Como criar uma rotina de trabalho em casa

Você já se pegou respondendo e-mails mesmo depois do expediente ou trabalhando até tarde da noite para atingir suas metas? Você não está sozinho.

De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, 1 em cada 10 funcionários remotos tem dificuldade em manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

É difícil se desconectar do trabalho quando se trabalha de casa.

Resultado? O trabalho muitas vezes invade seu tempo pessoal. Você precisa de uma rotina eficaz de trabalho em casa para equilibrar suas horas de trabalho e seu tempo pessoal.

Se você está procurando maneiras de gerenciar melhor o trabalho e reduzir o estresse e o esgotamento, você está no lugar certo. Nesta postagem do blog, discutiremos como criar uma rotina saudável de trabalho em casa e compartilharemos algumas dicas para aumentar sua produtividade no trabalho remoto.

Vamos começar!

Fatores a considerar ao criar uma rotina de trabalho remoto

Antes de discutirmos dicas para o trabalho em casa, vamos falar sobre alguns fatores importantes a serem considerados ao elaborar sua rotina de trabalho em casa.

1. Seu cronótipo

Você é madrugador ou notívago? Entenda seu cronótipo e organize suas tarefas de forma eficaz. Os madrugadores podem achar mais fácil lidar com tarefas exigentes pela manhã, enquanto os notívagos podem se destacar em trabalhos criativos no final do dia.

2. Carga de trabalho e prazos

Analise sua carga de trabalho e seus prazos. Isso ajuda você a reservar tempo específico para projetos complexos e agendar tarefas menos exigentes para mais tarde.

3. Requisitos de comunicação e colaboração

Leve em conta as reuniões de equipe, chamadas e breves atualizações. Programe-as em torno do seu horário de concentração para minimizar interrupções.

4. Vida pessoal

Trabalhadores remotos que priorizam o autocuidado tendem a apresentar maior produtividade. Portanto, não se esqueça da sua saúde física e mental enquanto trabalha em casa. Inclua pausas para exercícios, meditação, refeições saudáveis e hobbies.

5. Horário de trabalho

Se você trabalha em uma equipe global, certifique-se de que sua agenda esteja alinhada com o horário de trabalho dos seus colegas para uma colaboração eficaz. Você também pode consultar as melhores práticas de comunicação assíncrona para manter o fluxo de informações.

6. Localização e ambiente

Sua localização e seu ambiente de trabalho podem afetar significativamente sua produtividade. Considere usar fones de ouvido com cancelamento de ruído ou encontrar um espaço de trabalho silencioso se você mora em uma área barulhenta.

7. Flexibilidade

Muitas vezes, não há um horário fixo em um trabalho remoto. A vida acontece, e sua rotina pode precisar mudar para se adaptar a isso. Esteja pronto para se adaptar a reviravoltas inesperadas. Seja um aumento repentino na carga de trabalho, uma emergência pessoal ou simplesmente uma mudança nos seus níveis de energia, uma abordagem flexível pode ajudá-lo a manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

Como criar sua própria rotina de trabalho em casa

O trabalho remoto oferece a liberdade de trabalhar do jeito que você quiser. Você pode definir seu próprio horário de trabalho, escolher seu espaço de trabalho e até mesmo viajar enquanto trabalha. Mas, sem uma programação sólida, essa flexibilidade pode facilmente se transformar em caos.

Aqui está um guia passo a passo para elaborar uma rotina de trabalho em casa que maximize a produtividade e ajude você a relaxar:

1. Incorpore uma rotina pré-trabalho

Crie uma rotina matinal pessoal antes de começar a trabalhar. Isso ajuda a acalmar a mente e o corpo e aumenta o foco. Veja o que você pode tentar fazer pela manhã:

Acorde cedo: Levante-se pelo menos duas horas antes do horário oficial de início para ter uma rotina matinal tranquila

Comece bem o seu dia: Tome uma xícara de café ou chá, planeje o seu dia, defina uma intenção positiva e prepare o seu espaço de trabalho

Mantenha-se ativo: Faça exercícios para aumentar a energia, a criatividade e a produtividade

Prepare-se: Tome banho e vista-se com roupas confortáveis. Certifique-se de usar roupas adequadas para reuniões de trabalho

Cuide das tarefas pré-trabalho: Conclua todas as tarefas domésticas ou atividades pessoais necessárias antes de começar a trabalhar

Em Miracle Morning, o autor Hal Elrod recomenda seguir a estrutura SAVERS — Silêncio (meditação), Afirmações, Visualização, Exercício, Leitura e Escrita (diário) — para se concentrar no crescimento pessoal e começar o dia com produtividade.

2. Crie um espaço de trabalho dedicado

Monte um escritório em casa para manter o foco e separar o trabalho da vida pessoal. Escolha um local tranquilo e confortável em sua casa para limitar as distrações.

Evite trabalhar na cama ou no sofá. Esses espaços estão associados ao relaxamento, o que torna mais difícil entrar no modo de trabalho. Em vez disso, crie um espaço semelhante a um escritório tradicional — com mesa, cadeira confortável e todo o equipamento necessário.

No livro Remote: Office Not Required, Jason Fried e David Heinemeier Hannson sugerem usar o layout da sua casa como um interruptor. Isso significa que você deve criar um espaço de trabalho dedicado em sua casa, e o trabalho de verdade só deve acontecer quando você entrar nesse espaço (você ativa o modo de trabalho).

3. Avalie sua carga de trabalho e priorize as tarefas

Antes de criar uma programação, entenda bem suas tarefas e responsabilidades. Isso ajuda você a se manter organizado e a atingir suas metas com eficiência.

Comece listando tudo o que você precisa realizar — tanto diariamente quanto semanalmente. Isso inclui reuniões, prazos de projetos, tarefas rotineiras e compromissos pessoais.

No entanto, comece o dia com tarefas administrativas simples, como verificar seus e-mails, responder a mensagens, notificar seu gerente sobre o início do seu turno, etc. Isso ajuda você a fazer uma transição suave do modo pessoal para o modo de trabalho.

Você pode usar o ClickUp Tasks para criar uma lista de tarefas e o ClickUp Task Priorities para categorizar as tarefas por prioridade. Isso ajuda a definir prazos e dividir projetos maiores em subtarefas menores e mais fáceis de gerenciar.

Gerencie melhor a carga de trabalho com as Tarefas do ClickUp

Você também pode usar o Modelo de Lista de Tarefas Diárias do ClickUp para planejar seu dia, priorizar tarefas e atingir suas metas mais rapidamente.

Baixe este modelo Organize o trabalho e priorize tarefas com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Defina metas diárias alcançáveis

Organize sua carga de trabalho

Acompanhe o andamento do trabalho

4. Identifique seu horário de maior produtividade

Todo mundo tem momentos específicos do dia em que se sente mais energizado e concentrado. Identificar seus horários de maior produtividade pode ajudar você a programar suas tarefas mais exigentes para quando estiver no seu melhor.

Por exemplo, se você é uma pessoa matutina, programe tarefas que exijam concentração total, como escrever ou resolver problemas, para as primeiras horas do dia.

💡Dica profissional: Use o recurso de controle de tempo do ClickUp para monitorar quanto tempo você gasta em várias tarefas durante diferentes momentos do dia. Isso ajudará você a refinar sua programação ao longo do tempo, garantindo que trabalhe com eficiência quando estiver no seu melhor momento.

Monitore o tempo gasto em diferentes tarefas para otimizar sua rotina de trabalho em casa

5. Defina horários claros de início e término

Um dos maiores desafios do trabalho remoto é saber quando encerrar o expediente. Sem limites claros, o trabalho pode facilmente invadir seu tempo pessoal, levando ao esgotamento. Para evitar distrações, estabeleça um horário claro de início e término do seu dia de trabalho e cumpra-o.

Criar um cronograma diário pode ajudar nesse sentido. Você pode usar o Modelo de Cronograma de 24 Horas do ClickUp para planejar todo o seu dia e seguir uma rotina equilibrada. Ele ajuda a organizar suas tarefas diárias e a melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Baixe este modelo Estabeleça uma rotina diária para garantir um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal com o modelo de agenda de 24 horas do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Defina uma rotina diária

Tenha uma visão geral das suas tarefas para ajustar seu tempo conforme necessário

Reserve um tempo específico para cada tarefa

6. Inclua intervalos regulares

Os intervalos são essenciais para manter o foco e evitar a fadiga. De acordo com um estudo, as pessoas mais produtivas trabalham por 52 minutos e, em seguida, fazem um intervalo de 17 minutos. Pequenos intervalos ao longo do dia podem ajudar você a recarregar as energias e manter a produtividade.

Você também pode usar a Técnica Pomodoro —trabalhe por 25 minutos e, em seguida, faça uma pausa de 5 minutos. Após quatro ciclos, faça uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos. Esse método ajuda a manter o foco, reduz o cansaço visual e mantém você com energia durante todo o dia.

Programe seus intervalos com antecedência e afaste-se do seu espaço de trabalho durante esses momentos. Dê uma caminhada, alongue-se ou faça algo não relacionado ao trabalho no seu tempo livre para clarear a mente.

7. Reserve um tempo para a atividade física

Ficar sentado por longos períodos pode prejudicar sua saúde. Incorpore atividades físicas à sua rotina diária para manter os níveis de energia e o bem-estar geral. Seja uma sessão de ioga pela manhã, uma caminhada no meio do dia ou um treino rápido depois do trabalho, mantenha-se ativo ao longo do dia.

Reserve um horário na sua agenda para se exercitar, da mesma forma que você faria para uma reunião ou tarefa. Trate isso como uma parte inegociável do seu dia.

8. Garanta flexibilidade

Reserve um tempo de folga entre as tarefas para compensar atrasos ou mudanças de última hora. Dessa forma, se uma reunião se prolongar ou você precisar lidar com uma tarefa urgente, não vai sentir que toda a sua programação foi prejudicada.

Você pode conseguir isso planejando seu dia com blocos de tempo flexíveis (segmentos de horário flexíveis). Para usá-los de forma eficaz, reserve intervalos de tempo aproximados para atividades como verificar e-mails ou concluir um briefing de projeto, permitindo alguma sobreposição.

Além disso, considere usar ferramentas de controle de tempo para monitorar sua produtividade real e ajustar os blocos de tempo flexíveis de acordo com ela, otimizando sua programação ao longo do tempo.

💡 Dica profissional: Use as estimativas de tempo no ClickUp para planejar o tempo necessário para cada tarefa ao criar seus blocos de tempo flexíveis. Isso ajudará você a criar uma programação mais realista.

9. Descontraia e relaxe

Assim como você começa o dia com uma rotina, terminá-lo com uma ajuda a desligar mentalmente do trabalho e fazer a transição para o tempo pessoal.

Defina um horário específico para encerrar seu trabalho e revisar o que você realizou.

Faça uma lista de tarefas para o dia seguinte, para que você esteja pronto para começar com tudo pela manhã. Isso pode evitar que o trabalho se estenda até a noite e ajuda você a descansar bastante.

💡 Dica profissional: Você pode usar o ClickUp para criar uma lista de tarefas.

Crie uma lista diária de tarefas com o ClickUp para aumentar a eficiência

Defina um alarme de encerramento 30 minutos antes do fim do seu dia de trabalho. Use esse tempo para resolver pendências, como responder e-mails e organizar seu espaço de trabalho.

Você já tem a programação, agora vamos explorar as ferramentas certas para torná-la realidade.

Conciliar tarefas, reuniões e prazos pode parecer exaustivo, especialmente ao trabalhar remotamente. É aí que ferramentas de produtividade e colaboração remota como o ClickUp entram em cena. Elas otimizam seu fluxo de trabalho e maximizam a eficiência.

O ClickUp é uma plataforma completa que se destaca no gerenciamento dos desafios específicos do trabalho assíncrono para equipes remotas. Veja como o ClickUp ajuda você a construir uma rotina sólida de trabalho remoto:

Defina metas

É fácil perder o foco no trabalho em um ambiente remoto devido às responsabilidades domésticas, às distrações digitais ou às tarefas pessoais. Além disso, a falta de orientação clara em um ambiente remoto também pode levar à alternância entre tarefas, dificultando a obtenção de resultados concretos.

Você deve definir metas claras ao trabalhar em casa para aumentar o foco, melhorar a eficiência e impulsionar a motivação.

Você pode criar e acompanhar metas com o ClickUp Goals. Ele ajuda a definir prazos claros e metas mensuráveis para melhorar a produtividade. Você também pode dividir suas metas em tarefas menores.

Mantenha o foco e alcance seus objetivos com o ClickUp Goals

Crie um plano de trabalho remoto

O ClickUp oferece modelos de planejamento de trabalho e gerenciamento de tempo para ajudá-lo a definir uma rotina eficiente de trabalho em casa.

Depois de definir metas claras, você pode usar o Modelo de Plano de Trabalho Remoto do ClickUp para organizar suas tarefas e controlar suas horas.

Ele oferece visualizações específicas, como a Visualização da Linha do Tempo do Trabalho, a Visualização das Atividades de Trabalho e a Visualização do Progresso do Trabalho, que representam visualmente o cronograma do seu projeto, permitindo que você veja tarefas e atividades, acompanhe o progresso e identifique possíveis gargalos.

Baixe este modelo Crie um plano de trabalho remoto eficaz para você e sua equipe com o modelo de plano remoto do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Crie um plano abrangente para o trabalho remoto

Organize tarefas e automatize o acompanhamento do progresso

Avalie o desempenho das metas

Interaja com seus colegas de trabalho

Os trabalhadores remotos frequentemente sentem isolamento e solidão devido à interação social limitada com os membros da equipe. Reuniões regulares com seus colegas de trabalho para discutir assuntos profissionais ou conversas informais oferecem apoio social e reduzem o estresse psicológico.

Portanto, inclua reuniões regulares de atualização da equipe em sua rotina de trabalho em casa. Você pode se manter conectado com sua equipe usando o ClickUp Teams. Ele ajuda a definir metas comuns para a equipe, acompanhar o progresso e colaborar com sua equipe.

Você também pode usar o ClickUp Chat para se conectar facilmente com seus colegas de trabalho e construir relacionamentos sólidos no ambiente de trabalho. Ele ajuda você a compartilhar atualizações com sua equipe, atribuir tarefas e conversar enquanto trabalha.

Colabore facilmente com sua equipe usando o ClickUp Chat

Colabore com sua equipe

O ClickUp Docs permite a colaboração em tempo real e assíncrona para equipes híbridas e remotas. Você pode criar, editar e compartilhar documentos com os membros da sua equipe, fazer alterações em tempo real e receber feedback instantâneo.

Precisa da opinião de alguém que está em um fuso horário diferente? @mencione essa pessoa em um comentário sem sair do seu documento e receba instruções específicas ou feedback.

Colabore com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

Você pode até mesmo debater ideias com sua equipe usando os Quadros Brancos do ClickUp. Isso ajuda todos os membros da equipe a adicionar notas, vincular tarefas, criar e atribuir ações diretamente na tela e colocar as ideias em prática juntos.

Transforme ideias em ações concretas com os Quadros Brancos do ClickUp

Monitore a carga de trabalho

A Visualização de Calendário do ClickUp ajuda você a visualizar sua programação diária, semanal ou mensal. Você pode reservar intervalos de tempo específicos para trabalho concentrado, reuniões, intervalos e tarefas pessoais. Isso ajuda a manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal.

Visualize e gerencie seu projeto sem esforço com a Visualização de Calendário do ClickUp

Automatize seu fluxo de trabalho

Automatizar tarefas rotineiras pode ajudar você a definir uma rotina eficaz de trabalho em casa. Com as automações do ClickUp, você pode atribuir tarefas automaticamente aos membros da equipe, enviar e-mails e receber atualizações sobre projetos ou tarefas.

Otimize sua rotina de trabalho em casa automatizando tarefas rotineiras com o ClickUp Automations

Por exemplo, você pode configurar uma automação para mover tarefas para a próxima fase quando elas forem concluídas ou para enviar lembretes quando os prazos estiverem se aproximando. Isso mantém seu fluxo de trabalho tranquilo e ajuda a evitar o estresse de gerenciar cada detalhe manualmente.

As vantagens e desvantagens do trabalho remoto

O trabalho remoto está transformando a forma como trabalhamos, onde moramos e até mesmo como interagimos uns com os outros. Mas, como qualquer grande mudança, ele traz vantagens e desvantagens.

As vantagens do trabalho remoto

Uma das maiores vantagens da cultura do trabalho remoto é a flexibilidade no local de trabalho . Você pode definir sua rotina, escolher seu espaço de trabalho e até mesmo trabalhar de diferentes locais

Ele derruba barreiras e torna os locais de trabalho mais inclusivos. Para pais, mães recentes e cuidadores, o trabalho remoto pode oferecer a flexibilidade necessária para equilibrar o trabalho e o compromisso com os familiares

Ao eliminar a necessidade de deslocamento, o trabalho remoto pode reduzir significativamente as emissões de carbono e ajudar a mitigar as mudanças climáticas

Os possíveis desafios do trabalho remoto

Isolamento: Trabalhar remotamente pode causar sentimentos de solidão. Participe de comunidades online, organize encontros virtuais para se conectar com colegas e manter relações sociais

Avaliação de carreira lenta: Uma preocupação dos profissionais remotos é a possibilidade de menor visibilidade, o que pode afetar a avaliação de carreira. Para superar isso, comunique-se proativamente com seu gerente sobre suas metas e conquistas profissionais. Use ferramentas como o ClickUp para documentar seu progresso e compartilhar atualizações regulares, de modo que suas contribuições sejam reconhecidas

Barreiras de comunicação: A comunicação online A comunicação online no trabalho remoto pode levar a mal-entendidos e atrasos no compartilhamento de informações, gerando trabalho extra.

💡Dica profissional: Use o ClickUp Chat para comunicação por chat em tempo real e assíncrona e o ClickUp Clips para comunicação por vídeo assíncrona com os membros da sua equipe.

Grave vídeos rápidos para se comunicar de forma eficaz e compartilhar feedback com sua equipe com o ClickUp Clips

Experimente o ClickUp: seu aliado no trabalho remoto

Uma rotina de trabalho em casa bem estruturada é essencial para ter sucesso em um ambiente de trabalho remoto. Não se trata apenas de manter a produtividade; trata-se de encontrar equilíbrio, reduzir o estresse e tornar seu dia de trabalho produtivo.

Mas uma boa rotina só funciona se você tiver as ferramentas certas para trabalhar de casa. É aí que entra o ClickUp. Seja para gerenciar um projeto complexo, controlar seu tempo ou simplesmente manter suas tarefas organizadas, o ClickUp é a solução completa que pode te ajudar a dominar sua rotina de trabalho em casa.

Pronto para elevar o nível do seu trabalho remoto? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e comece a criar sua agenda personalizada de trabalho em casa.