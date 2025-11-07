Jak zautomatyzować wiadomości WhatsApp (krok po kroku)

Jeśli nie dbasz o swoich klientów, zrobi to za Ciebie konkurencja.

W biznesie dbanie o klientów oznacza terminowe sprawdzanie i kontynuowanie działań. W końcu porzucone koszyki rzadko przekładają się na sprzedaż bez dodatkowej zachęty.

Jednak większość firm nie kontaktuje się więcej niż raz po otrzymaniu braku odpowiedzi na ofertę. Na ich obronę można powiedzieć, że ręczne wysyłanie takich wiadomości z przypomnieniem może zajmować wiele godzin w tygodniu.

W tym miejscu z pomocą przychodzi automatyzacja WhatsApp. Automatyzacja wiadomości WhatsApp pomaga ograniczyć powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień o spotkaniach, wiadomości dotyczących działań następczych, wiadomości powitalnych, a nawet odpowiadanie na typowe zapytania niestandardowe.

W tym artykule pokażemy Ci, jak zautomatyzować wiadomości WhatsApp za pomocą aplikacji WhatsApp Business, WhatsApp Business API i popularnych narzędzi do automatyzacji WhatsApp.

Funkcja szablon W świecie, w którym czaty zespołowe odbywają się wszędzie, łatwo jest przegapić ważne aktualizacje. Jednak szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp pomaga zebrać je wszystkie w jednym miejscu.

Nadaj priorytet kluczowym wiadomościom dzięki uporządkowanym wątkom i ustrukturyzowanym działaniom następczym, dbając o to, aby pilne pytania lub aktualizacje otrzymały należną im uwagę.

Zapewnij, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi, zamieniając rozmowy w zadania lub przypomnienia, które można zrealizować, ograniczając nieporozumienia i przekroczenia terminów. Pobierz bezpłatny szablon Przekształcaj rozmowy w działania, łącząc wiadomości z zadaniami, projektami lub przypomnieniami za pomocą szablonu wiadomości błyskawicznych ClickUp.

Co oznacza automatyzacja wiadomości WhatsApp?

Jeśli uważasz, że Twój wysiłek sprzedażowy lub marketingowy mógłby być nieco bardziej dynamiczny, nie jesteś sam. Nawet przy najlepszych intencjach trudno jest uchwycić każdy potencjalny kontakt w odpowiednim momencie, zwłaszcza gdy odpowiadasz ręcznie.

A biorąc pod uwagę, że 75% ludzi na całym świecie korzysta z aplikacji do przesyłania wiadomości co miesiąc, nie nadążanie za tym trendem oznacza utratę wielu szans.

Automatyzacja WhatsApp oznacza ustawienie wiadomości WhatsApp tak, aby były wysyłane automatycznie, niezależnie od tego, czy jest to krótkie powitanie, wiadomość uzupełniająca, czy pomocne przypomnienie.

A co najlepsze? Te zautomatyzowane wiadomości WhatsApp nadal mogą mieć osobisty charakter. Niezależnie od tego, czy udostępniasz ofertę, sprawdzasz, co u klienta, czy wysyłasz przypomnienie o rezerwacji, Twoja wiadomość może być aktualna i przemyślana.

Z automatyzacji WhatsApp można korzystać na różnych etapach, np.

Powitanie osoby, która po raz pierwszy nawiązuje połączenie z Twoją firmą

Odpowiadanie na często zadawane pytania lub pomaganie klientom w zapoznaniu się z Twoimi usługami

Przypomnienie o koszyku lub oferowanie specjalnej oferty

Drobne rzeczy, takie jak dodanie automatycznej odpowiedzi w WhatsApp lub użycie szablonów wiadomości, również ułatwiają klientom odpowiadanie, dzięki czemu rozmowa przebiega naturalnie.

Sposoby automatyzacji wiadomości WhatsApp

Przyjrzyjmy się różnym sposobom ustawienia automatycznych wiadomości WhatsApp i sprawdźmy, który z nich najlepiej pasuje do Twojej firmy.

1. Użyj aplikacji WhatsApp Business

Jeśli szukasz prostego sposobu na rozpoczęcie automatyzacji WhatsApp, aplikacja WhatsApp Business jest doskonałym pierwszym krokiem.

Pozwala to ustawić podstawową automatyzację wiadomości WhatsApp, takie jak powitania, wiadomości o nieobecności i szybkie odpowiedzi — idealne do witania nowych klientów, obsługi wiadomości po godzinach pracy lub odpowiadania na typowe pytania bez konieczności wpisywania ich za każdym razem.

Oto jak to ustawić:

Krok 1 : Otwórz aplikację WhatsApp Business na swoim telefonie.

Krok 2: Naciśnij trzy kropki w prawym górnym rogu i wybierz Narzędzia biznesowe.

Krok 3: Wybierz żądaną funkcję automatyzacji — wiadomość powitalną lub wiadomość o nieobecności.

Krok 4: Włącz Toggl i dostosuj wiadomość, aby odzwierciedlała Twój styl i to, co chcesz przekazać.

Krok 5: Jeśli ustawiasz wiadomość o nieobecności, wybierz, kiedy ma być wysyłana (zawsze, poza godzinami pracy lub według niestandardowego harmonogramu).

Krok 6: Wybierz, kto powinien otrzymać wiadomość (wszyscy kontakty, nowi klienci lub wybrane osoby).

Krok 7: Zapisz zmiany i gotowe.

Możesz również skorzystać z przydatnych funkcji, takich jak:

Szybkie odpowiedzi do zapisywania często używanych wiadomości

Lista rozsyłkowa do wysyłania wiadomości zbiorczych do wybranej grupy

Integracja z narzędziami innych firm, jeśli chcesz później zgłębić bardziej zaawansowaną automatyzację.

🟠 Gdy klienci mają pytanie, mogą je zadać Tobie. Ale jeśli masz ważne pytanie dotyczące cyklu pracy lub procesów, kogo o to zapytasz? Właśnie w takich sytuacjach potrzebujesz superagenta AI, który pomoże Ci szybciej znaleźć odpowiedzi!

2. Korzystaj z interfejsu API WhatsApp Business

W przeciwieństwie do aplikacji WhatsApp Business, która sprawdza się w przypadku małych zespołów, WhatsApp Business API umożliwia automatyzację wiadomości WhatsApp na dużą skalę i integrację ich z istniejącymi narzędziami biznesowymi.

Tak, konfiguracja wymaga trochę planowania, ale pozwala tworzyć spersonalizowane ścieżki klientów, wysyłać wiadomości zbiorcze i budować zaawansowaną automatyzację, która działa płynnie w tle. Oto jak możesz zacząć:

Krok 1 : Wybierz zaufanego dostawcę API WhatsApp Business (zwanego również dostawcą rozwiązań biznesowych).

Krok 2: Zarejestruj swoje konto WhatsApp Business za pośrednictwem dostawcy.

Krok 3 : Ustaw konto WhatsApp Business Platform w Facebook Business Manager.

Krok 4 : Dodaj i zweryfikuj numer telefonu swojej firmy.

Krok 5: Utwórz szablony wiadomości dotyczące aktualizacji, ofert lub obsługi klienta.

Krok 6: Prześlij szablony wiadomości do zatwierdzenia.

Krok 7 : Współpracuj z programistą lub dostawcą, aby zapewnić połączenie API z oprogramowaniem biznesowym.

Krok 8: Przetestuj wysyłanie wiadomości z konta firmowego, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Dzięki API możesz:

Zautomatyzuj obsługę klienta i aktualizacje zamówień

Wysyłaj wiadomości zbiorcze , takie jak promocje, przypomnienia o spotkaniach lub alerty.

Korzystaj z szablonów z przyciskami szybkiej odpowiedzi i linkami do działań.

Śledź skuteczność swoich wiadomości za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

21% osób twierdzi, że ponad 80% swojego dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% ich dnia.

Jeśli Twój zespół jest przeciążony odpowiadaniem na zapytania klientów w WhatsApp, chatboty mogą znacznie uprościć Ci życie. Ponadto platformy takie jak WATI i Interakt sprawiają, że ustawienia chatbotów są proste i skuteczne.

Dzięki agentowi AI firmy WATI możesz tworzyć boty, które rozumieją kontekst, pamiętają poprzednie rozmowy, a nawet obsługują rutynowe zapytania klientów, takie jak szczegóły produktu lub śledzenie zamówienia. Możesz przesłać bazę wiedzy, ustawić wyzwalacze określające, kiedy bot powinien przejąć kontrolę, oraz monitorować wydajność za pomocą szczegółowych raportów.

za pośrednictwem WATI

Interakt to kolejny dobry wybór, zwłaszcza jeśli chcesz zautomatyzować rozmowy z klientami na dużą skalę. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi chatbotów typu „przeciągnij i upuść” możesz bez wysiłku zautomatyzować nawet 80% typowych zapytań.

Chatboty takie jak WATI i Interakt pomagają w:

Automatycznie obsługuj zapytania klientów, generowanie leadów lub prośby o wsparcie w WhatsApp.

Ustaw wyzwalacze słów kluczowych, inteligentne przekierowywanie, a nawet rozmowy oparte na AI.

Zarządzaj masowymi wiadomościami, kampaniami i przepływami chatbotów bez konieczności kodowania.

Oferuj całodobową obsługę, dzięki czemu Twoi klienci nigdy nie poczują się zignorowani.

Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcesz zautomatyzować wiadomości WhatsApp, wysyłać zbiorcze aktualizacje lub kwalifikować potencjalnych klientów bez ludzkiego wysiłku.

Ale co dzieje się po interakcji niestandardowej z klientem?

Ciekawostka: Słynny sygnał SOS nie był skrótem od „Save Our Souls" (Ratujcie nasze dusze). Został wybrany, ponieważ prosty wzór kropka-kropka-kropka, kreska-kreska-kreska, kropka-kropka-kropka był szybki i wyraźny w alfabecie Morse'a.

Właśnie w tym miejscu ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX łączą wszystko dla Twojego wewnętrznego zespołu. 💡 Zamiast ograniczać interakcje z klientami do czatu, możesz użyć ClickUp Brain do zbierania informacji z zewnętrznych narzędzi lub przesłanych zadań, automatycznego tworzenia zadań, przypisywania ich odpowiednim osobom i kontynuowania realizacji projektów. Pobierz ClickUp Brain za darmo Dzięki dostępowi do notatek, komentarzy i zadań wystarczy poprosić Brain MAX o podsumowanie zapytań za pomocą prostej podpowiedzi.

Narzędzia do automatyzacji WhatsApp gwarantują, że żaden klient nie będzie czekał, a ClickUp Brain zapewnia, że żadne zadanie nie pozostanie niedokończone.

Nic dziwnego, że zespoły mogą zaoszczędzić 1,1 dnia w tygodniu, pracować cztery razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text i obniżyć koszty nawet o 88% dzięki uproszczeniu cyklu pracy za pomocą ClickUp Brain MAX.

4. Integracje CRM i automatyzacji marketingu

Jeśli korzystasz z narzędzia CRM lub marketingowego do śledzenia potencjalnych klientów, warto połączyć je z komunikacją przez WhatsApp. W końcu kontaktowanie się z klientami powinno być naturalne, a nie wymagać przełączania się między kilkunastoma różnymi aplikacjami. W tym przypadku połączenie CRM i automatyzacji marketingu ma kluczowe znaczenie.

Narzędzia te pozwalają zsynchronizować kampanie WhatsApp z danymi klientów, które już posiadasz. Niezależnie od tego, czy chodzi o krótką wiadomość z podziękowaniem, potwierdzenie zakupu, czy delikatną zachętę do powrotu do porzuconego koszyka, wszystko to można zautomatyzować bezpośrednio z poziomu platformy CRM lub marketingowej.

Weźmy na przykład Zoho Marketing Automatyzacja. Pozwala ono tworzyć spersonalizowane wiadomości WhatsApp, planować ich wysyłanie w odpowiednim czasie, a nawet ustawić automatyczne cykle pracy, które reagują na działania klientów.

📌 Przykład: Załóżmy, że klient zapisuje się do newslettera — Zoho może automatycznie wygenerować wiadomość powitalną w WhatsApp. Jeśli ktoś kliknie promocję, ale nie dokona zakupu, możesz wysłać mu przyjazne przypomnienie lub specjalną ofertę, a wszystko to bez konieczności ręcznego wykonywania tego wysiłku.

za pośrednictwem Zoho

To, co sprawia, że te integracje są tak cenne, to równowaga między automatyzacją a personalizacją. Możesz grupować kontakty na podstawie zainteresowań, poprzednich zakupów lub tego, jak reagowali na Twoje wiadomości.

Wszyscy wiemy, jak ważny jest czas w komunikacji z klientami. Jednak nikt nie może być online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby nacisnąć przycisk „wyślij” dokładnie w odpowiednim momencie.

Harmonogram WhatsApp pozwala na napisanie wiadomości teraz i wysłanie jej później, bez konieczności pamiętania o tym lub bycia dostępnym w odpowiednim czasie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wybierając harmonogram WhatsApp, zwróć uwagę na takie funkcje, jak szablony wiadomości, opcje personalizacji, planowanie zbiorcze, segmentacja kontaktów i podstawowe analizy. Pomogą Ci one wysyłać wiadomości, które będą miały osobisty charakter, dotrą w odpowiednim czasie i przyniosą rzeczywistą wartość Twoim klientom.

Oto jak zazwyczaj przebiega proces planowania, niezależnie od wybranego narzędzia:

Krok 1 : Zaloguj się do preferowanego narzędzia do planowania WhatsApp.

Krok 2 : Napisz wiadomość lub wybierz zapisany szablon (np. wiadomość z podziękowaniem lub przypomnieniem).

Krok 3 : Wybierz kontakty, z którymi chcesz się skontaktować — mogą to być osoby fizyczne lub lista kontaktów.

Krok 4 : Ustaw datę i godzinę, kiedy chcesz, żeby wiadomość została wysłana.

Krok 5: Kliknij „Zaplanuj” i pozwól narzędziu zająć się resztą.

Większość narzędzi do planowania pozwala również na późniejsze dostosowanie wiadomości lub sprawdzenie statusu jej dostarczenia. Najlepsze jest to, że możesz zaplanować komunikację na cały tydzień za jednym razem, co daje Ci spokój ducha i pozwala zaoszczędzić czas Twojego zespołu.

Ciekawostka: Słowo „hello" nie było powszechnie używane jako pozdrowienie przed wynalezieniem telefonu. Thomas Edison spopularyzował je jako sposób na rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.

Limitacje i kwestie do rozważenia w zakresie automatyzacji wiadomości w WhatsApp

Zanim zaczniesz się angażować w automatyzację wiadomości WhatsApp, warto poznać związane z tym limity i podstawowe zasady oraz przygotować się na alternatywne rozwiązania dla WhatsApp:

❗️WhatsApp wymaga wyraźnej zgody użytkownika przed wysłaniem wiadomości automatyzacji, a firmy muszą jasno określić, jakiego rodzaju komunikaty będą otrzymywać użytkownicy.

❗️Zarówno aplikacja WhatsApp Business, jak i API mają limity dotyczące wiadomości, przy czym API stosuje system warstwowy oparty na wynikach biznesowych i jakości wiadomości.

❗️Wysyłanie zbyt dużej liczby wiadomości lub nieistotnej zawartości może wywołać wyzwalacz filtrów antyspamowych WhatsApp, co grozi blokiem wiadomości, a nawet zawieszeniem konta.

❗️Automatyczne odpowiedzi są ograniczone, zwłaszcza poza 24-godzinnym oknem obsługi klienta, gdzie wymagane są zatwierdzone szablony wiadomości.

Aplikacja Business oferuje ograniczoną integrację z systemami CRM i narzędziami, natomiast API lepiej nadaje się do większych operacji wymagających zaawansowanej automatyzacji i skalowalności.

Dlaczego warto używać ClickUp do automatyzacji wiadomości

Kiedy myślisz o automatyzacji komunikacji, większość narzędzi obsługuje albo czaty z klientami, albo wewnętrzne aktualizacje, ale nigdy jedno i drugie.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym między członkami zespołu. Jest to pierwsze zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy komunikację, zarządzanie zadaniami i AI w jednym połączonym środowisku pracy. Wynik? Ograniczenie rozrostu aplikacji i rozrostu kontekstu, co oznacza koniec rozłącznych cykli pracy i rozproszonych informacji/kontekstu pracy.

Ustaw automatyczne przypomnienia, aktualizacje statusu i działania następcze, które wyzwalają się dokładnie wtedy, gdy Twój zespół ich potrzebuje, dzięki ClickUp Automatyzacji

Na początek masz do dyspozycji ClickUp Automatyzacje, które pełni funkcję wyzwalacza wiadomości w odpowiednim czasie w oparciu o cykl pracy. Masz możliwość ustanowienia automatycznych przypomnień o zbliżających się terminach lub wyzwalania wiadomości od klientów.

Można to dostosować w sposób niestandardowy do zintegrowanych aplikacji innych firm za pomocą ClickUp Integrations. Przykłady zastosowań obejmują powiadamianie recenzentów o zmianach statusu zadań lub wysyłanie aktualizacji po osiągnięciu ważnych kamieni milowych.

Na przykład, jeśli zadanie projektowe przechodzi do etapu „Recenzja”, ClickUp może wysłać wiadomość na czacie zespołu: „Projekt gotowy do recenzji — proszę sprawdzić przed godz. 17:00”. Możesz również zaplanować powtarzające się wiadomości, takie jak cotygodniowe podsumowanie dla interesariuszy lub codzienne podpowiedź stand-up.

Rozpocznij rozmowy dokładnie tam, gdzie odbywa się praca, korzystając z czatu ClickUp.

Dzięki ClickUp Chat możesz przechowywać rozmowy zespołu, decyzje i aktualizacje zadań w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Dzięki ClickUp Chat Twój zespół może udostępniać aktualności, zadawać szybkie pytania i omawiać zadania związane z klientami – wszystko na jednej platformie. Zamiast przełączać się między narzędziem do zarządzania projektami a aplikacją do czatu, masz jeden wątek, w którym pomysły, decyzje i połączone linki do zadań pozostają razem.

Na przykład kierownicy projektów mogą przeprowadzać cotygodniowe spotkania bezpośrednio w ClickUp Chat, a każda aktualizacja jest połączona z odpowiednimi zadaniami. Co więcej, gdy ktoś zgłasza problem na czacie, możesz natychmiast przekształcić tę wiadomość w zadanie lub nawiązać połączenie za pośrednictwem SyncUps.

Ciekawostka: Najwcześniejszy znany list napisany odręcznie, pochodzący z około 500 r. p.n.e., został wysłany przez perską królową Atossę. Podobno zawierał on instrukcje dla jej gubernatorów, co dowodzi, że pisemne notatki od wieków odgrywają ważną rolę w przywództwie.

Twórz szablony i skrypty wielokrotnego użytku za pomocą ClickUp Dokumentu i AI.

Twórz, udoskonalaj i przechowuj szablony wiadomości oraz skrypty chatbotów dzięki wbudowanej pomocy AI i ClickUp Dokumencie.

ClickUp Dokument idealnie nadaje się do przechowywania szablonów komunikacyjnych. Pomyśl o wiadomościach powitalnych, skryptach chatbotów lub niestandardowych pytaniach klientów. Możesz stworzyć projekt raz, udoskonalić go za pomocą ClickUp Brain i aktualizować w razie potrzeby.

Dzięki tej funkcji zespół obsługi klienta może utworzyć wspólny dokument z gotowymi odpowiedziami na często zadawane pytania i aktualizować go po każdej zmianie produktu. Zespoły marketingowe mogą tworzyć szablony ogłoszeń i wykorzystywać ClickUp AI do dostosowywania tonu wypowiedzi do różnych odbiorców.

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Udoskonal skrypty chatbotów, często zadawane pytania lub szablony wiadomości dzięki ClickUp Brain.

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI towarzysz na pulpicie, który usprawnia obsługę klienta i zarządzanie zapytaniami. Dzięki głębokiej integracji z platformami e-mail, czatu i wsparcia technicznego, Brain MAX pomaga szybko tworzyć, organizować i wysyłać odpowiedzi na zapytania klientów, korzystając z inteligentnych szablonów i sugestii uwzględniających kontekst. Możesz używać funkcji zamiany mowy na tekst, aby rejestrować problemy klientów lub dyktować odpowiedzi, a Brain MAX natychmiast transkrybuje i porządkuje Twoje wiadomości. Może również automatyzować działania następcze, ustawiać przypomnienia o nierozwiązanych zgłoszeniach i połącz wszystkie interakcje z klientami z odpowiednimi sprawami lub projektami. Dzięki temu każde zapytanie jest obsługiwane szybko, profesjonalnie i z uwzględnieniem pełnego kontekstu, co sprawia, że obsługa klienta jest szybsza, łatwiejsza i bardziej niezawodna.

Rozmowy mają lepszy przepływ, gdy ClickUp jest w pętli

Jeśli coś jasno wynika z tego przewodnika, to fakt, że utrzymywanie połączenia z klientami i zespołami polega na wysyłaniu odpowiednich wiadomości w odpowiednim czasie. Automatyzacja WhatsApp pomaga firmom właśnie w tym.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przypomnienia o spotkaniach, działania następcze czy szybkie aktualizacje, automatyzacja wiadomości sprawia, że Twoja marka jest responsywna, niezawodna i zawsze obecna, nawet gdy nie jesteś online.

Ale gdzie w tym wszystkim pojawia się ClickUp? Większość narzędzi WhatsApp koncentruje się na automatyzacji obsługi klienta.

ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu: rozmowy z klientami, wewnętrzne działania następcze, aktualizacje projektów i automatyczne przypomnienia — w jednej połączonej przestrzeni roboczej.

Chcesz uprościć cykl pracy, usprawnić działania następcze i zaoszczędzić zespołowi wiele godzin pracy tygodniowo? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!

Często zadawane pytania

WhatsApp nie oferuje wbudowanej funkcji automatycznych wiadomości na kontach osobistych. Jeśli jednak korzystasz z aplikacji WhatsApp Business, możesz skonfigurować automatyczne powitania i wiadomości o nieobecności, aby odpowiadać klientom, gdy jesteś niedostępny. W celu uzyskania bardziej zaawansowanej automatyzacji firmy mogą korzystać z interfejsu API WhatsApp Business, który umożliwia automatyczne odpowiedzi i zaplanowane wiadomości, ale zazwyczaj wymaga to ustawień technicznych lub integracji z rozwiązaniami innych firm.

Planowanie wiadomości WhatsApp nie jest natywnie wspierane w standardowej aplikacji. Na urządzeniach z systemem Android można używać aplikacji innych firm, takich jak SKEDit, do planowania wiadomości. Na iPhone'ach można używać aplikacji Skróty, aby ustawić przypomnienia o wysłaniu wiadomości o określonej godzinie, ale trzeba je wysłać ręcznie. Użytkownicy biznesowi mogą korzystać z API WhatsApp Business, które umożliwia planowanie wiadomości za pośrednictwem platform innych firm.

Tak, ale zależy to od typu konta. Aplikacja WhatsApp Business umożliwia podstawową automatyzację, taką jak wiadomości powitalne i nieobecności. W przypadku bardziej złożonej automatyzacji, takiej jak wysyłanie wiadomości na podstawie wyzwalaczy lub harmonogramów, wymagane jest API WhatsApp Business. Osobiste konta WhatsApp nie oferują natywnej automatyzacji, ale niektóre aplikacje innych firm oferują ograniczone funkcje automatyzacji.