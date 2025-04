15 melhores aplicativos de rotina diária em 2025

Um aplicativo de rotina diária pode melhorar ou piorar seu dia.

O aplicativo perfeito vai além da simples programação - ele aumenta a produtividade, cria hábitos melhores e mantém você motivado.

Após extensa experimentação e análise com minha equipe, elaborei uma lista dos melhores aplicativos de rotina diária. Esses aplicativos de primeira linha vão dinamizar seu dia e ajudá-lo a atingir suas metas sem esforço.🎯

O que você deve procurar nos aplicativos de rotina diária

Ao avaliar um aplicativo aplicativo de rotina diária a primeira coisa que procuro é simplicidade. Se for muito complicado, ele aumenta o estresse em vez de simplificar o seu dia - e isso anula completamente o objetivo.

Veja o que procurar em um aplicativo de rotina diária:

Rotinas personalizáveis: A flexibilidade é essencial, seja para organizar projetos de trabalho ou monitorar hábitos pessoais. Como nem todos os dias saem como planejado, um aplicativo que se adapta às mudanças de horários é essencial

A flexibilidade é essencial, seja para organizar projetos de trabalho ou monitorar hábitos pessoais. Como nem todos os dias saem como planejado, um aplicativo que se adapta às mudanças de horários é essencial Integração com outras ferramentas: Os aplicativos de planejamento diário e de rastreamento de hábitos são mais eficazes quando sincronizados com calendários e outras ferramentas de terceiros usadas com frequência, facilitando o gerenciamento de tudo em um só lugar

Os aplicativos de planejamento diário e de rastreamento de hábitos são mais eficazes quando sincronizados com calendários e outras ferramentas de terceiros usadas com frequência, facilitando o gerenciamento de tudo em um só lugar Lembretes amigáveis: As notificações do aplicativo devem ser de apoio, não intrusivas - lembretes úteis mantêm os usuários no caminho certo sem sobrecarregá-los

As notificações do aplicativo devem ser de apoio, não intrusivas - lembretes úteis mantêm os usuários no caminho certo sem sobrecarregá-los Acompanhamento do progresso: Os aplicativos de planejamento diário que oferecem acompanhamento do progresso são altamente valiosos, fornecendo insights sobre áreas de melhoria e o que precisa ser ajustado. Em última análise, o aplicativo deve apoiar a consistência e a produtividade

Os 15 melhores aplicativos de rotina diária

1. ClickUp (melhor aplicativo de planejamento de rotina diária com IA) ClickUp é uma ferramenta poderosa para gerenciar rotinas diárias e otimizar seu dia.

Por meio de um painel de controle personalizado, o ClickUp reúne suas tarefas, lembretes, metas e eventos de calendário mais importantes em um só lugar, facilitando o planejamento e a priorização das atividades diárias.

Visualize o trabalho, reprograme tarefas e gerencie cronogramas de projetos com o ClickUp Calendar View

O Visualização do calendário do ClickUp funciona de forma excelente como um planejador diário que sincroniza diretamente com o Tarefas do ClickUp o ClickUp Tasks é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, facilitando a visualização do que está por vir. Sua integração perfeita com aplicativos de terceiros garante que todas as reuniões e prazos fiquem em um só lugar.

Você pode facilmente formatar, colorir e vincular tarefas em Listas de tarefas do ClickUp para criar um fluxo de trabalho acionável de qualquer lugar.

Use o ClickUp Brain para planejar rotinas diárias ou projetos diferentes

O melhor recurso do ClickUp para o gerenciamento da rotina diária é Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain é o poderoso assistente de IA do ClickUp. Ele ajuda a gerar listas de tarefas, resume as tarefas concluídas e até responde a perguntas importantes como: Em que devo trabalhar em seguida? ou Quais tarefas são as mais urgentes? Além disso, o ClickUp Brain funciona como um excelente Planejador de IA por meio da automatização de itens de ação e do planejamento de subtarefas.

Modelo de planejador diário do ClickUp

O ClickUp também oferece vários modelos para otimizar sua rotina diária. Você pode usar Modelo de planejador diário do ClickUp para agendar tarefas, compromissos e recados em três categorias diferentes - Pessoal, Trabalho e Metas - para planejar melhor o seu dia. O modelo também o ajuda a desenvolver hábitos saudáveis, criando tarefas recorrentes.

Para os interessados em rastrear hábitos, o ClickUp oferece um útil Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp também.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp Calendar View organiza visualmente as tarefas e os lembretes, facilitando o acompanhamento do progresso e a consistência de suas rotinas

organiza visualmente as tarefas e os lembretes, facilitando o acompanhamento do progresso e a consistência de suas rotinas o ClickUp Brain permite capturar e organizar suas ideias e tarefas com o superpoder da IA

permite capturar e organizar suas ideias e tarefas com o superpoder da IA Rastreamento de tempo do ClickUp ajuda a controlar a duração das tarefas, facilitando o planejamento da rotina diária

o recurso ClickUp Tasks simplifica o gerenciamento da rotina diária, permitindo que você personalize e priorize tarefas, garantindo que cada tarefa esteja alinhada com suas metas e programações pessoais

simplifica o gerenciamento da rotina diária, permitindo que você personalize e priorize tarefas, garantindo que cada tarefa esteja alinhada com suas metas e programações pessoais Metas do ClickUp permite que você se mantenha no caminho certo para atingir seus objetivos de rotina diária com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

**Lembretes do ClickUp informa sobre as próximas tarefas profissionais e pessoais para que você nunca perca um prazo

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado com a interface de usuário da plataforma devido à abundância de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificação do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ avaliações)

4,7/5 (9.000+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Todoist (melhor para gerenciamento detalhado de tarefas)

via Todoist Se você é uma pessoa que acha difícil manter o controle de suas tarefas e prazos ou fica facilmente sobrecarregado por eles, experimente o Todoist. Ele é um gerenciador de tarefas simples e um aplicativo de lista de tarefas que organiza as atividades diárias em diferentes categorias, como condicionamento físico, compromissos, projetos etc.

Você pode organizar as tarefas em diferentes níveis de prioridade e se concentrar no que é importante. O Todoist também permite criar subtarefas para melhor planejamento e organização. Além disso, ele ajuda a visualizar e acompanhar o progresso diário e semanal.

Melhores recursos do Todoist

Use rótulos , prioridades e categorias para facilitar a organização de tarefas, concentrando-se no que é mais importante

, prioridades e categorias para facilitar a organização de tarefas, concentrando-se no que é mais importante Defina lembretes para suas tarefas para garantir que você cumpra os prazos

para suas tarefas para garantir que você cumpra os prazos Colabore com sua equipe e acompanhe suas listas de tarefas diárias

Limitações do Todoist

Não oferece rastreamento de tempo integrado, o que pode ser uma desvantagem para aqueles que precisam gerenciar as horas de trabalho de perto

Preços do Todoist

Gratuito: Gerenciamento básico de tarefas com até 5 projetos pessoais

Gerenciamento básico de tarefas com até 5 projetos pessoais Pro: $4 por mês por usuário

$4 por mês por usuário Business: US$ 6 por mês por usuário

Classificação do Todoist

G2: 4,4/5 (750+ avaliações)

4,4/5 (750+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.400+ avaliações)

3. TickTick (melhor para organizar tarefas)

via TickTick O TickTick é um ótimo aplicativo para organizar sua rotina diária. Com entrada de voz, você pode facilmente ditar tarefas e adicioná-las à sua lista de tarefas. Ele também permite que você converta e-mails em tarefas. Você pode compartilhar suas listas de tarefas com seus amigos, familiares ou colegas.

O que eu mais gostei no TickTick é que ele adiciona automaticamente as datas de vencimento das tarefas ao calendário, para que você não perca os prazos. Também é fácil organizar as atividades diárias em pastas, tarefas e listas de verificação.

Melhores recursos do TickTick

Aumente a eficiência das tarefas com o cronômetro Pomodoro para manter o foco nas tarefas

Explore o aplicativo gratuito de monitoramento de hábitos para monitorar hábitos e metas diárias diretamente no aplicativo

Visualize estatísticas de conclusão de tarefas e obtenha resumos do seu fluxo de trabalho para gerenciar melhor o seu dia

Limitações do TickTick

O gerenciamento de projetos maiores com dependências de tarefas complexas pode se tornar complicado devido aos recursos avançados limitados para visualizar e gerenciar dependências entre tarefas

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: US$ 35,99 por ano

Classificação do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4. Any.do (melhor para manter o controle de sua lista de tarefas)

via Qualquer.do Se estiver procurando um aplicativo simples que mostre todas as suas tarefas e eventos de calendário em um só lugar, experimente o Any.do. Você pode participar diretamente de suas reuniões clicando nos eventos do calendário no Any.do. O recurso mais interessante é o WhatsApp reminders. Basta criar tarefas e receber lembretes no WhatsApp para que você não perca nada.

Também gostei dos widgets do Any.do que oferecem uma visão geral rápida dos próximos eventos e tarefas. Ele oferece listas separadas para atividades pessoais, trabalho, compras de supermercado, etc., o que pode ajudá-lo a planejar e gerenciar melhor o seu dia.

Melhores recursos do Any.do

Obter sugestões inteligentes sobre tarefas importantes para cada dia

Participe de reuniões de equipe com um clique, adicionando eventos do calendário no Any.do

Colabore com sua equipe ou família para compartilhar listas e atribuir tarefas

Mantenha suas tarefas e listas atualizadas com a sincronização entre plataformas em todos os dispositivos, incluindo telefones, tablets, desktops e até smartwatches

Limitações do Any.do

A interface do aplicativo, embora limpa, às vezes pode ser lenta para carregar, especialmente ao lidar com um grande número de tarefas ou listas

Preços do Any.do

Gratuito: Para organizar a vida pessoal

Para organizar a vida pessoal Premium: $47,99 por mês por usuário

$47,99 por mês por usuário Família: $89,99 por mês para 4 membros

$89,99 por mês para 4 membros Equipes: $47,99 por mês por membro

Classificação do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (100+ avaliações)

5. Sunsama (melhor para planejamento diário guiado)

via Sunsama O Sunsama é um planejador diário digital que oferece um processo passo a passo para criar uma rotina diária. Comece adicionando as tarefas que deseja concluir em um dia. Você pode adicionar tarefas de e-mails, Trello e Asana para gerenciar tudo em um só lugar

Em seguida, atribua uma duração para cada tarefa e programe as tarefas no calendário. Ele permite arrastar e-mails da sua caixa de correio e convertê-los em tarefas para que você possa reservar um tempo para trabalhar em e-mails importantes.

Melhores recursos do Sunsama

Use o fluxo de trabalho de planejamento diário para organizar e priorizar tarefas. Ele o orientará para que se concentre apenas no que é viável para o dia

para organizar e priorizar tarefas. Ele o orientará para que se concentre apenas no que é viável para o dia Gerencie suas tarefas e reuniões em conjunto com a integração de tarefas do calendário

Programe sessões de trabalho sem distrações com o modo de foco

Limitações do Sunsama

O preço pode parecer mais alto do que o de outros aplicativos, o que pode não ser adequado para muitos usuários

Preços da Sunsama

Gratuito: 14 dias de teste

14 dias de teste Assinatura: US$ 20 por mês

Classificação da Sunsama

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capítulo: Mais de 20 avaliações

6. Rotina (melhor para bloqueio de tempo)

via Rotina O Routine é um aplicativo de produtividade criado para ajudar a fazer as coisas com mais rapidez e eficiência. Você pode adicionar tarefas, definir datas de vencimento e agendar tarefas com base em sua carga de trabalho. Ele também ajuda a visualizar o dia ou a semana inteira por meio de vários layouts.

O Routine também gerencia dados de todos os calendários em um só lugar. Seu recurso de bloqueio de tempo é excelente para realizar suas tarefas. Você pode simplesmente arrastar suas tarefas importantes para o calendário para bloquear o tempo e aumentar o foco.

melhores recursos do #### Routine

Gerencie melhor seu dia compreendendo quanto tempo você tem entre dois eventos

Integra tarefas, notas e eventos do calendário para obter uma visão geral clara do seu dia

Receba lembretes de reuniões e notifique as pessoas com um único clique se estiver atrasado

Limitações da rotina

Alguns usuários relatam que o aplicativo é um pouco menos intuitivo de usar, e algumas seções parecem desconectadas de outras

Preços do Routine

Gratuito

Profissional: $12 por mês

$12 por mês Empresarial: US$ 15 por mês por usuário

US$ 15 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificação da rotina

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 20+ avaliações

7. Notion Calendar (melhor para gerenciamento de tempo)

via Noção O Notion é outro aplicativo popular que ajuda no gerenciamento do tempo, organizando todos os seus compromissos pessoais e profissionais em um único espaço. Um recurso excelente é entrar em chamadas diretamente do menu para que você não precise procurar os links das reuniões.

Ele tem um recurso de agendamento embutido para que outras pessoas possam reservar seu tempo sem que você precise mudar para outro aplicativo. O Notion também combina gerenciamento de tarefas, anotações e bancos de dados de projetos para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Notion Calendar

Conecte tarefas com notas, recursos ou eventos de calendário com bancos de dados vinculados

Envie um link de agendamento via Notion para permitir que outras pessoas reservem tempo com você

Crie fluxos de trabalho eficientes usando o menu de comando e os atalhos

Limitações do Notion Calendar

Não possui funcionalidade off-line, o que pode ser uma desvantagem para quem precisa acessar seu trabalho em qualquer lugar sem acesso à Internet

Preços do Notion Calendar

Gratuito

Plus: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Business: $18 por mês por assento

$18 por mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificação do Notion Calendar

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Evernote (melhor para organizar notas)

via Evernote Se você deseja fazer anotações, planejar projetos e encontrar o que precisa, Evernote pode ser sua escolha. Com o Evernote, você pode controlar tanto as tarefas de curto prazo quanto os projetos de longo prazo, tudo em um só lugar. Ele permite que você adicione todos os seus pensamentos, ideias e tarefas em um só lugar. Você também pode criar tarefas diretamente de suas anotações e adicioná-las à sua rotina diária.

Melhores recursos do Evernote

Armazene textos, imagens, memorandos de voz e recortes da Web, o que o torna uma ferramenta poderosa para organizar conteúdo pessoal e relacionado ao trabalho com seu recurso de tomada de notas avançada

Gerencie listas de tarefas e lembretes diretamente em suas anotações para que você possa vincular ações a projetos ou ideias específicas para um melhor contexto

Vincule notas a eventos do calendário para planejar suas reuniões diárias

Limitações do Evernote

O Evernote pode parecer sobrecarregado com recursos e tem uma curva de aprendizado íngreme, tornando-o menos intuitivo para aqueles que preferem um gerenciador de tarefas simples e otimizado

Preços do Evernote

Grátis

Pessoal: US$ 14,99 por mês

Classificação do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

9. Habitica (melhor para criação e rastreamento de hábitos gamificados)

via Habitica Se você é fã de videogames, o Habitica pode ser uma ferramenta de rotina diária incrível. Ele gamifica a criação de hábitos e o acompanhamento de metas diárias e listas de tarefas para que você possa ter uma rotina diária organizada. Ao tratar suas tarefas e metas como missões em um jogo de RPG (role-playing game), o Habitica motiva os usuários a criar hábitos melhores, concluir tarefas e atingir suas metas por meio de uma abordagem divertida e interativa

Ao concluir as tarefas, você sobe de nível e pode mudar seu Avatar. Você pode até jogar com seus amigos e lutar contra monstros para desbloquear novos recursos, como armaduras e habilidades mágicas.

melhores recursos do #### Habitica

Ganhe pontos, desbloqueie recompensas e aumente o nível de seu personagem ao concluir tarefas diárias, afazeres e hábitos com a gamificação de tarefas

Desenvolva bons hábitos e elimine os ruins de uma forma divertida e envolvente

Participe de grupos e participe de desafios com amigos ou outros usuários com seus recursos sociais e de equipe, que incentivam a responsabilidade e a colaboração

Limitações do Habitica

A interface semelhante a um jogo pode se tornar cansativa, especialmente se você não for fã de elementos gamificados

Preços do Habitica

**Gratuito

Plano de grupo: US$ 9 por mês + US$ 3 por membro

Classificação do Habitica

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. Way of Life (Melhor rastreador de hábitos intuitivo)

via Modo de vida Se você acha difícil criar hábitos, experimente um app de rastreamento de hábitos intuitivo como o Way of Life. Ele oferece um estilo vibrante e codificado por cores para monitorar as rotinas diárias e organizar as tarefas. Você continuará a receber lembretes a menos que crie bons hábitos.

A melhor parte é o recurso de anotações que permite que você registre seu humor diário e acompanhe o que o levou a quebrar a sequência.

melhores recursos do #### Way of Life

Registre hábitos com apenas alguns toques, facilitando o acompanhamento do progresso sem ficar sobrecarregado

Analise tabelas e gráficos que mostram suas taxas de sucesso ao longo do tempo, ajudando-o a identificar tendências e ajustar suas rotinas diárias de acordo com elas

Mantenha-se no caminho certo e crie uma rotina diária com lembretes de tarefas

Limitações do estilo de vida

Ele é principalmente um aplicativo de rastreamento de hábitos, portanto, os usuários que procuram um gerenciador de tarefas abrangente podem achar que ele deixa a desejar nessa área

A versão gratuita restringe o número de hábitos que você pode monitorar, o que pode ser limitante para quem tem rotinas mais complexas

Preços do Way of Life

Gratuito: Controle até 3 hábitos com recursos básicos

Controle até 3 hábitos com recursos básicos Premium: US$ 4,99 por mês por usuário

Avaliação do Way of Life

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Nota suficiente de comentários

11. Streaks (melhor para rastreamento de hábitos cotidianos)

via Raias Com o recurso simples e eficaz de rastreamento de hábitos do Streaks, você pode criar bons hábitos concentrando-se em manter sequências de atividades diárias. Ele enfatiza a consistência, recompensando os usuários pela conclusão de tarefas e hábitos dia após dia.

Gosto do fato de ele permitir que as tarefas sejam definidas para dias personalizados em vez de para a semana inteira. Ele também fornece estatísticas de conclusão de tarefas para manter os usuários motivados.

melhores recursos do #### Streaks

Mantenha hábitos diários ao manter uma sequência viva, o que acrescenta um elemento de desafio e recompensa

Defina as tarefas como diárias ou em dias específicos da semana, oferecendo flexibilidade na criação de hábitos adequados ao seu estilo de vida

Crie até 24 tarefas diárias em diferentes idiomas, incluindo inglês, francês, alemão e espanhol

limitações do #### Streaks

O Streaks é limitado em termos de gerenciamento de tarefas além do rastreamento de hábitos, o que pode não ser suficiente para usuários que precisam de recursos de produtividade mais complexos

Não tem uma versão para Android

Preços do Streaks

uS$ 4,99 por mês por usuário

Classificação do Streaks

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

12. stickK (Melhor para desenvolver o compromisso de atingir metas)

via stickK A parte mais difícil de ser produtivo é seguir uma rotina consistente e garantir a disciplina. É nesse ponto que o stickK pode ajudá-lo. Ele o motiva a atingir suas metas por meio do compromisso.

Considero o stickK particularmente único porque ele usa a economia comportamental para nos ajudar a manter nossas metas. Ele foi projetado com base na ideia de contratos de compromisso, em que você define uma meta, atribui uma consequência financeira ou social ao não cumpri-la e recruta um árbitro ou apoiador para mantê-lo responsável.

stickK melhores recursos

Defina uma meta e prometa dinheiro que você perderá se não atingir seu objetivo, adicionando riscos financeiros para ajudar a reforçar a consistência

Interaja, ofereça apoio e compartilhe práticas recomendadas com pessoas que têm metas semelhantes

Aprimorar a definição de metas por meio de uma combinação de incentivo e responsabilidade

limitações do stickK

Alguns usuários podem achar o aspecto do compromisso financeiro um pouco intenso demais, especialmente se não se sentirem à vontade para colocar dinheiro em risco

preços do stickK

Basic: 25 usuários por compromisso

25 usuários por compromisso Pro: $99 por mês para 250 usuários por compromisso

$99 por mês para 250 usuários por compromisso All-Access: $19 por mês para 100 usuários por compromisso

stickK rating

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

13. Clockify (melhor para controle de tempo)

via Clockify Se o seu dia passa muito rápido e você sente que não conseguiu fazer muita coisa, experimente o Clockify. Experimente-o para registrar o tempo de cada tarefa e identificar as tarefas que consomem muito tempo para planejar seu dia adequadamente.

Por exemplo, responder a e-mails consome muito tempo, por isso tento reservar uma hora da manhã para trabalhar nisso. Isso me dá melhor controle do meu tempo e me ajuda a planejar meu dia de forma eficiente, pois sei quanto tempo preciso dedicar a cada tarefa.

Melhores recursos do Clockify

Registre as horas trabalhadas em diferentes tarefas e projetos com o recurso de controle de tempo e entenda para onde está indo o seu tempo e identifique as áreas a serem melhoradas

Obtenha relatórios e análises detalhadas sobre padrões de produtividade e ajuste sua rotina para maximizar a eficiência

sobre padrões de produtividade e ajuste sua rotina para maximizar a eficiência Integre o Clockify com outros aplicativos populares de gerenciamento de projetos e produtividade para um gerenciamento perfeito do fluxo de trabalho

Limitações do Clockify

Sua versão gratuita oferece recursos básicos de relatórios e gerenciamento de equipes

Preços do Clockify

**Gratuito

Standard: $6,99 por mês por usuário

$6,99 por mês por usuário Pro: US$ 9,99 por mês por usuário

US$ 9,99 por mês por usuário Empresarial: US$ 14,99 por mês por usuário

US$ 14,99 por mês por usuário Pacote de produtividade: US$ 15,99 por mês por usuário

Classificação do Clockify

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4.500+ avaliações)

14. Trello (melhor para visualizar tarefas)

via Trello Visualizar suas tarefas diárias é uma das melhores maneiras de planejar um dia eficiente. Isso o ajuda a definir prioridades claras e reduz o estresse. O Trello é uma ótima ferramenta para isso. Ele oferece um quadro Kanban para ajudar a anotar as tarefas diárias e dividi-las em diferentes listas, como "Concluído", "Em andamento" e "Finalizado"

Seu modelo de produtividade pessoal ajuda a gerenciar todas as tarefas e a visualizar facilmente as próximas tarefas ou eventos. Também gostei da visualização de calendário do Trello, que permite acompanhar seus compromissos pessoais e gerenciar tarefas de trabalho.

Melhores recursos do Trello

Use etiquetas, datas de vencimento e listas de verificação em cartões para organizar suas tarefas diárias de acordo com a prioridade

Defina automações para mover uma tarefa de uma lista para outra

Adicione mais de 150 recursos, incluindo Notion e Zapier, para automatizar tarefas repetitivas

Limitações do Trello

Tem opções de personalização limitadas

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: $6 por mês por usuário

$6 por mês por usuário Premium: $12,50 por mês por usuário

$12,50 por mês por usuário Enterprise: $17,50 por mês por usuário

Classificação do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

15. Habitify (melhor para criar hábitos)

via Habitar Se você está lutando para criar e manter hábitos positivos e, ao mesmo tempo, eliminar os negativos, dê uma olhada no Habitify. Com sua interface limpa e fácil de usar, ele incentiva o engajamento diário consistente, facilitando o acompanhamento do progresso e a manutenção da motivação.

O Habitify ajuda a criar um rotina separada para manhã, tarde e noite, para que você possa criar hábitos lentamente. Além disso, ele mostra as sequências de hábitos, mantendo os usuários motivados. Ele também torna o rastreamento de hábitos interessante ao torná-lo mais divertido e adicionar painéis de liderança.

melhores recursos do #### Habitify

Nunca deixe de registrar seus hábitos com lembretes e notificações regulares ao longo do dia

Obtenha insights e estatísticas valiosos sobre seu progresso ao longo do tempo, ajudando-o a identificar padrões e ajustar suas rotinas conforme necessário

Registre seus pensamentos diários com o recurso de registro de notas incorporado

Limitações do Habitify

Sua versão gratuita permite que você monitore um número limitado de hábitos

Preços da Habitify

Gratuito

Pago: US$ 4,99 por mês

Classificação da Habitify

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Gerencie sua rotina diária com eficiência com o ClickUp

Com o ClickUp, gerenciar sua rotina diária se torna muito mais fácil. É uma incrível ferramenta de planejamento diário e gerenciamento de projetos que mantém tudo organizado em um só lugar.

O ClickUp também o ajuda a priorizar o que é mais importante e faz com que o planejamento do seu dia seja fácil.

Quer você esteja fazendo malabarismos com tarefas de trabalho ou metas pessoais, o ClickUp lhe dá as ferramentas para ficar por dentro de tudo e fazer com que cada dia conte. Registre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!