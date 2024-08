Dominando os conceitos do Prompting: 10 melhores cursos de engenharia de prompts para aproveitar ao máximo os LLMs

Para muitos de nós, entusiastas da tecnologia, nosso primeiro contato com o prompt foi com interações incômodas com chatbots inteligentes do início da era, como o Eviebot. 🤖

Mas, na última década, fomos subitamente mergulhados em um mundo de grandes modelos de linguagem (LLMs) e ferramentas de IA de conversação que não são pré-configuradas com respostas, mas produzem resultados com base na qualidade de nossas solicitações.

Por exemplo, temos LLMs como ChatGPT que, com prompts projetados corretamente, não só dão suporte a conversas inteligentes, mas também ajudam na solução de problemas nos negócios e na vida pessoal.

Portanto, sim, para ajudar os sistemas alimentados por IA a desbloquear seu verdadeiro potencial, é preciso ter um conhecimento profundo da engenharia de prompts (ou prompts). A alimentação dos prompts corretos nos LLMs pode reduzir os problemas com as interações de IA, melhorando o contexto e a qualidade das respostas. **Neste guia, nós o ajudaremos a

Dominar a evolução da engenharia de prompts e os conceitos específicos da função

Explorar os 10 melhores cursos de engenharia de prompts para aprender habilidades em demanda

Acesso gratuitorecursos e hacks para geração de conhecimento

O que é engenharia de prompt?

Em sua essência, a engenharia de prompts é um processo cuidadoso de criação de linguagem de entrada que gera respostas claras e mais específicas de modelos de linguagem de IA, como o GPT-3 e o GitHub Copilot.

Então, qual é o motivo do alvoroço por trás de cursos dedicados a algo tão simples?

Veja bem, os modelos de IA têm uma variedade de abordagens para processamento e interpretação de dados - eles só produzem o resultado desejado quando orientados por instruções claras, ou seja, prompts.

Por exemplo, tente dar ao ChatGPT este prompt: Escreva uma carta de apresentação para um recém-formado que está procurando um emprego de analista de dados na IBM. Esse prompt tem muitas áreas vagas abertas à interpretação, como: _Que graduado? Qualquer estilo de linguagem funcionaria?

A solução são prompts mais detalhados, como: Escreva uma carta de apresentação para um recém-formado em ciência da computação que esteja procurando um emprego de analista de dados na IBM. Mantenha-a concisa e profissional e mencione as realizações do candidato na universidade.

Desmistificando o prompting: A evolução da engenharia de solicitações

A engenharia de prompts tem suas raízes firmemente plantadas no processamento de linguagem natural (NLP) e no aprendizado de máquina (ML). Vamos analisar sua jornada em quatro fases de desenvolvimento:

Início da PNL: Em meados do século XX, os sistemas de IA baseados em regras (que usavam regras predefinidas para calcular e tomar decisões) enfrentavam dificuldades com as nuances da linguagem. Os algoritmos não tinham a base sólida necessária para navegar pelas complexidades da linguagem humana Mudança habilitada por LM: O final do século XX e o início do século XXI testemunharam uma revolução orientada por dados. O aprendizado de máquina capacitou modelos flexíveis de IA que podiam lidar com a linguagem. No entanto, a compreensão do contexto e de textos longos continuou sendo um obstáculo Triunfo do transformador: O artigo de pesquisa de 2017 intituladoAtenção é tudo o que você precisa revelou a arquitetura de aprendizagem profunda Transformer, capaz de processar grandes volumes de dados e capturar padrões complexos. Ela permitiu que os modelos analisassem textos, diferenciassem palavras com vários significados e processassem frases contextualmente com base nas palavras ao redor GPT da OpenAI: O lançamento do GPT-3 da OpenAI em 2020 colocou a engenharia de prontidão no centro das atenções. Embora o ChatGPT possa gerar respostas fáceis de entender, ele não pode pensar como um ser humano, portanto, há o risco de subjetividade, desinformação e vieses em suas respostas, especialmente com prompts fracos

Função essencial de um engenheiro de prompts [E como os cursos ajudam]

A função dos engenheiros de prompts é explorar todo o potencial dos modelos de IA e LLM. **Eles são especializados na elaboração e no refinamento de prompts e instruções, ajudando a gerar respostas precisas para diferentes casos de uso . Isso requer uma compreensão profunda de como diferentes modelos de IA reagem a diferentes entradas - a abordagem iterativa ajuda os engenheiros a analisar os padrões e parâmetros de saída da IA.

Como as nuances específicas do prompting podem diferir de acordo com Ferramentas de IA o sucesso nessa função depende da rapidez com que você adapta suas habilidades a vários modelos de IA e maximiza sua eficácia.

Felizmente, os cursos adequados podem ajudá-lo a dominar as técnicas de prompting e a desenvolver as habilidades necessárias para se destacar como engenheiro de prompting. Alguns temas de aprendizado comuns nesses cursos incluem:

Definição doobjetivos e desafios para a solução de problemas com modelos de IA generativa

Fornecer contexto paraGeradores de texto de IA e chatbots em termos de direção estilística

Uso de prompts para entenderdesenvolvimento de software e conceitos de comportamento de algoritmo

Exploração de técnicas como prompting de disparo zero e prompting de poucos disparos

10 cursos populares de engenharia de prompts para engenheiros iniciantes [Cursos gratuitos e pagos]

A esfera emergente da engenharia de prompts abriu caminho para vários cursos que ajudam você a dominar os conceitos de prompts e a melhorar suas habilidades mais rapidamente. Vamos nos aprofundar nas 10 opções mais impactantes para profissionais experientes e novatos em 2024. Dê uma olhada! 😍

1. Coursera: Engenharia de prompts para ChatGPT

Instrutor(es) do curso:_ Dr. Jules White (conteúdo disponível em 21 idiomas)

Duração:_ 18 horas (aproximadamente)

Preço:_ Livre para se inscrever. A certificação custa US$ 49 Visite o site O Coursera Prompt Engineering Course for ChatGPT foi criado para oferecer treinamento abrangente na elaboração de prompts eficazes para aplicativos de IA generativa. Com mais de 30 módulos de vídeo e quase nove horas de conteúdo instrucional, esse curso do Coursera foi criado para equipar os alunos com habilidades essenciais de engenharia de prompts.

Ministrado por Jules White, professor associado de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica da Universidade de Vanderbilt, esse curso Prompt Engineering for ChatGPT certamente oferece uma experiência imersiva de aprendizado introdutório para todos os aspirantes a engenheiros de prompt.

**Currículo principal do curso

Introdução ao curso

Introdução aos prompts

Padrões de Prompt I

Exemplos de poucos disparos

Padrões de Prompt II

Padrões de Prompt III

Aprendizado flexível e certificação acessível

Este curso também oferece a você uma ampla compreensão de disciplinas relacionadas, como aprendizado de máquina, redes neurais e aprendizado profundo.

2. DeepLearning.AI & OpenAI: engenharia de prompt de ChatGPT para desenvolvedores

Instrutor(es) do curso:_ Isa Fulford e Andrew Ng

Duração:_ 1 hora

Preço:_ Gratuito Visite o site O segundo curso gratuito da nossa lista é oferecido pela DeepLearning.AI em colaboração com a OpenAI. Ele fornece a você uma compreensão abrangente e altamente técnica da engenharia de prompt. Conduzido pelos especialistas Isa Fulford (OpenAI) e Dr. Andrew Ng (DeepLearning.AI), o curso se aprofunda na criação de prompts eficazes que liberam o poder de LLMs como o ChatGPT.

Ao contrário de outros cursos gratuitos de engenharia de prompts que se concentram principalmente em interfaces da Web, este permite que você utilize todo o potencial dos LLMs por meio de chamadas de API. O conhecimento pode ajudá-lo a criar aplicativos de IA generativa de ponta para resumir informações complexas e criar narrativas cativantes.

**Currículo principal do curso

Introdução à engenharia de prompts

Diretrizes

Iterativo

Sumarização

Inferência

Transformação

Expansão

Chatbot

A conclusão

Este curso com base no DeepLearning prioriza o conhecimento prático por meio de casos de uso como:

Resumir dados condensados em resumos claros usando técnicas avançadas de ML

Fazer julgamentos informados com base em dados incompletos

Alterar estilos ou formas de texto, preservando seu significado

Gerar ideias breves e transformá-las em narrativas com redes neurais e aprendizagem profunda

3. LearnPrompting.org: Curso introdutório sobre engenharia de prompts

Instrutor(es) do curso:_ Sander Schulhoff e Fady Yanni

Duração:_ 1 semana (aprenda em seu próprio ritmo)

Preço:_ Gratuito Visite o site Os profissionais interessados em técnicas de engenharia de prompts (PE) baseadas em pesquisa podem iniciar sua jornada com o curso introdutório de engenharia de prompts da LearnPrompting. Ele foi desenvolvido tanto para iniciantes quanto para usuários experientes de IA, apresentando um currículo extenso de mais de 60 módulos de conteúdo e oferecendo suporte em nove idiomas. Esse curso leva você desde os fundamentos da IA até as técnicas avançadas, o que o torna um ponto único para dominar as entradas em modelos de linguagem ampla (LLMs).

**Currículo principal do curso

Explore como os prompts funcionam com modelos de linguagem como o ChatGPT

Aprofunde-se em tópicos avançados, como solicitação de função, solicitação de poucos disparos e desenvolvimento de chatbot

Discussões detalhadas, exemplos práticos e recursos visuais envolventes

Prompts, instruções, role-playing, aprendizado de poucos disparos, combinação de prompts, formalização, noções básicas de chatbot, configurações de LLM e armadilhas comuns

4. Cameron R. Wolfe: Engenharia avançada de prompts

Instrutor(es) do curso:_ Cameron R. Wolfe

Duração:_ 2-3 horas (aproximadamente)

Preço:_ Gratuito Visite o site Esse é um dos cursos gratuitos de engenharia de prompt voltado para alunos avançados. Ignorando os fundamentos da engenharia de prompts, o instrutor Cameron R. Wolfe se aprofunda em como os programadores podem resolver problemas mais complexos com várias técnicas e receitas de prompts, como Chain of Thought Prompting e Knowledge Augmentation, para evitar alucinações de IA.

É importante mencionar que o curso é totalmente baseado em texto. Ele é considerado um ótimo recurso para programadores intermediários e profissionais de ciência de dados que buscam uma compreensão aprofundada de como a inteligência artificial e os avisos interagem.

**Currículo principal do curso

Cadeia de pensamento

Aumento do conhecimento

Solicitação automática

Incorporação de estímulos

Aprendizagem com zero ou poucos disparos

Descida de gradiente

5. Udemy: A aula magistral de zero a cem

Instrutor(es) do curso:_ Hasaan Khan

Duração:_ 2,5 horas de conteúdo em vídeo

Preço:_ $34,99 Visite o site Este curso da Udemy é útil para pessoas que desejam ter uma perspectiva única e obter acesso a diversos conceitos - desde o básico até técnicas avançadas de prompting. Com 18 aulas em vídeo, o palestrante aborda a importância da engenharia de prompt e destaca seus principais casos de uso em vários projetos, como planos de marketing e desenvolvimento de produtos de IA.

Ao detalhar conceitos complexos, como Retrieval Augmented Generation e Self-Consistency, o curso ajuda os engenheiros de prompt a ter mais confiança ao fazer escolhas baseadas em prompt. No final, os candidatos estarão qualificados para receber um certificado de conclusão.

**Currículo principal do curso

Introdução à Prompt Engineering

Fundamentos da Prompt Engineering

Exemplos de engenharia de prompts

Técnicas avançadas de engenharia de prompts

Autoconsistência e geração de conhecimento

6. James Bachini: Engenharia avançada de prompts no meio da jornada

Instrutor(es) do curso:_ James Bachini

Duração:_ 1-2 horas

Preço:_ US$ 12/mês (aproximadamente) Visite o site James Bachini oferece um curso voltado para designers que desejam elaborar bons prompts para a criação de arte digital. No entanto, o conteúdo do curso pode ser útil apenas para aqueles que desejam usar o programa MidJourney. Isso ocorre porque James aborda comandos específicos que podem não funcionar em outros modelos, como o ChatGPT.

O curso está disponível no Discord por meio de um link de convite, e os usuários também podem visitar o canal do instrutor no YouTube para encontrar mais conteúdo.

**Currículo principal do curso

Introdução aos comandos do MidJourney

Dicas e truques

Estilos e sinalizadores

Dicas para desenhar como outros artistas

7. IBM: Introdução à engenharia de prompts

Instrutor(es) do curso:_ Rav Ahuja

Duração:_ 3 semanas

Preço:_ Livre para se inscrever Visite o site A IBM oferece um curso básico de engenharia de prompts para iniciantes que desejam aprender as práticas recomendadas para escrever prompts em qualquer modelo de IA. O instrutor, Rav, aborda ferramentas comuns de engenharia de prompts e abordagens para escrever prompts.

O curso tem aulas em vídeo muito interessantes sobre conceitos como Text-to-Text Prompting e Interview Patterns. Ao final do programa, você pode se inscrever para obter um Certificado Profissional em IA Generativa.

Observe que o curso tem restrições geográficas no momento da redação deste artigo: alunos do Irã, de Cuba e da região da Crimeia, na Ucrânia, não poderão se inscrever.

**Currículo principal do curso

Engenharia de prompts para IA generativa

Técnicas e abordagens

Questionário, projeto e conclusão do curso

8. Udemy: Bootcamp completo de engenharia de prompts para IA (2024)

Instrutor(es) do curso:_ Mike Taylor e James Phoenix

Duração:_ 14,5 horas de conteúdo de vídeo (sob demanda)

Preço:_ $89.99 Visite o site O segundo curso da Udemy nesta lista permite que os usuários aprendam as práticas recomendadas de engenharia de prompt para vários idiomas, como GPT-4 e Stable Diffusion. Os instrutores discutem os prós e os contras de diferentes modelos de idiomas grandes e orientam os usuários a aplicar seus conhecimentos em 15 projetos do mundo real.

Os candidatos que desejam seguir uma carreira em IA também podem aprender sobre os padrões de codificação do Python para dimensionar a IA quando começarem a trabalhar como engenheiros de prontidão. O curso tem 89 recursos para download, e você também terá alguns compromissos com tarefas.

**Currículo principal do curso

Introdução

Cinco princípios do Prompting

Técnicas avançadas e padrão de prompts

Otimização de prompts

Projetos de modelos de texto de IA

9. Elvis Saravia: Guia de engenharia de prompts

Instrutor(es) do curso:_ Elvis Saravia

Duração:_ 1-2 semanas

Preço:_ Gratuito Visite o site Elvis Saravia fornece conhecimento aprofundado sobre engenharia de prompt para aqueles que desejam expandir seu domínio nesse campo. Este guia aborda vários tópicos principais, como configurações de LLM, elementos de prompt e raciocínio indireto. Ele contém artigos de pesquisa sobre alucinações de IA e Jailbreaking para fornecer uma melhor visão geral especializada de como os LLMs atuais funcionam.

**Currículo principal do curso

Introdução

Técnicas

Aplicativos

Modelos

Riscos e usos indevidos

Resultados de pesquisas

10. Maximilian Vogel: Curso gratuito de engenharia de prompts

Instrutor(es) do curso:_ Maximilian Vogel

Duração:_ 1 hora

Preço:_ Gratuito Visite o site O último curso da lista é para quem tem pouco tempo. Esse guia básico de uma hora é destinado a qualquer pessoa que tenha acabado de começar ou que deseje conhecimentos básicos. Explicando uma variedade de técnicas e modelos de prompt, Maximilian ajuda os iniciantes a entender como podem usar diferentes abordagens de prompt e uma linguagem clara para obter resultados exatos. Adoramos o fato de esse curso seguir uma linguagem fácil de entender que não confunde os leitores com jargões técnicos.

**Currículo principal do curso

Redação de instruções descritivas

Raciocínio de cadeia de pensamento

Uso de modelos de prompts

Formatação de prompts

Abordagem de vários prompts

Solicite sempre entradas excelentes com o ClickUp

Escrever prompts precisos e diretos é essencial para tirar o máximo proveito de qualquer modelo de linguagem grande. No entanto, nem sempre é possível dedicar longas horas aos cursos quando você precisa de prompts especializados imediatamente.

É por isso que o ClickUp uma solução de produtividade de ponta a ponta. Como uma plataforma de trabalho alimentada por IA, o ClickUp oferece uma variedade de modelos para acelerar suas tarefas diárias, incluindo interações com ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, e em casos de uso como gerenciamento de recursos humanos e educação.

Aproveite os conselhos e o conteúdo orientados por IA para sua equipe usando os modelos de prompt do ClickUp ChatGPT

Acesse bibliotecas de prompts selecionadas com os modelos de prompts de IA do ClickUp

Você pode acessar gratuitamente Modelos de prompt de IA diretamente da biblioteca de modelos do ClickUp, que tem mais de 1.000 opções para dar suporte a trabalhos relacionados e não relacionados à IA. Vamos explorar três opções para gerenciamento de produtos, gerenciamento de projetos , e engenharia que podem melhorar a forma como sua equipe usa o ChatGPT e ferramentas semelhantes.

Prompts do ClickUp ChatGPT para gerenciamento de produtos

Use o ChatGPT Prompts for Product Management Template para automatizar tarefas e dominar todos os aspectos de seu trabalho

Está afogado em dados de mercado, feedback de usuários e listas intermináveis de tarefas? Como gerente de produtos, a pressão para apresentar ideias excepcionais de recursos de produtos pode parecer esmagadora. Livre-se do caos com o ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de gerenciamento de produtos .

Com mais de 130 prompts poderosos para tarefas de ponta a ponta, esse modelo do ClickUp ajuda você a:

Entender suanecessidades dos clientes e desejos de seus clientes com variações de prompt que exibem pontos problemáticos e soluções relevantes

Faça um brainstorming de estratégias inovadoras usando conjuntos de solicitações que consideram fatores como preço e experiência do usuário

Crieroteiros de produtos e gerar estratégias para concluirfases de desenvolvimento ou sprints dentro dos prazos

Todos os prompts são projetados tendo em mente os aspectos técnicos dos LLMs e como eles processam os dados.

Prompts do ClickUp ChatGPT para gerenciamento de projetos

O modelo oferece mais de 190 prompts do ChatGPT para gerar ideias e conteúdo para o gerenciamento de projetos Six Sigma

O gerenciamento de projetos pode se transformar rapidamente em cenários de sobrecarga de dados com pools de ideias saturados. Com o ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de gerenciamento de projetos , agora você pode aumentar sua produtividade e as capacidades de gerenciamento dez vezes maiores!

Esse modelo abrangente ajuda a enfrentar vários desafios de gerenciamento de produtos, fornecendo 190+ prompts que podem:

Identificar e minimizar riscos em qualquer tipo de projeto e delinear as melhores maneiras de manter as coisas em andamento dentro dos prazos

Idealizarfluxos de comunicação entre os membros da equipe para manter todos na mesma página

Veja como criar um sistema paraacompanhar o progresso em qualquer projeto (com base em entradas simples)

Prompts ClickUp ChatGPT para engenharia

Use o ChatGPT Prompts for Engineering Template para colher os benefícios do ChatGPT em seu trabalho

Você pode entender melhor o que os engenheiros de prompt fazem explorando o ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de engenharia .

Em vez de fazer malabarismos com diferentes Ferramentas de codificação de IA com a ajuda de um prompt, os engenheiros podem usar esse modelo para vencer desafios operacionais e de comunicação por meio de 200+ prompts categorizados em mais de 12 casos de uso, incluindo codificação de IA, relatórios de bugs análise de dados, especificações técnicas e retrospectivas de sprint.

Você pode até mesmo aproveitar os avisos de redação técnica para criar manuais de usuário, propostas e relatórios de pesquisa profissionais.

Este modelo vai além de meras instruções. Você recebe:

Exibições de projeto personalizadas para visualizar seus projetos em vários formatos, como exibição de quadro ou de Gantt, para organização ideal egerenciamento de tarefas* Controle de tempo, tags, relacionamentos e estimativas de tempo para executar qualquer projeto de engenharia

A melhor parte é que você pode observar os prompts do ClickUp e aprimorar seu conhecimento sobre como os prompts funcionam ao longo do tempo. ✌️

Tem mais! Simplifique seu dia com o ClickUp Brain, um assistente de IA para maximizar a eficiência

Com a rede neural de IA nativa do ClickUp, Cérebro do ClickUp você ou sua equipe podem manter-se produtivo em uma variedade de tarefas. É um assistente de IA generativo que pode ajudar com criação de conteúdo geração de ideias e gerenciamento de conhecimento.

O ClickUp Brain elimina a necessidade de pensar demais nos prompts. Ele vem com 100+ prompts específicos do setor, apoiados por pesquisas para dar suporte a várias funções em uma equipe de projeto. Basta iniciar a ferramenta de IA e escolher seus prompts favoritos para criar cronogramas de projetos, relatórios, agendas de reuniões e muito mais!

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

Portanto, economize tempo escrevendo e-mails, resumindo anotações de reuniões e documentos do projeto, observando transcrições de reuniões ao vivo e até mesmo gerando postagens criativas em blogs e páginas de destino . A equipe do ClickUp integrações com outras ferramentas de trabalho são exatamente o que os profissionais precisam para fazer as coisas no prazo!

Além disso, a rede neural do ClickUp Brain é a primeira do mundo a conectar todas as suas tarefas, processos, documentos e comunicação de fluxo de trabalho, o que a torna uma base de conhecimento interativa. Os usuários podem extrair respostas com entradas de linguagem simples como:

_Qual é o objetivo desta tarefa?

_Em que o Terry trabalhou na semana passada?

_Como funciona o processo de revisão da nossa empresa?

Quais são asSOPs para avaliação da qualidade?

Resuma as anotações da reunião e transforme-as em itens acionáveis com o ClickUp Brain

Como o domínio da engenharia de prompts pode ajudar a progredir em sua carreira

Tornar-se um engenheiro de prompts pode gerar desenvolvimentos empolgantes em sua carreira de IA, abrindo novas oportunidades:

Pesquisa e desenvolvimento de IA: Profissionais de pesquisa e desenvolvimento equipados com habilidades avançadas de prompting podem liberar todo o potencial dos sistemas de IA em diversas áreas, comootimização de fluxos de trabalho e redução dos custos de pesquisa e operações Análise de dados: Os cientistas de dados usam modelos de IA generativos para tarefas como síntese de dados ou modelagem preditiva. Uma sólida engenharia de prontidão permite que eles otimizem esses modelos para tarefas específicas objetivos comerciais específicos garantindo insights valiosos e relevantes Desenvolvimento e marketing de chatbots: Os chatbots e a IA de conversação prosperam com respostas coerentes. Os profissionais que entendem de engenharia de prontidão podem ajudar a aumentar a rotatividade alinhada à marca,conteúdo impactante com ferramentas de IAe maximizar o ROI de seus investimentos em tecnologia

Principais conclusões

A revolução da IA chegou, e a chave para otimizar seu potencial está em sua capacidade de aproveitar os prompts. Pronto para aprimorar suas habilidades como engenheiro de prompts? Não procure além dos cursos incríveis que discutimos e do ClickUp, sua plataforma definitiva para dominar a engenharia de prompts por meio da prática. 💗

Com modelos personalizados, prompts do ChatGPT, documentos de ajuda e uma IA geradora nativa, o ClickUp oferece várias maneiras de aprimorar seu conhecimento de IA! Registre-se hoje mesmo e comece a usar prompts que simplesmente clicam!

FAQs comuns

1. Quanto tempo leva para aprender a engenharia de prompts?

Para dominar o prompt engineering, você pode precisar de dois a três meses. No entanto, a duração pode variar de acordo com seu ritmo de aprendizado e comprometimento.

2. O prompt engineering tem futuro?

Com os rápidos avanços em IA e grandes modelos de linguagem, a engenharia de prontidão surgiu como uma habilidade crucial. A demanda por profissionais de engenharia de prompts do ChatGPT disparou nos últimos cinco anos - engenheiros de prompts com alto nível de conhecimento em IA e experiência prática podem comandar salários anuais de até US$ 1 bilhão salários anuais de mais de US$ 330.000 .

3. É fácil aprender engenharia de prompt?

Tornar-se proficiente nesse campo é um processo gradual. Você não encontrará um instituto dedicado à engenharia rápida em todos os lugares. Os candidatos precisam fazer os cursos certos e desenvolver suas habilidades por meio de estudos teóricos e práticos.