é essencial para qualquer empresa voltada para o cliente. De acordo com uma pesquisa, 74% dos clientes potenciais não hesitarão em mudar para outras soluções se o processo de integração for complicado!

Embora o Rocketlane ajude a causa, a ferramenta é difícil de navegar e implementar. Por isso, trazemos a você 10 das melhores alternativas ao Rocketlane para o sucesso do projeto!

1. ClickUp (melhor para simplificar a integração de clientes)

Gerencie suas tarefas, documentos e comunicações em um só lugar com a Solução de Gerenciamento de Projetos ClickUp

O ClickUp Project Management Solution é uma solução completa entre as alternativas ao Rocketlane! Como o aplicativo mais completo para o trabalho, o ClickUp traz consigo uma série de recursos avançados, porém fáceis de adotar; ele ajuda a simplificar todos os aspectos da integração do cliente com o mínimo de confusão e o máximo de eficiência.

Cada recurso do ClickUp é alimentado por IA, também conhecida como ClickUp Brain. Como o nome sugere, o Brain conecta você com tudo no ClickUp - documentos, tarefas, automações - tudo!

No entanto, a IA do ClickUp vai muito além da simples automação, transformando-o em uma potência robusta de gerenciamento de projetos.

Ele pode ajudá-lo a criar e refinar fluxos abrangentes de integração de clientes e ciclos de vida de projetos, estruturando tarefas, definindo prazos e sugerindo dependências. Ele também permite que você automatize tarefas repetitivas, como lembretes e atualizações de status, para criar fluxos de trabalho eficientes.

Integre os clientes e centralize as informações sobre eles usando o modelo de CRM do ClickUp

Depois que seus clientes são integrados com sucesso, o gerenciamento de tarefas com IA entra em ação. A IA inteligentemente gera tarefas e itens de ação para você com base nas informações de integração, destilando informações complexas em etapas acionáveis.

Crie tarefas facilmente com os campos personalizados com tecnologia de IA no ClickUp

Muitos projetos em andamento? Com o ClickUp, você pode organizar projetos em uma hierarquia clara, incluindo Spaces, Folders, Lists, Tasks e Subtasks. Ele permite o rastreamento granular por meio de listas de verificação, subtarefas e campos personalizados.

Crie e atribua tarefas, defina prioridades e estabeleça prazos com o ClickUp Tasks

Você também pode otimizar ainda mais os processos de fluxo de trabalho com mais de 100 modelos de automação personalizáveis e mais de 35 ClickApps, incluindo gerenciamento de projetos por e-mail, permitindo uma experiência de gerenciamento de projetos personalizada. Imagine transformar e-mails de clientes em tarefas rastreáveis em um instante. Isso é possível com o ClickUp!

O ClickUp também oferece mais de 100 modelos para facilitar o gerenciamento de projetos. O que é especificamente útil para a integração de clientes é o Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp!

Obter modelo gratuito Simplifique cada etapa do processo de integração do cliente com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Usando este modelo, divida todo o seu processo de integração em etapas menores. Isso ajuda a simplificar o procedimento e a identificar diferentes funções e responsabilidades. Ele também envia lembretes quando um cliente termina uma etapa para manter você e sua equipe atualizados sobre o processo de integração.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários costumam achar a ferramenta esmagadora devido à sua ampla gama de recursos

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que um de nossos usuários verificados tem a dizer:

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar 100s-1000s de horas, priorizar + focar no desenvolvimento de negócios em um processo de $500k-milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

*O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar 100s-1000s de horas, priorizar + focar no desenvolvimento de negócios em um processo de $500k-milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! AMO o ClickUp!

Você sabia que as empresas que não têm um processo de integração eficiente têm custos de suporte 47% mais altos por cliente? 😱

2. GUIDEcx (melhor para gerenciamento automatizado de projetos de integração de clientes)

via GUIDEcx

O GUIDEcx é um software que automatiza todo o processo de integração do cliente. Com um portal de projetos intuitivo e voltado para o cliente, ele permite que sua equipe colabore diretamente com os clientes. Assim, você pode visualizar a linha do tempo de integração, acompanhar tarefas pendentes, revisar marcos e conectar-se com eles - tudo em um só lugar.

Além disso, o GUIDEcx também oferece suporte ao gerenciamento básico de projetos, tarefas e fluxos de trabalho para uma experiência abrangente. Quanto à acessibilidade, a plataforma é fácil de navegar e adequada especificamente para equipes menores.

Melhores recursos do GUIDEcx

Forneça visibilidade dinâmica do projeto por meio de painéis de progresso

Acompanhe o sucesso da integração de clientes com análises e relatórios incorporados

Ofereça modelos de integração personalizáveis para diferentes setores

Integre-se a softwares como HubSpot, Salesforce e Slack

Limitações do GUIDEcx

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos além da integração

Concentra-se principalmente em equipes voltadas para o cliente, não em operações internas

Preços do GUIA

Preço personalizado

Premium: Preços personalizados

Avançado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GUIDEcx

G2: 4. 6/5 (450 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

Leia mais: Práticas recomendadas de gerenciamento de projetos de software: Dicas para o sucesso

3. Asana (melhor para rastreamento flexível de projetos e automação de fluxo de trabalho)

via Asana

Embora a Asana possa não ser uma ótima opção para a integração de clientes, ela certamente ajuda.

Essa plataforma baseada na nuvem se destaca em dois aspectos: colaboração e rastreamento de tarefas. Com um único hub compartilhado, você e os membros da sua equipe listam e organizam tarefas para se manterem atualizados sobre os cronogramas do projeto. Se houver um desenvolvimento crucial, automatize os lembretes para notificar a todos. Esses recursos ajudam a sua equipe a se conectar com mais eficiência e a criar uma jornada de integração de clientes perfeita.

Melhores recursos da Asana

Suporte ao rastreamento de tarefas e projetos em visualizações de lista, quadro e linha do tempo

Permita o estabelecimento de metas com acompanhamento de progresso e dependências

Permita a coordenação da equipe ao vivo com comentários, menções e compartilhamento de arquivos

Integre-se a mais de 300 aplicativos, incluindo Slack, Google Drive e Jira

Limitações do Asana

Limita as regras de automação nos planos gratuitos e de nível inferior

Requer integrações externas para controle de orçamento e faturamento

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Inicial: $10. 99/mês por usuário

Avançado: $24. 99/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana?

A interface da Asana é fácil de usar e intuitiva, o que facilita a navegação na plataforma e a execução de tarefas específicas. Ampla variedade de funcionalidades: é possível criar e atribuir tarefas, monitorar o progresso das tarefas, colaborar em equipes e comunicar-se com os membros da equipe, entre outras coisas. Isso o torna uma ferramenta extremamente versátil e útil para uma variedade de tipos de projetos.

A interface da Asana é fácil de usar e intuitiva, o que facilita a navegação na plataforma e a execução de tarefas específicas. Ampla variedade de funcionalidades: é possível criar e atribuir tarefas, monitorar o progresso das tarefas, colaborar em equipes e comunicar-se com os membros da equipe, entre outras coisas. Isso o torna uma ferramenta extremamente versátil e útil para uma variedade de tipos de projetos.

Leia também: Melhores alternativas e concorrentes da Asana para gerenciamento de projetos

4. monday. com (Melhor para gerenciamento visual de projetos com fluxos de trabalho personalizáveis)

Outro software que simplifica o gerenciamento de tarefas, o monday.com, é adequado para equipes que lutam para gerenciar com eficiência vários processos de integração de clientes.

Com seus painéis personalizados, visualize cada etapa de cada processo de integração em um piscar de olhos - de mais de 50 maneiras. Se houver etapas repetitivas, você poderá padronizá-las para gerenciar o fluxo de trabalho com mais eficiência.

Isso não é tudo - o Monday.com fornece insights acionáveis que são úteis para avaliar o status de uma integração. Portanto, se houver sinais de alerta, sua equipe poderá tomar medidas para resolver o problema imediatamente.

Melhores recursos domonday.com

Crie painéis que conectam vários quadros, oferecendo relatórios de alto nível por meio de vários widgets

Use o controle de tempo incorporado com controle de horas faturáveis e não faturáveis

Inclua compartilhamento de arquivos, comentários e menções para uma colaboração perfeita entre a equipe

Acesse mais de 200 modelos para configurar rapidamente projetos e fluxos de trabalho adaptados às necessidades específicas da equipe

Limitações domonday.com

Requer tempo de configuração inicial para adaptar os fluxos de trabalho a necessidades específicas

Oferece menos modelos pré-construídos para setores especializados

Preços domonday.com

Gratuito para sempre

Básico: $12/mês por assento

Padrão: $14/mês por assento

Pro: $24/mês por assento

Enterprise: Preços personalizados

classificações e críticas domonday.com

G2: 4. 7/5 (12.800+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.400 avaliações)

Bônus: Melhores alternativas e concorrentes do Monday

5. Smartsheet (melhor para planejamento e automação de projetos em estilo de planilha)

via Smartsheet

O Smartsheet é um software de gerenciamento de projetos no estilo de planilha eletrônica que consolida todas as ferramentas e recursos essenciais para prestar serviços com mais eficiência.

Esta alternativa ao Rocketlane oferece suporte a visualizações de Gantt, calendário e Kanban para planejamento estruturado de projetos, gerenciamento de recursos para o futuro e estimativa de cronogramas de entrega. A colaboração ao vivo permite que você e sua equipe se conectem e fiquem por dentro do status de cada projeto. Além disso, o recurso de automação de fluxo de trabalho do Smartsheet também é intuitivo, eliminando o esforço de cada integração.

Melhores recursos da planilha

Use fluxos de trabalho de aprovação incorporados para assinaturas de documentos e tarefas

Obtenha relatórios avançados com tabelas dinâmicas e painéis de controle dinâmicos

Opere com controles de segurança e permissões de acesso de nível empresarial

Aloque e monitore as cargas de trabalho da equipe com ferramentas de gerenciamento de recursos

Limitações da planilha

A interface não é muito fácil de usar e pode parecer complexa para gerentes de projeto não familiarizados com planilhas e fórmulas

Fica mais lento com grandes conjuntos de dados contendo referências cruzadas extensas

Preços da planilha

Pro: $12/mês por membro

Negócios: $24/mês por membro

Enterprise: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de planilhas

G2: 4. 4/5 (mais de 18.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Experiência geral muito boa. Ótima ferramenta para manter-se atualizado no momento para muitas pessoas. Mantém o controle de fotos, anotações, prazos e muito mais.

Experiência geral muito boa. Ótima ferramenta para manter-se atualizado no momento para muitas pessoas. Mantém o controle de fotos, anotações, prazos e muito mais.

Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Smartsheet para gerenciamento de projetos

6. Wrike (melhor para gerenciar projetos complexos com colaboração em tempo real)

via Wrike

Está procurando um software para gerenciar projetos complexos e integrações remotamente? Os recursos de colaboração ao vivo do Wrike permitem que sua equipe distribuída colabore em bate-papo, comentários e documentos para coordenar com mais eficiência.

O recurso de visualização em 360 graus reflete cada etapa do processo para garantir que nada seja esquecido, e os painéis em tempo real fornecem percepções instantâneas e acionáveis. A melhor parte? Você pode usar o Wrike em seu navegador da Web ou como um aplicativo móvel para receber atualizações e notificações em qualquer lugar!

Melhores recursos do Wrike

Automatiza os fluxos de trabalho com priorização de tarefas e acionadores de regras com tecnologia de IA

Visualize dados importantes em uma única tela com o layout de três painéis do Wrike, que oferece visibilidade clara das operações do projeto

Crie formulários responsivos usando lógica condicional com a opção do construtor de formulários

Obtenha análises detalhadas de projetos e painéis de desempenho

Limitações do Wrike

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada para equipes novas em ferramentas de projeto avançadas

Requer personalização adicional para fluxos de trabalho altamente estruturados, ao contrário de muitas outras alternativas

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Equipe: $10/mês por usuário

Empresas: $24. 80/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Pináculo: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4. 2/5 (3.700+ avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Eu adoro a flexibilidade do Wrike e o fato de que ele realmente lhe dá a oportunidade de torná-lo seu. As ferramentas de relatórios são poderosas e, visualmente, elas se unem rapidamente e são incrivelmente úteis.

Eu adoro a flexibilidade do Wrike e o fato de que ele realmente lhe dá a oportunidade de torná-lo seu. As ferramentas de relatórios são poderosas e, visualmente, elas se unem rapidamente e são incrivelmente úteis.

Dica profissional: Em vez de uma única estimativa, crie três: 10% otimista (melhor caso), 50% realista e 90% pessimista (pior caso). Isso ajuda a definir as expectativas e evitar promessas exageradas. 😎

7. Teamwork. com (melhor para gerenciamento de projetos com foco no cliente e controle de tempo)

O Teamwork.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que combina controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho para um planejamento preciso de recursos e controle de capacidade. Isso o torna ideal para gerenciar várias integrações com uma equipe pequena.

Com recursos como visibilidade do desempenho do projeto, relatórios de lucratividade e permissões personalizadas de clientes, o Teamwork. com oferece uma alternativa robusta à Rocketlane para gerenciar projetos de clientes com eficiência. O software também envia atualizações e lembretes automatizados para cada etapa concluída e pendente. Se a sua equipe for nova na integração de clientes, o Teamwork hospeda um modelo gratuito de integração de clientes para que você possa começar.

Melhores recursos do Teamwork.com

Concentre-se no acompanhamento de projetos baseados no cliente com ferramentas de faturamento integradas

Personalize as opções de relatórios para ajudar os usuários a entender o orçamento, a utilização e o desempenho em projetos, equipes e clientes

Automatize fluxos de trabalho de tarefas com dependências e atribuições recorrentes

Integre-se a softwares como Slack, HubSpot, QuickBooks e Microsoft Teams

Limitações do Teamwork.com

Falta automação avançada para fluxos de trabalho de várias etapas

Requer uma configuração manual pesada para controle financeiro e orçamentos de projetos

Preços do Teamwork.com

Entrega: $13. 99/mês por usuário

Crescimento: $25. 99/mês por usuário

Escala: $69,99/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 900 avaliações)

Fato curioso: A Estação Espacial Internacional (ISS) detém o título de projeto mais caro do mundo, custando mais de US$ 100 bilhões! 🤑

8. Scoro (melhor para gerenciamento financeiro e de projetos tudo-em-um)

via Scoro

Se você deseja um software que combine gerenciamento de projetos, CRM, faturamento e acompanhamento financeiro para uma integração completa do usuário, o Scoro deve ser uma opção a ser explorada.

Essa ferramenta permite que você gerencie projetos, finanças e recursos em um só lugar. Seus painéis de controle em tempo real permitem que você se conecte com sua equipe e acompanhe a adoção do cliente. A ferramenta também o ajuda a planejar e alocar recursos com mais eficiência. Os principais recursos incluem fluxos de trabalho de aprovação automatizados, gerenciamento de contratos, controle detalhado de tempo e horas faturáveis para reconhecimento preciso da receita.

Melhores recursos do Scoro

Gerencie relacionamentos com clientes, acompanhe pipelines de vendas e mantenha um banco de dados de contatos centralizado com o sistema CRM integrado do Scoro

Obtenha acompanhamento do orçamento com cálculos de lucratividade e margem

Aloque tarefas com eficiência, monitore as cargas de trabalho da equipe e otimize a utilização de recursos com ferramentas avançadas de planejamento de recursos

Incorporação com Xero, QuickBooks e Zapier para gerenciamento financeiro

Limitações do Scoro

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada devido a seus amplos recursos financeiros

Falta um plano gratuito para equipes menores ou startups

Preços do Scoro

Essencial: $28/mês por usuário

Padrão: $42/mês por usuário

Pró: $71/mês por usuário

Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scoro

G2: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

O Scoro tornou muito mais simples para mim revisar cotações e projetos anteriores. Ele também é útil para manter o controle sobre empreendimentos que exigem mais do que apenas uma entrada na lista de tarefas.

O Scoro tornou muito mais simples para mim revisar cotações e projetos anteriores. Ele também é útil para manter o controle sobre empreendimentos que exigem mais do que apenas uma entrada na lista de tarefas.

9. Nifty (melhor para combinar gerenciamento de projetos com comunicação de equipe)

via Nifty

Outra alternativa sólida ao Rocketlane, o Nifty, combina gerenciamento de projetos com bate-papo e discussões em equipe incorporados. Portanto, se o seu processo de integração de usuários poderia se beneficiar de uma comunicação aprimorada da equipe, essa solução de gerenciamento de projetos deve ajudar.

Seus roteiros visuais permitem que as equipes definam metas e acompanhem os marcos do projeto, atualizando automaticamente o progresso à medida que as tarefas são concluídas. A plataforma suporta várias visualizações de gerenciamento de tarefas, incluindo Kanban, lista, linha do tempo, calendário e raia, atendendo a diversas preferências de fluxo de trabalho. As discussões integradas e os recursos de colaboração em tempo real da Nifty garantem que todas as comunicações relacionadas ao projeto sejam centralizadas, reduzindo a necessidade de várias ferramentas.

Melhores recursos interessantes

Crie, compartilhe e colabore em documentos e wikis diretamente na plataforma

Permita que as equipes capturem dados e automatizem envios como tarefas, documentos ou mensagens de projeto com recursos nativos de criação de formulários

Suporte à automação de tarefas, controle de marcos e tarefas recorrentes

Aumente a produtividade com o Orbit AI da Nifty, que oferece recursos como resumo de atualizações de políticas e identificação de lacunas na documentação

Limitações interessantes

Parece menos dimensionável para organizações de nível empresarial com necessidades complexas

Requer integrações para análises e relatórios de projetos mais avançados

Preços interessantes

Gratuito para sempre

Iniciante: $49/mês

Profissional: $99/mês

Empresarial: $149/mês

Ilimitado: $499/mês

Avaliações e resenhas interessantes

G2: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nifty?

Para mim, ele abriga tudo em um único lugar que eu consulto regularmente, portanto, minhas anotações, meus links, contas, lembretes, tarefas, programações, tudo está aqui, para que eu não precise ir a vários lugares para lidar com o trabalho do cliente.

Para mim, ele abriga tudo em um único lugar que eu consulto regularmente, portanto, minhas anotações, meus links, contas, lembretes, tarefas, programações, tudo está aqui, para que eu não precise ir a vários lugares para lidar com o trabalho do cliente.

📮 ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. De acordo com a pesquisa da ClickUp, quase 60% do dia de trabalho desses trabalhadores é perdido quando eles estão alternando entre ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

10. Kantata (melhor para planejamento de recursos e finanças de projetos)

via Kantata

Embora seja tradicionalmente uma solução de automação de serviços profissionais (PSA), o Kantata é ideal para equipes que enfrentam dificuldades com o gerenciamento de recursos para uma integração eficiente.

Esse software ajuda a planejar melhores alocações de recursos, oferecendo maior visibilidade dos requisitos atuais e futuros. Também é útil para estimativa do cronograma do projeto, acompanhamento financeiro e acompanhamento detalhado do tempo - todos cruciais para garantir a integração oportuna, econômica e eficiente do cliente.

Melhores recursos do Kantata

Automatize a alocação de recursos, o equilíbrio da carga de trabalho e o planejamento orçamentário

Utilize controles de acesso baseados em funções e gerenciamento de permissões para obter segurança

Dimensione bem os setores de consultoria, TI e serviços

Integre-se perfeitamente a vários aplicativos de terceiros, incluindo sistemas de CRM e contabilidade

Limitações da Kantata

Parece complexo para equipes que não exigem uma supervisão financeira detalhada

Limita a personalização nos planos de nível inferior para pequenas empresas

Preços da Kantata

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kantata

G2: 4. 2/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 600 avaliações)

Leia mais: Como implementar estratégias de marketing de crescimento lideradas por produtos

Menções especiais Microsoft Planner (melhor para equipes que usam o Microsoft 365 e precisam de uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas)

Zoho Projects (melhor para equipes que procuram um serviço de gerenciamento de projetos acessível e repleto de recursos)

Truva (melhor para empresas que buscam gerenciamento de projetos e recursos orientado por IA)

Simplifique a integração de seus clientes com a melhor alternativa à Rocketlane - ClickUp!

Embora a Rocketlane seja uma ferramenta poderosa para a integração de clientes e a prestação de serviços, ela pode não ser a opção ideal para todas as equipes. A escolha certa depende de suas necessidades específicas, quer elas envolvam automação, personalização ou flexibilidade no gerenciamento de projetos.

Se você estiver procurando uma plataforma alternativa que equilibre estrutura e adaptabilidade, o ClickUp é uma boa opção. Seus fluxos de trabalho intuitivos, recursos de automação e acompanhamento em tempo real podem ajudá-lo a alcançar o sucesso do projeto.

Portanto, apresse-se - obtenha o ClickUp hoje mesmo, inscrevendo-se aqui para obter uma conta gratuita.