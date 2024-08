5 darmowych szablonów diagramów Venna w Word i ClickUp

Od sal lekcyjnych po sale posiedzeń, diagramy Venna pomagają ludziom wizualizować i rozumieć powiązania między różnymi grupami danych od 1880 roku. Nazwany na cześć swojego twórcy, brytyjskiego matematyka Johna Venna, ten rodzaj diagramu wykorzystuje przecinające się i nieprzecinające się kształty, zazwyczaj okręgi, aby pokazać logiczne połączenia między różnymi elementami zbiorów danych.

Diagramy te stanowią scenę dla wizualnego zrozumienia danych. Każdy okrąg na diagramie Venna reprezentuje oddzielne ustawienie lub kategorię. Nakładający się obszar pokazuje, co obie grupy mają ze sobą wspólnego, podczas gdy obszar nienakładający się ujawnia, co je od siebie odróżnia.

Diagramy Venna mają wszechstronne zastosowanie i mogą być używane praktycznie na każdym polu, na którym potrzebne jest porównywanie danych i ich wzajemne powiązania - od nauk ścisłych i humanistycznych po Business i codzienne podejmowanie decyzji.

W tym artykule omówimy pięć darmowych szablonów diagramów Venna, które sprawiają, że tworzenie tych wykresów jest dziecinnie proste, oszczędzając czas i pomagając zaprezentować dane w płynny i profesjonalny sposób.

Co to jest szablon diagramu Venna?

Szablon diagramu Venna to wstępnie zaprojektowany, często konfigurowalny układ, który upraszcza proces tworzenia diagramu Venna. Dostarcza on podstawową strukturę, dzięki czemu nie trzeba rysować diagramu od podstaw ani korzystać z dodatkowych narzędzi oprogramowanie do tworzenia diagramów .

Szablon to coś więcej niż narzędzie do rysowania kilku okręgów lub wskazywania udostępnianych cech między grupami. Oszczędza czas i wysiłek podczas obsługi złożonych ustawień danych z wieloma zmiennymi.

Szablony diagramów Venna mogą wsparcie w rozwiązywaniu problemów na każdym poziomie trudności. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po prostym modelu dwóch zbiorów (okręgu), czy rysujesz skomplikowane wykresy obejmujące trzy lub więcej ustawień. Mogą one pomóc w następujących strukturach:

Zagnieżdżone: Włączanie mniejszych kształtów do większego w celu przedstawienia podzbiorów Ważone: Skalowanie okręgów w celu odzwierciedlenia ważonego rozmiaru każdego zestawu Sekwencyjny: Wykorzystanie serii diagramów do przedstawienia dynamicznych zmian w zestawach w czasie, przy czym każdy diagram w sekwencji reprezentuje określony punkt czasowy Wyłączne: Tworzenie odrębnych, nienakładających się okręgów do reprezentowania wzajemnie wykluczających się zestawów

Te złożone typy pozwalają na bardziej szczegółową i precyzyjną wizualną reprezentację danych, dzięki czemu można je dostosować do różnych pól, od statystyki i ekonomii po biznes i badania logiczne.

Co składa się na dobry szablon diagramu Venna?

Dobry szablon diagramu Venna jest prosty, ale wszechstronny i atrakcyjny wizualnie. Oto kluczowe funkcje, których należy szukać:

Niezły układ: Czysty i uporządkowany projekt pomaga widzom szybko uchwycić logiczne powiązania między ustawieniami

Czysty i uporządkowany projekt pomaga widzom szybko uchwycić logiczne powiązania między ustawieniami Skalowalność: Puste diagramy Venna powinny być przystosowane do reprezentowania wielu ustawień bez utraty przejrzystości

Puste diagramy Venna powinny być przystosowane do reprezentowania wielu ustawień bez utraty przejrzystości Predefiniowane kształty: Należy znaleźć okręgi lub inne kształty już narysowane, z wyraźnie zaznaczonymi nakładającymi się regionami, gotowe do wypełnienia odpowiednimi informacjami

Należy znaleźć okręgi lub inne kształty już narysowane, z wyraźnie zaznaczonymi nakładającymi się regionami, gotowe do wypełnienia odpowiednimi informacjami Niestandardowość: Użytkownicy powinni być w stanie łatwo modyfikować etykiety, kolory i kształty w szablonie, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb i preferencji

Użytkownicy powinni być w stanie łatwo modyfikować etykiety, kolory i kształty w szablonie, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb i preferencji Dokładność: Rozmiar i nakładanie się kształtów powinny dokładnie odzwierciedlać relacje między ustawieniami w ważonym diagramie Venna

Rozmiar i nakładanie się kształtów powinny dokładnie odzwierciedlać relacje między ustawieniami w ważonym diagramie Venna Kompatybilność: Szablon powinien być dostępny w formatach kompatybilnych z popularnymi narzędziami programowymi, umożliwiając łatwą edycję i integrację z prezentacjami lub dokumentami

Szablon powinien być dostępny w formatach kompatybilnych z popularnymi narzędziami programowymi, umożliwiając łatwą edycję i integrację z prezentacjami lub dokumentami Wskazówki: Niektóre szablony mogą zawierać podpowiedzi, wskazówki lub próbkę zawartości, aby pomóc w poprawnym wprowadzeniu informacji 🧑‍🏫

5 szablonów diagramów Venna do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy chcesz współpracować nad projektem ze swoim zespołem, stworzyć angażującą prezentację, czy przetestować swoich uczniów, zebraliśmy pięć najlepszych darmowych szablonów diagramów Venna, które zaspokajają różne koncepcje. Każdy z nich oferuje unikalny styl i funkcje, więc zaczynajmy! 🕺

1. Szablon diagramu Venna ClickUp

Szablon diagramu Venna ClickUp pomaga wizualizować relacje między ustawieniami, nadawać sens złożonym informacjom i prezentować je w przystępny sposób

Szablon Szablon diagramu Venna ClickUp zapewnia narzędzia do prezentowania złożonych, zdezorganizowanych informacji w przystępny sposób. Kreator diagramów Venna pomaga określić, co chcesz wizualizować i ułatwia efektywną burzę mózgów.

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że jest to wysoce skalowalne narzędzie Szablon Tablicy oraz Tablice ClickUp wykraczają poza zwykłe szkicowanie. Zapewniają platformę do współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiając członkom zespołu natychmiastowe przechwytywanie pomysłów bez zamieszania i nakładania się, niezależnie od tego, czy są to współpracując zdalnie lub w tej samej przestrzeni fizycznej. 🏢

Możesz przypisywać zadania członkom zespołu w celu zebrania danych, porównania wszystkich elementów i wizualizacji połączeń, a wszystko to w jednym miejscu. Utwórz dokument ClickUp aby zdefiniować cel diagramu Venna i udostępniać go swojemu zespołowi.

Gdy masz już dane, zacznij od narysowania okręgów, które przecinają się w środku. Ta podstawowa struktura reprezentuje podobieństwa i różnice między grupami. To odróżnia ten szablon od podobnych narzędzi wizualnych, takich jak szablony schematów blokowych (które nakreślają proces) lub szablony map myśli (do kreatywnej burzy mózgów).

Oznacz każdy okrąg jednym z zebranych zestawów danych i przejdź do widoku Tablicy, aby je zmapować. Dostosowując rozmiar okręgów, **upewnij się, że względne znaczenie kategorii, którą reprezentują, jest natychmiast rozpoznawane.

Na koniec przejdź do widoku Tabeli, aby dodać określone punkty danych do diagramu. Ta metoda mapowania może przypomnieć ci o szablony matrycy lub ich bardziej tabelaryczny kuzyn, szablony baz danych . Wynik końcowy jest jednak inny, ponieważ nie ma siatek, wierszy ani kolumn. Umieść punkty danych w okręgach, aby reprezentowały poszczególne elementy każdego zestawu, i umieść udostępniane punkty w obszarze nakładania się.

2. Szablon diagramu Venna w programie Microsoft Word 3 okręgi by TemplateLab

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab oferuje szybki sposób na zilustrowanie tego, co jest wspólne dla trzech ustawień lub grup

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab może na początku wyglądać na zajęty, ale nie martw się - jest w pełni konfigurowalny. Z wyjątkiem liczby okręgów, można to wywnioskować z nazwy!

Będziesz musiał użyć tego szablonu w aplikacji Microsoft Word, ponieważ wersja online programu Word nie ma jeszcze wsparcia. Ponieważ szablon nie może być używany online, być może będziesz musiał skorzystać z innych rozwiązań narzędzia do współpracy do zbierania pomysłów lub danych od zespołu.

Najpierw zdecyduj, jakie trzy ustawienia chcesz porównać na diagramie i określ, co je łączy. Otwórz szablon w aplikacji Word i zacznij wypełniać pola tekstowe w każdym okręgu i nakładającym się obszarze.

Pamiętaj, że ten podstawowy szablon pozwala wypełnić tylko przestrzeń wspólną dla wszystkich trzech okręgów. Jeśli więc chcesz przedstawić bardziej złożone wnioski dotyczące dwóch grup, ale wykluczyć trzecią, możesz poszukać gdzie indziej.

Po wprowadzeniu danych i sprawdzeniu błędów, nadszedł czas na niestandardową zabawę. Możesz zmienić wszystko oprócz podstawowego kształtu. Należy jednak ostrzec, że zbyt duża ingerencja w pola tekstowe może sprawić, że projekt będzie wyglądał nieco niechlujnie. Jeśli oryginalny projekt nie jest w twoim stylu, najlepiej zachować domyślny kontur, ale nie krępuj się zmienić tła i nagłówka, aby uczynić go wyjątkowym. ✨

3. Szablon diagramu Venna w Google Slides autorstwa Slidesgo

Szablon diagramu Venna w Google Slides by Slidesgo

Szablon Google Slides Venn Diagram Template by Slidesgo oferuje znaczną przewagę nad poprzednim konkurentem. Można go używać online w obszarze roboczym Google. Dodatkowo, diagram Venna składa się z 29 edytowalnych slajdów, więc z pewnością znajdziesz co najmniej kilka projektów, które przypadną ci do gustu. Jednak niektóre z nich mogą być nieco skomplikowane na pierwszy rzut oka, co nieco przeczy celowi używania diagramu Venna do przejrzystej wizualizacji danych.

Niestandardowa prezentacja jest ogólnie prostym procesem. Dostępnych jest wiele opcji, dzięki którym można stworzyć własny projekt:

Zmień kolory: Dostosuj kolory na poszczególnych slajdach za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Dostosuj kolory na poszczególnych slajdach za pomocą zaledwie kilku kliknięć Dodawanie obrazów i tekstu: Łatwe dodawanie obrazów i nowych pól tekstowych, aby dostosować je do swoich potrzeb

Łatwe dodawanie obrazów i nowych pól tekstowych, aby dostosować je do swoich potrzeb Modyfikuj elementy: Przenieś, zmień rozmiar lub usuń dowolny element na slajdzie, aby uzyskać idealny układ

Przenieś, zmień rozmiar lub usuń dowolny element na slajdzie, aby uzyskać idealny układ Wybierz inny motyw: Zmień cały motyw, aby zachować jednolity wygląd na wszystkich slajdach

Zmień cały motyw, aby zachować jednolity wygląd na wszystkich slajdach Dołącz obraz tła: Dodaj logo lub inny obraz do tła każdego slajdu

Dodaj logo lub inny obraz do tła każdego slajdu Edytuj motyw: Upewnij się, że niestandardowy wybór kolorów jest konsekwentnie stosowany w całej prezentacji

Prezentację można zapisać na Dysku Google, umożliwiając jej niestandardowe dostosowanie i dostęp do niej w razie potrzeby. Dodatkowo można zapisać pliki PDF do użytku offline.

Chociaż możesz usunąć wszystkie slajdy, których nie potrzebujesz, użytkownicy Free muszą pamiętać o zachowaniu slajdu "credits ", aby poprawnie przypisać projekt.

4. Microsoft Word Szablon diagramu Venna z dwoma okręgami według Education World

Przedstaw uczniom podstawy diagramów Venna za pomocą szablonu diagramu Venna z dwoma okręgami w programie Microsoft Word firmy Education World

Education World to wielokrotnie nagradzany zasób online dla nauczycieli, oferujący różnorodną zawartość i narzędzia poprawiające jakość nauczania i uczenia się. Jego szablon Microsoft Word Two-Circle Venn Diagram Template to podstawowa struktura, którą nauczyciele mogą wykorzystać do testów.

Zawiera dwa okręgi, nakładający się obszar i trzy pola tekstowe do wypełnienia punktami danych, dzięki czemu jest idealny dla uczniów, którzy dopiero odkrywają tę koncepcję. 🧑‍🎓

Szablon można edytować w aplikacji Microsoft Word, ale nie w programie Word online. Jednak jego konstrukcja sugeruje, że nigdy nie był przeznaczony do użytku online. Jeśli jesteś nauczycielem szukającym łatwego do wydrukowania, prostego szablonu diagramu Venna do dystrybucji w swojej klasie, nie szukaj dalej.

Chociaż w aplikacji Word można wprowadzić pewne niestandardowe zmiany, to najlepiej jest zachować prostotę i zmieniać tekst tylko w razie potrzeby - większość nauczycieli uważa, że szablon w oryginalnej formie to wszystko, czego potrzebują.

5. Szablon diagramu Venna w PowerPoint od SlideBazaar

Stwórz zabawną i wciągającą prezentację z szablonem diagramu Venna w PowerPoint od SlideBazaar

PowerPoint Venn Diagram Template by SlideBazaar jest w pełni konfigurowalny w aplikacji PowerPoint i online. Dostępny jest w dwóch rozmiarach, 4×3 i 16×9, każdy z jasnym i ciemnym trybem.

Szablon pełni funkcję trzech różnokolorowych okręgów, ale można dostosować format, usuwając jeden lub dodając więcej okręgów, aby stworzyć bardziej złożony diagram Venna. Chcesz coś urozmaicić? Dodawane kształty nie muszą być okręgami! Daj się ponieść wyobraźni - możesz eksperymentować z gwiazdami, chmurami, a nawet trójwymiarowymi kształtami, takimi jak sześciany czy cylindry. 🧊

Łatwo jest zmienić rozmiar kształtów, aby uzyskać ważony diagram Venna. Można również zmienić ich pozycję, aby niektóre z nich nie nakładały się na siebie, co jest idealne do reprezentowania wykluczających się zestawów.

Tło jest również niestandardowe, co pozwala na importowanie niestandardowych obrazów, takich jak logo. Możesz również niestandardowo dostosować wszystkie kolory i czcionki, aby odzwierciedlały Twoją markę.

**Jeśli szablon został przesłany do programu PowerPoint online, można go udostępniać za pośrednictwem Microsoft SharePoint. Alternatywnie, zapisz go na swoim komputerze jako plik PPT, PTD lub JPEG.

Przynieś świeże spostrzeżenia i przejrzystość dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą dążącym do wydajności, nauczycielem angażującym uczniów, czy też osobą poszukującą atrakcyjnego wizualnie sposobu prezentacji informacji, nasz wybór szablonów diagramów Venna oferuje coś dla każdego. Jednak dla tych, którzy szukają intuicyjnego narzędzia zwiększającego kreatywność i współpracę, ClickUp's Venn Diagram Template wyłania się jako najlepszy wybór, który pięknie równoważy funkcję i styl.

Funkcja Tablicy w ClickUp wykracza poza tradycyjne tworzenie diagramów Venna, oferując możliwość pracy w czasie rzeczywistym możliwości współpracy , przydzielanie zadań, konfigurowalne widoki i płynna integracja z innymi narzędziami ClickUp.

Załóż darmowe konto w ClickUp i ciesz się opartym na współpracy i analitycznym podejściem do tworzenia diagramów, odpowiednim do zdalnej i osobistej pracy zespołowej, rewolucjonizującym sposób pracy z danymi. 🎇