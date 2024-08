15 modelos gratuitos de avaliação de desempenho de funcionários (mais dicas)

Dar a seus funcionários uma avaliação de desempenho e feedback regular é uma parte essencial de qualquer bom programa de avaliação de desempenho.

Além de ajudar a manter os funcionários engajados, motivados e proativos, as avaliações são ideais para coletar feedback acionável e definir metas realistas para o projeto . É uma forma de mostrar a eles que você está prestando atenção e que se importa com o desenvolvimento deles. Sem mencionar que isso pode ajudá-los a entender onde precisam melhorar e dar-lhes as ferramentas necessárias para isso.

Mas nós entendemos - a ideia de realizar avaliações para todos os seus funcionários pode parecer um pouco esmagadora, mas não se preocupe; não é tão difícil quanto parece. De fato, o uso de um modelo pode tornar o processo muito mais fácil e uniforme em toda a organização.

Aqui estão 15 modelos gratuitos de avaliação de desempenho de funcionários para você usar como ponto de partida na criação do seu próprio programa. Dê uma olhada nesses modelos e comece a usá-los para executar um processo de avaliação envolvente e eficaz com a sua equipe!

O que é um modelo de avaliação de desempenho?

Um modelo de análise de desempenho, avaliação ou apreciação avalia formalmente o desempenho de um funcionário. O objetivo é identificar os pontos fortes e fracos de um funcionário, fornecer feedback acionável e definir objetivos claros para o autoaperfeiçoamento.

No passado, as revisões anuais de desempenho eram o método de avaliação mais utilizado pela maioria das organizações. No entanto, 92% dos funcionários realmente preferem receber feedback detalhado dos superiores mais de uma vez por ano.

Além disso, as avaliações anuais podem ser injustas, pois a produtividade de um funcionário flutua várias vezes ao ano. O que funciona para ele agora pode não funcionar daqui a seis meses.

O bom é que surgiram técnicas alternativas de avaliação de desempenho. Por exemplo, você pode fazer uma avaliação trimestral, semestral ou baseada na função. O período de avaliação pode variar de empresa para empresa - você terá de determinar a melhor abordagem para sua organização.

O que importa é que você obtenha o melhor de seus funcionários usando as avaliações para definir metas atingíveis para eles.

O que incluir em um modelo de avaliação de desempenho do funcionário?

Um modelo de avaliação de desempenho deve incluir uma série de detalhes sobre o funcionário e uma escala de classificação padronizada para:

Autoavaliação

Qualidade do trabalho

Ética profissional

Realizações

E outras métricas importantes que revelam seu desempenho no trabalho

Um estudo da Harvard Business Review constatou que "apenas 15% das mulheres e 24% dos homens gerentes tinham confiança no processo de avaliação de desempenho, enquanto a maioria o considerava subjetivo e altamente ambíguo"

Além disso, os modelos de avaliação de desempenho devem facilitar a comunicação eficaz entre a gerência e seus subordinados diretos, incentivando-os a trabalhar juntos para definir metas individuais e compartilhadas e manter o processo consistente e justo para todos os funcionários.

O que evitar em um modelo de avaliação de desempenho de funcionários?

Além de incluir os elementos necessários, há algumas coisas que você deve evitar ao criar um modelo de avaliação de desempenho de funcionários. Isso inclui:

Linguagem vaga ou pouco clara que possa levar a interpretações errôneas.

Excesso de categorias ou métricas a serem avaliadas, o que pode tornar o processo de avaliação excessivo e demorado.

Opiniões pessoais ou preconceitos que podem afetar a objetividade da avaliação.

Falta de especificidade ou de metas mensuráveis para aprimoramento.

Ao evitar esses elementos, você pode criar um modelo de avaliação de desempenho justo e eficaz que beneficiará tanto o funcionário quanto a organização como um todo.

15 Modelos gratuitos de avaliação de desempenho de funcionários

Embora a maioria dos modelos de avaliação de desempenho seja ideal para avaliações de desempenho trimestrais, semestrais e anuais, outros modelos são úteis para integração de funcionários , otimização de planos de carreira e desenvolvimento de competências.

Dê uma olhada em cada um deles e veja como você pode usá-los para melhorar seu processo de avaliação de desempenho!

1. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Avalie o desempenho no trabalho, compartilhe feedback e defina itens de ação para melhoria com este modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Frequência da avaliação: Trimestralmente, semestralmente ou anualmente

Se você está procurando um modelo simples de avaliação de desempenho que permita que você e seus colaboradores funcionários comparem as notas de avaliação então isto é para você!

Esse modelo de documento do ClickUp inclui seções em que tanto os gerentes quanto os subordinados diretos podem comentar sobre a compreensão do trabalho, as habilidades profissionais, o crescimento, o desempenho, as conquistas e assim por diante.

Ele também vem com software de avaliação de desempenho recursos como códigos de medição de desempenho, como insatisfatório, regular, bom, excelente e não aplicável, para ajudá-lo a estabelecer uma escala de classificação.

Os Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp também divide as tarefas e os resultados em termos de prioridade e oferece espaço para feedback. Portanto, se você estiver procurando um modelo de avaliação de desempenho que avalie adequadamente os pontos fortes e fracos dos funcionários, forneça feedback acionável e defina objetivos claros para o autoaperfeiçoamento, escolha essa opção. Download do modelo de avaliação de desempenho

2. Modelo de análise de desempenho de ação corretiva do ClickUp

O modelo de plano de ação corretiva do ClickUp ajuda a organizar as discussões difíceis e os pontos de discussão com sua equipe

Frequência de revisão: Mensal ou trimestral

Este modelo é adequado para gerentes que buscam um método alternativo para melhorar o comportamento ou o desempenho de um funcionário no local de trabalho. O modelo apresenta seis temas principais: _áreas para melhoria, problemas e causas principais, possíveis soluções, a medida do sucesso, proprietários de tarefas e cronograma

Pense nisso como um plano de melhoria de desempenho passo a passo para ajudar a dar ao seu funcionário etapas práticas para atender às expectativas de desempenho. As Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp ajuda a criar espaço para ações corretivas e oferece um quadro branco visualmente atraente, no qual é possível registrar todas as informações relevantes e acompanhar as ações em etapas concretas. Download do modelo de plano de ação corretiva

3. Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

Colete facilmente informações e respostas com este modelo de formulário simples

Frequência de revisão: Semanal ou bimestral

Esse formulário simples do ClickUp ajuda você a avaliar o desempenho do funcionário com base no título e na descrição do cargo. É ideal para definir metas semanais ou realizar avaliações bimestrais em que não é necessário inserir muitos detalhes.

As Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp contém esses campos personalizados, incluindo _prêmios e marcos recebidos, total de horas prestadas, cargo, áreas a melhorar, trabalha bem com uma equipe, habilidades técnicas, data da avaliação, tarefas pendentes, número de tarefas concluídas e habilidades de comunicação Download do modelo de formulário de avaliação do funcionário

4. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Use este modelo do ClickUp para planejar futuros check-ins com novas contratações

Frequência de revisão: Após um, dois e três meses

A Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp é ótimo para integrar seus novos contratados e estabelecer planos de desenvolvimento profissional desde o início.

Como uma avaliação completa de desempenho não é ideal para novas contratações, os gerentes podem adotar a abordagem 30-60-90 para verificar e avaliar seu desempenho após o primeiro, segundo e terceiro meses, a fim de avaliar o desempenho do novo contratado em relação às expectativas no trabalho.

Use este modelo para acessar o quadro de integração, o plano de integração, o progresso da integração, o calendário, o bate-papo e a seção de referências.

Essa abordagem e esse modelo podem ajudá-lo a entender se os novos contratados ajustaram suas áreas de foco, prioridades e expectativas, bem como se é necessário mais treinamento ou outras ações para que eles se adaptem à sua função. Download do modelo de plano de 30-60-90 dias

5. Modelo de caminho de carreira do ClickUp

Use este modelo de trilha de carreira como base para discussões sobre o crescimento do funcionário nas avaliações de desempenho

Frequência de revisão: Semestral ou anualmente

A Modelo de trilha de carreira permite que você combine as expectativas de carreira de um funcionário com a visão de sua empresa. Com esse modelo, você pode visualizar infinitos caminhos de carreira para um funcionário em um quadro branco digital.

Pense nele como um " mapa mental da carreira " que permite que você crie diferentes cenários de desenvolvimento profissional para um funcionário.

Você pode operar várias estruturas e modelos para gerenciar informações relacionadas ao crescimento, às oportunidades de carreira, aos resultados de aprendizagem e aos benefícios. O modelo também apresenta visualizações atraentes, como formatação inteligente, temas de cores, formas e conectores. Download do modelo de trilha de carreira

6. Modelo de reunião individual entre funcionário e gerente do ClickUp

Use este modelo de reunião individual para revisar suas metas rapidamente e manter o foco no que importa.

Frequência de revisão: Semanalmente

As reuniões semanais individuais entre gerentes e funcionários são uma das melhores maneiras de se manter conectado e garantir que todos estejam na mesma página.

Usando Modelo individual de funcionário e gerente do ClickUp com o ClickUp, você pode agendar facilmente reuniões individuais recorrentes entre um funcionário e seu gerente. Isso não apenas ajuda a garantir que ambas as partes tenham um horário definido para conversar sobre o progresso, mas também ajuda a manter o controle de quaisquer tópicos que o gerente e o funcionário queiram discutir. Download do modelo de relatório individual

7. Modelo de avaliação de funcionários do Microsoft Word

Via Microsoft

Frequência de revisão: Mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente

Isso Microsoft Word permite que os gerentes avaliem os níveis de desempenho e as estruturas salariais de seus funcionários. Você pode personalizar o modelo como desejar e usar um sistema de classificação para avaliar o desempenho de um funcionário.

O sistema de classificação se concentra em áreas como responsabilidade, pontualidade, presença, flexibilidade, conclusão de tarefas, qualidade do trabalho, habilidades organizacionais, confidencialidade, resolução de conflitos e disposição para desenvolver habilidades. O modelo tem 37 áreas de foco, embora você sempre possa adicionar ou remover algumas para atender às necessidades e à estrutura de sua empresa.

Os gerentes podem examinar o salário atual por hora na seção de revisão salarial e recomendar um novo salário com base na pontuação geral de desempenho. Se você deseja reduzir os salários dos funcionários que não apresentam bom desempenho ou recompensar os funcionários com melhor desempenho, esse modelo é ideal para você. Download do modelo de avaliação de funcionários

8. Modelo de relatório de desempenho de projeto do Excel

Via Microsoft

Frequência de revisão: Semestral ou anualmente

Você pode usar isso Modelo do Excel para examinar o desempenho de projetos de alta prioridade dentro da organização. Esse modelo é particularmente importante, pois você pode colaborar com os departamentos de contabilidade ou finanças para determinar a eficiência de programas organizacionais específicos. Algumas das principais áreas de foco são como o orçamento foi usado, os custos reais dos itens envolvidos, as variações de custo e as variações de cronograma.

Com o modelo, você pode ter certeza de que os recursos da empresa estão sendo utilizados conforme o esperado. O relatório de desempenho é importante porque envolve a coleta de dados do projeto e sua utilização para comunicar o progresso.

Os gerentes podem usar modelos de revisão de desempenho do projeto para analisar como os funcionários contribuíram para o sucesso ou o fracasso do projeto. Download do modelo de relatório de desempenho do projeto

9. Modelo de avaliação de desempenho anual do Someka Excel

Via Someka

Frequência da avaliação: Anualmente

O modelo de avaliação de desempenho anual do Excel também tem um sistema de classificação que ajuda a avaliar o desempenho do funcionário. Os gerentes podem preencher as informações básicas e o histórico dos funcionários na primeira guia do modelo. A próxima guia fornece um sistema de classificação de desempenho - você pode classificar o desempenho de um funcionário em uma área específica como ruim, satisfatório ou insatisfatório. No entanto, você só pode classificar um único fator de desempenho abaixo de cada uma das três métricas de classificação.

Em geral, o modelo de avaliação de desempenho anual do Excel tem um design profissional fácil de preencher e está pronto para impressão. Também não é necessário instalá-lo em seus sistemas Mac ou Windows.

Além disso, você pode alterar o sistema de classificação e as métricas de acordo com suas preferências. Download do modelo de avaliação de desempenho anual

10. Modelo de avaliação de desempenho de objetivos e resultados do Google Sheets

via Planilhas Google

Frequência de revisão: Anualmente

A Planilhas do Google O modelo de avaliação de desempenho de objetivos e resultados combina uma área de autoavaliação do funcionário com uma seção de avaliação do gerente. O modelo permite que as empresas avaliem se os funcionários atingiram as metas e os objetivos predeterminados. Há até mesmo espaço para os gerentes examinarem se o comportamento de um funcionário está alinhado com os valores da empresa.

O que torna esse modelo único é a necessidade de dar respostas por escrito para que os funcionários possam receber suas classificações de desempenho. Dessa forma, não pode haver parcialidade, pois os funcionários podem revisar seus comentários antes de anexar suas assinaturas na parte inferior.

O formato fácil de usar também torna menos desafiador para os funcionários entenderem os processos de pensamento dos gerentes que levaram às classificações de desempenho. Também é fácil identificar o que eles podem fazer para atingir metas e objetivos no próximo ano. Download do Tempate de objetivos e resultados do Google Sheets

11. PeopleGoal Google Sheets Avaliação de desempenho de competências do funcionário

Via PeopleGoal

Frequência da revisão: Anualmente

Enquanto o modelo de avaliação de desempenho de objetivos e resultados do Google Sheets se concentra no desempenho anual dos funcionários e em como eles se alinham aos valores da empresa, este avalia suas competências essenciais. O modelo usa a senioridade organizacional classificando os funcionários com base nas funções do cargo e é ideal para organizações hierárquicas.

Para cada cargo, há uma lista de competências essenciais, uma guia de classificação, uma guia de ponderação e uma seção de comentários. Por exemplo, se um funcionário for um analista, você pode se concentrar em competências como capacidade técnica e comunicação com a equipe . Isso lhe dá uma visão geral das possíveis áreas de melhoria.

As cinco ponderações são excelente desempenho, excede as expectativas, atende às expectativas, precisa melhorar e tem desempenho significativamente inferior. No entanto, você não ficará preso à escala de classificação acima. Você pode personalizar as ponderações de competência como quiser, com base no que é vital para sua organização. Download do modelo de avaliação de desempenho por competência

12. Modelo de avaliação de desempenho do GooDocs Google Docs

Via GooDocs

Frequência de revisão: Trimestralmente, semestralmente ou anualmente

Este modelo de avaliação de desempenho simples, de uma única página, permite que você comente o desempenho geral de um funcionário, as metas alcançadas, as áreas de melhoria e os valores fundamentais.

Pense nele como um formulário de avaliação de desempenho condensado que integra todas as áreas importantes de preocupação sem entrar em muitos detalhes. Se você é proprietário de uma pequena empresa, esse modelo é ideal para sua organização.

Além de sua formatação fácil de preencher, o modelo de avaliação de desempenho do Google Docs também é visualmente atraente. Há uma mistura de cores cinza e roxa que aumenta a beleza do layout. Além disso, você pode editar o documento de acordo com suas necessidades e preferências e imprimi-lo sem nenhum custo. Download do modelo de avaliação de desempenho

13. Template.net Microsoft Word Modelo de formulário de avaliação de desempenho de funcionário de restaurante

Via Template.net

Frequência da avaliação: Trimestralmente, semestralmente ou anualmente

Este modelo de avaliação é ideal para avaliar o desempenho dos funcionários de um restaurante. Ele se concentra em destacar as realizações dos funcionários e as possíveis áreas de melhoria. O sistema de classificação tem cinco métricas: excelente, acima da média, média, abaixo da média, e muito ruim.

O modelo também fornece uma classificação lado a lado: a autoavaliação do funcionário e a avaliação do gerente. As classificações são dadas para competências específicas, como criatividade, honestidade e ética de trabalho. Na segunda página, você pode escrever se as metas predeterminadas foram atingidas, o que deve corresponder às classificações da primeira seção.

Como este é um documento do Word para download, você sempre pode editar as tabelas, o sistema de classificação e as competências essenciais para atender às suas necessidades organizacionais. Download do modelo de avaliação de desempenho de funcionários de restaurantes

14. Modelo de desenvolvimento de funcionários do Microsoft Word

Via Template.net

Frequência da revisão: Anualmente

Este modelo de avaliação de desempenho anual é um documento de seis páginas que ajuda a coletar informações para a criação dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs) dos funcionários. O objetivo é ajudar cada funcionário em seu desenvolvimento pessoal e de carreira. O modelo fornece um modelo que os gerentes podem seguir para criar esses planos de desenvolvimento, entrando em detalhes sobre as principais áreas. Download do modelo de desenvolvimento do funcionário

15. Template.net Modelo de avaliação de desempenho do funcionário

Via Template.net

Frequência de revisão: Semestralmente e anualmente

O último exemplo da nossa lista de 15 modelos gratuitos de avaliação de desempenho de funcionários é este documento de avaliação de desempenho de funcionários que abrange todos os pré-requisitos importantes em uma única página. O modelo contém quatro áreas principais para revisão: informações sobre o funcionário, avaliação de desempenho, oportunidades de desenvolvimento e comentários do revisor.

A seção de avaliação de desempenho concentra-se nas competências essenciais, como cooperação, entusiasmo, atitude, pontualidade, conhecimento do trabalho e habilidades de comunicação.

Independentemente da sua organização ou setor, você pode personalizar esse documento condensado para atender às suas preferências. Ele também está disponível nos formatos Google Docs e Microsoft Word, o que significa que você pode editá-lo ou imprimi-lo conforme sua conveniência. Modelo de avaliação de desempenho do funcionário

Tipos de avaliações e revisões de desempenho de funcionários

Para aproveitar ao máximo esses modelos, é fundamental entender os diferentes tipos de avaliações de desempenho disponíveis. Aqui estão alguns tipos comuns e suas descrições:

1. Avaliações anuais de desempenho

Como o nome sugere, essas são avaliações anuais que ocorrem uma vez por ano. Elas avaliam o desempenho geral de um funcionário no ano passado e estabelecem metas para o ano seguinte. Normalmente, são mais formais e detalhadas do que outros tipos de avaliações de desempenho.

2. Avaliações de desempenho trimestrais

Essas avaliações ocorrem a cada três ou seis meses, proporcionando uma oportunidade mais frequente de verificar o progresso de um funcionário. Elas podem ser menos formais do que as revisões anuais, mas ainda permitem o estabelecimento de metas e discussões de desenvolvimento.

3. Avaliações de desempenho baseadas em projetos

Essas avaliações concentram-se no desempenho de um funcionário em um projeto ou tarefa específica. Elas podem ocorrer no final de um projeto ou continuamente durante toda a sua duração.

4. Avaliações de desempenho em estágio probatório

Normalmente usadas para novos funcionários, essas avaliações avaliam seu progresso durante o período de experiência e determinam se eles devem ser contratados permanentemente.

5. Avaliações de desempenho de autoavaliação

Nessas revisões, os funcionários têm a oportunidade de avaliar seu próprio desempenho e fornecer feedback sobre como eles acham que estão se saindo. Isso pode ser usado como ponto de partida para discussões com os gerentes.

Como escrever uma avaliação de desempenho?

Embora os modelos possam fornecer uma estrutura útil para as avaliações de desempenho, é importante também entender como escrever e conduzir uma avaliação de forma eficaz. Aqui estão algumas dicas:

Comece com feedback positivo: Inicie a avaliação destacando os pontos fortes e as realizações do funcionário.

Seja específico: Use exemplos concretos para apoiar sua avaliação do desempenho do funcionário. Isso ajuda a evitar ambiguidade e garante que o feedback seja acionável.

Concentre-se nos comportamentos, não na personalidade: É importante concentrar-se nas ações e nos comportamentos de um funcionário, e não em seus traços de personalidade. Isso ajuda a manter a avaliação objetiva e produtiva.

Estabeleça metas claras de aprimoramento: Se houver áreas em que o funcionário pode melhorar, forneça metas específicas e viáveis para que ele trabalhe nesse sentido.

Mantenha o profissionalismo: Embora seja importante ser honesto e aberto nas avaliações de desempenho, também é importante manter um tom profissional e evitar ataques pessoais.

Ouça ativamente: As avaliações de desempenho devem ser uma conversa de mão dupla. Reserve um tempo para ouvir a perspectiva do funcionário e abordar quaisquer preocupações que ele possa ter.

Melhore suas avaliações de desempenho com modelos

Dar e receber feedback é uma parte importante de qualquer local de trabalho. Isso nos ajuda a crescer, aprender e aprimorar nossas habilidades. No entanto, pode ser difícil saber por onde começar, o que incluir e como tornar o processo mais envolvente para todos os envolvidos.

É por isso que criamos esta biblioteca de modelos gratuitos de avaliação de desempenho. Use esses 15 modelos para ajudá-lo a melhorar sua próxima avaliação de desempenho e criar um programa de avaliação de desempenho eficaz e envolvente para ajudar sua empresa e seus funcionários a prosperar.

A melhor coisa sobre o Modelos de RH do ClickUp é que eles são personalizáveis e de uso gratuito - basta fazer o download e configurá-los para se adequarem ao suas necessidades de RH .

E como o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um que funciona para cada equipe com o sistema de avaliação de desempenho, você pode criar, editar e armazenar sua avaliação de desempenho juntamente com seu trabalho. Conecte seus modelos de avaliação às suas tarefas, ao diretório de funcionários e a outros arquivos importantes e, em seguida, acompanhe o progresso usando nossas poderosas ferramentas, como Metas e painéis . Sim. É simples assim. 😊 Comece hoje gratuitamente