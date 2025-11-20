20 najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej w 2026 roku

Jakiś czas temu mój zespół napotkał przeszkodę, z którą boryka się wielu profesjonalistów: zbyt wiele narzędzi i zbyt mało przejrzystości. Korzystaliśmy z łańcuchów e-mailowych do przekazywania aktualizacji, aplikacji do czatu do szybkich pytań, a nawet arkuszy kalkulacyjnych, próbując prowadzić śledzenie, co się dzieje.

Wynik? Przegapione wiadomości, niekończące się wymiany zdań i narastające poczucie frustracji. Wtedy zdałem sobie sprawę, że problemem nie było tylko to, co przekazywaliśmy, ale jak to robiliśmy.

Aby rozwiązać ten problem, wraz z zespołem ClickUp spędziliśmy kilka godzin na poszukiwaniu najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej. Oto moje najlepsze propozycje oparte na moich doświadczeniach i spostrzeżeniach.

Najlepsze aplikacje do komunikacji zespołowej w skrócie

Narzędzie Przykład zastosowania Najlepsze dla ClickUp Kompleksowa platforma do pracy Firmy każdej wielkości Microsoft Teams Najlepsze w połączeniu z pakietem Microsoft 365 Firmy każdej wielkości Discord Zaangażowanie społeczności i gry Osoby prywatne, startupy, gracze i twórcy zawartości Pumble Współpraca zespołowa i marketing Małe i średnie zespoły pracujące zdalnie, specjaliści ds. marketingu Slack Współpraca zespołowa i integracje Małe i duże firmy, start-upy Flock Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym Małe i średnie przedsiębiorstwa Chanty Komunikacja biznesowa Teams od małych do dużych Google Chat Komunikacja i współpraca Osoby prywatne i firmy Connecteam Komunikacja i zaangażowanie pracowników Pracownicy bez stanowisk biurowych, małe i duże firmy Proofhub Zarządzanie projektami i współpraca Małe i średnie przedsiębiorstwa Ryver Czat grupowy i zarządzanie zadaniami Osoby indywidualne i zespoły każdej wielkości Fleep Współpraca zespołowa Zespoły rozproszone Troop Messenger Współpraca zespołowa Małe i duże przedsiębiorstwa Workplace Komunikacja wewnętrzna Duże organizacje Trello Zarządzanie projektami Osoby prywatne i małe oraz średnie przedsiębiorstwa Rocket. Chat Współpraca zespołowa Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy Brosix Bezpieczne komunikatory internetowe Małe i duże firmy Workvivo Komunikacja między pracownikami Duże firmy RingCentral Zaangażowanie pracowników i doświadczenia klientów Osoby prywatne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy Element Bezpieczna komunikacja i współpraca Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe

20 najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej

Przyjrzyjmy się najważniejszym funkcjom, cenom i limitom 20 najlepszych narzędzi do komunikacji, które starannie dla Ciebie wybraliśmy. ☎️

1. ClickUp (najlepsza do asynchronicznej komunikacji zespołowej)

ClickUp ułatwia utrzymywanie połączenia z zespołem, niezależnie od tego, gdzie i kiedy pracujesz. To wszechstronna aplikacja do pracy, która zapewnia najwyższą jakość komunikacji zespołowej.

Bogaty zestaw funkcji może Cię po prostu zachwycić. Przyjrzyjmy się temu razem.

Czat ClickUp

Połącz pracę i komunikację w jednym, płynnie działającym interfejsie dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat to zintegrowane narzędzie do komunikacji w ramach ClickUp, które umożliwia zespołom komunikację w czasie rzeczywistym.

To, co wyróżnia Chat, to naturalne wpasowanie się w Twój cykl pracy. Zamiast przełączać się między aplikacją do wysyłania wiadomości a menedżerem zadań, możesz prowadzić te ważne rozmowy dokładnie tam, gdzie odbywa się praca. Niezależnie od tego, czy omawiasz szczegóły w ostatniej chwili, czy dyskutujesz o aktualizacjach projektu, wszystko pozostaje połączone bez konieczności zmiany kontekstu.

Oznacza to również koniec sytuacji typu „o czym to my rozmawialiśmy?”.

ClickUp przeniósł całą naszą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty i WhatsApp, do jednego miejsca. Dzięki temu wiemy, gdzie szukać potrzebnych informacji.

Aplikacja Chat jeszcze bardziej integruje połączenia wideo i audio, dzięki czemu możesz płynnie przechodzić od rozmowy tekstowej do dyskusji na żywo – wszystko w ramach tej samej platformy.

Ponadto funkcja AI w czacie pomaga w:

Odpowiedzi AI: Zadaj pytanie w dowolnym czacie, a AI natychmiast udzieli odpowiedzi na podstawie całej historii czatu, a także danych z aplikacji połączonych, takich jak Google Drive, Figma czy Salesforce

AI CatchUp: Nadrób zaległości w rozmowach w mgnieniu oka. Zamiast przeglądać każdą rozmowę, AI podsumowuje kluczowe punkty i elementy do wykonania

Tworzenie zadań za pomocą AI: Wystarczy jedno kliknięcie, aby utworzyć zadanie na podstawie wiadomości, a AI automatycznie wygeneruje tytuł, opis i link do oryginalnej rozmowy

ClickUp Brain

Używaj ClickUp Brain do tworzenia podsumowań, generowania treści, zarządzania zadaniami i wielu innych czynności

Jeśli masz kilka wątków do przejrzenia, ale chcesz przejść od razu do sedna, możesz skorzystać z ClickUp Brain, aby szybko podsumować rozmowy. ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który czerpie wnioski ze wszystkich obszarów Twojej pracy.

ClickUp Clips

Nagrywaj wideo bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Clips

Jeśli Twój zespół preferuje asynchroniczną komunikację wideo, możesz skorzystać z ClickUp Clips, aby jednym kliknięciem szybko udostępniać nagrania ekranu członkom zespołu, a oni mogą je obejrzeć później, kiedy im to odpowiada. Clips może transkrybować wiadomości z nagrań ekranu za pomocą AI, dzięki czemu możesz przeglądać najważniejsze fragmenty, klikać znaczniki czasu, aby przeskakiwać między fragmentami filmów, oraz kopiować fragmenty do wykorzystania tam, gdzie potrzebujesz.

ClickUp Docs

Współpracuj płynnie dzięki ClickUp Documents, aby zapewnić porządek w komunikacji zespołowej

ClickUp Docs to potężne narzędzie do komunikacji zespołowej, umożliwiające zespołom tworzenie dokumentów, udostępnianie ich i współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym w ramach ClickUp.

Jest to idealne rozwiązanie do briefów projektowych, notatek ze spotkań, baz wiedzy i nie tylko, zapewniające dostępność i porządek wszystkich kluczowych informacji. Dzięki funkcjom wspólnej edycji, komentarzy i tagowania członkowie zespołu mogą z łatwością dzielić się pomysłami, przekazywać informacje zwrotne i prowadzić dyskusje powiązane z odpowiednimi dokumentami.

Tablice ClickUp

Przeprowadzaj burze mózgów i eksperymentuj na wszystkich płaszczyznach w ClickUp Tablicach

Tablice ClickUp oferują wszechstronną wirtualną przestrzeń do zdalnego planowania, burzy mózgów i spotkań, pomagając zespołom pozostać w kontakcie i zachować kreatywność, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Podczas sesji planowania członkowie zespołu mogą dodawać karteczki samoprzylepne, rysować połączenia między pomysłami, a nawet połączać elementy Tablicy bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu działania do wykonania są zawsze dostępne za jednym kliknięciem.

Jeśli potrzebujesz gotowego szablonu do scentralizowania wszystkich rozmów, ogłoszeń i dokumentów zespołu, sprawdź szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp. Z drugiej strony, jeśli regularnie komunikujesz się z zespołami z różnych działów i chcesz zorganizować komunikację międzyfunkcjonalną, przyda Ci się szablon planu komunikacji ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zamień wiadomości w zadania: Utrzymuj zespoły na właściwej drodze dzięki Utrzymuj zespoły na właściwej drodze dzięki funkcji ClickUp Assign Comments , która pozwala zamienić dowolny komentarz w zadanie do wykonania i przypisać je członkowi zespołu

Zamień komentarze w natychmiastowe zadania i przydziel je członkom zespołu, aby osiągnąć maksymalną wydajność dzięki funkcji ClickUp Assign Comments

Nawiąż kontakt z członkami zespołu: Używaj @wzmianek, aby zwrócić uwagę członków zespołu na konkretne elementy zadań

Uzyskaj szybkie podsumowania: Podsumuj długie rozmowy i uzyskaj kluczowe wnioski dzięki Brain

Współpraca wizualna: płynnie planuj i przeprowadzaj burze mózgów dzięki Tablicom, zapewniając zespołowi wizualną platformę do zdalnej współpracy, która jest bezpośrednio powiązana z zadaniami

Nagrywaj i udostępniaj wideo: Łatwo nagrywaj i udostępniaj nagrania ekranu, aby wizualnie wyjaśnić zadania, przekazać informacje zwrotne lub zademonstrować procesy za pomocą Clips

Porządkuj pomysły: Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami w Docs, co ułatwia skuteczne zarządzanie szczegółami projektu i opiniami zespołu

Limity ClickUp

Użytkownicy o ograniczonej wiedzy technicznej mogą uznać początkowe ustawienia i nawigację za trudne.

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne, co może zmniejszyć wydajność podczas pracy zdalnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9880 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4260 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

ClickUp to niezwykle wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, oferujące rozbudowane możliwości dostosowania do cyklu pracy każdego zespołu. Jego intuicyjny interfejs i bogata w funkcje platforma, obejmująca zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu pracy oraz narzędzia do współpracy, ułatwiają organizację projektów i utrzymanie ich na właściwym torze. Ciągłe aktualizacje i integracje sprawiają, że pozostaje ono wydajnym, kompleksowym rozwiązaniem zwiększającym wydajność.

💡 Porada eksperta: Ważne jest, aby komunikować się za pomocą różnych formatów, takich jak tekst, audio i wideo, aby uniknąć nieporozumień, zwłaszcza gdy w grę wchodzą różnice językowe lub kulturowe. Zapewnia to jasność i zmniejsza ryzyko nieporozumień.

2. Microsoft Teams (najlepsza opcja do łatwej integracji z Microsoft 365)

Microsoft Teams to dobry wybór jako narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie, jeśli pracujesz głównie z Microsoft 365. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby synchronizować się z programami Word, Excel, PowerPoint i OneDrive, co sprawia, że jest domyślnym wyborem dla firm już działających w ekosystemie Microsoft.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużą organizacją, funkcje komunikacyjne i wiadomości — od kanałów po dostęp dla gości — zapewniają wszystkim stałe połączenie.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Teams

Płynnie integruj się z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel itp., w celu udostępniania dokumentów i współpracy

Wprowadź wideo-konferencje na dużą skalę dla nawet 1000 uczestników dzięki funkcjom takim jak pokoje dyskusyjne, ankiety na żywo i czat w czasie rzeczywistym

Twórz notatki ze spotkań dzięki AI, która automatycznie rejestruje kluczowe punkty dyskusji

Limity aplikacji Teams

Niektóre problemy z synchronizacją pojawiają się, gdy zespoły są zalogowane zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych

W przypadku narzędzi innych niż Microsoft występują wyzwania związane z integracją

Ceny Teams

Plan Teams Essential: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie na użytkownika

Plan Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: W firmie Amazon podczas spotkań obowiązuje zakaz korzystania z programu PowerPoint. Zamiast tego zespoły używają sześciostronicowych notatek sporządzonych w stylu narracyjnym. Na początku spotkania wszyscy w ciszy zapoznają się z dokumentem, co pozwala zapewnić wspólne zrozumienie tematu przed rozpoczęciem dyskusji.

3. Discord (najlepszy do budowania społeczności i swobodnej współpracy)

Pierwotnie zaprojektowany z myślą o graczach, Discord przekształcił się w narzędzie do budowania interaktywnych społeczności cyfrowych, od grup profesjonalistów po sieci hobbystów.

Aplikacja ta znana jest przede wszystkim z swobodnej i przyjaznej dla użytkownika komunikacji głosowej i wideo. Jednak to nieformalne podejście do komunikacji może nie być idealnym rozwiązaniem w środowiskach o ściśle ustalonej strukturze lub w korporacjach.

Najlepsze funkcje Discorda

Korzystaj z niestandardowych emotikonów, naklejek, efektów dźwiękowych i innych funkcji podczas rozmów głosowych, wideo rozmów i czatów tekstowych

Z łatwością dostosowuj i automatyzuj rutynowe zadania za pomocą botów

Przełączaj się między komputerem, telefonem, a nawet konsolami, aby utrzymać połączenie gdziekolwiek jesteś

Limity serwisu Discord

Konfiguracja serwera Discord może początkowo wydawać się skomplikowana

Zużycie zasobów, zarówno procesora, jak i Internetu, jest wysokie

Ceny Discord

Free

Discord Nitro Classic: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Discord Nitro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Discord

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Discordzie prawdziwi użytkownicy?

Discord to aplikacja do komunikacji błyskawicznej, umożliwiająca czaty indywidualne i grupowe, pierwotnie zaprojektowana z myślą o graczach jako rozwiązanie bardziej bezpośrednie, wszechstronne i przyjazne dla użytkownika niż poprzednie programy, takie jak Ventrilo, Mumble czy Roger Wilco. Można w niej organizować społeczności za pomocą wielu kanałów wiadomości tekstowych i głosowych, a ponadto jest ona bezpłatna. Działa również na różnych platformach – w sieci, jako samodzielny program, na telefonie itp.

🧠 Ciekawostka: Discord zaczynał jako „Fates VoIP” – narzędzie do komunikacji głosowej dla graczy. W 2015 roku zmieniono jego nazwę na Discord, aby przyciągnąć szerszą grupę odbiorców.

4. Pumble (najlepsza opcja dla małych zespołów z ograniczonym budżetem)

Pumble to bezpłatne narzędzie do komunikacji bez ukrytych opłat. Jeśli jesteś małym zespołem poszukującym funkcji podobnych do Slacka bez wysokich kosztów, Pumble to właściwy wybór. Jest to prosta, ale skuteczna platforma, która umożliwia wideokonferencje, podstawowe udostępnianie plików, połączenia głosowe, udostępnianie ekranu i wiele więcej.

Najlepsze funkcje Pumble

Wysyłaj bezpośrednie wiadomości w ramach prywatnych rozmów lub dyskusji grupowych

Organizuj rozmowy za pomocą dedykowanych kanałów, aby dyskusje były ukierunkowane na konkretne tematy

Zaplanuj wysyłanie wiadomości, aby dotarły do Twojego zespołu w idealnym momencie

Włącz rozmowy w wątku, aby ułatwić przejrzystą i uporządkowaną dyskusję

Limity aplikacji Pumble

Nie ma możliwości wysyłania wiadomości głosowych

Aby narzędzia wyszukiwania działały prawidłowo, potrzebują dokładnego ciągu słów kluczowych

Ceny Pumble

Free

Plan Pro: 2,49 USD miesięcznie za licencję

Plan Business Administration: 4 USD miesięcznie za licencję

Enterprise Plan: 7 USD miesięcznie za licencję

Pakiet wydajności: 13 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Pumble

G2: Za mało ocen

Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pumble?

Jest to łatwa w obsłudze usługa, a wszyscy nasi pracownicy bardzo szybko się do niej dostosowują, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania technologicznego. To przyjemny i pomocny sposób komunikowania się z kolegami z zespołu na całym świecie!

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza wideokonferencja odbyła się w 1968 roku podczas Światowych Targów za pośrednictwem telefonu Picturephone firmy AT&T. Chociaż technologia ta była dość prymitywna, utorowała drogę dla nowoczesnych narzędzi do wideokonferencji, takich jak Zoom i Microsoft Teams.

5. Slack (najlepszy do współpracy w miejscu pracy i integracji)

Slack ułatwia połączenie z zespołem dzięki kanałom, wątkom i wiadomościom bezpośrednim. Jest znany ze swojej integracji z aplikacjami takimi jak Google Drive i Salesforce.

Największą zaletą tej aplikacji jest możliwość integracji z niemal każdym narzędziem zwiększającym wydajność, co pozwala na automatyzację zadań, tworzenie niestandardowych cykli pracy oraz organizację rozmów.

Najlepsze funkcje Slacka

Twórz kanały do uporządkowanej komunikacji i dziel dyskusje według projektów, tematów lub działów

Dostosuj powiadomienia, aby zarządzać koncentracją za pomocą kanałów priorytetowych lub słów kluczowych, co pozwoli ograniczyć czynniki rozpraszające uwagę, a jednocześnie być na bieżąco

Używaj emotikonów i reakcji, aby dodać do rozmów element zabawy i ekspresji

Ograniczenia Slacka

Wersja Free limituje historię wiadomości do 90 dni

Bez odpowiedniej organizacji powiadomienia stają się przytłaczające

Ceny Slacka

Free

Plan standardowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Plus: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Slack powstał jako narzędzie do komunikacji wewnętrznej podczas tworzenia gry wideo o nazwie Glitch. Gra okazała się porażką, ale platforma komunikacyjna odniosła ogromne powodzenie.

6. Flock (Najlepsza aplikacja do zwiększania wydajności zespołu i zarządzania zadaniami)

Flock to oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej przeznaczone dla zespołów, które cenią sobie funkcje zwiększające wydajność. Oprócz czatu i rozmów wideo Flock integruje zarządzanie zadaniami, ankiety, przypomnienia i udostępnianie plików bezpośrednio w rozmowach.

Oprócz standardowych funkcji wideokonferencji, komunikacji na kanałach i notatek głosowych, Flock oferuje w pełni funkcjonalny pakiet narzędzi zwiększających wydajność i bezpieczeństwo.

Najlepsze funkcje Flock

Skorzystaj z wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami i przypomnień, aby tworzyć, przypisywać i śledzić zadania bezpośrednio na platformie

Skorzystaj z natywnej integracji z Google Drive i Dropbox, aby uniknąć przełączania się między aplikacjami

Włącz funkcje administracyjne, takie jak zarządzanie uprawnieniami użytkowników z poziomu pulpitu nawigacyjnego

Limity Flock

Aplikacja ma limit 10 000 wiadomości

Podczas rozmów wideo dźwięk i obraz mogą być czasami zniekształcone

Ceny Flock

Free

Plan Pro: 3 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Flock

G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Flock?

Jest łatwa w obsłudze i pomaga w codziennej komunikacji z zespołem. Umożliwia również tworzenie różnych obszarów roboczych i oferuje świetne narzędzia administracyjne do zarządzania nimi. Flock bardzo przydaje się w codziennej komunikacji i jest nieoceniony w codziennej pracy.

7. Chanty (najlepsza do prostej komunikacji zespołowej z wbudowanym systemem zarządzania zadaniami)

Chanty to proste w obsłudze narzędzie do komunikacji zespołowej, które łączy komunikatory tekstowe, połączenia głosowe i wideo z wbudowaną funkcją zarządzania zadaniami. Na tej samej platformie możesz rozmawiać ze swoim zespołem, przekształcać wiadomości w zadania i śledzić postępy.

Najlepsze funkcje Chanty

Uzyskaj dostęp do nieograniczonej historii wiadomości, aby wyszukiwać i odzyskiwać poprzednie rozmowy bez żadnych limitów czasowych

Organizuj wideo-konferencje zespołowe, aby zapewnić płynną komunikację twarzą w twarz i współpracę bezpośrednio na platformie

Wysyłaj wiadomości głosowe, aby tworzyć szybkie notatki audio, co pozwala na szybszą komunikację, gdy pisanie na klawiaturze nie jest najlepszym rozwiązaniem

Limity Chanty

Mniej integracji z aplikacjami innych firm niż u konkurencji

Zarządzanie zadaniami nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak kompleksowa automatyzacja

Ceny Chanty

Free

Plan biznesowy: 3 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chanty?

Chanty oferuje szybką komunikację tekstową oraz stabilne połączenia audio i wideo, co znacznie usprawniło komunikację w naszym zespole. Funkcja zaplanowanych wiadomości pomaga zarządzać rozmowami w różnych strefach czasowych i zapewnia porządek w zespołach.

🔍 Czy wiesz, że... W pracy zespołowej komunikacja ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia efektu Ringelmanna, w ramach którego wysiłek poszczególnych osób maleje wraz ze wzrostem wielkości grupy. Jasno określone cele i dyskusje mogą złagodzić to zjawisko.

8. Google Chat (najlepsza opcja dla użytkowników Google Workspace)

Jeśli Twój zespół korzysta już z Google Workspace, Google Chat to świetna opcja do komunikacji zespołowej. Jest zintegrowany z Gmailem, Dyskiem i Kalendarzem Google, co pozwala na płynną współpracę.

Google Chat oferuje pełną integrację z Gemini, co oznacza, że możesz uzyskać dostęp do najnowszych modeli LLM firmy Google bezpośrednio w interfejsie czatu.

Najlepsze funkcje Google Chat

Skorzystaj z płynnej integracji z aplikacjami Google Workspace, aby zapewnić płynną współpracę między narzędziami takimi jak Gmail, Dysk Google i Dokumenty Google

Wykorzystaj rozmowy w wątku, aby lepiej organizować komunikację, grupując odpowiedzi pod konkretnymi wiadomościami, co ułatwia śledzenie treści.

Ułatw prowadzenie rozmów wideo bezpośrednio z poziomu czatu dzięki natywnej integracji z Meet

Limity Google Chat

Gemini jest dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów

Nie jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników niekorzystających z usług Google lub Teams

Ceny Google Chat

Free dla osób prywatnych

Plan Business Starter: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Business Standard: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Plan Business Plus: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Google Chat

Capterra: 4,5/5 (ponad 2000 recenzji)

G2: Za mało recenzji

Co mówią o Google Chat prawdziwi użytkownicy?

Google Chat umożliwił nam sprawną komunikację w ramach Google Workspace, ale nie oferował żadnych unikalnych funkcji, które wyróżniałyby go na tle innych.

9. Connecteam (najlepsza dla zespołów pracujących w terenie i korzystających głównie z urządzeń mobilnych)

Connecteam to platforma do zarządzania pracownikami przeznaczona dla zespołów pracujących w terenie. Oferuje funkcje komunikacji, planowania i zarządzania zadaniami w jednej aplikacji dostosowanej do urządzeń mobilnych.

To narzędzie idealnie sprawdza się w branży detalicznej, hotelarskiej i logistycznej, gdzie pracownicy nie spędzają czasu przy biurku, ale nadal muszą utrzymywać połączenie.

Dzięki Connecteam zyskujesz znacznie więcej niż tylko komunikator.

Najlepsze funkcje Connecteam

Scentralizuj wszystkie kontakty służbowe za pomocą czatu, kanału informacyjnego lub katalogu

Skorzystaj z zintegrowanego systemu śledzenia czasu pracy i planowania zmian

Zachowaj kontrolę i zarządzaj komunikacją wewnętrzną na poziomie administratora

Limity aplikacji Connecteam

Ograniczona funkcjonalność dla zespołów pracujących w biurze

Wymaga wielu ulepszeń, aby uzyskać pełny zestaw funkcji

Ceny Connecteam

Plan podstawowy: 29 USD miesięcznie dla 30 użytkowników

Enterprise Plan: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 350 recenzji)

Co mówią o Connecteam prawdziwi użytkownicy?

Aplikacja jest bardzo przejrzysta i łatwa w obsłudze zarówno dla administratorów, jak i naszych pracowników. Scentralizowała wiele naszych procesów, poprawiając komunikację i usprawniając zadania administracyjne.

10. ProofHub (najlepsza do wizualnego zarządzania projektami i komunikacji tekstowej w zespole)

ProofHub to narzędzie do zarządzania projektami z wbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi. Jest idealne dla zespołów, które chcą scentralizować planowanie projektów i komunikację.

Narzędzie pozwala dostosować cykle pracy za pomocą wielu widoków do potrzeb Twojego zespołu — wybierz spośród widoku tablicy, widoku tabeli, wykresu Gantt, kalendarza, widoku „Ja” i innych, aby jasno określić zadania i terminy.

Najlepsze funkcje ProofHub

Śledź czas poświęcony na zadania i ustalaj szacowany czas realizacji każdego zadania

Uzyskaj dostęp do wykresów Gantta, tablic Kanban i funkcji śledzenia zadań

Bez problemu planuj, śledź i zarządzaj projektami dowolnej wielkości

Limity ProofHub

Ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym (brak połączeń wideo/głosowych)

Mniej integracji w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do przesyłania wiadomości

Ceny Proofhub

Plan Essential: 45 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)

Ultimate Control: 89 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Proofhub

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

11. Ryver (najlepszy wybór dla zespołów poszukujących alternatywy dla Slacka z funkcją zarządzania zadaniami)

Ryver łączy funkcje aplikacji do czatu zespołowego, podobne do Slacka, z zarządzaniem zadaniami, co czyni go świetną alternatywą dla zespołów, które chcą mieć większą kontrolę nad swoimi cyklami pracy.

Oferuje ona rozmowy w wątku, udostępnianie plików i przydzielanie zadań w ramach jednej, łatwej w obsłudze platformy.

Najlepsze funkcje Ryver

Skorzystaj z zintegrowanego zarządzania zadaniami wraz z czatami zespołowymi

Udostępniaj pliki bezpośrednio z Google Drive, Dropbox lub Box.com

Twórz niestandardowe webhooki i boty przychodzące oraz wychodzące

Limity Ryver

W dużych rozmowach trudno jest zorientować się, kto z kim rozmawia

Aplikacja mobilna działa wolno

Ceny Ryver

Plan podstawowy: 34,50 USD miesięcznie dla maksymalnie 12 użytkowników

Plan standardowy: 64,50 USD miesięcznie dla maksymalnie 30 użytkowników

Plan Medium: 2 USD/użytkownik

Enterprise Plan: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Ryver

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

12. Fleep (najlepsza aplikacja do komunikacji między zespołami bez użycia e-maila)

Fleep jest przeznaczony dla zespołów pracujących w różnych organizacjach. Zapewnia możliwość komunikacji bez konieczności korzystania z e-maila. Jest to narzędzie oparte na czacie, które pozwala komunikować się z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi w jednym miejscu, upraszczając w ten sposób współpracę.

Brakuje mu jednak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie zadaniami czy integracja z aplikacjami innych firm, co sprawia, że jest mniej wszechstronny niż inne narzędzia.

Najlepsze funkcje aplikacji Fleep

Zarządzaj dostępem do informacji o pracownikach i kontroluj go

Wyróżnij ważne wiadomości lub linki dzięki funkcji Pinboard

Zapewnij kompatybilność z e-mailem dla użytkowników spoza serwisu Fleep

Limity aplikacji Fleep

W przypadku kont Free obowiązują ograniczenia dotyczące rozmiaru obrazów

Połączenia głosowe są nieco zawodne

Ceny aplikacji Fleep

Plan biznesowy: 5,5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Fleep

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

13. Troop Messenger (najlepsza opcja dla małych i średnich zespołów wymagających zabezpieczeń)

Troop Messenger jest przeznaczony dla małych i średnich zespołów, a priorytetem w jego tworzeniu było bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Oferuje komunikację błyskawiczną za pomocą czatu, połączeń głosowych i wideo, a także udostępnianie plików i ekranu.

To narzędzie idealnie nadaje się do zapewnienia prywatności danych i bezpiecznej komunikacji, ponieważ jest hostowane na bezpiecznych serwerach lokalnych, co minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Najlepsze funkcje Troop Messenger

Skorzystaj z dodatkowego bezpieczeństwa zapewnianego przez lokalne serwery hostowane we własnym zakresie

Wysyłaj wiadomości z terminem wygaśnięcia dzięki funkcji Burnout

Udostępniaj pliki tekstowe, PDF-y, prezentacje PPT, obrazy, wideo i URL w czatach indywidualnych i grupowych

Limity aplikacji Troop Messenger

Nie ma możliwości nagrywania spotkań

Filtry obszaru czatu są ukryte

Ceny aplikacji Troop Messenger

Bezpłatna wersja próbna

Plan Premium: 1 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Hosting własny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Troop Messenger

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

14. Workplace (najlepsze rozwiązanie dla większych Enterprise poszukujących doświadczenia podobnego do mediów społecznościowych)

Workplace by Meta zapewnia komunikację zespołową w stylu Facebooka. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o większych przedsiębiorstwach, które poszukują znanego środowiska platformy społecznościowej do współpracy wewnętrznej, oferującego takie funkcje jak kanały informacyjne, grupy i transmisje wideo na żywo.

Workplace dobrze integruje się z innymi produktami Meta, takimi jak WhatsApp i Instagram. Jednak serwis Workplace zostanie zamknięty 31 maja 2026 r.

Najlepsze funkcje Workplace

Skorzystaj z interfejsu przypominającego media społecznościowe do komunikacji wewnętrznej

Włącz transmisję wideo na żywo i grupowe rozmowy wideo

Zintegruj z WhatsApp i innymi narzędziami Meta

Ograniczenia w miejscu pracy

Platforma zostanie zamknięta za dwa lata

Nie nadaje się dla mniejszych zespołów ani środowisk, w których dużą rolę odgrywa zarządzanie projektami

Ceny Workplace

Plan podstawowy: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Workplace

G2: 4,0/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

15. Trello (najlepsza do wizualnego zarządzania zadaniami i współpracy)

Trello to wysoce wizualne narzędzie do zarządzania projektami, idealne dla zespołów, które organizują swoje zadania za pomocą tablic, list i kart. Jest intuicyjne w planowaniu projektów, śledzeniu postępów i współpracy w czasie rzeczywistym dzięki łatwej funkcji „przeciągnij i upuść”.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Trello oraz tablice w stylu Kanban sprawiają, że aplikacja ta cieszy się popularnością zarówno wśród osób indywidualnych, jak i zespołów.

Najlepsze funkcje Trello

Skorzystaj z tablic w stylu Kanban do wizualnego śledzenia zadań i przenoś zadania między konfigurowalnymi kolumnami

Wykorzystaj dodatki Power-Ups do automatyzacji zadań i integracji z innymi narzędziami

Utwórz połączenie między aplikacjami, z których Twój zespół już korzysta, a cyklem pracy w Trello

Limity Trello

Nie jest to z natury narzędzie komunikacyjne, ale służy raczej do wizualizacji projektów i zarządzania zadaniami

Nie ma wbudowanej funkcji zależności zadań, więc śledzenie wielu projektów staje się trudne

Ceny Trello

Free

Plan standardowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Premium: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: Ceny zaczynają się od 17,50 USD miesięcznie dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

16. Rocket. Chat (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów poszukujących narzędzia typu open source z szerokimi możliwościami dostosowania)

Rocket. Chat to platforma komunikacyjna typu open source przeznaczona dla instytucji rządowych, sektora obronnego oraz przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą krytyczną. Oferuje czat w czasie rzeczywistym, konferencje głosowe i wideo, solidną integrację z platformami zgodnymi z protokołem Matrix oraz możliwość hostowania na własnych serwerach dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Największym atutem Rocket.Chat jest jego elastyczność — platformę można dostosować do konkretnych potrzeb zespołu i wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Rocket.Chat

Wprowadź automatyzowane i wspomagane przez agentów interakcje z użytkownikami za pośrednictwem ich preferowanych kanałów

Skorzystaj z hostingu lokalnego, aby zachować kontrolę nad danymi i zapewnić ich bezpieczeństwo, gwarantując, że poufne informacje pozostaną w Twojej organizacji

Skonfiguruj niestandardowe role i wykorzystaj system uprawnień użytkowników z możliwością dostosowania

Limity Rocket.Chat

Użytkownicy bez wiedzy technicznej muszą zmierzyć się z trudną krzywą uczenia się

Brakuje przydatnej dokumentacji

Ceny Rocket. Chat

Plan podstawowy: Bezpłatny

Plan Pro: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Rocket. Chat prawdziwi użytkownicy?

Przez jakiś czas korzystałem z RocketChat ze względu na opcje importu i mostka ze Slackiem. Szczerze mówiąc, działało to całkiem nieźle. Interfejs nie był tak ładny, ale oferował spore możliwości dostosowania niestandardowego.

💡 Porada eksperta: Wprowadź system „partnerów komunikacyjnych”, w ramach którego członkowie zespołu będą w parach wspólnie przeglądać ważne wiadomości lub aktualizacje. Takie podejście sprzyja współpracy i zachęca do różnorodnych spojrzeń na jasność przekazu. Sprawdzanie zrozumienia pomaga wychwycić potencjalne luki komunikacyjne, zanim się one pogłębią.

17. Brosix (Najlepsza do bezpiecznej komunikacji z zespołami pracującymi zdalnie)

Praca asynchroniczna zmieniła sposób, w jaki współpracujemy. Jednak bezpieczeństwo pozostaje głównym problemem w przypadku pracy zdalnej. Brosix to narzędzie komunikacyjne zaprojektowane z myślą o rygorystycznych standardach bezpieczeństwa.

Funkcje bezpieczeństwa obejmują szyfrowane wiadomości, połączenia głosowe i wideo, udostępnianie ekranu oraz przesyłanie plików. Niezależnie od tego, czy omawiasz poufne projekty, czy po prostu potrzebujesz niezawodnego czatu zespołowego, Brosix zapewni Ci wsparcie dzięki swojej bezpiecznej infrastrukturze.

Najlepsze funkcje Brosix

Rejestruj działania użytkowników dzięki monitorowaniu aktywności użytkowników i przeglądaj je

Centralnie zarządzaj działaniami sieciowymi zespołu, statusem sieci oraz uprawnieniami użytkowników

Stwórz własną prywatną sieć zespołową z szyfrowanym transferem danych

Limity Brosix

Powiadomienia nie zawsze są wysyłane na czas

Czat grupowy został usunięty i zastąpiony przez Rooms, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami

Ceny Brosix

Plan dla startupów: Bezpłatny

Plan biznesowy: 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Plan Premium: 6 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczany rocznie)

Oceny i recenzje Brosix

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Brosix?

Jest to samodzielna aplikacja; można tworzyć grupy i ustawiać uprawnienia. Łatwa w konfiguracji i obsłudze. Posiada wiele nowych funkcji, takich jak możliwość wyświetlania zdjęcia profilowego wraz z imieniem.

18. Workvivo (Najlepsza aplikacja do budowania zaangażowania pracowników i komunikacji wewnętrznej)

Workvivo to nowoczesny intranet społecznościowy zaprojektowany w celu zwiększenia zaangażowania pracowników i usprawnienia komunikacji. Jego intuicyjny interfejs ułatwia połączenie i współpracę w zespole.

Funkcje takie jak aktualizacje w czasie rzeczywistym, czat, udostępnianie plików, transmisje na żywo, a nawet podcasty pomagają stworzyć dynamiczne i zintegrowane miejsce pracy. Aplikacja integruje się również z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams i Zoom.

Najlepsze funkcje Workvivo

Zarządzaj kanałem przypominającym media społecznościowe, aby udostępniać aktualności i pozdrowienia

Wykorzystaj system uznania i nagród, aby podnieść morale

Zintegruj się z ponad 40 narzędziami HR, takimi jak Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR itp.

Limity Workvivo

Nie nadaje się do szczegółowego zarządzania projektami

Może rozpraszać uwagę, jeśli jest nadużywana do publikowania aktualności z życia prywatnego

Ceny Workvivo

Plan biznesowy: Ceny zaczynają się od 20 000 USD dla 250–2000 pracowników

Enterprise Plan: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Co mówią o Workvivo prawdziwi użytkownicy?

Uwielbiamy Workvivo Ul i mamy tam wiele przestrzeni, gdzie możemy nawiązywać kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach. Nasza firma publikuje tam wszystkie aktualności, a szczególnie podoba nam się sekcja z memami – to właśnie tam spędzamy najwięcej czasu.

19. RingCentral (najlepsza do spotkań wideo i komunikacji biznesowej)

RingCentral to oparte na chmurze hub komunikacyjny, który obejmuje wszystko — od biznesowych systemów telefonicznych po wideokonferencje i komunikatory zespołowe. Jest przyjazne dla użytkownika i integruje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Google Workspace i Microsoft 365.

To narzędzie idealnie nadaje się do komunikacji w hybrydowym środowisku pracy. Oferuje nieograniczoną liczbę połączeń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, spotkania wideo dla maksymalnie 200 osób oraz funkcje takie jak nagrywanie rozmów i zamiana wiadomości głosowych na tekst.

Najlepsze funkcje RingCentral

Zapewnij wysokiej jakości wideo konferencje dla maksymalnie 200 uczestników

Śledź i przeprowadzaj raportowanie dotyczące jakości usług, wykorzystania systemu oraz innych kluczowych wskaźników wydajności

Łatwa integracja z Microsoft 365, Google Workspace, Slackiem i ponad 100 innymi aplikacjami

Limity RingCentral

Korzystanie z nich wymaga długiego okresu nauki

W aplikacji mobilnej zdarzają się sporadyczne błędy

Ceny RingCentral

Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

20. Element (najlepsza aplikacja do komunikacji opartej na oprogramowaniu open source i zdecentralizowanej)

Element to otwarte narzędzie do kompleksowej komunikacji oparte na sieci Matrix. Jest skierowane do zespołów, które chcą korzystać z zdecentralizowanej komunikacji bez konieczności polegania na serwerach stron trzecich.

Jedną z wyróżniających się funkcji Elementu jest możliwość działania w środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z opcjami wdrożeń typu air-gapped i bezpiecznych bram granicznych. Ponadto zdecentralizowana architektura gwarantuje, że w sieci nie ma pojedynczego punktu awarii.

Najlepsze funkcje Element

Dostosuj niestandardowe konfiguracje sieciowe i uprawnienia za pomocą pakietu Element Server Suite

Stwórz sieci dostosowane do swoich potrzeb, korzystając z otwartego standardu matrycy

Uzyskaj dostęp do integracji z innymi platformami, takimi jak Slack, IRC i inne

Limity elementów

W systemie nie ma jeszcze żadnych wiadomości głosowych

Brakuje w niej systemu „push-to-talk” do wysyłania wiadomości głosowych

Ceny Element

Plan podstawowy: Bezpłatny dla maksymalnie 200 użytkowników

Plan biznesowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Plan: 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Plan Sovereign: Wdrożenia niestandardowe

Oceny i recenzje Element

G2: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Element w praktyce?

Wybierz Element. Jest dostępny na każdej platformie: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Możesz z niego korzystać również w przeglądarce internetowej. Jest to oprogramowanie typu open source z szyfrowaniem typu end-to-end. Ponadto rejestracja nie wymaga podawania numeru telefonu komórkowego. Możesz nawet hostować własny serwer Element.

ClickUp: kompleksowe rozwiązanie zapewniające płynną współpracę

Aplikacje do komunikacji zespołowej mogą zdecydować o sukcesie lub porażce Twojej wydajności w pracy. Wybór odpowiedniej aplikacji zależy od konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o płynną współpracę, bezpieczną komunikację czy zwiększoną wydajność.

Jeśli jednak nadal masz wątpliwości i chcesz połączyć zalety obu rozwiązań, ClickUp to strzał w dziesiątkę.

Czat jest wbudowany bezpośrednio w platformę do zarządzania projektami, dzięki czemu nie musisz przełączać się między aplikacjami ani tracić koncentracji. Możesz rozmawiać z zespołem w czasie rzeczywistym, udostępniać pliki, a nawet dodawać zadania bezpośrednio do rozmów.

Utrzymuj płynny przepływ komunikacji i nie zatrzymuj pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!