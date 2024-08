10 melhores ferramentas de nômade digital para trabalhadores remotos em 2024

Viver com uma mala e trabalhar em cafeterias em todo o mundo parece idílico. Mas ser um nômade digital não se resume a postagens no Instagram que induzem ao FOMO. É um estilo de vida sério que combina a flexibilidade do trabalho remoto com a paixão por viagens.

E mais pessoas do que nunca estão aderindo a ele. O Statista informa que o número de nômades digitais nos Estados Unidos era de 17,3 milhões em meados de 2023, um número impressionante de 10 milhões a mais do que em 2019.

Mas, como todas as coisas boas, o nomadismo digital tem seus desafios. Estar sempre em movimento exige que você crie mecanismos para trabalhar de forma assíncrona, comunicar-se com eficiência e garantir a visibilidade de resultados e prazos, entre outros.

Se você está procurando ferramentas que possibilitem a colaboração, a produtividade e a segurança, independentemente de onde você monte seu "escritório" todos os dias, continue lendo.

Selecionamos a dedo as melhores ferramentas para nômades digitais para que viagem e trabalho andem de mãos dadas. 🙌

O que você deve procurar nas ferramentas para nômades digitais?

Existem várias ferramentas de trabalho remoto que atendem aos nômades digitais em todo o mundo. Pode ser difícil escolher as que atendam às suas necessidades. Antes de selecionar as melhores ferramentas de gerenciamento de produtividade remota para você, certifique-se de que elas tenham os seguintes recursos obrigatórios:

Compatibilidade entre plataformas: A ferramenta deve funcionar com todos os seus dispositivos, como laptop, tablet e telefone, já que você estará em movimento

A ferramenta deve funcionar com todos os seus dispositivos, como laptop, tablet e telefone, já que você estará em movimento Interface de usuário intuitiva: a interface deve ser simples e amigável para que você e sua equipe possam usá-la sem problemas

a interface deve ser simples e amigável para que você e sua equipe possam usá-la sem problemas Leve: a ferramenta não deve ocupar muito espaço de armazenamento do seu dispositivo - você provavelmente trabalhará com vários aplicativos e ninguém quer sofrer com um sistema lento e inchado

a ferramenta não deve ocupar muito espaço de armazenamento do seu dispositivo - você provavelmente trabalhará com vários aplicativos e ninguém quer sofrer com um sistema lento e inchado Confiável: as falhas de software, como bugs e tempo de carregamento lento, devem ser mínimas para que você possa realizar o máximo de trabalho possível

as falhas de software, como bugs e tempo de carregamento lento, devem ser mínimas para que você possa realizar o máximo de trabalho possível Integrações: O aplicativo deve se comunicar com outros aplicativosferramentas de produtividade em sua pilha de tecnologia

O aplicativo deve se comunicar com outros aplicativosferramentas de produtividade em sua pilha de tecnologia Suporte ao cliente confiável: você deve ser capaz de obter assistência a tempo, especialmente se você trabalha com frequência fora do horário comercial

Parece muito para pedir? Não se preocupe! Fizemos nossa lição de casa para apresentar as principais ferramentas para nômades digitais que atendem a esses critérios.

As 10 melhores ferramentas para nômades digitais a serem usadas em 2024

Aqui estão as 10 ferramentas de produtividade essenciais para ajudar trabalhadores remotos como você a levar uma vida sem estresse e profissionalmente bem-sucedida:

1. ClickUp

Preocupado com o alinhamento entre os membros da sua equipe remota? O ClickUp é uma plataforma de trabalho completa que beneficia nômades digitais como você. Com O recurso de trabalho remoto do ClickUp você e sua equipe trabalharão como uma unidade unida, permanecendo na mesma página, independentemente de sua localização geográfica.

Use-o para definir metas compartilhadas e acompanhar o progresso diário de cada tarefa. Além disso, visualize o status de cada meta em uma base sincronizada, promovendo uma colaboração mais estreita mesmo quando você trabalha de forma assíncrona.

Planeje, execute, monitore e gerencie projetos para equipes distribuídas com a solução de gerenciamento de projetos de equipes remotas da ClickUp Comunicação assíncrona pode ser ótima, mas o ClickUp entende que ela não funciona para tudo. Ocasionalmente, a equipe precisa entrar e sair de reuniões. Nesses casos, você pode iniciar ou agendar uma reunião de atualização do Zoom no painel do ClickUp. Os membros da sua equipe serão notificados instantaneamente sobre reuniões em andamento ou futuras. Tudo o que você precisa fazer é ativar a opção Zoom ClickApp !

Inicie e agende reuniões Zoom a partir de tarefas usando o ClickUp.

Dica de profissional? Você não precisa gravar e compartilhar as atas de suas reuniões em inúmeros e-mails. Receba os detalhes da reunião com um link de gravação posteriormente. Ou atribua itens de ação no ClickUp, marcando pessoas e equipes para informá-las de forma assíncrona.

_Use Teams no ClickUp para criar facilmente grupos de pessoas que você pode atribuir a tarefas, mencionar em comentários ou adicionar como observadores

E mais? Para dar a você uma vantagem na produtividade remota, aqui está Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp . Use-o para organizar as tarefas, listas e documentos da sua equipe. Psst... ele é personalizável e gratuito!

Monitore o trabalho remoto em qualquer lugar, a qualquer hora, com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

O ClickUp oferece ainda mais recursos para ajudá-lo a se manter produtivo e organizado. Por exemplo, você pode conferir os modelos ClickUp Freelancer e Ferramentas de IA para que os freelancers façam mais e mais rápido.

Melhores recursos do ClickUp

Painel de controle do ClickUp: Veja todo o seu trabalho da maneira que preferir. Tenha uma visão rápida das pessoas e dos recursos ocupados em cada tarefa e acompanhe o progresso em tempo real

Veja todo o seu trabalho da maneira que preferir. Tenha uma visão rápida das pessoas e dos recursos ocupados em cada tarefa e acompanhe o progresso em tempo real Visualizações personalizadas: Desenhe e aja com base em informações valiosas, visualizando os dados do seu projeto organizados como um gráfico de Gantt, gráficos de pizza, uma planilha de linha do tempo, um mapa mental ou uma tabela

Desenhe e aja com base em informações valiosas, visualizando os dados do seu projeto organizados como um gráfico de Gantt, gráficos de pizza, uma planilha de linha do tempo, um mapa mental ou uma tabela ClickUp Tasks: Acompanhe rapidamente projetos colaborativos marcando vários responsáveis e informando-os sobre gravações de tela anexadas

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

ClickUp Docs: Tenha todos os seus documentos relacionados a tarefas em um só lugar e compartilhe-os com segurança por meio de personalizações de privacidade e acesso de edição

Tenha todos os seus documentos relacionados a tarefas em um só lugar e compartilhe-os com segurança por meio de personalizações de privacidade e acesso de edição Metas do ClickUp: Crie sprints, atividades semanais e tarefas diárias e vincule-as a uma meta maior da equipe. Mapeie métricas e acompanhe o progresso em relação a elas

Crie sprints, atividades semanais e tarefas diárias e vincule-as a uma meta maior da equipe. Mapeie métricas e acompanhe o progresso em relação a elas ClickUp Inbox: Receba notificações instantâneas por e-mail para acompanhar todo o progresso. Além disso, defina de forma personalizada seu Notificações ClickUp *Integrações:Automatize todo o seu trabalho no ClickUp e em sua pilha de tecnologia. O ClickUp se integra a mais de 200 ferramentas para nômades digitais, como Slack, Figma e aplicativos de armazenamento em nuvem

Limitações do ClickUp

Leva algum tempo para ser configurado se você precisar de muitas personalizações

Há uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês/usuário

$7/mês/usuário Empresarial: $12/mês/usuário

$12/mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. SavvyCal

Algumas reuniões podem ser feitas por e-mail. Outras não. Para essas últimas, você tem o SavvyCal. Use-o para agendar reuniões virtuais, mas não use o vai e vem constante.

O SavvyCal dá aos nômades digitais controle sobre seu tempo. Defina seus intervalos de tempo disponíveis e classifique-os em ordem de preferência para permitir que as pessoas agendem reuniões com você facilmente. Elas podem simplesmente sobrepor o seu calendário compartilhado ao delas para identificar rapidamente os horários abertos em comum.

via Savvycal

Melhores recursos do SavvyCal

Informações pré-preenchidas do destinatário: Encante seu destinatário preenchendo previamente suas informações antes de enviar o link do SavvyCal

Encante seu destinatário preenchendo previamente suas informações antes de enviar o link do SavvyCal Disponibilidade classificada: Marque seus horários de reunião preferidos para seu agendador, em vez de apenas mostrar a ele todos os seus horários abertos

Marque seus horários de reunião preferidos para seu agendador, em vez de apenas mostrar a ele todos os seus horários abertos Programação de fuso horário: Atualize seu fuso horário automaticamente em seu calendário quando estiver viajando

Atualize seu fuso horário automaticamente em seu calendário quando estiver viajando Link incorporado: Permita que os visitantes de seu website agendem uma reunião por meio de links incorporados

Limitações do SavvyCal

Problemas de sincronização lenta

Preços do SavvyCal

Gratuito

Básico: $12/mês/usuário

$12/mês/usuário Premium: $20/mês/usuário

SavvyCal avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Trilha do Toggl

Para os freelancers, tempo é (literalmente) dinheiro. A ferramenta de controle de tempo da Toggl, Toggle Track, ajuda você e sua equipe a serem pagos por seus clientes por cada minuto faturável. O monitoramento das horas de trabalho permite a alocação eficiente de tarefas para aumentar a lucratividade da sua equipe.

O Toggl é mais conhecido por seus relatórios automáticos, precisos e poderosos. Ele também vem com um compromisso 100% antivigilância, para que sua equipe possa adotar a ferramenta de nômade digital sem preocupações.

via Toggl

Melhores recursos do Toggl Track

Rastreamento preciso: Gere faturas precisas para seus clientes com base no número de horas registradas

Gere faturas precisas para seus clientes com base no número de horas registradas Equipes responsáveis: Obtenha visibilidade sobre a carga de trabalho e o cumprimento do cronograma pelos membros da equipe e melhore a responsabilidade

Obtenha visibilidade sobre a carga de trabalho e o cumprimento do cronograma pelos membros da equipe e melhore a responsabilidade Relatórios e folha de pagamento fáceis: Crie relatórios de desempenho instantaneamente que ajudam tanto na análise do cliente quanto nos ciclos de folha de pagamento

Crie relatórios de desempenho instantaneamente que ajudam tanto na análise do cliente quanto nos ciclos de folha de pagamento Insights orientados por dados: Aumente a lucratividade da sua equipe identificando rapidamente áreas para simplificar as operações e obter mais de cada dia de trabalho

Limitações do Toggl Track

Potencial para melhor automação - o usuário precisa clicar em "Start" para iniciar o rastreamento

Pode ser mais amigável e intuitivo para o usuário

O controle de tempo de vários projetos só é possível no plano premium

Preços do Toggl Track

Gratuito para até 5 usuários

para até 5 usuários Inicial: $10/mês/usuário

$10/mês/usuário Premium: US$ 20/mês/usuário

US$ 20/mês/usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Toggl Track

G2: 4,6/5 (mais de 1500 avaliações)

4,6/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2200+ avaliações)

4. Trello

O Trello é um ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas. Você pode usá-la para criar e manter um controle sobre todas as tarefas da equipe. Ele permite que as equipes organizem todo o seu trabalho como quadros, listas e cartões.

Seus cartões atraentes e fáceis de usar no estilo Kanban o tornam popular. O único problema do Trello é que o manuseio de tarefas se torna tedioso quando os projetos se tornam complexos e mais multifuncionais.

via Trello

Melhores recursos do Trello

Fluxos de trabalho automatizados: Defina comandos automatizados para tarefas repetitivas no Trello para que você possa se concentrar no que é mais importante

Defina comandos automatizados para tarefas repetitivas no Trello para que você possa se concentrar no que é mais importante Visões: Tenha visibilidade de seus projetos de diferentes ângulos e perspectivas

Tenha visibilidade de seus projetos de diferentes ângulos e perspectivas Potencializações e integrações: Integre as ferramentas de trabalho da sua equipe com o Trello para eliminar o atrito dos fluxos de trabalho

Integre as ferramentas de trabalho da sua equipe com o Trello para eliminar o atrito dos fluxos de trabalho Modelos: Use projetos e modelos prontos criados por especialistas do setor na comunidade Trello

Limitações do Trello

Requer plug-ins para aprimoramentos

Funcionalidade limitada para projetos complexos

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: $5/mês/usuário

$5/mês/usuário Premium: $10/mês/usuário

$10/mês/usuário Enterprise: $17,5/mês/usuário

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

5. ContentStudio

Use o ContentStudio para gerenciar seus canais de mídia social sem complicações.

Essa plataforma completa permite que você crie, acompanhe e otimize todas as suas campanhas de mídia social. Ela ajuda a facilitar a colaboração em tempo real com todas as partes interessadas dentro do aplicativo.

O ContentStudio se destaca entre as ferramentas de mídia social por suas opções excepcionais de agendamento repetido e pela capacidade de visualizar o conteúdo nas plataformas sociais.

via ContentStudio

Melhores recursos do ContentStudio

Escritor de IA: Gere cópias e legendas para suas postagens de mídia social mais rapidamente usando a assistência de IA

Gere cópias e legendas para suas postagens de mídia social mais rapidamente usando a assistência de IA Agendamento sem uso das mãos: Agende postagens de forma inteligente com filas personalizadas

Agende postagens de forma inteligente com filas personalizadas Postagens personalizadas para a rede: Siga os padrões de publicação de cada um de seus canais sociais com postagens personalizadas

Siga os padrões de publicação de cada um de seus canais sociais com postagens personalizadas **Rastreamento UTM: mantenha o controle sobre o desempenho das postagens nos canais anexando parâmetros UTM aos links compartilhados

Limitações do ContentStudio

O aplicativo móvel tem funcionalidades limitadas

A maioria dos novos recursos se esconde atrás de paywalls e não é disponibilizada automaticamente de acordo com seu plano de assinatura

Preços do ContentStudio

Iniciante: $25/mês

$25/mês Pro: $49/mês

$49/mês Agência: $99-$299/mês

ContentStudio ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 660 avaliações)

6. Toshl

Lidar com uma renda imprevisível é um dos aspectos mais assustadores de ser um nômade digital. Você precisa estar preparado para um dia chuvoso. E o Toshl pode ajudá-lo a fazer isso.

Como um aplicativo de acompanhamento financeiro, o Toshl ajuda você a controlar suas despesas. Ele mantém um controle de todos os seus cartões de crédito, contas bancárias e transações em dinheiro. O Toshl permite que você se conecte com os principais bancos e visualize seus investimentos e saldos de criptomoedas.

via Toshl

Melhores recursos do Toshl

Conexões bancárias: Vincule facilmente seu cartão e suas contas bancárias ao Toshl, que se conecta a mais de 13800 bancos em todo o mundo

Vincule facilmente seu cartão e suas contas bancárias ao Toshl, que se conecta a mais de 13800 bancos em todo o mundo Importação de arquivo: Carregue suas planilhas de despesas ou dados de gastos facilmente, pois o Toshl suporta oito formatos de arquivo diferentes

Carregue suas planilhas de despesas ou dados de gastos facilmente, pois o Toshl suporta oito formatos de arquivo diferentes Definição de metas financeiras: Defina suas metas financeiras e acompanhe seu progresso em direção a elas

Defina suas metas financeiras e acompanhe seu progresso em direção a elas Suporte a várias moedas: Adicione despesas, receitas e transferências em mais de 300 moedas suportadas

Limitações do Toshl

Requer correções de bugs

Preços do Toshl

Gratuito

Pro: $2,99/mês

$2,99/mês Medici: $4,99/mês

Toshl avaliações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

7. Noção

O Notion é uma ferramenta que os nômades digitais adoram usar para escrever, planejar e organizar seu trabalho em um só lugar. Trabalhadores remotos e freelancers apreciam sua capacidade de atuar como um espaço de trabalho virtual.

Sua interface de arrastar e soltar permite personalizar espaços de trabalho a partir do zero ou usar modelos pré-criados para tarefas que vão desde tomar notas até criar páginas da Web.

Se você precisa de um painel de controle para gerenciar projetos de vários clientes ou acompanhar metas pessoais e planos de viagem o Notion facilita a visualização de tudo em uma única olhada. A colaboração em tempo real é simples; o acesso off-line garante que você possa continuar trabalhando em qualquer lugar sem uma conexão confiável com a Internet.

O Notion permite que os nômades trabalhem e vivam com intenção, e não de forma reativa. Sua flexibilidade permite o foco em meio ao caos organizado de um estilo de vida nômade digital em vários fusos horários.

via Noção

Melhores recursos do Notion

Wikis: Organize, compartilhe e sincronize facilmente documentos e processos

Organize, compartilhe e sincronize facilmente documentos e processos Projetos: Visualize projetos como listas de verificação, cronogramas ou calendários de tarefas para avançar mais rapidamente

Visualize projetos como listas de verificação, cronogramas ou calendários de tarefas para avançar mais rapidamente Notion AI: Use o assistente de IA do Notion para escrever melhor em menos tempo

Limitações do Notion

Novos usuários podem achar difícil usar todo o seu potencial

Recursos limitados de edição de texto

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $8/mês/usuário

$8/mês/usuário Business: $15/mês/usuário

$15/mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

Notion avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2000 avaliações)

8. Segunda-feira.com

Se quiser organizar as tarefas, os processos e os fluxos de trabalho da sua equipe em uma única plataforma, confira o Monday.com. É uma ferramenta de produtividade e colaboração que ajuda as equipes a definir e se alinhar com metas compartilhadas e acompanhar seu progresso.

O que diferencia o Monday.com é sua interface altamente visual. Ele é ótimo para gerenciar tarefas básicas e projetos relativamente pequenos. Porém, à medida que a complexidade do projeto aumenta, o acompanhamento de cada subtarefa torna-se um desafio.

via Segunda-feira.com

Melhores recursos do Monday.com

Automação: Escolha entre mais de 200 receitas de automação prontas para acelerar seus fluxos de trabalho

Escolha entre mais de 200 receitas de automação prontas para acelerar seus fluxos de trabalho Fluxos de trabalho personalizados: Crie fluxos de trabalho sem códigofluxos de trabalho para qualquer parte de sua empresa

Crie fluxos de trabalho sem códigofluxos de trabalho para qualquer parte de sua empresa Aprovações de projetos: Gerencie aprovações de forma assíncrona e priorize melhor

limitações do #### Monday.com

Capacidade limitada de personalizar relatórios

O aplicativo móvel pode ser lento em alguns momentos

Preços do Monday.com

Gratuito para até 2 usuários

para até 2 usuários Básico: $10/mês/usuário

$10/mês/usuário Standard: US$ 12/mês/usuário

US$ 12/mês/usuário Pro: $20/mês/usuário

$20/mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (9800+ avaliações)

4,7/5 (9800+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4500+ avaliações)

9. Wrike

O Wrike combina flexibilidade e organização para que os nômades digitais possam se concentrar no trabalho, e não na reconfiguração constante dos sistemas.

É uma ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração que oferece uma visão única de três painéis de todo o seu trabalho em seu painel.

O primeiro painel compila todos os seus projetos e equipes para gerenciamento de recursos, o segundo oferece a capacidade de criar e atribuir novas tarefas e o terceiro é para gerenciar tarefas e subtarefas existentes.

Fluxos de trabalho personalizáveis, gráficos GANTT e cronogramas proporcionam a supervisão de projetos complexos com equipes remotas. As integrações permitem que as tarefas sejam trazidas de outras ferramentas. Painéis e relatórios oferecem visibilidade do projeto em um piscar de olhos.

Porém, essa ferramenta foi criada explicitamente para clientes de nível empresarial. Portanto, equipes menores geralmente enfrentam complexidades de navegação.

via Wrike

Melhores recursos do Wrike

Automação: Escolha entre mais de 200 receitas de automação prontas para acelerar seus fluxos de trabalho

Escolha entre mais de 200 receitas de automação prontas para acelerar seus fluxos de trabalho Prova e aprovação: Elimine várias reuniões de revisão e idas e vindas no feedback com prompts de aprovação automatizados

Elimine várias reuniões de revisão e idas e vindas no feedback com prompts de aprovação automatizados Modelos personalizáveis: Dê aos seus projetos uma vantagem inicial com os modelos integrados do Wrike

Limitações do Wrike

A navegação pode não ser muito intuitiva para novos usuários

Não oferece integrações prontas com outras ferramentas de trabalho

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,8/mês/usuário

US$ 9,8/mês/usuário Empresarial: US$ 24,8/mês/usuário

US$ 24,8/mês/usuário Enterprise (para equipes grandes): Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle (para equipes com necessidades de trabalho complexas): Preços personalizados

Wrike ratings and reviews

G2: 4,2/5 (3500+ avaliações)

4,2/5 (3500+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (2500+ avaliações)

10. nTask

o nTask oferece funcionalidade robusta sem a curva de aprendizado volumosa de algumas outras ferramentas para nômades digitais.

A ferramenta de gerenciamento de tarefas e problemas para freelancers para equipes remotas O nTask ajuda você a ficar por dentro dos problemas críticos que precisam de correção e acompanhamento em tempo real.

Os usuários adoram a interface simples do nTask e a capacidade de criar espaços de trabalho ilimitados.

via nTarefa

Melhores recursos do nTask

Quadro Kanban: Organize seu trabalho organizando as tarefas em um quadro Kanban

Organize seu trabalho organizando as tarefas em um quadro Kanban Rastreamento de problemas: Acompanhe o progresso da resolução de problemas, defina níveis de gravidade e vincule-os a tarefas maiores

Acompanhe o progresso da resolução de problemas, defina níveis de gravidade e vincule-os a tarefas maiores Gerenciamento de riscos: Identifique e marque níveis de risco para seus projetos, atribua proprietários de riscos e crie planos de contingência

nLimitações da tarefa

Suporte ao cliente inadequado e lento

Inadequado para grandes organizações

Preços do nTask

Gratuito por 7 dias

por 7 dias Premium: $3/mês

$3/mês Business: US$ 8/mês

US$ 8/mês Enterprise: Preços personalizados

nTask avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Faça um cruzeiro em sua vida de trabalho remoto com o ClickUp

A vida de nômade digital tem sua parcela de vantagens e desvantagens. Talvez nem todos os dias comecem com você tomando pina coladas debaixo de um guarda-sol na praia enquanto fatura clientes de alto valor. Mas com o ferramentas de trabalho remoto em seu arsenal, você pode moldar a realidade com a qual sonha.

Não sabe por qual ferramenta começar? Experimente a plataforma de trabalho tudo em um do ClickUp. Ela ajuda você a se manter atento e eficiente, mesmo trabalhando remotamente. Deixe que o ClickUp cuide de todas as tarefas rotineiras de gerenciamento de projetos, como monitoramento e relatórios, para que você possa concentrar sua energia criativa em um trabalho significativo. Registre-se GRATUITAMENTE para experimentar os benefícios do ClickUp por si mesmo.