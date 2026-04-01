Os 10 melhores aplicativos para anotações no Android em 2026

Existem inúmeras situações em que tomar notas é essencial no seu trabalho diário, seja para registrar o que foi discutido em reuniões, capturar ideias durante sessões de brainstorming ou simplesmente anotar sua inspiração mais recente. Ou talvez você tenha encontrado recentemente algumas notícias online interessantes que deseja guardar para referência futura.

Quando isso acontece, a última coisa de que você precisa é de um sistema de anotações manuscritas pouco confiável e desorganizado. Em vez disso, você precisa de um aplicativo de anotações que facilite escrever notas rapidamente, organizá-las em categorias eficazes e transformar suas anotações em ideias práticas.

Se você é usuário do Android, alguns dos melhores aplicativos de anotações para Android oferecem recursos e benefícios exclusivos e específicos para o sistema, para otimizar sua experiência com anotações.

O que é um aplicativo de anotações?

Um aplicativo de anotações é uma ferramenta digital para escrever, armazenar e organizar todas as suas anotações importantes. Em alguns casos, ele pode até incluir o armazenamento e a organização de anotações manuscritas, graças à capacidade de digitalizar documentos para adicioná-los ao seu sistema de arquivamento.

A maioria dos aplicativos de anotações para Android não são apenas simples editores de texto com um sistema de pastas integrado. Em vez disso, eles oferecem recursos avançados, como a capacidade de:

Organize suas anotações em grupos, de acordo com sua finalidade e origem

Armazene notas em vídeo, voz e texto

Compartilhe notas entre dispositivos, permitindo que você faça anotações no celular e depois as revise no tablet

Incorpore imagens ou notas de áudio e anexe arquivos às suas anotações para contextualizar

Os melhores aplicativos de anotações para Android também oferecem recursos avançados além dos básicos listados aqui, como a capacidade de criar notas adesivas para brainstorming. Seu objetivo principal, porém, permanece o mesmo: os aplicativos de anotações ajudam a tornar o processo de registrar pensamentos ou informações mais fácil e direto.

O que procurar em um aplicativo de anotações para Android

Embora as opções sejam muitas, todos os bons aplicativos para anotações tendem a compartilhar alguns recursos que vale a pena examinar com mais detalhes. Preste muita atenção aos recursos abaixo ao levar suas estratégias de anotação para o próximo nível com seu aplicativo Android.

Facilidade de uso: Quanto mais fácil for escrever, gerenciar e compartilhar notas com outros dispositivos ou usuários, melhor

Gratuito ou de baixo custo: É provável que você encontre algumas compras dentro do aplicativo ou planos premium para acessar todos os recursos. Mas um ótimo aplicativo de anotações deve oferecer uma versão gratuita que permita criar notas rápidas e listas de tarefas

Organização clara: Não se trata apenas da capacidade de acessar notas. Em vez disso, seu aplicativo deve facilitar a organização das notas por tópico ou categoria

Pesquisa intuitiva: quanto mais fácil for encontrar arquivos de notas recentes ou até mesmo trechos de texto dentro dessas notas, mais útil será o aplicativo, o que é especialmente importante à medida que os processos da sua organização se tornam mais complexos com o tempo

Recursos avançados: Por exemplo, o Por exemplo, o aplicativo de anotações inclui ferramentas de inteligência artificial (IA) ? É possível exportar anotações para outros aplicativos, e como o aplicativo interage com outros serviços do Google?

Os 10 melhores aplicativos para anotações no Android

Tendo essas nuances em mente, é hora de conferir a lista. Vamos descobrir os melhores aplicativos de anotações para Android que ajudam você a melhorar sua organização e memória.

Baixe o ClickUp Docs com tecnologia de IA no seu celular para uma experiência perfeita

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, com ferramentas para anotações como o ClickUp Docs e o ClickUp Notepad. Graças ao seu conjunto de recursos abrangente e fácil de usar, é até mesmo uma das melhores alternativas ao Google Keep no mercado.

Os usuários podem acessar facilmente o ClickUp Docs para fazer anotações e registrar tarefas, além de criar suas bases de conhecimento e wikis.

Opções de formatação de texto avançadas, como marcadores, listas de verificação, banners, títulos, destaques e blocos de código, permitem que você personalize seus documentos e destaque seções específicas das suas anotações (um bônus para quem aprende visualmente!). Você também pode adicionar e incorporar elementos multimídia aos Docs.

O ClickUp também oferece suporte a links bidirecionais dentro das Tarefas do ClickUp usando relações — uma maneira integrada de conectar Tarefas semelhantes e obter uma visão geral abrangente do meu fluxo de trabalho.

O ClickUp Brain funciona como parte integrante da sua estratégia de anotações. Essa ferramenta de IA ajuda a resumir anotações longas, criar tabelas com dados precisos, receber atualizações automáticas de tarefas e encontrar rapidamente informações em qualquer lugar do meu Workspace.

Quando estiver com pressa, você pode usar o ClickUp Brain para resumir as sequências de comentários nas Tarefas, para entender o que está acontecendo sem precisar ler cada um dos mais de 200 comentários.

No entanto, se suas dificuldades com anotações forem específicas para reuniões, recorra ao ClickUp AI Meeting Notetaker! Ele captura cada detalhe da reunião e o entrega a você como um ClickUp Doc estruturado, para que você possa se concentrar mais no que está sendo dito, em vez de se esforçar para fazer anotações.

Assim que receber o documento, basta pedir ao ClickUp Brain para criar tarefas a partir das anotações ou enviar um resumo aos seus colegas usando o ClickUp Chat.

Transforme automaticamente reuniões em notas, transcrições e tarefas com o ClickUp AI Notetaker

O Bloco de Notas do ClickUp é outro recurso rápido para anotações, disponível no meu celular e no computador. A melhor parte é que também posso transformar essas anotações em tarefas rastreáveis, se precisar.

Quando você não tiver tempo para ligar e explicar algo a um membro da equipe, use o ClickUp Clips. Ele permite que você compartilhe gravações de tela diretamente nas notas, adicionando um elemento visual e interativo que falta até mesmo em alguns dos melhores aplicativos para anotações.

Você pode obter transcrição com tecnologia de IA para esses Clips, tornando cada palavra falada pesquisável no ClickUp.

Transcreva notas de voz e vídeo com IA usando o ClickUp Clips

Você também pode experimentar o bloco de notas online gratuito do ClickUp diretamente no seu navegador, sem precisar se cadastrar.

Além disso, o ClickUp oferece diversos modelos de anotações para economizar tempo e aumentar a eficiência. Um dos favoritos entre os usuários é o Modelo de Anotações de Projeto do ClickUp.

Com os aplicativos ClickUp para todos os dispositivos, incluindo Android, você pode compartilhar facilmente suas anotações recentes entre seu PC, celular e tablet. É a solução perfeita para quem não está apenas procurando um aplicativo dedicado a anotações, mas um conjunto abrangente de aplicativos de produtividade reunidos em uma única plataforma.

Principais recursos do ClickUp

Notepad: Uma maneira fácil de fazer anotações rápidas, adicionar imagens e transformar notas de texto simples em tarefas práticas e itens da lista de afazeres

Docs : A ferramenta ideal para categorizar e colaborar em anotações de conteúdo que vão além de simples notas de texto, substituindo o Google Docs e outros processadores de texto

ClickUp AI Assistant : Um assistente de IA que gera resumos de reuniões e notas em minutos, transforma notas em itens de ação e formata ou edita suas notas automaticamente para facilitar o compartilhamento e a publicação

Integrações abrangentes: A capacidade de se integrar com todas as ferramentas necessárias para a produtividade, incluindo Google Agenda, Outlook e Dropbox A capacidade de se integrar com todas as ferramentas necessárias para a produtividade, incluindo Google Agenda, Outlook e Dropbox

Limitações do ClickUp

Seu amplo conjunto de recursos pode exigir um certo tempo de adaptação para alguns usuários

O aplicativo móvel possui algumas funcionalidades limitadas para usuários que desejam ter a experiência completa do ClickUp por meio de seus aplicativos Android

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

🧨 Nem toda tarefa esquecida é um problema (a menos que você tenha uma pequena empresa) Quando você gerencia o trabalho em vários aplicativos independentes, sem o apoio de equipes de operações ou administração, toda essa coordenação recai sobre uma única pessoa, geralmente você. A produtora de vídeo path8 Productions chegou a esse ponto à medida que crescia. O trabalho estava espalhado por ferramentas como Smartsheet, Slack, Toggl e Dropbox Paper. Os produtores gastavam tempo copiando atualizações entre sistemas em vez de avançar nos projetos, o que atrasava a entrega e aumentava o risco de erros. Em vez de adicionar mais processos ou pessoal, eles consolidaram tudo no ClickUp Small Business Suite. ⚡ O impacto Seis ferramentas substituídas por um único espaço de trabalho unificado

60% menos tempo gasto na preparação para reuniões de equipe (de 30 a 60 minutos para cerca de 10 minutos)

Implementação total em menos de 8 semanas

Visibilidade em tempo real sobre planejamento, mensagens e controle de tempo Com a comunicação, o acompanhamento de projetos e os registros de tempo centralizados, o problema de “atualizar todas as ferramentas” desapareceu. Agora, os produtores registram o tempo diretamente nas tarefas, as conversas permanecem vinculadas ao trabalho e as pautas das reuniões são criadas automaticamente a partir dos dados do projeto em tempo real. Para o fundador Pat Henderson, o maior ganho não foi apenas a eficiência. Foi a capacidade de manter a equipe trabalhando em ritmo acelerado sem aumentar os custos operacionais.

2. OneNote

Via Microsoft OneNote

O OneNote da Microsoft está entre os melhores aplicativos gratuitos para anotações, graças à sua simplicidade e integração com outras ferramentas comuns de produtividade. Ele se integra diretamente a aplicativos como o Microsoft Outlook, Excel e Word, mas funciona em todos os sistemas operacionais Apple, Windows e, é claro, Android.

É, em muitos aspectos, o padrão para anotações em dispositivos Windows, e muitos consideram seus concorrentes na mesma categoria como alternativas ao OneNote.

Os melhores recursos do OneNote

Opção de recortar notas e capturas de tela de páginas da web externas e outras ferramentas para adicionar suas próprias notas básicas e rabiscos

Suporte multimídia para imagens, gravações de áudio e anotações manuscritas

Scanner integrado para adicionar folhas manuscritas ou outros documentos às suas listas de tarefas e outros tipos de anotações

Categorização de notas com base na importância, o que pode facilitar a busca e a localização do que você precisa

Limitações do OneNote

As notas são salvas no Microsoft OneDrive por padrão, o que pode causar dificuldades para usuários de outras alternativas de armazenamento em nuvem

A integração total com outros aplicativos do pacote de produtividade da Microsoft requer uma assinatura do Microsoft Office 365

Preços do OneNote

Gratuito

Os planos pagos custam a partir de US$ 1,99

Avaliações e comentários do OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

3. Evernote

via Evernote

O Evernote, um popular concorrente do Google Keep, está entre os melhores aplicativos de anotações para Android, graças à sua versatilidade. Ele oferece um editor de texto robusto, uma variedade de modelos e sincronização perfeita entre dispositivos, o que o diferencia de outros aplicativos de anotações.

Os melhores recursos do Evernote

Uma extensa biblioteca de modelos do Evernote , que vão desde o planejamento de reuniões até anotações de aulas e registros diários

Uma poderosa função de pesquisa, que facilita a localização de notas de áudio, recortes da web e outros conteúdos dentro do aplicativo

Atalhos de teclado, que permitem criar ou bloquear notas, compartilhar notas ou formatá-las conforme necessário

Suporte a caneta stylus para aplicativos móveis, o que permite fazer anotações em formato livre

Limitações do Evernote

Ao contrário de alguns outros aplicativos de anotações, a versão gratuita tem algumas limitações, incluindo pouco espaço de armazenamento, ausência de modelos personalizados e ausência de opções de gerenciamento de tarefas

Alguns usuários relataram tempos de carregamento lentos no aplicativo para desktop e na versão web em comparação com os aplicativos móveis nativos

Preços do Evernote

Gratuito

Os planos pagos custam a partir de US$ 14,99

Avaliações e comentários do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

4. Squid

Via Squid

Se você não quer abandonar totalmente as anotações manuscritas, o Squid — anteriormente conhecido como Papyrus, que mudou de marca em 2015 — pode ser sua melhor opção. Ao contrário de outros aplicativos do Google, a experiência gira em torno do uso do dedo ou de uma caneta stylus para anotar suas ideias diretamente na interface.

Principais recursos do Squid

Editor de papel infinito, permitindo que você crie quantas anotações quiser em uma única tela

Os ajustes dinâmicos da caligrafia melhoram a legibilidade das suas anotações na tela

Função de importação de PDF, permitindo que você anote manualmente em documentos grandes

Várias opções de plano de fundo e a capacidade de inserir imagens e compartilhar, ampliando as oportunidades de criatividade ao criar notas para apresentar a outras pessoas

Limitações do Squid

O sistema de arquivamento e organização não é tão intuitivo quanto algumas das outras opções desta lista

O software não é ideal para quem prefere digitar notas ou criar notas de áudio

Preços do Squid

Gratuito para sempre

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Squid

G2: Sem avaliações até o momento

Capterra: Sem avaliações até o momento

5. Google Keep

via Google Keep

O Google Keep é uma alternativa popular ao Evernote, mas é muito mais do que isso. Ele está entre os aplicativos de anotações mais populares para Android, em grande parte graças a um amplo conjunto de recursos que permite fazer de tudo, desde criar uma anotação rápida até elaborar atas e documentos multimídia detalhados.

Principais recursos do Google Keep

Um recurso de lembrete que você também pode configurar para ser recorrente, para nunca mais se esquecer de criar notas

A capacidade de adicionar imagens facilmente a qualquer nota, incluindo uma integração direta do rolo da câmera com o aplicativo

Um recurso de lista de tarefas com caixas de seleção que podem se transformar automaticamente em tarefas

A possibilidade de usar o software sem custo, já que todos os recursos estão disponíveis gratuitamente

Limitações do Google Keep

Não é necessário permissão para bloquear suas anotações; os destinatários podem editar qualquer anotação que você compartilhar pelo aplicativo

Opções de formatação limitadas em comparação com alguns dos outros aplicativos gratuitos para anotações desta lista

Preços do Google Keep

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Keep

G2: Sem avaliações até o momento

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

6. ColorNote Notepad Notes

Via ColorNote

O ColorNote é talvez o aplicativo de anotações mais popular na Google Play Store por um motivo, com uma avaliação de 4,9 em mais de 3 milhões de avaliações. Ele se destaca por sua interface de usuário simples e intuitiva e permite a criação de anotações tanto por meio de uma lista de verificação quanto de texto simples.

Principais recursos do ColorNote

Lembretes e notificações facilitam o gerenciamento das tarefas básicas da sua lista de afazeres diária

Um recurso de widget permite que você adicione e crie notas importantes na tela inicial do seu dispositivo

A função de pesquisa permite que você procure notas por meio de pesquisa por texto ou por voz

A proteção por senha permite que você mantenha suas anotações privadas

Limitações do ColorNote

Disponível apenas para Android, portanto, você não pode compartilhar ou criar notas em dispositivos desktop

Um sistema de arquivamento limitado pode ter dificuldade em manter a organização à medida que o número de arquivos aumenta

Preços do ColorNote

Gratuito

Avaliações e comentários do ColorNote

G2: Sem avaliações até o momento

Capterra: Sem avaliações até o momento

7. Simplenote

Via Simplenote

Se você está procurando aplicativos de anotações que priorizem a simplicidade, o Simplenote é a sua melhor opção. Ele elimina todos os recursos supérfluos, concentrando-se no que mais importa: manter suas ideias organizadas de maneira simples (e digital).

Principais recursos do Simplenote

Sincronização em tempo real em todas as plataformas, incluindo a capacidade de ir além do Android

Os recursos de marcação por palavra-chave e fixação facilitam a localização e a categorização de suas anotações

Recurso de compartilhamento público, permitindo que qualquer pessoa com um link visualize suas anotações

Suporte a Markdown, permitindo que você formate suas anotações sem usar um editor WYSIWYG

Limitações do Simplenote

Sem suporte para imagens, áudio ou desenhos

Não há recurso de desfazer, o que pode dificultar a correção de erros

Preços do Simplenote

Gratuito

Os planos pagos custam a partir de US$ 19,99 por mês

Avaliações e comentários do Simplenote

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

8. Nimbus Note (agora Fusebase)

Via Nimbus Note

Com o Nimbus Note, você pode criar o que o criador chama de “super notas” — áudio, vídeo, texto, listas de verificação interativas, planilhas e tabelas — tudo no mesmo aplicativo. Adicione recortes da web com anotações e você terá o que talvez seja a opção mais avançada desta lista.

Principais recursos do Nimbus Note

Ferramenta avançada de recorte da web para PDFs e páginas individuais, incluindo opções de anotação

O suporte multimídia mais avançado entre todos os aplicativos desta lista

Interface de usuário intuitiva e com excelente capacidade de pesquisa, que facilita a adaptação

Modelos para tipos comuns de anotações que minimizam o tempo gasto na preparação para tomar notas

Limitações do Nimbus Note

Conjunto de recursos muito limitado na versão gratuita, que funciona basicamente como uma versão de teste para os planos pagos

Funcionalidade limitada para planilhas e tabelas em comparação com alternativas como o Microsoft Excel e o Google Sheets

Preços do Nimbus Note

Gratuito

Os planos pagos custam a partir de US$ 32,00

Avaliações e comentários do Nimbus Note

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

9. Bundled Notes

Via Bundled Notes

Como o próprio nome sugere, o Bundled Notes serve para categorizar as anotações que você faz em um determinado dia, semana ou mês. Mas isso não significa que seu editor fique em segundo plano: com uma interface intuitiva e elegante, o processo de anotar suas ideias se torna muito fácil.

Principais recursos do Bundled Notes

Organize suas anotações em quadros no estilo Kanban para obter melhores associações visuais

Agrupe e marque notas para facilitar a categorização e a localização posterior

Configure pacotes exatamente da maneira que for melhor para você, com recursos de personalização aprimorados

Limitações do Bundled Notes

Não há opção para compartilhar notas com outras pessoas que possam se beneficiar delas

Notas ilimitadas e suporte para navegadores da web disponíveis apenas por meio do plano de assinatura

Preços do Bundled Notes

Gratuito

Bundled Pro: US$ 1,89/mês

Avaliações e comentários do Bundled Notes

G2: Sem avaliações até o momento

Capterra: Sem avaliações até o momento

10. Standard Notes

Via Standard Notes

O Standard Notes é de código aberto, o que o torna mais flexível do que muitas das outras opções desta lista. É inerentemente personalizável, mas ainda assim conta com seu conjunto avançado de recursos para ser um dos melhores aplicativos de anotações disponíveis.

Principais recursos do Standard Notes

A criptografia avançada de ponta a ponta e a autenticação de dois fatores garantem que suas anotações privadas permaneçam privadas

O processo simples de transferir notas de outras plataformas para o Standard Notes facilita a migração dessas plataformas

A sincronização de notas em tempo real com uma barra de status clara mantém você atualizado sobre o processo de sincronização e upload/download

Sincronização ilimitada em todas as plataformas, incluindo iOS e dispositivos desktop

Limitações do Standard Notes

Limitado a notas em texto simples sem assinatura

A sincronização e a criptografia de notas podem ser lentas, especialmente em dispositivos móveis não conectados ao Wi-Fi

Preços do Standard Notes

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Standard Notes

G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Leve suas anotações no Android a um novo patamar com o ClickUp

Encontrar o melhor entre os melhores aplicativos de anotações para Android está longe de ser simples. No entanto, quando se leva em conta todo o contexto mais amplo e as integrações, o ClickUp leva a melhor.

Você pode criar facilmente quantas anotações quiser. Aproveite recursos como o Bloco de Notas, o Docs e os resumos de reuniões com inteligência artificial. Vincule suas anotações diretamente ao gerenciamento de tarefas para tornar sua lista de afazeres mais prática.

O melhor de tudo é que é totalmente gratuito, permitindo que você teste suas funcionalidades como um aplicativo para Android antes de se comprometer com alguns dos recursos mais avançados.

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