As 13 melhores alternativas ao aplicativo Motion em 2026

Você quer dar um salto na sua produtividade este ano? Embora o Motion tenha sido a escolha preferida de muitos, o mundo do gerenciamento de tarefas e agendas evoluiu drasticamente na última década.

As alternativas mais recentes ao Motion oferecem melhor personalização, IA mais inteligente e interfaces mais intuitivas. Se você está frustrado com as limitações do Motion ou curioso para saber o que mais existe no mercado, este resumo tem tudo o que você precisa.

De poderosos pacotes de produtividade completos a ferramentas especializadas, essas 13 alternativas ao Motion representam o que está disponível no momento.

Pronto para descobrir opções que podem transformar seu fluxo de trabalho este ano? Vamos lá! 👀

O que é o aplicativo Motion?

O Motion é um aplicativo de produtividade baseado em IA que ajuda no agendamento, gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos.

Ele organiza tarefas automaticamente, prioriza-as com base nos prazos e ajusta os horários conforme necessário. O aplicativo também integra calendários, ferramentas de colaboração e aplicativos de agendamento de tarefas, criando um espaço centralizado para o seu trabalho.

A abordagem baseada em IA do Motion visa reduzir o planejamento manual e manter os fluxos de trabalho em dia.

🧠 Curiosidade: A palavra “calendário” vem do latim calendae, que se referia ao primeiro dia do mês no calendário romano. Era também o dia em que as dívidas e os pagamentos de juros venciam!

Por que optar por alternativas ao Motion?

Analisamos as avaliações do Motion para ver o que os usuários adoram e onde eles enfrentam desafios. Embora muitos apreciem seu agendamento baseado em IA, alguns acham que ele nem sempre se adapta ao seu fluxo de trabalho.

À medida que mais equipes adotam ferramentas de produtividade baseadas em IA, muitas se deparam com a proliferação de IA, em que vários recursos de IA operam isoladamente, cada um tomando decisões sem um contexto compartilhado. Em vez de reduzir a complexidade, isso frequentemente gera agendas conflitantes, prioridades desconexas e mais correções manuais do que o esperado.

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode estar considerando uma alternativa ao Motion:

Interface mais simples: Alguns usuários acham que o design é confuso e prefeririam um layout mais simples e intuitivo para gerenciar tarefas e agendas

Maior precisão da IA: Embora a automação seja um recurso essencial, alguns usuários relatam que a IA do Motion nem sempre prioriza as tarefas da maneira esperada, o que leva a conflitos de agendamento

Mais flexibilidade: o calendário com IA do Motion estrutura automaticamente o seu dia, mas usuários com agendas imprevisíveis têm dificuldade em fazer ajustes rápidos

Ferramentas de colaboração mais robustas: O Motion oferece suporte ao trabalho em equipe, mas outras plataformas oferecem recursos mais avançados para comunicação em equipe e acompanhamento de projetos

Atendimento ao cliente mais ágil: Alguns usuários mencionam dificuldade em entrar em contato com o suporte quando precisam de ajuda, dependendo principalmente de chatbots com IA em vez de atendimento ao vivo

Controles de privacidade aprimorados: Como o Motion requer acesso a calendários pessoais e contatos, usuários preocupados com a privacidade dos dados podem preferir alternativas com opções de segurança mais rigorosas

Menos problemas técnicos: Foram relatadas falhas ocasionais e lentidão no desempenho, o que pode ser frustrante quando se depende do Foram relatadas falhas ocasionais e lentidão no desempenho, o que pode ser frustrante quando se depende do aplicativo para o planejamento diário

📮 ClickUp Insight: A produtividade não é constante ao longo da semana, e cada um tem seus próprios pontos de dificuldade. Para 35% das pessoas, segunda-feira é o dia mais difícil para realizar tarefas. Outros 11% afirmam que terça-feira é o dia mais desafiador, enquanto 7% sentem que sua produtividade cai mais na quarta-feira. O ClickUp facilita o gerenciamento dessas variações com uma abordagem mais flexível. Enquanto o Motion usa IA para planejar o seu dia, o ClickUp oferece controle total com visualizações personalizáveis de tarefas, controle de tempo, automação e modelos de listas de tarefas. Você pode planejar, ajustar conforme necessário e trabalhar de uma forma que se adapte aos seus níveis de energia.

Alternativas ao Motion em resumo

Aqui está uma tabela comparando brevemente cada alternativa ao Motion. 👇

Ferramenta Caso de uso Ideal para Preços ClickUp Planejamento de projetos e tarefas Gerenciamento de tarefas, eventos da agenda e notas de IA Plano gratuito vitalício disponível, planos pagos personalizáveis para empresas Akiflow Sincronização de tarefas entre plataformas Organizando tarefas dispersas em uma única agenda 7 dias de teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 34/mês Recupere Proteção do tempo de concentração Reservar tempo para trabalho concentrado automaticamente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Sunsama Rituais de planejamento diário e semanal Mantenha a consistência com uma revisão consciente das tarefas 14 dias de teste gratuito; assinatura mensal a partir de US$ 20/mês Asana Fluxos de trabalho estruturados para equipes Acompanhamento de metas e tarefas entre equipes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário Notion Personalização do espaço de trabalho Criação de documentos, bancos de dados e agendas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Calendly Agendamento de reuniões externas Permita que outras pessoas agendem horários de acordo com suas regras Plano gratuito disponível; a partir de US$ 12/mês por usuário Wrike Visibilidade em todo o departamento Gerenciamento de projetos e cargas de trabalho de alto nível Teste gratuito de 14 dias; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Todoist Gerenciamento leve de tarefas pessoais Crie listas de tarefas rapidamente em todos os dispositivos Plano gratuito disponível; os planos gratuitos custam a partir de US$ 2,50/mês por usuário Trello Gerenciamento visual de projetos Usando quadros para gerenciar os pipelines da equipe Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário TickTick Acompanhamento de tarefas pessoais e hábitos Combinando listas, hábitos e visualizações de calendário Plano anual: US$ 35,99/ano Rotina Produtividade com foco no calendário Planejamento de tarefas por meio de uma interface de usuário minimalista e fluxo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário nTask Acompanhamento simples de tarefas e problemas Gerencie projetos de equipe simples de forma econômica 7 dias de teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 4/mês por usuário

As melhores alternativas ao Motion

Se a forma como o Motion lida com o agendamento parece mais um obstáculo do que uma ajuda, talvez seja hora de mudar. Aqui estão algumas das melhores alternativas que permitem que você mantenha a produtividade do seu jeito. 📝

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos completo com integração de calendário)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ele reúne ferramentas essenciais, como calendários, gerenciamento de tarefas e recursos de agendamento, tornando-se uma excelente alternativa ao Motion para equipes e indivíduos que buscam mais flexibilidade.

Manter os horários sob controle não é fácil, especialmente quando reuniões, prazos e prioridades mudam ao longo do dia.

Calendário ClickUp

Programe automaticamente um tempo dedicado às tarefas prioritárias no Calendário do ClickUp

O ClickUp Calendar ajusta automaticamente os blocos de tarefas com base no que é mais importante.

Suponha que um líder de marketing planeje dedicar duas horas ao aperfeiçoamento de uma campanha publicitária, mas surja uma reunião estratégica de última hora com a liderança. O ClickUp transfere a sessão de trabalho aprofundado para um horário posterior, garantindo tempo suficiente para concentração antes do prazo final. Dessa forma, nada fica de lado e as tarefas urgentes não tomam conta do dia inteiro.

ClickUp AI Notetaker

Obtenha transcrições automáticas de reuniões e itens de ação com o AI Notetaker do ClickUp

As reuniões geram uma infinidade de itens de ação, mas acompanhá-los manualmente é um pesadelo. O ClickUp AI Notetaker grava chamadas, transcreve discussões e cria tarefas automaticamente com base no que é dito. Por exemplo, um gerente de produto participa de uma reunião de planejamento de sprint na qual os desenvolvedores se comprometem a lançar um novo recurso.

O software de gerenciamento de reuniões registra a discussão, resume pontos-chave, como requisitos de funcionalidades e prazos de testes, e atribui tarefas de acompanhamento aos engenheiros.

Tarefas do ClickUp

Organize o trabalho com eficiência com o ClickUp Tasks

Hoje em dia, gerenciar projetos envolvendo várias equipes significa verificar constantemente o status, acompanhar o andamento e atualizar prazos. As Tarefas do ClickUp simplificam tudo, garantindo que o trabalho avance.

Por exemplo, uma equipe de design está finalizando os elementos da interface do usuário para o lançamento de um aplicativo móvel. O designer-chefe marca os wireframes como concluídos, acionando uma atualização automática que notifica a equipe de desenvolvimento para iniciar a codificação. Se os desenvolvedores se depararem com um problema, eles registram um bloqueador, o que alerta o gerente de projeto e ajusta o cronograma de acordo com a situação.

ClickUp Brain

Comece a usar o ClickUp Brain Obtenha resumos e insights instantâneos sobre projetos com o ClickUp Brain

Mesmo com um plano de projeto sólido, encontrar as atualizações mais recentes ainda pode ser frustrante. O ClickUp Brain atua como um assistente alimentado por IA que fornece respostas instantâneas. Suponha que um gerente de operações esteja se preparando para uma reunião de liderança e precise de um resumo rápido do progresso em todo o departamento.

A IA gera um resumo em tempo real, destacando marcos concluídos, tarefas pendentes e quaisquer projetos em risco que precisem de atenção.

Tudo é apresentado em segundos, sem precisar procurar manualmente.

O ClickUp também oferece modelos de programação para ajudar equipes e indivíduos a se manterem organizados sem precisar configurar tudo do zero.

Por exemplo, o modelo de planejador de calendário do ClickUp oferece uma maneira estruturada de gerenciar reuniões, prazos e tarefas diárias. Personalize-o para planejar um calendário de conteúdo, acompanhar reuniões com clientes ou organizar um cronograma de lançamento de produto — tudo isso sem o trabalho de criar um sistema do zero.

Principais recursos do ClickUp

Compare as agendas da equipe: Veja a disponibilidade de todos em um só lugar para agendar reuniões e prazos sem trocas intermináveis de mensagens

Navegue pelo seu calendário sem limites: Navegue pelos cronogramas de projetos de longo prazo sem esforço com rolagem horizontal infinita, mantendo tudo visível em uma única visualização

Compartilhe calendários com segurança: Envie um link público ou privado para colegas de equipe, clientes ou partes interessadas para manter todos alinhados sem atualizações manuais

Acompanhe e gerencie tarefas visualmente: Arraste e solte para ajustar a duração e as dependências das tarefas, fazendo alterações rápidas para manter os projetos em dia

Sincronize seus calendários e aplicativos de reuniões: conecte aplicativos externos de agendamento, como o Google Agenda, e conecte aplicativos externos de agendamento, como o Google Agenda, e ferramentas de reuniões online , como o Zoom e o Microsoft Teams, para gerenciar todos os eventos e tarefas em um só lugar

Deixe a IA otimizar sua agenda: Use o ClickUp Brain para priorizar e agendar tarefas automaticamente com base em prazos, dependências e carga de trabalho

Limitações do ClickUp

Uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários devido ao grande número de recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Tenho que dizer que gosto muito do calendário. A interface é bem legal e a IA o torna ainda melhor. Antes, não dava para fazer muita coisa com o Brain na visualização do calendário. Agendamento automático? Pode contar comigo.

Tenho que dizer que gosto muito do calendário. A interface é bem legal e a IA o torna ainda melhor. Antes, não dava para fazer muita coisa com o Brain na visualização do calendário. Agendamento automático? Pode contar comigo.

🔍 Você sabia? O ano de 46 a.C. foi chamado de “Ano da Confusão” porque Júlio César acrescentou 90 dias extras para fazer a transição do antigo calendário romano para o calendário juliano. Foi o ano mais longo já registrado na história!

2. Akiflow (Ideal para unificar o gerenciamento de tarefas entre plataformas)

via Akiflow

O caos digital encontra estrutura no Akiflow, que reúne tarefas do Gmail, Slack, Notion e dezenas de outras plataformas em um espaço de trabalho unificado. A interface limpa e minimalista aumenta a produtividade, enquanto atalhos de teclado intuitivos agilizam seu fluxo de trabalho.

O recurso mais valioso do Akiflow é a integração perfeita entre calendário e tarefas. Com um simples arrastar, as tarefas pendentes se transformam em blocos de tempo concretos na sua agenda, criando um roteiro visual do seu dia. Para profissionais que lidam com vários canais de comunicação, o Akiflow oferece uma simplicidade muito bem-vinda.

Principais recursos do Akiflow

Registre pensamentos fugazes e transforme-os em ações concretas por meio de um sofisticado processamento de linguagem natural (NLP)

Recupere horas produtivas com o bloqueio de tempo baseado em IA, que agenda automaticamente tarefas importantes quando sua energia está alinhada com as demandas do trabalho

Planeje e priorize tarefas diárias com o recurso de planejamento diário para organizar agendas semanais e otimizar fluxos de trabalho

Receba notificações de reuniões em tempo real para ficar por dentro de todas as chamadas sem perder atualizações importantes

Limitações do Akiflow

A plataforma não possui opções integradas para agendar intervalos regulares ou períodos de inatividade

Opções limitadas de personalização para visualizações e layouts

O Akiflow se concentra mais na produtividade pessoal e oferece menos recursos para colaboração em equipe

Preços do Akiflow

Teste gratuito

Pro Mensal: US$ 34/mês

Pro Anual: US$ 19/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Akiflow

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Akiflow?

Uma avaliação no Reddit coloca a questão da seguinte forma:

Os intervalos de tempo são fantásticos, para começar. Adoro poder ter intervalos de tempo nos quais posso encaixar várias tarefas planejadas, e esses intervalos podem se repetir. […] Também acharia muito difícil viver sem o intervalo “Próximos”, que permite agendar tarefas e projetos para as próximas semanas ou meses, em vez de ter tudo empilhado em pastas esperando para ser agendado. […] O acompanhamento de rituais e estatísticas também é ótimo, e eu realmente adoro poder destacar uma meta do dia ou da semana.

Os intervalos de tempo são fantásticos, para começar. Adoro poder ter intervalos de tempo nos quais posso encaixar várias tarefas planejadas, e esses intervalos podem se repetir. […] Também acharia muito difícil viver sem o intervalo “Próximos”, que permite agendar tarefas e projetos para as próximas semanas ou meses, em vez de ter tudo empilhado em pastas esperando para ser agendado. […] O acompanhamento de rituais e estatísticas também é ótimo, e eu realmente adoro poder destacar uma meta do dia ou da semana.

🧠 Curiosidade: O calendário etíope está cerca de sete anos atrasado em relação ao calendário gregoriano, pois segue um cálculo diferente da data de nascimento de Cristo. Os etíopes comemoraram o início do século XXI em 11 de setembro de 2007!

3. Reclaim (Ideal para proteger o tempo de concentração em agendas lotadas)

via Reclaim

O Reclaim se destaca como um assistente de agenda que protege ativamente sua programação contra a sobrecarga de reuniões. Essa ferramenta inteligente analisa seus padrões de agenda e reserva automaticamente blocos de tempo para concentração antes que seu dia se fragmente em discussões intermináveis.

Ele se adapta a mudanças nas reuniões, reprogramando instantaneamente tarefas essenciais em vez de deixá-las desaparecer completamente. Muitos usuários elogiam o recurso de monitoramento de hábitos por ajudar a criar consistência em rotinas pessoais, como exercícios ou leitura.

Recupere os melhores recursos

Mantenha a produtividade com blocos de tempo de concentração automáticos que se integram diretamente ao Google Agenda

Crie hábitos pessoais e profissionais sustentáveis por meio de ferramentas de monitoramento inteligentes que incentivam a consistência sem aumentar a carga administrativa

Insira intervalos entre reuniões e tarefas para manter a concentração e evitar o cansaço causado por uma agenda lotada

Sincronize com o Slack para atualizar seu status automaticamente, informando à sua equipe quando você estiver em reuniões ou concentrado no trabalho

Supere as limitações

Falta uma versão móvel, o que limita a acessibilidade para usuários que gerenciam agendas em qualquer lugar

Usuários que buscam mais opções de configuração além das funcionalidades do calendário podem achar o Reclaim AI restritivo

Os recursos de análise carecem de profundidade em comparação com ferramentas dedicadas ao controle de tempo

Preços do Reclaim

Gratuito

Starter: US$ 10/mês por usuário

Empresas: US$ 15/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados (cobrados anualmente)

Recupere avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim?

De acordo com um avaliador do G2:

É super fácil de usar e se integra bem com a minha agenda. Eu já usei o Motion, que eu gostava, mas ele simplesmente não era intuitivo. O recurso de hábitos é, sem dúvida, o que mais gosto: em poucos minutos, consegui adicionar detalhes sobre todas as minhas tarefas mais rotineiras, e o Reclaim literalmente as encaixa perfeitamente na minha agenda. Foi muito fácil de configurar. Ele também gerencia minhas tarefas de forma super integrada.

É super fácil de usar e se integra bem com a minha agenda. Eu já usei o Motion, que eu gostava, mas ele simplesmente não era intuitivo. O recurso de hábitos é, sem dúvida, o que mais gosto: em poucos minutos, consegui adicionar detalhes sobre todas as minhas tarefas mais rotineiras, e o Reclaim literalmente as encaixa perfeitamente na minha agenda. Foi muito fácil de configurar. Ele também gerencia minhas tarefas de forma super integrada.

🔍 Você sabia? Algumas culturas costumavam medir o tempo usando um calendário lunisolar, no qual os meses seguiam os ciclos da lua, mas eram ajustados para se adequarem ao ano solar. É por isso que muitos feriados tradicionais, como o Ano Novo Chinês, mudam de data a cada ano.

4. Sunsama (Ideal para planejamento diário com produtividade consciente)

via Sunsama

O Sunsama combina funções de gerenciamento de tarefas e agenda, ao mesmo tempo em que incentiva um planejamento realista por meio de limites diários de tarefas.

O ritual de planejamento matinal orienta você a selecionar cargas de trabalho razoáveis, evitando o erro comum de assumir compromissos em excesso. O Sunsama integra tarefas do Trello, Asana, GitHub e outros, exibindo-as junto com os eventos do calendário para uma visibilidade completa.

Os usuários apreciam a interface clean, que reduz o ruído digital e os ajuda a manter o foco nas prioridades atuais. Além disso, as perguntas de reflexão no final do dia criam limites naturais para o trabalho e melhoram a precisão do planejamento ao longo do tempo.

Principais recursos do Sunsama

Acompanhe o andamento do projeto visualmente com uma organização no estilo Kanban que se integra perfeitamente aos compromissos da sua agenda

Converta e-mails em tarefas diretamente da sua caixa de entrada, encaminhando-os para endereços exclusivos fornecidos pela Sunsama

Utilize técnicas de timeboxing para alocar intervalos de tempo específicos para as tarefas, promovendo sessões de trabalho focadas e uma gestão eficiente do tempo

Sincronize calendários com plataformas como o Google Agenda e o Outlook para visualizar reuniões e tarefas em um único lugar, evitando sobreposições de compromissos

Limitações do Sunsama

O aplicativo móvel ainda está em fase beta e não possui recursos como widgets do iOS e compatibilidade com o Apple Watch

O Sunsama pode não ser adequado para gerenciar modelos de negócios complexos ou projetos de grande escala

Carece de recursos avançados de relatórios necessários para alguns gerentes de equipe

Preços do Sunsama

14 dias de teste gratuito

Assinatura mensal: US$ 20/mês

Assinatura anual: US$ 16/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Sunsama

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sunsama?

Um usuário do Reddit coloca a questão da seguinte forma:

O Sunsama tem um processo de planejamento melhor (especialmente os objetivos semanais vinculados às tarefas — são geniais) e um processo de integração muito superior. Não há comparação. A IA também é muito melhor. Adoro a sugestão automática de duração. Desvantagem: o Sunsama usa o kanban o tempo todo, então você precisa gostar desse visual! Às vezes, isso faz com que as listas pareçam muito longas, mas o aplicativo para iOS é melhor nesse aspecto.

O Sunsama tem um processo de planejamento melhor (especialmente os objetivos semanais vinculados às tarefas — são geniais) e um processo de integração muito superior. Não há comparação. A IA também é muito melhor. Adoro a sugestão automática de duração. Desvantagem: o Sunsama usa o kanban o tempo todo, então você precisa gostar desse visual! Às vezes, isso faz com que as listas pareçam muito longas, mas o aplicativo para iOS é melhor nesse aspecto.

🧠 Curiosidade: Os antigos romanos tinham originalmente um calendário de 10 meses, e é por isso que setembro, outubro, novembro e dezembro têm nomes que significam 7º, 8º, 9º e 10º, mesmo que agora sejam o 9º ao 12º meses!

5. Asana (Ideal para colaboração em equipe em projetos complexos)

via Asana

O Asana torna projetos complexos em equipe mais fáceis de gerenciar por meio de fluxos de trabalho flexíveis e opções de visualização. A plataforma oferece várias visualizações de projeto — listas, quadros, linhas do tempo, calendários —, permitindo que as equipes alternem entre perspectivas de acordo com suas necessidades.

As dependências de tarefas garantem a sequência adequada do trabalho, enquanto as automações cuidam de atualizações e notificações de rotina. O Asana se destaca especialmente para equipes multifuncionais por meio de sua visualização da carga de trabalho, que evita o esgotamento ao destacar membros da equipe sobrecarregados.

Principais recursos do Asana

Automatize processos rotineiros com regras que atribuem tarefas, enviam notificações e atualizam status sem intervenção manual

Conecte o trabalho diário a objetivos maiores por meio do acompanhamento de metas, que mostra como as tarefas individuais contribuem para as prioridades estratégicas

Utilize os recursos de relatórios para obter insights sobre o desempenho do projeto, acompanhar o progresso e identificar áreas que precisam de melhorias

Aproveite os recursos de IA para obter insights em tempo real sobre o andamento do projeto e receber recomendações práticas

Limitações do Asana

Apenas um usuário pode ser designado para uma tarefa a qualquer momento, o que pode não se alinhar com fluxos de trabalho colaborativos

Ele possui recursos limitados de controle de tempo em comparação com ferramentas dedicadas à gestão do tempo

Às vezes, ocorrem problemas de desempenho em projetos ou equipes extremamente grandes

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Veja o que este usuário do Reddit tem a dizer:

Eu uso a versão gratuita do ASANA tanto para planejamento profissional quanto pessoal; é ótimo para calendários de marketing complexos e para visualizar as tarefas da equipe, mas não possui nenhum tipo de calendário por hora para planejar seus dias. Eu também uso o Google Agenda para inserir eventos (férias, compromissos), mas não gosto muito dele para o planejamento diário.

Eu uso a versão gratuita do ASANA tanto para planejamento profissional quanto pessoal; é ótimo para calendários de marketing complexos e para visualizar as tarefas da equipe, mas não possui nenhum tipo de calendário por hora para planejar seus dias. Eu também uso o Google Agenda para inserir eventos (férias, compromissos), mas não gosto muito dele para o planejamento diário.

🔍 Você sabia? A União Soviética experimentou diferentes calendários no século XX, incluindo uma semana de cinco dias (1929) e uma semana de seis dias (1931) para aumentar a produtividade. A semana tradicional de sete dias foi restabelecida em 1940.

6. Notion (Ideal para design de espaço de trabalho personalizável)

via Notion

O Notion rompe as barreiras tradicionais da produtividade com seu espaço de trabalho flexível. A funcionalidade de banco de dados transforma listas simples em poderosos sistemas de acompanhamento para projetos, hábitos ou calendários de conteúdo.

Os modelos de calendário de conteúdo do Notion agilizam a configuração e permitem a personalização de acordo com necessidades específicas. As equipes valorizam especialmente os recursos de gestão do conhecimento que criam wikis corporativos pesquisáveis.

Os recursos de IA ajudam a resumir notas, gerar ideias de conteúdo e extrair itens de ação das notas de reuniões, agregando capacidade analítica à organização.

Principais recursos do Notion

Crie espaços de trabalho totalmente personalizados combinando texto, tarefas, bancos de dados e mídia em qualquer configuração que corresponda ao seu processo de raciocínio

Crie bases de conhecimento abrangentes com páginas aninhadas, links internos e uma pesquisa robusta que tornam as informações da empresa acessíveis instantaneamente

Controle permissões em diferentes níveis para manter informações confidenciais em sigilo enquanto colabora com eficiência

Use barras de progresso, listas de verificação e lembretes para manter o controle dos objetivos pessoais e da equipe

Limitações do Notion

Sua curva de aprendizado mais íngreme exige um investimento de tempo para dominar a flexibilidade da plataforma

A experiência móvel parece limitada em comparação com a versão para desktop

Criar modelos personalizados pode ser complexo e demorado, o que representa um desafio para usuários que buscam soluções sob medida

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 18/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 2.495 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

No geral, eu adoro. Uso o Notion praticamente todos os dias, tanto para projetos profissionais quanto pessoais, e mesmo depois de meses de uso, ainda não tive nenhum problema. É um aplicativo maravilhoso e um dos meus favoritos.

No geral, eu adoro. Uso o Notion praticamente todos os dias, tanto para projetos profissionais quanto pessoais, e mesmo depois de meses de uso, ainda não tive nenhum problema. É um aplicativo maravilhoso e um dos meus favoritos.

7. Calendly (Ideal para eliminar idas e vindas na programação)

via Calendly

O Calendly elimina a troca interminável de e-mails para agendar reuniões. Essa ferramenta de agendamento simples permite que você compartilhe sua disponibilidade por meio de links fáceis de usar que refletem o status do seu calendário em tempo real.

Os destinatários escolhem horários convenientes sem ver sua agenda completa, mantendo a privacidade e, ao mesmo tempo, garantindo a eficiência. As equipes apreciam o recurso de rodízio, que distribui as reuniões entre os membros da equipe com base na disponibilidade ou no equilíbrio da carga de trabalho.

Além disso, as integrações do Calendly geram automaticamente links para reuniões, reduzindo a configuração manual.

Principais recursos do Calendly

Mantenha os limites da agenda automaticamente com intervalos de segurança, limites diários de reuniões e inteligência de fuso horário que evita erros de agendamento

Use formulários de cadastro personalizados para coletar informações importantes dos convidados antes de uma chamada, tornando as reuniões mais produtivas

Otimize diferentes tipos de reuniões usando modelos personalizáveis para entrevistas, chamadas de vendas ou reuniões de equipe, com duração e perguntas adequadas

Reduza o número de faltas com notificações automáticas por e-mail e SMS que lembram os participantes sobre as próximas reuniões

Limitações do Calendly

Ele pode ter dificuldade com necessidades complexas de agendamento, como coordenar reuniões com vários participantes em diferentes fusos horários

Atrasos ocasionais na sincronização com os calendários principais podem causar agendamentos duplicados

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Teams: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: A partir de US$ 15.000/ano (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Calendly

G2: 4,7/5 (2.290 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.940 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Um avaliador oferece uma análise útil:

O Calendly simplificou bastante nosso processo de agendamento. É ótimo para permitir que usuários, clientes e clientes em potencial agendem chamadas conosco para tudo, desde demonstrações de software até suporte técnico, treinamento e conversas rápidas. O fato de podermos usar a API com nosso CRM é uma grande vantagem, e poder sincronizá-la com nossos calendários individuais economiza muito tempo. Além disso, as páginas de eventos multilíngues são um recurso que realmente apreciamos!

O Calendly simplificou bastante nosso processo de agendamento. É ótimo para permitir que usuários, clientes e clientes em potencial agendem chamadas conosco para tudo, desde demonstrações de software até suporte técnico, treinamento e conversas rápidas. O fato de podermos usar a API com nosso CRM é uma grande vantagem, e poder sincronizá-la com nossos calendários individuais economiza muito tempo. Além disso, as páginas de eventos multilíngues são um recurso que realmente apreciamos!

🧠 Curiosidade: O Calendário Republicano Francês, usado após a Revolução Francesa, dividia o ano em 12 meses de 30 dias cada e tinha cinco ou seis “dias complementares” extras para compensar a diferença. Ele foi abandonado em 1806.

8. Wrike (Ideal para ampliar a gestão de projetos entre departamentos)

via Wrike

O Wrike gerencia fluxos de trabalho complexos em equipes em crescimento com estruturas de projeto adaptáveis. Este software de gerenciamento de projetos organiza o trabalho por meio de pastas, projetos e tarefas que se adaptam desde pequenas equipes até departamentos corporativos.

Ele se destaca na gestão de recursos por meio de visualizações da carga de trabalho que mostram a capacidade da equipe e evitam gargalos. Os recursos de revisão e aprovação otimizam os fluxos de trabalho criativos, permitindo feedback direto sobre documentos e imagens.

Muitas equipes empresariais valorizam os recursos abrangentes de relatórios que acompanham o progresso em vários projetos e departamentos.

Principais recursos do Wrike

Personalize fluxos de trabalho para diferentes departamentos usando formulários de solicitação, automações e processos de aprovação que atendam às necessidades específicas de cada equipe

Defina e acompanhe objetivos e resultados-chave (OKRs) para garantir que os projetos e as tarefas diárias contribuam para metas estratégicas maiores

Registre o tempo gasto nas tarefas para analisar a produtividade da equipe, otimizar a alocação de recursos e melhorar as estimativas de projetos futuros

Use modelos pré-criados para fluxos de trabalho comuns, como integração de novos funcionários, campanhas de marketing ou lançamentos de produtos

Limitações do Wrike

Os usuários relataram dificuldades em personalizar painéis e fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades específicas

O aplicativo carece de funções avançadas de filtragem no painel, dificultando para os usuários decidirem quais informações exibir

Seu preço mais elevado o coloca fora do alcance de pessoas físicas, equipes menores e startups

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Empresas: US$ 25/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.760 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.785 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um usuário da Capterra disse o seguinte:

O Wrike possui uma capacidade única de organizar o trabalho de uma forma que muitos outros sistemas de gerenciamento de projetos não oferecem. É um recurso simples da plataforma, mas faz toda a diferença quando você começa a integrar várias equipes de diferentes departamentos. Ele também se destaca na colaboração entre departamentos, no trabalho em equipe e no compartilhamento de arquivos.

O Wrike possui uma capacidade única de organizar o trabalho de uma forma que muitos outros sistemas de gerenciamento de projetos não oferecem. É um recurso simples da plataforma, mas faz toda a diferença quando você começa a integrar várias equipes de diferentes departamentos. Ele também se destaca na colaboração entre departamentos, no trabalho em equipe e no compartilhamento de arquivos.

9. Todoist (Ideal para gerenciamento simples de tarefas em qualquer lugar)

via Todoist

O Todoist simplifica a complexidade da produtividade com um gerenciamento de tarefas focado que funciona em todos os dispositivos. Essa ferramenta otimizada captura tarefas rapidamente por meio de entradas em linguagem natural, definindo automaticamente datas, prioridades e projetos.

Ele se destaca especialmente por sua funcionalidade de adição rápida, permitindo registrar tarefas em segundos a partir de qualquer dispositivo. Muitos usuários de longa data apreciam a confiabilidade e as atualizações bem pensadas que ampliam a funcionalidade sem sobrecarregar a experiência.

Principais recursos do Todoist

Organize o trabalho de forma intuitiva com projetos e seções que se adaptam desde tarefas pessoais até fluxos de trabalho em equipe, sem complexidade desnecessária

Filtre seu foco usando visualizações personalizáveis que mostram exatamente o que você precisa com base na prioridade, data ou contexto do projeto

Acompanhe o progresso visualmente com pontos de karma e tendências de produtividade que motivam a conclusão consistente das tarefas

Acesse suas tarefas em qualquer lugar por meio de aplicativos nativos para todas as plataformas e extensões de navegador que se integram a e-mails e sites

Limitações do Todoist

Alguns recursos essenciais, como lembretes e etiquetas, são restritos a usuários premium, limitando a utilidade da versão gratuita

A falta de uma visualização de calendário integrada torna necessário o uso de um aplicativo de calendário externo

Faltam recursos de controle de tempo para usuários que precisam monitorar a duração do trabalho

Preços do Todoist

Iniciante: Grátis

Pro: US$ 2,50/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.560 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Veja o que fez a diferença para um usuário:

Para mim, o Todoist é como um salva-vidas. Foi fácil de configurar e ajuda muito a organizar tudo em listas de tarefas claras, mesmo para grandes projetos com minha equipe. Além disso, facilita muito a alteração de prazos.

Para mim, o Todoist é como um salva-vidas. Foi fácil de configurar e ajuda muito a organizar tudo em listas de tarefas claras, mesmo para grandes projetos com minha equipe. Além disso, facilita muito a alteração de prazos.

10. Trello (Ideal para colaboração visual em equipe)

via Atlassian

O Trello transforma o gerenciamento de projetos em uma experiência visual intuitiva por meio de seu sistema de quadros Kanban. Essa ferramenta acessível organiza o trabalho em cartões que se movem por colunas personalizáveis, criando uma visualização clara do fluxo de trabalho.

Sua simplicidade ajuda novos usuários a compreender o conceito imediatamente, ao mesmo tempo em que descobrem recursos avançados como listas de verificação, prazos e automação. Muitas equipes também apreciam a flexibilidade de criar fluxos de trabalho para tudo, desde calendários de conteúdo até rastreamento de bugs e processos de contratação, tudo usando a mesma interface familiar do quadro.

Principais recursos do Trello

Amplie a funcionalidade com Power-ups que integram visualizações de calendário, controle de tempo, relatórios e dezenas de outras ferramentas especializadas

Automatize processos rotineiros com regras do Butler que movem cartões, delegam tarefas, adicionam rótulos e criam tarefas de acompanhamento com base em gatilhos

Organize informações complexas por meio de listas de verificação aninhadas, anexos e campos personalizados que mantêm tudo em um único local acessível

Adapte-se a qualquer processo de equipe criando quadros especializados para sprints, calendários de gerenciamento de projetos , integração de clientes ou processos de contratação

Limitações do Trello

A plataforma oferece principalmente uma visualização em quadro Kanban, sem perspectivas alternativas como gráficos de Gantt ou visualizações em linha do tempo, o que pode dificultar a visualização abrangente do projeto

A estrutura do quadro torna-se difícil de gerenciar em projetos muito grandes ou complexos

O plano gratuito do Trello limita os espaços de trabalho a um máximo de 10 colaboradores, o que pode não ser suficiente para equipes maiores

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.435 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um usuário do Reddit compartilhou o seguinte:

Acho o Trello útil por oferecer uma maneira de ter uma visão geral dos projetos, tarefas etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é que ele é muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, por isso pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações. Não é uma solução 100% perfeita, mas geralmente é “boa o suficiente” e muito menos complexa e cara do que ferramentas focadas em áreas de solução mais específicas.

Acho o Trello útil por oferecer uma maneira de ter uma visão geral dos projetos, tarefas etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é que ele é muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, por isso pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações. Não é uma solução 100% perfeita, mas geralmente é “boa o suficiente” e muito menos complexa e cara do que ferramentas focadas em áreas de solução mais específicas.

🔍 Você sabia? Alguns países adotaram o calendário gregoriano séculos após sua introdução em 1582. A Grécia foi o último país europeu a fazer a mudança, em 1923!

11. TickTick (Ideal para acompanhar hábitos e gerenciar tarefas)

via TickTick

O TickTick combina gerenciamento abrangente de tarefas com acompanhamento de hábitos em um único aplicativo focado. Essa ferramenta versátil oferece várias visualizações, incluindo listas, quadros e calendários, além de recursos exclusivos como o cronômetro Pomodoro para sessões de trabalho concentradas.

A funcionalidade de acompanhamento de hábitos ajuda a criar consistência nas rotinas diárias e nas tarefas regulares. Muitos usuários apreciam o design bem pensado, que reúne funcionalidades substanciais em uma interface organizada.

Principais recursos do TickTick

Registre tarefas instantaneamente por meio de entrada em linguagem natural e comandos de voz que definem automaticamente datas e prioridades

Visualize sua agenda de forma completa com uma visualização de calendário integrada que mostra tarefas e eventos em uma única linha do tempo

Acompanhe as tendências de produtividade por meio de estatísticas detalhadas sobre conclusão de tarefas, sessões de concentração e consistência de hábitos

Limitações do TickTick

Os recursos de colaboração do aplicativo continuam básicos em comparação com plataformas voltadas para equipes

Atrasos ocasionais na sincronização entre dispositivos podem causar confusão

Ele oferece opções limitadas de personalização para visualizações e fluxos de trabalho

Preços do TickTick

Plano anual: US$ 35,99/ano

Avaliações e comentários do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?

Veja o que um usuário do Reddit disse:

Acabei de mudar para o TickTick. Estou adorando. Eu precisava de algo que permitisse adicionar tarefas com duração, exatamente o que o TickTick oferece. Experimente, você não vai se decepcionar. Os widgets da tela inicial do iOS também são ótimos.

Acabei de mudar para o TickTick. Estou adorando. Eu precisava de algo que permitisse adicionar tarefas com duração, exatamente o que o TickTick oferece. Experimente, você não vai se decepcionar. Os widgets da tela inicial do iOS também são ótimos.

12. Routine (Ideal para produtividade minimalista baseada em calendário)

via Routine

O Routine se concentra em simplificar a produtividade por meio de uma abordagem que prioriza o calendário.

Seu sistema de blocos de tempo ajuda a visualizar como você passa o dia, enquanto o planejador diário cria agendas realistas. O recurso de reinicialização diária incentiva o planejamento e a reflexão regulares, criando consistência nos hábitos de produtividade.

O Routine se adapta ao seu estilo pessoal de produtividade, oferecendo personalização sem uma complexidade excessiva. O resultado é uma experiência mais natural que parece uma extensão do seu processo de pensamento, em vez de uma estrutura rígida.

Principais recursos do Routine

Navegue rapidamente com atalhos de teclado que minimizam o uso do mouse e mantêm você focado no planejamento, em vez de na gestão da ferramenta

Reduza a fadiga de decisão por meio de modelos de planejamento diário que criam consistência na sua agenda

Mantenha o foco graças a uma interface deliberadamente minimalista que prioriza as tarefas atuais em vez da exploração interminável de recursos

Limitações da rotina

Alguns usuários relataram que o aplicativo pode demorar para abrir

Atualmente, as integrações do Routine com ferramentas de gerenciamento de projetos são limitadas

Sem recursos colaborativos para planejamento em equipe ou calendários compartilhados

Preços padrão

Gratuito

Profissional: US$ 12/mês por usuário

Empresas: US$ 15/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários de rotina

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Routine?

Um avaliador no G2 compartilhou esta experiência:

O Routine é um aplicativo de produtividade maravilhoso que me ajuda a agendar minhas tarefas diárias. Ele me ajuda a estabelecer e manter minha rotina diária. O Routine tem uma interface elegante e visualmente atraente. É fácil de usar e bastante intuitivo também.

O Routine é um aplicativo de produtividade maravilhoso que me ajuda a agendar minhas tarefas diárias. Ele me ajuda a estabelecer e manter minha rotina diária. O Routine tem uma interface elegante e visualmente atraente. É fácil de usar e bastante intuitivo também.

13. nTask (Ideal para gerenciamento de tarefas em equipe com bom custo-benefício)

via nTask

A plataforma versátil do nTask reúne acompanhamento de tarefas, gerenciamento de tempo e comunicação em equipe em uma interface que prioriza a clareza em vez da desorganização.

O que distingue o nTask é sua abordagem equilibrada entre estrutura e flexibilidade. A plataforma oferece organização suficiente para manter os projetos em dia, ao mesmo tempo em que se adapta a diferentes estilos de trabalho e requisitos de projeto.

Equipes em crescimento valorizam o equilíbrio entre funcionalidade e preço acessível, que se adapta às suas necessidades.

Principais recursos do nTask

Gerencie projetos inteiros por meio de módulos integrados para tarefas, problemas, riscos e planilhas de horas, sem precisar alternar entre várias plataformas

Visualize cronogramas de projetos com gráficos de Gantt interativos que mostram dependências, marcos e alocação de recursos

Documente os resultados das reuniões de forma completa com ferramentas específicas para agendas, participantes, decisões e atribuição de tarefas

Acompanhe automaticamente o tempo gasto em tarefas específicas e gere relatórios detalhados para faturamento ou análise de produtividade

Limitações do nTask

Os usuários relataram que o aplicativo móvel está desatualizado e lento

A ausência de recursos como campos personalizados, favoritos e agregações de campos impede que os usuários adaptem a plataforma às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho

Os recursos de relatórios carecem de profundidade em comparação com as ferramentas de gerenciamento de projetos corporativos

Preços do nTask

Premium: US$ 4/mês por usuário

Empresas: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o nTask

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 105 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o nTask?

De acordo com uma análise da Capterra:

O nTask é muito mais acessível do que alguns outros softwares de gerenciamento de projetos bem conhecidos, o que o torna ideal para freelancers e pequenas empresas com um orçamento modesto. Meu recurso favorito do nTask são os Quadros – uma maneira divertida e visual de organizar o andamento das tarefas de relance. A menos que você seja uma grande empresa com estruturas muito complexas, a maioria de nós se dará perfeitamente bem com o nTask!

O nTask é muito mais acessível do que alguns outros softwares de gerenciamento de projetos bem conhecidos, o que o torna ideal para freelancers e pequenas empresas com um orçamento modesto. Meu recurso favorito do nTask são os Quadros – uma maneira divertida e visual de organizar o andamento das tarefas de relance. A menos que você seja uma grande empresa com estruturas muito complexas, a maioria de nós se dará perfeitamente bem com o nTask!

📖 Leia também: Dicas e truques de produtividade

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Ferramentas de produtividade devem facilitar o seu dia, não complicá-lo. Quando as tarefas se acumulam e as prioridades mudam, você precisa de um sistema que o ajude a se adaptar rapidamente.

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Perguntas frequentes (FAQs)

O Motion funciona melhor para agendas individuais, mas as equipes muitas vezes superam suas capacidades devido à colaboração limitada e à visibilidade compartilhada.

Algumas ferramentas restringem fortemente as alterações manuais, enquanto outras permitem que você ignore as sugestões da IA para se adequar às prioridades do mundo real.

Sim, muitas alternativas combinam tarefas, calendários e prazos em um único sistema, para que o trabalho permaneça conectado, em vez de disperso.

A IA funciona melhor quando combinada com o controle humano, especialmente em funções com interrupções frequentes ou prioridades em constante mudança.

Busque flexibilidade, visibilidade em todo o trabalho e a capacidade de ajustar planos sem ter que lutar contra o sistema.