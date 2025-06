10 tipos diferentes de software de gerenciamento de projetos

Se você é novo em gerenciamento de projetos (e mesmo que não seja), é provável que já tenha acessado a internet e visto as dezenas de ferramentas disponíveis. Mas, com a enorme variedade de softwares gratuitos de gerenciamento de projetos e suas versões premium pagas, descobrir o que é melhor para sua empresa pode ser confuso.

Acrescente a isso os diferentes tipos de ferramentas que se concentram em áreas específicas do gerenciamento de projetos. É o suficiente para deixar qualquer um perdido em uma análise paralisante.

Esse processo de tomada de decisão pode ter levado você até aqui. Por isso, selecionamos 10 opções para você, caso esteja se perguntando qual tipo de ferramenta de gerenciamento de projetos melhor atende às necessidades específicas da sua organização.

Esteja você procurando um aplicativo básico de gerenciamento de projetos para equipes pequenas ou opções avançadas para projetos maiores e mais complexos, este guia ajudará você a selecionar o software que se alinha aos seus objetivos e aumenta a produtividade de cada membro da equipe.

O que é um software de gerenciamento de projetos?

O software de gerenciamento de projetos é uma solução digital projetada para ajudar as empresas a planejar, organizar e acompanhar seus projetos de forma eficaz. Ele permite que as equipes colaborem, atribuam tarefas, definam prazos e acompanhem o andamento do projeto, tudo em uma plataforma centralizada.

Com um software de gerenciamento de projetos, as empresas podem alterar os dados do projeto, simplificar o fluxo de trabalho, melhorar a comunicação e garantir que os projetos sejam entregues dentro do prazo e do orçamento.

Boas ferramentas de gerenciamento de projetos fornecem aos gerentes de projeto informações valiosas e recursos de relatórios para permitir decisões baseadas em dados e melhorar o desempenho do projeto.

Principais recursos de uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Essas soluções de software geralmente vêm com uma ampla gama de recursos e ferramentas para facilitar as tarefas de gerenciamento de projetos, tais como:

Gerenciamento de tarefas: Permite que os gerentes de projeto criem, atribuam, priorizem e acompanhem tarefas e subtarefas. Ajuda a garantir que os membros da equipe conheçam bem suas responsabilidades e prazos

Agendamento: permite que os usuários criem cronogramas de projetos, definam marcos e estabeleçam prazos para as tarefas. Ajuda a gerenciar os cronogramas dos projetos e garante que as tarefas sejam concluídas no prazo

Alocação de recursos: ajuda a alocar recursos como membros da equipe, equipamentos e materiais para tarefas e projetos. Garante que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e otimizada

Acompanhamento do orçamento: permite aos usuários acompanhar as despesas do projeto, monitorar orçamentos e analisar custos. Ajuda a controlar as despesas do projeto e garantir a responsabilidade financeira

Relatórios e análises: forneça ferramentas de relatórios e análises para gerar insights sobre o desempenho, o progresso e os resultados do projeto. Isso ajuda a identificar áreas que precisam ser melhoradas e a tomar decisões baseadas em dados

Ferramentas de colaboração: As ferramentas de colaboração incluem recursos como compartilhamento de arquivos, mensagens em tempo real e espaços de colaboração para facilitar a comunicação e o trabalho em equipe entre os membros da equipe, independentemente de suas localizações

Integração: Integra-se a outras ferramentas e sistemas de software, como calendários, clientes de e-mail, sistemas de gerenciamento de documentos e aplicativos de terceiros para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade

10 tipos de software de gerenciamento de projetos

As ferramentas de gerenciamento de projetos são de vários tipos, cada uma com finalidades específicas para ajudar as equipes a se manterem organizadas e eficientes. Aqui estão os 10 tipos diferentes de software de gerenciamento de projetos:

1. Software tradicional de gerenciamento de projetos

Os softwares tradicionais de gerenciamento de projetos são conhecidos por sua abordagem estruturada ao gerenciamento de projetos. Normalmente, incluem recursos como:

Agendamento de tarefas: Crie cronogramas de projetos, defina durações de tarefas, dependências e marcos

Alocação de recursos: Atribuir recursos (pessoas, equipamentos, materiais) a tarefas e projetos com base na disponibilidade e nas competências

Acompanhamento do orçamento: Acompanhe as despesas, os orçamentos e os custos do projeto em relação às metas planejadas

Relatórios de progresso: monitore o progresso do projeto, gere relatórios, identifique gargalos e comunique atualizações de status

Essas ferramentas são ideais para projetos com escopos bem definidos e fluxos de trabalho lineares.

Exemplos incluem o Microsoft Project para planejamento e programação detalhados de gerenciamento de projetos e o Primavera P6 para necessidades complexas de gerenciamento de projetos.

2. Software ágil de gerenciamento de projetos

O software de gerenciamento ágil de projetos foi projetado para o desenvolvimento dinâmico e iterativo de projetos.

Ele enfatiza a colaboração e a adaptabilidade com recursos como:

Mapeamento de histórias de usuários: Crie e priorize histórias de usuários, épicos e recursos com base nas necessidades e exigências dos clientes

Planejamento de sprint: Planeje e organize o trabalho em iterações com prazo determinado (sprints), definindo metas de sprint e estimando o esforço necessário

Gerenciamento de backlog: Gerencie backlogs de produtos, priorize itens do backlog e acompanhe as alterações

Gráficos de burndown: visualize o trabalho concluído em comparação com o trabalho restante em um sprint ou projeto, ajudando as equipes a acompanhar o progresso e identificar tendências

Ferramentas como o Jira Software e o ClickUp Agile Project Management Software oferecem os recursos acima, tornando-os adequados para metodologias ágeis como Scrum e Kanban.

As ferramentas de colaboração e comunicação facilitam a interação perfeita entre os membros da equipe, independentemente de suas localizações.

Essas plataformas geralmente integram recursos como:

Mensagens instantâneas: Permita a funcionalidade de chat em tempo real para comunicação e colaboração rápidas

Videoconferência: Permita reuniões virtuais, webinars, compartilhamento de tela e colaboração remota

Compartilhamento de arquivos: compartilhe documentos, arquivos e mídia entre equipes e projetos

Discussões sobre projetos: Discuta tópicos relacionados a projetos, compartilhe atualizações e colabore em tarefas

O Slack é o exemplo perfeito de uma plataforma de colaboração para equipes no escritório e híbridas/remotas, com chat em tempo real, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela e videochamadas.

As ferramentas de gerenciamento de tarefas ajudam as equipes a organizar, atribuir e acompanhar tarefas individuais dentro de um projeto. Os principais recursos de gerenciamento de tarefas e projetos incluem:

Listas de tarefas: crie listas de tarefas, categorize tarefas, defina prazos e atribua responsabilidades

Definição de prioridades: Defina as prioridades das tarefas, os níveis de urgência e as dependências

Acompanhamento do progresso: acompanhe a conclusão das tarefas, monitore o status e atualize o progresso das tarefas

Automação de tarefas: Recursos de automação para tarefas recorrentes, lembretes, notificações e atribuições de tarefas

Ferramentas como o Todoist são ótimas para gerenciamento de tarefas pessoais, enquanto o pacote Task Management do ClickUp oferece recursos mais robustos para colaboração em equipe e gerenciamento e planejamento avançados de projetos.

4. Software de gerenciamento de recursos

As ferramentas de gerenciamento de recursos se concentram no gerenciamento de recursos e na otimização da alocação de pessoal, equipamentos e finanças. Elas fornecem visibilidade sobre:

Programação de recursos : programe recursos, atribua funções, gerencie a disponibilidade e evite overbooking

Equilíbrio da carga de trabalho: Equilibre as cargas de trabalho, ajustando as atribuições e otimizando a utilização dos recursos

Planejamento de capacidade: Preveja as necessidades de recursos, planeje projetos futuros e alinhe os recursos às demandas do projeto

Rastreamento de recursos: Rastreie facilmente os custos, o desempenho, as habilidades e a disponibilidade dos recursos para um gerenciamento de projetos eficaz

Ferramentas como Kantata, Parallax e ClickUp foram criadas especificamente para gerentes de recursos otimizarem a demanda e o fornecimento de recursos.

6. Software de gerenciamento de portfólio de projetos (PPM)

O software PPM é essencial para organizações que gerenciam vários projetos simultaneamente. Ele ajuda a priorizar projetos, alocar recursos de forma eficaz, acompanhar o progresso em todos os portfólios e tomar decisões baseadas em dados. Suas principais características incluem:

Priorização do portfólio: Priorize projetos com base em objetivos estratégicos, benefícios, riscos e restrições de recursos

Alocação de recursos: aloque recursos (financeiros, humanos, materiais) em vários projetos para maximizar a eficiência e o ROI

Acompanhamento do progresso: Monitore o progresso do projeto, métricas de desempenho, KPIs e integridade do portfólio

Planejamento estratégico: desenvolva um plano estratégico para alinhar metas, tomar decisões informadas, gerenciar riscos e otimizar portfólios

Isso pode ser particularmente útil se você estiver procurando um software de gerenciamento de projetos de construção.

Planview e ActiveCollab são exemplos de ferramentas que simplificam a priorização de projetos, a alocação de recursos e a análise de portfólio, ajudando as organizações a atingir seus objetivos estratégicos.

7. Software de controle de tempo

As ferramentas de controle de tempo permitem que as equipes monitorem e registrem o tempo gasto em várias tarefas e projetos. Elas ajudam a melhorar a produtividade, estimar os custos do projeto com precisão e analisar a alocação de tempo para um melhor planejamento de recursos. Suas principais características são:

Entradas de tempo: Registre o tempo gasto em tarefas, projetos e atividades usando cronômetros, entradas manuais ou aplicativos móveis

Folhas de ponto: Gere folhas de ponto, acompanhando horas faturáveis, horas não faturáveis e horas extras

Custos do projeto: Estime os custos do projeto, orce o tempo, analise a produtividade e melhore a gestão do tempo

Relatórios: Gere relatórios de controle de tempo, insights de produtividade e análises de desempenho para um melhor planejamento de recursos

Você pode escolher ferramentas fáceis de usar, como o Toggl Track, para um controle simples do tempo, ou optar por um controle detalhado com relatórios e recursos de faturamento para orçamento de projetos e cobrança de clientes com ferramentas como o Harvest.

As ferramentas Kanban são baseadas no método Kanban, que visualiza itens de trabalho como cartões em um quadro Kanban que passam por etapas, limitando o trabalho em andamento para uma entrega eficiente. Elas promovem a transparência e simplificam o gerenciamento do fluxo de trabalho. Os recursos incluem:

Quadros Kanban: representam visualmente as etapas do trabalho, cartões de tarefas, raias e colunas de fluxo de trabalho

Cartões de tarefas: Crie, organize, priorize e atualize cartões de tarefas com detalhes, status e atribuições

Automação do fluxo de trabalho: Automatize tarefas repetitivas, fluxos de trabalho, notificações e transições de tarefas

Análise: Acompanhe métricas de fluxo de trabalho, tempos de ciclo, prazos de entrega, gargalos e melhorias nos processos

Asana e Trello são ferramentas Kanban populares que oferecem visualizações e recursos flexíveis para gerenciamento de fluxo de trabalho e priorização de tarefas.

9. Suítes de gerenciamento de projetos

Os pacotes de gerenciamento de projetos integram várias ferramentas e funcionalidades de gerenciamento de projetos em uma plataforma unificada, atendendo a diversas necessidades de gerenciamento de projetos, desde a proposta até a conclusão.

Os pacotes de gerenciamento de projetos geralmente incluem recursos como:

Gerenciamento de tarefas: crie, atribua, priorize e acompanhe tarefas em projetos e equipes

Colaboração: Permita comunicação em tempo real, compartilhamento de documentos, discussões sobre projetos e colaboração em equipe

Alocação de recursos: Gerencie recursos, cronogramas, cargas de trabalho e planejamento de capacidade

Relatórios: Gere relatórios de projetos, painéis, análises e insights de desempenho

Modelos: uma rica coleção de modelos de gerenciamento de projetos ajuda você a começar rapidamente com várias tarefas do projeto

10. Software de gerenciamento de riscos

As ferramentas de gerenciamento de riscos ajudam a identificar, avaliar e mitigar os riscos do projeto.

Eles permitem o planejamento proativo de riscos, monitoramento e estratégias de resposta para minimizar interrupções no projeto e garantir resultados bem-sucedidos. Para facilitar isso, eles geralmente possuem recursos como:

Identificação de riscos: Identifique riscos potenciais, ameaças, vulnerabilidades e oportunidades que podem afetar o sucesso do projeto

Avaliação de riscos: Analise os riscos com base na probabilidade, impacto, gravidade, possibilidade e estratégias de mitigação

Mitigação de riscos: Desenvolva planos, controles, ações e medidas de contingência para reduzir a exposição a riscos

Monitoramento de riscos: monitore indicadores de risco, gatilhos, tendências e mudanças nos níveis de risco ao longo do tempo

Ferramentas como Resolver e OneTrust ajudam a mitigar riscos em todos os aspectos de conformidade, operacionais e estratégicos da sua organização.

Como escolher o melhor tipo de software de gerenciamento de projetos para sua equipe?

Escolher o melhor tipo de ferramenta de gerenciamento de projetos para sua equipe envolve considerar vários fatores para garantir que ela esteja alinhada com as necessidades do projeto, a estrutura da equipe, o estilo de trabalho e o orçamento.

Aqui estão as etapas para ajudá-lo a tomar uma decisão informada:

Passo 1: Avalie os requisitos do seu projeto

Determine o tamanho, o escopo, a complexidade e o cronograma dos seus projetos

Identifique os principais recursos e funcionalidades necessários para gerenciar tarefas, recursos, comunicação e colaboração de maneira eficaz

Passo 2: Entenda o fluxo de trabalho da sua equipe

Analise como sua equipe gerencia projetos e tarefas atualmente

Identifique pontos fracos, gargalos e áreas que precisam ser melhoradas no seu fluxo de trabalho atual

Considere as preferências e os estilos de trabalho da equipe (por exemplo, Agile, Waterfall, Kanban) para escolher um tipo de software que complemente essas abordagens

Etapa 3: Avalie as necessidades de colaboração e comunicação da equipe

Avalie como sua equipe criativa se comunica e colabora em projetos

Determine o nível de comunicação em tempo real, compartilhamento de arquivos e troca de feedback necessário

Considere ferramentas que facilitam a colaboração e a integração com plataformas de comunicação

Etapa 4: analise os requisitos de alocação e gerenciamento de recursos

Avalie as necessidades de alocação e gerenciamento de recursos da sua equipe, incluindo pessoal, equipamentos e orçamento

Determine se você precisa de ferramentas para programação de recursos, equilíbrio da carga de trabalho e acompanhamento do orçamento

Etapa 5: Considere a complexidade e as metodologias do projeto

Determine se seus projetos seguem uma abordagem tradicional de gerenciamento de projetos ou metodologias ágeis, como Scrum ou Kanban

Escolha um tipo de software que suporte sua metodologia de gerenciamento de projetos preferida e recursos que atendam a ela, como planejamento de sprints e gerenciamento de backlog

Etapa 6: Avalie a escalabilidade e a integração

Considere a escalabilidade do software para acomodar o crescimento futuro e projetos adicionais

Avalie os recursos de integração com outras ferramentas e softwares que sua equipe usa (por exemplo, software de contabilidade, sistemas de CRM, ferramentas de desenvolvimento)

Etapa 7: analise o orçamento e as considerações de custo

Determine seu orçamento para ferramentas de gerenciamento de projetos, incluindo custos iniciais de configuração, taxas de assinatura e suporte contínuo

Compare planos de preços, recursos oferecidos e custo-benefício entre diferentes tipos de software

Passo 8: Busque feedback e avaliações dos usuários

Reúna feedback dos membros da equipe que usarão o software

Leia avaliações e depoimentos de outros usuários e organizações para entender os prós e contras de cada tipo de software

Passo 9: Inscreva-se para um teste e uma demonstração

Aproveite as versões de avaliação gratuita ou demo oferecidas pelos fornecedores de software de gerenciamento de projetos

Teste o software com projetos ou tarefas de amostra para avaliar sua usabilidade, funcionalidade e compatibilidade com as necessidades da sua equipe

Passo 10: Selecione com base na adequação e flexibilidade

Escolha um tipo de ferramenta de gerenciamento de projetos que melhor atenda às necessidades da sua equipe, ofereça flexibilidade para personalização e suporte ao crescimento e às mudanças ao longo do tempo

Qual é o melhor software de gerenciamento de projetos em 2024?

Conhecido por seus recursos úteis e design fácil de usar, o ClickUp é realmente uma das ferramentas mais completas para gerenciar projetos. A plataforma ClickUp ajuda a organizar o trabalho, personaliza visualizações de projetos, automatiza tarefas repetitivas, incentiva o trabalho em equipe com recursos de colaboração integrados, conecta-se perfeitamente a outras ferramentas e gera relatórios úteis.

Tudo isso torna essa ferramenta uma ótima opção para equipes e empresas. Portanto, se você deseja uma ferramenta completa para sua empresa, a plataforma de gerenciamento de projetos da ClickUp pode ajudar sua equipe a trabalhar melhor em conjunto, realizar mais tarefas e ter sucesso em seus projetos.

Atribua tarefas, colabore e monitore cronogramas em um só lugar com o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de tarefas: Com o ClickUp Tasks, você pode organizar tarefas com base em projetos, prazos, prioridades e responsáveis. Isso garante que todos — o gerente de projetos e a equipe do projeto — estejam alinhados quanto ao andamento das tarefas e às responsabilidades.

Gerencie todas as atividades relacionadas a projetos facilmente em uma única plataforma com o ClickUp Tasks

Gerenciamento de documentos: você pode criar, armazenar e acessar documentos, arquivos e recursos relacionados aos seus projetos diretamente usando o ClickUp Docs. Isso elimina a necessidade de alternar entre várias ferramentas ou plataformas para gerenciamento de documentos e soluções de gerenciamento de projetos. Com a edição colaborativa em tempo real, você e seus colegas estarão literalmente na mesma página.

Compartilhe, edite e colabore em documentos em tempo real com o ClickUp Docs

Colaboração em equipe: O ClickUp também facilita a colaboração perfeita entre os membros da equipe. Com a colaboração instantânea e ao vivo do ClickUp, você pode compartilhar informações, discutir tarefas, atribuir itens de ação e acompanhar threads de comunicação dentro da plataforma.

Colabore com sua equipe em tempo real com as ferramentas de colaboração do ClickUp

Compartilhamento de conhecimento: Um dos principais recursos do ClickUp é sua capacidade de servir como uma base de conhecimento para sua equipe de projeto. Você também pode usar o modelo de proposta de projeto do programa de compartilhamento de conhecimento do ClickUp para armazenar informações importantes, práticas recomendadas, diretrizes e perguntas frequentes para criar um processo de compartilhamento de conhecimento que garanta que as informações sejam facilmente acessíveis a todos que precisam delas.

Baixe este modelo Estabeleça uma base de conhecimento para sua equipe com o modelo de proposta de projeto do Programa de Compartilhamento de Conhecimento da ClickUp

Personalização: Seja você uma startup, uma grande empresa ou uma organização sem fins lucrativos, o ClickUp Teams oferece soluções personalizadas — espaços de trabalho, recursos, modelos e muito mais — para atender a todos os departamentos em diversos casos de uso.

Personalize seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos com o ClickUp Teams

Gráficos de Gantt: você pode visualizar cronogramas, dependências e marcos do projeto usando os gráficos interativos de Gantt do ClickUp. Isso ajuda a planejar e programar tarefas com eficácia, identificar caminhos críticos e gerenciar melhor os cronogramas do projeto.

Use a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp e obtenha a visibilidade certa dos seus projetos

Painéis: crie painéis personalizáveis para acompanhar o andamento do projeto, o desempenho da equipe e as principais métricas. Os painéis do ClickUp apresentam widgets como listas de tarefas, gráficos e calendários — você pode até criar painéis e relatórios personalizados para sua conveniência.

Obtenha uma visão geral dos seus projetos para planejar melhor com os painéis do ClickUp

Controle de tempo nativo: controle o tempo gasto em tarefas diretamente usando o recurso ClickUp Time Tracking. Monitore a produtividade individual e da equipe, analise a alocação de tempo e melhore suas estratégias de controle e gerenciamento de tempo; não são necessários aplicativos de terceiros.

Acompanhe, atualize e gerencie o tempo gasto em projetos com o Time Tracker da ClickUp

Mapas mentais: Use os mapas mentais do ClickUp para debater ideias, organizar pensamentos e criar representações visuais das estruturas dos projetos. Esse recurso promove a criatividade, a colaboração, o gerenciamento do orçamento e o planejamento estratégico em todos os seus projetos.

Organize os fluxos de trabalho dos projetos visualmente com os mapas mentais do ClickUp

Automações: Automatize tarefas e fluxos de trabalho repetitivos usando as automações do ClickUp. Configure regras e gatilhos para atribuir tarefas automaticamente, enviar notificações, atualizar status e muito mais. Você também pode escolher entre mais de 100 automações pré-criadas.

Automatize ações repetitivas em seus projetos para economizar tempo com o ClickUp Automations

Integração de e-mail: Conecte suas contas de e-mail ao ClickUp para uma comunicação eficaz e gerenciamento de tarefas. Converta e-mails em tarefas, sincronize conversas e acompanhe atividades relacionadas a e-mails dentro da plataforma usando o modelo de automação de e-mail do ClickUp.

Baixe este modelo Integre recursos de e-mail para aprimorar seu gerenciamento de projetos com o modelo de automação de e-mail do ClickUp

Lista de tarefas: Crie e gerencie listas de tarefas pessoais ou listas de verificação em equipe com a Lista de tarefas do ClickUp. Organize tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso para manter o foco e a produtividade.

Divida as tarefas do seu projeto em etapas simples e práticas usando a Lista de Tarefas do ClickUp

Quadro Kanban: Visualize fluxos de trabalho e gerencie tarefas usando o Quadro Kanban do ClickUp. Arraste e solte tarefas entre colunas (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído) para acompanhar o progresso e priorizar o trabalho de forma eficaz.

Gerencie o trabalho relacionado a projetos de forma mais eficaz usando a visualização do quadro Kanban do ClickUp

ClickUp Brain: O ClickUp Brain integra recursos de IA para capacitar equipes com automação inteligente e insights baseados em dados.

Seus recursos baseados em IA incluem atribuição inteligente de tarefas, programação preditiva, lembretes automatizados, análises avançadas, criação de conteúdo e muito mais.

Ao aproveitar a IA, o ClickUp ajuda as equipes a otimizar seus processos, tomar decisões baseadas em dados e melhorar a produtividade e a eficiência geral.

Torne seu sistema de gerenciamento de projetos mais inteligente e eficiente com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos que exigem tempo para serem aprendidos

O plano gratuito tem restrições de armazenamento, integrações e tamanho da equipe. Pode ser necessário fazer um upgrade para equipes maiores ou projetos complexos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 19/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9420 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Aprimore suas capacidades de gerenciamento de projetos

Os softwares de gerenciamento de projetos vêm em várias formas para atender a diferentes necessidades. Se você está lidando com grandes projetos, trabalhando com equipes pequenas ou precisa de ferramentas especializadas para setores específicos, há uma solução para você.

Ao explorar as opções e avaliar seus recursos, você pode escolher o software de colaboração para gerenciamento de projetos certo para aumentar a produtividade da sua equipe e atingir os objetivos do projeto com eficácia.

Com o ClickUp, você pode se organizar, colaborar de forma eficaz, aumentar a produtividade e melhorar o gerenciamento de projetos para transformar a forma como sua equipe trabalha.

Sua flexibilidade diferencia o ClickUp, permitindo que os usuários adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho exclusivos. Com visualizações personalizáveis, recursos de automação e integrações com ferramentas populares como Google Workspace e Slack, a ferramenta simplifica os processos e aprimora a colaboração. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.