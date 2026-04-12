Rozwiązania natywne dla AI a rozwiązania oparte na AI: co to oznacza dla pracy

Większość dostawców oprogramowania umieszcza na stronie produktu napis „oparty na sztucznej inteligencji” i na tym kończy sprawę. Istnieje jednak ogromna różnica między narzędziem, które posiada funkcje AI, a takim, które od podstaw zostało zbudowane w oparciu o sztuczną inteligencję. Ta różnica bezpośrednio decyduje o tym, jaką wartość Twój zespół z niego uzyska.

W tym artykule wyjaśniono, czym różnią się rozwiązania natywne dla AI od rozwiązań opartych na AI. Dowiesz się, jak architektura systemowa wpływa na wszystko, od przepływu danych po proces podejmowania decyzji.

Zobaczymy też, dlaczego ClickUp, pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI, jest idealną platformą natywną dla Ciebie! 🤩

Co oznacza termin „oparty na AI”?

Produkt oparty na sztucznej inteligencji to taki, który został stworzony bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a funkcje AI zostały dodane później do istniejącej architektury. Oznacza to, że warstwa AI znajduje się poza głównym silnikiem cyklu pracy produktu.

Prawdopodobnie widziałeś to już w swoich narzędziach do pracy. Narzędzie do śledzenia projektów potrafi podsumować dokument, a aplikacja do czatu sugeruje odpowiedzi. Jednak żadna z tych funkcji AI nie komunikuje się ze sobą ani nie udostępnia kontekstu w całej platformie.

To charakterystyczna cecha narzędzia opartego na AI (czasami nazywanego narzędziem z obsługą AI). Każda funkcja radzi sobie wystarczająco dobrze z jednym, odizolowanym zadaniem, ale AI nie ma pełnego obrazu Twojej pracy.

Dla zespołów jest to frustrujące. Zadania znajdują się w jednym narzędziu, dokumenty w innym, a rozmowy w trzecim — to właśnie rozproszenie pracy. Gdy AI jest dołączana do tych rozdrobnionych ustawień, może uzyskać dostęp tylko do danych w jednej funkcji naraz, zazwyczaj wysyłając je do zewnętrznych modeli za pośrednictwem wywołań API.

🔍 Czy wiesz, że? Raport McKinsey „State of AI 2025” wykazał, że ponad 80% organizacji nie odczuło jeszcze namacalnego wpływu sztucznej inteligencji generacyjnej na poziomie Enterprise, pomimo jej powszechnego wdrożenia.

Co sprawia, że platforma jest natywną platformą AI?

Platforma natywna dla AI to taka, w której AI została wpleciona w architekturę systemu, model danych i proces podejmowania decyzji od samego początku.

Trzy cechy architektury odróżniają rozwiązania natywne dla AI od rozwiązań opartych na AI:

Ujednolicona warstwa danych: Wszystkie obiekty robocze, takie jak zadania, dokumenty, wiadomości, osoby i osie czasu, znajdują się w jednym połączonym grafie, dzięki czemu AI ma dostęp do pełnego kontekstu

Wbudowana inteligencja: AI jest obecna na każdym poziomie, ponieważ system został zbudowany tak, aby na każdym kroku kierować przez niego informacje

Autonomiczne działanie: Platforma może wykonywać wieloetapowe cykle pracy, klasyfikować przychodzące zadania i proaktywnie dostarczać wnioski, ponieważ posiada uprawnienia oraz Platforma może wykonywać wieloetapowe cykle pracy, klasyfikować przychodzące zadania i proaktywnie dostarczać wnioski, ponieważ posiada uprawnienia oraz warstwę koordynacji AI umożliwiającą działanie

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI wykazało, że 33% osób opiera się nowym narzędziom, a tylko 19% szybko wdraża i skaluje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Kiedy każda nowa funkcja pojawia się w postaci kolejnej aplikacji, kolejnego logowania lub kolejnego cyklu pracy, którego trzeba się nauczyć, zespoły niemal natychmiast odczuwają zmęczenie narzędziami. ClickUp Brain wypełnia tę lukę, działając bezpośrednio w ramach ujednoliconego, zintegrowanego obszaru roboczego, w którym zespoły już planują, śledzą postępy i komunikują się. Wprowadza wiele modeli AI, generowanie obrazów, wsparcie w kodowaniu, wyszukiwanie w deep web, błyskawiczne podsumowania oraz zaawansowane wnioskowanie dokładnie tam, gdzie już odbywa się praca.

Rozwiązania natywne dla AI a oparte na AI: kluczowe różnice

Różnica między tymi dwoma podejściami przejawia się w trzech wymiarach: sposobie przepływu danych, procesie podejmowania decyzji oraz ewolucji systemu.

Wymiar Oparte na AI Natywny dla AI Przepływ danych AI uzyskuje dostęp do danych z jednej funkcji na raz za pośrednictwem API AI natywnie analizuje wszystkie połączone obiekty robocze Podejmowanie decyzji Sugeruje działania do zatwierdzenia przez użytkowników w ramach jednego narzędzia Analizuje kontekst całego obszaru roboczego i samodzielnie wykonuje wieloetapowe działania Skalowalność Każda nowa funkcja oparta na AI zwiększa złożoność integracji i zadłużenie techniczne Nowe funkcje wykorzystują istniejącą warstwę danych i infrastrukturę analityczną

1. Jak dane przepływają przez każdy system

W narzędziach opartych na AI dane są przechowywane w oddzielnych narzędziach. Gdy AI potrzebuje informacji, wysyła zapytania do jednego źródła na raz poprzez warstwę oprogramowania pośredniczącego, co powoduje opóźnienia i tworzy martwe punkty.

Tutaj wszystkie dane dotyczące pracy trafiają do jednej, połączonej warstwy. Sztuczna inteligencja nie musi „pobierać” kontekstu, ponieważ już go posiada. Dlatego obszar roboczy natywny dla AI może sporządzić aktualizację statusu, czerpiąc jednocześnie z postępów w zadaniach, ostatnich zmian w dokumentach i wątków czatu.

🔍 Czy wiesz, że? Firma Gartner przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat ponad połowa przedsiębiorstw zrezygnuje z asystującej AI na rzecz platform zapewniających wyniki w zakresie cyklu pracy.

2. Jak podejmowane są decyzje

W przypadku narzędzi opartych na sztucznej inteligencji to AI sugeruje, a Ty decydujesz. Każda czynność wymaga kliknięcia, potwierdzenia, ręcznego kroku. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku mniej istotnych sugestii, takich jak poprawki gramatyczne, ale staje się wąskim gardłem w przypadku złożonych cykli pracy.

Rozwiązania natywne dla AI odwracają tę sytuację. Sztucznej inteligencji można powierzyć realizację zadań, ponieważ dysponuje ona pełnym kontekstem i wbudowanymi w system zabezpieczeniami, takimi jak klasyfikowanie zadań, przydzielanie pracy w oparciu o obciążenie oraz uruchamianie automatyzacji typu „ ” bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie na każdym kroku.

Nie oznacza to, że ludzie zostają wykluczeni z procesu. Oznacza to, że domyślny model zmienia się z „człowiek działa, AI sugeruje” na „AI działa, człowiek nadzoruje”.

🚀 Zaleta ClickUp: Wykorzystaj superagentów ClickUp jako członków zespołu opartego na AI, którzy mogą realizować cykle pracy od początku do końca, mając pełny wgląd w kontekst Twojego obszaru roboczego. Agentyczna AI może: Realizuje wieloetapowe cykle pracy, a nie tylko pojedyncze podpowiedzi

Dostosowuje się w oparciu o kontekst, pamięć i wcześniejsze interakcje

Współpracuje z ludźmi, działając jednocześnie autonomicznie

Zmniejsza nakłady związane z koordynacją w złożonych procesach Na przykład Super Agent ds. lejka sprzedażowego monitoruje transakcje na wszystkich etapach. Gdy transakcja postępuje, aktualizuje zadania, tworzy projekty działań następczych, planuje kolejne kroki i sygnalizuje ryzyko. Angażuje człowieka tylko wtedy, gdy konieczne jest zatwierdzenie.

Jak platforma skaluje się w miarę upływu czasu

Narzędzia AI gromadzą dług techniczny wraz z każdą nową funkcją AI. Każda z nich wymaga własnego potoku danych, własnej konserwacji i własnego okablowania. Im więcej dodajesz, tym bardziej system staje się wrażliwy. Przydatność AI osiąga plateau, ponieważ nigdy nie może ona uczyć się na podstawie pełnego obrazu sytuacji — nazywamy to rozrostem kontekstu.

Platformy natywne dla AI działają inaczej. Nowe funkcje integrują się z istniejącą warstwą inteligencji, ponieważ model danych, uprawnienia i infrastruktura koordynacyjna są już dostępne. Z czasem przynosi to coraz większe korzyści, pomagając uniknąć silosów informacyjnych. Każda praca wykonywana przez Twój zespół w systemie natywnym dla AI sprawia, że sztuczna inteligencja staje się mądrzejsza.

Dlaczego architektura ma większe znaczenie niż etykiety AI

Kiedy wdrażasz wiele narzędzi opartych na AI, dochodzi do rozrostu AI. Oznacza to nieplanowane mnożenie się narzędzi, modeli i platform AI bez wspólnego kontekstu, nadzoru ani strategii. Każde z nich działa dobrze samodzielnie, ale nie może udostępniać kontekstu z innymi. A to jest luka w architekturze.

Ta różnica ujawnia się w codziennej pracy:

Jak ClickUp działa jako natywna dla AI przestrzeń robocza

ClickUp to natywna dla AI przestrzeń robocza, w której zadania, źródła wiedzy, rozmowy i automatyzacja są połączone za pomocą sztucznej inteligencji.

Zobaczmy, w jaki sposób oprogramowanie konwergencyjne może pomóc:

Natychmiastowe zrozumienie pracy

ClickUp Brain pełni rolę centralnej warstwy inteligencji w całym Twoim obszarze roboczym. Łączy zadania, dokumenty, osoby i rozmowy. Dzięki temu zamiast szukać, wystarczy zadać pytanie w języku naturalnym. Jest głęboko zintegrowany z Twoimi cyklami pracy i ma dostęp do kontekstu w czasie rzeczywistym z całego obszaru roboczego.

Uzyskaj praktyczne wnioski na podstawie danych z Twojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Co robi:

Odpowiada na pytania, korzystając z zadań ClickUp dokumentów ClickUp i historii czatu ClickUp

Natychmiast generuje podsumowania, aktualizacje i raporty

Tworzy projekty planów, briefów i zawartości

Automatycznie wypełnia pola zadań, takie jak osoby przypisane i priorytety

Umożliwia superagentom wydobywanie wniosków lub podejmowanie działań

Na przykład menedżer produktu przygotowujący się do przeglądu sprintu może po prostu poprosić: Podsumuj postępy sprintu, przeszkody i zadania do wykonania.

ClickUp Brain MAX idzie o krok dalej, stając się centrum dowodzenia AI obejmującym narzędzia, aplikacje i sieć. Został zaprojektowany, aby wyeliminować rozproszenie AI, co oznacza koniec przełączania się między ChatGPT, dokumentami i zakładkami wyszukiwania.

Uzyskaj dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi AI w jednym interfejsie dzięki ClickUp Brain MAX

Działa jak komputerowy asystent AI, który łączy Twoje obszary robocze z zewnętrznymi narzędziami i źródłami wiedzy.

Narzędzie AI oferuje:

Wyszukiwanie zunifikowane: Znajdź odpowiedzi w ClickUp, połączonych aplikacjach (Google Drive, GitHub itp.) oraz w Internecie

ClickUp Talk-to-Text: Natychmiastowe przekształcanie głosu w uporządkowane zadania, wiadomości i dokumenty

Dostęp do wielu modeli: Korzystaj z najlepszych modeli AI (takich jak GPT, Claude, Gemini) w jednym miejscu

Zaawansowane wyszukiwanie i wnioskowanie: Zamień godziny badań w uporządkowane wnioski

Twórz bezpośrednio w kontekście: Natychmiastowo generuj zadania, projekty lub zawartość

🚀 Zaleta ClickUp: Gdy zadania do wykonania gubią się między aplikacją do notatek a listą zadań, automatycznie rejestruj wszystko za pomocą ClickUp AI Notetaker. Aplikacja robi notatki ze spotkania za Ciebie, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na rozmowie. Po spotkaniu zadania do wykonania, podsumowania i zadania następcze pojawiają się w Twoim obszarze roboczym.

Przekształć decyzje w działania

Automatyzacje ClickUp gwarantują, że po podjęciu decyzji praca przebiega automatycznie. Automatyzacje te mogą opierać się na regułach lub być wzbogacone o AI, co pozwala na dynamiczne dostosowywanie cykli pracy w miarę jej rozwoju.

Przekaż rutynowe zadania, takie jak automatyczne tworzenie zadań, do ClickUp Automatyzacji

Jak to działa:

Wyzwalacze: wydarzenia takie jak utworzenie zadania, zmiana statusu lub terminy

Warunki: reguły określające, kiedy uruchamia się automatyzacja

Czynności: Wyniki, takie jak przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów lub wysyłanie powiadomień

Na przykład, gdy zespół sprzedaży finalizuje transakcję, automatyzacja natychmiast tworzy nowe zadanie związane z wdrożeniem, przypisuje je do działu obsługi klienta i ustala termin realizacji.

Oto, co użytkownik miał do powiedzenia na temat automatyzacji złożonych cykli pracy przy użyciu ClickUp Super Agents:

Korzystam z nich z powodzeniem. Proste, ale skuteczne. Na naszych listach projektów wraz z harmonogramami mamy zadanie o nazwie „Tygodniowy raport”. W tym zadaniu kierownik projektu dodaje komentarz zawierający opisowy status, znaczące osiągnięcia (ponieważ mogą to być setki zakończonych zadań lub kamienie milowe) oraz wszelkie ryzyka lub problemy. Proszę superagenta o przejrzenie tych informacji, dodanie komentarzy z sugestiami dotyczącymi formatowania, a następnie skopiowanie tego najnowszego statusu i umieszczenie go w dokumencie, który służy jako nasz cotygodniowy raport.

Stwórz swój natywny dla AI cykl pracy dzięki ClickUp

Większość zespołów nadal działa w oparciu o rozwiązania oparte na AI. Chociaż są one przydatne, w dużym stopniu polegają na ludziach, którzy muszą tworzyć połączenia, podejmować decyzje i realizować zadania.

Praca natywna dla AI to coś zupełnie innego, a ClickUp sprawia, że ta zmiana staje się rzeczywistością. Dzięki ClickUp Brain Twój zespół wykracza poza zwykłe wyszukiwanie, uzyskując natychmiastowy dostęp do kontekstu w ramach zadań, dokumentów i czatów. ClickUp Brain MAX eliminuje rozrost narzędzi, łącząc funkcję Talk-to-Text i wiele modeli AI w jednym obszarze roboczym. A dzięki ClickUp Automatyzacjom decyzje automatycznie wyzwalają działania.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań natywnych dla AI i opartych na AI

Czy „oparty na AI” to to samo, co „wykorzystujący AI”?

Terminy te są często używane zamiennie, ale określenie „oparte na AI” zazwyczaj oznacza, że AI odgrywa większą rolę w podejmowaniu decyzji, podczas gdy „wykorzystujące AI” oznacza po prostu, że AI jest obecna w jakimś miejscu produktu.

Jaka jest różnica między rozwiązaniami opartymi na AI a rozwiązaniami natywnymi dla AI?

Określenia „wspomagane przez AI” i „oparte na AI” oznaczają mniej więcej to samo: produkt, który pierwotnie nie był zbudowany wokół AI, ale obecnie zawiera funkcje AI. Różnica ta wynika głównie z języka marketingowego. Ważniejsze jest więc to, czy narzędzie zapewnia wspomagane AI (kierowane przez człowieka, wspierane przez AI), czy też jest prawdziwie natywne dla AI.

Czy platforma może ewoluować od opartej na AI do natywnej dla AI?

Teoretycznie tak, ale wymaga to przebudowy modelu danych i architektury od podstaw, a nie tylko dodania kolejnych funkcji AI. Większość platform, które nie miały AI w swoim rdzeniu, boryka się z poważnym długiem technicznym, próbując dokonać tej zmiany.

Czy „oparty na AI” oznacza, że każda funkcja działa automatycznie w oparciu o AI?

Nie. Termin „natywny dla AI” oznacza, że architektura platformy zapewnia sztucznej inteligencji dostęp do wszystkich danych roboczych oraz możliwość działania w całym systemie. Poszczególne funkcje mogą, ale nie muszą korzystać ze sztucznej inteligencji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy sztuczna inteligencja może działać w dowolnym miejscu produktu, ponieważ zapewnia to jego podstawa.