Os 11 melhores softwares de gerenciamento de projetos de capital para 2026

Um dos meus primeiros grandes projetos me ensinou uma dura lição: sem as ferramentas certas, mesmo um pequeno atraso pode causar grandes contratempos.
Essa experiência me levou a procurar um software completo, capaz de lidar com diferentes graus de complexidade de projetos, desde o orçamento até o cronograma e a gestão de recursos.
Depois de testar várias opções com a equipe do ClickUp, selecionei os melhores softwares de gerenciamento de projetos de capital para garantir que seus projetos ocorram sem problemas e dentro do prazo.
Aqui estão os fatores que levamos em consideração ao decidir o que seria mais adequado para o seu portfólio de projetos e o que foi selecionado. ✂️
O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos de capital?
Ao escolher um software de gerenciamento de projetos de capital, é importante se concentrar em recursos que possam realmente dar suporte a projetos grandes e complexos.
Aqui está um resumo rápido dos pontos essenciais a serem considerados. 👇
- Ferramentas abrangentes de orçamento: Gerencie custos de forma eficaz acompanhando despesas, fazendo previsões orçamentárias e identificando oportunidades de redução de custos
- Programação e gerenciamento de cronogramas: Crie, ajuste e compartilhe cronogramas com facilidade para manter todos os membros da equipe alinhados com os principais marcos do projeto
- Alocação e acompanhamento de recursos: Garanta que as pessoas e os materiais certos estejam disponíveis nos momentos certos, sem gastos excessivos ou causando gargalos
- Colaboração e comunicação: Centralize as comunicações para que todos fiquem atualizados e as decisões sejam tomadas em tempo real
- Relatórios e análises: Acesse insights baseados em dados para avaliar o desempenho do projeto, identificar riscos e tomar decisões informadas
- Gerenciamento de documentos: Organize e armazene com segurança documentos essenciais do projeto, plantas e relatórios em um único local acessível
🔍 Você sabia? Em 2023, o setor de construção dos EUA foi avaliado em quase US$ 2 trilhões. Estima-se que esse número continue crescendo, com previsões indicando que, até 2027, o valor total dos projetos de construção poderá ultrapassar US$ 2,2 trilhões.
11 Softwares de gerenciamento de projetos de capital
Com a colaboração da equipe do ClickUp e minha própria pesquisa, compilei uma lista dos 11 melhores softwares de planejamento de capital para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com mais eficácia.
Vamos dar uma olhada. 💁
1. ClickUp (Ideal para gerenciar orçamentos, fluxos de trabalho de projetos e colaboração)
Passei bastante tempo usando o ClickUp, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos feita sob medida para equipes financeiras e gerentes de projeto.
O ClickUp for Finance Teams é uma solução robusta para orçamento e controle de despesas. Ele combina ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos com modelos específicos para finanças, permitindo que as equipes gerenciem o fluxo de caixa de forma mais eficaz.
Tarefas do ClickUp
O ClickUp Tasks permite que os usuários dividam projetos complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Além disso, esse nível de organização ajuda a garantir que nenhum detalhe financeiro seja esquecido.
Por exemplo, você pode atribuir tarefas específicas aos membros da equipe responsáveis por diferentes categorias orçamentárias, simplificando a prestação de contas.
Painéis do ClickUp
Além disso, os painéis do ClickUp permitem que as equipes financeiras criem visualizações personalizáveis que consolidam métricas-chave e o status dos projetos. Com a capacidade de monitorar o cumprimento do orçamento de capital, o fluxo de caixa e a saúde geral do projeto de uma só vez, as equipes podem identificar rapidamente possíveis problemas financeiros e responder de forma proativa.
Modelos do ClickUp
Para otimizar o orçamento, o ClickUp também oferece uma variedade de modelos.
O modelo ClickUp de orçamento de projeto com WBS ajuda a estruturar seu orçamento de acordo com uma estrutura de divisão do trabalho (WBS), proporcionando clareza sobre os custos associados a cada componente do projeto.
Além disso, o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp é útil para gerenciar todos os aspectos financeiros (incluindo custos detalhados do projeto) do seu portfólio. O software de gerenciamento de projetos ClickUp é outra ferramenta útil. Ele oferece suporte à colaboração em equipe, controle de tempo e muito mais.
A Visualização de Gantt do ClickUp oferece aos gerentes de projetos de capital uma maneira clara e visual de acompanhar cronogramas e dependências de tarefas.
Por exemplo, um gerente responsável pela construção de instalações pode planejar cada fase — desde o planejamento até as inspeções finais — levando em conta as dependências entre tarefas, como a obtenção de licenças e a preparação do local. Se uma etapa sofrer atrasos, a equipe do projeto pode ajustar rapidamente o cronograma para manter o andamento do trabalho sem interrupções.
Uma boa comunicação faz toda a diferença para manter os projetos nos trilhos, e o ClickUp Chat coloca essa conexão em primeiro plano. O Chat mantém toda a comunicação integrada ao seu fluxo de trabalho, para que você não precise alternar entre aplicativos.
Digamos que você estivesse de férias — a IA integrada ao Chat pode fornecer um resumo prático das principais atualizações, para que você fique a par de tudo instantaneamente, sem precisar percorrer uma montanha de mensagens.
E com o acompanhamento no Chat, você saberá quem é responsável por cada etapa subsequente, para que nada se perca no meio do caminho. É toda a comunicação de que você precisa, exatamente onde você precisa.
Principais recursos do ClickUp
- Organize tarefas de projeto com facilidade: Divida o trabalho em tarefas e subtarefas gerenciáveis, garantindo que cada parte do ciclo de vida do projeto seja claramente definida e atribuída
- Visualize cronogramas: Planeje cronogramas de projetos, acompanhe dependências e ajuste prazos com facilidade, ajudando as equipes a manter seus projetos dentro do prazo
- Mantenha-se a par da saúde financeira: monitore o cumprimento do orçamento, o fluxo de caixa e outras métricas financeiras importantes de relance, facilitando o controle das finanças do projeto
- Melhore a colaboração da equipe: comunique-se em tempo real dentro da plataforma, mantendo todos alinhados e minimizando a necessidade de aplicativos de mensagens externos
- Otimize a alocação de recursos: Acompanhe o tempo gasto em tarefas e projetos, permitindo que as equipes gerenciem melhor os recursos e permaneçam dentro das restrições orçamentárias
Limitações do ClickUp
- Alguns usuários relatam que navegar pelo ClickUp pode se tornar complicado devido às suas inúmeras funcionalidades
- A curva de aprendizado para novos usuários pode ser íngreme, exigindo tempo para aproveitar plenamente todas as funcionalidades
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
2. Procore (Ideal para gerenciamento de projetos de construção)
O Procore é um software adequado para o planejamento de projetos de capital, desenvolvido para o setor de construção. Ele centraliza os dados do projeto, fornecendo informações em tempo real que aprimoram a colaboração entre as partes interessadas. Com o Procore, o gerenciamento de orçamentos, propostas e ordens de alteração de projetos torna-se muito mais eficiente.
Principais recursos do Procore
- Consolide a comunicação para acessar mensagens, atualizações e arquivos em um único lugar
- Armazene e atualize documentos de projeto em tempo real para garantir que todos tenham as versões mais recentes
- Otimize o processamento de solicitações de informações (RFI) e o acompanhamento de envios para obter respostas mais rápidas e reduzir atrasos
- Vincule ordens de alteração a orçamentos e cronogramas para compreender os impactos financeiros instantaneamente
Limitações do Procore
- O tempo de resposta lento do atendimento ao cliente pode ser frustrante
- O aplicativo móvel tem enfrentado problemas com travamentos e falhas
- Requer o download prévio de itens para acesso offline, o que pode ser limitante
Preços do Procore
Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Procore
- G2: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)
3. Oracle Primavera Cloud (Ideal para planejamento abrangente de projetos e gestão de riscos)
O Oracle Primavera Cloud é uma ferramenta poderosa que combina programação de projetos, gestão de recursos e análise de riscos. É conhecido por seus recursos avançados de programação e é ideal para profissionais que gerenciam cronogramas e orçamentos de projetos complexos.
Principais recursos do Oracle Primavera Cloud
- Crie estruturas detalhadas de divisão de projetos para melhorar o acompanhamento e garantir clareza
- Use técnicas avançadas de programação para analisar variações de cronograma e custos
- Gerencie recursos com ferramentas de alocação personalizáveis para uma atribuição ideal de tarefas
- Identifique e gerencie riscos com um registro de riscos integrado para manter os projetos dentro do prazo
- Acompanhe os orçamentos por meio de ferramentas de gestão de fluxo de caixa para supervisão financeira
Limitações do Oracle Primavera Cloud
- A integração com outros sistemas pode ser complicada
- Os usuários relatam lentidão ocasional no desempenho com grandes conjuntos de dados
- As opções de personalização podem não atender a todas as necessidades específicas
Preços do Oracle Primavera Cloud
- A partir de US$ 100/mês
Avaliações e comentários sobre o Oracle Primavera Cloud
- G2: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)
4. Oracle Aconex (Ideal para controle de documentos na construção)
O Oracle Aconex oferece uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar projetos de construção de grande escala. Este software de planejamento de capital facilita a colaboração integrada e o gerenciamento de processos por meio de seus robustos recursos de controle de documentos e gerenciamento de conformidade.
Principais recursos do Oracle Aconex
- Gerencie facilmente os documentos do projeto, garantindo que todos tenham acesso às versões mais atualizadas
- Simplifique processos como aprovações e revisões para aumentar a eficiência do projeto
- Facilite a comunicação entre as equipes com atualizações e notificações instantâneas
- Use o aplicativo móvel para acessar dados e documentação do projeto em qualquer lugar
- Crie relatórios detalhados sobre o status dos documentos, a conformidade e o andamento do projeto
Limitações do Oracle Aconex
- Suporta apenas métodos básicos de autenticação
- Limites rígidos ao uso da API podem dificultar a integração
- Possíveis problemas com a integração entre várias ferramentas de modelagem
Preços do Oracle Aconex
Indisponível
Avaliações e comentários sobre o Oracle Aconex
- G2: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)
🔍 Você sabia? De acordo com um relatório da Wellingtone, 45% dos gerentes de projeto acreditam que sua organização possui um sólido histórico de sucesso em projetos.
5. CMiC (Ideal para gerenciamento integrado de projetos)
A CMiC é especializada em planejamento de projetos de capital para o setor de construção, oferecendo um pacote integrado que otimiza a gestão e a contabilidade. Este software de gestão de projetos de capital, de fácil utilização, fornece informações abrangentes para a tomada de decisões ao longo de todo o ciclo de vida da gestão do projeto.
Principais recursos do CMiC
- Conecte-se a diversos aplicativos corporativos para garantir um fluxo de dados contínuo em toda a organização
- Acesse o software de gerenciamento de projetos de capital a partir de vários dispositivos para equipes de campo e de escritório
- Simplifique os processos regulatórios e mantenha trilhas de auditoria para garantir a transparência
- Obtenha insights por meio de dados de projetos sincronizados que aprimoram a tomada de decisões
Limitações do CMiC
- A configuração pode ser demorada e exigir muitos recursos
- Muitos usuários relatam lentidão no desempenho e falhas
- Pode ser necessário um treinamento extensivo para novos usuários
Preços do CMiC
Preços personalizados
Avaliações e comentários da CMiC
- G2: 3,3/5 (mais de 25 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 170 avaliações)
💡 Dica profissional: Reconheça e comemore os marcos, grandes e pequenos, do projeto. Reconhecer as conquistas eleva o moral da equipe e motiva todos a permanecerem engajados e comprometidos com o sucesso do projeto.
6. Sitetracker (Ideal para gerenciamento de projetos e portfólios de grande volume)
O Sitetracker é uma ferramenta baseada na nuvem que gerencia projetos de grande volume em setores como o de telecomunicações. Ele integra a gestão financeira e de fornecedores em uma única plataforma para aumentar a visibilidade e a colaboração.
Principais recursos do Sitetracker
- Gerencie todas as fases do ciclo de vida de forma eficaz, desde o início e o planejamento até a execução e o encerramento do projeto
- Aproveite a análise baseada em IA para prever riscos e resultados, visando uma tomada de decisão proativa
- Otimize a utilização de recursos em vários projetos, garantindo que as equipes operem com a máxima eficiência
- Monitore os orçamentos em tempo real em relação às previsões para ajustes imediatos e prestação de contas financeira
Limitações do Sitetracker
- Alguns usuários relatam dificuldades de integração com os sistemas corporativos existentes
- Novos usuários podem achar a interface complexa de navegar
Preços do Sitetracker
Preços personalizados
Avaliações e comentários do Sitetracker
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
📖 Leia também: Como aplicar controles de projeto (com modelos)
7. Fieldwire (Ideal para gestão de obras na construção civil)
O Fieldwire concentra-se na gestão de obras, com ênfase na colaboração em campo.
Ele oferece suporte à gestão de tarefas, comunicação em tempo real e compartilhamento de documentos, tornando-se adequado para gerenciar projetos de capital de forma eficaz.
Principais recursos do Fieldwire
- Acesse e compartilhe os planos de projeto mais recentes a partir de qualquer dispositivo, mantendo todos alinhados
- Atribua e acompanhe tarefas de forma clara para garantir a responsabilização em toda a equipe
- Gere relatórios automaticamente para obter documentação precisa e atualizada
- Anote planos com notas, fotos e vídeos para registrar as condições reais
Limitações do Fieldwire
- Um suporte ao cliente inadequado muitas vezes leva os usuários a tutoriais
- Carece de ferramentas abrangentes de gestão financeira para projetos complexos
Preços do Fieldwire
- Básico: US$ 0/mês por usuário
- Pro: US$ 54/mês por usuário
- Negócios: US$ 74/mês por usuário
- Business Plus: US$ 94/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Fieldwire
- G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)
8. Bluebeam Revu (Ideal para colaboração em AEC)
O Bluebeam Revu oferece ferramentas personalizadas para projetos de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Seu foco na colaboração aprimora os fluxos de trabalho dos projetos, tornando-o uma ferramenta essencial para profissionais da área de AEC.
Principais recursos do Bluebeam Revu
- Colabore em desenhos em PDF em tempo real com as equipes de projeto para manter a sincronização
- Anote os documentos para esclarecer as intenções do projeto e acompanhar quaisquer alterações que ocorram
- Integre-se a outros sistemas corporativos para uma gestão coesa do fluxo de trabalho
- Automatize tarefas repetitivas para aumentar a produtividade e concentrar-se em tarefas de alto valor
Limitações do Bluebeam Revu
- Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado íngreme para os recursos avançados
- Problemas ocasionais de desempenho com arquivos grandes ou projetos complexos
Preços do Bluebeam Revu
- Padrão: US$ 349 (pagamento único)
- CAD: US$ 449 (pagamento único)
- Completo: US$ 599 (pagamento único)
Avaliações e comentários sobre o Bluebeam Revu
- G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)
💡 Dica profissional: Os projetos de capital frequentemente enfrentam alterações no escopo, no orçamento ou no cronograma. Estabeleça um processo formal de gestão de mudanças para avaliar o impacto das alterações no projeto e manter as partes interessadas informadas.
9. InEight (Ideal para gerenciamento de projetos de ponta a ponta)
A InEight oferece uma solução completa para gerenciar projetos de capital e integrar planejamento de mitigação, execução e análise em uma única plataforma.
Este software de planejamento de capital aprimora a colaboração e melhora os resultados dos projetos por meio de seus recursos abrangentes.
Principais recursos do InEight
- Planeje projetos de forma eficaz com ferramentas avançadas de programação e modelos personalizáveis
- Monitore orçamentos e gerencie despesas em tempo real para manter o controle das finanças
- Analise o desempenho do projeto por meio de recursos detalhados de relatórios para obter insights valiosos
- Utilize recursos móveis para uma gestão de projetos eficiente e em qualquer lugar
Limitações do InEight
- As opções de personalização podem não ser tão flexíveis quanto as de alguns concorrentes
- Alguns usuários enfrentam desafios com a integração de sistemas
Preços do InEight
Preços personalizados
Avaliações e comentários do InEight
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
10. Projectmates (Ideal para eficiência na gestão de projetos)
O Projectmates simplifica a gestão de investimentos de capital para os proprietários de projetos, oferecendo uma plataforma unificada que reúne todas as fases do projeto em um único lugar.
Além disso, ele organiza e torna todos os aspectos acessíveis, desde a elaboração de planos de capital até o acompanhamento de despesas e marcos em tempo real.
Principais recursos do Projectmates
- Personalize painéis para criar uma visão geral abrangente do projeto, permitindo que você visualize métricas essenciais
- Acompanhe com facilidade orçamentos, ordens de alteração e previsões, permitindo que você mantenha o controle da saúde financeira
- Gere relatórios detalhados para identificar tendências, avaliar o progresso e implementar melhorias
- Aprimore a colaboração com comunicação integrada para compartilhar atualizações dentro da plataforma
Limitações do Projectmates
- Pode não possuir alguns recursos avançados encontrados nos concorrentes
- Os usuários relatam a necessidade de um suporte ao cliente mais robusto
Preços do Projectmates
Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Projectmates
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
🔍 Você sabia? As três principais restrições da gestão de projetos — escopo, tempo e custo — são frequentemente chamadas de “Triângulo de Ferro”. Alterar uma restrição geralmente afeta as outras.
11. Microsoft Project (Ideal para gerenciamento de projetos tradicional)
O Microsoft Project é uma solução integrada de gerenciamento de projetos que oferece recursos robustos de programação e planejamento, adequados para diversos setores.
A interface intuitiva da plataforma e seus poderosos recursos de alocação de recursos facilitam a criação de planos de projeto, o estabelecimento de marcos e a visualização do caminho crítico do projeto, oferecendo às equipes um roteiro claro a ser seguido.
Principais recursos do Microsoft Project
- Integre-se a aplicativos financeiros para gerenciar orçamentos, custos e provisões de receita
- Alocar e acompanhar recursos para garantir que os projetos contem com pessoal adequado
- Gere relatórios abrangentes para analisar e avaliar minuciosamente o desempenho do projeto
- Aproveite as ferramentas existentes da Microsoft para criar um fluxo de trabalho mais integrado e conectado
Limitações do Microsoft Project
- Pode ser caro em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos
- A curva de aprendizado para novos usuários pode ser íngreme, especialmente no que diz respeito a recursos avançados
- Recursos de colaboração limitados em comparação com plataformas mais modernas
Preços do Microsoft Project
- Planner Plan 1: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Planner e Project Plan 3: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Planner e Project Plan 5: US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Microsoft Project
- G2: 4/5 (mais de 1.615 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 1.950 avaliações)
💡 Dica profissional: Realize sessões regulares de nivelamento de recursos ao longo do projeto. Isso envolve analisar as cargas de trabalho da sua equipe e ajustar as atribuições para evitar a alocação excessiva de recursos.
Deixe o ClickUp impulsionar o sucesso do seu projeto
O planejamento de projetos de capital pode ser um processo complexo, mas contar com o software certo de gerenciamento de projetos de capital pode fazer toda a diferença. Com tantas opções disponíveis, é fundamental escolher ferramentas que simplifiquem o orçamento, melhorem a colaboração e mantenham os projetos dentro do prazo.
Uma opção que se destaca nessa área é o ClickUp. Conhecido por sua flexibilidade e recursos robustos, o ClickUp capacita as equipes a gerenciar projetos com eficiência do início ao fim.
Seja para acompanhar orçamentos, atribuir tarefas ou se comunicar com as partes interessadas, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudá-lo a se manter organizado e focado.
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