Os benefícios de integrar o sistema operacional de trabalho ao fluxo de trabalho da sua equipe

*Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve as palavras “sistema operacional de trabalho”?

É a versão mais recente da estrutura da Apple para o seu iPad ou Mac Pro? A próxima grande novidade que o Windows está lançando?

Embora sejam sistemas operacionais, eles não são necessariamente sistemas operacionais para trabalho. E embora um sistema operacional comum e um sistema operacional para trabalho tenham semelhanças, eles não são a mesma coisa.

O que é um sistema operacional para trabalho remoto?

Um sistema operacional para trabalho remoto é uma plataforma de software que oferece à sua organização e equipe a infraestrutura tecnológica adequada para executar projetos com tranquilidade, tomar decisões rápidas e se comunicar de forma eficaz. Geralmente, inclui recursos de relatórios, comentários e compartilhamento de arquivos para facilitar o gerenciamento eficaz de projetos.

Neste artigo, você aprenderá o básico sobre o que é um sistema operacional para trabalho remoto, por que você precisa dele e como ele ajuda uma organização. Também destacaremos o melhor sistema operacional para trabalho remoto disponível atualmente para ajudá-lo a começar imediatamente.

O que é um sistema operacional em palavras simples?

O sistema operacional (SO) em um dispositivo (como um computador Windows ou Mac, dispositivo móvel ou tablet) permite que os usuários interajam com o dispositivo. Ele gerencia e executa todas as funcionalidades básicas desse dispositivo para você.

Um sistema operacional para trabalho remoto, por outro lado, é diferente.

Se você deseja saber mais sobre um sistema operacional comum, como as cinco funções principais de um sistema operacional ou quais são os quatro tipos de sistema operacional, vá para esta seção.

O que é um sistema operacional para trabalho remoto?

Um sistema operacional para trabalho remoto é uma plataforma de software que ajuda as equipes a planejar, executar e acompanhar seu trabalho.

Ele atua como um espaço de trabalho digital para uma organização, onde você pode gerenciar tarefas, criar fluxos de trabalho personalizados e compartilhar arquivos para acompanhar seus projetos e processos. A maioria dos sistemas operacionais de trabalho abrangentes é uma combinação dos quatro tipos mencionados acima.

É bem diferente do seu sistema operacional comum, como o Mac OS X, certo?

No entanto, ele é semelhante ao Mac OS no sentido de que você não pode executar jogos nele.

Sabemos o que você está pensando:

Acompanhar tarefas, comunicar-se com membros da equipe, analisar fluxos de trabalho... Já tenho aplicativos para todas essas coisas. Por que ainda preciso de um sistema operacional para trabalho remoto?

Os locais de trabalho hoje estão repletos de softwares que pretendem “revolucionar” a maneira como trabalhamos.

Mas e se esses aplicativos, que deveriam agilizar as coisas, estiverem na verdade atrapalhando?

Digamos que um funcionário tenha a seguinte tarefa:

Envio de e-mails

Elaboração de uma proposta interna

Criando um fluxo de trabalho para um novo projeto

Se sua empresa usa um aplicativo diferente para todas as três atividades, isso significa o triplo do tempo gasto alternando entre janelas, fazendo login, lidando com lentidão, etc.

Nesse caso, só esperamos que seus dispositivos possam... hum... suportar sua frustração.

Porque os protetores de tela não podem proteger seu Mac ou dispositivo Android de tacos de beisebol.

Um sistema operacional para trabalho remoto, por outro lado, reúne várias funções comerciais em um único lugar.

Como ele se adapta facilmente às mudanças nas necessidades, você não precisará se inscrever em novos serviços sempre que sua empresa precisar de algo diferente.

Um sistema operacional para trabalho remoto é uma solução abrangente que é melhor do que um aplicativo destinado a tarefas específicas.

Para quem é destinado um sistema operacional para trabalho remoto?

Quase todas as empresas ou equipes de projeto que buscam uma plataforma unificada para todas as suas necessidades podem se beneficiar do uso de um sistema operacional para trabalho remoto. Mas, para ter certeza absoluta, aqui está uma lista de verificação útil para descobrir a resposta:

Sua empresa tem vários setores diferentes que precisam trabalhar juntos para atingir objetivos comuns?

Você deseja acessar informações mais rapidamente?

Você deseja que toda a organização (independentemente do tamanho da equipe) se coordene em uma única plataforma, em vez de trabalhar em silos?

Você quer que todas as suas verticais sigam uma prática comercial padrão, como Agile ou Scrum

Se sua resposta para a maioria dessas perguntas for sim ou mesmo talvez, você definitivamente precisa de um sistema operacional para trabalho remoto. Caso contrário, talvez você não precise de um e ele seja apenas mais um software dispensável.

Afinal, você só deve investir em ferramentas que você realmente precisa.

Lembre-se de que aquela nova TV 4K de 75 polegadas parece superatraente até você perceber que, na verdade, acaba assistindo a séries da Netflix no seu laptop às 3 da manhã!

*e se você estiver usando metodologias ágeis como Scrum ou Kanban, leia estes artigos para saber como a plataforma certa pode ajudá-lo

Mas essa não é a única razão para uma organização mudar para um sistema operacional de trabalho remoto.

A razão mais significativa para adquirir um sistema operacional para trabalho remoto está bem diante de nós neste momento: trabalho remoto !

Com a pandemia da COVID-19 tornando o trabalho em casa a nova norma, grandes empresas de tecnologia como Twitter e Facebook já permitiram que a maioria de seus funcionários trabalhasse em casa por tempo indeterminado.

E como você acha que eles gerenciam suas operações remotas?

Com um sistema operacional para trabalho remoto!

Afinal, não há como confiar em telefonemas para a colaboração remota em projetos:

*quer saber como o sistema operacional certo para trabalho remoto pode enfrentar esses desafios de frente?

Qual sistema operacional para trabalho remoto você deve usar?

Uma plataforma de sistema operacional para trabalho remoto bem projetada pode acelerar seus projetos e ajudar sua equipe a alcançar novos patamares com facilidade. E se você está procurando um sistema operacional para trabalho remoto que cubra tudo o que você precisa, não procure mais: o ClickUp é a solução!

O que é o ClickUp?

O ClickUp é o sistema operacional para trabalho remoto mais bem avaliado do mundo, usado por equipes altamente produtivas, desde startups até grandes empresas de desenvolvimento de produtos.

E no que diz respeito aos requisitos de um sistema operacional para trabalho remoto, o ClickUp é o melhor versátil!

Ele não só dará suporte à sua equipe em projetos Agile e Scrum, mas também cuidará de várias funções internas, como armazenamento de documentos, gerenciamento de produtividade e muito mais!

O ClickUp é o sistema operacional de trabalho remoto perfeito, com vários recursos de colaboração que resolvem todos os desafios das equipes virtuais. E todos nós amamos nossas equipes virtuais!

E quando se trata de compatibilidade de plataforma, o sistema operacional para trabalho remoto ClickUp oferece várias opções, como:

Um aplicativo para desktop para Windows, macOS e Linux

Um aplicativo iOS (iPhone e iPad) e um aplicativo Android

Um aplicativo web para os navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari

Uma extensão do Chrome para facilitar o gerenciamento da produtividade

Não importa qual seja o sistema operacional compatível com o seu computador ou dispositivo móvel, o ClickUp pode lidar com ele.

Você pode até usar o ClickUp com o Google Assistant e a Amazon Alexa!

Voz em primeiro lugar + IA mais inteligente, integrada. Potencialize o ClickUp com o ClickUp Brain MAX para escolher o melhor modelo em termos de velocidade, nuances ou profundidade — e combine-o com o Talk to Text para que qualquer pessoa possa ditar atualizações que se transformam instantaneamente em tarefas, comentários ou documentos sem sair do fluxo.

Fale sobre máxima compatibilidade!

Por que minha equipe deve usar um sistema operacional para trabalho remoto?

Um sistema operacional para trabalho remoto agrega valor ao seu negócio de quatro maneiras exclusivas:

Aqui está uma análise detalhada de cada função e como o ClickUp pode ajudá-lo:

Função nº 1: Facilita a comunicação eficaz em toda a empresa

O excesso ou a falta* de informações é um problema bem conhecido no ambiente de trabalho moderno.

Os membros da equipe perdem o foco em uma espiral de reuniões desnecessárias ou continuam trabalhando em silos de informação.

Um sistema operacional para trabalho remoto é super eficaz para evitar problemas de comunicação, pois facilita a comunicação contextualizada. Todas as mensagens ou arquivos aparecem no canal relevante do projeto ou equipe ao qual pertencem, ajudando os membros da equipe a colaborar em projetos em tempo real.

Dessa forma, ninguém perde mensagens importantes, sejam elas sobre atualizações de clientes ou happy hours às sextas-feiras!

Um dos maiores desafios nos negócios é a comunicação clara e transparente sobre os projetos. E se você faz parte de uma equipe remota, a falta de comunicação pode levar ao não cumprimento de prazos, produtos ruins e conflitos entre os membros da equipe.

Mas não se você usar o ClickUp!

Mantenha as conversas acessíveis com as seções de comentários específicas para cada tarefa no sistema operacional de trabalho remoto do ClickUp.

Use-o para:

Tenha conversas em tempo real sobre tarefas, atividades ou atribuições específicas

Marque os membros da equipe para notificações importantes

Compartilhe documentos, arquivos e instruções detalhadas para uma colaboração rápida

Atribua comentários a um membro específico da equipe para que eles nunca saiam do radar

Mas onde você pode ter conversas não relacionadas?

Boa pergunta!

Trabalhar remotamente não é desculpa para desistir das conversas informais.

É por isso que o ClickUp abre espaço para conversas informais no escritório com o recurso Visualização de bate-papo!

Você pode usá-lo para debater sobre produtos, sprints, compartilhar códigos ou conversar incessantemente sobre seu novo programa de TV favorito.

Nós entendemos, você gosta de Schitt’s Creek.

Você já mencionou isso milhares de vezes.

Além disso, esqueça os e-mails e o Slack: com o aplicativo móvel e para desktop ClickUp, a colaboração nunca foi tão fácil.

Função nº 2: fluxos de trabalho personalizáveis

Você não pediria a mesma pizza para todos os seus funcionários, certo?

Quer dizer, se você gosta de abacaxi na pizza, tudo bem, mas não force todos os outros a participar dessa aberração também..

Da mesma forma, por que usar o mesmo fluxo de trabalho para todos os seus projetos?

Um dia típico na vida de um profissional de RH pode começar com a seleção de candidatos e terminar com a integração de funcionários. No entanto, seu engenheiro de software precisará de um fluxo de trabalho completamente diferente.

Felizmente, você não precisa de aplicativos de fluxo de trabalho personalizados e caros para isso.

Um sistema operacional para trabalho remoto abre espaço para todos!

Ele permite que você crie caminhos personalizados de acordo com as necessidades do seu projeto ou equipe.

Dessa forma, você pode ter um fluxo de trabalho para seus projetos de software e outro totalmente diferente para suas operações de vendas, tudo na mesma plataforma.

Embora fluxos de trabalho personalizáveis sejam importantes para qualquer equipe, eles são especialmente importantes para equipes remotas.

Por quê?

Como você não tem mais a vantagem de trabalhar em conjunto no mesmo espaço, precisa ter fluxos de trabalho personalizáveis para lidar com as demandas específicas do seu departamento. Dessa forma, você pode passar pelos seus processos com o mínimo de dificuldade.

Felizmente, um sistema operacional para trabalho remoto como o ClickUp permite que você crie fluxos de trabalho para qualquer equipe, projeto ou setor com Status personalizados.

A melhor parte?

Os administradores ou gerentes podem acompanhar o andamento das tarefas com apenas uma olhada no status de cada uma delas!

Função nº 3: Gerenciamento de equipe

Quando se trata de gerenciamento de equipes, aqui está algo que você não deve dizer em 2021:

O local de trabalho moderno tem tudo a ver com autonomia.

E um sistema operacional para trabalho remoto garante exatamente isso!

Os gerentes podem resolver problemas do dia a dia com dados sobre:

Tempo gasto pelos funcionários para concluir tarefas

Trabalho alocado a cada membro da equipe

Possíveis obstáculos às tarefas

Isso permite que você preveja os desafios antes que eles surjam e pense em maneiras de enfrentá-los antes que se tornem um problema. Naturalmente, esses dados são essenciais para equipes virtuais, pois você não pode contar com check-ins diários para ver o que todos estão fazendo.

Além disso, como a maioria dessas informações é facilmente acessível, gerentes ou administradores podem usá-las para obter insights precisos sobre a produtividade dos funcionários.

Se você deseja gerenciar sua equipe com eficiência, é necessário que os membros da equipe trabalhem apenas com o número de tarefas que podem realizar. Isso se torna especialmente importante para equipes remotas, pois não é possível realizar reuniões intermináveis de alocação de trabalho para garantir que todos tenham uma carga de trabalho adequada.

E para fazer isso, a ClickUp criou a visualização de carga de trabalho para entender a capacidade da sua equipe, tornando-o o sistema operacional de trabalho remoto perfeito para gerenciamento de recursos!

Ele fornece dados visuais e precisos sobre os membros da equipe:

Horário de funcionamento : o tempo em que estão disponíveis

Tarefas : o número de tarefas que eles podem concluir por dia

Pontos: use um sistema de pontos para entender a capacidade deles

Combine isso com os recursos Dashboards e Pulse do ClickUp para obter clareza extra sobre a carga de trabalho e o desempenho da sua equipe.

Solução nº 2 da ClickUp: Perfis

Se você é líder de equipe, sempre precisará de informações detalhadas sobre o que cada membro da equipe está fazendo. Isso ajudará você a determinar se eles estão atribuídos às tarefas certas e se têm trabalho suficiente para realizar.

E isso se torna duplamente importante para gerentes remotos, já que você não pode mais ir até a mesa de um membro da equipe e perguntar o que ele está fazendo!

Felizmente, se você está procurando um sistema operacional para trabalho remoto que possa se aprofundar nas tarefas de cada membro da equipe, basta usar o recurso Perfis do ClickUp.

Basta abrir o perfil de um membro da equipe na ferramenta e você saberá:

Quais tarefas eles concluíram

No que eles estão trabalhando atualmente

O que eles planejam trabalhar

Função nº 4: Automação de processos

Todos a favor de realizar tarefas repetitivas e monótonas?

Sistema operacional para trabalho remoto: sim, sim, sim!

Um sistema operacional para trabalho remoto pode assumir tarefas rotineiras, como agendamento de tarefas, entrada de dados e qualquer outra coisa que não exija intervenção humana. Isso não apenas elimina erros humanos, mas também libera seus recursos para atividades que realmente importam.

Embora a maioria dos sistemas operacionais de trabalho venha com configurações padrão de automação, um sistema operacional de trabalho remoto incrível, como o ClickUp, também permite que você crie sua própria automação de processos.

Solução da ClickUp: mais de 50 automações de tarefas

É provável que você dependa muito de software para gerenciar seus projetos. Isso se intensifica se você faz parte de uma equipe virtual.

E isso é uma coisa boa.

Porque, ao contrário dos seres humanos, o software pode automatizar tarefas para tornar sua vida muito mais fácil.

Com um sistema operacional para trabalho remoto como o ClickUp, você pode automatizar mais de 50 tarefas repetitivas definindo instruções detalhadas (gatilhos e ações) para cada tarefa específica.

Então, relaxe, pegue uma xícara de café e aproveite a magia do ClickUp!

Algumas das opções de sistema operacional para trabalho remoto que você pode escolher incluem:

Marque uma tarefa como alta prioridade quando a data de vencimento se aproximar

Crie novas subtarefas após atribuí-las a um membro da equipe

Publique um comentário quando o status da tarefa mudar

Há também uma série de automações com aplicativos externos, como Bugsnag, GitHub e Calendly.

Clique aqui para saber mais sobre o livro de feitiços de automação do ClickUp.

O ClickUp não seria a única ferramenta de que você precisa se tivesse apenas essas quatro ofertas de sistemas operacionais para trabalho remoto, certo?

E é por isso que nossa lista de recursos não para por aí.

Aqui está uma pequena lista de exemplos do que mais você obterá com este sistema operacional para trabalho remoto:

Mapas mentais: crie mapas mentais de forma livre para planejamento e organização

Caixa de entrada: crie seus próprios lembretes em uma zona de trabalho simplificada, exclusiva para você

Prioridades: ajude os membros da equipe a realizar as tarefas mais importantes primeiro

Metas: divida suas metas de sprint em metas menores e mais acessíveis

Bloco de notas: anote ideias ou instruções detalhadas com o bloco de notas no seu painel de controle

Acesse esses e muitos outros novos recursos na versão mais recente do aplicativo para desktop, aplicativo web e aplicativo móvel do ClickUp para seu dispositivo iOS ou Android.

Perguntas frequentes sobre sistemas operacionais

Quais são as 5 principais funções de um sistema operacional?

Estas são as cinco principais funções de um sistema operacional:

Gerenciar o sistema de arquivos e vários recursos de um computador, como teclado, tela, mouse, etc.

Oferecendo uma interface de usuário para melhor acessibilidade funcional

Alocação e gerenciamento da memória da CPU durante a execução de aplicativos

Suporte e correção de erros

Controlando o hardware e os drivers do computador

Quais são os quatro tipos de sistema operacional?

Existem basicamente quatro tipos de sistemas operacionais disponíveis:

Sistema operacional em lote : processa tarefas/programas semelhantes como um único lote

Sistema operacional de compartilhamento de tempo : permite que várias pessoas usem o sistema ao mesmo tempo

Sistema operacional distribuído : inclui um grupo de sistemas interconectados que funcionam juntos

Sistema operacional em tempo real: processa tarefas ou dados em um momento específico

E como as empresas estão sempre respondendo a novas solicitações e reclamações dos clientes, elas estão constantemente ajustando esses sistemas operacionais.

Essa é uma das razões pelas quais eles lançam tantas atualizações: para garantir que você não esteja usando uma versão mais antiga do sistema operacional compatível.

(Às vezes, eles são um pouco insistentes com essas atualizações intermináveis, mas é para o seu próprio bem, certo?)

Conclusão

Usar um sistema operacional de trabalho é a maneira mais rápida de aumentar a agilidade da equipe e prepará-la para quaisquer desafios que possam surgir. E se você tem uma equipe remota, ter um sistema operacional de trabalho remoto para unificar todas as atividades do projeto online é essencial

*Mas, com centenas de opções de sistemas operacionais para trabalho remoto disponíveis, qual ferramenta você deve escolher?

Simples: ClickUp!

Quando se trata de funcionalidade e compatibilidade máximas de um sistema operacional para trabalho remoto, o ClickUp é realmente o mestre no jogo. De colaboração remota a acompanhamento de desempenho, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente a magia do melhor sistema operacional para trabalho remoto!