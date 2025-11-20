20 najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej w 2026 roku

Jakiś czas temu mój zespół napotkał przeszkodę, z którą boryka się wielu profesjonalistów: zbyt wiele narzędzi i zbyt mało przejrzystości. Korzystaliśmy z łańcuchów e-mailowych do przekazywania aktualizacji, aplikacji do czatu do szybkich pytań, a nawet arkuszy kalkulacyjnych, próbując prowadzić śledzenie, co się dzieje.
Wynik? Przegapione wiadomości, niekończące się wymiany zdań i narastające poczucie frustracji. Wtedy zdałem sobie sprawę, że problemem nie było tylko to, co przekazywaliśmy, ale jak to robiliśmy.
Aby rozwiązać ten problem, wraz z zespołem ClickUp spędziliśmy kilka godzin na poszukiwaniu najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej. Oto moje najlepsze propozycje oparte na moich doświadczeniach i spostrzeżeniach.
Gotowy na komunikację jak profesjonalista? Do dzieła! 💪🏼
Najlepsze aplikacje do komunikacji zespołowej w skrócie
|Narzędzie
|Przykład zastosowania
|Najlepsze dla
|ClickUp
|Kompleksowa platforma do pracy
|Firmy każdej wielkości
|Microsoft Teams
|Najlepsze w połączeniu z pakietem Microsoft 365
|Firmy każdej wielkości
|Discord
|Zaangażowanie społeczności i gry
|Osoby prywatne, startupy, gracze i twórcy zawartości
|Pumble
|Współpraca zespołowa i marketing
|Małe i średnie zespoły pracujące zdalnie, specjaliści ds. marketingu
|Slack
|Współpraca zespołowa i integracje
|Małe i duże firmy, start-upy
|Flock
|Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym
|Małe i średnie przedsiębiorstwa
|Chanty
|Komunikacja biznesowa
|Teams od małych do dużych
|Google Chat
|Komunikacja i współpraca
|Osoby prywatne i firmy
|Connecteam
|Komunikacja i zaangażowanie pracowników
|Pracownicy bez stanowisk biurowych, małe i duże firmy
|Proofhub
|Zarządzanie projektami i współpraca
|Małe i średnie przedsiębiorstwa
|Ryver
|Czat grupowy i zarządzanie zadaniami
|Osoby indywidualne i zespoły każdej wielkości
|Fleep
|Współpraca zespołowa
|Zespoły rozproszone
|Troop Messenger
|Współpraca zespołowa
|Małe i duże przedsiębiorstwa
|Workplace
|Komunikacja wewnętrzna
|Duże organizacje
|Trello
|Zarządzanie projektami
|Osoby prywatne i małe oraz średnie przedsiębiorstwa
|Rocket. Chat
|Współpraca zespołowa
|Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy
|Brosix
|Bezpieczne komunikatory internetowe
|Małe i duże firmy
|Workvivo
|Komunikacja między pracownikami
|Duże firmy
|RingCentral
|Zaangażowanie pracowników i doświadczenia klientów
|Osoby prywatne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy
|Element
|Bezpieczna komunikacja i współpraca
|Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe
20 najlepszych aplikacji do komunikacji zespołowej
Przyjrzyjmy się najważniejszym funkcjom, cenom i limitom 20 najlepszych narzędzi do komunikacji, które starannie dla Ciebie wybraliśmy. ☎️
Zebraliśmy również najlepsze z najlepszych w tej krótkiej recenzji wideo:
1. ClickUp (najlepsza do asynchronicznej komunikacji zespołowej)
ClickUp ułatwia utrzymywanie połączenia z zespołem, niezależnie od tego, gdzie i kiedy pracujesz. To wszechstronna aplikacja do pracy, która zapewnia najwyższą jakość komunikacji zespołowej.
Bogaty zestaw funkcji może Cię po prostu zachwycić. Przyjrzyjmy się temu razem.
Czat ClickUp
ClickUp Chat to zintegrowane narzędzie do komunikacji w ramach ClickUp, które umożliwia zespołom komunikację w czasie rzeczywistym.
To, co wyróżnia Chat, to naturalne wpasowanie się w Twój cykl pracy. Zamiast przełączać się między aplikacją do wysyłania wiadomości a menedżerem zadań, możesz prowadzić te ważne rozmowy dokładnie tam, gdzie odbywa się praca. Niezależnie od tego, czy omawiasz szczegóły w ostatniej chwili, czy dyskutujesz o aktualizacjach projektu, wszystko pozostaje połączone bez konieczności zmiany kontekstu.
Oznacza to również koniec sytuacji typu „o czym to my rozmawialiśmy?”.
ClickUp przeniósł całą naszą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty i WhatsApp, do jednego miejsca. Dzięki temu wiemy, gdzie szukać potrzebnych informacji.
Aplikacja Chat jeszcze bardziej integruje połączenia wideo i audio, dzięki czemu możesz płynnie przechodzić od rozmowy tekstowej do dyskusji na żywo – wszystko w ramach tej samej platformy.
Ponadto funkcja AI w czacie pomaga w:
- Odpowiedzi AI: Zadaj pytanie w dowolnym czacie, a AI natychmiast udzieli odpowiedzi na podstawie całej historii czatu, a także danych z aplikacji połączonych, takich jak Google Drive, Figma czy Salesforce
- AI CatchUp: Nadrób zaległości w rozmowach w mgnieniu oka. Zamiast przeglądać każdą rozmowę, AI podsumowuje kluczowe punkty i elementy do wykonania
- Tworzenie zadań za pomocą AI: Wystarczy jedno kliknięcie, aby utworzyć zadanie na podstawie wiadomości, a AI automatycznie wygeneruje tytuł, opis i link do oryginalnej rozmowy
ClickUp Brain
Jeśli masz kilka wątków do przejrzenia, ale chcesz przejść od razu do sedna, możesz skorzystać z ClickUp Brain, aby szybko podsumować rozmowy. ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który czerpie wnioski ze wszystkich obszarów Twojej pracy.
ClickUp Clips
Jeśli Twój zespół preferuje asynchroniczną komunikację wideo, możesz skorzystać z ClickUp Clips, aby jednym kliknięciem szybko udostępniać nagrania ekranu członkom zespołu, a oni mogą je obejrzeć później, kiedy im to odpowiada. Clips może transkrybować wiadomości z nagrań ekranu za pomocą AI, dzięki czemu możesz przeglądać najważniejsze fragmenty, klikać znaczniki czasu, aby przeskakiwać między fragmentami filmów, oraz kopiować fragmenty do wykorzystania tam, gdzie potrzebujesz.
ClickUp Docs
ClickUp Docs to potężne narzędzie do komunikacji zespołowej, umożliwiające zespołom tworzenie dokumentów, udostępnianie ich i współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym w ramach ClickUp.
Jest to idealne rozwiązanie do briefów projektowych, notatek ze spotkań, baz wiedzy i nie tylko, zapewniające dostępność i porządek wszystkich kluczowych informacji. Dzięki funkcjom wspólnej edycji, komentarzy i tagowania członkowie zespołu mogą z łatwością dzielić się pomysłami, przekazywać informacje zwrotne i prowadzić dyskusje powiązane z odpowiednimi dokumentami.
Tablice ClickUp
Tablice ClickUp oferują wszechstronną wirtualną przestrzeń do zdalnego planowania, burzy mózgów i spotkań, pomagając zespołom pozostać w kontakcie i zachować kreatywność, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.
Podczas sesji planowania członkowie zespołu mogą dodawać karteczki samoprzylepne, rysować połączenia między pomysłami, a nawet połączać elementy Tablicy bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu działania do wykonania są zawsze dostępne za jednym kliknięciem.
Jeśli potrzebujesz gotowego szablonu do scentralizowania wszystkich rozmów, ogłoszeń i dokumentów zespołu, sprawdź szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp.
Z drugiej strony, jeśli regularnie komunikujesz się z zespołami z różnych działów i chcesz zorganizować komunikację międzyfunkcjonalną, przyda Ci się szablon planu komunikacji ClickUp.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Zamień wiadomości w zadania: Utrzymuj zespoły na właściwej drodze dzięki funkcji ClickUp Assign Comments, która pozwala zamienić dowolny komentarz w zadanie do wykonania i przypisać je członkowi zespołu
- Nawiąż kontakt z członkami zespołu: Używaj @wzmianek, aby zwrócić uwagę członków zespołu na konkretne elementy zadań
- Uzyskaj szybkie podsumowania: Podsumuj długie rozmowy i uzyskaj kluczowe wnioski dzięki Brain
- Współpraca wizualna: płynnie planuj i przeprowadzaj burze mózgów dzięki Tablicom, zapewniając zespołowi wizualną platformę do zdalnej współpracy, która jest bezpośrednio powiązana z zadaniami
- Nagrywaj i udostępniaj wideo: Łatwo nagrywaj i udostępniaj nagrania ekranu, aby wizualnie wyjaśnić zadania, przekazać informacje zwrotne lub zademonstrować procesy za pomocą Clips
- Porządkuj pomysły: Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami w Docs, co ułatwia skuteczne zarządzanie szczegółami projektu i opiniami zespołu
Limity ClickUp
- Użytkownicy o ograniczonej wiedzy technicznej mogą uznać początkowe ustawienia i nawigację za trudne.
- Aplikacja mobilna ma mniej funkcji w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne, co może zmniejszyć wydajność podczas pracy zdalnej
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen
- ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na użytkownika
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9880 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4260 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
ClickUp to niezwykle wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, oferujące rozbudowane możliwości dostosowania do cyklu pracy każdego zespołu. Jego intuicyjny interfejs i bogata w funkcje platforma, obejmująca zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu pracy oraz narzędzia do współpracy, ułatwiają organizację projektów i utrzymanie ich na właściwym torze. Ciągłe aktualizacje i integracje sprawiają, że pozostaje ono wydajnym, kompleksowym rozwiązaniem zwiększającym wydajność.
💡 Porada eksperta: Ważne jest, aby komunikować się za pomocą różnych formatów, takich jak tekst, audio i wideo, aby uniknąć nieporozumień, zwłaszcza gdy w grę wchodzą różnice językowe lub kulturowe. Zapewnia to jasność i zmniejsza ryzyko nieporozumień.
2. Microsoft Teams (najlepsza opcja do łatwej integracji z Microsoft 365)
Microsoft Teams to dobry wybór jako narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie, jeśli pracujesz głównie z Microsoft 365. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby synchronizować się z programami Word, Excel, PowerPoint i OneDrive, co sprawia, że jest domyślnym wyborem dla firm już działających w ekosystemie Microsoft.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużą organizacją, funkcje komunikacyjne i wiadomości — od kanałów po dostęp dla gości — zapewniają wszystkim stałe połączenie.
Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Teams
- Płynnie integruj się z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel itp., w celu udostępniania dokumentów i współpracy
- Wprowadź wideo-konferencje na dużą skalę dla nawet 1000 uczestników dzięki funkcjom takim jak pokoje dyskusyjne, ankiety na żywo i czat w czasie rzeczywistym
- Twórz notatki ze spotkań dzięki AI, która automatycznie rejestruje kluczowe punkty dyskusji
Limity aplikacji Teams
- Niektóre problemy z synchronizacją pojawiają się, gdy zespoły są zalogowane zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych
- W przypadku narzędzi innych niż Microsoft występują wyzwania związane z integracją
Ceny Teams
- Plan Teams Essential: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Plan Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie na użytkownika
- Plan Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD miesięcznie na użytkownika
Oceny i recenzje aplikacji Teams
- G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)
🧠 Ciekawostka: W firmie Amazon podczas spotkań obowiązuje zakaz korzystania z programu PowerPoint. Zamiast tego zespoły używają sześciostronicowych notatek sporządzonych w stylu narracyjnym. Na początku spotkania wszyscy w ciszy zapoznają się z dokumentem, co pozwala zapewnić wspólne zrozumienie tematu przed rozpoczęciem dyskusji.
3. Discord (najlepszy do budowania społeczności i swobodnej współpracy)
Pierwotnie zaprojektowany z myślą o graczach, Discord przekształcił się w narzędzie do budowania interaktywnych społeczności cyfrowych, od grup profesjonalistów po sieci hobbystów.
Aplikacja ta znana jest przede wszystkim z swobodnej i przyjaznej dla użytkownika komunikacji głosowej i wideo. Jednak to nieformalne podejście do komunikacji może nie być idealnym rozwiązaniem w środowiskach o ściśle ustalonej strukturze lub w korporacjach.
Najlepsze funkcje Discorda
- Korzystaj z niestandardowych emotikonów, naklejek, efektów dźwiękowych i innych funkcji podczas rozmów głosowych, wideo rozmów i czatów tekstowych
- Z łatwością dostosowuj i automatyzuj rutynowe zadania za pomocą botów
- Przełączaj się między komputerem, telefonem, a nawet konsolami, aby utrzymać połączenie gdziekolwiek jesteś
Limity serwisu Discord
- Konfiguracja serwera Discord może początkowo wydawać się skomplikowana
- Zużycie zasobów, zarówno procesora, jak i Internetu, jest wysokie
Ceny Discord
- Free
- Discord Nitro Classic: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Discord Nitro: 10 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Discord
- G2: Zbyt mało recenzji
- Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)
Co mówią o Discordzie prawdziwi użytkownicy?
Discord to aplikacja do komunikacji błyskawicznej, umożliwiająca czaty indywidualne i grupowe, pierwotnie zaprojektowana z myślą o graczach jako rozwiązanie bardziej bezpośrednie, wszechstronne i przyjazne dla użytkownika niż poprzednie programy, takie jak Ventrilo, Mumble czy Roger Wilco. Można w niej organizować społeczności za pomocą wielu kanałów wiadomości tekstowych i głosowych, a ponadto jest ona bezpłatna. Działa również na różnych platformach – w sieci, jako samodzielny program, na telefonie itp.
🧠 Ciekawostka: Discord zaczynał jako „Fates VoIP” – narzędzie do komunikacji głosowej dla graczy. W 2015 roku zmieniono jego nazwę na Discord, aby przyciągnąć szerszą grupę odbiorców.
4. Pumble (najlepsza opcja dla małych zespołów z ograniczonym budżetem)
Pumble to bezpłatne narzędzie do komunikacji bez ukrytych opłat. Jeśli jesteś małym zespołem poszukującym funkcji podobnych do Slacka bez wysokich kosztów, Pumble to właściwy wybór. Jest to prosta, ale skuteczna platforma, która umożliwia wideokonferencje, podstawowe udostępnianie plików, połączenia głosowe, udostępnianie ekranu i wiele więcej.
Najlepsze funkcje Pumble
- Wysyłaj bezpośrednie wiadomości w ramach prywatnych rozmów lub dyskusji grupowych
- Organizuj rozmowy za pomocą dedykowanych kanałów, aby dyskusje były ukierunkowane na konkretne tematy
- Zaplanuj wysyłanie wiadomości, aby dotarły do Twojego zespołu w idealnym momencie
- Włącz rozmowy w wątku, aby ułatwić przejrzystą i uporządkowaną dyskusję
Limity aplikacji Pumble
- Nie ma możliwości wysyłania wiadomości głosowych
- Aby narzędzia wyszukiwania działały prawidłowo, potrzebują dokładnego ciągu słów kluczowych
Ceny Pumble
- Free
- Plan Pro: 2,49 USD miesięcznie za licencję
- Plan Business Administration: 4 USD miesięcznie za licencję
- Enterprise Plan: 7 USD miesięcznie za licencję
- Pakiet wydajności: 13 USD miesięcznie za licencję
Oceny i recenzje Pumble
- G2: Za mało ocen
- Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pumble?
Jest to łatwa w obsłudze usługa, a wszyscy nasi pracownicy bardzo szybko się do niej dostosowują, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania technologicznego. To przyjemny i pomocny sposób komunikowania się z kolegami z zespołu na całym świecie!
🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza wideokonferencja odbyła się w 1968 roku podczas Światowych Targów za pośrednictwem telefonu Picturephone firmy AT&T. Chociaż technologia ta była dość prymitywna, utorowała drogę dla nowoczesnych narzędzi do wideokonferencji, takich jak Zoom i Microsoft Teams.
5. Slack (najlepszy do współpracy w miejscu pracy i integracji)
Slack ułatwia połączenie z zespołem dzięki kanałom, wątkom i wiadomościom bezpośrednim. Jest znany ze swojej integracji z aplikacjami takimi jak Google Drive i Salesforce.
Największą zaletą tej aplikacji jest możliwość integracji z niemal każdym narzędziem zwiększającym wydajność, co pozwala na automatyzację zadań, tworzenie niestandardowych cykli pracy oraz organizację rozmów.
Najlepsze funkcje Slacka
- Twórz kanały do uporządkowanej komunikacji i dziel dyskusje według projektów, tematów lub działów
- Dostosuj powiadomienia, aby zarządzać koncentracją za pomocą kanałów priorytetowych lub słów kluczowych, co pozwoli ograniczyć czynniki rozpraszające uwagę, a jednocześnie być na bieżąco
- Używaj emotikonów i reakcji, aby dodać do rozmów element zabawy i ekspresji
Ograniczenia Slacka
- Wersja Free limituje historię wiadomości do 90 dni
- Bez odpowiedniej organizacji powiadomienia stają się przytłaczające
Ceny Slacka
- Free
- Plan standardowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Plan Plus: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise Plan: Niestandardowa wycena
Oceny i recenzje Slacka
- G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)
🔍 Czy wiesz, że... Slack powstał jako narzędzie do komunikacji wewnętrznej podczas tworzenia gry wideo o nazwie Glitch. Gra okazała się porażką, ale platforma komunikacyjna odniosła ogromne powodzenie.
6. Flock (Najlepsza aplikacja do zwiększania wydajności zespołu i zarządzania zadaniami)
Flock to oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej przeznaczone dla zespołów, które cenią sobie funkcje zwiększające wydajność. Oprócz czatu i rozmów wideo Flock integruje zarządzanie zadaniami, ankiety, przypomnienia i udostępnianie plików bezpośrednio w rozmowach.
Oprócz standardowych funkcji wideokonferencji, komunikacji na kanałach i notatek głosowych, Flock oferuje w pełni funkcjonalny pakiet narzędzi zwiększających wydajność i bezpieczeństwo.
Najlepsze funkcje Flock
- Skorzystaj z wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami i przypomnień, aby tworzyć, przypisywać i śledzić zadania bezpośrednio na platformie
- Skorzystaj z natywnej integracji z Google Drive i Dropbox, aby uniknąć przełączania się między aplikacjami
- Włącz funkcje administracyjne, takie jak zarządzanie uprawnieniami użytkowników z poziomu pulpitu nawigacyjnego
Limity Flock
- Aplikacja ma limit 10 000 wiadomości
- Podczas rozmów wideo dźwięk i obraz mogą być czasami zniekształcone
Ceny Flock
- Free
- Plan Pro: 3 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Flock
- G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Flock?
Jest łatwa w obsłudze i pomaga w codziennej komunikacji z zespołem. Umożliwia również tworzenie różnych obszarów roboczych i oferuje świetne narzędzia administracyjne do zarządzania nimi. Flock bardzo przydaje się w codziennej komunikacji i jest nieoceniony w codziennej pracy.
7. Chanty (najlepsza do prostej komunikacji zespołowej z wbudowanym systemem zarządzania zadaniami)
Chanty to proste w obsłudze narzędzie do komunikacji zespołowej, które łączy komunikatory tekstowe, połączenia głosowe i wideo z wbudowaną funkcją zarządzania zadaniami. Na tej samej platformie możesz rozmawiać ze swoim zespołem, przekształcać wiadomości w zadania i śledzić postępy.
Najlepsze funkcje Chanty
- Uzyskaj dostęp do nieograniczonej historii wiadomości, aby wyszukiwać i odzyskiwać poprzednie rozmowy bez żadnych limitów czasowych
- Organizuj wideo-konferencje zespołowe, aby zapewnić płynną komunikację twarzą w twarz i współpracę bezpośrednio na platformie
- Wysyłaj wiadomości głosowe, aby tworzyć szybkie notatki audio, co pozwala na szybszą komunikację, gdy pisanie na klawiaturze nie jest najlepszym rozwiązaniem
Limity Chanty
- Mniej integracji z aplikacjami innych firm niż u konkurencji
- Zarządzanie zadaniami nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak kompleksowa automatyzacja
Ceny Chanty
- Free
- Plan biznesowy: 3 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Chanty
- G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chanty?
Chanty oferuje szybką komunikację tekstową oraz stabilne połączenia audio i wideo, co znacznie usprawniło komunikację w naszym zespole. Funkcja zaplanowanych wiadomości pomaga zarządzać rozmowami w różnych strefach czasowych i zapewnia porządek w zespołach.
🔍 Czy wiesz, że... W pracy zespołowej komunikacja ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia efektu Ringelmanna, w ramach którego wysiłek poszczególnych osób maleje wraz ze wzrostem wielkości grupy. Jasno określone cele i dyskusje mogą złagodzić to zjawisko.
8. Google Chat (najlepsza opcja dla użytkowników Google Workspace)
Jeśli Twój zespół korzysta już z Google Workspace, Google Chat to świetna opcja do komunikacji zespołowej. Jest zintegrowany z Gmailem, Dyskiem i Kalendarzem Google, co pozwala na płynną współpracę.
Google Chat oferuje pełną integrację z Gemini, co oznacza, że możesz uzyskać dostęp do najnowszych modeli LLM firmy Google bezpośrednio w interfejsie czatu.
Najlepsze funkcje Google Chat
- Skorzystaj z płynnej integracji z aplikacjami Google Workspace, aby zapewnić płynną współpracę między narzędziami takimi jak Gmail, Dysk Google i Dokumenty Google
- Wykorzystaj rozmowy w wątku, aby lepiej organizować komunikację, grupując odpowiedzi pod konkretnymi wiadomościami, co ułatwia śledzenie treści.
- Ułatw prowadzenie rozmów wideo bezpośrednio z poziomu czatu dzięki natywnej integracji z Meet
Limity Google Chat
- Gemini jest dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów
- Nie jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników niekorzystających z usług Google lub Teams
Ceny Google Chat
- Free dla osób prywatnych
- Plan Business Starter: 6 USD miesięcznie za użytkownika
- Plan Business Standard: 12 USD miesięcznie na użytkownika
- Plan Business Plus: 18 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Google Chat
- Capterra: 4,5/5 (ponad 2000 recenzji)
- G2: Za mało recenzji
Co mówią o Google Chat prawdziwi użytkownicy?
Google Chat umożliwił nam sprawną komunikację w ramach Google Workspace, ale nie oferował żadnych unikalnych funkcji, które wyróżniałyby go na tle innych.
9. Connecteam (najlepsza dla zespołów pracujących w terenie i korzystających głównie z urządzeń mobilnych)
Connecteam to platforma do zarządzania pracownikami przeznaczona dla zespołów pracujących w terenie. Oferuje funkcje komunikacji, planowania i zarządzania zadaniami w jednej aplikacji dostosowanej do urządzeń mobilnych.
To narzędzie idealnie sprawdza się w branży detalicznej, hotelarskiej i logistycznej, gdzie pracownicy nie spędzają czasu przy biurku, ale nadal muszą utrzymywać połączenie.
Dzięki Connecteam zyskujesz znacznie więcej niż tylko komunikator.
Najlepsze funkcje Connecteam
- Scentralizuj wszystkie kontakty służbowe za pomocą czatu, kanału informacyjnego lub katalogu
- Skorzystaj z zintegrowanego systemu śledzenia czasu pracy i planowania zmian
- Zachowaj kontrolę i zarządzaj komunikacją wewnętrzną na poziomie administratora
Limity aplikacji Connecteam
- Ograniczona funkcjonalność dla zespołów pracujących w biurze
- Wymaga wielu ulepszeń, aby uzyskać pełny zestaw funkcji
Ceny Connecteam
- Plan podstawowy: 29 USD miesięcznie dla 30 użytkowników
- Enterprise Plan: Niestandardowa wycena
Oceny i recenzje Connecteam
- G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 350 recenzji)
Co mówią o Connecteam prawdziwi użytkownicy?
Aplikacja jest bardzo przejrzysta i łatwa w obsłudze zarówno dla administratorów, jak i naszych pracowników. Scentralizowała wiele naszych procesów, poprawiając komunikację i usprawniając zadania administracyjne.
10. ProofHub (najlepsza do wizualnego zarządzania projektami i komunikacji tekstowej w zespole)
ProofHub to narzędzie do zarządzania projektami z wbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi. Jest idealne dla zespołów, które chcą scentralizować planowanie projektów i komunikację.
Narzędzie pozwala dostosować cykle pracy za pomocą wielu widoków do potrzeb Twojego zespołu — wybierz spośród widoku tablicy, widoku tabeli, wykresu Gantt, kalendarza, widoku „Ja” i innych, aby jasno określić zadania i terminy.
Najlepsze funkcje ProofHub
- Śledź czas poświęcony na zadania i ustalaj szacowany czas realizacji każdego zadania
- Uzyskaj dostęp do wykresów Gantta, tablic Kanban i funkcji śledzenia zadań
- Bez problemu planuj, śledź i zarządzaj projektami dowolnej wielkości
Limity ProofHub
- Ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym (brak połączeń wideo/głosowych)
- Mniej integracji w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do przesyłania wiadomości
Ceny Proofhub
- Plan Essential: 45 USD/miesiąc (rozliczany rocznie)
- Ultimate Control: 89 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)
Oceny i recenzje Proofhub
- G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)
11. Ryver (najlepszy wybór dla zespołów poszukujących alternatywy dla Slacka z funkcją zarządzania zadaniami)
Ryver łączy funkcje aplikacji do czatu zespołowego, podobne do Slacka, z zarządzaniem zadaniami, co czyni go świetną alternatywą dla zespołów, które chcą mieć większą kontrolę nad swoimi cyklami pracy.
Oferuje ona rozmowy w wątku, udostępnianie plików i przydzielanie zadań w ramach jednej, łatwej w obsłudze platformy.
Najlepsze funkcje Ryver
- Skorzystaj z zintegrowanego zarządzania zadaniami wraz z czatami zespołowymi
- Udostępniaj pliki bezpośrednio z Google Drive, Dropbox lub Box.com
- Twórz niestandardowe webhooki i boty przychodzące oraz wychodzące
Limity Ryver
- W dużych rozmowach trudno jest zorientować się, kto z kim rozmawia
- Aplikacja mobilna działa wolno
Ceny Ryver
- Plan podstawowy: 34,50 USD miesięcznie dla maksymalnie 12 użytkowników
- Plan standardowy: 64,50 USD miesięcznie dla maksymalnie 30 użytkowników
- Plan Medium: 2 USD/użytkownik
- Enterprise Plan: Niestandardowa wycena
Oceny i recenzje Ryver
- G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)
12. Fleep (najlepsza aplikacja do komunikacji między zespołami bez użycia e-maila)
Fleep jest przeznaczony dla zespołów pracujących w różnych organizacjach. Zapewnia możliwość komunikacji bez konieczności korzystania z e-maila. Jest to narzędzie oparte na czacie, które pozwala komunikować się z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi w jednym miejscu, upraszczając w ten sposób współpracę.
Brakuje mu jednak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie zadaniami czy integracja z aplikacjami innych firm, co sprawia, że jest mniej wszechstronny niż inne narzędzia.
Najlepsze funkcje aplikacji Fleep
- Zarządzaj dostępem do informacji o pracownikach i kontroluj go
- Wyróżnij ważne wiadomości lub linki dzięki funkcji Pinboard
- Zapewnij kompatybilność z e-mailem dla użytkowników spoza serwisu Fleep
Limity aplikacji Fleep
- W przypadku kont Free obowiązują ograniczenia dotyczące rozmiaru obrazów
- Połączenia głosowe są nieco zawodne
Ceny aplikacji Fleep
- Plan biznesowy: 5,5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)
- Enterprise Plan: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje aplikacji Fleep
- G2: Zbyt mało recenzji
- Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)
13. Troop Messenger (najlepsza opcja dla małych i średnich zespołów wymagających zabezpieczeń)
Troop Messenger jest przeznaczony dla małych i średnich zespołów, a priorytetem w jego tworzeniu było bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Oferuje komunikację błyskawiczną za pomocą czatu, połączeń głosowych i wideo, a także udostępnianie plików i ekranu.
To narzędzie idealnie nadaje się do zapewnienia prywatności danych i bezpiecznej komunikacji, ponieważ jest hostowane na bezpiecznych serwerach lokalnych, co minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem.
Najlepsze funkcje Troop Messenger
- Skorzystaj z dodatkowego bezpieczeństwa zapewnianego przez lokalne serwery hostowane we własnym zakresie
- Wysyłaj wiadomości z terminem wygaśnięcia dzięki funkcji Burnout
- Udostępniaj pliki tekstowe, PDF-y, prezentacje PPT, obrazy, wideo i URL w czatach indywidualnych i grupowych
Limity aplikacji Troop Messenger
- Nie ma możliwości nagrywania spotkań
- Filtry obszaru czatu są ukryte
Ceny aplikacji Troop Messenger
- Bezpłatna wersja próbna
- Plan Premium: 1 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise Plan: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Hosting własny: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje aplikacji Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)
- Capterra: Zbyt mało recenzji
14. Workplace (najlepsze rozwiązanie dla większych Enterprise poszukujących doświadczenia podobnego do mediów społecznościowych)
Workplace by Meta zapewnia komunikację zespołową w stylu Facebooka. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o większych przedsiębiorstwach, które poszukują znanego środowiska platformy społecznościowej do współpracy wewnętrznej, oferującego takie funkcje jak kanały informacyjne, grupy i transmisje wideo na żywo.
Workplace dobrze integruje się z innymi produktami Meta, takimi jak WhatsApp i Instagram. Jednak serwis Workplace zostanie zamknięty 31 maja 2026 r.
Najlepsze funkcje Workplace
- Skorzystaj z interfejsu przypominającego media społecznościowe do komunikacji wewnętrznej
- Włącz transmisję wideo na żywo i grupowe rozmowy wideo
- Zintegruj z WhatsApp i innymi narzędziami Meta
Ograniczenia w miejscu pracy
- Platforma zostanie zamknięta za dwa lata
- Nie nadaje się dla mniejszych zespołów ani środowisk, w których dużą rolę odgrywa zarządzanie projektami
Ceny Workplace
- Plan podstawowy: 4 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Workplace
- G2: 4,0/5 (ponad 1700 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)
15. Trello (najlepsza do wizualnego zarządzania zadaniami i współpracy)
Trello to wysoce wizualne narzędzie do zarządzania projektami, idealne dla zespołów, które organizują swoje zadania za pomocą tablic, list i kart. Jest intuicyjne w planowaniu projektów, śledzeniu postępów i współpracy w czasie rzeczywistym dzięki łatwej funkcji „przeciągnij i upuść”.
Przyjazny dla użytkownika interfejs Trello oraz tablice w stylu Kanban sprawiają, że aplikacja ta cieszy się popularnością zarówno wśród osób indywidualnych, jak i zespołów.
Najlepsze funkcje Trello
- Skorzystaj z tablic w stylu Kanban do wizualnego śledzenia zadań i przenoś zadania między konfigurowalnymi kolumnami
- Wykorzystaj dodatki Power-Ups do automatyzacji zadań i integracji z innymi narzędziami
- Utwórz połączenie między aplikacjami, z których Twój zespół już korzysta, a cyklem pracy w Trello
Limity Trello
- Nie jest to z natury narzędzie komunikacyjne, ale służy raczej do wizualizacji projektów i zarządzania zadaniami
- Nie ma wbudowanej funkcji zależności zadań, więc śledzenie wielu projektów staje się trudne
Ceny Trello
- Free
- Plan standardowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Plan Premium: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise Plan: Ceny zaczynają się od 17,50 USD miesięcznie dla 50 użytkowników
Oceny i recenzje Trello
- G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)
16. Rocket. Chat (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów poszukujących narzędzia typu open source z szerokimi możliwościami dostosowania)
Rocket. Chat to platforma komunikacyjna typu open source przeznaczona dla instytucji rządowych, sektora obronnego oraz przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą krytyczną. Oferuje czat w czasie rzeczywistym, konferencje głosowe i wideo, solidną integrację z platformami zgodnymi z protokołem Matrix oraz możliwość hostowania na własnych serwerach dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Największym atutem Rocket.Chat jest jego elastyczność — platformę można dostosować do konkretnych potrzeb zespołu i wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
Najlepsze funkcje Rocket.Chat
- Wprowadź automatyzowane i wspomagane przez agentów interakcje z użytkownikami za pośrednictwem ich preferowanych kanałów
- Skorzystaj z hostingu lokalnego, aby zachować kontrolę nad danymi i zapewnić ich bezpieczeństwo, gwarantując, że poufne informacje pozostaną w Twojej organizacji
- Skonfiguruj niestandardowe role i wykorzystaj system uprawnień użytkowników z możliwością dostosowania
Limity Rocket.Chat
- Użytkownicy bez wiedzy technicznej muszą zmierzyć się z trudną krzywą uczenia się
- Brakuje przydatnej dokumentacji
Ceny Rocket. Chat
- Plan podstawowy: Bezpłatny
- Plan Pro: 4 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise Plan: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (ponad 300 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)
Co mówią o Rocket. Chat prawdziwi użytkownicy?
Przez jakiś czas korzystałem z RocketChat ze względu na opcje importu i mostka ze Slackiem. Szczerze mówiąc, działało to całkiem nieźle. Interfejs nie był tak ładny, ale oferował spore możliwości dostosowania niestandardowego.
💡 Porada eksperta: Wprowadź system „partnerów komunikacyjnych”, w ramach którego członkowie zespołu będą w parach wspólnie przeglądać ważne wiadomości lub aktualizacje. Takie podejście sprzyja współpracy i zachęca do różnorodnych spojrzeń na jasność przekazu. Sprawdzanie zrozumienia pomaga wychwycić potencjalne luki komunikacyjne, zanim się one pogłębią.
17. Brosix (Najlepsza do bezpiecznej komunikacji z zespołami pracującymi zdalnie)
Praca asynchroniczna zmieniła sposób, w jaki współpracujemy. Jednak bezpieczeństwo pozostaje głównym problemem w przypadku pracy zdalnej. Brosix to narzędzie komunikacyjne zaprojektowane z myślą o rygorystycznych standardach bezpieczeństwa.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują szyfrowane wiadomości, połączenia głosowe i wideo, udostępnianie ekranu oraz przesyłanie plików. Niezależnie od tego, czy omawiasz poufne projekty, czy po prostu potrzebujesz niezawodnego czatu zespołowego, Brosix zapewni Ci wsparcie dzięki swojej bezpiecznej infrastrukturze.
Najlepsze funkcje Brosix
- Rejestruj działania użytkowników dzięki monitorowaniu aktywności użytkowników i przeglądaj je
- Centralnie zarządzaj działaniami sieciowymi zespołu, statusem sieci oraz uprawnieniami użytkowników
- Stwórz własną prywatną sieć zespołową z szyfrowanym transferem danych
Limity Brosix
- Powiadomienia nie zawsze są wysyłane na czas
- Czat grupowy został usunięty i zastąpiony przez Rooms, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami
Ceny Brosix
- Plan dla startupów: Bezpłatny
- Plan biznesowy: 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)
- Plan Premium: 6 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczany rocznie)
Oceny i recenzje Brosix
- G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Brosix?
Jest to samodzielna aplikacja; można tworzyć grupy i ustawiać uprawnienia. Łatwa w konfiguracji i obsłudze. Posiada wiele nowych funkcji, takich jak możliwość wyświetlania zdjęcia profilowego wraz z imieniem.
18. Workvivo (Najlepsza aplikacja do budowania zaangażowania pracowników i komunikacji wewnętrznej)
Workvivo to nowoczesny intranet społecznościowy zaprojektowany w celu zwiększenia zaangażowania pracowników i usprawnienia komunikacji. Jego intuicyjny interfejs ułatwia połączenie i współpracę w zespole.
Funkcje takie jak aktualizacje w czasie rzeczywistym, czat, udostępnianie plików, transmisje na żywo, a nawet podcasty pomagają stworzyć dynamiczne i zintegrowane miejsce pracy. Aplikacja integruje się również z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams i Zoom.
Najlepsze funkcje Workvivo
- Zarządzaj kanałem przypominającym media społecznościowe, aby udostępniać aktualności i pozdrowienia
- Wykorzystaj system uznania i nagród, aby podnieść morale
- Zintegruj się z ponad 40 narzędziami HR, takimi jak Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR itp.
Limity Workvivo
- Nie nadaje się do szczegółowego zarządzania projektami
- Może rozpraszać uwagę, jeśli jest nadużywana do publikowania aktualności z życia prywatnego
Ceny Workvivo
- Plan biznesowy: Ceny zaczynają się od 20 000 USD dla 250–2000 pracowników
- Enterprise Plan: Niestandardowa wycena
Oceny i recenzje Workvivo
- G2: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)
Co mówią o Workvivo prawdziwi użytkownicy?
Uwielbiamy Workvivo Ul i mamy tam wiele przestrzeni, gdzie możemy nawiązywać kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach. Nasza firma publikuje tam wszystkie aktualności, a szczególnie podoba nam się sekcja z memami – to właśnie tam spędzamy najwięcej czasu.
19. RingCentral (najlepsza do spotkań wideo i komunikacji biznesowej)
RingCentral to oparte na chmurze hub komunikacyjny, który obejmuje wszystko — od biznesowych systemów telefonicznych po wideokonferencje i komunikatory zespołowe. Jest przyjazne dla użytkownika i integruje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Google Workspace i Microsoft 365.
To narzędzie idealnie nadaje się do komunikacji w hybrydowym środowisku pracy. Oferuje nieograniczoną liczbę połączeń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, spotkania wideo dla maksymalnie 200 osób oraz funkcje takie jak nagrywanie rozmów i zamiana wiadomości głosowych na tekst.
Najlepsze funkcje RingCentral
- Zapewnij wysokiej jakości wideo konferencje dla maksymalnie 200 uczestników
- Śledź i przeprowadzaj raportowanie dotyczące jakości usług, wykorzystania systemu oraz innych kluczowych wskaźników wydajności
- Łatwa integracja z Microsoft 365, Google Workspace, Slackiem i ponad 100 innymi aplikacjami
Limity RingCentral
- Korzystanie z nich wymaga długiego okresu nauki
- W aplikacji mobilnej zdarzają się sporadyczne błędy
Ceny RingCentral
- Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb
Oceny i recenzje RingCentral
- G2: 4/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)
20. Element (najlepsza aplikacja do komunikacji opartej na oprogramowaniu open source i zdecentralizowanej)
Element to otwarte narzędzie do kompleksowej komunikacji oparte na sieci Matrix. Jest skierowane do zespołów, które chcą korzystać z zdecentralizowanej komunikacji bez konieczności polegania na serwerach stron trzecich.
Jedną z wyróżniających się funkcji Elementu jest możliwość działania w środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z opcjami wdrożeń typu air-gapped i bezpiecznych bram granicznych. Ponadto zdecentralizowana architektura gwarantuje, że w sieci nie ma pojedynczego punktu awarii.
Najlepsze funkcje Element
- Dostosuj niestandardowe konfiguracje sieciowe i uprawnienia za pomocą pakietu Element Server Suite
- Stwórz sieci dostosowane do swoich potrzeb, korzystając z otwartego standardu matrycy
- Uzyskaj dostęp do integracji z innymi platformami, takimi jak Slack, IRC i inne
Limity elementów
- W systemie nie ma jeszcze żadnych wiadomości głosowych
- Brakuje w niej systemu „push-to-talk” do wysyłania wiadomości głosowych
Ceny Element
- Plan podstawowy: Bezpłatny dla maksymalnie 200 użytkowników
- Plan biznesowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)
- Enterprise Plan: 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)
- Plan Sovereign: Wdrożenia niestandardowe
Oceny i recenzje Element
- G2: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)
- Capterra: Zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Element w praktyce?
Wybierz Element. Jest dostępny na każdej platformie: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Możesz z niego korzystać również w przeglądarce internetowej. Jest to oprogramowanie typu open source z szyfrowaniem typu end-to-end. Ponadto rejestracja nie wymaga podawania numeru telefonu komórkowego. Możesz nawet hostować własny serwer Element.
ClickUp: kompleksowe rozwiązanie zapewniające płynną współpracę
Aplikacje do komunikacji zespołowej mogą zdecydować o sukcesie lub porażce Twojej wydajności w pracy. Wybór odpowiedniej aplikacji zależy od konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o płynną współpracę, bezpieczną komunikację czy zwiększoną wydajność.
Jeśli jednak nadal masz wątpliwości i chcesz połączyć zalety obu rozwiązań, ClickUp to strzał w dziesiątkę.
Czat jest wbudowany bezpośrednio w platformę do zarządzania projektami, dzięki czemu nie musisz przełączać się między aplikacjami ani tracić koncentracji. Możesz rozmawiać z zespołem w czasie rzeczywistym, udostępniać pliki, a nawet dodawać zadania bezpośrednio do rozmów.
Utrzymuj płynny przepływ komunikacji i nie zatrzymuj pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!