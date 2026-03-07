Jak stworzyć narzędzie do śledzenia wykonawców w Arkuszach Google

Zamierzasz zatrudnić nowego wykonawcę, ale zatrzymujesz się, ponieważ nie pamiętasz, jak radziłeś sobie z pięcioma poprzednimi. Kto wysłał umowę? Kto nadal czeka na płatność?

Robisz więc to, co większość ludzi. Otwierasz Arkusze Google, kopiujesz stary plik, zmieniasz jego nazwę na „Kontrahenci – wersja ostateczna v3” i mówisz sobie, że później to uporządkujesz.

To właśnie w takich sytuacjach proste narzędzie do śledzenia wykonawców sprawdza się najlepiej. Potrzebujesz przejrzystego, niezawodnego arkusza, który pokazuje, z kim współpracujesz, za co są oni odpowiedzialni i na jakim etapie są prace.

W tym wpisie na blogu pokażemy Ci, jak stworzyć funkcjonalny system śledzenia wykonawców w Arkuszach Google, który pozwala zachować porządek. Omówimy również, co zrobić, gdy system ten przestanie wystarczać i potrzebny będzie system skalowalny wraz z rozwojem zespołu.

Czym jest narzędzie do śledzenia wykonawców?

Narzędzie do śledzenia wykonawców to narzędzie lub pojedyncze źródło informacji służące do organizowania i monitorowania wszystkich informacji związanych z wykonawcami w jednym miejscu. Zazwyczaj zawiera dane kontaktowe, warunki umowy, harmonogramy płatności, przydziały projektów i dane dotyczące wyników.

Zamiast przeszukiwać wiadomości e-mail, losowe dokumenty lub notatki samoprzylepne w celu znalezienia formularza W-9 lub potwierdzenia warunków płatności, zespoły mogą korzystać z narzędzia do śledzenia wykonawców jako jedynego źródła informacji o wszystkich powiązaniach z wykonawcami.

Zespoły operacyjne, działy HR, kierownicy projektów i właściciele małych firm często korzystają z tych narzędzi do śledzenia, aby efektywniej zarządzać freelancerami i zewnętrznymi dostawcami. Dobrze zorganizowane narzędzie do śledzenia pomaga zapobiegać opóźnieniom w płatnościach, pominięciu przedłużenia umów i lukom w zgodności, a jednocześnie ułatwia utrzymanie dokładnych, dostępnych i aktualnych informacji o kontrahentach.

Czy można śledzić wykonawców w Arkuszach Google?

Potrzebujesz narzędzia do śledzenia teraz, a Arkusze Google są pod ręką, bezpłatne i znane, więc zaczynasz z nich korzystać. Wkrótce jednak zaczynasz ręcznie sprawdzać terminy i martwić się o to, kto może zobaczyć poufne dane dotyczące płatności.

Czy można śledzić wykonawców w Arkuszach Google? Tak, i jest to świetny punkt wyjścia, zwłaszcza dla zespołów zarządzających niewielką liczbą wykonawców. Arkusze są bezpłatne, natychmiast dostępne i wystarczająco elastyczne, aby można je było dostosować do własnych potrzeb, oferując przydatne funkcje, które pomogą Ci rozpocząć pracę:

Sprawdzanie poprawności danych: Utwórz listę rozwijaną, aby zapewnić spójność wprowadzanych danych. Utwórz listę rozwijaną, aby zapewnić spójność wprowadzanych danych.

Formatowanie warunkowe: użyj kodowania kolorami, aby uzyskać wizualne wskazówki dotyczące statusu. użyj kodowania kolorami, aby uzyskać wizualne wskazówki dotyczące statusu.

Podstawowe formuły: Automatyzacja prostych obliczeń

Historia wersji: Zobacz, kto, co i kiedy zmienił.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz listę kontrolną zgodności, aby nie musieć się spieszyć w okresie rozliczeń podatkowych lub podczas wdrażania nowych pracowników. Jedno szybkie spojrzenie pozwoli Ci sprawdzić, komu brakuje umowy, formularza podatkowego, umowy o zachowaniu poufności lub szczegółów płatności, zanim stanie się to problemem.

Kluczowe elementy skutecznego narzędzia do śledzenia wykonawców

Założyłeś arkusz, ale jest to tylko lista nazwisk i adresów e-mail, która nie prowadzi żadnego procesu śledzenia, więc nadal nie dotrzymujesz terminów i nie realizujesz płatności.

Aby być naprawdę skutecznym, Twój tracker potrzebuje określonych kategorii danych. Przyjrzyjmy się niektórym elementom, które zapewniają, że nic nie zostanie pominięte i dają pełny obraz powiązań z każdym wykonawcą na pierwszy rzut oka. ⚒️

To podstawa Twojego narzędzia do śledzenia. Potrzebujesz miejsca na podstawowe informacje: nazwę wykonawcy, firmę (jeśli dotyczy), adres e-mail, numer telefonu i adres. Dobrze jest też dodać numer ID lub status W-9, żeby wszystko było zgodne z przepisami.

Zaleca się utworzenie unikalnego ID wykonawcy dla każdej osoby. Ten prosty ID ułatwia odwoływanie się do nich w różnych zakładkach lub dokumentach bez ryzyka pomyłki.

Poznaj generatory arkuszy kalkulacyjnych oparte na AI:

Śledzenie danych rozpoczęcia i danych końcowych umów oraz warunków ich przedłużenia ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem. Wygasła umowa może narazić firmę na ryzyko prawne, a pominięcie przedłużenia może zakłócić realizację projektu w trakcie cyklu pracy.

Twój tracker powinien zawierać rodzaj umowy (na czas określony, stałą lub opartą na projekcie). Dodaj hiperlink do rzeczywistego dokumentu umowy przechowywanego na dysku. Dzięki temu uzyskasz natychmiastowy dostęp do pełnego szablonu zakresu prac lub umowy bez konieczności przeszukiwania folderów.

⚡ Archiwum szablonów: Skorzystaj z szablonu zakresu prac ClickUp, aby z góry jasno określić wyniki, osie czasu i warunki płatności, dzięki czemu po rozpoczęciu prac będzie mniej nieporozumień.

Pobierz bezpłatny szablon Określ zakres prac, oś czasu, warunki płatności i wyniki projektu za pomocą szablonu umowy o pracę ClickUp.

Harmonogramy płatności i śledzenie faktur

Twój tracker musi jasno pokazywać warunki umowy płatniczej, takie jak Net 15 lub Net 30, stawkę godzinową wykonawcy lub opłatę za projekt oraz kluczowe daty. Powinieneś rejestrować daty przesłania faktur, terminy płatności i statusy płatności.

W toku: Faktura została otrzymana, ale nie została jeszcze opłacona.

Płatne: Płatność została wysłana.

Przeterminowane: Termin płatności minął.

Ta widoczność zapobiega opóźnieniom w płatnościach, które mogą zaszkodzić związkom z kontrahentami. Daje również zespołowi finansowemu jasny widok na planowanie przepływów pieniężnych.

Rezultaty projektu i kamienie milowe

Aby nawiązać połączenie między narzędziem do śledzenia a rzeczywistą pracą, musisz rejestrować wyniki projektu dla każdego wykonawcy. Podaj nazwę projektu, krótki opis wyniku, termin realizacji i status ukończenia.

W przypadku umów opartych na kamieniach milowych, przygotuj listę każdego kamienia milowego i związanych z nim wyzwalaczy płatności. Dzięki temu łatwo będzie sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za co i czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem.

🧠 Ciekawostka: Kodeks Hammurabiego (ok. 1754 r. p.n.e.) zawierał szczegółowe zasady dotyczące budowniczych, warunków płatności, kar i odpowiedzialności. Jeśli dom się zawalił, odpowiedzialność ponosił budowniczy.

Twój tracker powinien również rejestrować, jak dobrze wykonawca wykonuje swoją pracę. Nie musi to być skomplikowane.

Dodaj aktualny status wykonawcy (aktywny, wstrzymany lub zwolniony). Dodaj kolumny dla prostych wskaźników wydajności, takich jak oceny jakości lub wskaźniki terminowości dostaw. Często wystarcza podstawowa skala ocen od 1 do 5 oraz pole na notatki kierownika projektu; te dane historyczne są nieocenione przy podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących zatrudnienia.

Jak stworzyć narzędzie do śledzenia wykonawców w Arkuszach Google

Wiesz, co należy śledzić, ale nie jesteś ekspertem w zakresie arkuszy kalkulacyjnych. Jak właściwie stworzyć coś, co będzie działać? Jeśli spędzisz godziny na zmaganiach z formułami, możesz stworzyć coś tak nieporęcznego, że Twój zespół nawet nie będzie tego używał.

Przejdźmy przez proces tworzenia od podstaw funkcjonalnego narzędzia do śledzenia wykonawców. Każdy krok opiera się na poprzednim, dzięki czemu otrzymujesz gotowy do użycia szablon do zarządzania projektami w Arkuszach Google, który możesz dostosować do swoich potrzeb. 💁

Krok 1: Skonfiguruj strukturę arkusza kalkulacyjnego

Najpierw utwórz nowy arkusz Google i nadaj mu jasną nazwę, np. „Narzędzie do śledzenia wykonawców”. Umieść go na dysku współdzielonym, aby Twój zespół miał do niego dostęp.

Utwórz zakładki dla różnych informacji i zablokuj pierwszy wiersz, aby zapewnić przejrzystość w Arkuszach Google.

Następnie utwórz osobne zakładki dla różnych rodzajów informacji. Dzięki temu Twój tracker nie stanie się jednym ogromnym, nieczytelnym arkuszem.

Wykonawcy: Będzie to Twoja główna baza danych zawierająca wszystkie informacje o wykonawcach.

Płatności: Ta zakładka służy do śledzenia faktur i statusów płatności.

Projekty: opcjonalna zakładka do śledzenia konkretnych wyników, jeśli zarządzasz wieloma projektami jednocześnie.

W każdej zakładce zamroź wiersz nagłówka, przechodząc do Widok > Zamroź panele > 1 wiersz. Dzięki temu tytuły kolumn będą widoczne podczas przewijania, co jest bardzo pomocne.

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy w XV wieku we Włoszech pojawiła się księgowość podwójna, umożliwiło to śledzenie, komu, za co i kiedy wypłacono wynagrodzenie. Był to przełom, który umożliwił zawieranie długoterminowych umów na wiele projektów zamiast jednorazowych zleceń.

Krok 2: Dodaj niezbędne pola dotyczące wykonawców

Teraz w zakładce „Kontrahenci” utwórz kolumny dla podstawowych pól danych, które omówiliśmy wcześniej. Obejmują one:

Identyfikator wykonawcy

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Data rozpoczęcia umowy

Data końcowa umowy

Status

Aby Twoje dane były przejrzyste i spójne, użyj funkcji sprawdzania poprawności danych. Dzięki temu możesz tworzyć listy rozwijane dla określonych kolumn.

Dodaj swoje kryteria do kolumny Status w Arkuszach Google

Wybierz kolumnę, przejdź do Dane > Sprawdzanie poprawności danych i dodaj swoje kryteria. W kolumnie „Status” możesz dodać opcje takie jak Aktywny, Wstrzymane i Wycofane. W kolumnie „Warunki płatności” możesz dodać opcje Net 15, Net 30 i Po otrzymaniu. Ten prosty krok zapobiega literówkom i gwarantuje, że wszyscy używają tej samej terminologii.

Krok 3: Stwórz system śledzenia płatności i terminów

Przejdź do zakładki „Płatności” i dodaj kolumny dla:

Numer faktury

Data faktury

Kwota

Termin

Status płatności

Data płatności

Uporządkuj zakładkę płatności za pomocą różnych kolumn w Arkuszach Google

Użyj unikalnego ID wykonawcy, który utworzyłeś, aby połączyć każdą płatność z właściwą osobą w głównej zakładce „Wykonawcy”.

Aby przeprowadzić śledzenie terminów, wróć do zakładki „Kontrahenci”. Dodaj kolumny dla ważnych dat, takich jak „Data odnowienia umowy”. Następnie możesz posortować tę kolumnę, aby zobaczyć, które umowy wkrótce będą wymagały odnowienia.

🧠 Ciekawostka: VisiCalc był tak potężnym narzędziem do budżetowania i księgowości, że nie tylko zmienił cykl pracy w finansach — pomógł również w sprzedaży pierwszych komputerów Apple II. Wiele firm kupiło sprzęt wyłącznie po to, aby móc uruchomić VisiCalc i natychmiast przetestować scenariusze „co jeśli”, zamiast ręcznie przerabiać księgi rachunkowe.

Krok 4: Dodaj formuły do automatycznych obliczeń

Formuły sprawiają, że arkusz kalkulacyjny jest inteligentny i oszczędza Ci ręcznej pracy. Oto kilka przydatnych formuł, które warto dodać:

Dni do wygaśnięcia umowy: =DATEDIF(TODAY(), [Data końcowa], „D”)

Oznaczenie zaległych płatności: =IF(AND([Payment Status]=’Pending’, [Termin]<TODAY()), ‘OVERDUE’, ”)

Całkowita kwota wypłacona wykonawcy: =SUMIF([Zakres ID wykonawców], [ID tego wykonawcy], [Zakres kwot])

Wystarczy zastąpić tekst w nawiasach rzeczywistymi zakresami komórek. Formuły powinny być proste, zwłaszcza w przypadku dokumentów udostępnianych, ponieważ złożone formuły łatwiej jest przypadkowo uszkodzić.

Krok 5: Zastosuj formatowanie warunkowe dla wskazówek wizualnych

Formatowanie warunkowe wykorzystuje kolory, aby wyróżnić ważne informacje. Możesz skonfigurować reguły, aby automatycznie podświetlać komórki na podstawie ich zawartości.

Dodaj formatowanie warunkowe do Arkuszy Google, aby wizualne wskazówki były bardziej widoczne

Czerwone podświetlenie: Używaj w przypadku umów wygasających w ciągu 30 dni.

Żółte podświetlenie: Dotyczy płatności, które są wymagalne w ciągu najbliższego tygodnia.

Czerwony tekst: Natychmiastowe wyróżnienie zaległych płatności

Aby to skonfigurować, wybierz komórki, które chcesz sformatować, a następnie przejdź do Format > Formatowanie warunkowe. Ta warstwa wizualna zamienia ścianę danych w praktyczny pulpit nawigacyjny, na którym łatwo dostrzec problemy.

📘 Przeczytaj również: Jak utworzyć narzędzie do śledzenia płatności klientów

Ograniczenia Arkuszy Google w zarządzaniu wykonawcami

Twój Arkusz Google działa, ale staje się coraz bardziej niestabilny. Działa coraz wolniej, ktoś znowu zepsuł formułę, a Ty ciągle martwisz się, że zespół finansowy przypadkowo zobaczy stawki wynagrodzenia wszystkich pracowników.

W tym momencie wiele zespołów zdaje sobie sprawę, że osiągnęły już maksymalne możliwości arkuszy kalkulacyjnych. Oto typowe limity, z którymi się spotkasz:

Brak wbudowanych przypomnień: musisz ręcznie sprawdzać terminy lub konfigurować osobne powiadomienia kalendarza, ponieważ brakuje narzędzi musisz ręcznie sprawdzać terminy lub konfigurować osobne powiadomienia kalendarza, ponieważ brakuje narzędzi do automatyzacji cyklu pracy.

Ograniczona kontrola dostępu: Nie można łatwo ukryć poufnych informacji, takich jak stawki wynagrodzenia, przed niektórymi osobami bez tworzenia całkowicie oddzielnych, niepołączonych arkuszy.

Kruchość formuł: jedno przypadkowe usunięcie lub nieprawidłowa edycja może zakłócić obliczenia w całym narzędziu do śledzenia, sprawiając, że dane staną się niewiarygodne.

Brak przejrzystego dziennika audytowego: trudno jest sprawdzić, kto, co i kiedy zmienił, co stanowi poważny problem w zakresie zgodności z przepisami i odpowiedzialności.

Tylko ręczne aktualizacje: Twój tracker to silos danych. Jesteś skazany na kopiowanie i wklejanie informacji z innych narzędzi, co prowadzi do błędów i straty czasu.

Problemy ze skalowalnością: W miarę dodawania kolejnych wykonawców i danych arkusz będzie działał coraz wolniej, a zarządzanie związkami między wieloma zakładkami stanie się koszmarem.

🔍 Czy wiesz, że... „Systemy cieniowe ” powstały na długo przed pojawieniem się komputerów. Urzędnicy, księgowi i kierownicy budowy często prowadzili prywatne notatniki obok oficjalnych rejestrów, ponieważ formalne systemy były zbyt powolne lub sztywne.

Jak ClickUp upraszcza śledzenie wykonawców

Ograniczenia arkusza kalkulacyjnego hamują Twój rozwój. Potrzebujesz systemu, który automatyzuje przypomnienia, chroni poufne dane i zapewnia połączenie między zarządzaniem wykonawcami a rzeczywistą pracą nad projektem bez tworzenia dodatkowych narzędzi.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia śledzenie wykonawców w tym samym miejscu, w którym faktycznie odbywa się praca. Możesz zarządzać umowami, zadaniami, harmonogramami, płatnościami i zatwierdzeniami w jednym systemie, aby wyeliminować rozproszenie pracy.

Zobaczmy, jak to zrobić. ✨

Wizualizuj swoją pracę tak, jak chcesz

Jeśli Arkusze Google sprawdzają się dzisiaj, to zazwyczaj dlatego, że pozwalają Ci rozmieścić dane wykonawców dokładnie tak, jak chcesz: w wierszach, kolumnach, filtrach i szybkich edycjach.

Wizualizuj swoje zadania ClickUp jako wiersze, a pola jako kolumny w widoku tabeli ClickUp

ClickUp umożliwia przeglądanie tych samych danych wykonawców na wiele sposobów za pomocą widoków ClickUp. Do śledzenia wykonawców można używać:

Widok tabeli ClickUp , w którym zadania ClickUp są wyświetlane w wierszach, a pola takie jak nazwa wykonawcy, stawka, status, termin wykonania i godziny są wyświetlane w kolumnach. Możesz sortować, filtrować, ukrywać kolumny i zapisywać widoki do ponownego wykorzystania.

Widok listy ClickUp , który jest przydatny, gdy chcesz pogrupować prace według wykonawcy, projektu lub statusu, zamiast przeglądać płaską siatkę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z wbudowanych w ClickUp szczegółowych kontroli uprawnień, aby mieć pewność, że poufne informacje mają tylko odpowiednią widoczność.

Scentralizuj bazę danych wykonawców

Przestań próbować na siłę dopasowywać dane do ogólnych kolumn arkusza kalkulacyjnego. Zachowaj spójność i przejrzystość informacji o wykonawcach dzięki polom niestandardowym ClickUp, które pozwalają zbudować potężną, uporządkowaną bazę danych.

Zdefiniuj pola niestandardowe ClickUp w oparciu o rzeczywisty sposób pracy

Te pola są przeznaczone dla określonych typów danych, dzięki czemu informacje są zawsze spójne i przejrzyste:

Pola listy rozwijanej: do śledzenia statusu lub typu wykonawcy

Pola daty: dla danych rozpoczęcia i końcowych umowy

Pola walutowe: do śledzenia stawek i płatności

Pola tekstowe: na notatki i informacje zwrotne dotyczące wydajności

Pola te pozostają spójne we wszystkich zadaniach, widokach i raportach, co oznacza, że osiągnąłeś powodzenie w uniknięciu przypadkowego nadpisania lub uszkodzenia formuł.

Zoptymalizuj swoje osie czasu

Gdy praca wykonawcy zostanie zapisana w ClickUp (zadania, pola, terminy, zarejestrowany czas), ClickUp Brain pomoże Ci ją zrozumieć bez konieczności ręcznego skanowania wierszy lub filtrów.

Pomaga on w podsumowywaniu statusu projektu, tworzeniu planów lub opisów zadań, wyszukiwaniu informacji ukrytych gdzieś w obszarze roboczym i połączonych narzędziach oraz wykrywaniu głównych przeszkód.

Zadaj ClickUp Brain pytania dotyczące swojego obszaru roboczego, aby zoptymalizować planowanie

Zamiast otwierać wiele widoków, po prostu poproś kontekstową AI o:

„Podsumuj wszystkie zadania wykonawców, które są opóźnione lub zagrożone w tym tygodniu”.

„Którzy wykonawcy mają największe obciążenie pracą w ciągu najbliższych 10 dni?”

„Proszę o szybką aktualizację statusu wszystkich aktywnych zadań wykonawców oraz projektu X”.

„Zidentyfikuj zadania, w przypadku których śledzony czas jest zbliżony do szacowanej liczby godzin lub ją przekracza”.

🚀 Zaleta ClickUp: Połącz narzędzia innych firm, zadania, pliki i kontekst w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain MAX, samodzielnemu komputerowemu asystentowi AI.

Uzyskaj centralny hub wyszukiwania, analiz, automatyzacji i komend głosowych dzięki ClickUp Brain MAX

Pomaga Ci, oferując:

Ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich Twoich zadaniach, w tym w aplikacjach z połączeniem, takich jak Google Drive, GitHub, SharePoint, a nawet w Internecie

ClickUp Talk-to-Text pozwala dyktować instrukcje, pomysły lub aktualizacje za pomocą głosu – nawet 4 razy szybciej niż pisanie w tekście .

AI rozpoznająca kontekst, która rozumie Twoją pracę i dostarcza odpowiedzi adekwatne do sytuacji

Wielomodelowa AI z integracją internetową, która oferuje wsparcie dla wyszukiwania i generowania zawartości przy użyciu modeli takich jak ChatGPT, Claude i Gemini

Zautomatyzuj przypomnienia o płatnościach i odnowieniach

Masz dość ręcznego sprawdzania arkusza w poszukiwaniu zbliżających się terminów? Zautomatyzuj śledzenie terminów i nigdy więcej nie przegap odnowienia dzięki ClickUp Automatyzacjom. Ta funkcja pozwala tworzyć reguły działające w tle, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Skonfiguruj niestandardowe wyzwalacze i działania, aby uniknąć powtarzalnej, żmudnej pracy dzięki automatyzacji ClickUp

Automatyzacje opierają się na prostej logice „kiedy/wtedy”. Na przykład:

Kiedy status zadania zmieni się na „Otrzymano fakturę”, wtedy powiadom zespół finansowy.

Kiedy termin realizacji umowy upływa za 30 dni, wtedy utwórz zadanie dla zespołu prawnego, aby je przejrzał.

Kiedy projekt zostanie oznaczony jako „Zakończony”, wtedy zmień status wykonawcy na „Dostępny”.

Możesz nawet użyć ClickUp Brain do tworzenia wiadomości z przypomnieniami lub podsumowywania aktualnego obciążenia pracą wykonawcy na żądanie.

🚀 Zaleta ClickUp: Śledź czas bezpośrednio w zadaniach, ręcznie lub za pomocą wbudowanego timera, i łącz te godziny bezpośrednio z zrobioną pracą dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp. Oznacza to, że nie potrzebujesz osobnego arkusza kalkulacyjnego do śledzenia zarejestrowanego czasu.

Oto najlepsze narzędzia do zarządzania wykonawcami oparte na AI:

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym

Ręczne tworzenie raportów z arkusza kalkulacyjnego jest czasochłonne. Uzyskaj aktualny, ogólny przegląd całego programu wykonawców za pomocą pulpitów ClickUp.

Dodaj niestandardowe karty do pulpitu nawigacyjnego ClickUp, aby uzyskać ogólny widok na swoją pracę

Stwórz niestandardowy pulpit nawigacyjny z kartami, które wizualizują najważniejsze wskaźniki.

Karta wykresu kołowego ClickUp: Pokaż podział wykonawców według statusu.

Karta obliczeniowa ClickUp: Wyświetl całkowite wydatki według wykonawcy lub projektu.

Karta listy zadań ClickUp: Zobacz wszystkie płatności wymagalne w tym tygodniu na jednym ekranie.

W przeciwieństwie do tabel obrotowych w Arkuszach, które wymagają ręcznego odświeżania, karty ClickUp Dashboards aktualizują się w czasie rzeczywistym wraz ze zmianami danych bazowych. Dzięki temu możesz wykryć problemy, zanim staną się one poważne.

Posłuchaj Alistaira Wilsona, konsultanta ds. transformacji cyfrowej w Compound:

Przeanalizowaliśmy wiele opcji i doszliśmy do wniosku, że ClickUp zapewnia nam odpowiednie połączenie mocy i elastyczności. Musieliśmy również rozwiązać problem śledzenia czasu, aby mierzyć i monitorować rejestry czasu pracy zewnętrznych wykonawców bez konieczności korzystania z dodatkowych zewnętrznych aplikacji i usług. Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp działa płynnie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Powierz umowę ClickUp

Arkusze Google to solidna podstawa – pomagają uzyskać jasność co do tego, kim są Twoi wykonawcy, nad czym pracują i co zostało już opłacone, a co nie. W przypadku małego zespołu lub krótkoterminowej współpracy często to wystarcza.

Jednak gdy tylko wykonawcy zaczynają pracować nad kilkoma projektami jednocześnie, osie czasu ulegają zmianie lub konieczne jest dokładniejsze śledzenie godzin pracy, arkusz kalkulacyjny zaczyna wymagać od Ciebie więcej, niż daje w zamian.

ClickUp idealnie pasuje do tego zadania. Nadal masz do dyspozycji znaną Ci strukturę — tabele, pola, filtry — ale teraz każdy wiersz łączy się z rzeczywistą pracą, rzeczywistymi osiami czasu i rzeczywistymi aktualizacjami.

Zadania aktualizują się same. Śledzenie czasu pozostaje powiązane z wynikami. Pulpity nawigacyjne pokazują to, co ważne, bez konieczności ponownego tworzenia raportów co tydzień. A narzędzia takie jak ClickUp Brain pomagają wykrywać problemy, zanim przekształcą się one w nieplanowane działania następcze.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania

Co powinno zawierać narzędzie do śledzenia wykonawców?

Narzędzie do śledzenia powinno zawierać dane kontaktowe, warunki umowy, szczegóły płatności, przypisane projekty oraz notatki dotyczące wydajności, aby zapewnić pełny obraz powiązania.

Czym różni się narzędzie do śledzenia wykonawców od narzędzia do śledzenia projektów?

Narzędzie do śledzenia projektów koncentruje się na zadaniach i osiach czasu konkretnej inicjatywy, natomiast narzędzie do śledzenia wykonawców skupia się na bieżących powiązaniach, takich jak płatności i umowy, w ramach wielu projektów.

Czy mogę zintegrować Arkusze Google z innymi narzędziami do zarządzania wykonawcami?

Tak, możesz używać narzędzi takich jak Zapier do tworzenia połączeń między Arkuszami a innymi aplikacjami, ale te połączenia wymagają ustawień i konserwacji i mogą nie oferować synchronizacji danych w czasie rzeczywistym.