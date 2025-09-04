As 10 melhores ferramentas de IA para redigir avaliações de desempenho em 2026

A fadiga do feedback funciona nos dois sentidos? Imagine escrever avaliações de desempenho personalizadas para seus 30 subordinados. Os primeiros relatórios conterão feedback incisivo e insights úteis, mas o entusiasmo inicial pelo feedback detalhado irá diminuir. À medida que o número de avaliações aumenta, a qualidade do feedback pode diminuir gradualmente — e não há nada pior do que avaliações genéricas!

Os funcionários preferem gerentes que dão a quantidade certa de feedback: eles deram a esses gerentes uma nota média de 8,6. Além disso, muitos funcionários provavelmente se empenharão mais no trabalho para receber avaliações eficazes e personalizadas.

Contar com a ajuda da inteligência artificial pode ajudá-lo a superar os desafios de redigir avaliações de desempenho detalhadas e construtivas.

A IA vai além da automação de funções básicas. Ela pode identificar áreas que precisam de melhorias, agilizar o processo de feedback e ajudar a definir metas para a avaliação de desempenho.

Para criar relatórios de desempenho objetivos, justos e detalhados, você deve monitorar cada funcionário da empresa de forma muito próxima e consistente, ou usar ferramentas de software que façam isso por você. Obviamente, a opção mais fácil é uma ferramenta, então vamos entender alguns critérios importantes para selecionar uma.

Use esses requisitos como uma lista de verificação para identificar qual ferramenta de IA atende a todos os critérios abaixo para um processo de avaliação de desempenho aprimorado:

Feedback construtivo: As avaliações geradas devem fornecer feedback prático, destacando pontos fortes, pontos fracos e áreas a serem melhoradas

Precisão e relevância: A ferramenta deve gerar avaliações que reflitam com precisão o desempenho do funcionário, alinhadas com os padrões da empresa e as funções específicas do cargo

Mitigação de preconceitos: O gerador de avaliações de desempenho deve ser projetado para minimizar preconceitos no processo de avaliação, garantindo avaliações justas e equitativas

Personalização: A ferramenta deve permitir a personalização de A ferramenta deve permitir a personalização de modelos de avaliação de desempenho , escalas de classificação e métricas de desempenho específicas para atender às necessidades da sua organização

Integração: O software deve integrar-se perfeitamente aos sistemas de RH existentes, como o HRIS ou o software de gestão de desempenho, para otimizar o processo de avaliação

Privacidade e segurança de dados: A ferramenta de IA deve priorizar a privacidade e a segurança dos dados, garantindo que as informações confidenciais dos funcionários sejam protegidas

Facilidade de uso: A ferramenta deve ser fácil de usar, com uma interface clara e intuitiva que minimize o tempo e o esforço necessários para gerar avaliações

A maioria das ferramentas de IA para geração de avaliações de desempenho usa modelos estruturados que os profissionais podem preencher, como um questionário, e, em seguida, gerar uma avaliação. Outras se integram ao seu ambiente de trabalho, compreendem melhor sua empresa e seus funcionários e geram avaliações instantâneas como feedback ou reconhecimento.

Vamos dar uma olhada nessas 10 ferramentas de IA e decidir qual delas pode ajudar você a economizar tempo e, ao mesmo tempo, agregar valor aos relatórios de desempenho:

1. ClickUp (Ideal para a criação colaborativa de avaliações de desempenho)

Dê feedback baseado em dados com o ClickUp Brain Reúna insights a partir dos dados do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain para orientar as avaliações de desempenho

O ClickUp, a solução de produtividade multifuncional, é tão bom em suas funcionalidades de avaliação de desempenho quanto em outras necessidades do ambiente de trabalho. É totalmente personalizável e adequado tanto para indivíduos quanto para equipes de todos os tamanhos.

Com o ClickUp Brain, você obtém a solução de IA contextual mais poderosa do mundo. Ela responde às suas perguntas, baseia-se nos dados da sua empresa e analisa bate-papos, tarefas e discussões anteriores para criar avaliações detalhadas de desempenho dos funcionários. Ela também identifica como um funcionário se saiu em relação a determinadas tarefas e quando!

Use o ClickUp Brain para avaliações de desempenho detalhadas das seguintes maneiras:

Crie resumos baseados em IA sobre o desempenho, os pontos fracos e as conquistas dos funcionários

Crie um modelo de avaliação de desempenho personalizável , adaptado a funções específicas, economizando tempo e garantindo a consistência

Converta conversas em texto por meio da transcrição automática e extraia insights importantes para incluir nos relatórios de avaliação

Use o assistente de redação integrado com IA da Brain para elaborar feedback construtivo , mantendo o tom, o formato, a legibilidade e a clareza do pensamento

Traduza as avaliações para diferentes idiomas, promovendo a inclusão e a diversidade em empresas com uma força de trabalho global

Comece a usar o ClickUp Brain Use o ClickUp Brain como uma ferramenta de geração de avaliações de desempenho em vários idiomas

Se falar lhe parecer mais natural do que escrever, você também pode ditar seu feedback para o seu assistente de IA para desktop, o ClickUp Brain MAX. Dentro do aplicativo, o recurso Talk to Text transcreve sua voz em declarações de avaliação bem elaboradas e cria um documento consolidado do ClickUp para você, quando você quiser. Você também pode experimentar diferentes modelos de IA dentro do Brain MAX — do Gemini ao ChatGPT e ao Claude — para personalizar a voz, o tom e o estilo das avaliações da maneira que preferir.

Assista a este vídeo para descobrir tudo o que o Brain MAX pode fazer por você, economizando mais de um dia por semana!

Além dos recursos de IA do ClickUp, use o ClickUp Chat para vincular conversas a tarefas e documentos e manter as discussões sobre avaliações de desempenho contextualizadas e acessíveis. Chats organizados em espaços ou canais dedicados permitem que equipes de RH e gerentes colaborem e se comuniquem profissionalmente sem precisar alternar para outra ferramenta.

O ClickUp Chat pode ser útil para:

Vincule listas, pastas e espaços no ClickUp para manter o histórico relacionado ao desempenho conectado às tarefas/projetos em questão

Separe as discussões adicionando descrições/cabeçalhos para especificar se as conversas são avaliações individuais ou de equipe

Adicione membros da equipe a conversas em andamento sem interromper o fluxo e promova discussões colaborativas

Crie tarefas ou comunicados relacionados ao desempenho diretamente no chat, sem esforço manual adicional

Use a interface do ClickUp Chat para organizar as avaliações de desempenho em um único lugar

Outro recurso colaborativo do ClickUp é o ClickUp Docs. Os membros da equipe podem usá-lo para editar avaliações de desempenho de forma colaborativa, marcar colegas para obter contribuições e adicionar comentários práticos aos documentos.

Opções de formatação avançadas, como tabelas, divisórias, banners e comandos de markdown, ajudam os gerentes a formatar as avaliações para incluir métricas detalhadas dos funcionários, resumos de feedback e planos de ação de maneira organizada e visualmente atraente.

Use o ClickUp Docs e suas diversas opções de formatação para avaliações de desempenho

Como opção alternativa, o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp pode ajudar as organizações a superar o desafio de medir o desempenho da equipe de forma eficaz e consistente. A estrutura definida ajuda as equipes de RH a adaptar o formato e o conteúdo para atender às necessidades de sua organização.

Ele vem pronto para uso com estruturas de autoavaliação pré-definidas, permitindo uma avaliação de desempenho estruturada. Promove conversas sobre crescimento profissional que alinham o desenvolvimento dos funcionários e as responsabilidades do cargo com os objetivos da organização, promovendo o sucesso geral da equipe.

O modelo também facilita as Avaliações do Gerente, nas quais a gerência pode oferecer feedback construtivo e reconhecimento durante o período de avaliação.

Afinal, inúmeros estudos mostram que os funcionários que recebem feedback rápido e construtivo estão mais engajados e motivados.

💡 Dica profissional: Com os Autopilot Agents do ClickUp, você pode configurar um fluxo de trabalho personalizado que é acionado a cada trimestre para coletar automaticamente feedback dos colegas, atualizar métricas de projeto e enviar lembretes aos gerentes e funcionários para que compartilhem suas avaliações de desempenho. Os agentes também podem monitorar OKRs ou metas pessoais no ClickUp. Se alguém estiver ficando para trás em relação a uma meta, o agente pode avisar o gerente com antecedência — tornando as avaliações menos focadas em críticas inesperadas e mais voltadas para o crescimento contínuo.

Os melhores recursos do ClickUp

Organize, pesquise e acesse todas as avaliações de desempenho com o Docs Hub, garantindo que as avaliações permaneçam acessíveis e organizadas

Mantenha as partes interessadas instantaneamente atualizadas sobre os principais tópicos com o AI Catch Up, reduzindo a necessidade de explicações repetitivas ou reuniões

Integre o ClickUp a várias plataformas para garantir que as avaliações sejam baseadas em dados e reflitam todo o espectro das contribuições e métricas de um funcionário com as integrações do ClickUp

Facilite o acompanhamento prático com as Tarefas do ClickUp para que os gerentes possam atribuir tarefas, definir metas inteligentes e monitorar o progresso diretamente assim que as avaliações de desempenho forem concluídas

Modelos de avaliação de desempenho prontos para uso. Comece a usar o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp!

Obtenha um modelo gratuito Avalie, documente e planeje em qualquer lugar com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Limitações do ClickUp

A interface pode parecer um pouco complexa para novos usuários devido aos diversos recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Como gerente de equipe, você precisa monitorar o trabalho realizado pelos outros, e o ClickUp facilita o gerenciamento das tarefas, da carga de trabalho etc. Além disso, me ajudou a apresentar o desempenho da equipe, bem como o desempenho individual dos membros.

Como gerente de equipe, você precisa monitorar o trabalho realizado pelos outros, e o ClickUp facilita o gerenciamento das tarefas, da carga de trabalho etc. Além disso, me ajudou a apresentar o desempenho da equipe, bem como o desempenho individual dos membros.

2. Easy Peasy AI (Ideal para a rápida implementação de estruturas de avaliação de desempenho)

via Easy Peasy AI

A ferramenta de IA para avaliação de desempenho Easy Peasy AI foi desenvolvida especialmente para pequenas e médias empresas. Sugestões em tempo real ajudam a plataforma a melhorar a qualidade do feedback, enquanto os recursos de integração facilitam o compartilhamento de dados com as ferramentas de RH já existentes.

Com insights contextuais limitados, sua simplicidade e rapidez tornam-na uma solução confiável para avaliações de desempenho rápidas, práticas e que geram ações concretas.

Recursos do Easy Peasy AI

Aproveite modelos prontos para uso, facilmente personalizáveis e diversificados

Gere avaliações a partir de diferentes pontos de vista — primeira, segunda e terceira pessoa

Aproveite o suporte a mais de 40 idiomas e vários sotaques por meio da funcionalidade de conversão de texto em fala

Limitações do Easy Peasy AI

Imagens geradas por IA podem, às vezes, carecer de substância e precisão

A falta de demonstrações ou guias de instruções para a ferramenta pode confundir o usuário

Preços do Easy Peasy AI

Gratuito para sempre

Starter: US$ 16 por usuário por mês

Unlimited 50: US$ 24 por usuário por mês

Ilimitado: US$ 32 por usuário por mês

Avaliações e comentários fáceis com IA

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? Os gerentes muitas vezes podem deixar que uma única qualidade positiva (como a pontualidade) ofusque tudo o mais, levando a avaliações tendenciosas. Isso é chamado de Efeito Halo.

3. Writify. AI (Ideal para avaliações de desempenho altamente personalizadas)

O Writify.AI elabora avaliações detalhadas e específicas para cada função, que refletem as conquistas dos funcionários e destacam áreas a serem melhoradas. Você pode oferecer feedback personalizado a vários funcionários ao mesmo tempo, utilizando insights baseados em dados.

Depois de superar a curva de aprendizado um pouco íngreme, você será capaz de desenvolver avaliações de desempenho impactantes com o mínimo de esforço.

Principais recursos do Writify. AI

Gere conteúdo escrito de alta qualidade de forma rápida e eficiente com seus algoritmos avançados de processamento de linguagem natural — não importa quantas avaliações de desempenho você precise

Crie avaliações estruturadas e significativas com o Expansor de Parágrafos com IA, o Gerador de Esboços e o Gerador de Comentários de Avaliação

Mantenha a credibilidade e evite problemas relacionados à violação de direitos autorais usando a ferramenta integrada de detecção de plágio

Writify. Limitações da IA

Uma curva de aprendizado potencialmente mais íngreme para usuários não familiarizados com suas opções avançadas de personalização

Preços do Writify. AI

Gratuito para sempre

Writify. Avaliações e comentários com IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

4. Galaxy. AI (Ideal para encontrar todas as ferramentas de IA em um só lugar para avaliações de desempenho)

O Galaxy.AI é um conjunto de ferramentas de IA que combina modelos de IA líderes do setor, como GPT-4, Claude, Gemini e outros, em um único lugar, para que você não precise adquirir várias assinaturas.

Com recursos projetados para precisão, personalização e eficiência, o Galaxy.ai facilita aos profissionais de RH a elaboração de avaliações perspicazes e práticas. Use-o para gerar feedback equilibrado que reconheça conquistas e identifique áreas a serem melhoradas. Você pode ajustar o tom e o estilo para garantir uma linguagem profissional adequada ao longo de toda a avaliação.

Principais recursos do Galaxy. AI

Aproveite os novos recursos de IA que são adicionados todas as semanas

Obtenha dicas e práticas recomendadas para gerar avaliações de desempenho melhores

Aproveite o sistema de chat multimodelo que permite comparar as respostas de diferentes ferramentas de IA ao mesmo tempo para fazer uma escolha informada

Limitações da IA da Galaxy

Requer configuração inicial dos dados para uma análise precisa do desempenho

Todos os recursos só ficam disponíveis após o pagamento

Preços do Galaxy. AI

Ilimitado: US$ 15/mês por usuário

Galaxy. Avaliações e comentários de IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? Várias empresas multinacionais, incluindo Adobe, Microsoft, Dell, Juniper e outras, estão abandonando a abordagem formal e retrospectiva das avaliações de desempenho anuais em favor de conversas mais frequentes, informais e voltadas para o futuro com os funcionários ao longo do ano.

5. Venngage (Ideal para visualizar dados de desempenho)

via Venngage

A Venngage é uma plataforma de design intuitiva e baseada em IA que permite aos usuários criar imagens e infográficos impressionantes.

Isso simplifica a apresentação de avaliações de desempenho, análises de dados e relatórios de maneira envolvente e visualmente atraente com apenas alguns cliques.

Use-a para obter feedback de 360 graus para seus funcionários com facilidade — a ferramenta permite que vários membros editem e deixem comentários em qualquer um dos modelos de avaliação de desempenho que você escolher para gerar e compartilhar seu feedback.

Principais recursos do Venngage

Personalize modelos com facilidade e crie recursos visuais sem precisar de conhecimentos avançados de design, graças a um editor intuitivo do tipo arrastar e soltar

Encontre rapidamente um ponto de partida adequado para seus projetos com mais de 10.000 modelos

Importe dados de arquivos CSV ou Excel e visualize-os de forma eficaz em tabelas, gráficos e diagramas inteligentes

Limitações do Venngage

Requer trabalho manual árduo para mover widgets e elementos

Um design pesado pode fazer com que a ferramenta congele

Preços do Venngage

Gratuito para sempre

Premium: US$ 19 por usuário por mês

Negócios: US$ 49 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Venngage

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

6. PerfromanceReviews.ai (Ideal para gerar feedback imparcial para o desenvolvimento dos funcionários)

O PerformanceReviews.ai é uma ferramenta de IA para geração de avaliações de desempenho que automatiza a criação de avaliações personalizadas, detalhadas e perspicazes.

Selecione se a avaliação é para você ou para um funcionário, preencha o modelo e forneça exemplos específicos de avaliação de desempenho à ferramenta. A última etapa definirá o tom da avaliação gerada pela IA.

Principais recursos do PerformaceReviews.ai

Use um modelo pronto para economizar tempo e gerar avaliações de desempenho

Navegue por uma interface intuitiva que simplifica o processo de criação de avaliações

Automatize a geração de feedback, incluindo pontos fortes, pontos fracos e áreas a melhorar

Adapte a linguagem e o tom ao seu estilo para manter um toque humano em suas avaliações

Limitações do PerformanceReviews.ai

Exemplos semelhantes podem levar a um resultado monótono

Preços do PerformanceReviews.ai

Ilimitado: US$ 19/mês

Avaliações e comentários do PerformanceReviews.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Typli.ai (Ideal para redigir avaliações de desempenho sem erros)

O Typli.ai auxilia os profissionais de RH ao automatizar o processo de redação das avaliações de desempenho, economizando o tempo que, de outra forma, seria gasto na elaboração e formatação do conteúdo.

Suas mais de 184 ferramentas de redação também automatizam outros tipos de criação de conteúdo.

Principais recursos do Typli.ai

Receba sugestões em tempo real que ajudam na conclusão de frases, na criação de listas e na inserção de citações relevantes, tornando a redação mais fluida e rápida

Descreva o que você precisa e o Typli criará imagens de alta qualidade para complementar seu conteúdo

Crie conteúdo que os mecanismos de busca adoram com verificadores de SEO integrados e recursos de sugestão de palavras-chave

Limitações do Typli.ai

Pode não ter uma compreensão detalhada do desempenho individual dos funcionários

Existe o risco de que as avaliações geradas possam parecer genéricas se não forem suficientemente personalizadas

Preços do Typli.ai

Básico: US$ 16,99 por usuário por mês

Mais: US$ 24,99 por usuário por mês

Pro: US$ 69,99 por usuário por mês

Avaliações e comentários do Typli.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Leia também: Exemplos eficazes de feedback aos funcionários para fornecer opiniões objetivas e elevar o moral

8. Gerador de Avaliações de Desempenho de Michael Schmitt (Ideal para ambientes de trabalho diversificados)

via Michael Schmitt

Michael Schmitt é um desenvolvedor de software que mora em Illinois e adora criar “coisas engraçadas”. Uma de suas experiências é uma ferramenta gratuita de geração de avaliações de desempenho com IA, com uma interface simples. Ela simplifica o processo de avaliação, permitindo que os usuários insiram informações e atributos específicos dos funcionários, que a ferramenta então utiliza para gerar um modelo de avaliação abrangente.

Principais recursos do Performance Review Generator, de Michael Schmitt

Avalie o desempenho em mais de 40 atributos, classificando cada um como Perfeito, Bom, Médio, Abaixo da média ou Pior

Selecione os atributos e suas pontuações correspondentes, culminando na geração de um modelo de avaliação

Aproveite as sugestões para lembrar atributos de desempenho relevantes, facilitando a elaboração de avaliações abrangentes sem ficar sem saber o que dizer

Limitações do Gerador de Avaliações de Desempenho de Michael Schmitt

A ferramenta se concentra principalmente na geração de texto com base em entradas predefinidas, não conseguindo captar o feedback mais sutil

A qualidade da avaliação gerada é diretamente proporcional à precisão e ao nível de detalhamento das informações fornecidas

Preços do Performance Review Generator de Michael Schmitt

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o Performance Review Generator de Michael Schmitt

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: As pessoas podem considerar as avaliações feitas por IA menos tendenciosas do que as feitas por humanos. 47% dos entrevistados em uma pesquisa do Pew Research Center acreditam que a IA seria mais eficaz do que os humanos na avaliação de todos os candidatos a vagas de emprego de maneira uniforme.

9. Max Review (Ideal para obter sugestões personalizadas)

via Max Review

O MaxReview simplifica o processo de avaliação de desempenho, fornecendo sugestões personalizadas com base nas informações inseridas pelo usuário. Crie avaliações de destaque, destacando as principais conquistas adaptadas a funções e empresas específicas. Você também pode pedir à IA para melhorar a qualidade da sua redação e tornar a avaliação mais curta ou mais longa.

Principais recursos do Max Review

Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis, adaptados para diferentes tipos de avaliações de desempenho

Aproveite um sistema de pontuação baseado em atributos que permite avaliar os funcionários com base em várias métricas de desempenho

Integre-as aos sistemas de RH existentes, permitindo a transferência e o gerenciamento contínuos de dados

Limitações do Max Review

A qualidade do resultado depende muito da contribuição do usuário

A ferramenta pode não oferecer recursos abrangentes de análise ou integração

Preços do Max Review

Ilimitado: US$ 15/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Max Review

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. GravityWrite (Ideal para preencher perguntas predefinidas para avaliação)

via GravityWrite

Um gerador de avaliações de desempenho com IA e uma visão voltada para o futuro, a ferramenta gratuita da GravityWrite permite que você insira detalhes específicos sobre o cargo do funcionário, suas realizações e pontos fortes. Em seguida, ela gera um feedback personalizado que pode ser usado para orientar o desenvolvimento do funcionário e motivá-lo a buscar metas e desafios futuros.

Principais recursos do GravityWrite

Aproveite mais de 80 ferramentas de redação com IA diferentes, adaptadas para diversas necessidades de conteúdo, incluindo posts de blog, legendas para redes sociais, boletins informativos por e-mail e conteúdo de SEO

Aproveite o suporte multilíngue para criar conteúdo no seu idioma e tom preferidos, atendendo assim a um público global

Limitações do GravityWrite

A ferramenta pode atualizar e excluir automaticamente o conteúdo não salvo

Preços do GravityWrite

Gratuito para sempre

Starter: US$ 19 por usuário por mês

Pro: US$ 79 por usuário por mês

Avaliações e comentários do GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Leia também: Como usar o ranking por escalonamento para acompanhar o desempenho dos funcionários

Use o ClickUp como uma ferramenta para gerar avaliações de desempenho

Escrever avaliações de desempenho é um processo tedioso, mas necessário. Você precisa de uma ferramenta compatível e personalizável que ofereça tudo em um só lugar para reduzir a confusão.

É por isso que você deve optar pelo ClickUp.

Ele se integra ao seu ambiente de trabalho para ajudar você a obter uma compreensão contextual mais profunda da sua empresa. Ele elimina a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos e oferece os benefícios tanto de um software de avaliação de desempenho quanto de uma solução de gerenciamento de projetos.

Inscreva-se no ClickUp, uma ferramenta gratuita de geração de avaliações de desempenho com IA, e reconheça os esforços dos seus funcionários usando recursos detalhados relacionados à avaliação.