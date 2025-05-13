14 najlepszych alternatyw dla Zoom na rok 2025

Wirtualne konferencje umożliwiają komunikację z zespołem, ale nie wszystko da się zrobione podczas wideo. Dodatkowe funkcje synchronizowane z wideo spotkaniami, takie jak czat, wideoczaty, udostępnianie plików, połączenia audio, kalendarze i inne, są ważne dla płynnego przebiegu cyklu pracy.

W roli mojej współpracuję głównie z zespołami z różnych działów. Aby usprawnić ten proces, wypróbowałem różne programy do wideo konferencji.

Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego, ale darmowego rozwiązania do wideo-konferencji, potężnego narzędzia klasy korporacyjnej, czy podstawowej aplikacji do czatów wideo, mam dla Ciebie coś idealnego!

W tym artykule udostępniam 14 najlepszych narzędzi, które są najbardziej niezawodnymi alternatywami dla Zoom.

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku alternatyw dla Zoom?

Zanim przejdziemy do listy najlepszych aplikacji alternatywnych dla Zoom, przyjrzyjmy się szybko kluczowym funkcjom, które warto mieć, jeśli zamierzasz przejść z konta Zoom na inne popularne narzędzie do wideo konferencji.

Dłuższy czas trwania: Nieprzerwane wideokonferencje grupowe są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ połączenia nie są przerywane po upływie 40-minutowego limit

lepsza jakość wideo: *Jakość wideo podczas spotkań Zoom jest standardowa, ale inne narzędzia oferują lepsze opcje jakości wideo

Inne funkcje, takie jak wysyłanie wiadomości i udostępnianie plików: Posiadanie tych dodatkowych funkcji poza spotkaniami wideo pomaga w synchronizacji ważnych komunikatów

zabezpieczone sale spotkań: *Nie chcesz przecież, aby niepożądane osoby pojawiały się w pokojach dyskusyjnych i trzeba było czekać, aż je opuszczą, aby kontynuować rozmowy

Wystarczy już porad, przejdźmy do listy.

14 najlepszych alternatyw dla Zoom

Jeśli uważasz, że Zoom nie daje Ci wystarczających możliwości, a jego funkcje są limitowane, oto kilka interesujących alternatyw.

1. Google Meet (najlepsze rozwiązanie do współpracy w Google Workspace)

za pośrednictwem GoogleWorkspace

Google Meet upraszcza pracę zdalną, zwłaszcza jeśli większość zadań wykonujesz w Google Workspace. Dzięki synchronizacji z innymi aplikacjami Google jest to najbardziej wydajny sposób prowadzenia spotkań. Możesz na przykład rozpocząć spotkanie bezpośrednio z Dokumentu Google, nad którym aktualnie pracujesz. Ponadto jest to bezpieczne rozwiązanie, ponieważ nikt nie może dołączyć do spotkania bez zaproszenia lub zgody administratora.

Najlepsze funkcje Google Meet

Planuj spotkania online z zespołami i zapraszaj gości za pomocą kilku kliknięć

Zintegruj spotkania z Kalendarzem Google, aby nigdy nie przegapić żadnego spotkania

Dokumentuj ważne notatki dzięki automatyzacji napisów na żywo

Pozostań w połączeniu dla dłuższego czasu trwania spotkania. W przeciwieństwie do Zoom, Google Meet oferuje do 60 minut spotkania w wersji bezpłatnej

Korzystaj z aplikacji mobilnej, aby utrzymać połączenie z zespołami podczas podróży

Ograniczenia Google Meet

Funkcja nagrywania spotkań nie jest dostępna w planie bezpłatnym

Edytowanie spotkań/wydarzeń może czasami być trudne

Ceny Google Meet

free Forever:* dla konta osobistego

Pakiet Business Starter: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Standard biznesowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Google Meet

G2: 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

2. Microsoft Teams (najlepszy do spotkań z funkcjami AI)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Teams to kompleksowe narzędzie do wideokonferencji, czatu zespołowego, rozmów telefonicznych, udostępniania plików i wszystkich kluczowych funkcji potrzebnych do codziennej komunikacji w pracy. Generowane przez AI notatki ze spotkań, sugestie odpowiedzi i inne dodatki sprawiają, że praca przebiega jeszcze szybciej.

Microsoft Teams to świetna aplikacja dla zespołów pracujących zdalnie, ponieważ umożliwia organizowanie natychmiastowych spotkań zamiast czekania, aż druga osoba zaakceptuje zaproszenie z kalendarza. Najbardziej ekscytuje mnie w Teams możliwość korzystania z awatarów i immersyjnych przestrzeni podczas spotkań.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Łatwe udostępnianie plików między zespołami

Twórz podsumowania i najważniejsze informacje ze spotkań, które będą służyć jako punkt odniesienia

Nagrywaj spotkania, zapisuj je i łatwo udostępniaj swoim współpracownikom

Zminimalizuj bałagan w czatach, tworząc oddzielne kanały dla różnych tematów

Organizuj pliki bez obaw, ponieważ otrzymujesz więcej niż wystarczającą przestrzeń dyskową w chmurze

Limity Microsoft Teams

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów Microsoft Teams , współpraca z podmiotami zewnętrznymi pracującymi w innych obszarach roboczych, takich jak Google, nie jest płynna ze względu na limit integracji

Podstawowe plany nie zawierają kluczowych funkcji, takich jak pokoje do rozmów w mniejszych grupach

Ceny Microsoft Teams

free Forever:* dla konta osobistego

Essentials: 4 USD miesięcznie za użytkownika

*business Basic: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Standard biznesowy: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

*business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9000 recenzji)

3. GoTo Spotkanie (najlepszy prosty interfejs z zaawansowanymi funkcjami)

za pośrednictwem GoTo

Od dawna GoTo Spotkanie jest jedną z najbardziej niezawodnych opcji dla firm w zakresie wideo-konferencji i komunikacji dzięki spójnemu, prostemu interfejsowi użytkownika, szybkiemu i bezpiecznemu dostępowi oraz integracji. Dzięki ujednoliconej administracji wszystkich produktów GoTo hosting, zarządzanie, monitorowanie i wsparcie użytkowników stają się prostsze.

Jeśli lubisz proste rozwiązania, ponieważ chcesz poświęcić więcej czasu na projekty zawodowe niż na zgłębianie tajników używanych narzędzi, GoTo Spotkanie może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Najlepsze funkcje GoTo Spotkanie

Użyj połączenia z najlepszą jakością dźwięku i wideo

Twórz tablice, aby omawiać ważne kwestie podczas spotkań

Prezentuj i przełączaj ekrany, aby łatwo komunikować się z użytkownikami

Zabezpiecz spotkania, czaty, rozmowy i pliki dzięki szyfrowaniu danych oraz filtrowaniu spamu i złośliwego oprogramowania

Często współpracuj z zespołami i organizuj nieograniczoną liczbę spotkań

Oglądaj ponownie nagrania ze spotkań po ich zapisaniu dzięki nieograniczonej funkcji nagrywania w chmurze

Ograniczenia GoTo Spotkanie

Pakiet narzędzi GoTo Suite wymaga pobrania, aby był dostępny

Ceny GoTo Spotkanie

Professional: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 16 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje GoTo Spotkanie

G2: 4,2/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4. Cisco Webex (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznej, zunifikowanej komunikacji)

za pośrednictwem Webex

Webex oferuje osiem indywidualnych pakietów oprogramowania, które mogą zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby komunikacyjne, od czatów, połączeń i spotkań po webinaria i nie tylko. Zapewnia zespołom hybrydowym równy dostęp do wspólnych cykli pracy, aby zapewnić optymalny udział wszystkich członków.

Ceny mogą wydawać się wysokie dla użytkowników z małych firm, ale warto je ponieść, jeśli szukasz kompleksowego i bezpiecznego rozwiązania.

Najlepsze funkcje Cisco Webex

Zostań połączony z większą liczbą członków zespołu jednocześnie, ponieważ Webex umożliwia zaproszenie większej liczby uczestników

Lepsza interakcja dzięki funkcjom takim jak zaawansowane napisy, ankiety na żywo, asystent AI, polecenia głosowe, tłumaczenia

Uzyskaj funkcję połączeń biznesowych i numer w wersjach premium

Zapewnij bezpieczeństwo swojej komunikacji dzięki najlepszym funkcjom zabezpieczeń

Łatwo udostępniaj ekran podczas spotkań, niezależnie od tego, czy korzystasz z wersji mobilnej, czy internetowej

Ograniczenia Cisco Webex

Interfejs użytkownika jest trudny do zrozumienia, a ważne funkcje nie są łatwo dostępne na ekranie

Platforma zużywa również znaczną ilość przepustowości, co wpływa na jakość dźwięku lub wideo

Ceny Cisco Webex

Webex Free

Webex Spotkanie: 14,50 USD/miesiąc za licencję

Pakiet Webex: 25 USD/miesiąc za licencję

Webex Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Cisco Webex

G2: 4,2/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 7000 recenzji)

5. Discord (najlepszy do interaktywnej komunikacji grupowej)

za pośrednictwem Discord

Jeśli praca może być najprzyjemniejsza na jakimkolwiek kanale, to musi to być Discord. Jest to świetna opcja do nieformalnych dyskusji na konkretne tematy, nawiązywania połączeń z innymi osobami z branży, grania w gry lub budowania światowej społeczności.

Wszystkie zasługi należą się funkcjom, które umożliwiają interakcję w społecznościach za pomocą niestandardowych emotikonów, naklejek, efektów dźwiękowych i nie tylko. Mój zespół i ja cieszyliśmy się z unikalnych profili, które mogliśmy tworzyć za pomocą własnych awatarów i niestandardowych statusów. Funkcja wideo rozmów pomaga nadrobić zaległości w kontaktach z ludźmi, omówić pomysły lub po prostu spędzić razem czas.

Najlepsze funkcje Discord

Przypisuj role uczestnikom i limit dostęp, aby z łatwością moderować rozmowy

Zintegruj boty do określonych zadań, aby uniknąć spamu lub niechcianych wiadomości w grupie.

Określ liczbę wiadomości, które użytkownicy mogą wysłać

Wypróbuj różne tryby udostępniania wideo

Łatwe przesyłanie strumieniowe lub udostępnianie ekranu

Limity Discord

Nie nadaje się do wszystkich celów komunikacji biznesowej.

Nawigacja staje się przytłaczająca przy dużej liczbie kanałów i wiadomości.

Liczba osób z limitem może dołączyć jednocześnie

Ograniczone korzystanie z innych funkcji Discord podczas rozmowy wideo

Ceny Discord

Free Forever: dla konta osobistego

Podstawowy: 2,99 USD/miesiąc za użytkownika

Nitro: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Discord

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

6. TeamViewer (najlepszy do zdalnego dostępu)

za pośrednictwem TeamViewer

Pomyśl o współpracy z zespołami zdalnie tak, jakbyś był fizycznie obecny z nimi; właśnie to robi TeamViewer. Dzięki TeamViewer Remote możesz bezpiecznie połączyć swoje urządzenie, aby obsługiwać komputer znajdujący się w innej lokalizacji, na przykład w siedzibie głównej.

Oprogramowanie działa jak pomost między dwoma urządzeniami, umożliwiając interakcję z nimi tak, jakbyś był fizycznie obecny. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wsparcia technicznego, współpracy i pracy zdalnej.

Jest to jeden z najstarszych graczy na rynku oprogramowania do zdalnego dostępu i sterowania, a chociaż jego funkcje z czasem uległy ulepszeniu i rozszerzeniu, zdalny dostęp nadal pozostaje jedną z głównych funkcji.

Najlepsze funkcje TeamViewer

Uzyskaj zdalny dostęp do wielu urządzeń za pomocą jednego kliknięcia.

Przesyłanie plików między urządzeniami w połączeniu jest niezwykle proste.

Udostępniaj ekran nawet z urządzenia mobilnego

Chroń komunikację podczas spotkań za pomocą haseł

Ograniczenia TeamViewer

Przejście na nowe urządzenie może być kłopotliwe.

Problemy z połączeniem, jeśli Ty i członkowie Twojego zespołu korzystacie z różnych wersji aplikacji

Ceny TeamViewer

Zdalny dostęp: 24,90 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 50,90 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 112,90 USD miesięcznie za użytkownika

Korporacyjna: 229,90 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach.

Oceny i recenzje TeamViewer

G2: 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 11 000 recenzji)

7. Slack (najlepszy do natychmiastowych spotkań)

za pośrednictwem Slack

Jak twierdzi Slack, „jest to narzędzie, dzięki któremu praca staje się łatwiejsza”. Jeśli korzystasz ze Slacka od dłuższego czasu, z pewnością się z tym zgodzisz. Slack Huddles to jedna z najlepszych funkcji do spotkań indywidualnych. W Huddles można również tworzyć notatki ze spotkań, aby zachować porządek.

To narzędzie naprawdę pomaga wszystkim członkom zespołu być na bieżąco dzięki funkcjom czatu zespołowego, udostępniania plików, połączeń audio i nie tylko.

📮ClickUp Insight: 42% członków zespołów nadal w dużym stopniu polega na komunikacji za pośrednictwem e-mail, pomimo jego fragmentarycznego charakteru. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp komunikacja jest często odizolowana i oddzielona od rzeczywistych procesów roboczych. Aby zapobiec zaburzeniom w komunikacji, zintegruj komunikację z procesami roboczymi za pomocą scentralizowanej platformy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę i komunikację. Wypróbuj ClickUp , aplikację do wszystkiego, co związane z pracą*.

Najlepsze funkcje Slacka

Organizuj rozmowy za pomocą dedykowanych kanałów dla różnych zespołów i zarządzaj projektami.

Stwórz połączenie swoich ważnych narzędzi pracy w jednym miejscu i pracuj bez martwienia się o przełączanie zakładek.

Zaproś osoby spoza organizacji do współpracy w Slacku.

Twórz linki Huddle i dołączaj z dowolnego miejsca.

Omów szczegółowo zawartość, korzystając z funkcji udostępniania ekranu.

Limitacje Slacka

W spotkaniach może uczestniczyć ograniczona liczba osób, co wymaga poszukiwania konkurentów Slacka dla większych zespołów.

Znalezienie starszych wiadomości może być trudne, w zależności od planu płatności.

Ceny Slack

Free Forever : dla konta osobistego

Pro: 8,75 USD/miesiąc za użytkownika

Slack Business+: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Grid: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach.

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

8. RingCentral Video (najlepsze rozwiązanie do spotkań sprzedażowych i rozmów telefonicznych)

za pośrednictwem RingCentral

RingCentral to oparta na chmurze platforma komunikacyjna dla firm, zaprojektowana z myślą o komunikacji między zespołami wewnętrznymi oraz potencjalnymi i obecnymi klientami.

Solidny system telefoniczny VoIP umożliwia firmom łatwe wykonywanie i odbieranie połączeń przez Internet, często zastępując tradycyjne telefony stacjonarne.

Zaawansowane funkcje, w tym funkcja centrum kontaktowego, sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób zajmujących się obsługą klienta lub sprzedażą, które są zawsze w ruchu.

Najlepsze funkcje RingCentral Video

Korzystaj z telefonów, aby organizować spotkania z wykorzystaniem wszystkich funkcji aplikacji internetowej, takich jak udostępnianie ekranu, tablice i wiele innych.

Używaj narzędzi do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności swoich spotkań i rozmów online dzięki analizie danych.

Zadzwoń do potencjalnych klientów za pomocą wirtualnych numerów

Łatwo nawiązuj kontakt z klientami i klientami

Ograniczenia RingCentral Video

Jak dotąd jest ono bardzo rzadko stosowane na rynku korporacyjnym i trudno jest współpracować z podmiotami zewnętrznymi.

Bezpośredni zakup ma limit w niektórych krajach.

Limitowane funkcje zarządzania kontaktami

Ceny RingCentral Wideo

Podstawowy: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Ultra: 45 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje RingCentral Video

G2: 4,1/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

9. Lark (najlepszy do webinarów i opcji niestandardowych)

za pośrednictwem Lark

Lark oferuje jedne z najlepszych opcji niestandardowego dostosowywania wideo konferencji w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku.

Zaawansowane funkcje scentralizowanej komunikacji, cyfrowych cykli pracy, zarządzania projektami i analiz mogą pomóc w znacznym zwiększeniu skali działalności. Najbardziej interesuje mnie to, że ułatwia komunikację na całym świecie dzięki tłumaczeniom czatów, dokumentów, spotkań i nie tylko.

Najlepsze funkcje Lark

Zarządzaj projektami i śledź postęp z poziomu telefonu

Zapraszaj więcej uczestników na swoje spotkania i wideokonferencje.

Tłumacz automatycznie na inne języki

Łatwe przechowywanie danych ze spotkań dzięki dobrej pamięci w chmurze

Scentralizuj komunikację e-mailową i połączenia telefoniczne w ramach jednej platformy.

Ograniczenia Lark

Trudności w komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, które nie korzystają z Lark

Wiele opcji niestandardowego dostosowywania do prowadzenia prostych wideo konferencji, które mogą być trudne w nawigacji i zarządzaniu

Ceny Lark

Starter: 0 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Lark

G2: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Jitsi Meet (najlepsze rozwiązanie do bezpłatnych wideo spotkań)

za pośrednictwem Jitsi

Jednym z zakończonych darmowych programów do wideo-wideo konferencji dostępnych na rynku jest Jitsi. Jest to narzędzie typu open source, które umożliwia łączenie się z innymi osobami online.

Aby korzystać z większości kluczowych funkcji Jitsi, musisz mieć aplikacje z wsparciem. Fajną funkcją jest zintegrowany czat, który pozwala na wymianę wiadomości i emotikonów podczas wideo konferencji.

Najlepsze funkcje Jitsi

Zabezpiecz spotkanie i swoje rozmowy hasłami

Udzielaj ekranu podczas spotkań bez większych problemów

Zaproś użytkowników na konferencję za pomocą prostego, niestandardowego URL

Wspólna edycja dokumentów za pomocą Etherpad

Ograniczenia Jitsi

Administratorzy mają limit kontrolę nad połączeniami

Opcja nagrywania spotkań nie jest łatwo dostępna, więc musisz polegać na narzędziach do nagrywania ekranu

Nie nadaje się do dużych zespołów, z limitem 50 uczestników

Ceny Jitsi

free Forever:* dla konta osobistego

JaaS Basic : 99 USD miesięcznie za 300 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU)

JaaS Standard: 499 USD miesięcznie za 1500 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU)

JaaS Business: 999 USD miesięcznie za 3000 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU)

JaaS Enterprise: Niestandardowy plan dla firm z większą liczbą użytkowników

Oceny i recenzje Jitsi

G2: 4,3/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 70 recenzji)

11. Skype (najlepszy do rozmów audio/wideo)

przez Skype

Skype istnieje już od około dwóch dekad. Jeśli priorytetem jest dla Ciebie proste narzędzie jako jedna z alternatyw dla Zoom do połączeń audio i wideo, Skype jest dla Ciebie.

Nowa kamera Skype oferuje dziesiątki angażujących i zabawnych obiektywów opartych na technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) firmy Snap. Dodatkowo funkcja wyboru tonu pozwala odpowiednio, zabawnie i jasno ustawić intencję swoich wiadomości.

Najlepsze funkcje Skype'a

Dzwonisz i nawiązywanie połączeń z osobami, które nie korzystają ze Skype'a, dzięki połączeniom międzynarodowym

Organizuj wideo-konferencje z klientami i zespołami

Ustaw napisy dla swoich rozmów wideo

Wysyłaj pliki i teksty podczas spotkań i poza nimi

Wysyłaj wiadomości głosowe do poszczególnych osób

Ograniczenia Skype'a

Może przechowywać tylko trzy lata historii czatu

Wymaga stabilnego połączenia internetowego

Brak nowych funkcji przez lata

Ceny Skype

Subskrypcja w USA: Od 2,54 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Skype'a

G2: 4,3/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 400 recenzji)

12. Zoho Spotkanie (najlepsze rozwiązanie do webinarów i udostępniania ekranu)

za pośrednictwem Zoho spotkania

Zoho Spotkanie jest częścią pakietu oprogramowania do zarządzania projektami. Jeśli masz duże zespoły lub pracujesz w Zoho, to narzędzie będzie doskonałym dodatkiem do Twojego zestawu narzędzi pracy.

Jest to bezpieczna platforma do spotkań online i webinarów, która pomaga nawiązywać połączenie, współpracować i efektywnie pracować z dowolnego miejsca na świecie. Funkcje takie jak udostępnianie ekranu, tablice i udostępnianie plików ułatwiają współpracę i burzę mózgów.

Najlepsze funkcje Zoho Spotkania

Promuj swoją markę dzięki opcjom niestandardowego brandingu.

Dołączaj do spotkań za pomocą lokalnych numerów telefonicznych

Uprość spotkania dzięki adnotacjom podczas udostępniania ekranu.

Łatwo sporządzaj notatki po spotkaniach dzięki zapisanym transkrypcjom.

Limitacje Zoho Spotkanie

Podczas spotkań nie jest dostępna opcja udostępniania plików.

W przeciwieństwie do Zoom, nie można ustawić linku do spotkania na czas nieokreślony.

Jako administrator musisz podjąć dodatkowy wysiłek i albo otworzyć aplikację, aby rozpocząć spotkanie, albo przejść do wiadomości e-mail zawierającej link do rozpoczęcia połączenia, ponieważ link do dołączenia i link do rozpoczęcia spotkania są różne.

Ceny Zoho Spotkanie

Free Forever

Standard spotkań: od 2 USD miesięcznie

Spotkanie Professional: od 3 USD miesięcznie

Webinar Standard Webinar: od 9 USD miesięcznie

Webinar Professional Webinar: od 19 USD miesięcznie

Webinar Enterprise: od 79 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Spotkania

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

13. Livestorm (najlepsze rozwiązanie do interaktywnych wideo-wideokonferencji i wydarzeń)

za pośrednictwem Livestorm

Livestorm łączy tradycyjne wideo-wideo z interaktywnymi funkcjami, takimi jak ankiety, pytania i odpowiedzi oraz tablica. Dzięki intuicyjnym funkcjom umożliwia Twoim zespołom organizowanie dowolnych wydarzeń w ciągu kilku minut.

Ponadto jest on wysoce konfigurowalny, co pozwala na stworzenie unikalnej tożsamości marki. Jeśli lubisz organizować i robić znacznie więcej niż tylko spotkania wideo, Livestorm ma właśnie takie opcje.

Najlepsze funkcje Livestorm

Zaprojektuj swoje sale spotkań

Wysyłaj przypomnienia o zaproszeniach za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów i zapewnij maksymalny udział.

Zautomatyzuj zadania związane ze spotkaniami, takie jak transkrypcja, aby ograniczyć pracę ręczną.

Analizuj wskaźniki zaangażowania i dane dotyczące spotkań

Limitacje Livestorm

Zaproszenia i przypomnienia wysyłane e-mailem mogą czasami trafić do folderu spam.

Ograniczone opcje personalizacji w wiadomościach e-mail z zaproszeniami na spotkania

Ceny Livestorm

Starter : 0 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 99 USD/miesiąc na użytkownika

Business : Skontaktuj się z działem sprzedaży

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Livestorm

G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

14. Chanty (najlepsze rozwiązanie do komunikacji wewnętrznej w zespole)

za pośrednictwem Chanty

Jeśli masz oddzielne zespoły zdalne zarządzające pracą na pierwszej linii i operacjami zaplecza, Chanty może pomóc w płynnej koordynacji.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść od pisania wiadomości do nawiązania połączenia wideo. A co najlepsze? Nie musisz polegać na Internecie, więc możesz kontynuować pracę bez przerw.

Najlepsze funkcje Chanty

Zamień każdą wiadomość w zadanie, aby zapewnić inteligentną współpracę

Analizuj postępy zadań dzięki widokowi Kanban

Płynna integracja z innymi aplikacjami

Komunikuj się wyraźnie dzięki wysokiej jakości obrazu wideo podczas rozmów

Otrzymuj powiadomienia o terminach zadań dzięki funkcji „Termin wykonania”

Ograniczenia Chanty

Interfejs użytkownika mógłby być lepszy, ponieważ podczas udostępniania ekranu czasami dochodzi do zawieszania się obrazu

Ceny Chanty

Chanty Starter: 0 USD/miesiąc na użytkownika

Chanty Business: 3 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Zintegruj Zoom i jego alternatywy ze swoimi cyklami pracy dzięki ClickUp

Planowanie spotkań za pośrednictwem e-mail i kalendarza jest dobrym rozwiązaniem, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że Twoje oprogramowanie do zarządzania projektami nie jest w stanie ich śledzić.

Aby skalować swoją działalność, musisz śledzić przebieg cyklu pracy za pomocą notatek z dyskusji i planów spotkań.

Właśnie w tym zakresie ClickUp może pomóc Ci zyskać przewagę.

Jedno z najlepszych programów do zarządzania projektami na rynku, ClickUp, może usprawnić cykl pracy dzięki łatwej współpracy i integracji oraz umożliwić wydajne spotkania bez wysiłku.

Wyobraź sobie, że jednym kliknięciem dołączasz do spotkania wideo bezpośrednio z aplikacji do zarządzania projektami. ClickUp oferuje Ci to i wiele więcej.

integracja ClickUp z Zoom pomoże Ci dodawać spotkania do zadań, do których uczestnicy mogą dołączyć bezpośrednio. * Jeśli masz subskrypcję Zoom, nagranie wideo ze spotkania zostanie automatycznie udostępnione jako komentarz w wątku zadania.

Zwiększ efektywność spotkań dzięki integracji ClickUp z Zoom Rozpocznij i dołącz do spotkań bezpośrednio z poziomu swoich zadań ClickUp dzięki integracji Zoom

Jeśli Slack jest Twoją ulubioną platformą do komunikacji zespołowej, a śledzenie zadań i aktualizacji na czatach Slack doprowadza Cię do szału, to integracja ClickUp Slack jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki tej prostej integracji możesz tworzyć zadania w czatach Slack, przypisywać je członkom zespołu, ustalać priorytety oraz korzystać z funkcji „Działania” i „Powiadomienia”. Możesz łatwo zarządzać i edytować szczegóły, takie jak data i status zadania, dodawać komentarze oraz otrzymywać powiadomienia, gdy przypisani członkowie zespołu zakończą etap lub zaktualizują jakiekolwiek szczegóły.

Twórz zadania i zarządzaj nimi w ClickUp dzięki integracji ze Slackiem

Podobnie osoby zaznajomione z Microsoft Workspace mogą skorzystać z integracji ClickUp Teams. Pomaga to usprawnić zarządzanie projektami i zapewnia, że wszyscy zaangażowani są na bieżąco z zadaniami do wykonania.

Możesz użyć komendy task z kompozytora, aby szybko utworzyć nowe zadanie z dowolnego kanału Teams. Rozwijające się linki ClickUp informują wszystkich, które zadanie jest omawiane, aby uniknąć nieporozumień.

Wszelkie nowe komentarze, załączniki, zmiany statusu i aktualizacje dotyczące osób przypisanych są wysyłane bezpośrednio do kanału Microsoft Teams, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco.

Oprócz tych integracji, ClickUp Meetings pozwala ustalać porządki obrad spotkań, informować uczestników, przydzielać role, robić notatki, ustalać działania do wykonania i nie tylko – wszystko to w ramach jednej przestrzeni roboczej w ClickUp.

Rozszerzenie redaktora pomaga podkreślić to, co najważniejsze, a jednocześnie pozwala na kreatywne i uporządkowane tworzenie notatek ze spotkań. Ponadto, gdy przypisujesz komentarze członkowi zespołu, ClickUp Meetings przekształca je w czas działania, który należy odhaczyć po zakończeniu zadania.

Możesz stworzyć własną listę kontrolną dla agendy spotkania i wykorzystać powtarzające się zadania do tworzenia list kontrolnych dla podobnych spotkań.

Szablon spotkania ClickUp doskonale pokazuje , jak spotkania zespołu mogą wyglądać w synchronizacji z cyklami pracy. Pozwala on zarządzać elementami porządku obrad, organizować je i śledzić bezpośrednio w dokumencie spotkania.

Pobierz ten szablon Zarządzaj spotkaniami służbowymi bez problemów dzięki szablonowi ClickUp Meeting Template

A jeśli planujesz planować wideokonferencje, ten szablon zarządzania konferencjami ClickUp może być Twoim punktem wyjścia.

W rzeczywistości, dzięki nowej funkcji ClickUp, wiele grupowych rozmów wideo może teraz odbywać się za pomocą tekstu. Nie rozumiesz?

Funkcje nagrywania ekranu ClickUp Clips pomagają wyeliminować potrzebę organizowania spotkań wideo. Jeśli chcesz przeprowadzić prezentacje, pokazać procesy na ekranie i udostępnić je swoim zespołom, wystarczy nagrać ekran i udostępnić klip zespołom.

Jest to przydatna funkcja do raportowania błędów i udostępniania prezentacji produktów, aktualizacji projektów lub opinii dotyczących projektów bez konieczności organizowania spotkania.

Aby pójść o krok dalej, użyj ClickUp Brain do automatycznego transkrybowania Clipów. To narzędzie AI pomaga w łatwym przeglądaniu najważniejszych fragmentów Clipów, klikaniu znaczników czasu w celu nawigacji po wideo oraz kopiowaniu fragmentów do wykorzystania w razie potrzeby. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub chcesz uzyskać ważne szczegóły z nagrania Clipów, ClickUp Brain przeszuka transkrypcje Clipów i znajdzie odpowiedź na Twoje pytanie.

A co najlepsze? Możesz osadzić klip w ClickUp, udostępnić publiczny link lub pobrać plik wideo, aby zrobić z nim, co tylko chcesz! Zawsze możesz je znaleźć w hub klipów w swoim obszarze roboczym ClickUp.

Aby uzupełnić swoje spotkania, ClickUp Chat pozwala scentralizować dyskusje zespołu i projektu, co daje kompleksowe rozwiązanie do komunikacji i współpracy.

Niezależnie od tego, czy chcesz połączony konkretny wątek czatu z zadaniem, sortować komentarze i przekształcać je w zadania, które można śledzić, czy też organizować czaty w konkretnych przestrzeniach projektowych, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie!

Uzyskaj zakończony przegląd swojej pracy w ClickUp Chat

Ceny ClickUp

Ulepsz swoje wideo konferencje dzięki ClickUp

Aplikacje do wideo-konferencji są jednym z najważniejszych wymagań dla nowoczesnych zespołów pracujących zdalnie. Chociaż Zoom pozostaje użytecznym narzędziem, do zarządzania projektami hybrydowymi lub zdalnymi potrzebujesz czegoś więcej niż tylko prostej platformy do wideo-konferencji.

Podczas gdy inne aplikacje do wideo-konferencji wyróżniają się w konkretnych obszarach, takich jak lepsze szyfrowanie lub funkcje interaktywne, ClickUp integruje wszystkie te funkcje i wiele więcej w ramach jednej platformy. Od zarządzania projektami i członkami zespołu po tworzenie zadań i zdalne śledzenie postępów – pomyśleliśmy o wszystkim, czego potrzebujesz!

Następnym razem nie ograniczaj się tylko do połączenia w celu odbycia spotkania wideo, ale przygotuj się na usprawnienie swojego cyklu pracy dzięki dodatkowym integracjom i funkcjom ClickUp. Zbierz wszystkich i wszystko w jednym miejscu, aby osiągnąć więcej w krótszym czasie! Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.