Estratégias de gerenciamento de projetos para assistentes executivos

Gerenciamento do tempo : os EAs devem garantir que os prazos críticos do projeto sejam cumpridos, mesmo que a coordenação diária, incluindo agendar reuniões, definir prazos e garantir que todos estejam cientes dos prazos, ocupe a maior parte do seu dia

Pensamento estratégico: Organizar as tarefas da equipe em sincronia com os objetivos estratégicos gerais também é uma das principais habilidades exigidas dos EAs. Por exemplo, um EA alinhará uma conferência corporativa com as metas de gerenciamento de projetos da empresa, convidando líderes do setor, focando em tendências emergentes, direcionando as principais partes interessadas e garantindo o alinhamento do tema estratégico para impulsionar o posicionamento no mercado