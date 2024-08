10 melhores livros de gerenciamento para adotar habilidades de liderança eficazes

Ninguém nasce com habilidades excepcionais de gerenciamento - é uma habilidade adquirida. São necessários anos de trabalho árduo, iniciativas de autoaperfeiçoamento contínuo e uma sede insaciável de adquirir conhecimento para se tornar um líder razoavelmente bom.

No entanto, o aprimoramento das habilidades gerenciais não precisa ser um processo monótono, repleto de tentativas e erros. Você sempre pode se preparar para enfrentar os desafios do mundo dos negócios adotando os hábitos bem-sucedidos de líderes famosos, todos bem documentados em livros de administração.

Esses títulos abordam estratégias comprovadas para se tornar um líder melhor, desenvolver a inteligência emocional e aplicar novas técnicas para alcançar o sucesso profissional ou empresarial. Além disso, eles permitem que você se baseie nas experiências de alguns dos maiores gerentes do mundo e siga seu caminho para a vitória - ou, pelo menos, evite repetir os erros que eles compartilharam.

Então, vamos dar uma olhada nos 10 melhores livros sobre gerenciamento que oferecem os melhores conselhos práticos! Escolhemos essas opções com base em sua popularidade geral e na qualidade dos valores fundamentais abordados.

1. Admirável Trabalho Novo: Você está pronto para reinventar sua organização? por Aaron Dignan

Supere os desafios comuns de gerenciamento e entenda como maximizar o potencial de sua organização

Se você acha que lidar com a burocracia organizacional é um dos maiores desafios de um líder, este é o livro de administração para você! O autor deste livro, Aaron Dignan, é um investidor anjo e consultor de negócios com clientes de alto nível, como a Microsoft e o Citibank.

Em Brave New Work, Dignan reconheceu que muitas empresas em todo o mundo, independentemente de seu tamanho e linha de trabalho, enfrentam os mesmos desafios de liderança, tais como:

Gargalos na tomada de decisões

Comunicação ineficaz

Resolução ruim de conflitos

Pensamento de curto prazo

Funções isoladas

Dignan analisa esses desafios e apresenta uma abordagem exclusiva para solucioná-los. O livro baseia-se na premissa de que as organizações não são máquinas que os gerentes podem controlar, mas sistemas complexos. Um líder eficaz precisa aprender a navegar por eles com tato e visão pessoal.

No livro, Dignan apresenta vários exemplos de organizações que embarcaram em jornadas não convencionais para reinventar sua abordagem de trabalho e criar transparência e confiança.

Por exemplo, você aprenderá sobre um banco que descartou o orçamento tradicional, uma empresa de manufatura que dividiu sua base de funcionários em 2.000 equipes autônomas e uma equipe que economizou milhões de dólares cancelando reuniões.

Essas perspectivas exclusivas são uma lufada de ar fresco e o capacitam a não ter medo de seguir caminhos não convencionais para superar desafios e liderar toda a empresa com confiança. 💪

Somos viciados na ideia de que o mundo pode ser previsto e controlado - que nossos semáforos são a única maneira de manter as coisas sob controle. Mas quando você vê o mundo dessa forma, a incerteza e a volatilidade de hoje se tornam gatilhos para voltarmos ao que funcionou no passado. Só precisamos contratar líderes mais capazes. Só precisamos obter um pouco mais de eficiência e crescimento. Só precisamos nos reorganizar... Mas sabemos que não é assim. A verdadeira barreira para o progresso no século XXI somos nós. - Aaron Dignan

2. O gerente de um minuto de Kenneth Blanchard e Spencer Johnson

Saiba mais sobre gerenciamento bem-sucedido por meio dessa alegoria de fácil leitura

Para exercer uma liderança exemplar não é preciso magia ou superpoderes - basta um minuto. Ficou confuso? Bem, esta obra de fácil leitura não é o típico livro motivacional, mas ajuda a promover mudanças pessoais e a cultivar o autocontrole.

Essa fábula sobre liderança conta a história de um homem que está ansioso para encontrar um líder eficaz e aprender mais sobre os segredos do ofício. Infelizmente, sua busca não é bem-sucedida - ele conhece vários gerentes, mas sempre lhes falta algo.

Um dia, ele ouve falar de um gerente que obtém excelentes resultados e é adorado por sua equipe. O homem visita esse gerente na esperança de poder entender o que o motiva. O gerente se autodenomina One Minute Manager e revela os três segredos da verdadeira liderança:

Estabelecimento de metas em um minuto Elogios em um minuto Repreensões de um minuto

Tudo se resume a economizar tempo e aumentar a produtividade em um ambiente que valoriza a simplicidade e a comunicação eficaz. ⌛

Os gerentes eficazes gerenciam a si mesmos e às pessoas com quem trabalham de modo que tanto a organização quanto as pessoas lucrem com sua presença. - Kenneth Blanchard

3. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Construído para durar: hábitos bem-sucedidos de empresas visionárias) de Jim Collins e Jerry I Porras

Este livro revela os segredos de empresas visionárias e duradouras

Alcançar o sucesso é uma coisa, mas mantê-lo tem tudo a ver com a adoção de técnicas de aprimoramento contínuo. Qual é o fator X que mantém as empresas vivas durante anos e décadas?

Os autores Collins e Porras tentam responder a essa pergunta neste livro. Eles apresentam sua pesquisa envolvendo 18 empresas e descrevem o que torna cada uma delas diferente da concorrência.

Será que eles conseguiram descobrir a surpreendente verdade por trás do sucesso de longo prazo das boas empresas? Sim! O livro se concentra em dois conceitos - futuro previsto e ideologia central - que ajudam as empresas a perdurar em um mercado constantemente moldado por forças visíveis e invisíveis.

Este é um dos livros de negócios que não trata apenas de teoria - ele oferece novas percepções sobre como algumas grandes empresas inseridas na estrutura proposta sustentam o sucesso e a longevidade dos negócios. Os autores confrontam diretamente essas empresas visionárias com os principais concorrentes e identificam por que o primeiro grupo prosperou nas últimas décadas.

As empresas visionárias realizam algumas de suas melhores ações por meio de experimentos, tentativas e erros, oportunismo e - literalmente - acidentes. O que, em retrospecto, parece ser uma previsão e um planejamento brilhantes, muitas vezes foi o resultado de "Vamos tentar várias coisas e manter o que funciona." - Jim Collins

O livro oferece insights valiosos sobre a vulnerabilidade dos líderes

O que é um líder? É alguém que é invulnerável o tempo todo ou um mago que sabe tudo e tem um título e status? 🧙

Não! De acordo com a palestrante e autora Brené Brown, bons líderes são aqueles que não têm medo de mostrar seu lado vulnerável e fazer perguntas que importam. Eles demonstram inteligência emocional elevada, executam projetos produtivos e estão dispostos a sair de sua zona de conforto para fazer com que os outros se sintam valorizados.

Este livro enfoca o conceito de liderança eficaz e desmascara os mitos tradicionais relacionados ao exercício do poder. Brown fala sobre liderança ousada e transformadora e explora os vários aspectos por trás dela, incluindo a empatia e a disposição para ter conversas difíceis.

O livro enfoca especialmente a vulnerabilidade de um bom líder. Os líderes tradicionais veriam a vulnerabilidade como uma fraqueza, mas Brown enfatiza como ela pode ser um recurso para estimular a inovação e a criatividade, influenciar as pessoas e formar conexões significativas.

Você encontrará um tesouro de dicas valiosas sobre como lidar com conversas difíceis, reconhecer suas imperfeições, tomar medidas práticas para alcançar a visão pessoal e criar confiança.

A coragem de ser vulnerável não tem a ver com ganhar ou perder; tem a ver com a coragem de aparecer quando não se pode prever ou controlar o resultado. - Brené Brown

5. The Five Dysfunctions of a Team (As Cinco Disfunções de uma Equipe): Uma fábula de liderança por Patrick Lencioni

O livro aborda as equipes disfuncionais e o papel dos líderes em torná-las funcionais

O trabalho de um gerente é criar uma grande equipe que incorpore a colaboração e a comunicação funcionais. Mas o que acontece quando você é colocado em um ambiente que não é nada funcional?

Este livro discute os desafios de trabalhar em equipes disfuncionais e descreve como superá-los.

Este não é mais um manual árido sobre como lidar com equipes disfuncionais - é uma história fictícia, mas relacionável, sobre Kathryn Petersen, uma mulher que acabou de assumir o cargo de CEO da DecisionTech. Ela se vê à frente de uma equipe altamente disfuncional e tenta estabelecer um ambiente de trabalho saudável para se livrar de confusões.

As cinco disfunções apontadas por Kathryn são:

Ausência de confiança Medo de conflitos Falta de comprometimento Evitar a prestação de contas Desatenção aos resultados

O livro também contém uma parte teórica que analisa em profundidade essas disfunções e fornece sugestões para superá-las, enfatizando o papel dos grandes líderes na difusão de situações de tensão.

Lembre-se de que o trabalho em equipe começa com a construção da confiança. E a única maneira de fazer isso é superar nossa necessidade de invulnerabilidade. - Patrick Lencioni

6. Tração: Tenha controle sobre seus negócios por Gino Wickman

Saiba como fortalecer os seis principais componentes de sua empresa e aprimorar suas habilidades de gerenciamento

Como gerente, você enfrenta vários desafios, como conflitos de pessoal, canais de ligação deficientes e lentidão na tomada de decisões . o livro Traction fornece informações sobre esses desafios e oferece dicas concretas para superá-los e, ao mesmo tempo, aprimorar suas habilidades de gerenciamento de negócios.

Esse livro fascinante revela o segredo para alcançar o sucesso nos negócios e se estabelecer como um gerente melhor: o Entrepreneurial Operating System (EOS).

O EOS se baseia no fortalecimento de seis componentes-chave de sua empresa:

Pessoas Visão Dados Processo Tração Problemas

O autor - empresário Gino Wickman - discute como uma visão clara e habilidades de resolução de problemas, sistematização de processos a sistematização de processos, a responsabilidade e a disciplina podem impulsionar seu sucesso como líder autoconsciente e ajudar sua empresa a prosperar.

O livro tem uma abordagem realista e não teórica, o que o torna igualmente útil para empresas iniciantes proprietários de pequenas empresas e empresas. Se você deseja que sua empresa ultrapasse a barreira da mediocridade, esta é uma leitura obrigatória.

A maioria das pessoas está sentada sobre suas próprias minas de diamante. As maneiras mais seguras de perder sua mina de diamantes são ficar entediado, tornar-se excessivamente ambicioso ou começar a pensar que a grama é mais verde do outro lado. Encontre seu foco principal, atenha-se a ele e dedique seu tempo e recursos para se destacar nele. - Gino Wickman

Mude sua compreensão sobre o fracasso e veja como ele pode ser uma coisa boa para melhorar suas habilidades de gerenciamento

Você provavelmente já ouviu falar das caixas-pretas usadas no setor de aviação - elas são instaladas em aeronaves para registrar dados de voo. Sempre que há um problema de segurança, a caixa preta é aberta e os dados são analisados para ver o que aconteceu e como evitá-lo no futuro. ✈️

Este livro baseia-se na premissa de que você deve adotar uma abordagem semelhante para os fracassos pessoais e empresariais para combater os padrões de autoengano. O autor, o jornalista britânico Matthew Syed, propõe que, em vez de envergonhar o fracasso e permitir que ele limite seu progresso, você deve reconhecê-lo e aproveitá-lo para se preparar para o sucesso nos negócios em qualquer área.

Se estiver gerenciando uma organização inteira, adicione este livro à sua lista de leitura. As lições poderosas deste livro o ajudarão a entender os processos da equipe, identificar gargalos departamentais e fazer mudanças que impulsionem a melhoria.

Com frequência, ficamos tão preocupados com o fracasso que criamos metas vagas, para que ninguém possa apontar o dedo quando não as alcançamos. Inventamos desculpas para salvar a face, mesmo antes de termos tentado qualquer coisa.

encobrimos os erros, não apenas para nos proteger dos outros, mas para nos proteger de nós mesmos. Experimentos demonstraram que todos nós temos uma capacidade sofisticada de apagar falhas da memória, como editores cortando gafes de um filme - como veremos. Longe de aprender com os erros, nós os editamos nas autobiografias oficiais que mantemos em nossas próprias cabeças. -_ Matthew Syed

8. O gerente de primeira viagem por Loren B. Belker, Jim McCormick e Gary S. Topchik

Entre no mundo da gerência com confiança graças às valiosas dicas deste livro

Você foi promovido a um cargo de gerente. Mas a felicidade inicial de conseguir o cargo pode ser ofuscada pela insegurança quanto à sua capacidade de lidar com as exigentes responsabilidades que o acompanham. Se isso se parece com você, este é o livro certo para você!

Pense nele como um guia prático sobre gerenciamento - ele o ajuda a se preparar e a assumir novas funções com o máximo de confiança e o mínimo de estresse. Você aprenderá sobre como conduzir reuniões , gerenciamento de equipes a capacidade de ouvir, ouvir ativamente, superar a pressão e dezenas de outras habilidades que você precisará para se destacar em seu novo emprego e evitar erros comuns.

Como o livro não aborda nenhum setor específico, é a leitura perfeita para novos gerentes em qualquer nicho. 😍

Quando você cria um ambiente em que seus funcionários percebem que seus esforços estão contribuindo para um resultado positivo muito além do que poderiam alcançar individualmente, eles ficarão mais motivados e encontrarão mais significado no que fazem. - Jim McCormick

Saiba mais sobre líderes comuns e seu papel em empresas prósperas

Você está cansado de ler livros sobre liderança com foco em empresas de grande porte, listadas na Fortune 500? Se sim, você precisa adicionar este livro à sua lista. Ele oferece conselhos práticos para líderes de empresas menores e equipes que enfrentam desafios únicos em suas operações diárias.

Os líderes comuns não são mencionados com frequência nos círculos motivacionais, pois suas vidas não são muito glamourizadas pela mídia. Randy Grieser muda isso em seu livro - ele discute como os líderes de organizações menores podem construir um negócio próspero, delineando 10 princípios fundamentais para chegar lá:

Motivação e envolvimento dos funcionários Paixão Visão Consciência de si mesmo Seleção de talentos e equipes Saúde organizacional Produtividade Criatividade e inovação Delegação Autoaperfeiçoamento

Este livro demonstra como a adoção desses princípios pode melhorar suas habilidades de gerenciamento e seu bem-estar interior e ajudar a evitar armadilhas no local de trabalho, como a egomania e o favoritismo. Ele também inclui:

As perspectivas de 10 gerentes atenciosos de vários setores

Feedback de pesquisas com mais de 1.700 funcionários e líderes

Uma seção de recursos com dicas valiosas sobre como passar de grandes ideias para ações vencedoras

Algumas pessoas são muito rápidas em nomear líderes extraordinários com base em realizações e notoriedade. Para elas, políticos, atletas e empresários reconhecidos são exemplos brilhantes de liderança.

No entanto, quando você olha de perto, por trás da maioria das pessoas que o mundo identifica como extraordinárias devido à sua fama ou fortuna, você encontrará uma pessoa comum cujas circunstâncias são extraordinárias. - Randy Grieser

Bônus: Aprenda a gerenciar funcionários com_ Reuniões em nível de salto !

Saiba mais sobre um grande estudo que mostra como a quebra de regras pode, às vezes, ajudar os grandes líderes

O que torna os bons gerentes excelentes? É um estilo de gerenciamento exclusivo, persistência e talento? De acordo com este livro, o único mantra que permite que os grandes gerentes vençam é: quebre todas as regras!

O livro é o resultado de um estudo aprofundado que envolveu mais de 80.000 gerentes de diferentes origens. O estudo mostrou que os melhores gerentes contratam funcionários não por sua experiência ou habilidades, mas por seu talento. Em vez de se preocuparem com os pontos fracos, os grandes gerentes identificam os pontos fortes de cada pessoa e encontram maneiras de aproveitá-los e criar funcionários de alto desempenho.

O livro também enfatiza o papel do gerente da linha de frente na atração e no desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada e confiável.

O funcionário talentoso pode ingressar em uma empresa por causa de seus líderes carismáticos, seus benefícios generosos e seus programas de treinamento de classe mundial, mas o tempo que esse funcionário permanece e o grau de produtividade enquanto estiver lá são determinados pelo relacionamento com seu supervisor imediato. - Marcus Buckingham

Liberte grandes habilidades de gerenciamento com o ClickUp

Os livros de gerenciamento são fantásticos para absorver novas informações, expandir seus pontos de vista e aprender novas técnicas que podem aumentar seu sucesso. Mas a simples leitura de livros não o ajudará se você não colocar esse conhecimento em prática.

Uma excelente maneira de passar da teoria para a prática é começar a usar uma plataforma amigável para gerentes, como o ClickUp. Essa plataforma tudo-em-um ferramenta de produtividade é repleta de recursos que o ajudam a ver o panorama geral e os pequenos detalhes com a mesma clareza, independentemente da escala de suas operações.

O ClickUp permite que você faça malabarismos com vários projetos, comunicar-se com convicção , manter dinâmica da equipe e monitorar o progresso e os prazos com facilidade. Vamos nos aprofundar em alguns de seus melhores recursos criados para facilitar o excelente gerenciamento das equipes!

Visualizações ClickUp para visualização do fluxo de trabalho

mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar os fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades

Uma mudança de perspectiva muitas vezes pode ajudá-lo a identificar gargalos e melhorar suas operações, processos ou projetos. O ClickUp oferece a você mais de 15 visualizações para analisar todos os fluxos de trabalho pelos quais você é responsável e ser o líder que sua equipe precisa. 🤠

Você tem os clássicos como o Visualização de lista e Visualização da placa que ajudam a definir, priorizar e gerenciar tarefas, mas você também tem visualizações que servem a um propósito específico.

Por exemplo, a visualização Visualização de formulário é perfeita para coletar feedback dos funcionários e usar as informações para melhorar suas decisões gerenciais. Outra opção fantástica é o Visualização da carga de trabalho -oferece uma visão clara da capacidade da sua equipe, permitindo maximizar a produtividade e evitar situações de esgotamento.

Se estiver procurando uma maneira eficaz de se conectar com as equipes, escolha o Visualização de bate-papo -simplifica colaboração em tempo real e pode ser usado para atualizações em toda a empresa ou para comunicação com equipes ou membros específicos.

Os líderes de equipe adoram entrar no Visão de tudo dentro do ClickUp para manter o controle de todos os projetos e tarefas, garantindo a entrega em tempo hábil.

Tarefas do ClickUp para liderar a partir de um local de cuidado

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

Dependendo da sua linha de trabalho e função específica, sua lista de tarefas pode conter todos os tipos de tarefas, desde o gerenciamento de recursos até o preenchimento de cronogramas da equipe, processamento da folha de pagamento e pedido de suprimentos.

Se quiser gerenciar suas responsabilidades com eficiência, enfrentar desafios com autenticidade e criar relacionamentos colaborativos com a equipe, você vai adorar O conjunto de ferramentas de gerenciamento de tarefas do ClickUp .

Fortaleça a boa vontade entre você e sua equipe criando listas de tarefas abrangentes que ajudem todos a atingir metas comuns. Use Campos personalizados para definir prazos e prioridades, adicionar responsáveis, estimar orçamentos e monitorar o progresso, estabelecendo de forma suave a responsabilidade pelas cargas de trabalho de toda a equipe.

O ClickUp também permite que você crie relações de tarefas e dependências para definir uma ordem clara de operações e evitar a perda de tarefas. No ClickUp 3.0, você pode configurar tipos de tarefas tarefas recorrentes e listas de verificação específicas do seu espaço de trabalho. Use o recurso nativo da plataforma rastreador de tempo para coletar dados de registro de horas e tomar decisões equilibradas sobre planejamento da carga de trabalho e compensação.

Se você for um gerente de projeto, use Automações do ClickUp para reduzir o rastreamento manual e o trabalho administrativo e liberar tempo para tarefas de alto valor.

ClickUp Docs para trazer transparência às equipes

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

Os gerentes estão sempre criando, revisando e gerenciando todos os tipos de relatórios, contratos e acordos, materiais de treinamento , propostas orçamentárias e planos de projeto. Esses documentos são muito importantes para melhorar a comunicação e a transparência operacional. Não seria fantástico mantê-los organizados em um único local?

Você pode fazer exatamente isso com o Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é uma solução integrada de gerenciamento de documentos. Pense nela como um repositório central para seus documentos - crie, edite, compartilhe, armazene e gerencie-os sem esforço.

Está pensando em implementar uma nova política? Você pode compartilhar documentos relevantes com aqueles que não estão envolvidos no processo de tomada de decisão. Personalize as permissões para permitir que eles comentem ou contribuam em tempo real. Isso o ajudará a obter novas perspectivas e a se tornar um líder mais empático e inclusivo.

O trabalho gerencial geralmente inclui tarefas pesadas de redação que podem roubar uma parte do seu dia. Recomendamos o uso de IA do ClickUp um assistente de redação e brainstorming, para agilizar tarefas demoradas, como escrever e-mails e procedimentos operacionais padrão (SOPs).

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

O ClickUp AI é indispensável para gerentes ocupados, pois vem com recursos para resumir o texto e gerar itens de ação - você não precisa passar horas lendo documentos para saber o que está acontecendo! 😏

Modelos do ClickUp para vários casos de uso

O uso de modelos é outra maneira fantástica de economizar tempo no trabalho diário de gerenciamento. O ClickUp oferece um impressionante biblioteca de modelos com mais de 1.000 opções.

Talvez você queira explorar modelos de operações para criar relatórios e cronogramas rápidos, metas mensuráveis e calendários. Você também encontrará modelos de gerenciamento de projetos para criar planos anuais personalizados, gerenciar equipes e planejar orçamentos extensivamente. 💸

Livros sobre gerenciamento e ClickUp: A combinação vencedora

Ao olharmos para o próximo século, os líderes serão aqueles que capacitarem os outros. Essa citação de Bill Gates forma o cerne do que muitos livros sobre gerenciamento pregam - um gerente sábio não é apenas orientado por resultados; ele valoriza sua força de trabalho e dedica muita energia para manter a sinergia da equipe.

O ClickUp é uma excelente solução para gerentes que veem o valor de criar equipes bem conectadas e vencedoras, mesmo em um ambiente remoto ou híbrido. Seus recursos o ajudam a desenvolver hábitos de trabalho que servem de exemplo para toda a organização, mantendo todos orientados para metas e solidários. Registre-se no ClickUp e explore como ele pode trazer produtividade sem estresse para seus fluxos de trabalho gerenciais. ✌️