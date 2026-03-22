Zespoły wsparcia e-commerce tracą codziennie wiele godzin na przełączanie się między aplikacjami — sprawdzanie szczegółów zamówień w Shopify, przeszukiwanie Slacka w poszukiwaniu odpowiedzi zespołu oraz przeglądanie Google Drive w poszukiwaniu najnowszych zasad dotyczących zwrotów.

Meta AI może obsługiwać podstawowe wiadomości prywatne od klientów na Instagramie i Facebooku, ale nie jest w stanie pobierać danych dotyczących zamówień, koordynować działań z zespołem magazynowym ani śledzić, czy problemy faktycznie zostały rozwiązane.

W tym przewodniku dowiesz się, jak wykorzystać Meta AI do wsparcia e-commerce oraz obszar roboczy ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, do zarządzania cyklami pracy, które rozwiązują problemy klientów.

Czym jest Meta AI w zakresie wsparcia e-commerce?

Meta AI to generatywny asystent AI firmy Meta, oparty na modelu Llama, który integruje się bezpośrednio z aplikacjami do komunikacji.

W Twojej firmie e-commerce rozwiązanie to pełni rolę zautomatyzowanego konsultanta pierwszej linii. Zostało zaprojektowane tak, aby rozumieć i odpowiadać na typowe pytania klientów, dostarczać szczegółowe informacje o produktach oraz pomagać kupującym w podstawowych sprawach – a wszystko to bez konieczności korzystania z oddzielnej, skomplikowanej platformy chatbotowej.

Zamiast ręcznego wpisywania przez cały dzień tych samych odpowiedzi przez Twój zespół, Meta AI wykorzystuje rozumienie języka naturalnego do interpretacji pytań klientów. Po połączeniu z katalogiem produktów może pobierać konkretne szczegóły, aby udzielać trafnych, konwersacyjnych odpowiedzi. Dzięki temu Twoi pracownicy mogą skupić się na złożonych, wymagających indywidualnego podejścia problemach, które wymagają ich wiedzy specjalistycznej.

Aby pokazać, jak asystent AI może działać jako pierwsza linia wsparcia, oto przykład działania chatbota z obsługą AI:

Chatbot wsparcia ClickUp odpowiadający na pytania

Aby lepiej zrozumieć, jak Meta AI sprawdza się jako narzędzie oparte na sztucznej inteligencji dla firm z branży e-commerce, w tym wideo przedstawiono przegląd różnych rozwiązań AI, które mogą usprawnić obsługę klienta i procesy sprzedaży:

Korzyści wynikające z wykorzystania Meta AI w obsłudze klienta w e-commerce

Wiesz, że Twój dział obsługi klienta ma trudności z nadążaniem za tempem, ale trudno jest dokładnie określić, dlaczego tak się dzieje. Najważniejsze problemy często sprowadzają się do szybkości, dostępności i wydajności. Kiedy te obszary nie funkcjonują prawidłowo, rozwój Twojej firmy ulega spowolnieniu. Poniższe korzyści bezpośrednio rozwiązują problemy, z którymi na co dzień boryka się większość rozwijających się zespołów e-commerce.

Szybsze odpowiedzi na typowe zapytania

Kiedy klienci muszą czekać na odpowiedź na proste pytanie dotyczące rozmiaru lub wysyłki, ich frustracja rośnie, a Ty ryzykujesz utratę sprzedaży.

Meta AI eliminuje kolejkę w przypadku rutynowych pytań. Odpowiada natychmiast, o każdej porze dnia i nocy. Ta natychmiastowa reakcja poprawia jakość obsługi klienta i zapobiega gromadzeniu się zaległych wiadomości w okresach szczytowego ruchu, takich jak Czarny piątek czy premiera nowego produktu.

Dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wszystkich platformach Meta

Twój sklep internetowy jest zawsze otwarty, ale Twój zespół wsparcia nie może działać non stop. Oznacza to, że pytania klientów z różnych stref czasowych lub osób robiących zakupy późno w nocy często pozostają bez odpowiedzi przez wiele godzin, co prowadzi do porzuconych koszyków i negatywnego wizerunku marki.

Meta AI działa jak Twój zespół poza godzinami pracy, zapewniając natychmiastową pomoc za każdym razem, gdy klient się z Tobą skontaktuje. Ponieważ rozwiązanie to działa w Messengerze, wiadomościach prywatnych na Instagramie i WhatsApp Business po jednym zestawieniu ustawień, możesz rozszerzyć zakres wsparcia klienta na całą dobę bez zwiększania liczby pracowników.

Mniejsze obciążenie pracą dla zespołów wsparcia

Twoi pracownicy w zakresie wsparcia klienta spędzają większość dnia na powtarzalnych zadaniach o niewielkim znaczeniu.

Ciągłe odpowiadanie na te same pięć pytań to prosta droga do wypalenia zawodowego. Uniemożliwia to również najbardziej kompetentnym członkom zespołu pracę nad problemami, które generują przychody i budują lojalność klientów.

Meta AI odciąża Twój zespół, przejmując obsługę typowych zapytań. Dzięki temu Twoi pracownicy mogą skupić się na tym, co ludzie robią najlepiej: rozwiązywaniu złożonych spraw, udzielaniu spersonalizowanych porad cennym klientom oraz wykrywaniu pojawiających się problemów, zanim staną się one powszechne.

Spersonalizowana pomoc przy zakupach na dużą skalę

Ogólna, uniwersalna odpowiedź na pytanie dotyczące produktu rzadko prowadzi do sfinalizowania sprzedaży. Klienci chcą wiedzieć, czy produkt jest odpowiedni właśnie dla nich, ale zapewnienie takiego poziomu spersonalizowanych porad każdej osobie jest niemożliwe do zrealizowania ręcznie na dużą skalę.

Po połączeniu katalogu produktów Meta AI może pełnić rolę osobistego doradcy zakupowego. Jeśli klient zapyta: „Potrzebuję wodoodpornej kurtki do wędrówek”, AI przeszuka katalog i zaproponuje odpowiednie opcje.

To generatywne podejście pozwala na tworzenie bardziej naturalnych rekomendacji uwzględniających kontekst niż w przypadku zwykłego chatbota opartego na słowach kluczowych.

Typowe zastosowania AI w wsparciu e-commerce

Jeśli wdrożysz Meta AI do niewłaściwych zadań, skończysz z sfrustrowanymi klientami i większym obciążeniem dla swojego zespołu. Te cztery przypadki użycia to sprawdzone obszary, w których Meta AI konsekwentnie zapewnia wartość. 🛠️

Odpowiadanie na pytania dotyczące produktów za pośrednictwem Messengera i wiadomości prywatnych na Instagramie

Potencjalny klient przegląda Instagram, widzi Twój produkt i wysyła Ci wiadomość prywatną z pytaniem: „Czy jest to dostępne w kolorze niebieskim?” lub „Czy ta torba jest wystarczająco duża, aby pomieścić laptopa?”. Jeśli musi czekać godzinami na odpowiedź, jego zainteresowanie słabnie i przechodzi do czegoś innego.

To idealne zadanie dla Meta AI. Może ona natychmiast pobierać informacje z katalogu produktów, aby odpowiadać na konkretne pytania dotyczące funkcji, kolorów, materiałów lub kompatybilności.

W szczególności wiadomości prywatne na Instagramie stanowią kanał o dużym natężeniu ruchu, służący do odkrywania produktów, co sprawia, że ten przypadek użycia jest niezwykle cenny dla każdej marki o silnej obecności w mediach społecznościowych.

Obsługa zapytań dotyczących statusu zamówienia i wysyłki

Ręczne wyszukiwanie i odpowiadanie na zapytania dotyczące zarządzania zamówieniami pochłania ogromną ilość czasu Twojego zespołu wsparcia.

Meta AI można skonfigurować tak, aby automatycznie podawała ogólne zasady wysyłki i szacunkowe terminy dostawy. Chociaż bez głębszej integracji nie jest w stanie zapewnić śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, z powodzeniem radzi sobie z większością ogólnych pytań dotyczących terminów dostaw. Dzięki temu Twój zespół nie musi zajmować się tym bardzo powtarzalnym zadaniem.

Obsługa zwrotów i wniosków o zwrot kosztów

Proces zwrotów często stanowi dla klientów punkt sporny. Nie są oni pewni zasad zwrotów, nie wiedzą, czy ich element kwalifikuje się do zwrotu, lub nie mogą znaleźć instrukcji dotyczących rozpoczęcia procedury zwrotu. Ta niepewność prowadzi do zgłoszeń do działu obsługi klienta, które wymagają od Twojego zespołu przeprowadzenia klientów przez cały proces.

Możesz wyszkolić Meta AI w zakresie zasad zwrotów, aby służyła jako przewodnik pierwszej linii. Może ona wyjaśnić terminy zwrotów, wskazać, które elementy są objęte ostateczną wyprzedażą, oraz podać link do portalu zwrotów.

To samoobsługowe podejście pozwala klientom samodzielnie znaleźć odpowiedzi, a kontakt z konsultantem jest nawiązywany tylko wtedy, gdy sytuacja jest złożona lub wymaga ręcznej interwencji.

Dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji produktów

Klient wysyła Ci wiadomość z niejasną prośbą: „Szukam prezentu dla taty”. Konsultant zadałby dodatkowe pytania, aby zawęzić wybór, ale takie podejście nie jest skalowalne.

Meta AI może naśladować ten proces poznawania klienta poprzez rozmowę. Potrafi zinterpretować początkowe zapytanie i, w oparciu o dane z katalogu produktów, zaproponować odpowiednie elementy. Na przykład może zapytać: „Jakie są jego hobby?”, a następnie doprecyzować swoje rekomendacje na podstawie odpowiedzi klienta. Zapewnia to lepsze wrażenia z zakupów niż statyczny system rekomendacji na stronie internetowej.

Jak skonfigurować Meta AI do wsparcia e-commerce

Rozpoczęcie pracy z Meta AI nie jest zbyt skomplikowane technicznie, ale jest to proces, w którym pominięcie kroków prowadzi do słabej wydajności. Pośpieszne ustawienia skutkują tym, że AI udziela błędnych odpowiedzi, frustruje klientów i ostatecznie generuje więcej pracy dla Twojego zespołu.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby wszystko działało poprawnie.

Krok 1: Wykonaj połączenie swojego katalogu e-commerce z Meta Business Suite

Twoja AI jest tak inteligentna, jak informacje, które jej przekazujesz. Jeśli nie wie, co sprzedajesz, nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące Twoich produktów. Pierwszym krokiem jest udostępnienie jej informacji o Twoich zasobach magazynowych:

Przejdź do sekcji Commerce Manager w Meta Business Suite Możesz ręcznie przesłać dane o produktach za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub nawiązać połączenie z swoją platformą e-commerce (np. Shopify, BigCommerce lub WooCommerce) w celu automatycznej synchronizacji Upewnij się, że Twój katalog zawiera szczegółowe opisy produktów, wysokiej jakości zdjęcia, dokładne ceny oraz dostępne rozmiary lub kolory Po nawiązaniu połączenia sprawdź, czy Twoje produkty wyświetlają się poprawnie w menedżerze katalogu.

Krok 2: Skonfiguruj automatyczne odpowiedzi w Messengerze

Mając już gotowy katalog, możesz teraz rozpocząć tworzenie automatyzacji w Messengerze:

Przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza w Meta Business Suite i znajdź sekcję Automatyzacje Włącz odpowiedzi oparte na AI i zacznij od dostosowania wiadomości powitalnej, którą otrzymują nowi klienci Skonfiguruj „szybkie odpowiedzi” na najczęściej zadawane pytania, aby pomóc użytkownikom znaleźć odpowiedź Skonfiguruj wiadomość o nieobecności, aby poinformować klientów o godzinach pracy Twojego zespołu, jeśli będą chcieli porozmawiać z konsultantem

Dobrą praktyką jest tutaj jasne określenie oczekiwań. Proste powitanie w stylu: „Cześć! Połączyłeś się z naszym asystentem AI. Mogę pomóc w większości spraw, ale w razie potrzeby połączę Cię z prawdziwym konsultantem” może zdziałać cuda.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj predykcyjną AI do wywołania powiadomień „Check-in” na podstawie aktywności użytkownika na stronie lub opóźnień w dostawie. Na przykład, jeśli w systemie przewoźnika pojawi się informacja o opóźnieniu przesyłki, poproś swoją AI o wysłanie proaktywnego e-maila z przeprosinami i kodem na niewielki rabat, zanim klient skontaktuje się z Tobą, aby złożyć skargę.

Krok 3: Włącz Meta AI dla bezpośrednich wiadomości na Instagramie

Teraz rozszerzysz tę samą funkcję na Instagram:

Upewnij się, że Twoje konto biznesowe na Instagramie jest połączone z Meta Business Suite, aby zarządzać wszystkimi wiadomościami w jednej, ujednoliconej Skrzynce odbiorczej W sekcji Automatyzacje w Skrzynce odbiorczej możesz zastosować ustawienia Messengera do Instagramu lub stworzyć własne. Pamiętaj, że ton wypowiedzi na Instagramie jest często bardziej swobodny, więc warto dostosować wiadomość powitalną generowaną przez AI, aby pasowała do tego stylu. Przetestuj ustawienia, wysyłając wiadomość prywatną na swój profil firmowy z konta osobistego, aby osobiście sprawdzić, jak to działa.

🚀 ClickUp Advantage: Wsparcie klienta w e-commerce rzadko przebiega zgodnie z planem. Spadek cen, opóźnienie dostawy lub wyprzedaż błyskawiczna mogą w ciągu kilku minut spowodować gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń.

Śledź wydajność wsparcia e-commerce za pomocą kart niestandardowych w pulpitach ClickUp

Panele ClickUp pomagają Ci wyprzedzać konkurencję, ponieważ przekształcają dane dotyczące zadań na żywo w wizualne analizy, które dokładnie pokazują, jak zachowuje się kolejka zgłoszeń.

Możesz dodać karty niestandardowe, aby śledzić liczbę zgłoszeń, czas ich rozwiązywania oraz obciążenie pracą agentów, dzięki czemu kierownictwo może zrozumieć wyniki bez konieczności przeglądania setek zadań związanych z obsługą klienta. ClickUp pobiera te dane bezpośrednio z obszaru roboczego, co oznacza, że każdy wykres odzwierciedla rzeczywistą aktywność zachodzącą w całym procesie obsługi klienta.

Krok 4: Skonfiguruj odpowiedzi AI w WhatsApp Business

Na koniec skonfigurujesz WhatsApp, który jest kluczowym kanałem komunikacji dla wielu firm, zwłaszcza tych obsługujących klientów międzynarodowych:

Wybierz między aplikacją WhatsApp Business, która jest prostsza i dobrze sprawdza się w małych zespołach, a interfejsem API WhatsApp Business, który jest bardziej zaawansowany i skalowalny, ale wymaga bardziej skomplikowanego procesu zatwierdzania. W ustawieniach WhatsApp Business włącz automatyczne odpowiedzi na przychodzące wiadomości Twórz szablony wiadomości dla typowych scenariuszy, ponieważ WhatsApp wymaga szablonów dla niektórych rodzajów wiadomości wysyłanych przez firmy Upewnij się, że masz jasny proces wyrażania zgody przez klientów, ponieważ jest to ścisły wymóg zgodności z przepisami dotyczący korzystania z WhatsApp Business API

Najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania Meta AI do wsparcia e-commerce

W przypadku AI powiedzenie „ustawienie i zapomnienie” to mit. Uruchomienie asystenta Meta AI to dopiero pierwszy krok. Bez ciągłej optymalizacji jego wydajność z czasem spadnie, a on sam szybko stanie się obciążeniem zamiast atutem.

Dzięki tym praktykom Twoja AI pozostanie niezawodnym i skutecznym elementem zespołu wsparcia klienta.

Wyszkol swoją AI na podstawie katalogu produktów i często zadawanych pytań

Pusty umysł nie potrafi odpowiadać na pytania. Wydajność Twojej sztucznej inteligencji Meta zależy całkowicie od jakości i zakresu dostarczonych informacji.

Zacznij od stworzenia obszernego dokumentu z często zadawanymi pytaniami (FAQ) w ClickUp Docs, który obejmie Wszystko, co mogą zapytać klienci. Obejmuje to zasady dotyczące wysyłki i zwrotów, przewodniki po rozmiarach oraz odpowiedzi na typowe pytania dotyczące konkretnych produktów.

Następnie przejrzyj opisy w swoim katalogu produktów. Napisz je w stylu konwersacyjnym, używając języka, którym posługują się Twoi klienci, a nie tylko marketingowego żargonu.

Ustal jasne ścieżki eskalacji dla złożonych problemów

Twoja AI nieuchronnie napotka pytanie, na które nie będzie w stanie odpowiedzieć, lub klienta, którego nie będzie w stanie zadowolić. Próba zmuszania AI do radzenia sobie w każdej sytuacji jest błędem, który prowadzi do ogromnej frustracji klienta. Potrzebujesz jasnego planu określającego, kiedy przekazać rozmowę człowiekowi:

Wyzwalacze emocji: Skonfiguruj system tak, aby automatycznie przekierowywał rozmowę do konsultanta, jeśli wykryje gniew lub frustrację w wypowiedziach

Słowa kluczowe wyzwalacze: Stwórz listę słów kluczowych (takich jak „zwrot”, „reklamacja” lub „uszkodzenie”), które natychmiast powodują przekazanie sprawy do obsługi przez człowieka

Płynne przekazywanie: Zapewnij płynne przekazywanie sprawy. Klient nigdy nie powinien być zmuszony do powtarzania swojego problemu konsultantowi. Cała historia rozmowy powinna być łatwo dostępna

Monitoruj rozmowy i udoskonalaj odpowiedzi

Pytania i język Twoich klientów będą ewoluować z biegiem czasu. Musisz regularnie sprawdzać, jak działa Twoja AI, aby wychwycić problemy i zidentyfikować możliwości poprawy.

Co tydzień poświęć trochę czasu na przejrzenie próbek rozmów obsługiwanych przez Meta AI. Poszukaj powtarzających się schematów. Gdzie system działa dobrze? Gdzie popełnia błędy lub ma trudności? Wykorzystaj te spostrzeżenia do aktualizacji dokumentu z często zadawanymi pytaniami, dodania nowych automatycznych odpowiedzi lub dostosowania wyzwalaczy eskalacji.

Zintegruj dane AI z cyklem pracy w zakresie wsparcia klienta

Gdy rozmowy prowadzone za pomocą Meta AI pozostają zamknięte w ekosystemie Meta, dochodzi do rozproszenia kontekstu, czyli fragmentacji informacji roboczych w oddzielnych narzędziach, co zmusza zespoły do marnowania czasu na przełączanie się między aplikacjami i poszukiwanie kontekstu.

Twój zespół wsparcia musi przełączać się między głównym systemem pomocy technicznej, platformą e-commerce a Meta Business Suite, aby uzyskać pełny obraz problemu klienta. Jest to nieefektywne i prowadzi do błędów.

💡 Porada eksperta: Postaraj się osiągnąć 90% automatyzacji odpowiedzi na zapytania typu „Gdzie jest moje zamówienie” (WISMO) i „Jak mogę dokonać zwrotu”. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mieli więcej czasu na 10% spraw, które wymagają empatii, rozwiązywania złożonych problemów lub pomocy w sprzedaży produktów o wysokiej wartości.

Ograniczenia Meta AI w zakresie wsparcia e-commerce

Meta AI jest przydatna, ale nie rozwiąże każdego problemu. Zrozumienie jej ograniczeń ma kluczowe znaczenie dla ustalenia realistycznych oczekiwań i opracowania skutecznej strategii wsparcia:

Zależność od platformy: Meta AI działa wyłącznie w ramach własnego ekosystemu. Nie może odpowiadać na pytania przesyłane za pośrednictwem e-maila, czatu na żywo na Twojej stronie internetowej ani podczas rozmów telefonicznych. W przypadku tych kanałów nadal będziesz potrzebować oddzielnych rozwiązań.

Limit głęboka integracja: Nie może wykonywać czynności wymagających dostępu w czasie rzeczywistym do innych systemów. Nie może sprawdzać aktualnych stanów magazynowych, bezpośrednio przetwarzać zwrotów ani podawać dokładnej lokalizacji paczki na mapie GPS.

Ryzyko halucynacji: Podobnie jak każda generatywna AI, czasami może ona wymyślać rzeczy. Stanowi to poważne ryzyko w przypadku kluczowych szczegółów, takich jak specyfikacje produktów, ceny lub informacje dotyczące zasad.

Niespójność komunikacji marki: Bez odpowiedniego i ciągłego szkolenia odpowiedzi generowane przez AI mogą wydawać się ogólnikowe i niezgodne z starannie wypracowanym wizerunkiem marki

Kwestie związane z prywatnością: Wszystkie dane dotyczące rozmów są przetwarzane na platformach Meta. Może to stanowić przeszkodę dla firm, które mają rygorystyczne wymagania w zakresie prywatności i zgodności z przepisami.

Zarządzaj całym cyklem pracy w zakresie wsparcia klienta w e-commerce za pomocą ClickUp

Wiele zespołów wsparcia w e-commerce korzysta z oddzielnych narzędzi do obsługi czatu, śledzenia zgłoszeń, tworzenia notatek wewnętrznych i cykli pracy eskalacyjnych. Kontekst jest rozproszony między różnymi systemami, co spowalnia rozwiązywanie problemów i powoduje niespójność wsparcia.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI, w którym rozmowy, śledzenie zgłoszeń, automatyzacja i baza wiedzy znajdują się w jednym miejscu. Zespoły wsparcia ograniczają rozrost rozwiązań SaaS i eliminują ciągłe przełączanie się między kontekstami, ponieważ zgłoszenia, współpraca wewnętrzna i wsparcie AI działają w ramach tego samego obszaru roboczego.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób ClickUp zapewnia wsparcie dla cykli pracy w e-commerce. 👀

Szybsze rozwiązywanie zgłoszeń w zakresie wsparcia technicznego

Podpowiedź ClickUp Brain o przeprowadzenie analizy nastrojów w rozmowach z klientami

Obsługa klienta zależy od szybkiego dostępu do informacji. Konsultanci muszą szybko zrozumieć problem, dokonać lokalizacji odpowiedniej procedury i określić kolejny krok. ClickUp Brain analizuje rozmowy, zadania i dokumentację w całym obszarze roboczym ClickUp, dzięki czemu konsultanci mogą szybciej rozwiązywać problemy.

Na przykład klient otwiera czat w sprawie opóźnionego zamówienia. „Moje zamówienie nr 84521 nadal nie dotarło. Miało dotrzeć trzy dni temu.”

Pracownik w zakresie wsparcia klienta może użyć następującej podpowiedzi w ClickUp Brain: „Podsumuj tę rozmowę z klientem i zaproponuj właściwe rozwiązanie zgodnie z naszą polityką dotyczącą opóźnień w dostawach.”

ClickUp Brain analizuje rozmowę, stwierdza, że zamówienie zostało wysłane w ramach standardowej opcji wysyłki, i pobiera wewnętrzną politykę eskalacji. Generuje podsumowanie i zaleca zaoferowanie przyspieszonej wysyłki zamiennej.

ClickUp Brain pomaga również agentom radzić sobie z dużą liczbą zgłoszeń dzięki kilku konkretnym funkcjom:

Generuj sugerowane odpowiedzi na wnioski o zwrot kosztów w oparciu o firmowe zasady kwalifikowalności do zwrotu kosztów

Podsumuj 20-wiadomową rozmowę z klientem w formie krótkiego przeglądu problemu, zanim agent przejmie zgłoszenie

Analizuj nastroje w wiadomościach od klientów i oznaczaj rozmowy, w których widać frustrację lub pilność

Pobierz dokumentację wewnętrzną, taką jak zasady dotyczące zwrotów lub zasady dotyczące gwarancji

Polecaj odpowiedniego specjalistę ds. wsparcia klienta, gdy zgłoszenie dotyczy rozwiązywania problemów z produktem

Na przykład klient zgłasza, że inteligentny termostat zakupiony w sklepie traci połączenie z Wi-Fi. ClickUp Brain analizuje rozmowę i sugeruje przydzielenie sprawy specjaliście ds. pomocy technicznej zajmującemu się rozwiązywaniem problemów z urządzeniami, zamiast kierować ją do ogólnej kolejki wsparcia zamówień.

Dodaj „ClickUp Brain” do zadań, aby uzyskać szybkie podsumowania

Koordynuj wieloetapowe działania wsparcia

Monitoruj cykle pracy w zakresie obsługi klienta i identyfikuj problemy za pomocą ClickUp Super Agents

Wiele narzędzi wsparcia opiera się na prostych chatbotach, które odpowiadają na najczęściej zadawane pytania.

Superagenci ClickUp AI pełnią inną rolę. Ci agenci AI działają jako autonomiczni członkowie zespołu, którzy monitorują cykle pracy, analizują kontekst obszaru roboczego i wykonują zadania. Uzyskują dostęp do zadań, rozmów, dokumentacji i danych dotyczących cyklu pracy w obszarze roboczym, aby działać w sposób ciągły i podejmować działania, gdy pojawiają się określone wzorce lub warunki.

Zespół wsparcia klienta w e-commerce może skonfigurować kilku Super Agentów do zarządzania cyklami pracy operacyjnej.

Stwórz w ClickUp superagenta do obsługi zwrotów, aby przyspieszyć cykl pracy

Superagent ds. obsługi zwrotów może:

Przejrzyj wszystkie zgłoszenia dotyczące zwrotów przesłane w ciągu dnia

Sprawdź, czy każda prośba jest zgodna z zasadami polityki zwrotów sklepu

Przygotuj dla kierownika ds. rozliczeń zadanie podsumowujące zawierające listę wniosków wymagających zatwierdzenia

Kierownicy działu obsługi klienta mogą również kontaktować się bezpośrednio z Super Agentami. Kierownik zespołu przygotowujący się do spotkania podsumowującego obsługę klienta może poprosić agenta: „Przeanalizuj zgłoszenia z ostatnich 7 dni i zaznacz powtarzające się skargi dotyczące produktów”.

Agenci ci rozumieją kontekst, pamiętają poprzednie działania i koordynują cykle pracy między zespołami.

Automatyczne kierowanie zgłoszeń

Gdy zgłoszenia trafią do systemu, reguły routingu i eskalacji określają, jak szybko trafią one do odpowiedniego zespołu wsparcia. Automatyzacje ClickUp przenoszą problemy przez proces obsługi klienta w oparciu o wyzwalacze i warunki.

Przekierowuj i eskaluj zgłoszenia o wsparcie techniczne za pomocą automatyzacji ClickUp

Cykl pracy w zakresie wsparcia klienta w e-commerce może obejmować takie zasady, jak:

Automatycznie utwórz zadanie do wsparcia technicznego, gdy rozmowa na czacie z klientem przerodzi się w zgłoszenie

Przypisz zgłoszenia typu „Prośba o zwrot kosztów” do kolejki operacji rozliczeniowych

Przekieruj zgłoszenia typu „Zamówienie nie zostało dostarczone” do zespołu wsparcia logistycznego

Przekaż nierozwiązane zgłoszenia do kierownika działu wsparcia klienta po upływie sześciu godzin

Przenieś zadania do etapu „Rozwiązane”, gdy agent potwierdzi rozwiązanie

Na przykład klient wysyła wiadomość na czacie z prośbą o zwrot kosztów z powodu uszkodzonego produktu. Eskalacja automatycznie generuje zadanie do działu obsługi klienta. Automatyzacja przypisuje zadanie do specjalisty ds. rozliczeń i dodaje listę kontrolną zatwierdzenia zwrotu kosztów. Jeśli zadanie pozostaje otwarte po upływie terminu określonego w umowie SLA, kolejna automatyzacja powiadamia kierownika działu obsługi klienta.

Ten ustrukturyzowany proces kierowania zgłoszeń zapobiega ich zaleganiu i gwarantuje, że każdy problem szybko trafi do odpowiedniego specjalisty.

Arnold Rogers, kierownik ds. obsługi klienta w Launch Control, udostępnia:

Integracja i automatyzacja okazały się dla nas świetnym sposobem na skrócenie czasu pracy wszystkich członków naszego zespołu, ponieważ zintegrowaliśmy się z Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell itp.

Problemy z Meta? Spotkanie z ClickUp

Narzędzia AI zmieniły sposób, w jaki sklepy internetowe obsługują rozmowy z klientami. Natychmiastowe odpowiedzi, automatyczne odpowiedzi i rekomendacje produktów pomagają zespołom nadążać za ciągłym przepływem wiadomości od kupujących. Meta AI dobrze radzi sobie z wieloma z tych pierwszych interakcji, zwłaszcza na Instagramie, Messengerze i WhatsAppie.

Jednak obsługa klienta rzadko kończy się na jednej odpowiedzi. Problemy z zamówieniami wymagają zbadania, zwroty pieniędzy wymagają zatwierdzenia, a eskalacje wymagają koordynacji między zespołami. Zespoły wsparcia często poświęcają więcej czasu na ustalanie kontekstu niż na rozwiązywanie problemów.

Właśnie w tym zakresie ClickUp zmienia sytuację. Narzędzia takie jak ClickUp Brain, Dashboards, Super Agents i automatyzacje pomagają zespołom obsługi klienta analizować rozmowy, przydzielać zadania i rozwiązywać problemy bez konieczności ciągłej ręcznej koordynacji.

Meta AI może odpowiedzieć na pierwszą wiadomość. ClickUp przejmuje dalsze wsparcie klienta.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy Meta AI obsługuje rozmowy w wielu językach?

Tak, Meta AI rozumie i odpowiada w wielu językach, co stanowi znaczną zaletę dla firm obsługujących międzynarodową bazę klientów. Jednak wydajność może się różnić w zależności od języka, dlatego ważne jest, aby dokładnie przetestować rozwiązanie na każdym obsługiwanym rynku.

2. Ile kosztuje korzystanie z Meta AI w mojej firmie?

Podstawowe automatyczne odpowiedzi oparte na AI w Meta Business Suite są zazwyczaj bezpłatne. Jednak dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji za pośrednictwem WhatsApp Business API często wiąże się z kosztami ponoszonymi na rzecz zewnętrznego dostawcy rozwiązań biznesowych (BSP) oraz opłatami Meta uzależnionymi od wykorzystania.

3. Czy mogę w pełni dostosować osobowość i ton Meta AI?

Masz pewną kontrolę nad tonem dzięki instrukcjom i przykładom podanym podczas ustawień, ale nie możesz stworzyć w pełni unikalnej osobowości w taki sam sposób, jak w przypadku niektórych wyspecjalizowanych platform chatbotów. Odpowiedzi będą generalnie zgodne z podstawowym tonem modelu Llama.

4. Czy Meta AI automatycznie uczy się i doskonali się na podstawie każdej rozmowy?

Nie, Meta AI nie uczy się automatycznie i nie dostosowuje się na podstawie każdej pojedynczej rozmowy w czasie rzeczywistym. Ulepszenia wynikają z ręcznego przeglądania rozmów przez użytkownika, identyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz odpowiedniego aktualizowania danych szkoleniowych i instrukcji dla AI.