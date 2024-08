10 modelos de metas SMART para definir suas metas em 2024

Precisa de um empurrãozinho para se manter no caminho certo com suas metas e aspirações?

Siga estas etapas:

Escreva suas metas

Tome medidas decisivas e consistentes

Acompanhe o seu progresso

Mas a simplicidade é ilusória. Manter-se fiel às suas metas pode parecer fácil, mas definitivamente não é.

Se você já definiu resoluções de Ano Novo e se esqueceu delas três semanas depois do início do ano, sabe que estamos falando de fatos.

Mas, ei, você não está sozinho!

Como uma pessoa ocupada, você não pode simplesmente confiar em caneta, papel e motivação para se manter no caminho certo com suas metas. Você precisa de disciplina e precisa criar sistemas.

A solução? Metas SMART que sistematizam o processo de controle de metas da cabeça aos pés. O acrônimo SMART refere-se a metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. E por que começar do zero quando você tem modelos que fazem com que suas metas sejam exercício de definição de metas e funcionando rapidamente?

O que são modelos de metas SMART?

Um modelo de metas SMART é uma estrutura para que organizações e indivíduos definam metas ou objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado Metas SMART acompanhe o progresso e revise-as de tempos em tempos.

O uso de um modelo de metas SMART oferece vários benefícios, tanto para indivíduos que estabelecem metas pessoais quanto para profissionais que estabelecem metas para seu trabalho:

Defina expectativas realistas

Mantenha-se no caminho certo com os objetivos de curto prazo, definindo metas diárias,metas semanaise metas mensais

Manter as equipes focadas na visão de longo prazo com metas anuais

Atingirmetas de comunicação estabelecendo objetivos claros e oferecendo aos membros da equipe visibilidade do progresso

Meça o progresso com avanços rastreamento de metas recursos

Analise o desempenho e ajuste os objetivos em qualquer lugar

Melhore a colaboração com a transparência que as metas SMART oferecem

O que faz um bom modelo de metas SMART?

Um bom modelo de metas SMART é fácil de usar, adaptável e fácil de rastrear e atualizar. Você deve ser capaz de personalizar o modelo para atender às suas necessidades pessoais e profissionais.

Ser detalhista é outra característica de um modelo de meta bem elaborado. Ele deve oferecer espaço suficiente para incluir os detalhes essenciais relacionados à sua meta, como cronogramas, com quais membros da equipe colaborar ou as etapas envolvidas no alcance de uma meta.

A inclusão de um breve contexto para cada meta criará clareza e o ajudará a atingir essas metas mais rapidamente.

O modelo de definição de metas deve visualizar perfeitamente o progresso para inspirá-lo a continuar. Ele deve ter uma estrutura organizada para avaliar rapidamente se suas ações estão alinhadas com suas metas e para identificar áreas de melhoria.

Explore diferentes opções de modelos para ver qual deles faz com que o controle de metas pareça menos uma tarefa árdua e mais uma etapa para obter um progresso significativo.

10 modelos de metas SMART para usar em 2024

Encontramos os principais modelos de metas SMART que são fáceis de usar, não exigem conhecimento técnico e mantêm você produtivo.

Aqui estão 10 dos melhores.

1. Modelo de metas SMART do ClickUp

Organize suas metas SMART, adicione detalhes para maior clareza e visualize como as ações regulares impulsionam você e sua equipe para o sucesso com o modelo de metas SMART do ClickUp

Você conhece suas metas, mas não tem certeza de como tomar medidas para alcançá-las? Na maioria das vezes, tudo o que você precisa fazer é dividir suas metas em tarefas pequenas e acionáveis . Modelo de metas SMART do ClickUp pode ajudá-lo a fazer isso.

O modelo abrangente ajuda você a adicionar os detalhes necessários às suas metas, como o que você deseja realizar, quem precisa ser incluído, quanto esforço deve ser feito e a data de vencimento. Com esses detalhes em mãos, você pode traçar um caminho claro para atingir sua meta.

Personalize o modelo com status personalizados, como Concluído, Esmagando, Fora do caminho, Em espera e No caminho para monitorar o progresso de suas tarefas. Use campos personalizados para incluir detalhes adicionais relacionados a uma meta.

O modelo permite dividir as metas pessoais ou da empresa em partes gerenciáveis. Manter-se no caminho certo será mais fácil graças às opções de visualização personalizadas, como SMART Goals, Goal Effort e SMART Goal Worksheet.

2. Modelo de metas inteligentes do ClickUp

Avalie se suas metas são realmente SMART com o modelo de metas inteligentes do ClickUp

O modelo Modelo de metas inteligentes do ClickUp é útil quando você não tem certeza se seus objetivos podem se encaixar na estrutura SMART.

Esse modelo o ajuda a avaliar se suas metas são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado, com base em um conjunto de prompts e listas de verificação. Com exemplos bons e ruins de metas, ele mostra a maneira correta de estruturar seus objetivos pessoais ou profissionais para obter o máximo impacto.

Esse modelo é adequado para pessoas que estão começando sua jornada de definição de metas SMART. Esse modelo personalizável serve para várias finalidades, desde ajudá-lo a definir metas organizacionais e profissionais SMART até identificar suas metas pessoais.

3. Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Trace um plano de ação para atingir suas metas SMART e monitore o progresso com o modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

Leitura livros sobre definição de metas e escrever metas SMART não é suficiente. Você precisa criar um plano de ação para cumprir suas metas. Isso é algo que Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp pode ajudar.

Projetado para profissionais ocupados, esse modelo abrangente cobre as várias etapas envolvidas em um sistema de definição e acompanhamento de metas, facilitando a organização.

Ele permite que você divida grandes objetivos em marcos menores, mapeie as ações que precisa realizar, liste os resultados, monitore a saúde das metas, atribua cronogramas para cada tarefa e muito mais usando campos personalizados.

Como nos dois primeiros modelos, você pode adicionar status como Concluído, Avaliação, Execução, Não Iniciado ou Planejamento para acompanhar o progresso das tarefas e manter as partes interessadas externas atualizadas.

Embora esse modelo seja mais adequado para estabelecer objetivos organizacionais, você pode personalizá-lo para se adequar às suas metas pessoais e profissionais. Crie um plano de ação fácil de seguir, persiga-o de forma consistente e, sem perceber, você se aproximará de suas aspirações.

4. Modelo de meta diária do ClickUp

Divida grandes metas em ações diárias e mantenha-se produtivo todos os dias com o ClickUp Daily Goal Template

Uma das melhores maneiras de se manter no caminho certo ao perseguir metas de longo prazo é dividir as tarefas em ações diárias específicas. Com o Modelo de meta diária do ClickUp com o modelo de metas diárias do ClickUp, você pode definir objetivos SMART de curto prazo que, em última análise, o levarão às suas BHAGs (Big, Hairy, Audacious Goals).

Esse modelo gratuito ajuda você a se concentrar nas tarefas de um dia de cada vez. Use-o para delinear metas diárias SMART, manter-se motivado e monitorar o progresso ao longo do tempo para ver o quanto você avançou.

Esse modelo gratuito de metas SMART o capacita a maximizar a produtividade ao longo do dia, permitindo que você defina metas mensuráveis, revise-as diariamente e ajuste-as, se necessário.

Os status personalizados, como Concluído, Revisado e A fazer, mantêm você atualizado sobre o quanto já realizou e o que ainda falta fazer; os campos personalizados permitem adicionar contexto ou detalhes adicionais à sua lista de tarefas; e as exibições personalizadas, como as Notas diárias, o Guia de introdução e a Lista de notas, mantêm todas as informações na ponta dos dedos.

Seja você um estudante universitário, um profissional, um freelancer ou um empresário, esse modelo é útil para domar sua interminável lista de tarefas e lhe dar uma direção para lidar com sua carga de trabalho diária.

Bônus: 10 metas SMART para estudantes universitários (dicas e exemplos de definição de metas)

5. Modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Elabore um plano de ação para sua equipe, atribua funções e responsabilidades e gerencie o progresso sem esforço com o modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Em qualquer função gerencial, você deve alinhar as metas da sua equipe com as da organização. Tente Modelo de plano de ação SMART do ClickUp e realize suas metas de gerenciamento de projetos como um profissional. Ele é totalmente personalizável, fácil de usar para iniciantes e torna o processo de acompanhamento super organizado.

O modelo oferece recursos avançados de software de definição de metas ajudando-o a delinear cada pequeno detalhe relacionado às suas metas. Desde a definição de objetivos, o mapeamento de tarefas e recursos, a priorização de tarefas com base na importância e o acompanhamento dos resultados, você tem um sistema completo de gerenciamento de metas pré-construído e pronto para uso.

Personalize o modelo para atribuir funções e responsabilidades aos membros da equipe - adicione campos personalizados para gerenciar projetos da maneira que desejar, adicione status personalizados para verificar o progresso e use exibições personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho ou Calendário, para visualizar o fluxo de trabalho.

Essa planilha de metas SMART é particularmente útil para equipes multifuncionais remotas ou híbridas. Os gerentes de projeto podem implementar o modelo para simplificar a colaboração e manter suas equipes de projeto responsáveis.

6. Modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp

Estabeleça objetivos, defina sinais para mantê-lo no caminho certo e acompanhe os KPIs com o modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp

Ao lidar com fluxos de trabalho complexos e perseguir várias metas em diferentes áreas de sua empresa, os modelos simples de rastreamento de metas não serão suficientes. Você precisará de uma estrutura completa como a Modelo de medidas de sinais de metas do ClickUp para atingir suas metas de forma consistente.

Ele segue a estrutura de metas-sinais-medidas (GSM). Com esse modelo, você pode

definir metas mensuráveis

priorizar tarefas

identificar sinais para garantir que está se movendo na direção certa

definir medidas (indicadores-chave de desempenho ou KPIs) para quantificar o sucesso de suas metas

compilar dados relacionados aos sinais

acompanhar o progresso em tempo real com atualizações automatizadas

Os status personalizados ajudam a monitorar cada meta, sinal e medida, enquanto os status personalizados permitem categorizar os GSMs e adicionar detalhes. Visualize seu fluxo de trabalho usando Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário ou qualquer outra visualização personalizada que você escolher.

Desde o gerenciamento de processos internos de negócios até a gestão de relacionamentos com clientes, você pode adaptar essa estrutura de metas SMART para várias metas de negócios.

7. Modelo de definição de metas para indivíduos do ClickUp

Mantenha-se responsável por suas metas pessoais com o modelo de definição de metas individuais do ClickUp

Às vezes, você fica tão ocupado com os objetivos da empresa que as metas pessoais ficam em segundo plano. Se você e sua equipe têm dificuldades com isso, use o modelo Modelo de definição de metas individuais do ClickUp .

Este modelo pronto para uso o ajuda a definir metas significativas para sua vida pessoal, dividi-las em pequenas etapas e documentar seu progresso.

Você pode adicionar contexto às suas próprias metas SMART com mais de 12 campos personalizados, como "Você tem as habilidades necessárias para alcançar isso", "Por que estou definindo essa meta agora" ou "Quantidade de esforço necessário" Os status personalizados facilitam o acompanhamento do seu desempenho em relação a cada meta. O modelo também oferece várias exibições personalizadas para o acompanhamento visual do progresso.

Dê a si mesmo um tapinha nas costas ao atingir um marco e obtenha motivação dos status para seguir em frente.

8. Modelo de metas anuais do ClickUp

Tome ações consistentes em direção às suas metas de longo prazo com o Modelo de Metas Anuais do ClickUp

Todos nós já passamos por isso: começamos o ano de bom humor e definimos metas anuais grandiosas, mas perdemos a motivação no meio do caminho e abandonamos os planos.

Uma estrutura para monitorar o progresso e manter a responsabilidade pode estar faltando nessas metas anuais. Modelo de meta anual do ClickUp é uma ótima ferramenta se você quiser manter suas metas durante o ano. Ele o ajuda a escrever metas SMART e dividi-las em tarefas gerenciáveis, transformando-as em uma lista de verificação mensal.

Você pode usar esse modelo para definir metas de longo prazo para a sua organização - coisas que você deseja alcançar em um, dois ou cinco anos. Visualize o progresso com exibições personalizadas e faça ajustes em qualquer lugar, conforme necessário.

Isso mantém todos os membros da equipe na mesma página, levando a um trabalho mais focado e a uma maior produtividade.

9. Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp

Mantenha-se no topo de suas metas trimestrais com o modelo de metas e OKRs da empresa da ClickUp

Quando sua empresa tem muitas metas ambiciosas, você precisa de um sistema sólido de OKR para gerenciar, acompanhar e adaptar seus objetivos às circunstâncias variáveis. É nesse ponto que Modelo de metas e OKRs da empresa do ClickUp pode ajudar.

Ele fornece à sua equipe um roteiro útil para trabalhar em direção aos OKRs e permanecer alinhado com a visão da organização. As medições padronizadas do desempenho dos funcionários facilitam para a sua equipe atingir os objetivos, aumentando o moral da equipe e criando um ambiente de trabalho positivo.

Atribua mais de 30 status personalizados às suas tarefas, como To Do (a fazer), Needs Attention (precisa de atenção), Awaiting Approval (aguardando aprovação) ou Off-Track (fora do caminho), o que ajuda no acompanhamento contínuo das metas. Você também pode usar campos personalizados para acrescentar informações adicionais sobre as metas.

Você pode visualizar seu fluxo de trabalho da maneira que desejar com o quadro de envio de OKR, todos os itens de OKR relacionados, quadro de calendário de OKR ou qualquer uma das oito opções de visualização personalizada disponíveis.

Empresas de qualquer porte que definem OKRs trimestrais podem usar esse modelo para manter os membros da equipe responsáveis por suas metas trimestrais.

10. Modelo de metas anuais do ClickUp

Mantenha seus olhos fixos nos objetivos do ano e aproxime-se deles com o Modelo de Metas Anuais do ClickUp

Manter o foco nas metas anuais requer clareza e consistência. A clareza mantém todos os membros da equipe alinhados com a visão maior, enquanto a consistência leva a resultados monumentais com ações pequenas e regulares. Modelo de metas anuais do ClickUp pode ajudá-lo com isso.

Ele permite que você defina objetivos mensuráveis, atribua tarefas aos membros da equipe, monitore o progresso, defina cronogramas, avalie o desempenho e ajuste as metas conforme necessário.

Adapte o modelo com status, campos e visualizações personalizados e aumente a transparência entre os membros da equipe em todos os níveis.

Seja para definir metas pessoais ou de negócios, você pode personalizar o modelo para atender a diferentes necessidades.

Repensando o rastreamento de metas: A maneira SMART

O processo de acompanhamento de metas inteligentes mensuráveis garante que você não perca de vista as coisas que mais importam em sua vida, seja ela pessoal ou profissional.

Entretanto, definir metas SMART, acompanhá-las e monitorar o progresso exige tempo e esforço.

É por isso que os modelos do ClickUp são uma solução popular. Não é necessário começar do zero - trabalhe em um esboço pronto para uso, adapte-o ao seu fluxo de trabalho e siga-o com ações regulares. Fique de olho no prêmio e nada o deterá! Registre-se no ClickUp e comece a usar os modelos imediatamente.