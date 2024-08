Quem não quer se colocar no lugar de Elizabeth Gilbert e comer, rezar e amar em seu caminho pelo mundo? O único obstáculo? Gilbert recebeu US$ 200.000 para realizar seu sonho e, a menos que você consiga um mecenas benevolente, terá de financiar sua viagem trabalhando remotamente.

Os nômades digitais são pessoas que aceitam o trabalho remoto para conhecer o mundo. Elas são hábeis em trabalhar de qualquer lugar, sabem como empregar tecnologias de trabalho remoto e têm excelente controle sobre suas finanças.

Em teoria, seu estilo de vida parece ótimo. E com o aumento de ferramentas de colaboração remota e espaços de trabalho no mundo pós-COVID, isso é mais possível do que nunca.

Se você planeja trocar a mesa do escritório por uma mesa de praia e a estabilidade por aventuras, primeiro é preciso enfrentar as armadilhas. Afinal de contas, você não quer ficar preso em uma ilha remota sem internet ou dinheiro!

Neste artigo, explicaremos como trabalhar remotamente e viajar e as tecnologias de que você precisa para fazer isso acontecer.

O conceito de trabalhar remotamente enquanto viaja

Os nômades digitais geralmente são profissionais autônomos, empreendedores, prestadores de serviços freelance ou funcionários remotos.

De acordo com a Relatório da SafetyWing , cerca de 75% dos nômades digitais creditaram a pandemia como o maior motivo para se tornarem remotos. E 90% deles relataram um aumento na produtividade.

A popularização dos trabalhadores remotos também incentivou os funcionários tradicionais a abandonarem seus escritórios. Atualmente, as empresas sabem que as pessoas valorizam flexibilidade no local de trabalho e permitir que eles trabalhem de qualquer lugar é uma das melhores maneiras de manter os funcionários engajados .

De acordo com Lista de nômades , 40% dos funcionários remotos trabalham em tempo integral, formando o maior segmento entre os nômades digitais.

Se você tiver a sorte (e a coragem) de poder se movimentar e digitalizar sua atividade como freelancer você precisa primeiro de um plano. Para algo que define a carreira como o trabalho remoto, você não pode contar com a impulsividade de Elizabeth Gilbert.

Primeiro, decida onde você quer estar. Os países geralmente têm leis diferentes para vistos de nômade digital, mas você também deve levar em conta elementos econômicos e culturais, segurança, infraestrutura e impostos.

Se você for um funcionário com um trabalho remoto, analise cuidadosamente as políticas de mobilidade da sua empresa e discuta sua decisão com seu gerente. Depois de partir, é improvável que você volte ao escritório por um bom tempo, portanto, estabeleça limites e comunique-se com sua equipe.

Ferramentas e práticas recomendadas para trabalho remoto durante viagens

Muitos nômades digitais retornam aos seus escritórios após uma tentativa malsucedida de trabalhar do outro lado do mundo.

Na maioria dos casos, eles não seguiram as práticas recomendadas ou não usaram ferramentas para ter sucesso no trabalho remoto. Se quiser ser um nômade digital bem-sucedido, aqui estão os principais pontos a serem lembrados:

1. Use uma conexão de Internet confiável

Como um trabalhador remoto, a conexão com a Internet será sua melhor amiga. Certifique-se de que seu espaço de trabalho remoto tenha uma conexão de Internet rápida, segura e confiável durante toda a sua estadia. Muitos nômades escolhem belos cafés e parques para o trabalho diário, mas o WiFi público representa um grande risco de segurança. Vale a pena ter um hotspot móvel como backup.

**Adquira uma boa VPN que o ajudará a mascarar seu tráfego e a desbloquear conteúdo bloqueado geograficamente. É melhor escolher um espaço de trabalho designado para trabalho remoto para que você possa trabalhar sem interrupções

As finanças podem ficar complicadas rapidamente em um país desconhecido, portanto, você não deve comprometer o seu trabalho. E isso nos leva ao próximo ponto.

2. Crie um espaço de trabalho adequado para viagens

Quando se trabalha remotamente e viaja, é preciso aceitar as mudanças. Mas nem todo mundo se sente igualmente produtivo em cenários de mudanças rápidas. Você deve idealizar e organizar um espaço de trabalho adequado para viagens que o ajude a manter o foco, independentemente do fuso horário.

Os espaços de trabalho prontos para viagens precisam ser leves, mínimos e pessoais.

Para minimizar a desordem, escolha um laptop leve com bateria de longa duração, um banco de energia extra, pen drives e um hub totalmente USB. Em seguida, use uma mesa dobrável e um suporte para laptop para participar da chamada do Zoom em segundos. De uma agenda a almofadas com apoio lombar, molde seu espaço de trabalho para que você se sinta bem e confortável.

3. Incorporar estratégias de slow travel

Quando você visitar um lugar, certifique-se de se acomodar e aproveitar toda a sua cultura e beleza. Fazer itinerários como turistas só o deixará exausto e distraído. Em vez disso, trate cada destino como uma viagem de trabalho e mergulhe na cultura local em toda a sua glória autêntica.

As viagens lentas permitem que você vivencie a verdadeira identidade de um lugar e economize dinheiro ao usar as acomodações e opções de viagem locais. Também são ótimas para equilíbrio entre vida pessoal e profissional .

Por exemplo, se você estiver em Bali, experimente morar em instalações de convivência, faça escolhas de viagens sustentáveis e compre produtos locais. Como dizem, seja um viajante, não um turista.

4. Estabeleça limites e expectativas no trabalho

Quando você está livre para fazer qualquer coisa, também precisa cuidar de tudo. Viajar para lugares desconhecidos pode ser desgastante, e isso pode afetar os trabalhadores remotos.

**Se você estiver em um fuso horário diferente, discuta seus horários com os líderes de equipe/clientes para não receber convites para reuniões em horários estranhos. Se você não estabelecer limites e deixar o trabalho remoto ditar seus planos de viagem, não conseguirá aproveitar o estilo de vida de nômade digital.

5. Mantenha uma boa higiene do sono

Ver o mundo cobra um preço do seu corpo. Sua mente pode estar enriquecida, mas seu corpo precisa de descanso adequado entre o trabalho e a viagem.

Pode não ser tão forte na segurança de casa, mas o cansaço é um dos principais motivos pelos quais as pessoas interrompem suas viagens nômades. **Priorize seu horário de sono e concentre-se em seu corpo. Incorpore muitas atividades, uma dieta saudável e check-ups frequentes. Ficar doente em lugares distantes certamente tira o brilho da viagem.

6. Use ferramentas de produtividade e gerenciamento de trabalho remoto

Uma maneira de evitar o esgotamento é usar uma ferramenta como Software de gerenciamento de projetos de equipes remotas da ClickUp . É um cérebro digital para todos os seus projetos, cronogramas, tarefas administrativas e planejamento de viagens!

Os recursos de produtividade do ClickUp ajudam você a organizar suas tarefas, planejar sua agenda e se comunicar com outros funcionários remotos. Você pode aproveitar ao máximo esses recursos dividindo seus processos em três partes: gerenciamento de projetos, colaboração e alocação de recursos.

Gerenciamento de projetos

Com Tarefas do ClickUp o ClickUp Tasks permite que você edite e personalize o status da tarefa, defina níveis de prioridade e adicione contextos e links para fluxos de trabalho eficientes.

Para freelancers que trabalham com vários clientes, a visualização no estilo Kanban no Board View do ClickUp reúne todos os projetos. Esses ferramentas de trabalho remoto são particularmente úteis para os nômades digitais que precisam dar conta de várias coisas ao mesmo tempo.

Agrupe tarefas por status no ClickUp Board View e tenha visibilidade de vários projetos em um piscar de olhos

Collaborations

Os empreendedores que trabalham com membros de equipes remotas podem usar Documentos do ClickUp para criar uma base de conhecimento, colaborar em itens de ação e organizar wikis e recursos em um Docs Hub centralizado.

Você pode co-criar e coeditar Docs em tempo real com seus colegas (e clientes) e se comunicar usando comentários para se manter informado. Se achar que o feedback ficará melhor como uma gravação de tela, você pode usar Clipes do ClickUp para compartilhar vídeos explicativos de tamanho reduzido.

Colabore com colegas de equipe remotos, clientes e outras partes interessadas em conjunto com o ClickUp Docs

Alocação de recursos

A vida nômade exige revisões ocasionais para quantificar o sucesso. Você pode fazer isso facilmente com o Metas do ClickUp ! Defina metas claras, mantenha cronogramas de projetos e gerencie todas as suas metas pessoais e profissionais em um local centralizado. Isso o ajudará a alocar recursos de forma a aumentar sua produtividade.

Use Painéis do ClickUp para visualizar cargas de trabalho, progresso do trabalho, finanças, etc. Com dados em tempo real em barras, gráficos e outras tabelas fáceis de digerir, você pode tomar decisões mais informadas sobre sua carga de trabalho e planos de viagem.

Divida seus projetos em metas gerenciáveis, adicione prazos e acompanhe o progresso usando o ClickUp Goals

Automação de IA

Se você quiser reduzir o trabalho manual, use o copiloto de IA do ClickUp, ClickUp Brain é o assistente de que você precisa.

Funções como responder a mensagens com IA, transformar anotações de voz em transcrições, verificar a ortografia de seus documentos escritos, resumir anotações de reuniões e eliminar o bloqueio de escritor são algumas das melhorias na qualidade do trabalho que você pode aproveitar com o ClickUp Brain.

O tempo que você economiza pode ser usado para explorar a cidade e reunir experiências de viagem.

Economize tempo escrevendo seus e-mails, resumos de projetos e postagens em blogs com o ClickUp Brain

Ao usar o ClickUp como sua sede digital, você pode viajar com pouca bagagem e se concentrar no que é importante.

Além de fazer a transição para o trabalho remoto para si mesmo, você também pode capacitar os membros da sua equipe a fazer o mesmo.

Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

pode ser um ótimo recurso aqui. Ele é ideal para empreendedores com uma equipe para dar suporte aos seus negócios ou para solopreneurs que estão expandindo para o modelo de agência.

Faça o download deste modelo

Você pode categorizar as tarefas com base em equipes, prioridade, responsável, datas de vencimento, metas e muito mais. Com essa estrutura ao seu lado, você pode:

Manter uma estrutura coesa para suas operações de negócios enquanto trabalha remotamente, mesmo que os membros da equipe estejam em locais diferentes

Definir funções, responsabilidades e expectativas claras para sua equipe remota

Verificar o progresso do projeto e identificar gargalos, se houver

Organizar todas as informações relacionadas ao trabalho em um documento unificado para que todos permaneçam na mesma página

Defina status e campos personalizados para capturar corretamente as nuances dos seus projetos e você terá um modelo que se encaixa como uma luva no seu fluxo de trabalho. Com uma visibilidade clara das diferentes partes móveis do seu negócio, você pode avaliar o desempenho dos funcionários e garantir que todos estejam alinhados com as metas departamentais/organizacionais.

Faça o download deste modelo

Superando os desafios do trabalho remoto e das viagens

Agora que você conhece algumas práticas recomendadas e ferramentas remotas para fazer sua jornada nômade valer a pena, é importante conhecer os desafios e saber como superá-los.

Mitigar os desafios do fuso horário

Se você estiver fazendo a transição para um estilo de vida nômade digital, as diferenças de fuso horário podem se tornar um problema constante, a menos que você use uma VPN.

Usando uma ferramenta como a NordVPN Isso facilita o agendamento e garante que você esteja disponível durante os principais horários, independentemente da sua localização.

Você pode participar de reuniões matinais em uma cafeteria movimentada em Paris (GMT+1) ou colaborar com colegas em uma praia em Bali (GMT+7). A diferença de fusos horários não o atrapalhará.

Mas uma VPN vai além da simples viagem no tempo. **Os servidores da NordVPN fornecem acesso rápido e irrestrito à Internet para que você possa se concentrar no trabalho quando necessário. Ela também protege sua conexão com a Internet em cafés de trabalho ao ar livre ou redes Wi-Fi desconhecidas. Isso garante que seus dados permaneçam privados e protegidos enquanto estiver trabalhando remotamente.

Prepare-se para as mudanças

Você está assumindo o controle de sua vida, o que significa que enfrentará muitas circunstâncias novas. O segredo é ter um núcleo estável em termos de espaço de trabalho, acomodação e alimentação.

Embora os hotéis de luxo sejam tentadores, considere as aconchegantes casas de família que oferecem uma experiência mais local. Isso pode economizar dinheiro e permitir que você mergulhe na cultura. Você também pode obter ajuda de moradores locais ao fazer compras ou visitar mercados de produtores locais para obter produtos frescos.

**Encontre um bom espaço de trabalho compartilhado com comodidades como Internet de alta velocidade e estações de trabalho confortáveis. Essa também é uma maneira fantástica de se conectar com outros trabalhadores remotos e criar um senso de comunidade enquanto estiver em trânsito.

Desde que siga os princípios básicos e cuide da sua saúde, você melhorará sua vida e experimentará as alegrias de viver como nômade.

Crie uma rotina de trabalho remoto enquanto estiver em trânsito

Definir um horário consistente para acordar e dormir é a primeira coisa que você deve fazer ao trabalhar remotamente. Isso ajuda a regular seu relógio biológico e permite que você se sinta revigorado e concentrado durante o dia de trabalho. **Desenvolva um ritual matinal relaxante, seja por meio de meditação, registro em diário ou uma caminhada rápida, para começar bem o dia

Quando tiver um ritual matinal fixo, você poderá estruturar melhor o seu dia com blocos de tempo para o trabalho remoto. **Você pode usar ferramentas como o ClickUp para criar e manter programações diárias, priorizar tarefas e definir metas realistas. Isso o mantém organizado e evita que você se sinta sobrecarregado pela carga de trabalho.

Certifique-se de reservar algum tempo para aprendizado, desenvolvimento e atividades físicas como caminhadas, sessões de ioga ou exercícios na academia para manter seu bem-estar e evitar o esgotamento.

Como fazer a transição para ser um nômade digital

Mudar para o trabalho remoto é um grande salto, mas com a abordagem certa, pode ser incrivelmente gratificante. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar com o pé direito:

Comece com o básico: Certifique-se de que seu emprego ofereça suporte ao trabalho remoto. Converse com seu empregador ou clientes sobre seus planos e certifique-se de que você tem o direito de trabalhar remotamente ferramentas para nômades digitais e recursos para trabalhar de qualquer lugar

Certifique-se de que seu emprego ofereça suporte ao trabalho remoto. Converse com seu empregador ou clientes sobre seus planos e certifique-se de que você tem o direito de trabalhar remotamente ferramentas para nômades digitais e recursos para trabalhar de qualquer lugar Planeje suas finanças: Viajar e trabalhar remotamente pode ser imprevisível, por isso é fundamental ter um colchão financeiro. Faça um orçamento para coisas como custos de viagem, acomodação e despesas inesperadas. O seguro de viagem é imprescindível, assim como um fundo de contingência que possa suportar suas despesas por pelo menos três a seis meses

Viajar e trabalhar remotamente pode ser imprevisível, por isso é fundamental ter um colchão financeiro. Faça um orçamento para coisas como custos de viagem, acomodação e despesas inesperadas. O seguro de viagem é imprescindível, assim como um fundo de contingência que possa suportar suas despesas por pelo menos três a seis meses Escolha seu primeiro destino com sabedoria: Comece com um lugar que tenha internet confiável, uma comunidade de nômades digitais que o apoie e custos de vida acessíveis. Lugares como Bali, Chiang Mai e Lisboa são ótimos para iniciantes

Comece com um lugar que tenha internet confiável, uma comunidade de nômades digitais que o apoie e custos de vida acessíveis. Lugares como Bali, Chiang Mai e Lisboa são ótimos para iniciantes Faça uma mala inteligente: Menos é mais. Leve apenas o essencial, como equipamentos tecnológicos de boa qualidade e roupas versáteis. Lembre-se de que você sempre pode comprar coisas em qualquer lugar

Menos é mais. Leve apenas o essencial, como equipamentos tecnológicos de boa qualidade e roupas versáteis. Lembre-se de que você sempre pode comprar coisas em qualquer lugar Mantenha-se organizado: Mantenha uma rotina para gerenciar sua agenda de trabalho e de viagens. Use um software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para manter o controle de suas tarefas e prazos. Além disso, mantenha um ferramenta de gerenciamento de viagens à mão para otimizar sua viagem com base em seus horários

Mantenha uma rotina para gerenciar sua agenda de trabalho e de viagens. Use um software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para manter o controle de suas tarefas e prazos. Além disso, mantenha um ferramenta de gerenciamento de viagens à mão para otimizar sua viagem com base em seus horários Permaneça conectado: Estar longe de casa e das pessoas que você conheceu durante toda a sua vida pode parecer solitário. Crie uma rede de colegas nômades digitais para lhe fazer companhia. Participe de comunidades on-line (comoAno remoto e Cruzeiro nômade ), participe de encontros e considere espaços de trabalho conjunto para conhecer pessoas que pensam como você

A perspectiva do trabalho remoto é empolgante, mas, como a maioria das coisas na vida, é preciso ter paciência para experimentar a diversão e a liberdade que ele proporciona. Haverá dias em que você terá vontade de voltar correndo para o conforto de sua casa, mas depois que pegar o jeito e aprender a equilibrar trabalho e viagem, você terá uma experiência fantástica.

Comece sua jornada de nômade digital com o ClickUp

Dá para acreditar que uma pesquisa com nômades digitais revelou que 48.3% deles têm filhos menores de 18 anos ? Sim, nunca é tarde demais para experimentar isso!

A transição para um nômade digital é uma jornada que vale a pena. Desde que conheça os riscos, os desafios e as melhores maneiras de ter sucesso como trabalhador remoto, você poderá viver sua vida da maneira que imaginou.

Plataformas de trabalho remoto como o ClickUp se integram facilmente ao seu trabalho para mantê-lo no caminho certo, ajudá-lo a ter uma visão geral das metas de longo prazo e permitir que você ajuste os KPIs para atingir suas metas. Se você seguir as etapas acima, talvez não se torne tão famoso quanto Elizabeth Gilbert, mas será mais fácil obter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional trabalhando remotamente. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!