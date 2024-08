10 melhores criadores de páginas de destino para aumentar as conversões em 2024

Seja você um criador experiente ou o proprietário de uma pequena empresa, projetar uma página da Web, promover o envolvimento dos visitantes e coletar leads é estressante. A criação de páginas da Web atraentes e sites de uma página é ainda mais desafiadora se você não tiver experiência com codificação.

Uma boa página de destino é a força vital de qualquer campanha de marketing bem-sucedida. É aí que as ferramentas de criação de landing pages vêm em seu socorro.

Os criadores de landing pages dedicados preparam você para o sucesso ao criar novas páginas para promover seu produto ou serviço com apenas alguns cliques. Com recursos intuitivos e modelos predefinidos para criar belas páginas de destino, você não precisará depender do seu designer para cada pequena alteração.

Economize tempo e recursos criando páginas de destino móveis totalmente responsivas em um instante. Esta publicação discute os 10 melhores criadores de páginas de destino, seus recursos, contras, preços e como eles aumentam as conversões.

O que você deve procurar em um construtor de landing page?

Aqui está uma lista de recursos a serem considerados ao escolher um construtor de landing page sólido.

Interface amigável ao usuário : Opte por um construtor de landing pages com uma interface intuitiva de editor de arrastar e soltar para criar páginas da Web sem esforço com um domínio personalizado

: Opte por um construtor de landing pages com uma interface intuitiva de editor de arrastar e soltar para criar páginas da Web sem esforço com um domínio personalizado Opções de personalização da página de destino : Obtenha uma opção que ofereça modelos versáteis, blocos de conteúdo e widgets para criar experiências de página de destino com a marca

: Obtenha uma opção que ofereça modelos versáteis, blocos de conteúdo e widgets para criar experiências de página de destino com a marca Design responsivo: Certifique-se de que o construtor de landing pages ofereça suporte ao design responsivo para criar landing pages para dispositivos móveis a fim de otimizar a visualização em diferentes dispositivos, já que a maioria das pessoas acessa sites em dispositivos móveis

Certifique-se de que o construtor de landing pages ofereça suporte ao design responsivo para criar landing pages para dispositivos móveis a fim de otimizar a visualização em diferentes dispositivos, já que a maioria das pessoas acessa sites em dispositivos móveis Recursos de integração: Escolha um criador de landing pages que se integre às suas pilhas de tecnologia existentes, como CRM, ferramentas de marketing por e-mail e plataformas de análise, como o Google Analytics

Escolha um criador de landing pages que se integre às suas pilhas de tecnologia existentes, como CRM, ferramentas de marketing por e-mail e plataformas de análise, como o Google Analytics Páginas de destino de teste A/B: O software de página de destino deve facilitar o teste A/B entre diferentes versões das páginas da Web para permitir a otimização para obter o máximo de conversões

O software de página de destino deve facilitar o teste A/B entre diferentes versões das páginas da Web para permitir a otimização para obter o máximo de conversões Ferramentas de desempenho de páginas de destino: Escolha um construtor de páginas de destino on-line que apresente recomendações para melhorar as pontuações de SEO e acompanhar o comportamento dos visitantes

Os 10 melhores construtores de páginas de destino para usar em 2024

1. Páginas de deslizamento

via Páginas de deslizamento O Swipe Pages é um construtor de páginas de destino que permite criar uma página de destino regular para pessoas que navegam em seus computadores e redirecionar todo o tráfego móvel para um conjunto de Slides móveis. Ele também oferece ferramentas de otimização de sites para testes A/B a fim de encontrar as opções de página de destino de maior conversão.

Você pode integrar o Swipe Pages com o Zapier para enviar novos envios de formulários para sua própria página de destino para uma planilha do Google ou novos pedidos na conta do Shopify do seu site de uma página.

Melhores recursos do Swipe Pages

Módulo de tabela para categorizar, personalizar e apresentar informações para suas páginas de destino móveis com apenas alguns cliques

Construtor de arrastar e soltar para copiar e aplicar estilos de propriedade semelhantes entre elementos em suas páginas de destino

Modelos pré-criados para criar um número ilimitado de páginas de destino sem precisar de nenhum conhecimento de codificação

Crie páginas de destino personalizadas em diferentes tamanhos de tela para desktops, laptops, tablets e celulares

Limitações das Swipe Pages

A interface do usuário é complexa de entender

Às vezes, as edições feitas em uma landing page levam algum tempo para serem refletidas

Preços das Swipe Pages

**Inicial: US$ 29/mês

Marketer : $69/mês

: $69/mês Agência: $149/mês

Swipe Pages avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (152 avaliações)

4,8/5 (152 avaliações) Capterra: 4,8/5 (147 avaliações)

2. Unbounce

via Unbounce O Unbounce é um construtor de páginas de destino que cria páginas de destino de duas maneiras: o Classic Builder e o Smart Builder com tecnologia de IA.

Você pode usar o construtor de sites Classic para escolher um modelo, carregar seu conteúdo e personalizar elementos usando um editor de arrastar e soltar. O Smart Builder cria automaticamente um layout com base em seus requisitos e tem um recurso de geração de cópias com tecnologia de IA.

Obtenha opções para criar várias variantes de sua primeira página de destino e teste-a contra as outras para entender qual página de destino obtém mais conversões com a ajuda de ferramentas de teste A/B e de segmentação.

Melhores recursos do Unbounce

A interface do construtor de arrastar e soltar permite que você adicione, edite e organize os elementos da página de destino de acordo com sua necessidade

Obtenha recomendações e insights de design da IA em tempo real para otimizar sua página de destino

Integre o Unbounce com aplicativos de comércio eletrônico, CRM e marketing por e-mail para ajudá-lo a simplificar seu fluxo de trabalho emelhorar o processo para campanhas de marketing

Crie páginas de destino de links rapidamente usando o Unbounce'smodelos de guia de estilogeração instantânea de cópias e uma experiência de criação assistida

Limitações do Unbounce

Menos modelos de página de destino em comparação com outras alternativas

Fazer edições no aplicativo móvel é um pouco desafiador

Preços da Unbounce

Lançamento : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Optimize : $145/mês

: $145/mês Accelerate : $240/mês

: $240/mês Concierge: uS$ 625/mês

Avaliações e resenhas da Unbounce

G2: 4,4/5 (358 avaliações)

4,4/5 (358 avaliações) Capterra: 4,5/5 (253 avaliações)

3. Moosend

via Moosend Imagine que você é proprietário de uma academia e lançou novos planos de associação em seu site.

A página de destino da oferta está recebendo tráfego, mas ninguém está se inscrevendo. O botão de inscrição pode não estar funcionando. Ou a CTA está no final da página, e o leitor não rola a página até o final.

A criação de páginas de destino com aparência profissional é mais ciência do que arte. Você precisa de páginas de destino de alta conversão que apoiem seu objetivos do projeto e atrair mais inscrições.

O Moosend é uma plataforma de automação de marketing com um construtor de páginas de destino gratuito para ajudá-lo a converter tráfego em receita. O construtor de páginas de destino amigável para iniciantes permite que você crie páginas de destino sem nenhuma experiência em codificação.

Melhores recursos do Moosend

Desenvolva páginas de destino de qualidade usando modelos predefinidos, que são totalmente personalizáveis e dão um toque pessoal

Melhore a qualidade do seu Ad Words e a classificação no Google com os recursos de CDN do Moosend

Adicione um cronômetro de contagem regressiva a partir do arquivomodelos de funil de vendas em suas páginas de destino para criar urgência e gerar leads e vendas

Crie páginas de destino opt-in com detalhes de contato armazenados e execute campanhas de marketing em conformidade com o GDPR

Limitações do Moosend

Não há recurso de teste A/B para páginas de destino

Falta de opções de personalização para os modelos disponíveis

Preços da Moosend

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Pro : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Enterprise: Preços personalizados

Moosend ratings and reviews

G2: 4,7/5 (626 avaliações)

4,7/5 (626 avaliações) Capterra: 4,7/5 (190 avaliações)

4. Landingi

via Landingi Como profissional de marketing, você precisa de páginas de destino com aparência profissional para exibir mais detalhes sempre que lançar um novo produto ou serviço.

Às vezes, seus designers lhe dão duas ideias de landing page igualmente brilhantes, mas você não tem certeza de qual delas colocar no ar. Não se preocupe. Os criadores de páginas de destino vêm com recursos de teste A/B para ajudar a escolher a variação vencedora da página de destino e aumentar as conversões.

O Landingi é um criador de páginas de destino sem código com rastreamento de microconversão e testes A/B para criar variações de páginas de destino e otimizar as conversões em qualquer lugar.

Melhores recursos do Landingi

Criador de páginas de destino com IA e editor de arrastar e soltar para criar páginas de destino mais rapidamente usando substituição dinâmica de texto

Teste A/B para descobrir qual versão da página de destino tem melhor desempenho

Capacidade de criar páginas de destino ilimitadas para campanhas de marketing

limitações do #### Landingi

A integração não é perfeita e requer conhecimento técnico

O HTML personalizado às vezes quebra

Preços do Landingi

Lite: US$ 29/mês

US$ 29/mês Profissional : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Agência : $149/mês

: $149/mês Ilimitado: $1000/mês

Landingi ratings and reviews

G2: 4,5/5 (274 avaliações)

4,5/5 (274 avaliações) Capterra: 4,8/5 (179 avaliações)

5. Leadpages

via Páginas de destino Seja buscando novos públicos ou interagindo com seus clientes atuais, com as páginas de destino, entregue a mensagem certa e direcionada ao público certo no momento certo.

O Leadpages é um construtor de páginas de destino acessível para criar um site gratuito. O Leadpages permite que você adicione imagens, um cronômetro de contagem regressiva, um player de vídeo, uma agenda do Calendly e muito mais ao criar uma página de destino.

Melhores recursos do Leadpages

Ferramentas de IA para gerar cópias e imagens para criar suas páginas de destino

Ferramentas de SEO para editar o título e a descrição da pesquisa, adicionar uma imagem de visualização e usar modelos de página de destino pré-criados e otimizados para SEO

Obtenha orientação de conversão integrada antes de publicar sua página de destino e obtenha previsões sobre o desempenho de sua página de destino

Limitações do Leadpages

Curva de aprendizado acentuada para entender a plataforma

Limitações quando você deseja criar páginas de vendas com um domínio personalizado

Preços do Leadpages

Padrão : uS$ 37/mês

: uS$ 37/mês Pro : $74/mês

: $74/mês Avançado: Preços personalizados

Leadpages ratings and reviews

G2: 4,3/5 (219 avaliações)

4,3/5 (219 avaliações) Capterra: 4,6/5 (292 avaliações)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels As vendas de fim de ano estão chegando e sua equipe planejou uma promoção fantástica. Mas você precisa de uma página de destino para informar seus clientes. Seu designer está de férias em Bali e seu desenvolvedor está trabalhando em um problema de segurança.

O prazo está chegando ao fim e você está preso. Uma maneira de sair dessa enrascada é trabalhar com um poderoso construtor de landing pages para criar landing pages sem conhecimento técnico.

Os criadores de páginas de destino do Clickfunnels ajudam você a criar páginas de destino melhores a partir do zero, sem habilidades de design ou desenvolvimento da Web. Escolha entre a galeria de modelos pré-criados e acompanhe o desempenho de cada página para medir o sucesso de sua campanha.

Melhores recursos do Clickfunnels

Editor de página de destino de arrastar e soltar para criação de página de destino sem suporte de desenvolvedor

Modelos de página de destino pré-criados para criar páginas de opt-in, ímãs de leads, registros de eventos ou páginas de destino de webinar

Integrações com ferramentas como Mailchimp, Klaviyo e outras para executar campanhas de marketing holísticas

Limitações do Clickfunnels

Interface não intuitiva

Modelos de página de destino antiquados com poucas opções de personalização

Preços do Clickfunnels

Básico: $127/mês

$127/mês Pro: $157/mês

$157/mês FunnelHacker: $208/mês

Classificações e resenhas do Clickfunnels

G2: 4,6/5 (389 avaliações)

4,6/5 (389 avaliações) Capterra: 4,5/5 (646 avaliações)

7. Instapage

via Instapage O Instapage é um construtor de páginas de destino que cria páginas de destino móveis rapidamente. Configure suas páginas de destino no WordPress e personalize modelos pré-criados em um bloco de acordo com suas necessidades.

O Instapage tem uma ferramenta de criação de páginas de destino fácil de usar, com colaboração integrada e funcionalidade de arrastar e soltar. O recurso Instablock permite que os usuários reutilizem os ativos da página de destino, que podem ser importados para todas as suas páginas de destino.

Melhores recursos do Instapage

Gerar manchetes, imagens e CTAs para cada público e grupo de anúncios usando IA

Crie páginas de destino ilimitadas usando blocos de páginas individuais que você pode personalizar, salvar e reutilizar

Modelos de blocos predefinidos, como cabeçalhos, rodapés, depoimentos, ou crie sua página de destino personalizada em um instante

Os widgets de camada podem adicionar elementos multimídia, como cronômetros de contagem regressiva e plug-ins de bate-papo às suas páginas de destino

Limitações do Instapage

Caro para pequenas empresas e usuários individuais

A interface do usuário/UX pode ser melhorada

Preços do Instapage

Construção : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Converter: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Instapage

G2: 4,3/5 (472 avaliações)

4,3/5 (472 avaliações) Capterra: 4,5/5 (363 avaliações)

8. MailerLite

Via MailerLite Está lançando um novo produto e quer entender como o público reagirá ao seu novo lançamento? A ferramenta certa elevator pitch ajudará você a entender o sentimento do cliente e a criar entusiasmo para sua nova ideia de negócio.

O MailerLite, um criador de páginas de destino gratuito, permite que você envolva seus visitantes e chame a atenção deles com páginas de destino gratuitas, adicionando elementos como cronômetros de contagem regressiva e cupons limitados.

Melhores recursos do MailerLite

Formulários de inscrição em conformidade com o GDPR para atrair assinantes e usar os dados para criar grupos de interesse

Teste A/B para até cinco versões de páginas de destino, dividindo o tráfego entre elas

A ferramenta de criação de landing pages do MailerLite vem com mapas de calor, mapas de cliques, recursos de teste A/B e configurações de SEO para aumentar a visibilidade da landing page

Limitações do MailerLite

Modelos pré-projetados limitados

A interface não é tão intuitiva e dificulta a cópia de campanhas para páginas de destino de alta conversão

Preços do MailerLite

Plano gratuito

Plano para empresas em crescimento : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Avançado : $18/mês

: $18/mês Enterprise: Preços personalizados

MailerLite avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (840 avaliações)

4,6/5 (840 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1912 avaliações)

9. ConvertKit

via ConvertKit Imagine o seguinte. Você é um autor e seu novo livro está prestes a ser lançado. Você quer contar ao seu público sobre esse lançamento e envolvê-lo o suficiente para que ele se inscreva para receber as reservas. Você precisaria de uma página de destino atraente com a capacidade de monetizar seu público.

Um construtor de páginas de destino como o ConvertKit lançará sua página de destino usando os modelos disponíveis para diferentes casos de uso, como podcasts, livros, vídeos e muito mais. As páginas de destino são responsivas para dispositivos móveis.

Melhores recursos do ConvertKit

Os formulários de opt-in da página de destino transformam seus leitores em assinantes e obtêm informações para interagir com seu público e aumentar as vendas

A integração com o Unsplash facilita a localização de imagens gratuitas e específicas

Um painel de análise robusto com atualizações sobre métricas como taxas de conversão e contagens de assinantes e configuração de seus métodos de rastreamento favoritos

Limitações do ConvertKit

Os recursos avançados estão disponíveis apenas nos planos pagos

Os formulários de inscrição de e-mail não têm recursos avançados, como automação

Preços do ConvertKit

Plano gratuito

Creator: US$ 9/mês

US$ 9/mês Creator Pro: $25/mês

Avaliações e opiniões sobre o ConvertKit

G2: 4,4/5 (192 avaliações)

4,4/5 (192 avaliações) Capterra: 4,7/5 (196 avaliações)

10. Wix

via Wix O Wix é um construtor de sites que permite que iniciantes e pequenas empresas criem páginas de destino. Com modelos predefinidos para o design de páginas de destino, você pode criar páginas de destino e de vendas em apenas alguns minutos.

Se você estiver no setor de comércio eletrônico, o Wix é líder no desenvolvimento de sites de lojas on-line para plataformas de comércio eletrônico de pequenas empresas. Crie páginas de destino de comércio eletrônico para mostrar novos produtos e promover ofertas exclusivas com base na localização do visitante para convertê-lo.

Aumente a conversão por meio de ferramentas robustas de análise e conecte-se ao Google Analytics, ao Facebook Pixel e a outros serviços para obter insights.

Melhores recursos do Wix

Opções de personalização para o URL do seu domínio, logotipo e outras ferramentas de marca

A hospedagem em várias nuvens garante um tempo de atividade de 99,9%, mesmo durante picos de tráfego no site

Crie uma interface de usuário com vários elementos disponíveis no editor visual de página de destino de arrastar e soltar

Obtenha recursos de painel de controle em seu dispositivo móvel para gerenciar seu site de qualquer lugar

Limitações do Wix

Falta de recursos avançados de SEO em comparação com outras plataformas

O aplicativo móvel não é funcional em todos os países

Preços do Wix

Light: $16/mês

$16/mês Core: $27/mês

$27/mês Business: $32/mês

$32/mês Business Elite: $159/mês

$159/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wix

G2: 4,2/5 (1635 avaliações)

4,2/5 (1635 avaliações) Capterra: 4,4/5 (9361 avaliações)

Outras ferramentas de conteúdo de página de destino

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes de marketing para impulsionar produtividade geral. Embora o ClickUp não seja um criador de páginas de destino, o conjunto de ferramentas o ajuda a criar páginas de destino eficazes.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Por exemplo, o ClickUp AI é o seu assistente de redação para ajudá-lo a criar um texto bem focado para a página de destino. Além disso, use a ferramenta de gerenciamento de projetos para gerenciar todo o processo, desde o brainstorming de ideias, a colaboração com outros departamentos, a definição de metas, a divisão das tarefas maiores em subtarefas menores e o acompanhamento das métricas de sucesso após o lançamento.

Melhores recursos do ClickUp

Gere layouts de páginas de destino com foco em conversão usando o recursogerador de layout de página de destino* IA do ClickUp tem mais de 100 prompts totalmente modelados para diferentes setores e casos de uso

Use o ClickUp AI para fazer um brainstorming de ideias antes de converter a cópia em uma página de destino

Modelos de página de destino acompanhe todas as suas ideias de landing page, organize tarefas para cada etapa do processo e garanta a consistência em várias páginas

Crie páginas de destino de alta conversão com Modelo de página de destino do ClickUp

Crie tarefas usando status personalizados, como Open e Complete, para acompanhar o progresso de cada página e garantira padronização do processo de marketing

Crie listas de verificação com subtarefas aninhadas para priorização e despriorização simples no ClickUp

Acompanhe o progresso da página de destino com recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails emodelos de relatórios pós-ação* Exibir três configurações diferentes do ClickUp, como All Landing Pages, By Industry e Getting Started Guide, simultaneamente

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado para entender os recursos do ClickUp AI pode ser acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

Crie ótimas Landing Pages que convertem

Os criadores de landing pages listados aqui permitem que você crie rapidamente uma boa landing page sem nenhuma habilidade de codificação. O melhor construtor de landing pages é flexível, fácil de usar e escalável, além de permitir que você acompanhe o desempenho de páginas individuais.

Embora essas ferramentas sejam ótimas para ajudá-lo a criar sites de página única ou páginas de destino sólidas para sua próxima campanha, é essencial ter uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para maximizar utilização de recursos e produtividade.

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp incluem modelos de página de destino pré-criados, ClickUp AI para gerar novo conteúdo e um painel para os membros da equipe colaborarem.

Desde o gerenciamento de métricas de desempenho da página de destino e campanhas de marketing para gerar novas ideias e metas de SEO, o ClickUp é o companheiro perfeito para criar páginas de destino sólidas.

Os recursos nativos do ClickUp integração com mais de 100 ferramentas em sua pilha de tecnologia permite que você potencialize sua jornada de marketing para gerenciar seus projetos de marketing de desempenho e de sites sem precisar fazer malabarismos entre aplicativos.

Comece a usar ClickUp para uma avaliação gratuita.