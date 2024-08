10 melhores alternativas ao GPT3 com recursos de gravação de IA em 2024

Lembra-se da época em que escrever parecia limitado pelas restrições da criatividade humana e do tempo?

O surgimento da GPT-3 reformulou nossa relação com as palavras e a IA.

Já se foram os dias de textos repetitivos e sem inspiração; a tecnologia inovadora da GPT-3 revolucionou nossa abordagem para gerar prosa, provocando um aumento na criatividade e na eficiência.

À medida que o ano de 2024 se desenrola, os holofotes se voltam para a busca de alternativas à GPT3, cada uma delas competindo para acrescentar um toque único a essa narrativa.

Mas por que procurar outras opções?

Esses concorrentes mais do que espelham os talentos do GPT-3, eles trazem seu talento para a mesa. Eles atendem a uma série de necessidades de processamento e geração de linguagem natural. O cenário é rico em opções para redação criativa, tradução automática ou modelos sofisticados de IA.

Vamos dar uma olhada nas 10 principais alternativas que estão redefinindo o cenário da IA.

O que você deve procurar nas alternativas do GPT3?

Ao procurar alternativas para o GPT3, vários fatores vitais devem orientar sua escolha. Esses fatores incluem:

Tamanho e complexidade do modelo: Procure modelos com vários parâmetros para tarefas de linguagem complexas. Além disso, considere a capacidade de computação necessária Suporte a idiomas: Certifique-se de que o modelo seja compatível com vários idiomas se você precisar de recursos multilíngues **Desempenho: avalie o desempenho do modelo em tarefas relevantes para suas necessidades, como geração de texto, IA de conversação ou raciocínio lógico Treinamento e ajuste fino: Verifique se o modelo permite o ajuste fino de seus dados específicos, aumentando sua eficácia para o seu caso de uso Código aberto vs. proprietário: Os modelos de código aberto oferecem mais personalização e suporte da comunidade, enquanto os proprietários podem ter melhor suporte e estabilidade Considerações éticas: Considere como o modelo lida com dados confidenciais e sua abordagem às práticas éticas de IA.

As 10 melhores alternativas de GPT3 para usar em 2024

Aqui estão as 10 principais alternativas que oferecem uma combinação exclusiva de inovação, eficiência e recursos especializados. Elas desempenham um papel significativo na definição de novos padrões de referência na geração e compreensão de linguagem natural.

1. ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais ClickUp está revolucionando gerenciamento de tarefas e processos criativos com seus recursos avançados de IA. Seus recursos de IA aprimoram muito a experiência de escrita, ajudando os usuários a criar e gerenciar tarefas com eficiência. Essa integração de IA se estende a Documentos do ClickUp que auxilia na elaboração, edição e organização de documentos, simplificando o processo de documentação.

Além disso, a IA do ClickUp facilita as sessões de ideação e brainstorms, fornecendo aos usuários sugestões inteligentes e insights que incentivam a criatividade.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado para utilizar plenamente todos os recursos

A integração com determinadas ferramentas externas pode ser aprimorada

Preços do ClickUp

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por um adicional de US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Escritura eletrônica

via Writesonic

A Writesonic é uma importante Alternativa ao GPT3 o GPT3 é um aplicativo de computador que oferece um conjunto de ferramentas de criação e aprimoramento de conteúdo. Você obterá recursos avançados de IA para escrita, conversação e brainstorming criativo. O Writesonic ajuda os usuários a gerar rapidamente textos de alta qualidade, o que o torna um recurso valioso.

Melhores recursos do Writesonic

Chatsonic: Um recurso de destaque para a criação de conteúdo, o Chatsonic é semelhante ao ChatGPT, mas com funcionalidades adicionais, como a integração com a Pesquisa Google, permitindo o acesso a dados em tempo real e a geração de imagens com IA

Um recurso de destaque para a criação de conteúdo, o Chatsonic é semelhante ao ChatGPT, mas com funcionalidades adicionais, como a integração com a Pesquisa Google, permitindo o acesso a dados em tempo real e a geração de imagens com IA Respostas factuais atualizadas: Com sua integração com o Google, o Writesonic fornece informações e referências atuais, essenciais para os criadores de conteúdo que precisam dos dados mais recentes

Com sua integração com o Google, o Writesonic fornece informações e referências atuais, essenciais para os criadores de conteúdo que precisam dos dados mais recentes Biblioteca extensa de prompts: Mais de 1.000 prompts estão disponíveis, atendendo a vários casos de uso, o que é benéfico para marketing e vendas

Mais de 1.000 prompts estão disponíveis, atendendo a vários casos de uso, o que é benéfico para marketing e vendas Recursos multilíngues: O Writesonic rompe as barreiras do idioma, tornando-se uma ferramenta versátil para o envolvimento do público global

Limitações do Writesonic

Pode exigir algum aprendizado para usuários novos em ferramentas de escrita com IA

A profundidade do conteúdo gerado pode variar de acordo com a complexidade da tarefa

Preços do Writesonic

Plano gratuito: US$ 0 por mês, 10.000 palavras/mês, modelo GPT 3.5

US$ 0 por mês, 10.000 palavras/mês, modelo GPT 3.5 Plano Freelancer: US$ 16/mês (pagamento anual) ou US$ 20/mês (pagamento mensal), palavras ilimitadas, somente modelo GPT 3.5

US$ 16/mês (pagamento anual) ou US$ 20/mês (pagamento mensal), palavras ilimitadas, somente modelo GPT 3.5 Plano para equipes pequenas: A partir de US$ 33/mês para 400.000 palavras, modelos GPT 3.5, GPT 4 e GPT 4-32K

A partir de US$ 33/mês para 400.000 palavras, modelos GPT 3.5, GPT 4 e GPT 4-32K Plano empresarial: Mais de US$ 500 por mês, pacotes personalizados disponíveis

Classificações e resenhas do Writesonic

G2 : 4.8/5 (1.840 avaliações)

: 4.8/5 (1.840 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1.792 avaliações de usuários)

3. Jasper.AI

via Jasper

O Jasper.AI, um concorrente formidável das alternativas GPT3, é feito sob medida para empresas que buscam recursos avançados de IA. Ele foi projetado para aumentar a produtividade na criação de conteúdo, desde o brainstorming até a conclusão. É uma ferramenta essencial para quem precisa gerar texto ou interagir com um chatbot alimentado por IA.

Melhores recursos do Jasper.AI

Base de conhecimento abrangente : O vasto conhecimento do Jasper.AI de bilhões de fontes da Web o equipa para discutir tópicos complexos com uma compreensão detalhada

: O vasto conhecimento do Jasper.AI de bilhões de fontes da Web o equipa para discutir tópicos complexos com uma compreensão detalhada Interface de IA conversacional: A interface amigável do Jasper Chat simplifica a interação com a IA, tornando-a mais acessível e envolvente

A interface amigável do Jasper Chat simplifica a interação com a IA, tornando-a mais acessível e envolvente Memória contextual: Sua capacidade de lembrar interações anteriores em um chat proporciona um fluxo de conversa mais coerente e contextualmente consciente

Sua capacidade de lembrar interações anteriores em um chat proporciona um fluxo de conversa mais coerente e contextualmente consciente Criação de conteúdo diversificado: Ele se destaca na geração de uma ampla gama de conteúdo, de postagens de blog a scripts, adicionando versatilidade aos seus recursos de IA

Limitações do Jasper.AI

Especificidade nas instruções: O Jasper pode exigir prompts precisos para obter melhores resultados, especialmente em tarefas complexas

Preços do Jasper.AI

Plano Creator: US$ 39 por mês

US$ 39 por mês Plano para equipes: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Plano de negócios: Os detalhes do preço estão disponíveis ao entrar em contato com o departamento de vendas

Jasper.AI ratings and reviews

G2: 4,7/5 (1.232 avaliações)

4,7/5 (1.232 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.819 avaliações)

4. Google BARD

via Google Bard Como destaque entre as alternativas ao GPT3, o Google BARD surge como um modelo avançado de linguagem grande desenvolvido para atender às crescentes demandas de processamento e geração de linguagem natural. Seus recursos para lidar com uma ampla gama de tarefas de linguagem natural fazem dele a melhor opção para quem busca alternativas ao GPT3.

Melhores recursos do Google Bard

Compreensão avançada de linguagem natural: O BARD é hábil em compreender e gerar linguagem natural, o que o torna altamente eficaz para uma série de aplicações, desde IA de conversação até criação de conteúdo

O BARD é hábil em compreender e gerar linguagem natural, o que o torna altamente eficaz para uma série de aplicações, desde IA de conversação até criação de conteúdo Suporte multilíngue : Esse modelo é compatível com vários idiomas, o que o torna versátil para uso global

: Esse modelo é compatível com vários idiomas, o que o torna versátil para uso global Aprendizagem profunda e técnica baseada em rede neural: O BARD utiliza metodologias de aprendizagem profunda de ponta, proporcionando desempenho superior em tarefas de linguagem

Limitações do Google Bard

**Uso intensivo de recursos: requer potência computacional significativa, o que pode não ser viável para todos os usuários

Integração complexa: Integrar o BARD aos sistemas existentes pode ser um desafio para usuários sem conhecimento técnico

Preços do Google Bard

O Google Bard é totalmente gratuito, sem limite para o número de perguntas que os usuários podem fazer

Avaliações e resenhas do Google Bard

G2: 4,3/5 (32 avaliações)

4,3/5 (32 avaliações) Capterra: Classificação não disponível

5. Copy.AI

via Copy.ai O Copy.AI surge como uma alternativa notável do GPT3 em 2024, atendendo àqueles que precisam de uma solução com tecnologia de IA para geração de texto e várias tarefas linguísticas. Ele aproveita um grande modelo de linguagem para produzir texto semelhante ao humano, o que o torna uma opção ideal para as necessidades de redação pessoal e profissional.

melhores recursos do #### Copy.ai

Geração de texto orientada por IA : O Copy.AI se destaca na geração de conteúdo criativo e envolvente, desde postagens em blogs até textos de marketing, usando técnicas avançadas de geração de linguagem natural

: O Copy.AI se destaca na geração de conteúdo criativo e envolvente, desde postagens em blogs até textos de marketing, usando técnicas avançadas de geração de linguagem natural Recursos de processamento de linguagem natural (NLP): A ferramenta é equipada com uma sofisticada tecnologia de NLP, permitindo que ela compreenda e manipule a linguagem de forma eficaz para várias tarefas

A ferramenta é equipada com uma sofisticada tecnologia de NLP, permitindo que ela compreenda e manipule a linguagem de forma eficaz para várias tarefas Interface amigável para usuários não técnicos: A plataforma foi projetada para ser acessível, permitindo que usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico aproveitem o poder de um modelo de linguagem em grande escala para geração de texto

Limitações do Copy.AI

Profundidade da geração de conteúdo: Embora seja eficaz para conteúdo de formato curto, ela pode ter dificuldades com a criação de conteúdo mais aprofundado e longo

Embora seja eficaz para conteúdo de formato curto, ela pode ter dificuldades com a criação de conteúdo mais aprofundado e longo Opções de personalização: Há limitações em termos de ajuste fino da IA para estilos de escrita específicos ou jargões específicos do setor

preços do #### Copy.AI

Plano gratuito: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Plano profissional : uS$ 36 por mês (cobrado anualmente a US$ 432)

: uS$ 36 por mês (cobrado anualmente a US$ 432) Plano de equipe : $186 por mês (cobrado anualmente a $2.232)

: $186 por mês (cobrado anualmente a $2.232) Plano de crescimento : uS$ 1.000 por mês (cobrado anualmente a US$ 12.000)

: uS$ 1.000 por mês (cobrado anualmente a US$ 12.000) Plano de escala : uS$ 3.000 por mês (cobrado anualmente a US$ 36.000)

: uS$ 3.000 por mês (cobrado anualmente a US$ 36.000) Plano empresarial personalizado: O preço está disponível mediante contato com o departamento de vendas

Copy.AI avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (176 avaliações)

6. DialoGPT

via DialoGPT O DialoGPT surge como um participante importante entre as alternativas do GPT3, especialmente para aqueles que buscam recursos avançados em IA de conversação. Como um grande modelo de linguagem desenvolvido com foco no diálogo, ele oferece interações dinâmicas e com nuances, o que o torna uma opção para chatbots orientados por IA e interfaces de conversação.

Melhores recursos do DialoGPT

Recursos avançados de conversação: O DialoGPT se destaca na geração de texto semelhante ao humano, oferecendo experiências de diálogo realistas e envolventes

O DialoGPT se destaca na geração de texto semelhante ao humano, oferecendo experiências de diálogo realistas e envolventes Ajuste fino para contexto específico: Ajuste fino do modelo para cenários específicos, aumentando sua eficácia em várias tarefas de processamento de linguagem natural

Ajuste fino do modelo para cenários específicos, aumentando sua eficácia em várias tarefas de processamento de linguagem natural Manuseio de conversas com várias voltas: Gerencia habilmente conversas com várias voltas, compreendendo e respondendo ao contexto em várias trocas

Gerencia habilmente conversas com várias voltas, compreendendo e respondendo ao contexto em várias trocas Escalabilidade para modelos de grande escala: Esse modelo pode ser dimensionado para lidar com grandes volumes de dados de conversação, o que o torna adequado para pesquisas e aplicações extensivas de IA

Limitações do DialoGPT

Requisitos de potência de computação: Seus recursos sofisticados podem exigir recursos de computação significativos

Preços do DialoGPT

O DialoGPT é um modelo de código aberto, amplamente acessível sem custos diretos. Entretanto, sua implementação em sistemas de larga escala pode envolver despesas relacionadas à infraestrutura

DialoGPT ratings and reviews

Como um projeto de código aberto, o DialoGPT não tem classificações padronizadas como os produtos comerciais. A comunidade de IA tem grande consideração pelo DialoGPT por suas habilidades de conversação

7. LaMDA

via Google LaMDa O LaMDA (Modelo de linguagem para aplicativos de diálogo) do Google representa um salto significativo nas alternativas do GPT3. O LaMDA foi projetado para gerar texto semelhante ao humano como um grande modelo de linguagem, com foco no aprimoramento dos recursos de IA de conversação.

Ele foi projetado para entender e responder a uma ampla variedade de tópicos, o que o torna a opção ideal para quem busca um modelo de linguagem sofisticado para diversos aplicativos.

Melhores recursos do LaMDA

Habilidades avançadas de conversação: O LaMDA se destaca na produção de conversas mais naturais e abertas, estabelecendo um novo padrão em IA de conversação

O LaMDA se destaca na produção de conversas mais naturais e abertas, estabelecendo um novo padrão em IA de conversação Compreensão ampla do assunto: Esse modelo se envolve em uma grande variedade de tópicos, fornecendo respostas relevantes e contextualmente apropriadas

Esse modelo se envolve em uma grande variedade de tópicos, fornecendo respostas relevantes e contextualmente apropriadas Ajuste fino para casos de uso específicos: Ajuste fino do LaMDA para aplicações específicas, aprimorando seu desempenho em áreas especializadas, como atendimento ao cliente ou narração criativa de histórias

Ajuste fino do LaMDA para aplicações específicas, aprimorando seu desempenho em áreas especializadas, como atendimento ao cliente ou narração criativa de histórias Suporte multilíngue: Suporta vários idiomas, o que o torna uma opção versátil para aplicativos globais

Limitações do LaMDA

Uso intensivo de recursos: Por ser um modelo de grande escala, requer grande capacidade de computação para um desempenho ideal

Por ser um modelo de grande escala, requer grande capacidade de computação para um desempenho ideal Acesso público limitado: Atualmente, o acesso ao LaMDA é mais restrito em comparação com alguns outros modelos, limitando sua disponibilidade para uso generalizado

Preços do LaMDA

Até o momento, o Google não divulgou publicamente os detalhes de preços do LaMDA. Ele é usado principalmente internamente e em produtos selecionados do Google

Avaliações e resenhas do LaMDA

Devido ao seu lançamento público limitado, ainda não há avaliações e comentários de usuários disponíveis sobre o LaMDA. No entanto, ele tem recebido atenção e aclamação notáveis na comunidade de pesquisa de IA

8. Cara de abraço

via Cara de abraço A Hugging Face surgiu como um concorrente digno de nota entre as alternativas ao GPT3. Trata-se de uma startup de IA conhecida por suas contribuições significativas. A Hugging Face atende àqueles que procuram opções robustas e de código aberto em modelos de linguagem de larga escala, oferecendo uma ampla gama de modelos pré-treinados.

Melhores recursos do Hugging Face

Diversidade de modelos pré-treinados: Fornece acesso a uma grande variedade de modelos de linguagem, incluindo modelos de linguagem grandes e modelos autorregressivos, adequados para uma variedade de tarefas de linguagem natural

Fornece acesso a uma grande variedade de modelos de linguagem, incluindo modelos de linguagem grandes e modelos autorregressivos, adequados para uma variedade de tarefas de linguagem natural Compreensão e geração de linguagem natural: Seus modelos são capazes de produzir texto semelhante ao humano, útil em IA de conversação, geração de texto e muito mais

Seus modelos são capazes de produzir texto semelhante ao humano, útil em IA de conversação, geração de texto e muito mais Flexível para pesquisa e desenvolvimento: Altamente valorizado em projetos de pesquisa científica e de pesquisa de IA, ele oferece modelos que podem ser ajustados para tarefas específicas de aprendizagem profunda

Limitações do Hugging Face

Complexidade para iniciantes: A extensa gama de modelos e recursos pode ser esmagadora para iniciantes em PNL ou IA

A extensa gama de modelos e recursos pode ser esmagadora para iniciantes em PNL ou IA Requisitos de recursos: Alguns modelos de grande escala podem exigir grande capacidade de computação, o que pode ser uma limitação para usuários com hardware menos potente

Preços do Hugging Face

HF hub (plano gratuito) : Gratuito

: Gratuito Conta PRO: $9/mês

$9/mês Hub empresarial: A partir de US$ 20/usuário/mês

A partir de US$ 20/usuário/mês Hardware de espaços: A partir de US$ 0,05/hora

A partir de US$ 0,05/hora Pontos de extremidade de inferência: A partir de US$ 0,06/hora

A partir de US$ 0,06/hora Trem automático: A partir de US$ 0/modelo

Hugging Face ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Classificação não disponível

9. Lontra.AI

via IA da lontra O Otter.AI surge como uma das alternativas formidáveis ao GPT3 em 2024, especialmente para aqueles que buscam recursos avançados de IA em transcrição e reconhecimento de voz. Seu foco no aproveitamento da IA para processamento e geração de linguagem natural o diferencia, tornando-o uma ferramenta essencial para profissionais e empresas.

melhores recursos do #### Otter.AI

Transcrição aprimorada por IA: O Otter.AI é excelente na conversão de fala em texto com alta precisão usando modelos avançados de linguagem

O Otter.AI é excelente na conversão de fala em texto com alta precisão usando modelos avançados de linguagem Transcrição em tempo real : Sua capacidade de transcrever em tempo real o torna ideal para reuniões, palestras e entrevistas

: Sua capacidade de transcrever em tempo real o torna ideal para reuniões, palestras e entrevistas Reconhecimento de voz: A IA da plataforma pode identificar diferentes falantes, aumentando a clareza e a usabilidade das transcrições

A IA da plataforma pode identificar diferentes falantes, aumentando a clareza e a usabilidade das transcrições Resumo com IA: O Otter.AI oferece um recurso para resumir conversas ou documentos longos, uma prova de sua sofisticada compreensão da linguagem natural

O Otter.AI oferece um recurso para resumir conversas ou documentos longos, uma prova de sua sofisticada compreensão da linguagem natural Integração com reuniões virtuais: A IA se integra perfeitamente às plataformas populares de reuniões virtuais, fornecendo transcrições ao vivo e resumos pós-reunião

limitações do #### Otter.AI

Precisão em ambientes ruidosos: Embora altamente preciso, seu desempenho pode variar em ambientes muito ruidosos

Embora altamente preciso, seu desempenho pode variar em ambientes muito ruidosos Suporte limitado a idiomas: Atualmente, ele suporta principalmente o inglês, o que pode ser uma limitação para usuários multilíngues

Preços do Otter.AI

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $10 USD por usuário/mês (cobrado anualmente)

$10 USD por usuário/mês (cobrado anualmente) Business : uS$ 20/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 20/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Otter.AI avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (128 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (65 avaliações de usuários)

10. Florescer

via Bloom O Bloom é uma alternativa robusta ao GPT3 que se destaca como um modelo de linguagem grande, potente e versátil. Desenvolvido pela BigScience da Hugging Face, ele foi projetado para diversas tarefas de linguagem, demonstrando recursos impressionantes no processamento de linguagem natural.

Melhores recursos do Bloom

Modelo de linguagem autorregressivo: O Bloom é um modelo de linguagem autoregressivo de grande porte, capaz de gerar textos coerentes e semelhantes aos humanos a partir de solicitações

O Bloom é um modelo de linguagem autoregressivo de grande porte, capaz de gerar textos coerentes e semelhantes aos humanos a partir de solicitações Geração de texto versátil: Além dos dados de treinamento, o Bloom executa várias tarefas de texto, tratando-as como desafios de geração de texto

Além dos dados de treinamento, o Bloom executa várias tarefas de texto, tratando-as como desafios de geração de texto Arquitetura baseada em transformador: Esse modelo aproveita uma estrutura de modelo de linguagem baseada em transformador, conhecida por sua eficácia no tratamento de tarefas de linguagem em grande escala

. Limitações do Bloom

Curva de aprendizado: A grande escala do modelo representa um desafio de aprendizado para novos usuários.

Preços do Bloom

É um projeto de código aberto e não tem uma estrutura de preços direta para acessar o modelo em si.

Bloom ratings and reviews

As classificações do Bloom no G2 e no Capterra não estão prontamente disponíveis. O Bloom pode não estar listado nessas plataformas.

A melhor alternativa GPT3 para você

Ao concluirmos nossa exploração das 10 principais alternativas de GPT3 em 2024, fica claro que o domínio da escrita com IA e do processamento de linguagem natural não está apenas prosperando - está evoluindo em um ritmo notável. Cada uma dessas alternativas traz seus pontos fortes e inovações exclusivas, ampliando os limites do que é possível em termos de comunicação e criatividade com base em IA.

Desde o aprimoramento do gerenciamento de tarefas até a abertura de novos caminhos em recursos multilíngues, esses modelos são mais do que apenas ferramentas; eles são parceiros em nossa jornada rumo a um mundo mais eficiente, expressivo e conectado. Com o avanço da tecnologia, uma coisa é certa: o futuro da escrita com IA é brilhante, diversificado e cheio de potencial.

Seja por uma rica variedade de recursos ou por pura adaptabilidade, o ClickUp emerge como um líder claro. Além de seus recursos notáveis, você tem o aspecto de IA, que aumenta seus recursos de escrita. Outra faceta que aumenta a atração do ClickUp é a capacidade de colaborar entre as partes interessadas e as tarefas para garantir que o resultado esteja em sintonia com as expectativas. Registrar-se gratuitamente hoje mesmo!