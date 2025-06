10 najlepszych aplikacji do GTD & Oprogramowanie do zrobienia rzeczy gotowych

Pływasz w morzu przypomnień w formie karteczek post-it? Zawsze dodając do niekończącej się listy lista do zrobienia ? Bycie na szczycie wszystkich swoich zadań może być zniechęcające, ale możliwe jest przekształcenie się w potęgę wydajności . A kluczem może być metoda Getting Things Done (GTD).

David Allen, amerykański konsultant ds. produktywności, opracował podejście GTD do zarządzania czasem i wydajnością. U podstaw metody GTD leży przekonanie Allena, że im więcej informacji masz w głowie, tym trudniej jest podjąć decyzję co do zrobienia w następnej kolejności.

Metoda GTD daje ci system, dzięki któremu możesz porzucić mentalne "to-do" i uporządkować swoje zadania, priorytetyzować projekty i osiągnąć lepszy stan skupienia. Teraz możesz być supergwiazdą wydajności.

Aplikacje i oprogramowanie wykorzystujące metodę GTD mogą pomóc w skutecznym wdrożeniu systemu Allena. W tym artykule przyjrzymy się 10 najlepszym aplikacjom GTD dostępnym w 2024 roku, ich najlepszym funkcjom, potencjalnym wadom, cenom i ocenom.

**Co to jest oprogramowanie GTD?

Oprogramowanie GTD jest cyfrowym towarzyszem metody GTD. U podstaw tego systemu leży dążenie do wyczyszczenia umysłowego bałaganu, zwiększenia koncentracji i pomocy w staniu się bardziej efektywnym w zakończeniu zadań i projektów. Jest to oprogramowanie, które ma na celu usprawnienie wysiłków poprzez pomoc w przechwytywaniu, organizowaniu i wykonywaniu zadań.

Chociaż istnieje wiele odmian oprogramowania GTD, wszystkie zazwyczaj zawierają system zarządzania zadaniami . System ten może pomóc w tworzeniu list do zrobienia z priorytetami i terminami.

Wiele aplikacji GTD integruje się z innymi aplikacjami w stosie technologicznym, takimi jak Kalendarz Google, aplikacje e-mail i programy do czatu, aby usprawnić tworzenie zadań i zarządzanie nimi.

Czego należy szukać w aplikacji do zrobienia rzeczy?

Wybór idealnej aplikacji GTD może mieć znaczący wpływ na wydajność i organizację . Oto, na co należy zwrócić uwagę, rozpoczynając poszukiwania rozwiązania zwiększającego wydajność:

Intuicyjne interfejsy, które są łatwe w nawigacji i oferują szybkie sposoby dodawania i przypisywania zadań

Zarządzanie zadaniami, które ułatwia tworzenie, ustalanie priorytetów, zarządzanie i przypisywanie w razie potrzeby

Opcje integracji umożliwiające połączenie z innymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google, aplikacje e-mail i usługi czatu

Narzędzia do współpracy, które umożliwiają udostępnianie i delegowanie zadań innym osobom oraz współpracę nad listą rzeczy do zrobienia zespołu

Poświęć trochę czasu na rozważenie opcji aplikacji GTD, aby znaleźć tę, która najlepiej pasuje do twojego przepływu pracy.

10 najlepszych aplikacji GTD do wykorzystania w 2024 roku

Znajdźmy najlepsze aplikacje GTD, które uwolnią twój potencjał wydajności!

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby zorganizować całą swoją pracę w jednym miejscu

Wykorzystanie mocy metody Getting Things Done jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki ClickUp. Platforma do zarządzania projektami wyróżnia się zintegrowanym systemem zarządzania zadaniami, dzięki czemu ramy GTD są wbudowane. Platforma ClickUp szybko się skaluje, umożliwiając łatwe przejście od zarządzania osobistą listą rzeczy do zrobienia do nadzorowania złożonych projektów.

Dostępne są niestandardowe opcje rozszerzenia i integracji, a oprogramowanie integruje się z istniejącym cyklem pracy przy minimalnym wysiłku, oferując wiele możliwości dostosowania systemu do własnych potrzeb.

Jeśli chcesz zacząć korzystać z potężnej platformy do zarządzania projektami ClickUp w celu zrobienia wszystkiego, co możliwe, zapoznaj się z ofertą Szablon ClickUp do zrobienia rzeczy gotowych . Szablon jest zgodny z zasadami GTD, zapewniając miejsce do rejestrowania zadań, ustawienie priorytetów i wykonywać je z optymalną wydajnością.

Ponadto, ClickUp oferuje Forever Free Plan, więc już nigdy nie będziesz musiał pracować bez solidnych możliwości zarządzania zadaniami.

ClickUp najlepsze funkcje

Wiele widoków pozwala zobaczyć Zadania ClickUp w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, w tym tablice, listy, widok kalendarza, widok osi czasu i inne

Integruje się z ponad 1000 aplikacji, dzięki czemu można go w pełni połączyć z cyklem pracy

Łatwe opcje współpracy pozwalają wszystkim współpracować nad zadaniami i projektami z jednej scentralizowanej platformy

Niestandardowe przypomnienia dostarczają podpowiedzi, kiedy i gdzie ich potrzebujesz, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego zadania

Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji (AI) pomagają tworzyć listy zadań lub elementy do działania z podsumowań spotkań

Limity ClickUp

Niektóre widoki nie są dostępne na urządzeniach mobilnych (jeszcze!)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc/użytkownika

$12/miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. OmniFocus

Via Omnifocus OmniFocus to oprogramowanie GTD z szeroką bazą użytkowników dzięki przestrzeganiu zasad GTD. Oprogramowanie oferuje system zarządzania zadaniami dla komputerów Mac i iOS, który umożliwia przechwytywanie, organizowanie i ustalanie priorytetów zadań do wykonania w intuicyjnym interfejsie użytkownika.

OmniFocus synchronizuje się ze wszystkimi urządzeniami Apple, dzięki czemu zadania są dostępne bez względu na to, gdzie i jak pracujesz. Oprogramowanie GTD ma doskonałe opcje niestandardowe, aby dostosować obszar roboczy do własnych preferencji i skaluje się, aby zaspokoić potrzeby osób indywidualnych i zespołów.

Dla zagorzałych użytkowników komputerów Mac i iOS, to kompleksowe oprogramowanie GTD może zwiększyć wydajność i pomóc utrzymać koncentrację.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Doskonały system zarządzania zadaniami z konfigurowalnymi widokami

Możliwość załączania informacji do zadań pomaga przechowywać dane w jednej centralnej przestrzeni

Integracja z Siri do zarządzania zadaniami bez użycia rąk w podróży

Limity OmniFocus

Zbudowany dla komputerów Mac, więc użytkownicy systemów Windows i Android mogą czuć się pominięci

Ceny OmniFocus

Subskrypcja na Maca, iPhone'a, iPada i sieć: $9.99/miesiąc, automatyczne odnawianie

$9.99/miesiąc, automatyczne odnawianie OmniFocus dla Internetu: 4,99 USD/miesiąc

4,99 USD/miesiąc Standardowa licencja tylko dla komputerów Mac: 49,99 USD, płatność jednorazowa

49,99 USD, płatność jednorazowa Licencja pro dla komputerów Mac: $99.99 jednorazowa płatność

$99.99 jednorazowa płatność Standardowa licencja na iPhone'a lub iPada: 49,99 USD jednorazowa płatność

49,99 USD jednorazowa płatność Licencja pro na iPhone'a lub iPada: 74,99 USD jednorazowa płatność

OmniFocus oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (55+ recenzji)

4.6/5 (55+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (74+ recenzji)

Check out these Alternatywy OmniFocus !

3. Toodledo

Via Toodledo Toodledo to popularne oprogramowanie GTD oferujące wszechstronność w optymalizacji wydajności. Możesz przechwytywać, organizować i zarządzać swoimi upodobaniami w przejrzystym i intuicyjnym interfejsie.

Aplikacja GTD ułatwia wprowadzanie zadań i pozwala szybko ustalić priorytety dla każdego wpisu. Elastyczność platformy przejawia się w atrybutach zadań, w których można ustawić terminy i przypomnienia, dodawać notatki i współpracować z członkami zespołu. Dzięki temu można łatwo dostosować cykl pracy do własnych potrzeb.

Toodledo oferuje dobre opcje integracji i można go połączyć z ulubionymi aplikacjami i rozszerzyć jego funkcje. To solidne rozwiązanie w zakresie wydajności, które obejmuje metodę GTD.

Najlepsze funkcje Toodledo

Konfigurowalne atrybuty zadań świetnie nadają się do dostosowania cyklu pracy do osobistych preferencji

Funkcje współpracy ułatwiają tworzenie zadań i udostępnianie ich członkom zespołu

Posiada dobre opcje integracji, dzięki czemu można stworzyć spójne środowisko GTD na wielu platformach

Limity Toodledo

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za mniej atrakcyjny wizualnie niż inne aplikacje GTD dostępne na rynku

Ceny Toodledo

Free

Standard: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc Plus: 5,99 USD/miesiąc

5,99 USD/miesiąc Business: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Toodledo

G2: 4.4/5 (49+ recenzji)

4.4/5 (49+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

4. SimpleTask

Via SimpleTask SimpleTask usuwa czynniki rozpraszające i dostarcza menedżera list rzeczy do zrobienia z wystarczającą ilością funkcji, aby stosować się do metody GTD. Szybko dodaj zadanie w prostym interfejsie użytkownika, a następnie nadaj mu etykiety, priorytety i posortuj w grupy.

Aplikacji GTD można używać do tworzenia przypomnień z Kalendarza Apple i Kalendarza Google lub ustawienia przypomnień w samej aplikacji. Podziel się zakończoną listą zadań z zespołem dzięki funkcji udostępniania i pogratuluj sobie wydajności.

Ta opcja jest odpowiednia dla użytkowników, którzy chcą lekkiego zarządzania zadaniami o minimalistycznym wyglądzie.

Najlepsze funkcje SimpleTask

Rozproszony interfejs do zarządzania zadaniami z maksymalną wydajnością

Ładne etykiety i opcje filtrowania ułatwiają organizowanie zadań i sprawdzanie, co jest następne na liście priorytetów

Synchronizacja listy zadań na różnych platformach, dzięki czemu wszystkie zadania są zawsze aktualne

Limity SimpleTask

Niektórzy użytkownicy mogą uznać brak funkcji dostępnych w ramach Free GTD za rozczarowujący

Ceny SimpleTask

Free GTD tool

Oceny i recenzje SimpleTask

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. GTD Simple

Via GTD Simple GTD Simple to oprogramowanie, które zasługuje na swoją nazwę. Oprogramowanie GTD jest dostawcą prostego, skutecznego narzędzia do zarządzania zadaniami z prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Przechwytuj i organizuj swoje zadania na platformie bez fanaberii i dodawaj notatki, aby pozostać zorganizowanym.

Pożegnaj się z koniecznością spędzania godzin na konfigurowaniu nowej aplikacji: jest ona gotowa do pomocy w rozpoczęciu stosowania metody GTD już przy pierwszym uruchomieniu.

Okrojona aplikacja pomaga skupić się na zarządzaniu zadaniami, zamiast wydłużać czas pracy administratora. To dobra opcja, jeśli szukasz prostego rozwiązania, które synchronizuje się z urządzeniami mobilnymi.

Najlepsze funkcje GTD Simple

Minimalistyczny design zapewnia uporządkowane doświadczenie GTD, które użytkownicy na wszystkich poziomach umiejętności technicznych uznają za przystępne

Pokazuje zadania na dany dzień w łatwym do odczytania przeglądzie każdego ranka

Przydatne filtrowanie zadań pomaga znaleźć wszystko i upewnić się, że niczego nie przegapisz

Ograniczenia GTD Simple

Brak niektórych zaawansowanych funkcji i integracji bardziej wszechstronnych aplikacji GTD

Ceny GTD Simple

Free

GTD Simple oceny i recenzje

Google Play: 3.7/5 (140+ recenzji)

6. Evernote

Via EvernoteEvernote służy zarówno jako aplikacja do robienia notatek, jak i aplikacja organizacyjna . Fani GTD mogą również używać go do zarządzania swoją metodologią GTD, ponieważ jest to solidna platforma do przechwytywania i zarządzania informacjami. Jej funkcje obejmują tworzenie notatek, wycinanie stron internetowych i przechowywanie dokumentów.

Ponadto synchronizuje się ze wszystkimi urządzeniami, dzięki czemu zawsze masz dostęp do potrzebnych informacji. Wykorzystaj go jako cyfrowe repozytorium, aby odciążyć swój umysł, przechwytywać zadania i odhaczać wszystkie swoje zadania.

Najlepsze funkcje Evernote

Świetnie nadaje się do dodawania informacji do zadań, ponieważ Evernote umożliwia dodawanie tekstu, multimediów i nie tylko

Synchronizuje informacje między urządzeniami, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką, bez względu na to, gdzie jesteś

Duża wszechstronność w sposobie korzystania z aplikacji oznacza, że może ona służyć nie tylko jako platforma GTD

Limity Evernote

Przy tak wielu funkcjach, użytkownicy szukający bardziej ukierunkowanego doświadczenia GTD mogą czuć się przytłoczeni

Ceny Evernote

Professional: $17.99/miesiąc lub $169.99/rok

$17.99/miesiąc lub $169.99/rok Teams: $24.99/miesiąc/użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8,000 recenzji)

7. Nirwana dla GTD

Via Nirwana dla GTD Inną opcją oprogramowania do zarządzania zadaniami dla entuzjastów GTD jest Nirvana for GTD.

Aplikacja GTD pozwala na szybkie przechwytywanie wielu zadań przy jednoczesnym skupieniu się na tym, co musi się wydarzyć dzisiaj . Możesz filtrować zadania na podstawie czasu, lokalizacji, a nawet ilości energii umysłowej.

Elegancki interfejs jest również bardzo przyjazny dla użytkownika. Jest to świetna aplikacja GTD, aby wprowadzić więcej intencji w stylu zen do swoich zadań.

Nirvana for GTD najlepsze funkcje

Dzięki metodzie GTD, aplikacja ułatwia rejestrowanie, wyjaśnianie, organizowanie i angażowanie się w zadania bez poczucia przytłoczenia

Minimalistyczny design jest atrakcyjny, ale nie sprawia wrażenia braku funkcji, pomagając skupić się na kolejnym zadaniu

Konfigurowalne konteksty i etykiety umożliwiają filtrowanie wielu zadań w oparciu o spersonalizowane kryteria, dzięki czemu można wyszukiwać właściwe zadania we właściwym czasie

Nirvana dla limitów GTD

Podczas gdy oprogramowanie GTD oferuje doskonałą podstawową funkcję metody GTD, brak bardziej rozbudowanych funkcji może sprawić, że zaawansowani użytkownicy będą chcieli więcej

Ceny Nirvana for GTD

**Free

Pro: $3/miesiąc, rozliczane rocznie lub $5/miesiąc, rozliczane miesięcznie

Nirvana for GTD oceny i recenzje

Google Play: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

8. Remember the Milk

Via Pamiętaj o mleku Remember the Milk to aplikacja GTD, która obiecuje pomóc ci do zrobienia właśnie tego: pamiętaj o mleku. Idealna do codziennego życia, ta bogata w funkcje aplikacja do zarządzania zadaniami jest wystarczająco potężna, aby pomóc ci zorganizować wszystko, od listy spraw domowych po złożone projekty w pracy.

Zarządzaj zadaniami, ustaw przypomnienia i ustalaj priorytety swoich działań za pomocą jednego kliknięcia. Szeroki zakres funkcji i piękny interfejs użytkownika sprawiają, że jest to popularny wybór wśród entuzjastów metody GTD.

Najlepsze funkcje Remember the Milk

Priorytetyzacja zadań w oparciu o termin, priorytet lub etykiety, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do odpowiednich zadań, gdy ich potrzebujesz

Integracja z innymi aplikacjami i usługami w celu maksymalizacji wydajności

Ustawienie przypomnień opartych na lokalizacji, aby wysyłać zadania w oparciu o to, gdzie jesteś w danym momencie, dzięki czemu nigdy więcej nie zapomnisz mleka w sklepie

Pamiętaj o limitach mleka

Aplikacja może mieć stromą krzywą uczenia się dla użytkowników szukających prostszego systemu zarządzania zadaniami

Ceny Remember the Milk

**Free

Pro: $39.99/rok

Oceny i recenzje Remember the Milk

G2: 4.4/5 (ponad 16 recenzji)

4.4/5 (ponad 16 recenzji) Capterra: 4.4/5 (56+ recenzji)

9. Todoist

Via Todoist Todoist to aplikacja z listą rzeczy do zrobienia, która obiecuje wprowadzić organizację do domu i pracy dzięki pięknie zaprojektowanej aplikacji do zarządzania zadaniami. Możesz szybko ustalać priorytety zadań i uzyskać przejrzysty przegląd wszystkiego, co musisz zrobić w ciągu dnia, w tym zadań domowych, służbowych i osobistych.

Łatwe funkcje udostępniania upraszczają wysyłanie i oddelegowane zadania innym osobom dzięki czemu można osiągnąć więcej. Dzięki spersonalizowanym widokom zadań i różnym opcjom integracji, jest to aplikacja do metody GTD, którą można płynnie dodać do swojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Todoist

Zacznij wpisywać swoje zadania, a zintegrowana AI zajmie się resztą

Automatyczne filtrowanie zadań zapewnia najwyższe priorytety na dany dzień, dzięki czemu możesz do zrobienia najważniejsze rzeczy w pierwszej kolejności

Obszary robocze w oprogramowaniu GTD pozwalają oddzielić zadania służbowe, domowe i osobiste

Limity Todoist

Wiele z najlepszych funkcji nie jest dostępnych w darmowej wersji aplikacji, więc może się okazać, że będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby je odblokować

Cennik Todoist

Plan dla początkujących : Free

: Free Pro: $4/miesiąc, rozliczany rocznie

$4/miesiąc, rozliczany rocznie Business: $6/miesiąc/członek, rozliczane rocznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (750+ recenzji)

4.4/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,200+ recenzji)

10. Everdo

Via Everdo To wieloplatformowe oprogramowanie GTD koncentruje się na prywatności. Aplikacja przechowuje informacje na urządzeniu za pomocą szyfrowania end-to-end. Ponieważ dane pozostają na urządzeniu, są zawsze dostępne w trybie offline, więc możesz pracować nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem.

Aplikacja GTD nie skąpi również stylu, z eleganckim interfejsem użytkownika, który jest łatwy w nawigacji. Intuicyjny interfejs ułatwia nowym użytkownikom zarządzanie zadaniami od samego początku.

Najlepsze funkcje Everdo

Filtrowanie zadań w oparciu o czas i energię, aby otrzymać niestandardową listę do zrobienia związaną z dostępnością

Zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem metodologii GTD

Funkcja offline oznacza, że możesz pracować bez połączenia z Internetem

Limity Everdo

Minimalny interfejs może nie być tak atrakcyjny wizualnie dla użytkowników, którzy pragną czegoś więcej niż podstawowych funkcji

Ceny Everdo

**Free

Pro: $79.99

Oceny i recenzje Everdo

G2: 4.7/5 (ponad 160 recenzji)

Więcej zrobionych rzeczy dzięki ClickUp

Rozpoczynając swoją przygodę z wydajnością, pamiętaj, że metodologia GTD to coś więcej niż tylko system. To transformacyjny sposób podejścia do zadań i tworzenia projektów. Przechwytuj pomysły, ustaw priorytety i konsekwentnie sprawdzaj swoje postępy, aby w pełni wykorzystać potencjał wybranej aplikacji GTD.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na minimalistyczny menedżer zadań, bogaty w funkcje organizer projektów, czy też platformę do współpracy w celu zwiększenia wydajności zespołu, idealna aplikacja GTD powinna być intuicyjna, wzmacniająca i pomocna.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami, które pomoże ci w pełni wykorzystać potencjał metody GTD narzędzie do zarządzania projektami które płynnie integruje metodę GTD zarówno dla osób indywidualnych, jak i Teams.

Solidna funkcja zarządzania projektami pozwala planować, organizować i przydzielać zadania, projekty i rezultaty. Wypróbuj - zarejestruj się w planie Free Forever i ciesz się lepszą organizacją i wydajnością w ciągu kilku minut.

ClickUp pomaga w zdobywać cele i z łatwością realizuj swoje zadania. Zarejestruj się już dziś!

Utwórz konto Free