Como criar uma lista de verificação para criação de conteúdo

Listas de verificação não são apenas para gerentes de projeto ou líderes empresariais. São ferramentas incrivelmente úteis para qualquer pessoa que precise garantir que uma tarefa ou projeto seja concluído de forma completa e consistente — ainda mais se você estiver lidando com várias tarefas ao mesmo tempo ou trabalhando como profissional de marketing.

Pense nisso: criar uma postagem de blog, um vídeo ou até mesmo uma postagem nas redes sociais envolve muitas etapas.

Há muito o que acompanhar, desde pesquisa e planejamento até edição, publicação e promoção. E ainda há todos os envolvidos — especialistas em SEO, redatores, verificadores de fatos, equipes de operações de conteúdo, designers, editores e muito mais. É fácil que algo passe despercebido.

Não se preocupe. Neste artigo, discutiremos como criar a lista de verificação de criação de conteúdo perfeita para sua equipe e compartilharemos algumas dicas táticas, ferramentas e sugestões de modelos de lista de verificação para criar conteúdo valioso.

Pronto para criar uma lista e marcá-la como concluída?

Por que você precisa de uma lista de verificação para criação de conteúdo?

Uma lista de verificação abrangente para criação de conteúdo deve incluir pesquisa de palavras-chave, personas do público, briefings de conteúdo, criação, SEO, distribuição e acompanhamento de desempenho. Na era da IA, use ferramentas para descobrir palavras-chave, criar personas e gerar briefings com mais rapidez. Elabore rascunhos de conteúdo com IA generativa, otimize com SEO impulsionado por IA e automatize a distribuição. Acompanhe o desempenho em tempo real e deixe que a IA revele insights. O objetivo? Conteúdo que seja bem classificado, converta e escale com eficiência

Otimiza seu fluxo de trabalho : ao dividir as iniciativas de marketing de conteúdo em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar, as listas de verificação podem ajudar você a manter o foco e evitar sobrecarregamento

Garante uma voz de marca consistente : uma lista de verificação pode ajudar a manter um tom de voz consistente em todas as ideias de conteúdo e blogs, fortalecendo a identidade da sua marca

Garante a qualidade : garantir que todas as etapas necessárias sejam concluídas (por exemplo, verificações de formatação, revisões de design e otimização de conteúdo) ajuda a manter padrões de alta qualidade

Melhora a colaboração: As listas de verificação podem ajudar todos na sua equipe a se manterem alinhados — todos sabem qual é o seu papel e quando estarão envolvidos no processo

Reduz o retrabalho : ao fornecer um roteiro claro com critérios específicos para verificações de qualidade, revisões de design e muito mais, as listas de verificação ajudam você a acertar na primeira tentativa, minimizando revisões e atrasos

Facilita muito a integração: seja na integração de um novo colega de equipe, freelancer ou agência, uma lista de verificação para criação de conteúdo pode ajudar você a definir tanto suas expectativas de qualidade de conteúdo quanto os processos operacionais

Portanto, seja você um criador de conteúdo freelancer ou parte de uma grande equipe de marketing que deseja criar conteúdo envolvente, uma lista de verificação pode ser uma ótima ferramenta para otimizar seu fluxo de trabalho, produzir conteúdo de alta qualidade e impulsionar o tráfego orgânico.

A lista de verificação completa para criação de conteúdo

Agora que já vimos por que você precisa de uma lista de verificação para criação de conteúdo, vamos explorar como criar uma. Abordaremos todas as etapas da criação de conteúdo — do planejamento à promoção —, além de dicas adicionais sobre como personalizar a lista de verificação para que ela funcione para você.

Mas, primeiro, aqui está um resumo rápido da lista de verificação para criação de conteúdo. 1. Defina o formato do seu conteúdo, suas metas e seu público-alvo Defina claramente para quem você está criando conteúdo

Determine o que você deseja alcançar com seu conteúdo (por exemplo, aumentar o tráfego do site, gerar leads, melhorar o reconhecimento da marca)

Selecione o melhor formato para o seu conteúdo (por exemplo, postagem de blog, vídeo, infográfico) 2. Realize uma pesquisa minuciosa Encontre palavras-chave que seu público-alvo está pesquisando

Entenda o que seus concorrentes estão fazendo e identifique oportunidades

Procure especialistas para obter citações de especialistas 3. Esboce a estrutura do seu conteúdo Crie um briefing de conteúdo detalhado com tópicos, público-alvo, palavras-chave e requisitos de especialistas no assunto

Comece com um esboço estrutural de 10% e expanda gradualmente para 30% para obter uma visão geral mais detalhada dos pontos abordados 4. Crie conteúdo de alta qualidade Garanta que seu conteúdo seja informativo, confiável e bem pesquisado

Escreva conteúdo que seja relevante e ofereça insights aprofundados 5. Edite e revise seu conteúdo Revise seu conteúdo em busca de erros gramaticais, ortográficos e de pontuação

Certifique-se de que seu rascunho esteja alinhado com o briefing de conteúdo e a tese do tema

Incorpore palavras-chave de forma natural e otimize para os mecanismos de busca 6. Finalize os recursos visuais Crie ou encontre imagens, gráficos ou vídeos de alta qualidade

Certifique-se de que seus recursos visuais estejam otimizados para diferentes plataformas e sejam compatíveis com dispositivos móveis 7. Publique e promova seu conteúdo Selecione a plataforma adequada (por exemplo, site, redes sociais, e-mail)

Compartilhe seu conteúdo nas redes sociais, por e-mail marketing e outros canais 8. Analise o desempenho do seu conteúdo Monitore os principais KPIs, como tráfego do site, engajamento e conversões

Realize enquetes para coletar feedback qualitativo dos leitores

Passo 1: Defina o formato do seu conteúdo, suas metas e seu público-alvo

É aqui que tudo começa: você descobre para quem está escrevendo, qual canal planeja usar e como pode melhor abordar os pontos fracos desse público-alvo. Enquanto um iniciante prefere guias práticos, equipes de liderança tendem a ler relatórios do setor ou entrevistas com especialistas.

Além disso, o público da Geração Z e os clientes B2C podem se identificar com o TikTok e com conteúdos baseados em memes, enquanto a geração millennial mais velha e as empresas B2B podem preferir conteúdos mais fundamentados em pesquisas.

Sugerimos que você comece fazendo a si mesmo estas perguntas: Para quem é? Identifique claramente seu público-alvo. Isso definirá o tom, o estilo e a mensagem do seu conteúdo

Que problema ela resolve? Seu conteúdo deve oferecer valor ao seu público. Determine o problema específico que ele aborda ou a necessidade que ele atende

Como o sucesso deste artigo será medido? Estabeleça métricas claras para avaliar a eficácia do seu conteúdo. Isso pode incluir tráfego do site, engajamento, conversões ou reconhecimento da marca

Que nova informação isso abordará? Certifique-se de que seu conteúdo ofereça algo único ou valioso que seu público ainda não tenha visto antes. Pode ser uma nova perspectiva, uma dica prática ou uma solução criativa para um problema existente

💡Dica profissional: Adicione essas perguntas à sua lista de verificação como subitens. Seu estrategista de conteúdo (ou líder de conteúdo) pode então ser encarregado de responder a essas perguntas e incorporá-las ao esboço ou briefing do conteúdo. Isso fornece uma estrutura à prova de falhas para planejar conteúdo direcionado e envolvente que ressoe com seu público e gere resultados.

Etapa 2: Realize uma pesquisa minuciosa

Depois de definir suas metas e seu público-alvo, é hora de entrar na fase de pesquisa.

Aqui está um resumo das principais áreas que você pode explorar:

1. Pesquisa de palavras-chave

Este é o seu primeiro passo para qualquer conteúdo orientado para SEO — seja uma postagem de blog, um e-book ou um white paper. Alguns pontos que você pode pedir à sua equipe para verificar nesta fase são:

Identifique as palavras-chave principais e secundárias

Intenção de pesquisa analisada (transacional, navegacional, informativa)

Inclui palavras-chave de cauda longa para um tráfego mais direcionado

2. Análise da concorrência

É aqui que você identifica lacunas nos conteúdos dos seus concorrentes sobre o mesmo tema. Há algum tema que eles não tenham abordado? Você pode oferecer uma perspectiva única ou insights adicionais?

Ao compreender os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes, você pode posicionar seu conteúdo de forma a se destacar e oferecer maior valor ao seu público.

Você pode manter essa etapa simples e perguntar à sua equipe de conteúdo se eles concluíram a análise competitiva ou dividi-la em etapas como: Você já analisou a classificação do blog de um concorrente para palavras-chave relevantes?

Você identificou lacunas no conteúdo, como tópicos ausentes ou perspectivas desatualizadas?

Você já mediu o nível de engajamento que o conteúdo deles recebe (por exemplo, visualizações, curtidas, compartilhamentos, comentários)?

Você já descobriu como fazer com que seu artigo se destaque dos demais, seja oferecendo uma perspectiva única, fornecendo informações mais aprofundadas ou usando um formato diferente?

3. Especialistas no assunto (SMEs)

Se você estiver escrevendo sobre temas técnicos ou complexos, relatórios setoriais ou artigos de liderança de pensamento, obter insights de especialistas no assunto é imprescindível. Esse não é um processo de uma única etapa.

Se você estiver buscando insights de especialistas para o seu conteúdo, pode criar uma lista de verificação separada e mais detalhada. Isso dará aos seus redatores uma abordagem estruturada para o processo, garantindo que sigam todas as etapas necessárias.

Você pode então adicionar o link como uma nota à sua caixa de seleção “Você entrevistou especialistas no assunto?” na sua lista de verificação de criação de conteúdo. Isso lembrará sua equipe de consultar a lista de verificação de seleção de especialistas no assunto para obter orientações específicas.

Veja o que você pode adicionar à sua lista de verificação: Identifique potenciais especialistas no assunto

Elabore perguntas bem pensadas

Agende entrevistas

Realize as entrevistas

Incorpore insights de especialistas no assunto

Obtenha aprovação

Notifique o especialista no assunto sobre a publicação

💡Dica profissional: adicione uma nota à sua lista de verificação para especificar quais tipos de pesquisa são necessários para cada tipo de conteúdo, para que sua equipe saiba em que se concentrar.

Etapa 3: Esboce a estrutura do seu conteúdo

Dependendo do seu processo de criação de conteúdo, sua equipe pode precisar elaborar um briefing de conteúdo e vários tipos de esboços antes de chegar ao rascunho propriamente dito.

Veja como é esse processo: O especialista em SEO (ou estrategista de conteúdo) precisa criar um briefing de conteúdo informando ao redator quais tópicos abordar, quem é o público-alvo, quais palavras-chave incluir e se são necessárias citações de especialistas no assunto

O redator de conteúdo elaboraria então um esboço de 10% (idealmente 10% do total de palavras) cobrindo a tese do blog, o gancho introdutório e os títulos principais

Assim que for aprovado, eles podem expandir o esboço para 30%, fornecendo uma visão geral detalhada de cada seção

Esse processo ajuda a alinhar as partes interessadas e reduz as idas e vindas durante a fase de redação (e edição).

💡Dica profissional: Assim como na sublista de verificação para entrevistas com PMEs, você também pode criar listas de verificação individuais para o briefing de conteúdo e cada tipo de esboço.

Etapa 4: Crie conteúdo de alta qualidade

Agora, chegamos à parte principal: produzir conteúdo de qualidade que seja apreciado tanto por pessoas quanto por mecanismos de busca. De maneira geral, aqui estão três fatores-chave que contribuem para um conteúdo de alta qualidade:

I. Narrativa envolvente

Você é uma autoridade no assunto?

Todas as pesquisas têm origem em fontes confiáveis?

II. Relevância

Você demonstra empatia pelos desafios e pontos fracos do seu público?

Você vai além de explicações superficiais?

III. Design

Você adicionou capturas de tela e outros recursos visuais ao blog, juntamente com legendas e texto alternativo?

Você já adicionou um “briefing de design” para a equipe de design sobre quais recursos visuais serão necessários para o artigo?

Ao se concentrar nessas áreas, você pode criar conteúdo que não seja apenas informativo, mas também envolvente para o seu público.

Etapa 5: Edite e revise seu conteúdo

Escrever seu conteúdo é apenas o primeiro passo. O próximo passo é revisá-lo minuciosamente para garantir que ele atenda aos seus padrões. Uma estrutura organizada (também conhecida como lista de verificação de edição e revisão) pode ajudá-lo a padronizar esse processo de revisão e manter uma qualidade consistente.

Aqui estão alguns pontos a incluir:

I. Alinhamento com o briefing

Você abordou todos os tópicos mencionados no briefing?

Cada seção está relacionada à tese do blog?

II. Legibilidade

Você usou títulos, subtítulos e marcadores para melhorar a legibilidade?

Você usou uma linguagem clara e concisa?

Você revisou cuidadosamente seu rascunho?

III. Marca

Você tem mantido um tom e um estilo consistentes que se alinham à sua marca (e ao seu público-alvo)?

Você já alinhou seu conteúdo com os valores e a missão da sua marca?

IV. SEO

Você incorporou palavras-chave relevantes de forma natural em todo o seu conteúdo?

Você já otimizou seu meta título e sua meta descrição?

Você incluiu todos os links internos mencionados no briefing de conteúdo?

Todas as fontes vinculadas têm menos de 4 anos?

Você removeu os parâmetros UTM dos links externos?

VI. Chamadas para ação (CTAs)

Você incluiu um CTA principal claro e atraente?

Você adicionou alguma chamada à ação sutil para direcionar os leitores a outros conteúdos, como modelos ou ferramentas gratuitas?

Você adicionou um rastreador UTM aos seus links de CTA?

Além disso, você também pode adicionar uma seção perguntando aos redatores se eles verificaram seus rascunhos com um verificador de plágio ou um detector de conteúdo por IA.

💡Dica profissional: Em vez de atribuir listas de verificação individuais aos seus redatores e editores, adicione um processo de autoavaliação. Peça aos seus redatores que usem a lista de verificação para avaliar seu trabalho antes de enviá-lo ao editor. O editor pode então revisar o conteúdo usando a mesma lista de verificação, fornecendo feedback específico e sugestões de melhorias. Essa abordagem pode acelerar o processo de revisão e torná-lo mais colaborativo.

Etapa 6: Finalize os recursos visuais

Mesmo que sua equipe de design tenha sua própria lista de verificação, é uma boa prática incluir as principais etapas de design no seu processo geral de criação de conteúdo, especialmente se você estiver buscando imagens.

Aqui estão alguns pontos a serem acompanhados: Brief de design: Foi criado um brief de design claro, definindo o estilo, as cores e a estética geral desejados?

Recursos visuais: Todos os recursos visuais necessários já foram obtidos ou criados (por exemplo, imagens, infográficos, ícones, vídeos)?

Feedback sobre o design: Você já enviou feedback ou solicitou revisões à equipe de design?

Prazos: Os prazos de design estão sendo cumpridos?

Compatibilidade: Os arquivos de design estão no formato correto, têm as dimensões adequadas e são compatíveis com dispositivos móveis?

Etapa 6: Publique e promova seu conteúdo

Assim que seu conteúdo e seus recursos visuais estiverem finalizados, é hora de publicar e promover seu trabalho.

1. Publicação

Crie listas de verificação para cada tarefa do seu plano de marketing de conteúdo para garantir que tudo esteja em ordem Para blogs: imagens de banner, metatags, otimização para mecanismos de busca Para e-mails: código HTML, linha de assunto, chamada à ação Para mídias sociais: plataforma, recursos visuais, legendas, hashtags

Para blogs: imagens de banner, metatags, otimização para mecanismos de busca

Para e-mails: código HTML, linha de assunto, chamada à ação

Para redes sociais: plataforma, recursos visuais, legendas, hashtags

Publique seu conteúdo na plataforma de sua escolha

Verifique se a versão publicada está correta e livre de erros

Para blogs: imagens de banner, metatags, otimização para mecanismos de busca

Para e-mails: código HTML, linha de assunto, chamada à ação

Para redes sociais: plataforma, recursos visuais, legendas, hashtags

2. Promoção

Embora o primeiro passo aqui seja criar sua estratégia de promoção de conteúdo, as etapas seguintes podem variar dependendo do seu canal de promoção.

Por exemplo, se você estiver promovendo um blog nas redes sociais, então você precisa: Defina em quais plataformas de mídia social seu público-alvo é mais ativo

Crie publicações nas redes sociais que resumam seu conteúdo e incentivem cliques

Use hashtags relevantes para aumentar a visibilidade. A distribuição por e-mail, por outro lado, significaria: Segmente sua lista de e-mails com base nos interesses ou na atividade do público

Criar um assunto que chame a atenção e incentive a abertura

Convertendo o texto do seu e-mail em código HTML

Leia também: As 10 melhores plataformas de software de marketing de conteúdo

Etapa 7: Analise o desempenho do seu conteúdo

Por fim, é hora de verificar se sua estratégia de marketing de conteúdo é bem-sucedida. Reavalie as metas que você definiu para o seu conteúdo e determine se elas foram atingidas ou superadas. Para ter uma visão completa, inclua resultados quantitativos e qualitativos.

Métricas quantitativas Acompanhe o aumento do tráfego do site gerado pelo seu conteúdo

Avalie métricas de engajamento, como curtidas, compartilhamentos, comentários e tempo gasto na página

Acompanhe as conversões (por exemplo, inscrições, compras, downloads).

Acompanhe a classificação do seu conteúdo nos mecanismos de busca para palavras-chave relevantes Feedback qualitativo Realize pesquisas ou enquetes para coletar feedback do seu público

Analise comentários e mensagens sobre o seu conteúdo

Sugerimos que você analise o desempenho quantitativo e qualitativo do seu conteúdo mensalmente ou trimestralmente para identificar áreas de melhoria em suas iniciativas de marketing de conteúdo. Dessa forma, você pode analisar os resultados do seu conteúdo e tomar decisões baseadas em dados para futuras estratégias de marketing de conteúdo.

Gerenciando sua lista de verificação (e processo) de criação de conteúdo com o ClickUp

De acordo com uma pesquisa da McKinsey de 2023, os gerentes de nível médio dedicam mais da metade do seu tempo de trabalho a tarefas administrativas. Para os responsáveis por conteúdo, isso também pode incluir a criação e o gerenciamento de listas de verificação de conteúdo.

A solução?

Use uma plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp, que permite criar listas de verificação, salvá-las como modelos e integrá-las às suas operações mais amplas de produção de conteúdo.

Isso significa que você pode usar o ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo para fazer tudo: gerenciar suas operações de conteúdo, criar conteúdo e analisar o desempenho do conteúdo.

Como disse Cristina Willson, diretora de conteúdo da Graphite,

Não só começamos a escrever artigos, como decidimos fazê-lo em grande escala; por isso, precisávamos de uma plataforma robusta que pudesse se adaptar facilmente ao nosso número crescente de entregas. O ClickUp foi a melhor escolha.

Não só começamos a escrever artigos, como decidimos fazê-lo em grande escala; por isso, precisávamos de uma plataforma robusta que pudesse se adaptar facilmente ao nosso número crescente de entregas. O ClickUp foi a melhor escolha.

A Graphite ampliou sua produção de conteúdo em impressionantes 12 vezes usando o ClickUp!

Veja como você pode aproveitar os recursos de gerenciamento de conteúdo do ClickUp:

Crie sua lista de verificação para criação de conteúdo

Primeiro, você pode detalhar as várias etapas do seu processo de criação de conteúdo com uma lista de verificação. Para isso, use o recurso Modelos de Lista de Verificação do ClickUp. Você pode criar e reutilizar facilmente processos de criação de conteúdo em toda a sua equipe.

Modelos de listas de verificação do ClickUp

Economize tempo criando uma lista de verificação mestre para criação de conteúdo com os modelos do ClickUp e personalizando-a para cada projeto de conteúdo

Aqui estão alguns recursos de destaque:

Modelos reutilizáveis: salve sua lista de verificação de criação de conteúdo como um modelo e reutilize-a em diferentes projetos.

Aninhamento e arrastar e soltar: Organize os itens da lista de verificação aninhando-os ou ajustando a ordem por meio de um recurso fácil de arrastar e soltar.

Atribua tarefas e acompanhe o progresso: Atribua itens da lista de verificação a membros específicos da equipe, garantindo a responsabilização em cada etapa.

Casos de uso reais: aplique modelos de lista de verificação para processos como tarefas pré e pós-publicação de blog, criação de páginas de destino ou lançamentos de recursos, garantindo que cada etapa seja acompanhada com eficiência.

Listas de verificação de tarefas do ClickUp

Depois, você pode usar as listas de verificação de tarefas do ClickUp para criar listas de afazeres simples dentro de uma tarefa.

Documente todas as etapas do seu processo de criação de conteúdo usando as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Veja como isso ajuda:

Sempre que você iniciar um novo projeto de conteúdo, crie uma nova lista de verificação a partir do seu modelo de lista de verificação

Adapte a lista de verificação para que ela corresponda ao formato e aos objetivos específicos do seu projeto atual

Atribua itens individuais da lista de verificação aos membros da equipe responsáveis (por exemplo, especialista em SEO, redator de conteúdo, operações de conteúdo)

Isso não só economiza tempo, mas também garante que todos tenham clareza sobre suas funções e responsabilidades, levando a um processo de criação de conteúdo eficiente e eficaz.

🎯Leia também: Como criar uma lista de verificação no Google Docs

Automações do ClickUp

Use as automações do ClickUp para atribuir automaticamente a tarefa a diferentes membros da equipe com base no status da tarefa.

Por exemplo, se o redator mover o blog para a etapa de “edição”, você pode atribuí-lo automaticamente ao seu chefe editorial, que poderá então reatribuí-lo a um dos editores.

Acelere operações como adicionar responsáveis, agendar atualizações de status e muito mais com automações de fluxo de trabalho baseadas em IA

Crie um banco de dados de conteúdo

Agora que você finalizou seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo, o próximo passo é configurar um sistema para realmente criar e publicar seu conteúdo. Para isso, você pode aproveitar o modelo pronto para uso “ClickUp Content Production Scaling Template”.

Modelo de escalonamento de produção de conteúdo do ClickUp

Este modelo pré-criado é baseado no próprio processo de produção de conteúdo do ClickUp — então você sabe que ele é escalável. Embora o modelo padrão se concentre em blogs, você pode personalizá-lo facilmente para acomodar outros formatos de conteúdo, como vídeos ou páginas da web.

Baixe este modelo Amplie sua produção de conteúdo sem esforço com um único clique usando o modelo de ampliação de produção de conteúdo do ClickUp

Veja como usar o modelo:

Lista de ideias de conteúdo: Crie uma lista para armazenar todas as suas ideias de tópicos

Status personalizados: use status como Rascunho, Edição, Design, Publicação e Promoção para acompanhar o progresso

Tarefas detalhadas: Personalize os detalhes das tarefas para incluir o autor, o editor e links relevantes (lista de verificação, esboço, rascunho, etc.)

Visualizações mensais: Utilize as visualizações mensais padrão do ClickUp (mês passado, este mês, próximo mês) para visualizar sua programação de publicação de conteúdo

Comentários: Mantenha sua equipe atualizada sobre o status do blog e use os comentários para discussões dentro das tarefas

Este modelo é uma ótima opção para gerenciar todos os aspectos operacionais do seu processo de criação de conteúdo e otimizar seus fluxos de trabalho — para que você possa expandir seu processo de produção de conteúdo.

Elabore, edite e localize seu conteúdo

Seja para documentar sua pesquisa, criar briefings e esboços de conteúdo ou redigir o conteúdo propriamente dito — você pode fazer tudo isso com o ClickUp Docs, a solução integrada de processamento de documentos.

E a melhor parte é que o ClickUp Docs vem com páginas aninhadas — ao contrário dos processadores de documentos comuns — para que você possa consolidar facilmente todos os seus diversos documentos. Isso inclui seus briefings, esboços, pesquisas, gravações de entrevistas com especialistas, rascunhos e muito mais.

Além disso, o ClickUp Docs oferece diversas opções de colaboração, como comentários, edição em tempo real e tags, para que você possa obter feedback das partes interessadas e garantir que todos estejam em sintonia.

Gerencie toda a sua documentação de conteúdo e colabore com seus colegas de equipe em tempo real com o ClickUp Docs

Outro recurso excelente é o ClickUp Brain, o assistente de redação que atua como seu profissional de marketing de conteúdo com IA — ajudando você a criar e localizar seus blogs mais rapidamente. Ele pode corrigir seus erros gramaticais e ortográficos, ajustar o tom do seu blog para se adequar à voz da sua marca e até mesmo reutilizar o conteúdo do seu blog em publicações nas redes sociais para divulgação.

Ele também pode redigir e-mails para seus clientes, a fim de agilizar o processo de revisão e aprovação.

Acelere seu processo de criação e edição de conteúdo com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain responde rapidamente a qualquer dúvida que você tenha sobre o andamento do seu conteúdo, desde encontrar listas de verificação específicas até acessar planos de distribuição ou pesquisas. Todas as informações essenciais estão ao seu alcance, economizando tempo e esforço.

💡Dica profissional: Incorpore a lista de verificação de tarefas de criação de conteúdo do blog no ClickUp Docs. Dessa forma, os redatores podem acessar facilmente a lista e acompanhar seu progresso, garantindo que nenhuma etapa seja esquecida.

Incorpore suas listas de verificação de tarefas ao documento do seu blog para facilitar o acesso

Leia também: As 10 melhores ferramentas de criação de conteúdo com IA em 2024

Gerencie sua programação de publicação e distribuição

Depois de redigir seu conteúdo, o próximo passo é publicá-lo.

Mas isso não é tão simples assim. Você não publica apenas seu blog, mas também uma série de conteúdos mais curtos para distribuí-lo e promovê-lo. Isso pode incluir e-mails, publicações nas redes sociais, participação em fóruns da comunidade e muito mais.

É aqui que um calendário de conteúdo pode ajudar. Ele oferece uma representação visual da sua programação de publicações, garantindo que você se mantenha organizado e evite perder prazos.

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Sugerimos usar o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para gerenciar sua programação de publicação e promoção.

Baixe este modelo Acompanhe seus prazos de publicação com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Veja como este modelo funciona:

Comece adicionando seus tópicos de conteúdo junto com a etapa em que se encontram no processo de produção de conteúdo — redação, edição e assim por diante. Isso é importante porque os status são codificados por cores, permitindo que você tenha uma visão geral do status do blog no calendário

Indique a qual pilar de conteúdo cada tópico se enquadra. Isso manterá seu conteúdo alinhado com sua estratégia geral de conteúdo e evitará desvios para tópicos irrelevantes

Em seguida, adicione a data de publicação da sua postagem no blog e alterne para a Visualização do Calendário para visualizar seus próximos prazos. Isso fornecerá uma visão geral clara da sua programação de conteúdo

Agora, você pode se concentrar nos próximos prazos e planejar projetos de acordo com eles, identificar conflitos de agendamento e monitorar o status do seu pipeline de conteúdo. Superprático, não é?

Otimize suas operações de conteúdo com o ClickUp

Uma lista de verificação para criação de conteúdo é uma ferramenta indispensável para qualquer equipe de conteúdo ou marketing digital. É o seu roteiro para uma produção de conteúdo organizada — orientando sua equipe em cada etapa do processo de criação de conteúdo e garantindo que nada seja esquecido.

O verdadeiro poder do ClickUp está na sua capacidade de centralizar todo o seu processo de criação de conteúdo.

Você pode hospedar suas listas de verificação, tarefas de gerenciamento de projetos e rascunhos de conteúdo na mesma plataforma. Sua equipe não precisa alternar entre várias ferramentas.

Trazer todas as suas operações de criação de conteúdo para o ClickUp traz muitos outros benefícios, mas vamos deixar que você veja por si mesmo. Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e comece agora mesmo.